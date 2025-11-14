Hogyan válasszuk ki a CRM szoftvert az ügyfélkezelés javítása érdekében?

Mindenki tudja, hogy a CRM-ek fontosak, mivel segítenek megérteni az ügyfeleket, nyomon követni, mi működik, és idővel erősebb kapcsolatokat építeni. Valójában, mivel a marketingvezetők több mint egyharmada szerint a konverziós arányok az egyik legfontosabb KPI-jük, a CRM-ek stratégiai szerepet játszanak az üzleti stratégiában.

Sajnos azonban nem minden CRM egyforma.

Olyanra van szüksége, amely illeszkedik a csapatához, az ügyfeleihez és a vállalkozása működéséhez. Sokan kihagyják ezt a lépést, és végül olyan eszközöket választanak, amelyek még bonyolultabbá teszik a dolgokat.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan válasszon olyan CRM szoftvert, amely támogatja növekedését és egyszerűsíti munkáját.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp CRM sablonja azoknak a vállalkozásoknak megfelelő, amelyek ma egyszerűséget szeretnének, és a szükségletek bővülésével kampánykezelésre, megújításokra és átadásokra is kiterjeszthető a CRM rendszerben.

Mi az a CRM szoftver?

A CRM azért jött létre, mert a vállalkozásoknak szükségük volt egy olyan helyre, ahol egy helyen láthatják, ki az ügyfél, mi történt legutóbb, és mi fog történni legközelebb.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő vagy CRM szoftver egy olyan rendszer, amely a marketing, az értékesítés és a szolgáltatás területén minden ügyfélkapcsolatot szervez.

A modern CRM-rendszer támogatja a marketing automatizálását, nyomon követi az egyértelmű értékesítési folyamatot, és olyan jelentési funkciókat biztosít, amelyek iránymutatást adnak a következő legjobb lépéshez. Összekapcsolódik a meglévő eszközeivel, például az e-mailekkel, naptárakkal és számviteli szoftverekkel, így megbízható információforrást biztosít a kisvállalkozások és a növekvő csapatok számára. Ezenkívül:

Központosítja az ügyféladatokat az űrlapokból, e-mailekből, hívásokból és csevegésekből egyetlen profilba, amelyben minden értékesítési képviselő vagy ügyfélszolgálati munkatárs megbízhat, ami javítja az ügyfélkapcsolatok nyomon követését és csökkenti az adatduplikációt.

Az értékesítési folyamatokat világos pipeline szakaszokra bontja, értékesítési feladatokat rendel hozzájuk, és rögzíti az eredményeket, így Ön magabiztosan készíthet előrejelzéseket és javíthatja az értékesítési teljesítményt.

Automatizálja a rutin jellegű nyomon követést és a kampánykezelést , időben küldi el az üzeneteket, és szegmentálja a közönséget, így a marketingeszközök összhangban működnek az értékesítési csapattal.

A tevékenységeket hasznos információkká alakítja a műszerfalak és jelentések segítségével, amelyek megmutatják, hol akadoznak az üzletek, mely csatornák eredményesek, és hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatokat az egész CRM-platformon.

👀 Tudta-e: A számítógépek megjelenése előtt a vállalkozások a vevői adatokat főkönyvekben tárolták, majd az értékesítők indexkártyákat és Rolodex-tálcákat hordtak magukkal, ahogy a vevői listájuk növekedett. Az 1980-as és 1990-es években az adatbázisok és az értékesítési eszközök segítették a csapatokat a nevek, jegyzetek és megrendelések egy helyen történő tárolásában. A felhőalkalmazások aztán mindent online elérhetővé tettek, így a csapatok bárhonnan valós időben megoszthatták a frissítéseket.

Miért fontos a megfelelő CRM kiválasztása?

Gondolkodtam azon, hogy egy CRM valójában milyen hatással lehet egy vállalkozás növekedésére. Egyesek szerint a CRM csak egy ügyféladatbázis, de a gyakorlatban gyakran a csapatok működésének idegközpontjává válik.

Ez a Reddit-en megjelent gondolat tükrözi azt, amit sok iparági vezető mond interjúkban és konferenciákon.

A megfelelő CRM szoftver meghatározza, hogy az értékesítési csapat hogyan rangsorolja a feladatokat, a marketing automatizálás hogyan célozza meg a következő legjobb szegmenst, és a szolgáltató csapatok hogyan reagálnak a kontextusra.

A következő szakaszokban megnézzük, hogyan tud egy jól megválasztott platform változást hozni.

Központosítja az ügyféladatokat a jobb döntések érdekében

Adatok nélkül Ön csak egy a sok véleményt nyilvánító ember közül.

W. Edwards Deming szavai minden modern vállalkozásra igazak.

A több eszközön szétszórt ügyféladatok pontatlan döntésekhez vezetnek. A megbízható CRM-stratégia mindent egy helyen összegyűjt, így minden ügyfélről pontos, egységes képet kaphat.

Ezzel a tisztánlátással a vállalkozás tulajdonosai és vezetői azonosíthatják a mintákat, megérthetik az ügyfelek viselkedését, és feltételezések helyett valós betekintés alapján hozhatnak döntéseket.

📌 Példa: Egy CRM-et használó kiskereskedelmi márka észrevette, hogy a legtöbb visszatérő vásárló egy adott ajánlói kampányból érkezett. Az erőforrások oda összpontosításával javították konverziós arányaikat. A központosított ügyféladatok időt takarítanak meg és segítenek a csapatoknak gyorsabb, magabiztos üzleti döntések meghozatalában.

