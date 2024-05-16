10 alapvető Salesforce-integráció a sikerhez

Innovatív funkcióival a Salesforce vezető pozíciót foglal el a hatalmas ügyfélkapcsolat-kezelő eszközök piacán. Azonban ami igazán kivételessé teszi, az nem csupán a robusztus funkciói és intuitív felülete, hanem az a képessége, hogy zökkenőmentesen integrálható számos eszközzel és platformmal.

Minden új eszköz, amelyet a Salesforce-ba integrál, egyedi funkcionalitást ad a CRM-élményéhez. A munkafolyamatok egyszerűsítésétől a mélyreható betekintésig, a megfelelő Salesforce-integrációk jelentősen leegyszerűsíthetik a mindennapi munkáját.

Ebben a blogban a legjobb Salesforce integrációkat mutatjuk be.

Mit kell keresnie a Salesforce integrációkban?

A Salesforce CRM integrációkban az alábbiakra érdemes figyelni:

Kompatibilitás: A kompatibilitási problémák technikai gondokat okozhatnak, és hatástalanná tehetik az adatintegrációt. Ezért győződjön meg arról, hogy az integrálni kívánt eszköz kompatibilis a Salesforce-példányával, valamint az ügyféladatok és e-mail marketing céljára jelenleg használt egyéb eszközökkel és adatforrásokkal.

Funkciók: Értékelje a Salesforce integrációt, és döntse el, hogy megfelel-e az Ön egyedi igényeinek és Értékelje a Salesforce integrációt, és döntse el, hogy megfelel-e az Ön egyedi igényeinek és CRM stratégiájának . Néhány funkció, amelyre figyelnie kell: felhasználóbarát munkafolyamatok, egyszerű adatintegráció, adatpontosság, adatszinkronizálás, továbbfejlesztett jelentéskészítési funkciók stb.

Könnyű használat: A bonyolult vagy túlzottan technikai rendszerintegráció frusztrációt és ellenállást válthat ki a szervezet Salesforce-felhasználói körében. Ezért válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek felhasználóbarátak és intuitívak, és minimális képzést igényelnek a csapata számára.

Testreszabás: Keressen olyan Salesforce integrációkat, amelyekkel a megoldást az Ön egyedi igényeihez igazíthatja. A mezők, munkafolyamatok és felhasználói felületek testreszabási lehetősége biztosítja, hogy az integráció az Ön üzleti folyamataikhoz igazodjon.

Megbízhatóság és támogatás: Válasszon olyan Salesforce integrációkat, amelyek megbízható és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkező, jó hírű gyártóktól származnak. Keressen más felhasználók véleményeit és ajánlásait, hogy megbizonyosodjon a gyártó hírnevéről és az ügyfélkérdésekre és problémákra való reagálóképességéről.

Költséghatékonyság: Értékelje a Salesforce integrációk költséghatékonyságát az előzetes költségek, a folyamatos karbantartási díjak és a potenciális befektetési megtérülés szempontjából. Lehet, hogy be kell számolnia a választott Salesforce integrációs szolgáltatások költségeit is.

A 10 legjobb Salesforce-integráció 2024-ben

A legjobb Salesforce integrációk új szintre emelhetik az Ön tapasztalatait és termelékenységét. Fedezzük fel a 10 legjobb integrációt, amelyet 2024-ben érdemes használni:

1. ClickUp

Integrálja a Salesforce-t és a ClickUp-ot egyszerűen a Zapier segítségével

Az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platformként a ClickUp célja, hogy a világ termelékenyebbé váljon. Ezen cél elérése érdekében több mint 1000 integrációt, 15+ testreszabható nézetet és egy robusztus együttműködési funkciókészletet kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

A ClickUp Salesforce integrációja a Zapier segítségével lehetővé teszi, hogy automatikusan szinkronizálja a két platform bármelyikén végzett műveleteket. Tehát, ha létrehoz egy lehetőséget a Salesforce-ban, a ClickUp automatikusan létrehoz egy feladatot hozzá.

A ClickUp segítségével vizualizálhatja a folyamatokat, nyomon követheti és kezelheti a fiókokat, együttműködhet a csapatával és még sok minden mást tehet.

A ClickUp CRM-funkciói több mint 15 testreszabható nézet segítségével teszik lehetővé az ügyfélkapcsolatok kezelését. Egy helyen vizualizálhatja, figyelemmel kísérheti és elemezheti az olyan adatokat, mint az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos ügyletméretek.

