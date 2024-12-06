A 11 legjobb AI-alapú szöveggenerátor 2025-re

Az írói blokk valódi probléma. Akár tartalomkészítő, marketinges vagy videóproducer vagy, valószínűleg már szembesültél azzal a problémával, hogy üres képernyőt bámulva kerested a tökéletes szavakat.

Indítsa el az AI forgatókönyv-generátort. 🤖

Ezek az intelligens eszközök megkönnyítik a forgatókönyvírást, és másodpercek alatt kifinomult, használatra kész tartalommá alakítják ötleteit. Az AI elvégzi a nehéz munkát, így Ön a legfontosabbra koncentrálhat: a közönséggel való kapcsolatteremtésre.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb (és kedvenc) AI forgatókönyvírókat, amelyek 2024-ben népszerűek és továbbra is azok maradnak. De először is nézzük meg, hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb AI eszközt az Ön számára.

Mit kell keresnie egy AI forgatókönyv-generátorban?

Nem minden AI-tartalomkészítő eszköz egyforma, és a megfelelő eszköz megtalálása döntő jelentőségű lehet a munkafolyamat szempontjából. Az alábbi funkciókat érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív felülettel rendelkező AI-szövegírót, amelynek segítségével gyorsan elindulhat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

Hangnem és stílus opciók : Keressen olyan eszközt, amely rugalmas hangnemet kínál, legyen az professzionális, beszélgető vagy történetmesélő, hogy illeszkedjen a tartalom céljához.

Kreativitásnövelők : Válasszon olyan eszközt, amely inspirációt ad hookokkal, szlogenekkel vagy ötletekkel , hogy beindítsa kreatív folyamatát.

Formátumkompatibilitás : Válasszon olyan eszközt, amely megfelel az Ön médiumának , függetlenül attól, hogy vonzó videóforgatókönyveket, prezentációkat vagy közösségi média bejegyzéseket ír.

Minőségi eredmény : Válasszon olyan eszközt, amely világos, jól felépített szövegeket készít, amelyek minimális szerkesztést igényelnek.

Integrációs képességek: Keressen olyan eszközt, amely integrálható kedvenc Keressen olyan eszközt, amely integrálható kedvenc termelékenységi eszközeivel , így még több időt takaríthat meg.

Megfizethetőség: Keressen olyan eszközt, amely illeszkedik a költségvetéséhez (néhány eszköz kiváló funkcionalitást kínál, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját).

A 11 legjobb AI-alapú forgatókönyv-generátor

Fedezze fel ezeket a legjobb AI forgatókönyv-író eszközöket, amelyekkel megszabadulhat az írás okozta stressztől és beindíthatja kreativitását.

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalomgeneráláshoz és integrált projektmenedzsmenthez)

Használja ki a ClickUp neurális hálózati AI eszközét, a ClickUp Brain-t, hogy gyorsan kielégíthesse tartalmi igényeit.

A ClickUp egy csomagban egyesíti a forgatókönyv-készítést és a projektmenedzsmentet. A ClickUp Brain neurális hálózatával, a ClickUp beépített AI-asszisztensével gyorsan kivonhatja a fontos információkat és létrehozhat forgatókönyveket, hogy felgyorsítsa projektje munkafolyamatát.

Akár videóforgatókönyvet, marketing briefet vagy jelentésösszefoglalót ír, ez az AI-eszköz leegyszerűsíti az egész folyamatot, az ötleteléstől a végső szerkesztésig.

A ClickUp-ot az is megkülönbözteti, hogy nagy hangsúlyt fektet a valós idejű együttműködésre.

A ClickUp Docs segítségével azonnal szerkesztheti, kommentálhatja és finomíthatja a mesterséges intelligencia által generált forgatókönyveket a csapatával. A gazdag szövegformázás és a valós idejű együttműködés segítségével a csapattal együtt dolgozhat az ötleteken, és azokat feladatokhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolhatja további kontextus érdekében. A legvonzóbb forgatókönyv-ötleteket feladatokká alakíthatja, és a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá, hogy növelje a csapatok felelősségvállalását.