Javítja az értékesítés és a marketing összehangolását

👀 Tudta-e: Az értékesítési szakemberek körében a CRM-felhasználók átlagos aránya 72%, és a befektetés átlagos megtérülése mindössze 12 hónap alatt megvalósul.

Ezek a számok azt mutatják, hogy amikor a csapatok valóban használják a CRM-rendszerüket, az gyorsan az üzleti növekedés egyik legértékesebb eszközévé válik.

A CRM következetes használatának egyik legnagyobb előnye, hogy áthidalja a értékesítés és a marketing között régóta fennálló szakadékot.

Az egységes CRM-megoldás segítségével a marketingesek nyomon követhetik, mely kampányok hoznak minősített potenciális ügyfeleket, míg az értékesítők láthatják az első hívásuk előtt történt minden interakciót.

Növeli a termelékenységet az automatizálás révén

Az értékesítési szakemberek mintegy 40%-a még mindig táblázatokra és e-mailekre támaszkodik az ügyféladatok kezelésében.

Ez a manuális megközelítés mindent lelassít.

A jól megtervezett CRM-platform segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés, a találkozók emlékeztetői és a folyamatok frissítése. Az automatizálás biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél vagy ügyfélkapcsolat se maradjon ki.

📌 Példa: Amikor egy potenciális ügyfél a „ajánlat” szakaszba lép, a CRM automatikusan beütemezhet egy visszahívást és értesítheti az ügyfélmenedzsert. Ez hetente több órányi kézi munkát takarít meg, és egyúttal több időt biztosít a csapatoknak, hogy az eredményeket elősegítő, érdemi beszélgetésekre koncentrálhassanak.

Javítja az ügyfélélményt és az ügyfélmegtartást

A mai ügyfelek személyre szabott, gyors és figyelmes szolgáltatást várnak el.

A megfelelő CRM-rendszer segít a csapatoknak teljesíteni ezt az elvárást azáltal, hogy minden interakció látható és hozzáférhető marad. Legyen szó értékesítési beszélgetésről, szervizkérésről vagy megújítási emlékeztetőről, a csapat minden tagja láthatja a teljes kontextust.

📌 Példa: A CRM-automatizálást alkalmazó vendéglátóipari vállalkozás nyomon követheti, mikor tartózkodott utoljára egy gyakori vendég, feljegyezheti preferenciáit, és meleg, személyre szabott üzenetet küldhet neki a következő látogatása előtt. Ez a fajta figyelem bizalmat és hűséget épít, ami magasabb megtartási arányhoz vezet.

🌟 Bónusz: Ha különböző szállítókat hasonlít össze, bízza a nehéz munkát a ClickUp Brainre. Kérje meg, hogy foglalja össze a jelenlegi értékesítési folyamatot, mutassa meg, hol akadoznak az üzletek, és sorolja fel azokat a mezőket, amelyeket a csapata ténylegesen frissít. A rendszer elolvassa a feladatait, dokumentumait, e-mailjeit és megjegyzéseit, majd olyan mintákat keres, amelyeket CRM-követelményekké alakíthat. A végén egy rövid listával fog távozni, amely tartalmazza a legfontosabb funkciókat, egy tiszta mezőtérképet és reális automatizálási ötleteket. Ez csökkenti a találgatásokat, és a figyelmet arra összpontosítja, amit az értékesítési és marketingcsapatok nap mint nap használnak.

A CRM szoftver kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb tényezők

A megfelelő CRM szoftver kiválasztása nagyon is valós következményekkel jár a kisvállalkozások és a növekvő csapatok számára.

Mielőtt kiválasztaná a beszállítókat, alapozza keresését tényekre és saját üzleti igényeire. Tanulmányozza a bevezetési mintákat és a CRM-rendszer üzemeltetésének valós költségeit az idő függvényében.

Íme egy reális ellenőrzőlista, amelyben megmutatjuk, mire kell figyelni, és amely összehangolja a tanulást az értékesítési folyamatokkal és az ügyfélkapcsolatokkal:

✅ Az e-mail, naptár, könyvelés és projekteszközökkel való mély integráció, így az adatok automatikusan áramlanak, és elkerülhető a fragmentáció.

✅ Teljes tulajdonlási költség, beleértve a migrációt, a képzést, a támogatást és a frissítéseket, így később nem érnek meglepetések.

✅ Könnyű használat és valódi felhasználók általi elfogadás, így értékesítési képviselői és marketingesei valóban használni fogják.

✅ Adatminőség és jelentéskészítési képesség, hogy a nyers ügyféladatokat hasznosítható információkká alakítsa

✅ Skálázhatóság és gyártói ütemterv, hogy CRM-megoldása az üzleti igényeivel együtt fejlődjön

Mennyit kell fizetnie a CRM szoftverért?

Mennyibe kerül általában egy CRM? Túl sokat fizetek?

Mennyibe kerül általában egy CRM? Túl sokat fizetek?

Az ilyen típusú kérdések gyakran felmerülnek a Reddit és más fórumokon.

Ez egy jogos kérdés, és egyértelmű kiindulási pontja van. A vezető platformok esetében a csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól több mint 300 dollárig terjedhet, a teljes funkcionalitású csomagok ára pedig gyakran havi 60–70 dollár felhasználónként.

