A legjobb StoryChief alternatívák a tartalommarketing fellendítéséhez

A StoryChief egy erős tartalommarketing-platform, különösen azoknak a csapatoknak, akik egy all-in-one felületet keresnek a tartalom írásához, optimalizálásához és publikálásához. SEO-pontozási és „Publish Everywhere” funkciói azok a fő okok, amelyek miatt sok marketinges elsősorban ezt a platformot választja.

De a tartalomkezelés növekedésével egyes csapatok elkezdik észrevenni a korlátokat – lassabb szerkesztés több együttműködővel, zavaros verziókezelés és a csapat méretének növekedésével emelkedő árak.

Ekkor szoktak a marketingesek alternatívákat összehasonlítani. Miután elemeztem a tartalom- és marketingcsapatok által manapság leggyakrabban használt platformokat, összeállítottam a 10 legjobb StoryChief alternatívát (beleértve a ClickUp-ot is), amelyek megoldják ezeket a kihívásokat és biztosítják a munkafolyamat zökkenőmentes működését.

Lássunk hozzá! 🎯

A legjobb StoryChief alternatívák egy pillantásra

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes közösségi média menedzsment platformot ebben a blogban. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one projekt- és tartalom-workflow menedzsment Csapat mérete: Tartalomcsapatok, marketingesek, ügynökségek AI Writer for Work, Docs, Whiteboards, Templates, Calendar, Automations Örökre ingyenes; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Planable Együttműködésen alapuló jóváhagyások + több platformon történő publikálás Csapat mérete: Ügynökségek, közösségi média csapatok, ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő marketingesek Feed nézet, naptár nézet, szerepkörökön alapuló jóváhagyások, megosztott megjegyzések Ingyenes csomag; fizetős csomagok 39 USD/hó-tól ContentStudio AI-támogatott tartalomütemezés + jelentések Csapat mérete: Ügynökségek, szabadúszók, több márkát kezelő menedzserek AI feliratozás, elemzés, linkrövidítők, fehér címkés jelentések A csomagok ára 29 dollár/hó-tól kezdődik. Semrush SEO + tartalommarketing optimalizálás Csapat mérete: Növekedési marketingesek, SEO stratégák Kulcsszótervező, téma kutatás, tartalom ellenőrzés, versenytársak elemzése A csomagok ára 199 dollár/hónap-tól kezdődik. Hootsuite Közösségi publikálás + hangulatkövetés Csapat mérete: Vállalatok, ügynökségek, többfunkciós csapatok OwlyGPT, Streams, közösségi médiafigyelés, Advanced Inbox A csomagok ára 149 dollár/hó-tól kezdődik. Buffer Többplatformos publikálás + link-in-bio kampányok Csapat mérete: Alkotók, startupok, kis létszámú marketingcsapatok Engage irányítópult, kezdőlap, Canva import, együttműködési eszközök Ingyenes csomag; fizetős csomagok 6 USD/hó-tól Surfer SEO On-page SEO optimalizálás SERP adatok felhasználásával Csapat mérete: SEO csapatok, blogmenedzserek, tartalommarketingesek Tartalomszerkesztő, SERP-elemző, audit, AI Humanizer A csomagok ára 99 dollár/hó-tól kezdődik. Jasper Mesterséges intelligencia segítségével történő tartalomkészítés nagy léptékben Csapat mérete: Tartalomkészítő csapatok, ügynökségek, e-kereskedelmi marketingesek Márka hangja, AI csevegés, kampány sablonok, AI Image Suite Fizetős csomagok 69 dollártól/hónap CoSchedule Naptár alapú kampánytervezés Csapat mérete: Marketingcsapatok, kampánymenedzserek Naptár, ReQueue, Insights, Headline Studio Ingyenes csomag; fizetős csomagok 19 USD/hó-tól Prismic Headless CMS + komponensvezérelt oldalépítés Csapat mérete: Fejlesztői-marketinges csapatok, tartalomgazdag szervezetek Slice Machine, lokalizáció, előnézeti mód, ütemezett publikálás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 15 USD/hó-tól

A legtöbb tartalomcsapat egy nagy hibát követ el: nincs egységes tartalomkezelési stratégiájuk. Ezért tűnik szétszórtnak a munkafolyamat, húzódik a jóváhagyás és kaotikus a publikálás. 🎥 Ebben a videóban megtanulhatja, hogyan készítsen olyan tartalomkezelési stratégiát, amely ténylegesen skálázható – öt egyszerű lépés és egy használatra kész sablon segítségével.

Mit kell keresnie a StoryChief alternatíváiban?

A StoryChief alternatíváinak feltárásakor kezdje azzal, hogy pontosan meghatározza, mi gátolja a tartalommarketing-menedzsmentet, például a korlátozott csapatmunkát támogató eszközök, a merev munkafolyamatok vagy a növekvő költségek.

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni:

Rugalmas tartalomszerkesztő eszközök: Támogatja a dokumentumokat, Támogatja a dokumentumokat, a tartalomnaptár-sablonokat és az AI-támogatott írást a gyorsabb vázlatkészítés és együttműködés érdekében.

