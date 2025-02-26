A 15 legjobb könyvíró szoftver 2025-re

A könyve a nagyszerű ötletéről és a mesterségének elsajátításáról szól. De a könyvírás olyan tevékenység, amely nagymértékben függ azoktól az eszközöktől, amelyeket az ötlet végleges kéziratba öntéséhez használ. 🖋️
A szerzők számára a legjobb könyvíró szoftver olyan, mint az építész tervei. A megfelelő könyvíró eszköz állandó partnere lesz, függetlenül attól, hogy következő bestsellerén dolgozik, emlékiratot ír vagy objektív összefoglalót készít.
Az ötletek rendszerezésétől a fejlődés nyomon követésén át a nyelvtani ismeretek fejlesztéséig, ezek az eszközök és más írási alkalmazások célja, hogy egyszerűsítsék a könyvírási folyamatot. De ennyi választási lehetőség közül hogyan döntheted el, melyik írási alkalmazás a legjobb?
Ez a cikk a könyvíró szoftverek alapvető funkcióit mutatja be, és kiemeli a piacon jelenleg elérhető legjobb eszközöket.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a legjobb könyvíró szoftverekről:
- ✅ ClickUp: A legjobb AI-alapú íráshoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez
- ✅ Google Docs: A legjobb valós idejű együttműködéshez és hozzáférhetőséghez
- ✅ Microsoft Word: A legjobb a fejlett formázáshoz és professzionális dokumentumok létrehozásához
- ✅ Grammarly: A legjobb az írás egyértelműségének és helyességének javításához
- ✅ Evernote: A legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez
- ✅ Scrivener: A legjobb projektmenedzsmenthez hosszú formátumú írások esetén
- ✅ Hemingway Editor: A legjobb az olvashatóság és a tömörség javításához
- ✅ Writer: A legjobb regények strukturálására, jelenetek és fejezetek kezelésével.
- ✅ ProWritingAid: A legjobb íráselemzéshez és stílusjavításhoz
- ✅ Ulysses: A legjobb választás zavartalan íráshoz Apple eszközökön
- ✅ Bibisco: A legjobb strukturált történetfejlesztéshez
- ✅ Dabble: A legjobb felhőalapú regényíráshoz integrált cselekménytervező eszközökkel
- ✅ Vellum: A legjobb professzionális könyvformázáshoz macOS rendszeren
- ✅ Atticus: A legjobb all-in-one írási és formázási szoftver
- ✅ Freedom: A legjobb választás a zavaró tényezőktől mentes íráshoz különböző eszközökön
Mit kell keresnie egy könyvíró szoftverben?
A könyvíró szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú funkciókat, amelyekkel javíthatja kreatív folyamatát:
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan írószoftvert, amelynek felhasználóbarát felülete biztosítja a zökkenőmentes navigációt és minimalizálja a technikai zavaró tényezőket.
- Szervezési eszközök: Használjon vázlatkészítő funkciókkal, karakterfejlesztő segédeszközökkel és idővonal-kezeléssel rendelkező eszközöket, hogy hatékonyabban strukturálja elbeszélését.
- Kompatibilitás: Ellenőrizze, hogy a szoftver működik-e az Ön által preferált operációs rendszereken, például macOS és Windows, valamint eszközökön.
- Együttműködési funkciók: Ha társszerzőkkel vagy szerkesztőkkel dolgozik, válasszon olyan szoftvert, amely támogatja a valós idejű együttműködést és a dokumentumok megosztását.
- Exportálási lehetőségek: Keressen olyan lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a kézirat többféle formátumban, például PDF-ben vagy ePub-ban történő exportálását, hogy megfeleljen a kiadói követelményeknek.
- Zavarmentes környezet: Válasszon olyan platformot, amely zavarmentes írási élményt biztosít, hogy megőrizhesse koncentrációját és termelékenységét.
