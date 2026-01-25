Hogyan használhatja az AI-t könyvíráshoz?

A könyvírás időt, koncentrációt és sok mentális energiát igényel. Vannak napok, amikor az ötletek csak úgy áradnak. Más napokon viszont a fehér lap nyomasztóan hat, a vázlatok szétesnek, és a vázlatok nyomon követése kimerítővé válik.

A jól írni akarás és a határidők betartásának szükségessége közötti feszültséget mindenki ismeri, aki hosszú távú projektet próbál befejezni.

Az AI használata könyvíráshoz kezdte megváltoztatni az emberek hozzáállását ehhez a folyamathoz. Segíthet a durva ötletek formálásban, a fejezetek szervezésében és a gyorsabb vázlatírásban, de a hangod a döntéseidből és a javításaidból fakad.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk az AI használatának gyakorlati módszereit az írás minden szakaszában, és megvizsgáljuk, hogyan segíthet ebben a ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete. 🧑‍💻

Hogyan segíthet az AI a könyvírásban?

Amikor a fehér oldal visszanéz rád, a cselekmény szálak összegabalyodnak, és a karakterek nem akarnak együttműködni, a könyvírás nyomasztóvá válhat. Az AI íróeszközök praktikus segítőtársakként működnek ebben a folyamatban, elvégzik az ismétlődő feladatokat, így te a kreatív döntésekre koncentrálhatsz, amelyek a könyvedet a tiéddé teszik.

Ezek az eszközök akkor működnek a legjobban, ha megérted, mire képesek és mire nem. Az AI kiválóan alkalmas lehetőségek generálására, információk rendszerezésére és minták felismerésére a kéziratodban. De nem helyettesítheti a hangodat, a látásmódodat vagy az egyedi perspektívádat, amit a történetedbe viszel.

Íme egy áttekintés arról, hogyan segíthet az AI a könyvírásban. 👇

Brainstorming és ötletek generálása

Az AI fáradhatatlan brainstorming partnerként működik, amikor új szemszögekre van szüksége.

Adjon meg neki egy alapötletet, karaktertípust vagy témát, és olyan lehetőségeket kap vissza, amelyekre talán nem is gondolt volna. Ha egy tengerparti városban játszódó thrillert ír, az AI javasolhat cselekményfordulatokat, karakterek háttértörténeteit vagy tematikus elemeket, amelyek mélyebbé teszik a művet.

Az igazi érték abból származik, hogy ezeket a javaslatokat kiindulási pontként használja. Kérhet 10 konfliktushelyzetet, kiválaszthat közülük kettőt, amelyik megragadja a figyelmét, majd teljesen más irányba terelheti őket. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy Ön tartsa kézben az irányítást, miközben bővíti kreatív palettáját.

🚀 A ClickUp előnye: Fedezze fel könyvéhez kapcsolódó ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével. Ezek rugalmas felületként szolgálnak a karakterek, konfliktusok és témák feltérképezéséhez, anélkül, hogy rögzített struktúrát szabnának. Áthelyezheti az ötleteket, csoportosíthatja a hasonlókat, és megnézheti, hogy egy választás hogyan befolyásolja a történet többi részét, ahogy az formálódik. Brainstorming a ClickUp Whiteboards-on belül Tervezze meg történetének ívét a ClickUp Whiteboards segítségével! Például, miközben egy tengerparti városban játszódó thrillert ír, a főszereplőket, helyszíneket és feszültségeket egy táblára helyezi. Összevon két konfliktust, amelyek között rejtett kapcsolat van, új kapcsolatot hoz létre a karakterek között, és eltávolítja azokat az ötleteket, amelyek nem erősítik a narratívát. A táblázat segít gazdagabb történetet kialakítani azáltal, hogy vizuálisan áttekinti a lehetőségeket.

A fejezetek vázlatának és felépítésének megtervezése

A szétszórt ötletek koherens struktúrává alakítása sok írónak kihívást jelent.

Az AI írási eszközök felhasználhatják a vázlatos jegyzeteit, és fejezetenkénti vázlatot javasolhatnak. Ön leírja a történet fordulópontjait, főbb fordulópontjait és a karakterek fejlődését. Az eszköz ezeket az elemeket narratív logikát követő sorrendbe rendezi.

Ez a folyamat feltárja a könyvedben lévő hiányosságokat, mielőtt hónapokat fektetnél a vázlatírásba. Lehet, hogy rájössz, hogy a második felvonásból hiányzik a feszültség, vagy hogy egy mellékcselekményt korábban kell felépíteni. A vázlat módosítása csak pár percet vesz igénybe, de egész fejezetek átírása hetekbe telik.

🧠 Érdekesség: Charles Dickens hangosan, néha drámai módon diktálta el történeteit. Arthur Stone, egyik gyorsíró tanítványa, Dickens beszédének nagy részét közvetlenül rögzítette, ami azt jelenti, hogy Dickens néhány műve írásos változat előtt beszélt vázlatként létezett. A lenyűgöző az, hogy a tudósok még mindig nem tudják pontosan, ki mit írt, mennyi volt improvizáció, és mi volt olvasott, illetve mi volt spontán beszélt szöveg.

Tartalom vázlatának elkészítése és az írói blokk leküzdése

Az írói blokk gyakran a perfekcionizmusból vagy a bizonytalanságból fakad. A mesterséges intelligencia megszünteti azt a nyomást, hogy elsőre mindennek tökéletesnek kell lennie.

Ha nem találja a megfelelő szavakat egy jelenet leírásához, kérje meg a programot, hogy három változatot generáljon. Egyik sem lesz tökéletes, de az egyikben lehet, hogy megtalálja azt a kifejezést vagy megközelítést, amely felszabadítja saját ötleteit.

Egyes írók mesterséges intelligencia alap ú könyvíró szoftvert használnak az unalmasnak tartott részek megírásához:

Átmeneti jelenetek, amelyek a szereplőket egyik helyszínről a másikra viszik

Mélyreható kutatást igénylő műszaki leírások

Párbeszédváltozatok a különböző karakterek hangjának teszteléséhez

Ezután ezeket a vázlatokat a saját stílusában átírja, és alapanyagként használja őket, ahelyett, hogy nulláról kezdene.

