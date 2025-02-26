A 15 legjobb könyvíró szoftver 2025-re

A könyve a nagyszerű ötletéről és a mesterségének elsajátításáról szól. De a könyvírás olyan tevékenység, amely nagymértékben függ azoktól az eszközöktől, amelyeket az ötlet végleges kéziratba öntéséhez használ. 🖋️

A szerzők számára a legjobb könyvíró szoftver olyan, mint az építész tervei. A megfelelő könyvíró eszköz állandó partnere lesz, függetlenül attól, hogy következő bestsellerén dolgozik, emlékiratot ír vagy objektív összefoglalót készít.

Az ötletek rendszerezésétől a fejlődés nyomon követésén át a nyelvtani ismeretek fejlesztéséig, ezek az eszközök és más írási alkalmazások célja, hogy egyszerűsítsék a könyvírási folyamatot. De ennyi választási lehetőség közül hogyan döntheted el, melyik írási alkalmazás a legjobb?

Ez a cikk a könyvíró szoftverek alapvető funkcióit mutatja be, és kiemeli a piacon jelenleg elérhető legjobb eszközöket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a legjobb könyvíró szoftverekről: ✅ ClickUp: A legjobb AI-alapú íráshoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez

✅ Google Docs: A legjobb valós idejű együttműködéshez és hozzáférhetőséghez

✅ Microsoft Word: A legjobb a fejlett formázáshoz és professzionális dokumentumok létrehozásához

✅ Grammarly: A legjobb az írás egyértelműségének és helyességének javításához

✅ Evernote: A legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez

✅ Scrivener: A legjobb projektmenedzsmenthez hosszú formátumú írások esetén

✅ Hemingway Editor: A legjobb az olvashatóság és a tömörség javításához

✅ Writer : A legjobb regények strukturálására, jelenetek és fejezetek kezelésével.

✅ ProWritingAid: A legjobb íráselemzéshez és stílusjavításhoz

✅ Ulysses: A legjobb választás zavartalan íráshoz Apple eszközökön

✅ Bibisco: A legjobb strukturált történetfejlesztéshez

✅ Dabble: A legjobb felhőalapú regényíráshoz integrált cselekménytervező eszközökkel

✅ Vellum: A legjobb professzionális könyvformázáshoz macOS rendszeren

✅ Atticus: A legjobb all-in-one írási és formázási szoftver

✅ Freedom: A legjobb választás a zavaró tényezőktől mentes íráshoz különböző eszközökön

Mit kell keresnie egy könyvíró szoftverben?

A könyvíró szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú funkciókat, amelyekkel javíthatja kreatív folyamatát:

Felhasználóbarát felület : Válasszon olyan írószoftvert, amelynek felhasználóbarát felülete biztosítja a zökkenőmentes navigációt és minimalizálja a technikai zavaró tényezőket.

Szervezési eszközök : Használjon vázlatkészítő funkciókkal, karakterfejlesztő segédeszközökkel és idővonal-kezeléssel rendelkező eszközöket, hogy hatékonyabban strukturálja elbeszélését.

Kompatibilitás : Ellenőrizze, hogy a szoftver működik-e az Ön által preferált operációs rendszereken, például macOS és Windows, valamint eszközökön.

Együttműködési funkciók : Ha társszerzőkkel vagy szerkesztőkkel dolgozik, válasszon olyan szoftvert, amely támogatja a valós idejű együttműködést és a dokumentumok megosztását.

Exportálási lehetőségek : Keressen olyan lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a kézirat többféle formátumban, például PDF-ben vagy ePub-ban történő exportálását, hogy megfeleljen a kiadói követelményeknek.

Zavarmentes környezet : Válasszon olyan platformot, amely zavarmentes írási élményt biztosít, hogy megőrizhesse koncentrációját és termelékenységét.

Költségvetési szempontok: Döntse el, hogy az ingyenes eszközök kielégítik-e az Ön igényeit, vagy a fejlett funkciókkal rendelkező prémium szoftverek indokolják-e a beruházást.

🔍 Tudta? 1964-ben az IBM kiadta a Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST) írógépet, amely egyesítette a Selectric írógép funkcióit a mágneses szalagos felvétellel, lehetővé téve a szöveg módosítását és tárolását.

A 15 legjobb könyvíró szoftver

A megfelelő könyvíró és szerkesztő szoftver megadja Önnek azokat az ötleteket és írási ötleteket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy innovatív és fegyelmezett maradjon.