- Költségvetési szempontok: Döntse el, hogy az ingyenes eszközök kielégítik-e az Ön igényeit, vagy a fejlett funkciókkal rendelkező prémium szoftverek indokolják-e a beruházást.
🔍 Tudta? 1964-ben az IBM kiadta a Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST) írógépet, amely egyesítette a Selectric írógép funkcióit a mágneses szalagos felvétellel, lehetővé téve a szöveg módosítását és tárolását.
A 15 legjobb könyvíró szoftver
A megfelelő könyvíró és szerkesztő szoftver megadja Önnek azokat az ötleteket és írási ötleteket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy innovatív és fegyelmezett maradjon.
Ebben a részben bemutatjuk a 15 legjobb könyvíró szoftvert, amelyek széles körű írási stílusokhoz, célokhoz és költségvetésekhez igazodnak.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú íráshoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)
A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely integrálja az AI-alapú írás, együttműködés és projektmenedzsment funkciókat, így ideális azoknak a szerzőknek, akik átfogó könyvíró szoftvert keresnek.
A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely mindent – feladatokat, dokumentumokat, embereket és eszközöket – egy helyen egyesít.
Ez a szoftver racionalizálja a munkafolyamatokat és egyszerűsíti a napi feladatokat. Akár kontextusra, tartalomra vagy a rutinmunkák automatizálására van szüksége, a ClickUp Brain segít időt megtakarítani és jobban koncentrálni a kreatív munkára.
A ClickUp Docs kreatív játszóteret biztosít Önnek. Ez egy együttműködési felület, ahol megírhatja, szerkesztheti és rendszerezheti munkáját. A wikik, beágyazott oldalak és megosztott dokumentumok létrehozásának lehetőségével a ClickUp Docs biztosítja, hogy Ön és csapata koncentrált és produktív maradjon.
Ráadásul a ClickUp Collaboration Detection funkciója megkönnyíti az ötletek megosztását, a visszajelzések fogadását és a valós idejű együttműködést – függetlenül attól, hogy a csapattagok hol tartózkodnak.
De ez még nem minden!
A ClickUp számos brainstorming sablont is kínál, amelyekkel könnyedén felépítheti írási projektjeit. Például:
A ClickUp könyvtervező sablon segítségével megtervezheti, megszervezheti és könnyedén kezelheti könyvét. Előre elkészített nézeteket tartalmaz a fejezetekhez, a regény részleteihez és az egész írási folyamathoz, így biztosítva, hogy regénye ugyanolyan strukturált legyen, mint a legjobb cselekményfordulatai.
A ClickUp könyvtervezet-sablon is segíti a szerzőket professzionális tervezetek készítésében, előre megírt szakaszokkal a témákról, a célközönségről és a marketingstratégiákról – tökéletes megoldás a kiadóknak való bemutatáshoz.
Cristina Willson, a Graphite tartalomigazgatója így nyilatkozik a ClickUp-ról:
Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.
Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a kommunikáció javításához, amely valós idejű együttműködést és szinkronizálást tesz lehetővé az azonnali üzenetküldés és frissítések segítségével.
- Brainstorming, tervezés és szervezés valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével az együttműködés elősegítése érdekében.
- A Gantt-diagramok és az idővonal nézetek segítségével hatékonyan szervezheti a projekt ütemtervét.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, kövesse nyomon a mérföldköveket, és tartsa a csapatot a menetrendben a ClickUp Automations segítségével.
- A ClickUp segítségével testreszabhatja a feladatok állapotát, hogy egyszerűsítse a könyvírást és nyomon követhesse az egyes szakaszokat a vázlatkészítéstől a jóváhagyásig.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak a funkciók széles skálája miatt tanulási görbével kell szembenézniük.
- A mobilalkalmazásból hiányzik néhány asztali funkció
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
💡 Profi tipp: Szeretné receptgyűjteményét egy kifinomult szakácskönyvvé alakítani? A ClickUp szakácskönyv-sablon a titkos fegyvere! Az összetevők, a lépésről lépésre leírt utasítások és a tervezés szakaszai révén ez a sablon megszünteti a kulináris alkotások rendezésének gondját.