Egyszerűen kattintson a jobb gombbal az oldalra, válassza a „írás AI-vel” opciót, és nézze meg, hogyan működik a varázslat. Kiválaszthatja a szöveget, és megkérheti az AI-t, hogy bővítse, rövidítse vagy összefoglalja a szöveget az Ön igényeinek megfelelően.

Tegye munkáját együttműködővé és szórakoztatóvá a ClickUp Docs segítségével

Az integrált feladatkezelés a szerepkörök kiosztásával és a határidők beállításával a haladás nyomon követése könnyebb, mint valaha, ráadásul mindez ugyanazon a munkaterületen belül. A ClickUp Automations segítségével akár automatizálhatja is a munkafolyamatokat.

Ha egy kis struktúrára van szüksége a kezdéshez, a ClickUp Podcast Script Template segít megszervezni a műsor menetét és fenntartani a figyelmet. A ClickUp Whiteboards- on történő új ötletek kidolgozásától a ClickUp Docs-ban történő vázlatok elkészítéséig a sablon minden szükséges elemet tartalmaz, hogy remek műsort készíthessen.

Ezenkívül a ClickUp tartalomírási sablon egyértelmű keretrendszert biztosít a jól szervezett, olvasóbarát cikkek létrehozásához. Ezzel a sablonnal biztosíthatja, hogy tartalma keresőmotorok számára is optimalizált legyen, így fenntartva az organikus forgalmat.

Íme egy kis ízelítő a ClickUp Brain működéséről.

Összefoglalja azonnal a hosszú csapatbeszélgetéseket, és illessze be a ClickUp egységes munkaterületén belül egy könnyen hozzáférhető dokumentumba.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerepkörspecifikus AI-sugallatok: Készítsen gyorsan kiváló minőségű vázlatokat a kontextust figyelembe vevő amelyek különböző tartalmi igényekhez igazodnak. Készítsen gyorsan kiváló minőségű vázlatokat a kontextust figyelembe vevő AI-írási sugallatokkal amelyek különböző tartalmi igényekhez igazodnak.

Audio- és videó-átírás : Konvertálja a felvételeket szerkeszthető, kereshető szöveggé, így könnyebben kivonhatja a legfontosabb részleteket, és beépítheti azokat a tartalmába.

Forgatókönyv-sablonok könyvtára : Használja az előre elkészített , például : Használja az előre elkészített elrendezéseket, például a podcast-sablonokat , amelyek segítenek a videóforgatókönyv automatikus megírásában és még sok másban.

Eszközintegrációs központ : Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz, például a Grammarly szerkesztőprogramhoz, a Figma tervezőprogramhoz és a Google Drive tárolóprogramhoz, hogy minden feladatot egy helyen kezelhessen.

Beépített csapatkommunikáció: Használja anélkül, hogy platformot kellene váltania. : Használja a ClickUp Chat funkciót a forgatókönyvek megbeszéléséhez, ötletek kidolgozásához és a csapattal való egyeztetéshezanélkül, hogy platformot kellene váltania.

A ClickUp korlátai

A funkciókban gazdag munkaterület eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

2. Rytr (A legjobb gyors, AI-alapú rövid tartalmak létrehozásához)

via Rytr

A Rytr egy AI-alapú írási asszisztens, amely tökéletesen alkalmas rövid tartalmakhoz, például CTA-khoz (calls to action), SMS-ekhez és AI-feliratokhoz. Ideális marketingesek, közösségi média menedzserek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akiknek gyorsan kell tartalmat készíteniük anélkül, hogy feláldoznák a kreativitást.

A Rytr legjobb funkciói

Hangnem és stílus testreszabása : Állítsa be tartalmának hangnemét és stílusát a beépített hangnemek – formális, kötetlen vagy barátságos – segítségével, hogy azok megfeleljenek a célközönség preferenciáinak.

Plagizálás-ellenőrző: Biztosítsa tartalmának eredetiségét , ami elengedhetetlen azoknak a tartalomkészítőknek, akik el akarják kerülni a véletlen duplikációt.