Ebben a részben bemutatjuk a 15 legjobb könyvíró szoftvert, amelyek széles körű írási stílusokhoz, célokhoz és költségvetésekhez igazodnak.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú íráshoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely integrálja az AI-alapú írás, együttműködés és projektmenedzsment funkciókat, így ideális azoknak a szerzőknek, akik átfogó könyvíró szoftvert keresnek.

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási és szerkesztési asszisztensével.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely mindent – feladatokat, dokumentumokat, embereket és eszközöket – egy helyen egyesít.

Ez a szoftver racionalizálja a munkafolyamatokat és egyszerűsíti a napi feladatokat. Akár kontextusra, tartalomra vagy a rutinmunkák automatizálására van szüksége, a ClickUp Brain segít időt megtakarítani és jobban koncentrálni a kreatív munkára.

A ClickUp Docs kreatív játszóteret biztosít Önnek. Ez egy együttműködési felület, ahol megírhatja, szerkesztheti és rendszerezheti munkáját. A wikik, beágyazott oldalak és megosztott dokumentumok létrehozásának lehetőségével a ClickUp Docs biztosítja, hogy Ön és csapata koncentrált és produktív maradjon.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet másokkal

Ráadásul a ClickUp Collaboration Detection funkciója megkönnyíti az ötletek megosztását, a visszajelzések fogadását és a valós idejű együttműködést – függetlenül attól, hogy a csapattagok hol tartózkodnak.

De ez még nem minden!

A ClickUp számos brainstorming sablont is kínál, amelyekkel könnyedén felépítheti írási projektjeit. Például:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp könyvtervezési sablonjával szervezheti a fejezeteket, nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti a határidőket.

A ClickUp könyvtervező sablon segítségével megtervezheti, megszervezheti és könnyedén kezelheti könyvét. Előre elkészített nézeteket tartalmaz a fejezetekhez, a regény részleteihez és az egész írási folyamathoz, így biztosítva, hogy regénye ugyanolyan strukturált legyen, mint a legjobb cselekményfordulatai.

A ClickUp könyvtervezet-sablon is segíti a szerzőket professzionális tervezetek készítésében, előre megírt szakaszokkal a témákról, a célközönségről és a marketingstratégiákról – tökéletes megoldás a kiadóknak való bemutatáshoz.

Cristina Willson, a Graphite tartalomigazgatója így nyilatkozik a ClickUp-ról:

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a kommunikáció javításához, amely valós idejű együttműködést és szinkronizálást tesz lehetővé az azonnali üzenetküldés és frissítések segítségével.

Brainstorming, tervezés és szervezés valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével az együttműködés elősegítése érdekében.

A Gantt-diagramok és az idővonal nézetek segítségével hatékonyan szervezheti a projekt ütemtervét.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, kövesse nyomon a mérföldköveket, és tartsa a csapatot a menetrendben a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp segítségével testreszabhatja a feladatok állapotát, hogy egyszerűsítse a könyvírást és nyomon követhesse az egyes szakaszokat a vázlatkészítéstől a jóváhagyásig.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a funkciók széles skálája miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

A mobilalkalmazásból hiányzik néhány asztali funkció

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Szeretné receptgyűjteményét egy kifinomult szakácskönyvvé alakítani? A ClickUp szakácskönyv-sablon a titkos fegyvere! Az összetevők, a lépésről lépésre leírt utasítások és a tervezés szakaszai révén ez a sablon megszünteti a kulináris alkotások rendezésének gondját.

2. Google Docs (a legjobb valós idejű együttműködéshez és hozzáférhetőséghez)

Google Docs segítségével

A Google Docs egy ingyenes szövegszerkesztő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben hozzanak létre, szerkesszenek és közösen dolgozzanak dokumentumokon. Felhőalapú jellege biztosítja, hogy bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető legyen, így kényelmes választás írók és csapatok számára.

A világos és sötét módok lehetővé teszik az írók számára, hogy a szövegszerkesztő megjelenését és hangulatát ennek megfelelően testreszabják.

A Google Docs legjobb funkciói

Dolgozzon másokkal egyszerre ugyanazon a dokumentumon, a változtatások valós időben megjelennek.

Szerkessze és tekintse meg dokumentumait bármilyen internet-hozzáféréssel rendelkező eszközről.