2. Google Docs (a legjobb valós idejű együttműködéshez és hozzáférhetőséghez)
A Google Docs egy ingyenes szövegszerkesztő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben hozzanak létre, szerkesszenek és közösen dolgozzanak dokumentumokon. Felhőalapú jellege biztosítja, hogy bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető legyen, így kényelmes választás írók és csapatok számára.
A világos és sötét módok lehetővé teszik az írók számára, hogy a szövegszerkesztő megjelenését és hangulatát ennek megfelelően testreszabják.
A Google Docs legjobb funkciói
- Dolgozzon másokkal egyszerre ugyanazon a dokumentumon, a változtatások valós időben megjelennek.
- Szerkessze és tekintse meg dokumentumait bármilyen internet-hozzáféréssel rendelkező eszközről.
- Használja a dokumentumverzió-kezelő funkciót a változások nyomon követéséhez és szükség esetén a korábbi verziók visszaállításához.
A Google Docs korlátai
- Lehet, hogy hiányoznak belőle néhány fejlett formázási és szerkesztési eszköz, összehasonlítva a asztali szövegszerkesztőkkel.
- A teljes funkcionalitáshoz stabil internetkapcsolat szükséges, ami korlátozza a hozzáférést a gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken.
A Google Docs árai
- Ingyenes
Google Docs értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)
💡 Profi tipp: Hallgasson írásra fókuszáló podcastokat, hogy különböző perspektívákat és technikákat ismerjen meg, új ötleteket szerezzen és javítsa kreatív folyamatát.
3. Microsoft Word (A legjobb a fejlett formázáshoz és professzionális dokumentumok létrehozásához)
A Microsoft Word egy széles körben használt szövegszerkesztő alkalmazás, amely átfogó funkcióiról ismert, amelyek kielégítik az alapvető szövegszerkesztési és fejlett dokumentumkészítési igényeket, legyen szó könyvről, objektív összefoglalóról vagy jelentésről.
Gazdag formázási lehetőségei és más Microsoft Office alkalmazásokkal való integrálhatósága miatt ez a szoftver a professzionális íráshoz leginkább ajánlott szövegszerkesztő.
A Microsoft Word legjobb funkciói
- Hozzáférés a formázási eszközök széles skálájához, beleértve a stílusokat, betűtípusokat és oldalelrendezéseket.
- Használja a fejlett szerkesztési funkciókat, mint például a megjegyzések és a nyelvtani ellenőrzés.
- Dolgozzon együtt más Microsoft Office alkalmazásokkal, például az Excel és a PowerPoint programokkal, hogy növelje a termelékenységet és az adatok integrációját.
A Microsoft Word korlátai
- A teljes funkciókészlethez való hozzáféréshez fizetett előfizetés szükséges.
- A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.
A Microsoft Word ára
- Csak Word: 179,99 dollár
Microsoft Word értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
A Microsoft Word a 365 havi előfizetés részeként érhető el, és a többi szoftver 90%-ával integrálható, mind asztali, mind online környezetben. A Word a Microsoft felhőalapú szolgáltatásán keresztül is elérhető, így bárhonnan hozzáférhet dokumentumaihoz!
A Microsoft Word a 365 havi előfizetés részeként érhető el, és a többi szoftver 90%-ával integrálható, mind asztali, mind online környezetben. A Word a Microsoft felhőalapú szolgáltatásán keresztül is elérhető, így bárhonnan hozzáférhet dokumentumaihoz!
4. Grammarly (a legjobb az írás egyértelműségének és helyességének javításához)
A Grammarly egy mesterséges intelligenciával működő korrektúraszoftver, írási asszisztens és nyelvtani ellenőrző, amelynek célja az írásod világosságának, helyességének és általános minőségének javítása.