Csatornák közötti publikálás: Lehetővé teszi több csatornán történő publikálást vagy a tartalomnaptárak kezelését anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.

Robusztus projektmenedzsment: A feladatok, jóváhagyások és ütemtervek egyetlen helyen történő integrálása a marketingprojektek jobb nyomon követése érdekében.

Beépített AI-támogatás: Többet nyújt, mint a nyelvtani ellenőrzés: ötleteket generál, tartalmi összefoglalókat készít, kontextus szerinti szerkesztési támogatást és Többet nyújt, mint a nyelvtani ellenőrzés: ötleteket generál, tartalmi összefoglalókat készít, kontextus szerinti szerkesztési támogatást és tartalomírási sablonokat kínál.

Fejlett elemzés és jelentéskészítés: Valós időben méri az elkötelezettséget, a SEO teljesítményt és a kampányok ROI-ját.

Skálázható árak és integrációk: Csatlakozik más platformokhoz, például a Slackhez, a HubSpothoz és a Google üzleti profiljához, hogy csapatával együtt megfizethető módon növekedhessen.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

A legjobb StoryChief alternatívák

Íme a legjobb StoryChief alternatívák. 👇🏼

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one projekt- és tartalom-munkafolyamatok kezeléséhez)

Kreatív projektek kezelése a ClickUp Tasks segítségével Hozzon létre ClickUp feladatokat minden tartalommarketing-anyaghoz, hogy semmi ne maradjon ki.

Több tartalomprojektben is használtam a ClickUp-ot, és őszintén szólva ez az az eszköz, amelyhez mindig visszatérek. A StoryChief-től eltérően, amely főként a publikálásra és az együttműködésre összpontosít, ez az eszköz egy teljes ökoszisztémát biztosít a tartalom tervezéséhez, létrehozásához, felülvizsgálatához és ütemezéséhez.

A ClickUp for Content Marketers egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Így használhatják a marketingcsapatok a ClickUp alkalmazást. 🤩

A ClickUp projekt hierarchiája segít elkerülni a „minden egy helyen” káoszt, és tér, mappa, lista, feladat és alfeladat struktúrát hoz létre.

A ClickUp feladatok itt képezik a marketingprojekt alapját. Tegyük fel, hogy öt írója, két szerkesztője és egy grafikus van. Létrehozhat feladatlapokat a „Blogcikk A” számára, kijelölheti az írót, összekapcsolhatja az alfeladatokat, és hozzáadhat egy magas prioritású jelölést a határidővel. Így az információk központosítva maradnak, és a kontextus is megmarad.

Dokumentumok egyszerű kezelése

Miután megteremtette a tartalomkezelési struktúrát, ideje elkészíteni a dokumentációt, a briefeket, a tartalomterveket és a stílusútiasításokat. A ClickUp Docs egy helyen egyesíti az írás, az együttműködés és a végrehajtás folyamatát.

Kössd össze tartalmi összefoglalóidat a végrehajtással a ClickUp Docs segítségével

A valós idejű együttműködést támogató eszköz lehetővé teszi az írók, szerkesztők és tervezők számára, hogy ugyanazon a dokumentumon dolgozzanak anélkül, hogy egymás szerkesztéseit felülírnák. Ráadásul a megjegyzések közvetlenül cselekvési tételekké alakíthatók. Tegyük fel, hogy visszajelzést hagy, például: „Több vizuális elemet adjon ehhez a szakaszhoz”. Ezt a megjegyzést feladattá alakíthatja, és a teret elhagyása nélkül hozzárendelheti a tervezéshez.

Beágyazhat ellenőrzőlistákat, táblázatokat, sőt akár a feladatok élő nézetét vagy központi irányítópultokat is. Ez azt jelenti, hogy tartalomstratégiai dokumentuma az szerkesztői naptár élő nézetét is tartalmazhatja!

Ismerje meg, hogyan érheti el konkrét marketingcéljait a ClickUp segítségével. 👀

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott segítséget

A következő termelékenységi ugrás a ClickUp Brain használata a munka előmozdításához, prioritásainak meghatározásához és automatizálásához. Összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és beszélgetéseit.

Használja a ClickUp Brain AI Writer for Work alkalmazást a ClickUp Docs-ban, amikor írói válságba kerül!

Három pillérre épül:

AI Project Manager a rutin projektmenedzsment tevékenységek automatizálásához, mint például a haladás nyomon követése, stand-upok, frissítések és feladatok generálása.

AI Knowledge Manager, más néven más néven ClickUp Enterprise Search , azonnali kontextusfüggő válaszokhoz a munkaterületén.

AI Writer for Work szerepkör- és kontextusspecifikus jelentések, e-mailek, dokumentációk és egyebek írásához

Íme néhány kedvenc utasításom az AI-alapú írási asszisztens számára: Írjon egy 200 szavas blogbevezetőt új termékünk frissítéséhez!