Használja a dokumentumverzió-kezelő funkciót a változások nyomon követéséhez és szükség esetén a korábbi verziók visszaállításához.

A Google Docs korlátai

Lehet, hogy hiányoznak belőle néhány fejlett formázási és szerkesztési eszköz, összehasonlítva a asztali szövegszerkesztőkkel.

A teljes funkcionalitáshoz stabil internetkapcsolat szükséges, ami korlátozza a hozzáférést a gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken.

A Google Docs árai

Ingyenes

Google Docs értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

💡 Profi tipp: Hallgasson írásra fókuszáló podcastokat, hogy különböző perspektívákat és technikákat ismerjen meg, új ötleteket szerezzen és javítsa kreatív folyamatát.

3. Microsoft Word (A legjobb a fejlett formázáshoz és professzionális dokumentumok létrehozásához)

via Microsoft

A Microsoft Word egy széles körben használt szövegszerkesztő alkalmazás, amely átfogó funkcióiról ismert, amelyek kielégítik az alapvető szövegszerkesztési és fejlett dokumentumkészítési igényeket, legyen szó könyvről, objektív összefoglalóról vagy jelentésről.

Gazdag formázási lehetőségei és más Microsoft Office alkalmazásokkal való integrálhatósága miatt ez a szoftver a professzionális íráshoz leginkább ajánlott szövegszerkesztő.

A Microsoft Word legjobb funkciói

Hozzáférés a formázási eszközök széles skálájához, beleértve a stílusokat, betűtípusokat és oldalelrendezéseket.

Használja a fejlett szerkesztési funkciókat, mint például a megjegyzések és a nyelvtani ellenőrzés.

Dolgozzon együtt más Microsoft Office alkalmazásokkal, például az Excel és a PowerPoint programokkal, hogy növelje a termelékenységet és az adatok integrációját.

A Microsoft Word korlátai

A teljes funkciókészlethez való hozzáféréshez fizetett előfizetés szükséges.

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A Microsoft Word ára

Csak Word: 179,99 dollár

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Microsoft Word a 365 havi előfizetés részeként érhető el, és a többi szoftver 90%-ával integrálható, mind asztali, mind online környezetben. A Word a Microsoft felhőalapú szolgáltatásán keresztül is elérhető, így bárhonnan hozzáférhet dokumentumaihoz!

A Microsoft Word a 365 havi előfizetés részeként érhető el, és a többi szoftver 90%-ával integrálható, mind asztali, mind online környezetben. A Word a Microsoft felhőalapú szolgáltatásán keresztül is elérhető, így bárhonnan hozzáférhet dokumentumaihoz!

4. Grammarly (a legjobb az írás egyértelműségének és helyességének javításához)

via Grammarly

A Grammarly egy mesterséges intelligenciával működő korrektúraszoftver, írási asszisztens és nyelvtani ellenőrző, amelynek célja az írásod világosságának, helyességének és általános minőségének javítása.

Valós idejű nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést, stílusjavaslatokat és hangnemfelismerést kínál, így értékes eszközzé teszi a kifinomult és professzionális tartalom létrehozásához.

A Grammarly legjobb funkciói

Azonnali visszajelzést kap a nyelvtani hibákról és a helyesírási hibákról.

Hozzáférhet javaslatokhoz, amelyekkel javíthatja a mondatszerkezetet, a szóválasztást és az általános olvashatóságot.

Használja a plágiumfelismerő eszközt, hogy összehasonlítsa tartalmát egy nagy adatbázissal.

A Grammarly korlátai

Egyes javaslatok nem feltétlenül illeszkednek a szándékolt kontextusba.

A 100 000 karaktert meghaladó dokumentumokat kisebb részekre kell felosztani.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

5. Evernote (a legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez)

via Evernote

Az Evernote egy sokoldalú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesen rögzítsék, rendszerezzék és könnyen hozzáférjenek az információkhoz több eszközön is.

Ez egy központi hub személyes és szakmai szervezetek számára, olyan fejlett funkciókkal, mint a dokumentumok beolvasása, webes kivágások és feladatkezelés.

Az Evernote legjobb funkciói

Készíts jegyzeteket különböző formátumokban, beleértve szöveget, képeket, hangfelvételeket és webes kivágásokat.