Valós idejű nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést, stílusjavaslatokat és hangnemfelismerést kínál, így értékes eszközzé teszi a kifinomult és professzionális tartalom létrehozásához.
A Grammarly legjobb funkciói
- Azonnali visszajelzést kap a nyelvtani hibákról és a helyesírási hibákról.
- Hozzáférhet javaslatokhoz, amelyekkel javíthatja a mondatszerkezetet, a szóválasztást és az általános olvashatóságot.
- Használja a plágiumfelismerő eszközt, hogy összehasonlítsa tartalmát egy nagy adatbázissal.
A Grammarly korlátai
- Egyes javaslatok nem feltétlenül illeszkednek a szándékolt kontextusba.
- A 100 000 karaktert meghaladó dokumentumokat kisebb részekre kell felosztani.
A Grammarly árai
- Ingyenes
- Pro: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Grammarly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)
➡️ További információ: 50 írási ötlet, amely átalakítja a munkahelyi kreatív folyamatot
5. Evernote (a legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez)
Az Evernote egy sokoldalú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesen rögzítsék, rendszerezzék és könnyen hozzáférjenek az információkhoz több eszközön is.
Ez egy központi hub személyes és szakmai szervezetek számára, olyan fejlett funkciókkal, mint a dokumentumok beolvasása, webes kivágások és feladatkezelés.
Az Evernote legjobb funkciói
- Készíts jegyzeteket különböző formátumokban, beleértve szöveget, képeket, hangfelvételeket és webes kivágásokat.
- Rendezze a jegyzeteket jegyzetfüzetekbe, és hozzárendeljen címkéket a hatékony kategorizáláshoz.
- Használja a fejlett keresési funkciókat, hogy szöveget találjon képeken és beolvasott dokumentumokban.
Az Evernote korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozza a havi feltöltéseket és az eszközök szinkronizálását.
- Az Evernote Free fiókok egyszerre csak egy eszközön használhatók.
Evernote árak
- Személyes: 14,99 USD/hó
- Professzionális: 17,99 USD/hó
- Csapat: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Az Evernote a legjobb a naptárak kezeléséhez! Az Evernote-ban azt szeretem, hogy olyan jól szervezett, hogy külön dátumokat és teendőlistákat lehet létrehozni. Könnyen emlékeztet a jövőbeli terveimre és a megcsinálni való feladatokra. Ingyenesen használható, fizetés nélkül is használhatja. Olyan, mint egy jegyzettömb, de menükkel és különböző ütemezési lehetőségekkel.
Az Evernote a legjobb a naptárak kezeléséhez! Az Evernote-ban azt szeretem, hogy olyan jól szervezett, hogy külön dátumokat és teendőlistákat lehet létrehozni. Könnyen emlékeztet a jövőbeli terveimre és a megcsinálni való feladatokra. Ingyenesen használható, fizetés nélkül is használhatja. Olyan, mint egy jegyzettömb, de menükkel és különböző ütemezési lehetőségekkel.
6. Scrivener (A legjobb projektmenedzsment hosszú formátumú írásokhoz)
A Scrivener egy írói szoftver, amelyet szerzők, kutatók és forgatókönyvírók számára terveztek, akik kiterjedt írási projektekben vesznek részt. Egy sor szervezési eszközt kínál, amelyek lehetővé teszik a komplex kéziratok kezelését, a kezdeti vázlatoktól a végleges publikációig.
A Scrivener legjobb funkciói
- Használja a Binder funkciót, hogy kéziratát fejezetekre és jelenetekre bontsa.
- Használja a virtuális üzenőfalat a szakaszok összefoglalójának rendezéséhez és átrendezéséhez.
- Növelje termelékenységét az osztott képernyős funkcióval, amely lehetővé teszi több dokumentum egyidejű megtekintését és szerkesztését.
A Scrivener korlátai
- A felhasználóknak minden platformhoz külön licencet kell vásárolniuk.
- Kiterjedt projektek esetén előfordulhat, hogy a program időnként lefagy, és lassabban töltődik be.