Összegezze ezt a dokumentumot három ügyfélnek szóló pontban

Alakítsa ezt a brainstorming jegyzetet tartalmi vázlatká

Mivel a szoftver beépül a közösségi média munkafolyamatába, megérti a projekteket, a határidőket és a célokat, így biztosítva a pontos és releváns eredményeket.

A ClickUp Brain támogatja a legújabb generációs AI-modelleket is, hogy kiküszöbölje az AI-terjedést, beleértve a ChatGPT-t, a Claude Opus-t, a Sonnet-et és a Gemini-t.

Használjon előre strukturált sablonokat

Ha nem akarok egyedi marketing munkafolyamatokat építeni a semmiből, akkor egyszerűen a ClickUp sablonokhoz fordulok.

Az egyik kedvencem a ClickUp tartalomkezelési sablon.

Ingyenes sablon Tervezze, szervezze és kövesse nyomon a tartalmakat, miközben a ClickUp tartalomkezelési sablon segítségével méri a teljesítményt a célokhoz képest.

A ClickUp egyedi állapotokat kínál, mint például Koncepció, Felülvizsgálat alatt, Fejlesztés alatt és Közzététel, hogy pontosan láthassa, hol tart az egyes tartalmak a folyamatban. A ClickUp egyedi mezői, mint például Csatorna, Költségvetés, Kampány neve és Makettek, minden feladatot a marketing részleteihez kötnek. A határidők megtervezéséhez a ClickUp nézetek között is váltok, például a Tábla, Idővonal vagy Gantt nézetek között.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartalom-mérföldkövek meghatározása és nyomon követése: Határozza meg Határozza meg a tartalommarketing KPI-ket , bontsa azokat mérhető célokra, és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben a ClickUp Dashboards segítségével.

Ötletek megvalósítása: Tervezze meg brainstorming üléseit Tervezze meg brainstorming üléseit a ClickUp Whiteboards segítségével, alakítsa át koncepcióit strukturált diagramokká, és kapcsolja őket közvetlenül feladatokhoz vagy dokumentumokhoz.

Idővonalak vizualizálása: Kövesse nyomon a találkozókat, a határidőket és a közzétételi dátumokat anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania Kövesse nyomon a találkozókat, a határidőket és a közzétételi dátumokat anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania a ClickUp Calendar segítségével.

Ismétlődő feladatok automatizálása: Állítson be szabályalapú triggereket, amelyek egy- vagy több lépéses műveleteket hajtanak végre, hogy ne pazarolja az idejét unalmas munkákra Állítson be szabályalapú triggereket, amelyek egy- vagy több lépéses műveleteket hajtanak végre, hogy ne pazarolja az idejét unalmas munkákra a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval egy platformon, az új felhasználóknak eleinte nehézségeket okozhat a megismerése.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Tartalom-marketingesként a legtöbb munkámat a projektmenedzserünk osztja ki, és a ClickUp sokkal zökkenőmentesebbé tette ezt a folyamatot. Ahelyett, hogy e-maileket vagy Slack-szálakat böngészném a prioritások kiderítése érdekében, megnyithatom a ClickUp-ot, és azonnal láthatom, mi van a tennivalóim között, mi vár rám, és mi késik. Imádom, hogy minden világosan fel van sorolva. Minden feladat tartalmazza az összes szükséges részletet – összefoglalót, mellékleteket, határidőket, megjegyzéseket –, így nem kell információkat keresnem, és nem kell azon töprengeni, hogy mit várnak tőlem...

Tartalom-marketingesként a legtöbb munkámat a projektmenedzserünk osztja ki, és a ClickUp sokkal zökkenőmentesebbé tette ezt a folyamatot. Ahelyett, hogy e-maileket vagy Slack-szálakat böngészném a prioritások kiderítése érdekében, megnyithatom a ClickUp-ot, és azonnal láthatom, mi van a tennivalóim között, mi vár rám, és mi késik.

Imádom, hogy minden világosan fel van sorolva. Minden feladat tartalmazza az összes szükséges részletet – összefoglalót, mellékleteket, határidőket, megjegyzéseket –, így nem kell információkat keresnem, és nem kell azon töprengeni, hogy mit várnak tőlem...

💡 Profi tipp: Tegye automatizálását okosabbá a ClickUp Autopilot Agents segítségével. Aktiválja az előre elkészített ügynököket, mint például a Team StandUp a frissítésekhez, a Weekly Project Update a tartalomjelentésekhez, vagy az Answers Agent a gyors állapotválaszokhoz. Emellett létrehozhat egyedi ügynököket is, mint például a Content Review, a Campaign Monitoring vagy a Publishing Agents, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamataihoz. Íme egy rövid útmutató!

2. Planable (A legjobb a közösségi média jóváhagyások és a többplatformos publikálás együttműködéséhez)

via Planable

A Planable egy tartalom-együttműködési szoftver, amelyet több platformon történő bejegyzések tervezésére, jóváhagyására és ütemezésére terveztek. A bejegyzéseket pontosan úgy láthatja, ahogyan azok az egyes platformokon megjelennek, és megjegyzéseket, javaslatokat vagy kommentárokat is hozzáfűzhet. Ezáltal az ügyfelek visszajelzései elkülönülnek a belső megbeszélésektől.