Rendezze a jegyzeteket jegyzetfüzetekbe, és hozzárendeljen címkéket a hatékony kategorizáláshoz.

Használja a fejlett keresési funkciókat, hogy szöveget találjon képeken és beolvasott dokumentumokban.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a havi feltöltéseket és az eszközök szinkronizálását.

Az Evernote Free fiókok egyszerre csak egy eszközön használhatók.

Evernote árak

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapat: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Evernote a legjobb a naptárak kezeléséhez! Az Evernote-ban azt szeretem, hogy olyan jól szervezett, hogy külön dátumokat és teendőlistákat lehet létrehozni. Könnyen emlékeztet a jövőbeli terveimre és a megcsinálni való feladatokra. Ingyenesen használható, fizetés nélkül is használhatja. Olyan, mint egy jegyzettömb, de menükkel és különböző ütemezési lehetőségekkel.

Az Evernote a legjobb a naptárak kezeléséhez! Az Evernote-ban azt szeretem, hogy olyan jól szervezett, hogy külön dátumokat és teendőlistákat lehet létrehozni. Könnyen emlékeztet a jövőbeli terveimre és a megcsinálni való feladatokra. Ingyenesen használható, fizetés nélkül is használhatja. Olyan, mint egy jegyzettömb, de menükkel és különböző ütemezési lehetőségekkel.

6. Scrivener (A legjobb projektmenedzsment hosszú formátumú írásokhoz)

via Scrivener

A Scrivener egy írói szoftver, amelyet szerzők, kutatók és forgatókönyvírók számára terveztek, akik kiterjedt írási projektekben vesznek részt. Egy sor szervezési eszközt kínál, amelyek lehetővé teszik a komplex kéziratok kezelését, a kezdeti vázlatoktól a végleges publikációig.

A Scrivener legjobb funkciói

Használja a Binder funkciót, hogy kéziratát fejezetekre és jelenetekre bontsa.

Használja a virtuális üzenőfalat a szakaszok összefoglalójának rendezéséhez és átrendezéséhez.

Növelje termelékenységét az osztott képernyős funkcióval, amely lehetővé teszi több dokumentum egyidejű megtekintését és szerkesztését.

A Scrivener korlátai

A felhasználóknak minden platformhoz külön licencet kell vásárolniuk.

Kiterjedt projektek esetén előfordulhat, hogy a program időnként lefagy, és lassabban töltődik be.

Scrivener árak

iOS: 23,99 dollár

Oktatási licenc: 50,99 USD

Normál licenc: 59,99 USD

Csomagok: 95,98 dollár

Scrivener értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az, hogy az összes regényíráshoz szükséges anyagom egy helyen van, nagyon praktikus funkció, amiről egy hagyományos szövegszerkesztő csak álmodozhat. Vannak kutatási mappák és fejezetmappák, amelyeket jelenetekre oszthatunk. Ezeket áthelyezhetjük, így ha valaha is szükségünk van egy jelenetet egyik fejezetből a másikba áthelyezni, vagy egy fejezetet máshova áthelyezni, azt egyszerűen megtehetjük drag and drop segítségével. A képernyőfelosztási lehetőségeket is nagyon szeretem.

Az, hogy az összes regényíráshoz szükséges anyagom egy helyen van, nagyon praktikus funkció, amiről egy hagyományos szövegszerkesztő csak álmodozhat. Vannak kutatási mappák és fejezetmappák, amelyeket jelenetekre oszthatunk. Ezeket áthelyezhetjük, így ha valaha is szükségünk van egy jelenetet egyik fejezetből a másikba áthelyezni, vagy egy fejezetet máshova áthelyezni, azt egyszerűen megtehetjük drag and drop segítségével. A képernyőfelosztási lehetőségeket is nagyon szeretem.

7. Hemingway Editor (a legjobb az olvashatóság és a tömörség javításához)

via Hemingway Editor

A Hemingway Editor egy ingyenes írási alkalmazás, amelynek célja a szövegek érthetőségének és olvashatóságának javítása. Ez a könyvíró szoftver a komplex mondatokat és a gyakori hibákat kiemelve segíti az írókat a tömörebb és hatásosabb próza megírásában.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Azonosítsa a hosszú vagy bonyolult mondatokat, és javaslatokat kapjon az olvashatóság javítására.

A passzív hangnemű mondatokat felismeri és helyettesíti őket vonzóbb nyelvezettel.