A belépő szintű csomagok ára átlagosan a húszas évek elején mozog, míg a közép- és felső szintű csomagok ára a funkciók és korlátozások bővülésével emelkedik.

Ezek a referenciaértékek hasznosak, ha megtanulja, hogyan válasszon CRM szoftvert, és összehasonlítja a kisvállalkozások számára készült CRM rendszereket a fejlettebb csomagokkal.

De az ár csak egy része a képletnek. A megfelelő CRM szoftvernek rövidítenie kell a hasznosításig eltelő időt és el kell kerülnie a rejtett költségeket. Ezért hozzon létre egy modellt a teljes tulajdonlási költségre, amely magában foglalja a beállítást, az adatmigrációt, a felhasználói képzést, a támogatási szinteket, a használati korlátozásokat és a szükséges integrációkat.

Sok vásárló az első évben, amikor a bevezetés még friss, ellenőrzi a ROI-t. Ezért érdemes egy egyszerű tervet készíteni, amelyben nyomon követi az értékesítési folyamat javulását, a használt jelentési funkciókat, valamint az adatbevitel és az ismétlődő feladatok csökkenését.

A következőket érdemes figyelembe venni, attól függően, hogy milyen szintű megoldásra van szüksége:

Band Mire számíthat Ésszerűségi ellenőrzéshez szükséges referenciaértékek Belépő szint Alapvető kapcsolattartás, alapvető folyamatok, korlátozott automatizálás, kisebb korlátok Körülbelül 15–25 dollár felhasználónként havonta Teljes funkcionalitású SMB-csomag Marketing automatizálás alapjai, egyedi folyamatok, hatékonyabb jelentések, tágabb határok Átlagosan havi 60–70 dollár Haladó és vállalati szintű Mélyebb automatizálás, elemzés, irányítás, prémium támogatás, AI funkciók, magasabb limitek Általában havi 100–300 dollár/felhasználó, a kiadástól és a kiegészítőktől függően.

Gyors ellenőrzések vásárlás előtt:

Ellenőrizze a szállító éves kedvezményét a havi számlázással és a magasabb szinteken érvényes minimális felhasználói számmal szemben.

Ellenőrizze a nyilvános listaárakat az Ön által fontolóra vett konkrét termékek, például a HubSpot Starter licenc vagy a Salesforce Sales Cloud kiadások esetében, mivel ezek képezik az alapot a tárgyalásokhoz.

Kérdezzen a közeljövőben várható árváltozásokról vagy kiadásfrissítésekről, amelyek hatással lehetnek a megújításra, különösen akkor, ha a gyártó bejelentette a listaárak módosítását.

5 népszerű CRM szoftver opció minden méretű csapat számára

A rengeteg lehetőség közül érdemes tudni, melyek azok, amelyek megbízhatóságukkal, használhatóságukkal és értékükkel kiemelkednek a többi közül.

Íme néhány, a mai napig legnépszerűbb együttműködési CRM szoftvermegoldás, és azok előnyei, amelyek miatt érdemes megfontolni a használatukat.

1. ClickUp

A ClickUp CRM segítségével az első naptól kezdve szabványosítsa a mezőket, a szakaszokat és a jelentéseket

Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

A munka elszórtasága miatt a csapatok elfoglaltnak érzik magukat, de lemaradnak. A feladatok, frissítések és döntések csevegésekben, e-mailekben, dokumentumokban és táblázatokban találhatók, így a kontextus mindig egy lépéssel távolabb van.

A ClickUp a munka, a Work AI és a munkakörnyezet egyetlen konvergált AI munkaterületbe történő összevonásával kezeli a munka terjeszkedését, így Önnek nem kell többé keresgélnie, hanem azonnal munkához láthat.

Rendezze ügyféladatait egy testreszabható hierarchiával

Szervezze meg CRM-jét terekkel, mappákkal és listákkal a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok, a fiókok és az üzletek számára. Minden ügyfél vagy üzlet feladatként ábrázolható, így könnyen nyomon követhető a haladás és a részletek. Kapcsolja össze a feladatokat (például a kapcsolatokat a fiókokkal vagy az üzletekkel), hogy összekapcsolt adatbázist építsen.

Profi tipp: Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUp feladatokból az Email ClickApp segítségével.

Szabványosítsa folyamatát a ClickUp egyéni mezők és nézetek segítségével

Adja hozzá ügyleteit és projektjeit, hogy a ClickUp Custom Fields segítségével mindig a megfelelő részletek legyenek láthatóak

Minden vállalkozás másképp működik, de a rendezetlen munkafolyamatok mindenkit lelassítanak.

A ClickUp segítségével a munkafolyamatához igazíthatja a munkaterületét. A ClickUp egyéni mezőinek segítségével rögzítheti az olyan részleteket, mint az üzlet mérete, a potenciális ügyfél forrása vagy a megújítási dátumok.

Válasszon a Lista, Tábla vagy Naptár nézetek közül, hogy különböző szögekből láthassa munkáját, így mindig tudni fogja, mi történik, hol tartanak a dolgok, és mire kell legközelebb figyelni.

Időt takaríthat meg a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével kezelheti az emlékeztetőket, a feladatokat és a nyomon követéseket, miközben az ügyfelekre koncentrálhat.