Különösen tetszik, hogy vizualizálhatom az Instagram-rácsokat, és biztosíthatom, hogy a bejegyzések egységesek legyenek, még akkor is, ha a szerszámon kívül közzétett tartalom megjelenik az elrendezésben. Csapatom minden ügyfél számára külön munkaterületet hoz létre, ellenőrzi a szerepköröket és jogosultságokat, valamint testreszabja a jóváhagyási folyamatokat, hogy a tartalom zökkenőmentesen kerüljön át a vázlatokból a végleges bejegyzésekbe.

A Planable legjobb funkciói

A Feed View segítségével vizualizálhatja a tartalmakat, hogy lássa, hogyan jelennek meg a bejegyzései a különböző közösségi platformokon.

A Naptár nézet ben ütemezheti, jóváhagyhatja és módosíthatja a bejegyzéseket, a színekkel jelölt címkékkel történő szervezéshez drag-and-drop funkciót használva.

Tartsa az összes visszajelzést egy helyen, oldja meg gyorsan a szálakat, és ossza meg az egyszeri linkeket ad hoc felülvizsgálatra a Megjegyzések és javaslatok segítségével.

Központosítsa a tartalmakat a beépített Médiakönyvtár segítségével, ahol képeket, videókat és egyéb eszközöket is tárolhat, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

A Planable korlátai

Az elemzések nem szerepelnek az alapcsomagokban, és külön díjat kell fizetni értük.

Több ügyfél vagy nagyszabású kampány kezelése kihívást jelenthet.

Planable árak

Ingyenes

Alap: 39 USD/hó munkaterületenként

Pro: 59 USD/hó munkaterületenként

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Planable-ről a valódi felhasználók?

A felhasználók visszajelzései szerint:

A Planable a legmegbízhatóbb az általunk tesztelt közösségi média ütemező szoftverek közül, és már néhány éve használjuk. […] Az olyan funkciók, mint az elemzések és a beszélgetések remek kiegészítések, és úgy éreztük, hogy ezek voltak az egyetlen hiányzó elemek, de a kis összegű költségek miatt nem tudtuk őket hozzáadni a már amúgy is meglehetősen drága szoftverhez.

A Planable a legmegbízhatóbb az általunk tesztelt közösségi média ütemező szoftverek közül, és már néhány éve használjuk. […] Az olyan funkciók, mint az elemzések és a beszélgetések remek kiegészítések, és úgy éreztük, hogy ezek voltak az egyetlen hiányzó elemek, de a kis összegű költségek miatt nem tudtuk őket hozzáadni a már amúgy is meglehetősen drága szoftverhez.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX több vezető AI modellt integrál, köztük a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t. Például míg a ChatGPT kiválóan alkalmas kreatív tartalom létrehozására és ötletek kidolgozására, a Claude inkább komplex adatelemzési feladatok kezelésében jeleskedik. A ClickUp Brain MAX-on belül indítsa el a ChatGPT-t, hogy segítsen Önnek tartalmat generálni kampányaihoz

3. ContentStudio (A legjobb AI-támogatott tartalomtervezés, ütemezés és teljesítményfigyeléshez)

via ContentStudio

A ContentStudio segítségével egyszerre több közösségi csatornát is kezelek és fejlesztem. A program egyesíti a publikálás, az elemzés és a közösségi média AI eszközeit, segítve a marketingeseket és ügynökségeket a napi közösségi munkafolyamatok és eredmények egyszerűsítésében. A beérkező üzenetek mappájában minden interakciót kezelhet, így minden platformon könnyedén válaszolhat a közvetlen üzenetekre és kommentekre.

Minden rendezettnek tűnik. A dedikált munkaterületek, a fehér címkés irányítópultok és az automatizált jelentések megkönnyítik a márkák rendezettségének fenntartását és az ügyfelek lenyűgözését. Beállíthatok márkás jelentéseket, amelyek automatikusan e-mailben kerülnek kiküldésre, és teljes mértékben testreszabhatók az egyes ügyfelek logójával és adataival.

A ContentStudio legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést az AI Powerpack segítségével, amely egyszerű utasítások alapján generál feliratokat, hashtageket és posztötleteket.

Készítsen könnyedén terveket az AI Image Generator segítségével, amely az ötleteket egyedi, márkájához illő vizuális elemekké alakítja.

Kövesse nyomon a közösségi média sikereit a Competitor Analytics segítségével, hogy összehasonlítsa a teljesítményt és azonosítsa a trendeket.

Egyszerűsítse az ügyfelek bevonását az EasyConnect segítségével, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy jelszó megosztása nélkül biztonságosan összekapcsolják közösségi fiókjaikat.

A ContentStudio korlátai

A nem olvasott üzenetekre vonatkozó belső értesítések zavaróak vagy ismétlődőek lehetnek.

Az influencerek kezelésére szolgáló eszközök fejlesztésre szorulnak a niche közönségek számára, beleértve a DM-et és a kampánykezelést is.