A tartalmat a megfelelő közönséghez igazítsa az olvashatósági szinttel.

A Hemingway Editor korlátai

Inkább rövidebb írásokhoz, például cikkekhez optimalizált.

Nincs átfogó nyelvtani és helyesírás-ellenőrző funkciója.

Hemingway Editor árak

Egyéni 5K terv: 10 USD/hó

Egyéni 10K terv: 15 USD/hó

Team 10K tervezet: 15 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy írás közben méri az eredményt. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásomat nagyon hozzáférhetővé teszi.

Tetszik, hogy írás közben méri az eredményt. Ez egy jó mérőeszköz és következetes módszer a széles közönség számára történő íráshoz. Írásomat nagyon hozzáférhetővé teszi.

🧠 Érdekesség: Ernest Hemingway, a híres író, inkább állva írt, általában egy írógéppel, amelyet a havannai otthonában egy mellmagasságú polcon tartott.

8. yWriter (A legjobb regények strukturálására, jelenetek és fejezetek kezelésével)

via yWriter

Az yWriter egy ingyenes írói szoftver, amelyet Simon Haynes író fejlesztett ki azzal a céllal, hogy segítse a regényírókat kézirataik szervezésében azáltal, hogy azokat fejezetekre és jelenetekre bontja. Ez a struktúra elősegíti a hatékony projektmenedzsmentet és javítja a tényleges írási folyamatot.

A yWriter legjobb funkciói

Ossza fel kéziratát kezelhető szakaszokra

Állítson be és kövessen nyomon szószám-célokat az egyes jelenetekhez vagy fejezetekhez.

Részletes feljegyzéseket készíthet a szereplőkről, helyszínekről és tárgyakról.

Az yWriter korlátai

A macOS és a mobil verziók csökkentett funkcionalitást kínálnak.

Nem ideális közös íráshoz, mivel elsősorban egyéni írók számára készült.

yWriter árak

Ingyenes

Ezüst regisztráció: 11,95 dollár

Arany regisztráció: 24,95 dollár

yWriter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. ProWritingAid (A legjobb íráselemzéshez és stílusjavításhoz)

via ProWritingAid

A ProWritingAid egy írásprogram és asszisztens, amely mélyreható elemzéseket kínál a nyelvtan, az írásstílus és az olvashatóság javítása érdekében. Ez a könyvíró szoftver részletes jelentéseket és javaslatokat nyújt, átfogó megoldásokat kínálva az íróknak munkájuk finomításához.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 20 írási jelentéshez, amelyek olyan szempontokat értékelnek, mint a nyelvtan, a stílus, az olvashatóság és még sok más.

Kapjon javaslatokat a bonyolult mondatok egyszerűsítésére, a passzív hangnem csökkentésére és a redundanciák kiküszöbölésére.

Integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Word, a Google Docs, a Scrivener és a böngészőbővítmények.

A ProWritingAid korlátai

Az ingyenes verzióban dokumentumonként 500 szó a szószámkorlát.

A működéshez internetkapcsolat szükséges.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó

Premium Pro: 36 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A sok kipróbált szerkesztőprogram közül a PWA-t találtam a legkönnyebbnek és a legátfogóbbnak. Minden kéziratomat ezen keresztül küldöm el, és a PWA-ra bízom a hibáim és kihagyásaim kiszűrését. Gyorsan és megbízhatóan működik, és nemcsak kijavítja az írásomat, hanem a tippjeiből is tanulok. Nem tudok más olyan szerkesztőprogramot, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne.

A sok kipróbált szerkesztőprogram közül a PWA-t találtam a legkönnyebbnek és a legátfogóbbnak. Minden kéziratomat ezen keresztül küldöm el, és a PWA-ra bízom a hibáim és kihagyásaim kiszűrését. Gyorsan és megbízhatóan működik, és nemcsak kijavítja az írásomat, hanem a tippjeiből is tanulok. Nem tudok más olyan szerkesztőprogramot, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne.

10. Ulysses (A legjobb zavaró tényezőktől mentes íráshoz Apple eszközökön)

via Ulysses

Az Ulysses egy prémium íróalkalmazás, amely tiszta és koncentrált környezetet biztosít az íróknak. Minimalista felülete és hatékony szervezési eszközei miatt ez a választás a zavaró tényezőktől mentes írói élményhez.