A kézi frissítések és a végtelen emlékeztetők órákat vesztegetnek el.

A ClickUp Automations segítségével olyan triggereket hozhat létre, amelyek elvégzik az ismétlődő munkákat. Amikor egy feladat szakasza megváltozik, a ClickUp automatikusan kijelölheti a megfelelő személyt, elküldheti a nyomon követést vagy frissítheti a határidőt.

Központosítsa a kommunikációt a ClickUp Docs segítségével

Írjon rövid összefoglalókat, SOW-kat és jegyzeteket, és rögzítse őket a megfelelő feladatokhoz a ClickUp Docs-ban

A kontextus eltűnik, ha az e-mailek, jegyzetek és teljesítések különböző helyeken találhatók. A ClickUp Docs mindet egy helyen gyűjti össze.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, hogy közösen készítsenek dokumentumokat, wikiket, szerződéseket, ajánlatokat és egyebeket. A szerkesztő támogatja a gazdag formázást, a beágyazott Google Táblázatokat és a beágyazott megjegyzéseket. Egyetlen kattintással megoszthatja a dokumentumokat az ügyfelekkel, és kényelmesen tárolhatja a projektismertetőket vagy a SOW-kat a kapcsolódó feladatok mellett.

Soha többé nem kell régi szálakat vagy mappákat átkutatnia – minden kontextus pontosan ott marad, ahol szüksége van rá.

Kövesse nyomon a teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével

Kövesse nyomon a folyamatokat, a projektek állapotát és a munkaterhelést valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Világos jelentések nélkül könnyen elkerülheti a figyelmet, hogy hol állnak meg a projektek vagy lassulnak az üzletek. A ClickUp Dashboards azonnali áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról, mint például az üzletek előrehaladása, a projekt állapota és a csapat munkaterhelése.

A valós idejű adatok segítségével korán felismerheti a szűk keresztmetszeteket, gyorsan átruházhatja a feladatokat és okosabb döntéseket hozhat.

💡Profi tipp: Adjon hozzá AI kártyákat a műszerfalakhoz valós idejű jelentések, vezetői összefoglalók és folyamatok állapotának ellenőrzése érdekében – nincs szükség manuális jelentéskészítésre.

💡Profi tipp: Adjon hozzá AI kártyákat a műszerfalakhoz valós idejű jelentések, vezetői összefoglalók és folyamatok állapotának ellenőrzése érdekében – nincs szükség manuális jelentéskészítésre.

Állítsa be CRM-jét perceken belül a ClickUp sablonokkal

Tartsa mozgásban értékesítési folyamatát, miközben az ügyféladatok egy helyen maradnak a ClickUp CRM sablon segítségével.

A ClickUp CRM-sablonja egy azonnal használható munkaterületet biztosít, amely megfelel a valós értékesítési folyamatának.

Csatlakoztassa meglévő eszközeihez, rögzítse a fontos részleteket, és alakítsa a szétszórt frissítéseket egyetlen CRM-rendszerré, amelyet értékesítési és ügyfélszolgálati csapata valóban használni fog.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és a megújításokat egyértelmű folyamatfázisokban, feladatokkal, prioritásokkal és határidőkkel.

Tárolja, szűrje és szegmentálja a gazdag ügyféladatokat az iparágra, az üzlet méretére, az utolsó érintésre és az egészségi állapotra vonatkozó egyéni mezők segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az átadások, a nyomon követések és az állapotfrissítések, így az értékesítők kevesebb időt töltenek az adatbevitelre, és több időt fordíthatnak az ügyfelekkel való interakcióra.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze el potenciális ügyfeleit, kapcsolatait, fiókjait és ügyleteit, és kezelje a szállítást ugyanazon a munkaterületen.

Szabványosítsa a folyamatadatokat egyéni mezőkkel és állapotokkal, és szerezzen áttekinthető képet minden szakaszról a több mint 15 ClickUp nézettel

Automatizálja az átadásokat, a nyomon követéseket, a feladatok kiosztását és az SLA-értesítéseket kód nélküli automatizálásokkal (beleértve az e-mail automatizálást is).

Központosítsa az ügyfelekkel való kommunikációt az Email ClickApp segítségével, amely lehetővé teszi az e-mailek küldését/fogadását közvetlenül a feladatokból, így az üzenetek a munkához kapcsolódnak.

Kövesse nyomon a folyamatok állapotát, a munkaterhelést és a projekt KPI-ket valós időben a műszerfalak és a konfigurálható kártyák segítségével.

Csökkentse a manuális munkát a ClickUp Brain segítségével, amely e-mail vázlatok, értekezletek és megbeszélések összefoglalói stb. létrehozására szolgál.

A ClickUp korlátai

A funkciók és konfigurációs lehetőségek széles skálája miatt tanulási görbe várható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

2. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloud-ban leginkább azt szeretem, hogy az értékesítéssel kapcsolatos minden információt egy helyen összegyűjt. A potenciális ügyfelek és lehetőségek kezelési funkciói jelentősen megkönnyítik az egész értékesítési ciklus nyomon követését, a jelentési műszerfalak pedig világos képet adnak a folyamat állásáról.

A Salesforce Sales Cloud-ban leginkább azt szeretem, hogy az értékesítéssel kapcsolatos minden információt egy helyen összegyűjt. A potenciális ügyfelek és lehetőségek kezelési funkciói jelentősen megkönnyítik az egész értékesítési ciklus nyomon követését, a jelentési műszerfalak pedig világos képet adnak a folyamat állásáról.