🔍 Tudta? Leonardo da Vinci több mint 7000 oldalnyi jegyzetfüzetet hagyott hátra, amelyek közül sok befejezetlen és különböző témákra vonatkozik. A tudósok még mindig vitatkoznak ötleteinek „helyes” sorrendjéről.

A kézirat szerkesztése és finomítása

Az AI-alapú korrektúraszerkesztő eszközök olyan mintákat keresnek, amelyeket az emberi szem nem vesz észre. Kiemelik a túl gyakran használt szavakat, azonosítják a tempóproblémákat, és rávilágítanak a karakterek viselkedésének vagy az idővonalnak az inkonzisztenciáira. Észrevehetik, ha ugyanazt a mondatszerkezetet használja többször is, vagy hogy a főszereplő szemszíne a könyv felénél megváltozik.

Ezek az eszközök az emberi szerkesztők munkáját hivatottak kiegészíteni. Az AI megmondhatja, hogy egy bekezdés ügyetlenül hangzik, de egy képzett szerkesztő elmagyarázza, miért és hogyan lehet javítani rajta. Ezért az AI-eszközöket csak az első átnézéshez szabad használni, hogy a nyilvánvaló problémákat kiszűrje, mielőtt befektetne professzionális szerkesztői szolgáltatásokba.

Hogyan használhatja az AI-t könyvíráshoz (lépésről lépésre)

Ez a lépésről lépésre bemutató útmutató részletesen elmagyarázza, hogyan illeszkedik az AI a könyvírás egyes szakaszaiba.

A ClickUp, mint a világ első konvergált AI munkaterülete, támogatja ezt a folyamatot. Vázlatai, fejezetvázlatai, kutatási jegyzetei és javítási feladatai a munkával együtt élnek, nem pedig egymástól független eszközökben, amelyek kontextusváltásra kényszerítenek. Ahogy a könyv fejlődik, a szerkezet és az írási folyamat is vele együtt fejlődik, elkerülve a munka elszóródását.

Kezdjük! 🎯

1. lépés: Határozza meg a könyv koncepcióját, és készítsen részletes vázlatot

A szilárd vázlat az AI-könyvírás alapja – ez adja az AI írói asszisztensnek a megfelelő struktúrát ahhoz, hogy következetes fejezeteket generáljon.

Kezdje azzal, hogy pontosan megfogalmazza, mit fog elérni a könyve. Írjon egy mondatot, amely összefoglalja a könyve alapvető ígéretét: „Ez a könyv megtanítja a szabadúszóknak, hogyan szerezhetnek vállalati ügyfeleket hideg e-mailes megkeresésekkel” vagy „Egy kisvárosi tanárnő felfedez egy rejtett tehetséget, amely megváltoztatja a közösségét”.

Határozza meg olvasói útját:

Hol kezdjék? (Megfélemlítik őket a késkezelési technikák, zavarba ejti őket a termelékenységi rendszerek)

Hol fog véget érni? (Magabiztosan aprítod a zöldségeket, hatékonyan szervezed a munkafolyamatot)

Mit kell megtanulniuk, hogy áthidalják ezt a szakadékot?

Osztja fel ezt 8-12 fejezetre, mindegyik alatt 3-5 kulcsfontosságú szakasszal. Ezután használja az AI-t, hogy tesztelje logikáját: „Milyen fontos lépéseket hagytam ki a 2. és a 3. fejezet között?”

Készítse el könyvének vázlatát a ClickUp Docs beágyazott oldalain, hogy könnyebben navigálhasson benne

A ClickUp Docs lesz a vázlatkészítő műhelye. Hozzon létre egy „[Könyve címe] – Vázlat” nevű dokumentumot, és használjon beágyazott oldalakat a fejezetekhez és szakaszokhoz. Ezután áthelyezheti a fejezeteket az oldalak húzásával, és kutatási jegyzeteket adhat hozzá közvetlenül a releváns szakaszok alá.

Távoli munkáról szóló könyv esetén hozzon létre felső szintű oldalakat a „Távoli kultúra építése”, „Kommunikációs rendszerek” és „Teljesítménymenedzsment” témákhoz, és ezekbe ágyazott fejezeteket, amelyek felvázolják a konkrét témákat.

Tanulja meg, hogyan tarthatja rendezett állapotban írási jegyzeteit:

2. lépés: Ossza fel vázlatát feladatokra

Számolja meg a szakaszokat: 10 fejezet, mindegyik négy szakasszal = 40 írási feladat. Mérje meg, mennyi idő alatt ír 500 szót, hogy kiszámolja a sebességét. Ezután adjon hozzá konkrét feladatneveket:

Nem „3. fejezet”, hanem „Vázlat: Hogyan strukturáljuk a B2B ügyfeleknek szóló hideg e-maileket”

Ne „Karakterfejlesztés”, hanem „Írj: Sarah háttértörténete a közösségi központban”

Alakítsa át vázlatát részletes írási feladatokká a ClickUp alkalmazásban, egyértelmű határidőkkel!

A ClickUp Tasks segítségével alakítsd át vázlatodat munkafolyamatokká. Készíts listát minden fejezethez, majd adj hozzá feladatokat az egyes szakaszokhoz, reális határidőkkel, az írási sebességed alapján. Ne felejts el tartalékidőt beépíteni.

Adjon hozzá egyéni mezőket a haladás nyomon követéséhez:

Szószám cél (segít megbecsülni a szakasz hosszát)

Revíziós kör (nyomon követi, hány szerkesztési lépés történt)

Szerkesztői megjegyzések (a munkához kapcsolódó visszajelzéseket tartalmazza)

Foglalja bele a feladat leírását a legfontosabb pontokkal, a szószámmal és a kutatási forrásokkal. Így amikor leül írni, pontosan tudni fogja, mit kell elérnie az adott munkamenetben.

Üzleti memoárhoz hozzon létre listákat, például „Az ötlet fázisa” és „Az első év kihívásai”, olyan feladatokkal, mint „Írás: A sikertelen befektetői prezentáció a startup konferencián”, beleértve a konkrét részletekről és az átadni kívánt érzelmekről szóló jegyzeteket.

🧠 Érdekesség: Az írói blokk kifejezés az 1940-es években vált népszerűvé, de már az ókori római szerzők is panaszkodtak a „gondolatok terméketlenségére”. Seneca írt olyan napokról, amikor „az elme nem hajlandó engedelmeskedni”.