AI-alapú SEO-javaslatok: Növelje tartalmának láthatóságát a keresőmotorokban az AI-alapú SEO-tippekkel és kulcsszó-integrációs lehetőségekkel.

A Rytr korlátai

Az eredmények nem mindig elég mélyrehatóak vagy pontosak, különösen összetettebb vagy speciálisabb témák esetében.

A program minimális támogatást nyújt a formázott szövegekhez (a szöveg egyetlen részét sem lehet kiemelni), és a havi karakterkorlát viszonylag alacsony.

Rytr árak

Ingyenes csomag

Korlátlan : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

3. Squibler (A legjobb hosszú formátumú projektek írásához AI segítségével)

via Squibler

A Squibler egy olyan eszköz, amelyet hosszabb, kreatívabb írási projektekhez, például regényekhez, forgatókönyvekhez és novellákhoz terveztek. Az írók, forgatókönyvírók és pályakezdő regényírók, akik strukturált megközelítést keresnek a hosszú formátumú tartalomkészítéshez, hasznosnak fogják találni a projektek szervezésében és a koncentráció fenntartásában.

A Squibler legjobb funkciói

Osztott képernyős formátum: Dolgozzon a kézirat több részén egyszerre az osztott képernyős nézet segítségével.

Korklapos szervezés: Szervezze ötleteit egy korklap segítségével, amelyen könnyedén mozgathatja és összekapcsolhatja a történet elemeit.

Beépített verziótörténet: Könnyen nyomon követheti a változásokat és a módosításokat Könnyen nyomon követheti a változásokat és a módosításokat az automatikus dokumentumverzió-ellenőrzés segítségével.

A Squibler korlátai

A rendelkezésre álló sablonok korlátozottak a rendkívül kreatív vagy niche projektek esetében.

A nem angol nyelvű írók számára nyújtott nyelvi támogatás nem szerepel a specifikációban.

A Squibler árai

Squibler Limited : Ingyenes

Squibler Pro: 29 USD/hó felhasználónként

4. Writecream (A legjobb AI-alapú multimédiás tartalomkészítéshez és terjesztéshez)

via Writecream

A Writecream szövegeket és multimédiás tartalmakat generál, így alkalmas hirdetések, blogbejegyzések és podcast-hangalámondások készítésére. Digitális marketingesek, tartalomkészítők és vállalkozók számára is tökéletes, mivel segít a gyors vázlatok elkészítésében. Ezenkívül személyre szabott üzenetek, például hideg e-mailek és LinkedIn-bemutatkozások megírásában is segítséget nyújt.

A Writecream legjobb funkciói

Parancs mód: Gyorsítsa fel a tartalom generálását a kimenetek pontos ellenőrzését lehetővé tevő, könnyen használható parancsokkal.

Képalkotás: Készítsen AI-generált képeket a szöveges tartalom kiegészítésére.

YouTube-videó hangalámondás: Konvertálja blogcikkeit hangtartalommá a beépített hangopciók segítségével.

A Writecream korlátai

A parafázis esetében egyszerre csak 2000 karakter engedélyezett.

Az eredmények néha közepesek és további szerkesztést igényelnek.

A Writecream árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 9 USD/hó felhasználónként

Writecream értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

5. Copy. ai (A legjobb a tartalomkészítés automatizálásához és a kimenet AI-val történő méretezéséhez)

Számos funkciója közül a Copy. ai megkönnyíti a tartalomkészítést azáltal, hogy automatizálja a feladatokat , például SEO-barát tartalom írását, interjúk cikkekké alakítását és átiratok finomított narratívákká alakítását. Ideális olyan vállalkozások számára, amelyek gyorsan és nagy mennyiségben szeretnének kiváló minőségű anyagokat készíteni, miközben megőrzik a márka egységes hangvételét.

Copy. ai legjobb funkciói

API-hozzáférés és tömeges munkafolyamatok futtatása: Automatizálja a tartalomkészítést a zökkenőmentes API-integrációval, amely ideális nagy mennyiségű szöveg kezeléséhez.