A Salesforce rugalmasságával és sokoldalúságával tűnik ki. A csapatok számára fejlett lead-irányítási, ügyletkövetési és előrejelzési funkciókat kínál, amelyek segítenek megbízható értékesítési csatorna kiépítésében.

Az Einstein AI intelligens betekintést nyújt, előre jelzi az üzletkötések kimenetelét és javaslatokat tesz a következő lépésekre. Eközben az automatizálási eszközök kezelik a jóváhagyásokat és az ismétlődő frissítéseket, míg a Gmail, a Slack és több száz üzleti eszköz integrációja zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatokat.

A vezetők valós idejű irányítópultokat kapnak, amelyek kiemelik a teljesítményt és a csapat előrehaladását, segítve ezzel mindenki összehangolt munkáját.

A Salesforce legjobb funkciói

Központosítsa a potenciális ügyfelek, fiókok és lehetőségek kezelését egy platformon, AI-támogatott folyamatépítéssel, előrejelzéssel és bevételi betekintéssel.

Automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat a beépített értékesítési erő automatizálással, hogy egyszerűsítse a potenciális ügyfelek továbbítását, a nyomon követést, a jóváhagyásokat és a feladatkiosztást.

Előrejelzés a folyamatok ellenőrzésével és valós idejű elemzésekkel a teljesítmény nyomon követése és az üzletkötések pontosságának javítása érdekében.

Integrálja rendszerét kiterjedt natív integrációk és az AppExchange segítségével, hogy összekapcsolja az e-mail, az együttműködés, a telefonálás és az elemzési eszközöket.

Testreszabhatja az objektumokat, mezőket, jelentéseket és irányítópultokat, hogy azok megfeleljenek a csapatok és régiók közötti komplex folyamatoknak.

A Salesforce korlátai

Számítson tanulási görbére és bonyolult beállításra, amelyhez adminisztrátori szakértelemre lehet szükség a fejlett automatizálás és jelentéskészítéshez.

Készüljön fel a magasabb licenc- és kiegészítő költségekre, mivel a használat és a testreszabás növekedésével ezek is emelkednek.

Számítson alkalmi teljesítménycsökkenésre, ha nagyon nagy adathalmazokkal dolgozik.

Salesforce árak

Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap (havi vagy éves számlázással)

Pro Suite: 100 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 175 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Korlátlan: 350 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 24 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)

3. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot all-in-one CRM-je egyetlen áttekinthető platformon köti össze a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. A beépített marketingautomatizálási eszközökkel kezelheti a potenciális ügyfeleket, automatizálhatja az e-mailes nyomon követést és nyomon követheti a teljes ügyfélútvonalat.

Az AI funkciók, mint például a tartalmi javaslatok és a prediktív pontozás, segítik a csapatokat a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben. A műszerfalak valós idejű mutatókat jelenítenek meg a kampányokról, a bevételekről és az elkötelezettségről, így a vezetők gyors és magabiztos döntéseket hozhatnak.

A HubSpot legjobb funkciói

Központosítsa a kapcsolatokat, az üzleteket, a feladatokat, az e-mailek nyomon követését, a találkozókat és az élő csevegést.

Hozzon létre értékesítési folyamatokat és értékesítési munkafolyamatokat AI-támogatott eszközökkel a Sales Hubon belüli elérhetőség, előrejelzés és irányított értékesítés céljából.

Automatizálja a többcsatornás folyamatokat, a feladatok létrehozását és a nyomon követést.

Kövesse nyomon a teljesítményt a beépített elemző eszközök, irányítópultok és előrejelzések segítségével, hogy javítsa az üzletkötések pontosságát és a coachingot.

Integrálja rendszerét a HubSpot több mint 1900 alkalmazásával és natív Gmail/Outlook-kapcsolataival az egységes munkafolyamat érdekében.

A HubSpot korlátai

A felhasználók a fejlett beállításokat és testreszabást bonyolultnak találták.

Egyes fejlett funkciók az alacsonyabb szinteken korlátozottak, és frissítést igényelhetnek.

HubSpot árak

Ingyenes

Sales Hub Starter: 15 USD-tól/felhasználó/hónap

Sales Hub Professional: 100 USD-tól/felhasználó/hónap

Sales Hub Enterprise: 150 USD-tól/felhasználó/hónap

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4400 értékelés)

4. Zoho CRM

via Zoho

A Zoho CRM-ben az tetszik a legjobban, hogy milyen könnyen használható, és hogy segít mindent egy helyen tartani. Ezzel a potenciális ügyfelek, a nyomon követések és az ügyfelekkel folytatott beszélgetések kezelése szervezettebbé válik, anélkül, hogy túlterhelő lenne.

A Zoho CRM-ben az tetszik a legjobban, hogy milyen könnyen használható, és hogy segít mindent egy helyen tartani. Ezzel a potenciális ügyfelek, a nyomon követések és az ügyfelekkel folytatott beszélgetések kezelése szervezettebbé válik, anélkül, hogy túlterhelő lenne.

A Zoho CRM barátságos, rugalmas munkaterületet kínál, amely segít a csapatoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket, kezelni a kapcsolatokat és figyelemmel kísérni az értékesítési folyamatokat.