3. lépés: Vizuális haladáskövetés beállítása

A legtöbb író a könyv írásának közepén feladja, amikor úgy érzi, hogy nem halad előre. Tervezzen meg egy koherens teret, amelyben megválaszolja a következő kérdéseket: Hány fejezetet írtam meg eddig? Jól haladok? Mennyi időt töltök valójában az írásra?

Válassza ki a motivációs stílusához illő mutatókat:

Befejezési százalékok , ha reagál a haladási sávokra

Írási sorozatok , ha a napi rendszeresség motiválja Önt

Heti szószám, ha a teljesítmény a legfontosabb

A ClickUp Dashboards és a célzott kártyák segítségével egyetlen nézetben gyűjtheti össze könyvének előrehaladását mérő mutatókat.

Kövesse nyomon írási előrehaladását a ClickUp Dashboards vizuális mutatóival

Például a következőket teheti:

Adjon hozzá egy Feladatok státusz szerint kártyát , hogy lássa, melyik szakaszai a könyvének „Nem kezdődött el”, „Első vázlat”, „Szerkesztett” és „Végleges” státuszban vannak, és így láthassa a folyamat állapotát.

Csatoljon egy Workload kártyát , amely csak a héten esedékes feladatokat jeleníti meg.

Készítsen egy egyedi táblázatot , amelyben nyomon követheti az idővel halmozódó szószámot, és amelyben a célsebességet referencia vonalként jeleníti meg.

Használjon számítási kártyát a befejezettségi százalék (befejezett feladatok osztva a teljes feladatok számával) megjelenítéséhez. Ha látja, hogy ez 15%-ról 68%-ra emelkedik, az kézzelfogható bizonyíték arra, hogy valódi eredményt ér el.

Egy regényíró hozzáadhat kártyákat is, amelyek a befejezett fejezeteket, a fennmaradó feladatok burndown diagramját és egy időjelentést mutatják, amelyben fel van bontva a világépítésre és a tényleges jelenetek megírására fordított idő.

4. lépés: Készítse el az első vázlatot

A szilárd vázlat az AI-könyvírás alapja – ez adja meg az AI írói asszisztensnek a megfelelő struktúrát ahhoz, hogy következetes fejezeteket hozzon létre.

Nyissa meg első írási feladatát, tekintse át a legfontosabb pontokat, majd dolgozzon ki részletes AI-utasításokat. A gyenge AI-írási utasítások általános tartalmat eredményeznek, ami csak több szerkesztési munkát jelent.

Tartalmazza a következő elemeket:

Pontos téma és szószám

Célközönség és kívánt hangnem

Főbb témák

A könyv szerkezetén belüli cél

Hasonlítsa össze ezeket a javaslatokat egy e-mail marketingről szóló fejezethez:

❌ Gyenge: Írjon az e-mailek tárgyáról

✅ Erős: Írjon 600 szót arról, hogyan kell megírni olyan e-mail tárgyakat, amelyek növelik a B2B SaaS vállalatok e-mailjeinek megnyitási arányát. A célközönség 50-200 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok tartalommarketing-menedzserei. Használjon számokat és konkrétumokat, keltsen kíváncsiságot, és személyre szabja a címzett adataival. Adjon meg egy hatástalan és egy hatékony példát minden technikára. Professzionális, de beszélgető hangnemet használjon.

A ClickUp Brain a kontextusfüggő mesterséges intelligenciával kiküszöböli az alkalmazások közötti váltás okozta súrlódást.

Nyissa meg a kéziratot a ClickUp-ban, helyezze a kurzort a részletes tartalomra, kattintson a Brain ikonra, és írja be a parancsot.

Készítsen tartalmat könyve első vázlatához a ClickUp Brain segítségével

Egy szakácskönyv késkezelési fejezetéhez próbálja ki ezt a feladatot: „Írjon 400 szót, amelyben megtanítja az otthoni szakácsoknak, hogyan kell helyesen tartani a szakácskést és végrehajtani az alapvető vágási mozdulatokat. Magyarázza el a csipeszfogást, a vezető kéz pozícióját és a ringatózó mozdulatot. Foglaljon össze a kés kalapácshoz hasonló tartásának gyakori hibáját. Használjon bátorító nyelvet az ijedt olvasók számára.”

Egyszerűen nézd át az eredményt, add hozzá a megfelelő technika elsajátításával kapcsolatos személyes anekdotádat, módosítsd a hangnemet, majd folytasd a következő szakasszal.

🔍 Tudta? A szürrealisták egy automatikus írásnak nevezett technikát alkalmaztak, amelynek során folyamatosan írtak, tervezés és szerkesztés nélkül, hogy megkerüljék a kreatív blokkokat. Néhányan véletlenszerű szógenerátorokat vagy kivágott szövegeket is használtak. A mai AI-sugallatok ugyanazt teszik.

5. lépés: Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

Tegyük fel, hogy egy fejezetet befejezettnek jelöl, majd manuálisan létrehoz egy szerkesztési feladatot, az eredetit áthelyezi a „Várja a felülvizsgálatot” mappába, és beállít egy felülvizsgálati emlékeztetőt. Ezeket a lépéseket 40-szer ismételje meg a könyv írása során.

Az AI segít abban, hogy ne kelljen olyan munkát végezni, amelyet a szoftver is el tud látni. Azonosítsa a munkafolyamatok mintáit:

Mindig szerkesztési feladatokat hoz létre a vázlatok befejezése után?

A szakaszokat tényellenőrzésnek kell alávetni, mielőtt véglegesnek jelölné őket?

Ismétlődően ugyanazon személynek adja a felülvizsgálatokat?

Hozzon létre munkafolyamatokat a manuális feladatkezelés kiküszöbölésére a ClickUp Automations segítségével

Végezze el a munkafolyamatot a ClickUp Automations segítségével, meghatározott kiváltó események alapján. Ahelyett, hogy manuálisan mozgatná a fejezeteket, nyomon követné a szerkesztéseket vagy a visszajelzéseket a vázlatokban, az Automations reagál az írás közben végzett változtatásokra.

Íme néhány példa a munkafolyamatok automatizálására:

Amikor az Állapot > Vázlat kész, rendelje hozzá a szerkesztőhöz.