A ClickUp feladatkapcsolatok és egyéni mezők segítségével automatikus munkafolyamatokat állíthat be a feladatok kiosztásához, a potenciális ügyfelek elosztásához, az ügyfelek nyomon követéséhez és még sok máshoz.

Továbbá megszüntetheti a szilókat és felgyorsíthatja a kommunikációt azáltal, hogy központosítja az ügyféladatokat és az ügyfélkapcsolatokat, így a ClickUp tökéletes alternatívája a Salesforce-nak.

De ha nem szeretne váltani, akkor is minimális erőfeszítéssel élvezheti a ClickUp és a Salesforce összes fantasztikus funkcióját.

Az univerzális keresővel bármilyen fájlt kereshet a ClickUp ökoszisztémában és a csatlakoztatott alkalmazásokban

A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan és hatékonyan kereshet bármilyen fájlt a ClickUp-ban, az összes csatlakoztatott alkalmazásban (beleértve a Salesforce-t) és a helyi meghajtón. Hozzáadhat egyéni keresési parancsokat, és folyamatos használat mellett jobb és személyre szabottabb eredményeket kaphat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a komplex feladatok lassú válaszidejére.

A rengeteg funkció eleinte nyomasztó lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot platform szoftveres megoldásokat kínál az értékesítési, ügyfélszolgálati, marketing és működési csapatok integrálásához. Ezzel a CRM szoftverrel összekapcsolhatja szervezetének adatforrásait, csapatait és ügyfeleit.

A HubSpot közösségi média és tartalomkezelő eszközökkel, valamint SEO és webelemzési megoldásokkal rendelkezik. Salesforce integrációs funkciójuk biztosítja, hogy marketing-, értékesítési és szolgáltatási csapataik zökkenőmentesen működjenek. Gyorsan átviheti az adatokat, átfogó betekintést nyerhet vállalata mutatóiba, és jobb belső és külső együttműködést tehet lehetővé.

A HubSpot legjobb funkciói

Jobb együttműködés a marketing és az értékesítési csapatok között

A Salesforce-adatok zökkenőmentes szinkronizálása és átvitele a két platform között

Könnyedén irányítsa és ossza szét az új potenciális ügyfeleket az értékesítési képviselők között, és kövesse nyomon azok állapotát valós időben.

Szerezzen hasznos információkat ügyfeleiről azok interakciói és preferenciái alapján.

A rekordok szinkronizálásának testreszabása

Használja a HubSpot-Salesforce adatintegrációt személyre szabott e-mailek küldéséhez és adatbázisának szegmentálásához.

Kövesse nyomon az üzletekből és kampányokból származó bevételeket

A HubSpot korlátai

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget kértek a marketing és az értékesítési központ között.

Sok felhasználó kért jobb funkciókat, például több bővítményt, globális biztonsági mentési vagy visszaállítási lehetőségeket, több funkciót a tagsági területhez, beépített e-kereskedelmi eszközöket stb.

HubSpot árak

A HubSpot Marketing Hub árazási struktúrája a következő:

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Professional: 890 USD/hó 3 felhasználói helyért

Vállalati: 3600 USD/hó 5 felhasználói helyért

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5800 értékelés)

3. Slack

a Slack segítségével

A Slack az egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazás a belső kommunikációhoz. Kiterjedt funkcióival, mint például a közvetlen üzenetküldés, a videó- és hanghívások, a csoportok, a fájlmegosztás stb. csökkenti a csapatok e-mailes vagy személyes találkozókon történő kommunikációjának szükségességét.

A Slack és a Salesforce integrációja elősegíti a csapatok közötti jobb együttműködést. Megoszthatja a Salesforce-rekordokat, engedélyezheti a valós idejű üzenetküldést, Slack-értesítéseket kaphat a Salesforce frissítéseiről és még sok másról.

A Slack legjobb funkciói

Kapjon Slack értesítéseket az új lehetőségekről a Salesforce-ban, és tekintse meg a Salesforce-rekordokat a Slack csatornákon.

Kommunikáció a Slack és a Salesforce Chatter között

Állítson be riasztásokat a Slack csatornákon az újonnan létrehozott Salesforce-rekordok vagy a meglévő rekordok módosításai alapján.

Valós idejű frissítésekkel együttműködhet az összes csapattal a Salesforce-rekordokról.