Az eszköz magában foglalja a nyomon követés és a jelentések automatizálását, míg a Zoho Zia AI előrejelzi a trendeket és személyre szabott ajánlásokat ad.

Összekapcsolhatja az e-maileket, a közösségi médiát és a telefonálást, így minden ügyfélkapcsolatot egy helyen kezelhet. Az integráció más Zoho eszközökkel, például a Desk és a Books alkalmazásokkal, egységes rendszert biztosít, amely ideális azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egyszerű struktúrát keresnek.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Központosítsa a potenciális ügyfeleket, a kapcsolatokat, a fiókokat és az üzleteket konfigurálható modulokkal, nézetekkel és irányítópultokkal, amelyek alkalmazkodnak az Ön folyamataihoz.

Automatizálja a nyomon követést, a feladatok kiosztását, a jóváhagyásokat és a többcsatornás ütemterveket, hogy az értékesítők kevesebb időt töltsenek a kézi frissítésekkel.

Testreszabhatja az elrendezéseket, mezőket és munkafolyamatokat (beleértve a Blueprint és a Canvas funkciókat is), hogy komplex értékesítési szakaszokat tükrözzenek anélkül, hogy bonyolult kódokat kellene írnia.

Integrálja az e-maileket, a telefonálást és több mint 500 alkalmazást (Marketplace) az egy rendszerben történő beszélgetések és adatok tárolása érdekében.

Jósolja meg a bevételeket és rangsorolja a feladatokat a Zia AI betekintésével, anomália-felismerésével és pontozásával, hogy javítsa a folyamatok pontosságát.

A Zoho CRM korlátai

A véleményezők megjegyezték, hogy a fejlett beállítás és a bevezetés megtanulása időbe telik.

Egyes funkciókhoz tervfrissítés szükséges.

Nagy vagy testreszabott munkaterületeken előfordulhat, hogy az interfész vagy a teljesítmény néha frusztráló lehet.

Zoho CRM árak

Ingyenes: legfeljebb 3 felhasználó

Standard: 20 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 35 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 50 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 65 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (2807+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6943 értékelés)

5. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive a világosságra összpontosít: segít a csapatoknak vizualizálni az értékesítési folyamatot és a következő lépésre koncentrálni.

Az automatizálási funkciók automatikusan hozzárendelik a feladatokat és elküldik a nyomon követéseket, így nincs szükség manuális munkára. Az intelligens betekintés kiemeli a figyelmet igénylő ügyleteket, míg a jelentéskészítő eszközök megkönnyítik a konverziós arányok és a csapat teljesítményének mérését.

Emellett zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace, a Zoom és a marketingeszközökkel, így az értékesítők kevesebb időt töltenek a lapok közötti váltással, és több időt fordíthatnak az értékesítésre.

A Pipedrive legjobb funkciói

Tegye láthatóvá az üzleteket testreszabható folyamatokban, tevékenységalapú értékesítéssel, több folyamatot és mobil CRM-et használva, hogy az értékesítők a következő lépésekre koncentrálhassanak.

Automatizálja a rutinmunkákat a feladatok automatizálásával, webhookokkal és egy nyílt API-val, így a frissítések, átadások és naplózások a háttérben történnek.

Jelentse a teljesítményt az Insights és a testreszabható jelentések segítségével, amelyek előrejelzéseket és mintázatok felismerését teszik lehetővé a csapatok és a szakaszok között.

Integrálja rendszerét több mint 500 Marketplace alkalmazás segítségével, többek között a Google, QuickBooks, Slack, Zoom stb. alkalmazásokkal.

Gyorsítsa fel az ügyfélszerzést egy AI asszisztens, AI e-mail író/összefoglaló és azonnali AI jelentések segítségével, hogy felgyorsítsa a potenciális ügyfelek felkutatását és az értékeléseket.

A Pipedrive korlátai

Egyes felhasználók a korlátozott szűrőket vagy a testreszabott jelentések rugalmasságát emelik ki.

A fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, amelyek kis csapatok számára drágának tűnhetnek.

A Pipedrive árai

Lite: 19 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 34 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 64 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 89 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3030+ értékelés)

Bónusz: Állítson be AI-ügynököket a ClickUp-ban az ismétlődő CRM-munkafolyamatok automatizálásához, például a potenciális ügyfelek minősítéséhez, a nyomonkövetési emlékeztetőkhöz vagy az állapotfrissítésekhez.

CRM szoftver különböző üzleti igényekhez

A CRM-rendszerekkel szembeni elvárások ma már nagyon eltérnek a néhány évvel ezelőttiaktól.

Amikor CRM szoftvert választ, ami egy kis startupnak megfelel, nem feltétlenül alkalmas egy nagy ügynökség vagy vállalat számára. Vessünk egy pillantást arra, hogyan változnak a CRM-igények az egyes szakaszokban, és mire kell figyelni az Ön vállalkozása esetében.

Startupok és kisvállalkozások: megfizethetőség, egyszerűség és könnyű használat

Amikor még csak most kezded, minden döntés számít.

Olyan megoldást keres, amely segít nyomon követni az ügyfeleket, utánajárni a potenciális ügyfeleknek, és minden kapcsolattartási adatot egy helyen tárolni anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

A legtöbb kisvállalkozás számára a legalkalmasabbak azok az eszközök, amelyek egyszerű irányítópultot, mobil hozzáférést és alapvető automatizálást kínálnak, és a háttérben csendesen elvégzik a kisebb feladatokat.