Amikor a szerkesztő megjegyzést fűz, Állapot > Szerkesztés

Amikor az Állapot > Szerkesztés kész, rendelje vissza a Szerzőhöz.

Amikor a státusz > Béta felülvizsgálat, adjon hozzá bétaolvasókat követőként.

Ha az egyéni mező „Revíziók szükségesek” > Igen, prioritás > Magas

Ha a határidő megváltozik, frissítse a szülő fejezet határidejét.

Amikor egy szakasz összes feladata > Végleges, értesítse a kiadót.

Nézze meg ezt a videót, hogy gyorsabban automatizálja a munkafolyamatokat:

6. lépés: Szerkessze át kéziratát strukturált lépésekben

Most, hogy elkészült az első vázlat, ne feledje, hogy az átírásra vár. Ne próbáljon mindent egyszerre szerkeszteni, hanem a különböző problémákat külön-külön kezelje:

A szerkezeti átdolgozás a nagy képet vizsgálja. Olvassa el a teljes kéziratot részletes szerkesztés nélkül, és ellenőrizze, hogy a fejezetek optimális sorrendben vannak-e, az érvek logikusan épülnek-e fel, és a cselekmény pontjai megfelelően vannak-e elrendezve. Jegyezze fel, mely részeket kell kivágni, összevonni vagy átrendezni.

A tartalom felülvizsgálata az egyes szakaszokat vizsgálja. Mindegyik tartalmaz elegendő részletet és példát? A magyarázatok egyértelműek? Alátámasztja az állításokat bizonyítékokkal? Kíméletlenül vágjon. Az a lenyűgöző kitérő valószínűleg nem szolgálja a könyve alapvető ígéretét.

A sorok átdolgozása a mondatokra és a szóválasztásra összpontosít. Cserélje ki a gyenge igéket erőteljes alternatívákra, és hagyja el a gyenge igéket alátámasztó határozószókat. Távolítsa el a felesleges kifejezéseket, változtassa meg a mondatok hosszát, és távolítsa el a „valamiféle” és „olyan” típusú kitérő kifejezéseket.

Olvasd fel hangosan a kéziratodat. Lehet, hogy olyan furcsa megfogalmazásokba botlasz, amelyek a szemed elsiklik.

Használja stratégiailag a ClickUp Brain funkcióit. Illesszen be egy szakaszt, és tegye fel a következő kérdést: „Melyek a három leggyengébb mondat ebben a szakaszban, és miért?” A SEO stratégiák szakaszához kérje meg: „Ellenőrizze, hogy ez a magyarázat érthető-e azok számára, akik nem ismerik a keresőmotor-optimalizálást. Azonosítsa a nem definiált szakszavakat.”

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a kéziratában található problémákat

Frissítse a feladat státuszát, ahogy befejezi az egyes szerkesztési lépéseket, és tartsa pontosnak a műszerfal mutatóit.

🧠 Érdekesség: Sok klasszikus regény hetente vagy havonta jelent meg folytatásokban. Az olyan szerzők, mint Alexandre Dumas, asszisztenseket és gyors vázlatkészítési technikákat alkalmaztak, hogy lépést tudjanak tartani.

7. lépés: Gyűjts strukturált visszajelzéseket és kezelj a módosításokat

Már többször átdolgozta a könyvét, de elvesztette az objektivitását. Válasszon ki 3-5 bétaolvasót, akik a célközönségét képviselik, de ne feledje, hogy ne a legnagyobb rajongóit vagy a legkeményebb kritikusait válassza.

Adjon konkrét kérdéseket az olvasóknak:

Melyik ponton érezte magát zavarban?

Melyik szakaszok voltak unalmasak vagy túl hosszúnak tűntek?

Mely példák voltak a leghatásosabbak?

Milyen kérdések maradtak megválaszolatlanok a befejezés után?

Ha csak három fejezetet tarthatna meg, melyiket választaná?

Állítson be két hetes határidőt a visszajelzésekre. Ahogy beérkeznek a vélemények, hozzon létre egy feladatot minden lényeges javítási javaslatra. Nevezze el a feladatokat konkrétan: „A 2. fejezet elejének átdolgozása az idővonal zavarossága miatt” vagy „További példák hozzáadása az 5. fejezet termelékenységi szakaszához”.

Természetesen nem minden javaslat érdemes megvalósításra. Ha az egyik olvasó több részletet szeretne, a másik pedig rövidséget, akkor döntést kell hoznia. De ha három olvasó függetlenül jelzi, hogy ugyanaz a szakasz zavaros, akkor azon a szakaszon dolgozni kell.

Jelölje meg a javítási feladatokat típus szerint: „Tartalom hozzáadása”, „Tisztázás szükséges”, „Szerkezeti változás”, „Stílus módosítása”. Ez segít a hasonló javítások csoportosításában.

A ClickUp Brain támogatásával jobban megértheti a visszajelzéseket

Ezenkívül a ClickUp Brain segíthet az ellentmondásos visszajelzések megoldásában. Ha az olvasók nem értenek egyet abban, hogy egy fejezetet bővíteni vagy rövidíteni kell, illessze be a fejezetet, és írja be a következő utasítást: „Ez a visszajelzés arra utal, hogy a fejezet egyszerre túl részletes és nem elég részletes. Azonosítsa az értéktelen, terjengős részeket és a további magyarázatot igénylő fogalmakat.”

Kövesse nyomon, mely visszajelzéseket vette figyelembe, és melyeket tudatosan figyelmen kívül hagyott, az „Implemented” (Végrehajtva) vagy „Decided Against” (Elutasítva) opciókkal ellátott egyéni mező segítségével.

🔍 Tudta? Mark Twain írás közben a zajt és a nyüzsgést részesítette előnyben. Úgy vélte, hogy a beszélgetések és a mindennapi káosz segít megőrizni ötleteinek élénkségét, ezért gyakran közös helyiségekben dolgozott, nem pedig elszigetelt szobákban.

Íme a legjobb AI-könyvíró eszközök és AI-írási asszisztensek, amelyekkel megírhatja, szerkesztheti és kezelheti kéziratát. ✍🏼

1. ClickUp (A legjobb kontextusfüggő mesterséges intelligencia integrált könyvprojekt-kezeléssel)

Készíts kontextusérzékeny fejezetvázlatokat a ClickUp BrainGPT segítségével

Először is, itt van a ClickUp! Ez egy íróknak készült termelékenységi alkalmazás, ahol a fejezetek, jegyzetek, kutatások és határidők egy helyen találhatók, így Ön minden részét kézben tarthatja a könyvprojektjének.