A ContentStudio árai

Standard: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 69 USD/hó két felhasználó számára

Agency Unlimited: 139 USD/hó (korlátlan felhasználói szám)

ContentStudio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a ContentStudio-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékeléséből:

Számos funkcióval és szolgáltatásokkal ellátott ContentStudio valóban egy megbízható platform azok számára, akik szeretnék kézben tartani online tartalmaikat és kezelni mutatóikat... A nem technikai háttérrel rendelkezők számára ez a platform kissé bonyolultnak tűnhet. Egyesek szerint túl sok lehetőséget kínál, és a megfelelő használatához egy kis tanulási folyamatra van szükség. Én azonban inkább a tartalmak részletes ellenőrzését és kezelését részesítem előnyben.

Számos funkcióval és szolgáltatásokkal ellátott ContentStudio valóban egy megbízható platform azok számára, akik szeretnék kézben tartani online tartalmaikat és kezelni mutatóikat... A nem technikai háttérrel rendelkezők számára ez a platform kissé bonyolultnak tűnhet. Egyesek szerint túl sok lehetőséget kínál, és a megfelelő használatához egy kis tanulási folyamatra van szükség. Én azonban inkább a tartalmak részletes ellenőrzését és kezelését részesítem előnyben.

🧠 Érdekesség: Az első dokumentált tartalommarketing-kezdeményezés 1732-re nyúlik vissza, amikor Benjamin Franklin kiadta a Poor Richard’s Almanack című kiadványt nyomdai vállalkozásának népszerűsítése érdekében. A kiadvány hasznos információkat és finom reklámokat ötvözött.

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

4. Semrush (A legjobb adatvezérelt SEO és tartalommarketing-optimalizáláshoz)

via Semrush

A Semrush az egyik leggazdagabb adathalmazattal rendelkező digitális marketingplatform, amelynek célja, hogy segítse a márkákat piacuk megértésében, láthatóságuk optimalizálásában és versenytársaik felülmúlásában. Az eredetileg SEO-eszköztárként indult platform mára több mint 50 eszközből álló teljes csomaggá fejlődött, amely magában foglalja a SEO-t, a PPC-t, a tartalommarketinget, a piackutatást és a közösségi média menedzsmentet.

Tetszik, hogy hatalmas adatgyűjtést kombinál gépi tanulási algoritmusokkal, hogy pontos, hasznosítható betekintést nyújtson a forgalmat, a konverziókat és a rangsorokat befolyásoló tényezőkről. Arra használom, hogy elemezzem, mire rangsorolják a versenytársaimat, honnan származik a forgalmuk, és mely kulcsszavak vagy visszalinkelések segítik a teljesítményüket.

A Semrush legjobb funkciói

Automatikusan ellenőrizze a webhelyeket technikai SEO eszközökkel, hogy felismerje a feltérképezési hibákat, a megszakadt linkeket és a teljesítményproblémákat.

Fedezze fel a lehetőségeket a Keyword Research eszközkészlet segítségével, amelynek segítségével azonosíthatja a nagy hatással bíró, alacsony versennyel rendelkező keresési kifejezéseket.

Erősítse a domain tekintélyét a Link Building eszközökkel, amelyek azonosítják a hiteles backlink-lehetőségeket.

Optimalizálja a meglévő tartalmakat a Tartalomoptimalizálás eszköztárral, összehangolva azokat a keresési szándékkal és az olvashatósági szabványokkal.

A Semrush korlátai

Az AI-alapú adatelemzések nem átláthatóak abban, hogy hogyan jönnek létre.

Bizonyos niche funkciók (például a Curated Topics vagy az LLM mentions) több egyértelműséget vagy adatforrást igényelnek.

Semrush árak

Starter: 199 USD/hó

Pro+: 299 USD/hó

Haladó: 549 USD/hó

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Semrush-ról a valódi felhasználók?

Ez a recenzens jól összefoglalja:

A Semrush hihetetlenül könnyen használható, még a kezdők számára is, miközben a fejlett SEO és marketingelemzéshez szükséges mélységet és kifinomultságot is biztosítja. A platform felülete intuitív, és más eszközökkel (például a Google Analytics vagy a Search Console) való integrálása gyors és zökkenőmentes. […] Bár a platform hatékony, néha megkérdőjelezem az új, AI-alapú funkciók és adatelemzések pontosságát.

A Semrush hihetetlenül könnyen használható, még a kezdők számára is, miközben a fejlett SEO és marketingelemzéshez szükséges mélységet és kifinomultságot is biztosítja. A platform felülete intuitív, és más eszközökkel (például a Google Analytics vagy a Search Console) való integrálása gyors és zökkenőmentes. […] Bár a platform hatékony, néha megkérdőjelezem az új, AI-alapú funkciók és adatelemzések pontosságát.

🔍 Tudta? Az első tömeges e-mailt 1978-ban Gary Thuerk, a Digital Equipment Corp. alkalmazottja küldte el 400 címzettnek. Ez 13 millió dolláros árbevételt generált.