Scrivener árak
- iOS: 23,99 dollár
- Oktatási licenc: 50,99 USD
- Normál licenc: 59,99 USD
- Csomagok: 95,98 dollár
Scrivener értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Az, hogy az összes regényíráshoz szükséges anyagom egy helyen van, nagyon praktikus funkció, amiről egy hagyományos szövegszerkesztő csak álmodozhat. Vannak kutatási mappák és fejezetmappák, amelyeket jelenetekre oszthatunk. Ezeket áthelyezhetjük, így ha valaha is szükségünk van egy jelenetet egyik fejezetből a másikba áthelyezni, vagy egy fejezetet máshova áthelyezni, azt egyszerűen megtehetjük drag and drop segítségével. A képernyőfelosztási lehetőségeket is nagyon szeretem.
Az, hogy az összes regényíráshoz szükséges anyagom egy helyen van, nagyon praktikus funkció, amiről egy hagyományos szövegszerkesztő csak álmodozhat. Vannak kutatási mappák és fejezetmappák, amelyeket jelenetekre oszthatunk. Ezeket áthelyezhetjük, így ha valaha is szükségünk van egy jelenetet egyik fejezetből a másikba áthelyezni, vagy egy fejezetet máshova áthelyezni, azt egyszerűen megtehetjük drag and drop segítségével. A képernyőfelosztási lehetőségeket is nagyon szeretem.
7. Hemingway Editor (a legjobb az olvashatóság és a tömörség javításához)
A Hemingway Editor egy ingyenes írási alkalmazás, amelynek célja a szövegek érthetőségének és olvashatóságának javítása. Ez a könyvíró szoftver a komplex mondatokat és a gyakori hibákat kiemelve segíti az írókat a tömörebb és hatásosabb próza megírásában.
A Hemingway Editor legjobb funkciói
- Azonosítsa a hosszú vagy bonyolult mondatokat, és javaslatokat kapjon az olvashatóság javítására.
- A passzív hangnemű mondatokat felismeri és helyettesíti őket vonzóbb nyelvezettel.
- A tartalmat a megfelelő közönséghez igazítsa az olvashatósági szinttel.
A Hemingway Editor korlátai
- Inkább rövidebb írásokhoz, például cikkekhez optimalizált.
- Nincs átfogó nyelvtani és helyesírás-ellenőrző funkciója.
Hemingway Editor árak
- Egyéni 5K terv: 10 USD/hó
- Egyéni 10K terv: 15 USD/hó
- Team 10K tervezet: 15 USD/hó felhasználónként
Hemingway Editor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Tetszik, hogy írás közben méri az eredményt. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásomat nagyon hozzáférhetővé teszi.
Tetszik, hogy írás közben méri az eredményt. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásomat nagyon hozzáférhetővé teszi.
🧠 Érdekesség: Ernest Hemingway, a híres író, inkább állva írt, általában egy írógéppel, amelyet a havannai otthonában egy mellmagasságú polcon tartott.
8. yWriter (A legjobb regények strukturálására, jelenetek és fejezetek kezelésével)
Az yWriter egy ingyenes írói szoftver, amelyet Simon Haynes író fejlesztett ki azzal a céllal, hogy segítse a regényírókat kézirataik szervezésében azáltal, hogy azokat fejezetekre és jelenetekre bontja. Ez a struktúra elősegíti a hatékony projektmenedzsmentet és javítja a tényleges írási folyamatot.
A yWriter legjobb funkciói
- Ossza fel kéziratát kezelhető szakaszokra
- Állítson be és kövessen nyomon szószám-célokat az egyes jelenetekhez vagy fejezetekhez.
- Részletes feljegyzéseket készíthet a szereplőkről, helyszínekről és tárgyakról.
Az yWriter korlátai
- A macOS és a mobil verziók csökkentett funkcionalitást kínálnak.