Az Ulysses legjobb funkciói

Koncentráljon kizárólag a tartalomra egy rendezett munkaterületen.

Használjon könyvtári rendszert a dokumentumkezelés optimalizálásához és az egyszerű kategorizáláshoz.

Szavaszám-célokat állítson be és kövesse nyomon az előrehaladást

Az Ulysses korlátai

Csak macOS és iOS rendszereken érhető el.

Nincs beépített valós idejű együttműködési eszköz

Ulysses árak

Fizetős előfizetés: 5,99 USD/hó

Ulysses értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Kedvenc eszközöm vázlatok készítéséhez, blogbejegyzések írásához és jegyzetek készítéséhez. Tiszta felület, kiváló markdown integráció, WordPress integráció, gyönyörű teljes képernyős és sötét mód. Felületén könnyen használható, de nagyon hatékony.

Kedvenc eszközöm vázlatok készítéséhez, blogbejegyzések írásához és jegyzetek készítéséhez. Tiszta felület, kiváló markdown integráció, WordPress integráció, gyönyörű teljes képernyős és sötét mód. Felületén könnyen használható, de nagyon hatékony.

11. Bibisco (a legjobb strukturált történetfejlesztéshez)

via Bibisco

A Bibisco egy nyílt forráskódú regényírási szoftver, amely segít a szerzőknek a történeteik kidolgozásában és szervezésében, a karakterek és a cselekmény fejlesztésére összpontosítva. Számos eszközt kínál a regények hatékony strukturálásához, ami értékessé teszi mind a kezdő, mind a tapasztalt írók számára.

A Bibisco legjobb funkciói

Részletes karakterlapok és interjúk segítségével hozhat létre sokoldalú karaktereket.

Rendezze munkáját fejezetekbe és jelenetekbe a könnyű navigáció és átszervezés érdekében.

Elemezze a regényben szereplő karakterek, helyszínek és egyéb elemek eloszlását.

A Bibisco korlátai

Alapvető formázási funkciókat kínál

A mobilalkalmazás hiánya korlátozza a mobil írás rugalmasságát.

Bibisco árak

Community Edition: Ingyenes

Támogatói kiadás: 59 dollár

Bibisco értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

via Dabble

A következő könyvíró szoftver a Dabble, egy online eszköz írók számára, amely számos funkcióval segíti a könyv megírását és a cselekmény kidolgozását.

Felhőalapú kialakításának köszönhetően asztali számítógépről és mobil eszközökről egyaránt hozzáférhet munkájához, így tökéletes rugalmasságot és szervezettséget biztosít kreatív folyamatához.

A Dabble legjobb funkciói

Használja az eszközöket vázlatok készítésé hez, karakterek kidolgozásához és részletes jegyzetek vezetéséhez.

Bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérheti és szerkesztheti munkáit.

Állítson be szószám-célokat és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy egyértelműen lássa a projekt befejezéséhez vezető utat.

A Dabble korlátai

Nincs integrált könyvformázási funkció az online kiskereskedőkhöz való közvetlen feltöltéshez.

Kifejezetten könyvíráshoz tervezve, más írásformákhoz nem feltétlenül alkalmas.

Dabble árak

Alap: 9 USD/hó

Alapcsomag: 19 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

Dabble értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Ha figyelemre méltó regényeket szeretnék írni, a Dabble az első számú eszközöm. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével könnyedén strukturálhatom az írásomat, míg a mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy útközben is rögzítsem a történet ötleteimet. Nagyra értékelem azt is, hogy a cselekmény pontjait történetszakaszokba rendezhetem, ami megkönnyíti a történet követését.

Ha figyelemre méltó regényeket szeretnék írni, a Dabble az első számú eszközöm. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével könnyedén strukturálhatom az írásomat, míg a mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy útközben is rögzítsem a történet ötleteimet. Nagyra értékelem azt is, hogy a cselekmény pontjait történetszakaszokba rendezhetem, ami megkönnyíti a történet követését.

13. Vellum (A legjobb professzionális könyvformázáshoz macOS rendszeren)

via Vellum

A Vellum egy speciális könyvformázó program, amelyet azoknak a szerzőknek terveztek, akik vizuálisan vonzó e-könyveket és nyomtatott könyveket szeretnének készíteni.