Tartsa fenn a narratív konzisztenciát a fejezetek között

A könyvírás több tucat oldalnyi folytonosságot igényel. A ClickUp BrainGPT a munkaterületéről, például a vázlatokból, jegyzetekből és vázlatokból merít kontextust, mielőtt megírná az Ön számára. Ez azt jelenti, hogy már tudja, miről szól a könyve, és nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie.

Tegyük fel, hogy egy kreatív kiégésről szóló, nem fikciós könyvet ír. A 2. fejezet interjúk és kutatások alapján definiálja a kiégést, a 6. fejezet pedig a felépüléssel foglalkozik.

Tehát amikor megkéri a BrainGPT-t, hogy írjon egy részt a 6. fejezetbe, az hivatkozik a korábban bemutatott eredeti definíciókra, terminológiára és hangnemre. Elkerüli a fogalmak újbóli magyarázatát, tükrözi a 2. fejezetben használt megfogalmazást, és arra épít.

Ráadásul a BrainGPT (akárcsak a ClickUp Brain) LLM-független, így több AI-modellhez is hozzáférhet, például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz és a Gemini-hez. Ez segít elkerülni az AI-terjedést és gyorsabban dolgozni.

A ClickUp BrainGPT segítségével megőrizheti a könyv egészének kontextusát a fejezetek megírása és átdolgozása során.

Ez a javítások során is segítséget nyújt. Tegyük fel, hogy megváltoztatja az 1. fejezet alapgondolatát.

Megkérheti a BrainGPT-t, hogy vizsgálja meg a későbbi fejezeteket, és javasoljon módosításokat az adott ötlet megjelenése esetén, így a kéziratot kézi ellenőrzés nélkül is egységes állapotban tarthatja. A BrainGPT a könyvet egyetlen, folyamatosan fejlődő műként kezeli.

Rögzítse a nyers ötleteket anélkül, hogy megszakítaná a lendületet

A gépelés lelassíthatja a munkát, különösen a vázlatok korai szakaszában. A BrainGPT ClickUp Talk-to-Text funkció ja a kimondott gondolatokat tiszta, szerkeszthető szöveggé alakítja az írási munkaterületén, majd a projekt kontextusának felhasználásával finomítja azokat.

A BrainGPT ClickUp Talk to Text funkciójával alakítsa át a kimondott ötleteket strukturált vázlatokká!

Tegyük fel, hogy egy jelenet átmenetén gondolkodik, miközben fel-alá járkál a szobájában. Ön diktálja az ötletet, a Talk to Text szöveggé alakítja, a BrainGPT pedig simítja a mondatok áramlását, hogy illeszkedjen a környező fejezethez.

Az ötlet akkor kerül a helyére, amikor az energia még nem alábbhagyott. Ez jól működik a párbeszédekben gazdag jelenetek, személyes esszék vagy reflexív részek esetében, ahol a beszélt nyelv gyakran közelebb áll a végső hangzáshoz.

A könyvprojekt menedzsmentjének ismétlődő feladatait kiszervezheti

A könyvíráshoz nyomon követés, emlékeztetők és állapotváltozások tartoznak, amelyek csendben felemésztik az időt. A ClickUp Super Agents az Ön által meghatározott szabályok alapján kezeli ezeket a háttérmunkákat.

Adjon hozzá konkrét kiváltókat, hogy egyedi ClickUp Super Agents-eket hozzon létre, amelyek a háttérben gondoskodnak a munkafolyamatáról

Tegyük fel, hogy befejeztél egy fejezetet, és „vázlat kész” jelöléssel láttad el. Az ügynök automatikusan létrehozhat egy szerkesztési feladatot, hozzáadhat kutatási jegyzeteket, frissítheti az írási ütemtervet, és felveheti a fejezetet a heti tervezésbe. A folyamat manuális nyomon követés nélkül folytatódik.

Íme néhány egyedi ügynök, amelyet a ClickUp-ban létrehozhat:

Fejezetmunkafolyamat-ügynök: Kövesse nyomon, amikor egy fejezet állapota megváltozik, és indítsa el a szerkesztési, lektorálási vagy tördelési feladatok létrehozását.

Heti előrehaladási ügynök: Készítsen minden héten egy rövid előrehaladási összefoglalót, amely felsorolja a befejezett fejezeteket, a közelgő célokat és a késedelmes feladatokat.

Terminológia-őr: Ismétlődő neveket vagy kulcsszavakat észlel a ClickUp Docs-ban, és jelzi a változatokat, hogy a narráció konzisztens maradjon.

Fedezze fel itt a tartalomkészítéshez legalkalmasabb mesterséges intelligencia-ügynököket:

A ClickUp legjobb funkciói

Élő szerkesztési ütközések észlelése: A ClickUp Collaboration Detection segítségével láthatja, mikor szerkesztők vagy társszerzők aktívan dolgoznak ugyanazon a dokumentumon. A ClickUp Collaboration Detection segítségével láthatja, mikor szerkesztők vagy társszerzők aktívan dolgoznak ugyanazon a dokumentumon.

Kapjon visszajelzést bekezdésszinten: Használja Használja a ClickUp Assigned Comments in Docs funkciót, hogy a szövegbe illesztett szerkesztői megjegyzéseket hozzárendelt feladatokká alakítsa, így a javítási kérések pontosan a megfelelő szakaszhoz kapcsolódnak.

Kössd össze a kutatási és írási eszközöket: Kapcsold össze a Google Drive-ot és a Dropboxot Kapcsold össze a Google Drive-ot és a Dropboxot a ClickUp Integrations segítségével, hogy a kutatási fájlok, a határidők és az írási ütemtervek összhangban legyenek.

Kövesse nyomon a vázlatírás és szerkesztés idejét: Naplózza az egyes fejezetek írásával, átdolgozásával vagy kutatásával töltött időt, és Naplózza az egyes fejezetek írásával, átdolgozásával vagy kutatásával töltött időt, és a ClickUp Project Time Tracking segítségével a tényleges munkamennyiség alapján tervezzen reális mérföldköveket.