Frissített LLM-ek: Használjon naprakész nyelvtanulási modelleket dinamikus tartalom generálásához, amely különböző témákhoz és iparágakhoz alkalmazkodik.

Marketing és értékesítési munkafolyamatok: Gyorsan írjon forgatókönyvet célzott tartalommal az előre elkészített munkafolyamatok segítségével.

Copy. ai korlátai

Az eszköz nem ellenőrzi a generált tartalom ténybeli pontosságát és nem jelöli meg a forrásokat.

Hajlamos a tartalom ismétlésére, különösen akkor, ha több, hasonló témájú szöveget generál.

Copy. ai árak

Önkiszolgáló (leginkább magánszemélyek számára ajánlott) Ingyenes Starter : 49 USD/hó felhasználónként Advanced: 249 USD/hó ötfős csapatonként

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 249 USD/hó ötfős csapatonként

White Glove (legalkalmasabb szervezetek számára): Egyedi árazás

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 249 USD/hó ötfős csapatonként

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

6. Invideo AI (A legjobb gyors, kiváló minőségű videók készítéséhez AI segítségével)

via Invideo AI

Az Invideo AI egyszerűsíti a videóprodukciót azáltal, hogy automatizálja a legfontosabb feladatokat, mint például a forgatókönyvírás, a médiaforrások beszerzése és a hangalámondás hozzáadása. Ez az AI-alapú videóforgatókönyv-generátor tökéletes videómarketingesek, YouTube-alkotók és promóciós tartalmakat gyártó vállalkozások számára. Segítségével gyorsan professzionális videókat készíthet, anélkül, hogy bármilyen technikai szakértelemre lenne szüksége.

Az Invideo AI legjobb funkciói

Hozzáférhető stock média: Fedezze fel a stock képek , videók és zene (beleértve az iStock médiát) könyvtárát, hogy javítsa videotartalmát.

Beépített videósablonok: Válasszon a számos sablon közül (a magyarázó videóktól a termékbemutatókig), hogy felgyorsítsa a videókészítési folyamatot.

Realisztikus AI hangalámondás: Készítsen élethű hangalámondást több nyelven, valamint egyedi hangklónokat is létrehozhat.

Az Invideo AI korlátai

A szerkesztő nem böngészőkre van optimalizálva, ezért késések előfordulhatnak.

Nem képes szabályozni a beszéd hanghordozását és sebességét, ezért nem képes valódi, emberhez hasonló beszédminőséget előállítani.

Invideo AI árak

Ingyenes

Plusz: 35 USD/hó felhasználónként

Max: 60 USD/hó felhasználónként

Generatív: 120 USD/hó felhasználónként

Invideo AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. ChatGPT (A legjobb AI-vezérelt ötleteléshez és tartalomvázlatok készítéséhez)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT egy sokoldalú AI eszköz, amely számos feladatban segítséget nyújthat, a tartalomgenerálástól és a brainstormingtól a kérdések megválaszolásáig és a kódolásig. Hasznos diákok, oktatók, kutatók és üzleti szakemberek számára, akiknek segítségre van szükségük problémamegoldáshoz, tartalomtervezéshez vagy különböző témákkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez.

A ChatGPT legjobb funkciói

Természetes nyelvfeldolgozás : , így a beszélgetések természetesek és folyékonyak lesznek. emberi válaszokat generál az AI válaszokkal szemben így a beszélgetések természetesek és folyékonyak lesznek.

Kontextusmegértés : Folytasson koherens, többfordulós beszélgetéseket , mivel a ChatGPT emlékszik a munkamenet során történt korábbi interakciókra .

Testreszabás: Az API-integráció révén testreszabhatja a modellt konkrét felhasználási esetekhez, így személyre szabottabb interakciókat tehet lehetővé.

A ChatGPT korlátai

Komplex adatok feldolgozása során a válaszok néha pontatlanok lehetnek.