📖 Olvassa el még: A legjobb Semrush alternatívák a SEO javításához

5. Hootsuite (A legjobb központosított közösségi publikáláshoz, figyeléshez és elkötelezettség-kezeléshez)

via Hootsuite

A Hootsuite továbbra is megbízható kampánykezelő szoftver a több márkát kezelő vállalkozások és ügynökségek számára. A Hootsuite Analytics segítségével minden jelentős platformon, például Instagramon, LinkedIn-en, X-en, YouTube-on, TikTokon és másokon is megtervezhetem, közzétehetem és elemezhetem az interakciókat, egyedi referenciaértékekkel és hangulatjelentésekkel.

Ami számomra igazán megkülönbözteti a Hootsuite-ot, az az OwlyGPT, a beépített mesterséges intelligencia asszisztens, amely valós idejű közösségi trendek alapján lett kiképezve. Aktuális témák alapján ad ötleteket, elemzi a közönség hangulatát, és a márkámra szabott tartalommarketing stratégiai ajánlásokat kínál.

A Hootsuite legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat az Advanced Inbox funkciók, például a mentett válaszok és az AI-alapú csevegési válaszok segítségével.

Fedezze fel a márkákkal kapcsolatos betekintést a Social Listening eszközökkel, amelyek figyelemmel kísérik az említéseket, a hashtageket és a hangulatváltozásokat.

Optimalizálja a közzétételi ütemtervet a Best Time to Post heatmaps segítségével, amely megmutatja, mikor a legaktívabb a közönsége.

Bővítse elérhetőségét a Hootsuite Boost segítségével, amely automatikusan fizetett hirdetésekké alakítja a legjobban teljesítő organikus bejegyzéseket.

A Hootsuite korlátai

A hangulatelemzésnek nehézséget okoz a szarkazmus és a szleng felismerése.

Elavult vagy fragmentált élmény a Planner, Streams és Analytics modulok között

Hootsuite árak

Standard: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3700+ értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről a Capterra értékelője:

Nagyon hasznos volt, hogy több webhelyre is lehetett posztolni. Az is nagyon kényelmes volt, hogy könnyen frissíthettem a poszt szövegét az egyes webhelyeken. Tetszett az is, hogy be lehetett ütemezni a posztokat... Gyakran előfordult, hogy a poszt nem jelent meg, és nem kaptam erről értesítést, így lemaradtam róla. Azt is tapasztaltam, hogy gyakran megszakadt a kapcsolat a platformmal.

Nagyon hasznos volt, hogy több webhelyre is lehetett posztolni. Az is nagyon kényelmes volt, hogy könnyen frissíthettem a poszt szövegét az egyes webhelyeken. Tetszett az is, hogy be lehetett ütemezni a posztokat... Gyakran előfordult, hogy a poszt nem jelent meg, és nem kaptam erről értesítést, így lemaradtam róla. Azt is tapasztaltam, hogy gyakran megszakadt a kapcsolat a platformmal.

🧠 Érdekesség: 1900-ban indult a Michelin Guide, hogy ösztönözze az embereket a több autózásra. A Michelin testvérek ingyenes útikönyvet hoztak létre, hogy az autósoknak információkat nyújtsanak, például térképeket, benzinkutak helyszíneit és javítóműhelyeket. Ez megkönnyítette és vonzóbbá tette az autós utazást, és remélték, hogy az emberek többet fognak autózni, elhasználják a gumiabroncsaikat, és végül cserére lesz szükségük.

📖 Olvassa el még: A legjobb Hootsuite alternatívák

6. Buffer (A legjobb egyszerűsített többplatformos ütemezéshez és márkás link-in-bio kampányokhoz)

via Buffer

Véleményem szerint a Buffer kiváló választás azoknak a tartalomalkotóknak és kis marketingcsapatoknak, akik egyszerű módszert keresnek a tartalom tervezésére, közzétételére és teljesítményének nyomon követésére. Számos közzétételi integrációt kínál, többek között Instagram, TikTok és még Bluesky integrációt is. Én posztok ütemezésére, automatikus közzétételére és natív emlékeztetőre használom, amikor eljön a posztolás ideje.

Ha pedig az elkötelezettséget szeretné javítani, a Buffer segít kezelni a közönség beszélgetéseit, és akár saját, testreszabható link-in-bio oldalt is tervezhet, hogy forgalmat generáljon a tartalmához vagy termékeihez.

A Buffer legjobb funkciói

A Create Mode segítségével vizuálisan szervezheti ötleteit, témák, kampányok vagy célok szerint csoportosítva a tartalmakat.

Az Engage irányítópult segítségével lépjen kapcsolatba közönségével, és válaszoljon a Facebookon és az Instagramon megjelenő megjegyzésekre és üzenetekre.

Építsd fel márkád központját a link-in-bio ( Start Page ) segítségével, egy testreszabható oldallal, amelyen linkeket, videókat és termékeket mutathatsz be beépített elemzési funkcióval.

Importáljon zökkenőmentesen médiát a Canva, a Google Drive vagy a Dropbox szolgáltatásból, hogy a tervezés és a publikálás egy folyamatban történjen.