Korán vizualizálja a könyv szerkezetét: térképezze fel a cselekmény ívét, a fejezetek sorrendjét vagy a tematikus kapcsolatokat, mielőtt ötleteit teljes vázlatokká alakítaná térképezze fel a cselekmény ívét, a fejezetek sorrendjét vagy a tematikus kapcsolatokat, mielőtt ötleteit teljes vázlatokká alakítaná a ClickUp Mind Maps segítségével.

Fejezetvázlatok összehasonlítása és visszaállítása: Tekintse át a fejezetek korábbi verzióit, állítsa vissza a korábbi vázlatokat, és kövesse nyomon a tartalom változását Tekintse át a fejezetek korábbi verzióit, állítsa vissza a korábbi vázlatokat, és kövesse nyomon a tartalom változását a dokumentumverzió-ellenőrzés segítségével.

Keresés az egész munkaterületen: A ClickUp Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a karakterkezelési jegyzeteket, kutatási hivatkozásokat, megjegyzéseket vagy korábbi vázlatokat a dokumentumokban, feladatokban és a csatlakoztatott eszközökben. A ClickUp Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a karakterkezelési jegyzeteket, kutatási hivatkozásokat, megjegyzéseket vagy korábbi vázlatokat a dokumentumokban, feladatokban és a csatlakoztatott eszközökben.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomagban az AI használatára korlátozások vonatkoznak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleményéből:

A ClickUp-ra való áttérés óta minden egy helyen található: feladatok, ütemtervek, dokumentumok, irányítópultok, megjegyzések, sőt még a találkozók jegyzetai is. Hihetetlenül testreszabható, de elég intuitív ahhoz, hogy mindenki gyorsan megtanulja használni. Az olyan funkciók, mint az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár valóban időt takarítanak meg. És a legjobb rész? Velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk vagy hosszú távú műveleteket irányítunk.

A ClickUp-ra való áttérés óta minden egy helyen található: feladatok, ütemtervek, dokumentumok, irányítópultok, megjegyzések, sőt még a találkozók jegyzetai is. Hihetetlenül testreszabható, de elég intuitív ahhoz, hogy mindenki gyorsan megtanulja használni. Az olyan funkciók, mint az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár valóban időt takarítanak meg. És a legjobb rész? Velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk, vagy hosszú távú műveleteket irányítunk.

🧠 Érdekesség: Fjodor Dosztojevszkij gyakran írt regényeket rendkívüli időnyomás alatt, néha nagy sebességgel diktálva a gyorsíróknak, hogy betartsa a kiadási határidőket. A Játékos egyes részei mindössze 26 nap alatt készültek el.

2. Sudowrite (legalkalmasabb regényírók számára)

via Sudowrite

A Sudowrite a saját Muse modelljén fut, amelyet kifejezetten fikcióra képeztek ki, nem pedig a szokásos internetes zavaros információkra. Ez azért fontos, mert az AI megérti a narratív logikát, például a jelenetek felépítését és a karakterek motivációját.

A Story Bible segítségével karakterek sajátosságait, világépítési szabályokat, mágikus rendszereket és minden más, a történeted szempontjából fontos dolgot beleírhatsz. A Sudowrite minden generáció során ebből az adatbázisból merít.

Ezenkívül a Describe az öt érzékszerv mindegyikével kapcsolatos érzéki részleteket ad hozzá a lapos szövegrészekhez, a Twist pedig olyan cselekményfordulatokat javasol, amelyekre Ön nem gondolt. Minden fejezetek helyett részekben működik, ami megfelel a legtöbb regényíró vázlatkészítési módszerének.

A Sudowrite legjobb funkciói

Ha elakad a történet folytatásával, az Auto Write funkcióval generálhatja a jelenetek folytatását, vagy a Guided Write funkcióval megírhatja azokat a konkrét pillanatokat, amelyeket elképzelt, de még nem írt le.

Készítsen 500-1000 szavas jeleneteket, amelyek megfelelnek az Ön elvárásainak, és fenntartják a narratív konzisztenciát a First Draft segítségével.

Használja a Brainstorm funkciót karakternevek, mágikus erők, világépítő elemek, cselekményfordulatok vagy párbeszédrészletek listájának létrehozásához.

Alkalmazzon átírási előbeállításokat , mint például „Mutass, ne mondd el” vagy „Belső konfliktus hozzáadása” a kiválasztott szakaszokhoz.

Hozzon létre egyedi plugineket a több mint 1000 darabos közösségi könyvtárból, vagy készítsen saját eszközöket konkrét feladatokhoz, például a klisék eltávolításához és a nézőpont módosításához.

A Sudowrite korlátai

Az 50 000 szót meghaladó kéziratokban nehéz fenntartani a hangnem következetességét, ezért manuálisan kell beállítania a következetes hangnemet és stílust.

A karakterek elhelyezkedésével kapcsolatos hibák rendszeresen előfordulnak, így a szereplők rossz helyre kerülnek, vagy olyan eseményekre reagálnak, amelyekről még nem tudhatnak.

Sudowrite árak

Ingyenes próba

Hobbi és diák: 19 USD/hó

Professzionális: 29 USD/hó

Max: 59 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sudowrite-ról a valódi felhasználók?

Egy Redditor így fogalmaz:

Személy szerint imádom a Sudowrite-ot, annak ellenére, hogy a kreditrendszerek nem a kedvenceim. A cselekményfordulatokra gondolva, a Story Bible rendelkezik egy olyan funkcióval, amellyel elrejtheti a különböző jegyzetkártyáit az AI elől; elméletileg a cselekményfordulatot egy kártyára írhatja, majd elrejtheti az AI elől, amíg el nem jut a leleplezésig.

Személy szerint imádom a Sudowrite-ot, annak ellenére, hogy a kreditrendszerek nem a kedvenceim. A cselekményfordulatokra gondolva, a Story Bible rendelkezik egy funkcióval, amellyel elrejtheti a különböző jegyzetkártyáit az AI elől; elméletileg a cselekményfordulatot egy kártyára írhatja, majd elrejtheti az AI elől, amíg el nem jut a leleplezésig.