Integrálja a Salesforce-rekordokat a Slack Connect funkción keresztül a Slackbe a külső támogató csapatok működése érdekében.

Releváns Slack üzenetek megjelenítése a Salesforce rekordokban

– A Slack korlátai

Egyes felhasználók a keresési funkciót nem találták megfelelőnek.

Az értesítések túlterhelőek lehetnek

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

A Slack AI egyedi áron, kiegészítőként érhető el minden csomaghoz.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 100 értékelés)

4. LinkedIn hirdetések

via LinkedIn

A LinkedIn Marketing Solutions részeként a LinkedIn Ads ideális a szakmai közönséggel való kapcsolatépítéshez. A platform részletes közönségelemzéseket kínál az elkötelezettség nyomon követéséhez, a kampánycélzás kialakításához és a különböző hirdetési formátumok kiaknázásához.

A LinkedIn Lead Gen hirdetéseket integrálhatja a Salesforce Sales Cloudjával, hogy néhány alapvető beállítási lépéssel javítsa lead generációs stratégiáját. A Salesforce és a LinkedIn Ads integrálásával a Zapier segítségével automatizálhatja a leadek továbbítását és kezelését, új Salesforce leadeket hozhat létre a LinkedIn hirdetésekre adott válaszokból, és még sok mást.

A LinkedIn Ads legjobb funkciói

Adjon hozzá új LinkedIn Ads konverziókat Salesforce leadként

Válasszon a különböző hirdetési formátumok közül, beleértve a szponzorált tartalmakat, a szponzorált üzeneteket, a dinamikus hirdetéseket és a szöveges hirdetéseket.

Érje el a megfelelő közönséget a LinkedIn Ads célzási eszközeinek segítségével

Használja az elemzéseket a mutatók nyomon követéséhez és kampányának javításához.

Új Salesforce-rekordok hozzáadása a LinkedIn Ads közönségéhez névjegyekként

Hozzon létre és frissítsen rekordokat a Salesforce-ban a LinkedIn-en kapott válaszok alapján.

Adjon hozzá egyéni rekordokat a Salesforce-hoz, és akár Slack üzeneteket is küldhet az új LinkedIn Ads válaszokkal.

A LinkedIn hirdetések korlátai

Nem lehet hirdetéseket meghatározott földrajzi területekre irányítani.

Egyes felhasználók drágának találták a platformot.

LinkedIn hirdetések árai

A LinkedIn Ads egyedi árazást kínál.

LinkedIn Ads értékelések és vélemények

G2: 4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

5. Gmail

via YouTube

A világ egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatásaként a Gmail számos előnyt kínál felhasználóinak, például biztonságot, intelligens szövegszerkesztést, gyors válaszokat és könnyen használható felületet. A Gmail és a Salesforce összekapcsolása növelheti a termelékenységet és szinkronban tarthatja az összes e-mail kommunikációját.

Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a Salesforce adatait közvetlenül a Gmail platformon tekintse meg és kezelje, gyorsan hozzon létre Salesforce-rekordokat, és az e-maileket manuális adatbevitel nélkül rögzítse a Salesforce-ban.

A Gmail legjobb funkciói

Csatoljon e-mail üzeneteket vagy naptárbejegyzéseket a Salesforce-rekordokhoz

Készítsen Salesforce-leadeket közvetlenül a beérkező levelek mappájából

Használja a Salesforce e-mail sablonjait üzenetek létrehozásához vagy megválaszolásához.

Adjon hozzá új, fel nem ismert névjegyeket egy e-mailből közvetlenül a Salesforce-rekordokhoz.

Kerülje el a Gmail és a Salesforce közötti váltást az e-mailekhez és a Salesforce-rekordokhoz való központosított hozzáférésnek köszönhetően.

Hozzáférés a Salesforce feladatokhoz és azok állapotának módosítása a Gmailen keresztül

A Gmail korlátai

A dizájn egy ideje nem változott jelentősen.

Korlátozott tárhelyet kínál ingyenesen.

Gmail árak

A Gmail ingyenes szolgáltatásként érhető el. Ha azonban professzionális e-mail címet és egyedi márkajelzési lehetőségeket szeretne, megvásárolhatja a Google Workspace csomagokat, amelyek a következők:

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Gmail értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés) (Munkaterület)

Capterra: 4,8/5 (több mint 12 200 értékelés)

6. Mailchimp

via Salesforce

A Mailchimp egy e-mail marketing platform, amely lehetővé teszi e-mail kampányok tervezését, elküldését és nyomon követését. A platform segítségével elemezheti a kampányok teljesítményét, több ügyfelet szerezhet, automatizált e-mail sorozatokat állíthat be és még sok másra is képes.