Nem működik jól többnyelvű tartalom generálásához.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plus : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

8. Jasper AI (A legjobb az AI-tartalommal történő marketing munkafolyamatok egyszerűsítéséhez)

via Jasper AI

A Jasper egy mesterséges intelligencia eszköz, amelyet különböző formátumú, magas színvonalú írásos tartalmak létrehozására terveztek, beleértve blogbejegyzéseket, termékleírásokat és weboldal szövegeket. Különösen hasznos marketingcsapatok, tartalomügynökségek és olyan vállalkozások számára, amelyeknek nagy mennyiségű, egységes minőségű és stílusú tartalmat kell előállítaniuk.

A Jasper AI sablonokat, testreszabható munkafolyamatokat és integrációkat kínál olyan nyelvtani ellenőrző programokkal, mint a Grammarly, amelyek segítségével gyorsan megírhatja és optimalizálhatja a forgatókönyveket.

A Jasper AI legjobb funkciói

Valós idejű hírek és hivatkozások: Kérje meg Jaspert, hogy írjon az aktuális eseményekről, és a források linkjeit is mellékelje, így könnyebben friss és pontos tartalmat biztosíthat.

Projektmenedzsment: Könnyedén ossza meg a dokumentumokat a csapatával, és hozzáadhat állapotcímkéket , hogy gyorsan azonosíthassa, mi áll készen a felülvizsgálatra, és mi van még folyamatban.

Kampánykészítés: Töltse fel kampányleírását, és készítse el a teljes marketingkampányhoz szükséges összes anyagot.

A Jasper AI korlátai

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a generált szöveg tele volt pontatlanságokkal és ellentmondásokkal, ami jelentős szerkesztést és tényellenőrzést igényelt.

Nincs fejlett nyelvfeldolgozási képessége, ami alacsonyabb minőségű eredményeket és kevésbé intuitív felhasználói élményt eredményez.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Writesonic (A legjobb sokoldalú és többfunkciós AI-tartalomkészítéshez)

via Writesonic

A Writesonic egy all-in-one platformot kínál kiváló minőségű tartalmak létrehozásához, a SEO-optimalizált cikkektől a céloldalak szövegéig, amelyeket tartalommarketing és kreatív igényekre szabtak. Az egyik legnépszerűbb videószöveg-generátor, amely leginkább digitális marketingesek, SEO-szakemberek és tartalomalkotók számára ideális, akik Jasper alternatívákat keresnek a keresőmotorok számára barátságos tartalmak létrehozásához.

A Writesonic legjobb funkciói

Több generációs kimenet: Készítsen egyetlen lépésben több egyedi változatot a tartalmából.

Tartalom humanizáló : Növelje az AI által generált forgatókönyvek természetességét és szimpatikusságát, hogy azok még vonzóbbá váljanak.

Tartalomhiány-elemző: Elemezze a tartalomhiányokat és hasonlítsa össze azokat a versenytársakkal , hogy optimalizálja tartalomstratégiáját.

A Writesonic korlátai

Az eszköz csak asztali számítógépeken és laptopokon használható, így útközben nem lehet vele tartalmat létrehozni.

A generált tartalom jelentős szerkesztést igényelhet, hogy jobban illeszkedjen az adott márka hangvételéhez vagy komplex témákhoz.

Writesonic árak

Ingyenes

Egyéni: 20 USD/hó felhasználónként

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 249 USD/hó háromtagú csapat esetén

Haladó: 499 USD/hó ötfős csapatonként

AI + emberi tartalomszolgáltatás: 2000 USD/hó

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Simplified (A legjobb AI-tartalomprojektek közös kidolgozásához és kezeléséhez)

via Simplified

A Simplified egy AI-alapú platform, amely egy helyen kínál számos tartalomtípust, beleértve grafikákat, videószerkesztést és közösségi média bejegyzéseket. Kiválóan alkalmas kreatív eszközök kezelésére és munkafolyamatok összevonására, segít időt megtakarítani, miközben biztosítja a különböző tartalmi projektek közötti konzisztenciát.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Mesterséges intelligenciával működő tervezőeszközök: Könnyedén készítsen vizuális elemeket mesterséges intelligenciával generált tervezőklipek, videószerkesztő funkciók és automatikus feliratgenerátorok segítségével.