Növekvő kkv-k: skálázhatóság, automatizálás, jelentések

Ahogy vállalkozása növekszik, a dolgok természetesen egyre bonyolultabbá válnak. Több potenciális ügyfele, több beszélgetése és több adatot kell értelmeznie. Ebben a fázisban a CRM-nek kell segítenie abban, hogy előnyt szerezzen.

Szüksége van egy olyan eszközre, amely automatizálja az emlékeztetőket, szervezi a folyamatokat, és megmutatja, mi működik és mi nem.

Vállalatok: Fejlett funkciók, mély integrációk, AI-alapú betekintés

A nagy szervezetek sok mozgó alkatrészből állnak, és éppen ezért elengedhetetlen egy erősebb, jobban összekapcsolt CRM.

Egy hatékony CRM segítségével felismerheti az ügyfelek viselkedésének mintáit, előre jelezheti az eladásokat és gyorsabban reagálhat a lehetőségekre. Emellett biztonságban és rendezett formában tárolja az adatait.

Ügynökségek és szolgáltatók: Projekt + CRM hibrid

Az ügynökségek számára a kapcsolatok és a teljesítés kéz a kézben járnak.

A projektekhez illeszkedő CRM segítségével mindent egy helyen tarthat. Nyomon követheti az ügyfelekkel való kommunikációt, a projektfrissítéseket és a feladatokat, így csapata mindig tudja, mi a következő lépés.

A Pharmacy Mentor, egy közösségi gyógyszertáraknak szóló marketingügynökség, a ClickUp-ot választotta központi CRM- és projektmenedzsment-platformjául. Ezzel megduplázták a csapat termelékenységét, és 20%-ról 80%-ra növelték a válaszadási arányt.

A ClickUp segített vállalkozásunknak sokkal produktívabbá válni – időt takarítottunk meg, csökkentettük a felesleges értekezletek számát, és jelentősen növeltük az alkalmazottak és az ügyfelek elégedettségét.

A ClickUp segített vállalkozásunknak sokkal produktívabbá válni – időt takarítottunk meg, csökkentettük a felesleges értekezletek számát, és jelentősen növeltük az alkalmazottak és az ügyfelek elégedettségét.

Ez a táblázat összefoglalja az üzleti tevékenység típusának megfelelő CRM funkciókat:

Üzleti típus A legfontosabb szempontok Mire kell figyelni Példák Startupok és kisvállalkozások Egyszerűség és könnyű használat Kapcsolat- és ügyfélkezelés , gyors beállítás, mobil hozzáférés Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Növekvő kis- és középvállalkozások Szervezés és növekedés Automatizálás, jelentések, csapatmunka Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Vállalatok Betekintés és ellenőrzés Adatintegráció, értékesítési előrejelzés, biztonságos hozzáférés Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Ügynökségek és szolgáltatók Koordináció és egyértelműség Projektkövetés, ügyfélportálok, egységes feladatok ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Itt egy videó Stewart Gauldtól, amely bemutatja, hogyan kell használni a ClickUp CRM-et:

A CRM kiválasztásakor elkerülendő gyakori hibák

Könnyű elhamarkodott döntést hozni, ha csak egy tiszta folyamatot és jobb átláthatóságot szeretne. Lassítson egy kicsit, hogy a választás a következő negyedévben és évben is a csapatának szolgáljon.

Itt van, mire kell figyelni, és milyen gyors megoldásokkal tehet lépéseket még ma.

Ha kizárólag a funkciók alapján választ, és figyelmen kívül hagyja a könnyű használhatóságot, az alacsony elfogadottsághoz vezet, ezért a próbaidőszak alatt hagyja, hogy a valódi felhasználók vegyék át az irányítást, és mérje fel, milyen gyorsan végzik el a mindennapi feladatokat.

A licencen kívüli teljes költség figyelmen kívül hagyása elrejti a CRM-bevezetés , az adatmigráció, a képzés, a támogatási szintek és a kiegészítők költségeit, ezért vásárlás előtt modellezze a 12–24 hónapos teljes tulajdonlási költséget.

Az adatmigráció kockázatának alábecsülése hibás rekordokhoz és megfelelőségi problémákhoz vezet, ezért a váltás előtt tervezzen automatizált leképezést, mezőellenőrzést és auditokat.

Az integrációs terv kihagyása a vevői adatok szilárd tárolását eredményezi, ezért ellenőrizze, hogy a CRM hogyan kapcsolódik az e-mailekhez, naptárakhoz, marketingeszközökhöz és pénzügyi rendszerekhez, és tesztelje a teljes munkafolyamatot.

A kísérleti program és a világos ROI-mérőszámok nélkül történő bevezetés csalódáshoz vezethet, ezért végezzen időkorlátos próbát meghatározott sikermérőszámokkal, és hasonlítsa össze az előtti és utáni eredményeket.

Nézze meg ezt a videót, és tanulja meg, hogyan használhatja az AI-t az értékesítési folyamat hatékonyságának növelésére:

Bónusz tippek a megfelelő CRM kiválasztásához

Íme néhány további tipp, amelyet a csapatokkal való együttműködés és a felhasználókkal folytatott beszélgetések során gyűjtöttünk össze.