- Nem ideális közös íráshoz, mivel elsősorban egyéni írók számára készült.
yWriter árak
- Ingyenes
- Ezüst regisztráció: 11,95 dollár
- Arany regisztráció: 24,95 dollár
yWriter értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. ProWritingAid (A legjobb íráselemzéshez és stílusjavításhoz)
A ProWritingAid egy írásprogram és asszisztens, amely mélyreható elemzéseket kínál a nyelvtan, az írásstílus és az olvashatóság javítása érdekében. Ez a könyvíró szoftver részletes jelentéseket és javaslatokat nyújt, átfogó megoldásokat kínálva az íróknak munkájuk finomításához.
A ProWritingAid legjobb funkciói
- Hozzáférés több mint 20 írási jelentéshez, amelyek olyan szempontokat értékelnek, mint a nyelvtan, a stílus, az olvashatóság és még sok más.
- Kapjon javaslatokat a bonyolult mondatok egyszerűsítésére, a passzív hangnem csökkentésére és a redundanciák kiküszöbölésére.
- Integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Word, a Google Docs, a Scrivener és a böngészőbővítmények.
A ProWritingAid korlátai
- Az ingyenes verzióban dokumentumonként 500 szó a szószámkorlát.
- A működéshez internetkapcsolat szükséges.
ProWritingAid árak
- Ingyenes
- Prémium: 30 USD/hó
- Premium Pro: 36 USD/hó
ProWritingAid értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
A sok kipróbált szerkesztőprogram közül a PWA-t találtam a legkönnyebbnek és a legátfogóbbnak. Minden kéziratomat ezen keresztül küldöm el, és a PWA-ra bízom a hibáim és kihagyásaim kiszűrését. Gyorsan és megbízhatóan működik, és nemcsak kijavítja az írásomat, hanem a tippjeiből is tanulok. Nem tudok más olyan szerkesztőprogramot, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne.
A sok kipróbált szerkesztőprogram közül a PWA-t találtam a legkönnyebbnek és a legátfogóbbnak. Minden kéziratomat ezen keresztül küldöm el, és a PWA-ra bízom a hibáim és kihagyásaim kiszűrését. Gyorsan és megbízhatóan működik, és nemcsak kijavítja az írásomat, hanem a tippjeiből is tanulok. Nem tudok más olyan szerkesztőprogramot, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne.
10. Ulysses (A legjobb zavaró tényezőktől mentes íráshoz Apple eszközökön)
Az Ulysses egy prémium íróalkalmazás, amely tiszta és koncentrált környezetet biztosít az íróknak. Minimalista felülete és hatékony szervezési eszközei miatt ez a választás a zavaró tényezőktől mentes írói élményhez.
Az Ulysses legjobb funkciói
- Koncentráljon kizárólag a tartalomra egy rendezett munkaterületen.
- Használjon könyvtári rendszert a dokumentumkezelés optimalizálásához és az egyszerű kategorizáláshoz.
- Szavaszám-célokat állítson be és kövesse nyomon az előrehaladást
Az Ulysses korlátai
- Csak macOS és iOS rendszereken érhető el.
- Nincs beépített valós idejű együttműködési eszköz
Ulysses árak
- Fizetős előfizetés: 5,99 USD/hó
Ulysses értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Kedvenc eszközöm vázlatok készítéséhez, blogbejegyzések írásához és jegyzetek készítéséhez. Tiszta felület, kiváló markdown integráció, WordPress integráció, gyönyörű teljes képernyős és sötét mód. Felületén könnyen használható, de nagyon hatékony.
Kedvenc eszközöm vázlatok készítéséhez, blogbejegyzések írásához és jegyzetek készítéséhez. Tiszta felület, kiváló markdown integráció, WordPress integráció, gyönyörű teljes képernyős és sötét mód. Felületén könnyen használható, de nagyon hatékony.