Felhasználóbarát felületéről és kiváló minőségű eredményeiről ismert, így a komplex könyvformázási folyamatot a fogyasztók számára is elérhetővé teszi – még azok számára is, akik kevésbé jártasak a technikai ismeretekben.

A Vellum legjobb funkciói

Használjon különféle professzionális sablonokat és stílusokat, hogy vizuálisan vonzó könyveket készítsen.

Készítsen különböző fájltípusokat, beleértve az ePub és PDF formátumokat, amelyek több platformon és nyomtatás-igény-alapú szolgáltatásokon keresztül terjeszthetők.

Automatikusan generáljon tartalomjegyzéket a navigáció és a szervezés egyszerűsítése érdekében.

A Vellum korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el.

Jelentős előzetes befektetést igényel.

A Vellum ára

Vellum Ebooks: 199,99 dollár

Vellum Press: 249,99 dollár

Vellum értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Atticus (A legjobb all-in-one írási és formázási szoftver)

via Atticus

Az Atticus egy olyan all-in-one eszköz, amely megszünteti az írás és a könyv formázásának stresszét. Ez a webalapú szoftver hatékony írási funkciókat kombinál profi szintű formázással, segítve a szerzőket a vázlatból a publikálásig vezető út megkönnyítésében.

Az Atticus egyszerű felülete szükségtelenné teszi a különféle szoftveralkalmazások használatát, így hatékony és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít.

Az Atticus legjobb funkciói

Készítsen és formázzon kéziratokat egyetlen platformon belül

Különböző eszközökön és operációs rendszereken használható, így különböző környezetekben is rugalmasan alkalmazható.

Állítson fel célokat és figyelje írási szokásait

Az Atticus korlátai

A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

Más programokból másolt és beillesztett tartalom külső formázási problémák miatt előre nem látható viselkedést okozhat.

Atticus árak

Egyszeri fizetés: 147 dollár

Atticus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Freedom (A legjobb eszköz a zavaró tényezőktől mentes íráshoz különböző eszközökön)

via Freedom

A Freedom egy termelékenységi program, amely segít a felhasználóknak a koncentráció fenntartásában azáltal, hogy blokkolja a figyelmet elterelő webhelyeket és alkalmazásokat különböző eszközökön.

A Freedom ideális szakemberek, diákok és írók számára, mivel az eszközök közötti munkamenetek szinkronizálásával ellenőrzött munkakörnyezetet teremt. Ez segít a felhasználóknak fenntartani a termelékenységüket telefonjukon, táblagépükön vagy asztali számítógépükön.

A Freedom legjobb funkciói

Szinkronizálja a blokkos munkameneteket az összes eszközén, hogy zavartalanul dolgozhasson.

Hozzon létre személyre szabott listákat a blokkolni kívánt webhelyekről és alkalmazásokról

Tervezze meg előre a blokkos munkameneteket, hogy produktív rutinokat alakíthasson ki.

A szabadság korlátai

A Freedom a figyelemelterelő tényezők kizárására összpontosít, és nem nyújt termelékenységi elemzéseket.

A blokkolási listák beállítása és kezelése a desktop alkalmazás és az online irányítópult navigálását igényli.

Szabad árazás

Havi prémium: 8,99 USD/hó

Éves prémium: 3,33 USD/hó

Örökre: 199 dollár

Szabadság értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A digitális korszak előtt J. K. Rowling kézzel írta meg a Harry Potter eredeti kéziratát, bizonyítva, hogy a nagyszerű történetek tollal és papírral is kezdődhetnek.

Külön említésre méltó

LivingWriter: Intuitív tervezőeszközöket, testreszabható sablonokat és felhőalapú integrációt kínál, hogy segítsen a szerzőknek a szervezésben, az írásban és a haladás nyomon követésében.

Novlr: A felhőalapú szinkronizálás, a célok nyomon követése és a testreszabható írási felületek segítségével segít a szerzőknek a szervezettségben és a motivációban.

FocusWriter: Használja ki a tiszta, testreszabható felületet, amely lehetővé teszi a szerzőknek, hogy koncentráltak és produktívak maradjanak.

Squibler: Segít az ötletek rendszerezésében, a célok kitűzésében és az előrehaladás nyomon követésében, így a teljes írási folyamatot a kezdetektől a végéig racionalizálja.

LibreOffice Writer: Hatékony írási eszközöket, fejlett formázási lehetőségeket és több formátummal való kompatibilitást kínál.