Ezek apró változtatások, amelyek gyakran nagy különbséget jelentenek, különösen akkor, ha felhőalapú CRM szoftvert értékel, és eldönti, melyik CRM rendszer a legmegfelelőbb.

✅ Mindig a „szükséges” munkafolyamatokkal kezdje, mielőtt összehasonlítaná a gyártókat – ha azok nem működnek, semmi más nem számít.

✅ Kérjen sandbox vagy staging környezetet, hogy valódi felhasználókkal valódi adatokat tesztelhessen, mielőtt élesben is bevezetné a rendszert.

✅ Korán ellenőrizze a mobilalkalmazást – ha képviselői a terepen dolgoznak, egy gyenge mobil felület megakadályozza a szoftver elfogadását.

✅ Beszéljen a CRM-szolgáltató más ügyfeleivel, akiknek hasonló méretű vállalkozása vagy iparága van, és kérdezze meg tőlük, mit változtatnának.

✅ Tárgyaljon a szerződésében az onboardingról vagy az extra képzésről – a szállítók gyakran hajlandóak ezeket költségmentesen vagy ingyenesen biztosítani.

✅ Figyelje a felhasználók általi elfogadás mértékét az első 30–60 napban, és a visszajelzések alapján azonnal kezelje a felmerülő problémákat.

✅ Tervezze meg az adatok megőrzését és biztonsági mentését, hogy ha valaha is áttérne egy másik rendszerre, ügyfelei adatai biztonságban legyenek és átvihetők legyenek.

Profi tipp: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott CRM eszköz AI funkciókkal rendelkezik, amelyek időt és energiát takaríthatnak meg a csapatoknak. Például a ClickUp-ba integrált AI segítségével a következőket teheti: Azonnali összefoglalók készítése az üzletekről, számlákról vagy ügyfélkapcsolatokról

E-mailek vagy CRM-jegyzetek megírása, szerkesztése és személyre szabása, így a kapcsolattartás és a nyomon követés gyorsabbá és következetesebbé válik.

Csökkentse a kézi adatbevitelt az AI Fields segítségével, amely automatikusan kitölti vagy összefoglalja az adatokat, például a következő lépéseket, a feladat előrehaladását, az üzlet értékét stb.

Automatikusan generáljon napi vagy heti CRM tevékenységi összefoglalókat a csapatának, hogy mindenki tájékozott legyen.

A CRM-jegyzetek, e-mailek vagy ügyfélkommunikációk azonnali fordítása a globális csapatok és ügyfelek támogatására

A ClickUp-ba integrált mesterséges intelligencia biztosítja, hogy a csapatok soha ne hagyjanak ki egyetlen fontos részletet sem.

ClickUp és Report Better

Íme a őszinte tanulság. A legtöbb eszköz képes névjegyeket tárolni és emlékeztetőket küldeni. A ClickUp segít az egész folyamatot munkahelyi terjeszkedés nélkül lebonyolítani.

A ClickUp a legalkalmasabb elfoglalt csapatok számára. Csökkenti a kontextusváltást, a ismétlődő feladatokat tiszta automatizálással helyettesíti, és a szétszórt frissítéseket egyértelmű, megbízható jelentésekbe konszolidálja. Olyan munkaterületet kap, amely megfelel a mai folyamatainak, és skálázható anélkül, hogy holnap újra kellene építenie.

Ha kisvállalkozás, akkor olyan egyszerűséget kap, amelyet csapata valóban használni fog. Ha növekszik, akkor megkapja a védelmet és a láthatóságot, hogy megőrizze lendületét.

Érezze meg a különbséget, regisztráljon most a ClickUp-ra!

GYIK

Ha még nem ismeri az ügyfélkapcsolat-kezelést, akkor a ClickUp és a Freshsales olyan eszközök, amelyekkel a legkönnyebb elkezdeni. Tiszta felületet és egyszerű irányítópultot kínálnak, amelyek segítségével könnyedén kezelheti az ügyféladatokat és az interakciókat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

A legtöbb CRM szoftver havi költsége felhasználónként 15 és 80 dollár között mozog, a funkcióktól és a vállalkozás méretétől függően. A kisvállalkozások megfizethető csomagokkal vagy ingyenes próbaverziókkal kezdhetnek, míg a nagyobb csapatoknak fejlettebb CRM megoldásokra lehet szükségük, automatizálási, integrációs és elemzési eszközökkel.

Igen, a legtöbb modern CRM-platform könnyen összekapcsolható olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, az Asana vagy a Trello. Ez segít a csapatoknak nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat a folyamatban lévő projektek mellett, biztosítva ezzel a jobb együttműködést és átláthatóságot az üzleti folyamatokban.

A kisvállalkozásoknak érdemes olyan funkciókat keresniük, mint a kapcsolattartás, az e-mail integráció, a ismétlődő feladatok automatizálása és a jelentéskészítési lehetőségek. Ezek a funkciók megkönnyítik az ügyfélkapcsolatok kezelését, a folyamatok racionalizálását és a növekvő értékesítési csapat támogatását.

Igen, a ClickUp a legjobb CRM szoftver azoknak a csapatoknak, akik egy helyen szeretnék kezelni mind a projekteket, mind az ügyfélkapcsolatokat. A CRM eszközöket feladatkövetéssel, automatizálással és jelentésekkel kombinálja, így rugalmas választás azoknak a kisvállalkozásoknak és ügynökségeknek, akik értékelik az együttműködést és az egyszerűséget.