A puffer korlátai

Nincs egységes beérkező levelek mappa vagy fejlett interakciós funkciók a megjegyzésekre/üzenetekre való válaszadáshoz, ellentétben a Buffer alternatíváival.

Alkalmi hibák vagy sikertelen posztfeltöltések, különösen az Instagramon

Buffer árak

Ingyenes

Alapvető: 6 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Bufferről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan látja ezt egy G2-vélemény:

A Bufferben leginkább azt szeretem, hogy mindent egyszerűvé és áttekinthetővé tesz. Eltünteti a közösségi média kezelésével járó nyomasztó érzést…

A Bufferben leginkább azt szeretem, hogy mindent egyszerűvé és áttekinthetővé tesz. Eltünteti a közösségi média kezelésével járó nyomasztó érzést…

7. Surfer SEO (A legjobb SEO-tartalomtervezéshez és élő oldalon történő optimalizáláshoz SERP-adatok felhasználásával)

via Surfer SEO

A Surfer SEO az én első számú platformom azok számára, akik komolyan gondolják a Google-on való jobb rangsorolást. Elemezi, mi működik már a legjobban rangsorolt versenytársaknál, és ad nekem egy adatokkal alátámasztott tartalommarketing-ütemtervet az oldalaim fejlesztéséhez.

A Content Editor több mint 500 tényezőt elemz, a kulcsszavak sűrűségétől és szerkezetétől a szószámig és a címsorokig, biztosítva, hogy a tartalom megfeleljen a keresőmotorok (és az AI botok) elvárásainak.

Tapasztalataim alapján a Surfer jól működik a tartalomkezelők számára, mert ötvözi az AI-alapú betekintést az emberi kreativitással. Az olyan eszközökkel, mint a Content Planner, olyan témaköröket térképezhet fel, amelyek idővel megerősítik tekintélyét, míg a Content Audit kiemeli a meglévő oldalakon kihagyott lehetőségeket.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Elemezze a versenytársak stratégiáit a SERP Analyzer segítségével, összehasonlítva több mint 500 rangsorolási tényezőt, amelyek befolyásolják a teljesítményt.

AI Humanizer segítségével, hogy természetes, olvasóbarát szövegeket hozzon létre. Használja az AI-t a tartalommarketingben azsegítségével, hogy természetes, olvasóbarát szövegeket hozzon létre.

Az Outline Builder segítségével azonnal létrehozhat tartalmi összefoglalókat, optimalizált címsorokkal és kérdésekkel.

Írjon és optimalizáljon bármilyen nyelven, hogy lokalizált SEO-ismeretekkel globális közönséget érjen el.

A Surfer SEO korlátai

Freelancerek és kis csapatok számára drága, különösen a belépő szintű csomagok esetében.

A kredit alapú rendszer korlátozza, hogy egy terv keretében mennyi tartalmat hozhat létre.

Surfer SEO árak

Alapvető: 99 USD/hó felhasználónként

Ár: 219 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 999 USD/hó-tól (éves számlázás)

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Surfer SEO-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Surfer nagyon könnyen használható, pontos, és KIVÁLÓ ügyfélszolgálattal rendelkezik... Csak az a baj, hogy nem tudok több kreditet vásárolni a tartalomíró számára. Ettől eltekintve minden remek 🙂

A Surfer nagyon könnyen használható, pontos és KIVÁLÓ ügyfélszolgálattal rendelkezik... Csak az a baj, hogy nem tudok több kreditet vásárolni a tartalomíró számára. Ettől eltekintve minden rendben van 🙂

🧠 Érdekesség: Az interaktív tartalom a 20. század elején jelent meg. A Kodak éves fotópályázatokkal vonzotta ügyfeleit, ösztönözve az amatőr fotósokat, hogy nyereményért pályázzanak be pillanatfelvételeikkel. Ez elősegítette a fotózás iránt érdeklődők közösségének kialakulását, miközben népszerűsítette kameráit. Íme az első díjnyertes fotó (amely 1929-ben óriási, 2500 dollár értékű volt!): Forrás

8. Jasper (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez és a márka stílusának megfelelő íráshoz különböző formátumokban)

via Jasper

A Jasper egy generatív AI platform, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket, ügynökségeket és tartalomcsapatokat magas színvonalú írásos és vizuális tartalmak nagy mennyiségű létrehozásában. Olyan eszközöket kínál, amelyek fenntartják a márka konzisztenciáját, egyszerűsítik a kampányok munkafolyamatait és hasznosítható marketinginformációkat nyújtanak.

Csodálom a fejlett AI Image Suite funkcióját, amelynek segítségével másodpercek alatt létrehozhatok vagy szerkeszthetek kampányokhoz szükséges vizuális elemeket. A háttér eltávolításától és a képek kivágásától a tömeges felbontásnövelésig és a szöveg eltávolításáig ez az eszköz segít csökkenteni a vizuális tartalom munkafolyamatában fellépő szűk keresztmetszeteket.