📖 Olvassa el még: A legjobb Sudowrite alternatív eszközök írók számára

3. Novelcrafter (a legjobb technikai ellenőrzéshez)

via Novelcrafter

A Novelcrafter segítségével az OpenAI, az Anthropic vagy a Google API-kulcsait beillesztheti a platform infrastruktúrájába. A Codex interaktív wikiként szolgál a karakterlapok, a világépítési dokumentumok és a cselekmény szálak tárolására.

Amikor szöveget generál, a platform automatikusan lekérdezi a releváns Codex-bejegyzéseket, és azokat kontextusként továbbítja az Ön által csatlakoztatott AI-modellnek.

Az eszköz által használt bármely rendszerparancsot klónozhatja, módosíthatja, vagy teljesen újat hozhat létre a semmiből. Ez a szintű testreszabás azoknak az íróknak szól, akik pontosan tudják, hogyan szeretnék, hogy az AI viselkedjen, bár ehhez olyan technikai ismeretekre van szükség, amelyekkel a legtöbb szerző nem rendelkezik.

A Novelcrafter legjobb funkciói

Tárolja az egymással összekapcsolt karakterlapokat, helyszíni részleteket és háttértörténeteket a Codex bejegyzésekben, majd címkézze meg őket, hogy a Novelcrafter automatikusan beilleszthesse a releváns kontextust, amikor prózát generál a Chat -ben.

Másolja a rendszer bármelyik parancsát, módosítsa a paramétereket, vagy teljesen új parancsokat hozhat létre a saját maga által definiált moduláris komponensek segítségével.

Térképezd fel a történet szerkezetét Rács, Mátrix vagy Vázlat nézetben, hogy felismerd a tempóproblémákat, nyomon kövesd a mellékcselekmény alakulását, vagy vizualizáld a karakterek megjelenését a jelenetekben.

A Novelcrafter korlátai

Az API-kulcsok kezelése bonyolultabbá teszi a dolgot, mivel minden hónapban a előfizetési költségekkel és az OpenAI vagy Anthropic kreditekkel kell foglalkoznia.

A felület kialakítása több kattintással elrejti a hasznos funkciókat.

A Novelcrafter árai

21 napos ingyenes próba

Scribe: 4 USD/hó felhasználónként

Hobbista: 8 USD/hó felhasználónként

Artisan: 14 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 20 USD/hó felhasználónként

Novelcrafter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Novelcrafterről a valódi felhasználók?

A Reddit-en megosztott információk alapján:

A NovelCrafter+OpenRouter programot használom, és nagyon szeretem. A felület nagyon kényelmes és intuitív, és mind az írás, mind a kódex felépítése nagyon jól működik az AI-vel való interakcióhoz. Imádom azt is, hogy manipulálhatom és létrehozhatom a prompt generátorokat, hogy saját utasításokat és parancsokat alkossak. Ez egy rendkívül hatékony eszköz...

A NovelCrafter+OpenRouter programot használom, és nagyon szeretem. A felület nagyon kényelmes és intuitív, és mind az írás, mind a kódex felépítése nagyon jól működik az AI-val való interakcióhoz. Imádom azt is, hogy manipulálhatom és létrehozhatom a prompt generátorokat, hogy saját utasításokat és parancsokat hozzak létre. Ez egy rendkívül hatékony eszköz...

🔍 Tudta? Vladimir Nabokov a Lolita című regényét indexkártyákra írta, és a regény véglegesítéséig végtelenül átrendezte a jeleneteket. Szerinte a szerkezet fontosabb volt, mint a sorrend.

4. Squibler (A legjobb a gyors kezdéshez)

via Squibler

A Squibler a kifinomultság helyett a sebességet helyezi előtérbe. Módszeresen dolgozhat, elemeket (szereplőket, helyszíneket, tárgyakat) építhet, amelyeket a Smart Writer hivatkozásként használ a jelenetek generálásakor.

Az írási eszköz az oldalsávban található, és automatikus mondatbefejezést, bekezdések átírását vagy teljes fejezetek vázlatának elkészítését kínálja a vázlat alapján. A Corkboard nézet lehetővé teszi a jelenetek vizuális átrendezését, ami akkor hasznos, ha rájössz, hogy a harmadik fejezetnek a hetedik fejezet után kellene következnie.

A Squibler legjobb funkciói

Kérje meg a teljes kézirat létrehozását egy alapvető feltevésből a Generate Scene funkcióval, vagy dolgozzon fejezetenként a Smart Writer funkcióval.

Állítson be szószám-célokat fejezetenként vagy napi célokat, majd kövesse nyomon a teljesítés százalékát egy speciális irányítópulton keresztül.

A Visualize segítségével alakítsa a kijelölt szöveget AI által generált képekké, így gyorsan vizuális referenciákat hozhat létre komplex helyszínekhez vagy karakterek megjelenéséhez.

A Squibler korlátai

A generált próza lapos és ismétlődő, általános kifejezésekre támaszkodik, amelyek jelentős szerkesztést igényelnek.

Az alkalmazás teljesítménye hosszabb projektek esetén lassul, ahol a fejezetek közötti navigáció lelassul.

A Squibler árai

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Squibler értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Ernest Hemingway úgy tartotta élesben kreativitását, hogy ha elérte a napi 500 szavas célját, abbahagyta az írást, így pontosan tudta, hol kell folytatnia másnap. Agatha Christie viszont a krimiírásra úgy tekintett, mint egy logikai rejtvényre, és gondosan elhelyezte a nyomokat és a hamis nyomokat, hogy a megoldás mindig igazságos legyen az olvasó számára. Az ABC-gyilkosságok című regényében még az ábécét is szerkezeti korlátként használta, hogy a cselekmény szoros és megoldható maradjon.

5. Shortly AI (a legjobb minimális felületekhez)

A Shortly AI egy üres oldalt és négy parancsot ad Önnek. Ennyi. Nincsenek sablonok, amelyek eltakarják a képet, vagy bonyolult menük, amelyek elrejtik a soha nem használt funkciókat. Írjon be egy kezdő bekezdést vagy parancsot, és az AI körülbelül 100 szavas szakaszokban folytatja a gondolatmenetét.

A négy perjel parancs: /instruct, /rewrite, /shorten és /expand kezeli a kiválasztott szövegrészek módosítását. Ez a leegyszerűsített megközelítés eltávolítja az akadályokat, amikor megpróbálja fenntartani a lendületet a vázlatírás során. A Shortly AI azoknak az íróknak hasznos, akik a legtöbb írói szoftvert túl bonyolultnak találják, és csak valami egyszerűt szeretnének.