A Salesforce és a Mailchimp integrálásával szinkronizálhatja Salesforce-fiókjának adatait a Mailchimp-pel. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megossza az összes értékesítési leadet és kapcsolatot, speciális e-mail kampányokkal célozza meg a leadeket, és az adatok felhasználásával Mailchimp-szegmenseket hozzon létre. A két platform között a feliratkozókat is szinkronizálhatja.

A Mailchimp legjobb funkciói

Névjegyek, potenciális ügyfelek és előfizetők importálása a Salesforce-ból

Egyszerűsítse a kommunikációt a Mailchimp előfizetők Salesforce-leadként való felhasználásával.

Testreszabhatja az alkalmazást az adatok és a felhasználói hozzáférés kezeléséhez.

Használja az egyik eszközből nyert értékes információkat a másik eszköz teljesítményének javítására.

Az oldal, a kapcsolatok és a potenciális ügyfelek elrendezésének testreszabása

A Mailchimp korlátai

Az ingyenes csomag nagyon korlátozott e-mail és előfizetői limitekkel rendelkezik.

Egyes felhasználók szerint a tervezési funkciók korlátozottak.

Mailchimp árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 9,17 USD/hó

Standard: 13,70 USD/hó

Prémium: 273,92 USD/hó

*Az ár 500 névjegyre vonatkozik. Az ár a névjegyek számának növekedésével emelkedik.

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 16 800 értékelés)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

A Gravity Forms egy űrlapkészítő szoftver, amely segít az online űrlapok és munkafolyamatok testreszabásában a WordPressben. Létrehozhat űrlapokat potenciális ügyfelek megszerzéséhez, munkafolyamatok automatizálásához és fizetések beszedéséhez.

A Salesforce-Gravity Forms integrációval összekapcsolhatja a Salesforce CRM-et a WordPress Gravity Forms-szal. Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan hozzáadja és frissítse a Gravity Forms űrlapok beküldéseit a Salesforce-fiókjához a jobb leadkezelés és adatgyűjtés, a jobb jelentések és elemzések, a skálázhatóság és a személyre szabás érdekében.

A Gravity Forms legjobb funkciói

Integrálja a Gravity Forms űrlapot a Salesforce Lead, Contact vagy Case alkalmazásokkal

Hatékony űrlapkészítés a drag-and-drop űrlapszerkesztővel

Készítsen könnyen hozzáférhető űrlapokat

Végezzen könnyedén felméréseket, kérjen visszajelzéseket és regisztrációkat

Komplex felhasználási esetek megoldása feltételes logikával

A Gravity Forms korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.

A felhasználók az interfészt nehézkesnek és elavultnak találják.

Gravity Forms árak

Alaplicenc: 59 USD (éves számlázás)

Pro licenc: 159 USD (éves számlázás)

Elite licenc: 259 USD (éves számlázás)

Nonprofit licenc: 129 USD (éves számlázás)

Gravity Forms értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

8. Typeform

via Typeform

A Typeform egy felmérést készítő eszköz, amely segít lenyűgöző űrlapok létrehozásában regisztrációhoz, visszajelzéshez, kutatáshoz és bármilyen más célra, ami csak eszébe jut. Segít a hatékony adatgyűjtésben beágyazott űrlapok és a rendszeresen használt platformokkal való integráció révén.

A Typeform és a Salesforce integrációja lehetővé teszi, hogy automatikusan leképezze a Typeform mezőket, amikor az űrlapot elküldik. Használja a könnyen kezelhető felületet különböző űrlapok létrehozásához és a potenciális ügyfelek gyors generálásához.

A Typeform legjobb funkciói

Űrlapok, felmérések és kvízek létrehozása

Szinkronizálja a Typeformban elérhető űrlapok listáját és az ezeken az űrlapokon adott válaszokat a Salesforce adataival.

Térképezze fel a Typeformokat olyan Salesforce-objektumokra, mint a Lead, Opportunity, Contact, Account és Case.

Testreszabhatja a Salesforce adatok/válaszok szinkronizálásának gyakoriságát a Typeform segítségével.

Kezelje az ügyfélszolgálati jegyeket és futtasson marketingkampányokat központosított adatokkal

A Typeform korlátai

A Salesforce integráció csak a Business csomagban érhető el.