➡️ További információ: A dokumentumkezelési munkafolyamat optimalizálása: a szervezettség javításának legjobb gyakorlata
11. Bibisco (a legjobb strukturált történetfejlesztéshez)
A Bibisco egy nyílt forráskódú regényírási szoftver, amely segít a szerzőknek a történeteik kidolgozásában és szervezésében, a karakterek és a cselekmény fejlesztésére összpontosítva. Számos eszközt kínál a regények hatékony strukturálásához, ami értékessé teszi mind a kezdő, mind a tapasztalt írók számára.
A Bibisco legjobb funkciói
- Részletes karakterlapok és interjúk segítségével hozhat létre sokoldalú karaktereket.
- Rendezze munkáját fejezetekbe és jelenetekbe a könnyű navigáció és átszervezés érdekében.
- Elemezze a regényben szereplő karakterek, helyszínek és egyéb elemek eloszlását.
A Bibisco korlátai
- Alapvető formázási funkciókat kínál
- A mobilalkalmazás hiánya korlátozza a mobil írás rugalmasságát.
Bibisco árak
- Community Edition: Ingyenes
- Támogatói kiadás: 59 dollár
Bibisco értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
12. Dabble (A legjobb felhőalapú regényíráshoz integrált cselekménytervező eszközökkel)
A következő könyvíró szoftver a Dabble, egy online eszköz írók számára, amely számos funkcióval segíti a könyv megírását és a cselekmény kidolgozását.
Felhőalapú kialakításának köszönhetően asztali számítógépről és mobil eszközökről egyaránt hozzáférhet munkájához, így tökéletes rugalmasságot és szervezettséget biztosít kreatív folyamatához.
A Dabble legjobb funkciói
- Használja az eszközöket vázlatok készítéséhez, karakterek kidolgozásához és részletes jegyzetek vezetéséhez.
- Bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérheti és szerkesztheti munkáit.
- Állítson be szószám-célokat és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy egyértelműen lássa a projekt befejezéséhez vezető utat.
A Dabble korlátai
- Nincs integrált könyvformázási funkció az online kiskereskedőkhöz való közvetlen feltöltéshez.
- Kifejezetten könyvíráshoz tervezve, más írásformákhoz nem feltétlenül alkalmas.
Dabble árak
- Alap: 9 USD/hó
- Alapcsomag: 19 USD/hó
- Prémium: 29 USD/hó
Dabble értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (15+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Ha figyelemre méltó regényeket szeretnék írni, a Dabble az első számú eszközöm. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével könnyedén strukturálhatom az írásomat, míg a mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy útközben is rögzítsem a történet ötleteimet. Nagyra értékelem azt is, hogy a cselekmény pontjait történetszakaszokba rendezhetem, ami megkönnyíti a történet követését.
Ha figyelemre méltó regényeket szeretnék írni, a Dabble az első számú eszközöm. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével könnyedén strukturálhatom az írásomat, míg a mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy útközben is rögzítsem a történet ötleteimet. Nagyra értékelem azt is, hogy a cselekmény pontjait történetszakaszokba rendezhetem, ami megkönnyíti a történet követését.
13. Vellum (A legjobb professzionális könyvformázáshoz macOS rendszeren)
A Vellum egy speciális könyvformázó program, amelyet azoknak a szerzőknek terveztek, akik vizuálisan vonzó e-könyveket és nyomtatott könyveket szeretnének készíteni.
Felhasználóbarát felületéről és kiváló minőségű eredményeiről ismert, így a komplex könyvformázási folyamatot a fogyasztók számára is elérhetővé teszi – még azok számára is, akik kevésbé jártasak a technikai ismeretekben.
A Vellum legjobb funkciói
- Használjon különféle professzionális sablonokat és stílusokat, hogy vizuálisan vonzó könyveket készítsen.
- Készítsen különböző fájltípusokat, beleértve az ePub és PDF formátumokat, amelyek több platformon és nyomtatás-igény-alapú szolgáltatásokon keresztül terjeszthetők.
- Automatikusan generáljon tartalomjegyzéket a navigáció és a szervezés egyszerűsítése érdekében.