A Shortly AI legjobb funkciói

Alkalmazzon /rewrite parancsot a kijelölt szövegre alternatív megfogalmazásokért, ami akkor hasznos, ha egy mondat furcsán hangzik, de nem tudja, hogyan javítsa ki.

A /shorten segítségével tömörítheti a szószaporító magyarázatokat, amely eltávolítja a felesleges szavakat, miközben megőrzi a szövegrészek alapvető jelentését, maximum 200 karakterig.

Fejtsd ki a kevésbé kidolgozott pontokat a szövegrészletek /expand funkciójával, amely akár 120 karakterig is kiterjeszti a szöveget, így a rövid említések teljesebb leírásokká válnak.

Az AI korlátai röviden

A generálás hossza körülbelül 100 szóra korlátozódik kimenetenként, még akkor is, ha hosszabb, összefüggő szövegrészekre van szüksége.

A ténybeli pontosság problémái rendszeresen felmerülnek, mivel az AI néha kitalálja a dátumokat vagy a részleteket.

Rövid AI árazás

Egyedi árazás

Rövid AI-értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Jogi és etikai szempontok az AI által írt könyvekkel kapcsolatban

Az AI által generált tartalmakra vonatkozó jogi környezet továbbra is bizonytalan.

A legtöbb joghatóság szerzői jogi törvényei védik az emberi szerzőséget, ami bonyodalmakat okoz, ha az AI jelentősen hozzájárul a kéziratodhoz. A bíróságok még nem hoztak egyértelmű precedenseket, de a korai ítéletek arra utalnak, hogy a tisztán AI által generált szövegek nem jogosultak szerzői jogi védelemre.

Ez több gyakorlati okból is fontos:

Valaki plagizálja a munkáját, és Ön nem tudja érvényesíteni a szerzői jogi igényeit.

A kiadók elutasítják a szerződéseket, mert nem tudják biztosítani a másodlagos jogokat.

A licencszerződések meghiúsulnak, ha tulajdonjogi kérdések merülnek fel

A szabályozás fejlődésével új jogi kihívások merülnek fel

A kiadók egyre gyakrabban kérik a szerzőket, hogy a szerződéskötés során tegyék közzé az AI használatát, mert a átláthatóság megvéd a későbbi esetleges vitáktól. Egyes szerződések ma már tartalmaznak konkrét záradékokat az AI által generált tartalmakra vonatkozóan, amelyek megkövetelik a szerzőktől, hogy igazolják a gépek részvételének mértékét.

Az etikai kérdések párhuzamosan futnak a jogi kérdésekkel. Az olvasók hiteleséget várnak el a szerzőktől. Ha az AI teljes fejezeteket vázol fel, és Ön azokat jelentős átdolgozás nélkül saját nevével publikálja, akkor kockáztatja a bizalom elvesztését. A különböző műfajok különböző elvárásokkal járnak:

A műszaki kézikönyvek, referencia- és termelékenységi könyvek kevésbé vannak kitéve kritikus vizsgálódásnak.

A memoárok és a személyes elbeszélések valódi emberi tapasztalatokat igényelnek.

A szépirodalom olvasói nagy hangsúlyt fektetnek a hangra és a kreativitásra.

Az akadémiai munkák átlátható módszertant igényelnek

A gyakorlati megközelítés: használja az AI-t eszközként, ne pedig szellemíróként. Ha minden oldalon ott vannak a kreatív ujjlenyomataid, a jogi kétértelműségek kevésbé számítanak, és az etikai aggályok is elhalványulnak.

🔍 Tudta? A Notre-Dame-i toronyőr című regényének határidejét betartani, Victor Hugo állítólag megkérte szolgáit, hogy zárják el a ruháit, így csak egy kendő maradt neki, amit felvehetett. Mivel nem tudott elhagyni a házat, nem maradt más választása, mint írni.

Vezesse könyvét a célba a ClickUp segítségével

A könyvírás következetességet, türelmet és olyan rendszert igényel, amely hetek vagy hónapok munkáját képes tárolni anélkül, hogy lelassítaná Önt. Ha a folyamat szétszórtnak tűnik, akkor még az erős vázlatok is bizonytalannak tűnnek.

A ClickUp összefogja a vázlatot, a fejezeteket, a javításokat és a határidőket, így semmi sem csúszik el egy elfelejtett mappába.

A kontextusfüggő AI (ClickUp Brain és BrainGPT) a dokumentumokon belül működik, segítve a vázlatok elkészítését, a szakaszok átdolgozását és átgondolását anélkül, hogy eszközök között kellene váltani. Ráadásul az AI-ügynökök és automatizálások kezelik a nyomon követést, a haladás nyomon követését és a rutinfrissítéseket, így a projekt folyamatosan halad.

Készítse el könyvét egy olyan helyen, amely mindenre alkalmas. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-könyvíró egy prompt alapján megpróbálja önállóan létrehozni a könyv nagy részét, míg az AI-írási asszisztens inkább támogatja az írói folyamatot. Segít a fejezetek vázlatának elkészítésében, az ötletek kibontásában, a szakaszok átírásában vagy a szöveg érthetőségének javításában, miközben az író megtartja az irányítást a tartalom és a irányvonal felett.

Az Ön hangja az Ön döntéseiből fakad; Ön dönti el az ötleteket, a szerkezetet, a hangnemet és a végleges megfogalmazást. Az AI-t arra kell használni, hogy lehetőségeket javasoljon, ne pedig döntéseket hozzon Ön helyett. Az összes kimenet szerkesztése, a mondatok átalakítása a saját írásstílusának megfelelően, valamint az AI-nek a korábbi írásaiból vett példákkal való ellátása segít megőrizni a hang következetességét.

Nem. Az AI nyelvtani ellenőrzőként működhet, szigorítva a mondatokat és rámutatva az ellentmondásokra. Az emberi szerkesztők ítélőképességet, kontextust, valamint a közönség, a tempó és a árnyalatok megértését hozzák magukkal. Az AI leginkább első lépésként működik a legjobban, míg az emberi szerkesztők a kreatív írással, a finomítással és a végső minőség biztosításával foglalkoznak.