Külső ügyfél jóváhagyás: Egyszerűsítse az ügyfelek munkafolyamatait azáltal, hogy a projekteket közvetlenül a platformon keresztül osztja meg visszajelzés és jóváhagyás céljából.

Egyedi márkakönyv: Tartsa konzisztensnek márkaidentitását azáltal, hogy betartja testreszabható márkakészletben. Tartsa konzisztensnek márkaidentitását azáltal, hogy betartja a márkairányelveket , és központosítja a logókat, színeket és betűtípusokat egytestreszabható márkakészletben.

Egyszerűsített korlátozások

A haladó felhasználók számára néha korlátozottnak tűnhetnek a testreszabási lehetőségek.

Úgy tűnik, hogy a promptok ellenére korlátozott színpalettát használ.

Egyszerűsített árazás

Egyszerűsített ingyenes

Simplified One: 29,99 USD/hó felhasználónként

Egyszerűsített növekedés: 119,99 USD/hó öt tagú csapat esetén

Egyszerűsített vállalati: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

11. ContentBot (A legjobb az AI-val történő végpontok közötti tartalom-munkafolyamat automatizáláshoz)

via ContentBot

A ContentBot egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket, bloggereket és tartalomkezelőket a tartalmak hatékony létrehozásában, beleértve a blogbejegyzéseket, e-mail kampányokat és SEO-központú írásokat. A platform különösen hasznos a tartalomkészítés és a marketingcélok összehangolásában.

A ContentBot legjobb funkciói

Zökkenőmentes importálás és exportálás: Töltsön fel nagy adatállományokat a létrehozási folyamat felgyorsítása érdekében, és kapja meg az eredményeket CSV fájlokban, dokumentumokban vagy akár rendszeres e-mailes frissítésekben.

Humanizer funkció: Készítsen észrevehetetlen, mesterséges intelligenciával írt tartalmakat, amelyek természetesen hangzanak, így írása hitelesnek tűnik.

Többnyelvű támogatás: Érje el a globális közönséget több nyelven létrehozott tartalmakkal.

A ContentBot korlátai

Egyes tartalmak nem mindig naprakészek vagy pontosak.

A tartalomnak a gyártás után még minőségbiztosításra és szerkesztésre van szüksége, mert hibák lehetnek benne, például nem ismeri fel a tulajdonnéveket és nem írja nagybetűvel a megfelelő szavakat.

A ContentBot árai

Előre fizetett: 0,5 USD/1000 szó

Starter : 9 USD/hó 50 000 szóért

Prémium : 29 USD/hó 150 000 szóért

Premium+: 49 USD/hó 400 000 szóért

ContentBot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Szövegezzen AI-szövegeket projektje munkafolyamatába a ClickUp segítségével

Manapság nincs hiány AI-eszközökből a tartalomkészítéshez. Bár sokuk kiválóan alkalmas a tartalom gyors előállítására, általában ennyiben merülnek ki a funkcióik. Gyakran kell másik eszközre váltani, hogy visszajelzést kapjon, továbbadja a vázlatot további munkához, vagy akár implementálja a generált tartalmat.

A ClickUp egy 360 fokos termelékenységi platform, amelyhez saját AI-alapú szöveggenerátor, a ClickUp Brain tartozik. Míg ez utóbbi az írási igényeit kezeli, a ClickUp projektmenedzsment rendszerének többi része a tartalmat integrálja a nagyobb munkafolyamatba. 🏋️‍♂️

Könnyedén létrehozhat feladatokat, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást – mindezt egy intuitív, szervezett munkaterületen. Akár automatizálhatja az ismétlődő feladatokat (például a forgatókönyv formázását) és integrálhatja kedvenc eszközeit a ClickUp-ba.

Zökkenőmentes együttműködést szeretne? Megoldva. A ClickUp segítségével azonnal megoszthatja a forgatókönyveket, automatizálhatja a munkafolyamatokat és gyorsan jóváhagyásokat kaphat. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és egyszerűsítse a forgatókönyvírási munkafolyamatokat.