A Vellum korlátai
- Csak macOS rendszeren érhető el.
- Jelentős előzetes befektetést igényel.
A Vellum ára
- Vellum Ebooks: 199,99 dollár
- Vellum Press: 249,99 dollár
Vellum értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
14. Atticus (A legjobb all-in-one írási és formázási szoftver)
Az Atticus egy olyan all-in-one eszköz, amely megszünteti az írás és a könyv formázásának stresszét. Ez a webalapú szoftver hatékony írási funkciókat kombinál profi szintű formázással, segítve a szerzőket a vázlatból a publikálásig vezető út megkönnyítésében.
Az Atticus egyszerű felülete szükségtelenné teszi a különféle szoftveralkalmazások használatát, így hatékony és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít.
Az Atticus legjobb funkciói
- Készítsen és formázzon kéziratokat egyetlen platformon belül
- Különböző eszközökön és operációs rendszereken használható, így különböző környezetekben is rugalmasan alkalmazható.
- Állítson fel célokat és figyelje írási szokásait
Az Atticus korlátai
- A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.
- Más programokból másolt és beillesztett tartalom külső formázási problémák miatt előre nem látható viselkedést okozhat.
Atticus árak
- Egyszeri fizetés: 147 dollár
Atticus értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A 11 legjobb AI szkriptgenerátor
15. Freedom (A legjobb eszköz a zavaró tényezőktől mentes íráshoz különböző eszközökön)
A Freedom egy termelékenységi program, amely segít a felhasználóknak a koncentráció fenntartásában azáltal, hogy blokkolja a figyelmet elterelő webhelyeket és alkalmazásokat különböző eszközökön.
A Freedom ideális szakemberek, diákok és írók számára, mivel az eszközök közötti munkamenetek szinkronizálásával ellenőrzött munkakörnyezetet teremt. Ez segít a felhasználóknak fenntartani a termelékenységüket telefonjukon, táblagépükön vagy asztali számítógépükön.
A Freedom legjobb funkciói
- Szinkronizálja a blokkos munkameneteket az összes eszközén, hogy zavartalanul dolgozhasson.
- Hozzon létre személyre szabott listákat a blokkolni kívánt webhelyekről és alkalmazásokról
- Tervezze meg előre a blokkos munkameneteket, hogy produktív rutinokat alakíthasson ki.
A szabadság korlátai
- A Freedom a figyelemelterelő tényezők kizárására összpontosít, és nem nyújt termelékenységi elemzéseket.
- A blokkolási listák beállítása és kezelése a desktop alkalmazás és az online irányítópult navigálását igényli.
Szabad árazás
- Havi prémium: 8,99 USD/hó
- Éves prémium: 3,33 USD/hó
- Örökre: 199 dollár
Szabadság értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A digitális korszak előtt J. K. Rowling kézzel írta meg a Harry Potter eredeti kéziratát, bizonyítva, hogy a nagyszerű történetek tollal és papírral is kezdődhetnek.
Külön említésre méltó
- LivingWriter: Intuitív tervezőeszközöket, testreszabható sablonokat és felhőalapú integrációt kínál, hogy segítsen a szerzőknek a szervezésben, az írásban és a haladás nyomon követésében.
- Novlr: A felhőalapú szinkronizálás, a célok nyomon követése és a testreszabható írási felületek segítségével segít a szerzőknek a szervezettségben és a motivációban.
- FocusWriter: Használja ki a tiszta, testreszabható felületet, amely lehetővé teszi a szerzőknek, hogy koncentráltak és produktívak maradjanak.
- Squibler: Segít az ötletek rendszerezésében, a célok kitűzésében és az előrehaladás nyomon követésében, így a teljes írási folyamatot a kezdetektől a végéig racionalizálja.
- LibreOffice Writer: Hatékony írási eszközöket, fejlett formázási lehetőségeket és több formátummal való kompatibilitást kínál.