Egyes felhasználók kissé drágának találták az eszközt.

Typeform árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (830+ értékelés)

9. Calendly

via Calendly

A Calendly egy ütemezési automatizálási platform, amely tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran tartanak megbeszéléseket. Megszünteti az e-mailek közötti oda-vissza levelezés szükségességét és értékes időt takarít meg. Nem csoda tehát, hogy ez az egyik legnépszerűbb Salesforce integráció bármely vállalat értékesítési csapatának.

A Calendly-Salesforce integrációval nem kell többé manuálisan frissíteni a Salesforce-ot, így több időt fordíthat ügyfeleire. A Calendly automatikusan létrehoz egy új potenciális ügyfelet, kapcsolatot vagy lehetőséget a Salesforce-ban, amikor új találkozót ütemez. Így hatékonyabban zárhatja le az üzleteket, és azonnal ütemezheti a nagy értékű potenciális ügyfeleket. A Calendly Routing segítségével marketing űrlapok segítségével, közvetlenül a Salesforce-rekordokból minősítheti, irányíthatja és kezelheti a találkozókat, eseményeket, szemináriumokat és időpontokat.

A Calendly legjobb funkciói

Automatikusan adjon hozzá Calendly-találkozókat egy meglévő Salesforce-rekordhoz, vagy hozzon létre egy újat.

Pontos és frissített adatokat kaphat a Calendly-ből közvetlenül a Salesforce-ban.

Szinkronizálja a Calendly adatait bizonyos csoportok számára, hogy elkerülje a zavart, és az irreleváns adatok ne kerüljenek be a Salesforce-ba.

Tekintse meg a Salesforce-ból a közelgő és a már lezajlott találkozókat

Kövesse nyomon és mérje a Calendly tevékenységét

A Calendly korlátai

Csak a Teams és Enterprise csomagokban érhető el.

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3400 értékelés)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Az Eventbrite egy eseménykezelő platform, amely lehetővé teszi testreszabható eseményoldalak létrehozását, események marketingjét és jegyértékesítést. Segít a felhasználói regisztrációban, a fizetések feldolgozásában, az e-mailek automatizálásában és testreszabásában, valamint a közösségi médiában való promócióban. Az eseményalapú marketing területén az egyik legnépszerűbb Salesforce-integráció.

Az Eventbrite és a Salesforce platform integrációjával szinkronizálhatja az események, megrendelések és résztvevők adatait a két eszköz között. Az integráció automatikusan létrehozza a potenciális ügyfeleket, kapcsolatokat és fiókokat az Eventbrite résztvevői listája alapján.

Az Eventbrite legjobb funkciói

Az összes eseményadat megtekintése és nyomon követése a Salesforce-on

Hozzon létre értelmes jelentéseket az események és a Salesforce adatok integrációjával

Értesítést kap, amikor új Salesforce-lead jön létre

Térképezze fel az Eventbrite résztvevői mezőket a Salesforce potenciális ügyfelei és kapcsolattartói között.

Az Eventbrite korlátai

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem reagál a kérdésekre.

Nincs testreszabási lehetőség

Eventbrite árak

Ingyenes: Legfeljebb 25 jegy

Flex: 9,99 USD/esemény, maximum 100 jegy

Pro: 29 USD/hó, maximum 100 jegy

Prémium: Egyedi árazás

Eventbrite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Javítsa Salesforce-élményét a ClickUp segítségével!

Innovatív funkcióival a Salesforce számtalan szervezet értékesítési és marketing csapatainak kedvencévé vált. Az itt bemutatott Salesforce integrációk segítségével még többet hozhat ki a Salesforce-ból, és ugrásszerűen növelheti termelékenységét és hatékonyságát.

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő Salesforce integrációt. Ha például CRM alternatívára vagy marketing automatizálási eszközre van szüksége, akkor a HubSpot vagy a LinkedIn Ads a legjobb választás. Ha Salesforce alkalmazásokra van szüksége az e-mailjei kezeléséhez, akkor a Gmail és a Mailchimp lesz a legalkalmasabb.

Ha azonban a legjobb Salesforce-integrációt keresi, amely minden igényét kielégíti és összeköti a különböző rendszereket, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez egy együttműködési, CRM és ügyfél-adatbázis szoftverként működik – egy mindenre kiterjedő megoldás, hatékony funkciókkal. Próbálja ki, regisztráljon ingyen!