A Jasper legjobb funkciói

A Brand Voice és a Brand IQ segítségével biztosíthatja a márka konzisztenciáját, hogy minden elem összhangban legyen a stílusával és hangvételével.

Brainstorming és együttműködés a Jasper Chat segítségével az ötletek kidolgozásához, finomításához és a tartalom interaktív szerkesztéséhez.

Automatizálja a munkafolyamatokat a Canvas és az egyedi Agents segítségével a kutatás, az optimalizálás és a személyre szabás kezeléséhez.

Készítsen tartalmakat blogbejegyzésekhez, közösségi médiához, e-mailekhez és termékleírásokhoz szánt közösségi média sablonokkal

A Jasper korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy a kimenet a testreszabott utasítások ellenére is hasonló marad.

Az AI által generált rövid formátumú tartalom nem felel meg az elvárásoknak.

Jasper árak

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy soha ne fogyjak ki az új megoldásokból a problémák kezelésére. […] Őszintén szólva, a tartalom előállításában nem túl hatékony, és ez különösen akkor tűnik pontatlannak, ha tényekről van szó.

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy soha ne fogyjak ki az új megoldásokból a problémák kezelésére. […] Őszintén szólva, a tartalom előállításában nem túl hatékony, és ez különösen akkor tűnik pontatlannak, ha tényekről van szó.

📖 Olvassa el még: A legjobb Jasper AI alternatívák és versenytársak

9. CoSchedule (A legjobb marketingkampány-tervezéshez és naptár alapú koordinációhoz)

via CoSchedule

A listám kilencedik helyén álló CoSchedule egy marketing naptár és közösségi média projektmenedzsment platform, amelyet marketing kampányok hatékony szervezésére terveztek.

A platform automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a közösségi médiában való posztolást a ReQueue segítségével, nyomon követi a kampányok teljesítményét és egyszerűsíti a jóváhagyási folyamatokat. A projektek szervezéséhez egyéni mezőket, Kanban táblákat és együttműködési munkafolyamatokat használhatok, így a csapatom minden tagja tudja, mi történik és ki felelős az egyes lépésekért.

A CoSchedule legjobb funkciói

Használja a Naptár funkciót az összes projekt, feladat és közösségi bejegyzés vizualizálásához.

Közzétehet több csatornán egy irányítópultról, beleértve blogokat, e-maileket és közösségi médiát.

Elemezze kampányait az Insights Assistant segítségével, hogy valós időben követhesse nyomon a teljesítményt a különböző platformokon.

Optimalizálja szövegeit és címsorait olyan AI-alapú eszközökkel, mint a Headline Studio és a Hire Mia.

A CoSchedule korlátai

Gyenge vagy hibás integrációk olyan platformokkal, mint a Meta (Facebook), és nincs X támogatás

Nem figyelmezteti a felhasználókat, ha a közösségi fiókok kapcsolata megszakad, ami a bejegyzések meghiúsulásához vezet.

CoSchedule árak

Ingyenes

Social Calendar: 19 USD/hó felhasználónként

Ügynökségi naptár: 59 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Egyedi árazás

Marketing Suite: Egyedi árazás

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CoSchedule-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A címsoraim egyre jobbak. Az emberek tényleg rákattintanak a cikkeimre. Nem csak a pontszámokról vagy a tippekről volt szó. Hanem a magabiztosságról, amit ez adott nekem. Már nem töprengtem minden egyes szóválasztáson... Lehet, hogy nem minden iparágnak felel meg tökéletesen. Ha csak szórakozásból írsz, akkor a fejlettebb funkciók közül néhány túl sok lehet.

A címsoraim egyre jobbak. Az emberek tényleg rákattintanak a cikkeimre. Nem csak a pontszámokról vagy a tippekről volt szó. Hanem a magabiztosságról, amit ez adott nekem. Már nem töprengtem minden egyes szóválasztáson... Lehet, hogy nem minden iparágnak felel meg tökéletesen. Ha csak szórakozásból írsz, akkor a fejlettebb funkciók közül néhány túl sok lehet.

🧠 Érdekesség: A „reklám” szó legkorábbi említése William Shakespeare 1616 előtti írásaiban található.

📖 Olvassa el még: CoSchedule alternatívák a marketingtevékenységek fokozásához

10. Prismic (A legjobb fej nélküli oldalépítéshez fejlesztő által definiált komponensekkel)

via Prismic

A Prismic-ot headless CMS-ként és oldalépítőként használom, hogy gyorsan elindíthassam a weboldalakat és a céloldalakat anélkül, hogy a márka egységessége csorbulna. A Slices moduláris, újrafelhasználható komponensek köré épül, amelyek megkönnyítik a több oldalon átívelő egységes megjelenés fenntartását. Emellett jelentősen csökkentik az ismétlődő fejlesztési munkát.

Nagyra értékelem, hogy a Slice Machine eszközt kínálja, amely előre jóváhagyott komponensek létrehozására és azok egyéni oldalépítőkbe való beillesztésére szolgál. Ez azt jelenti, hogy a csapatom a funkciók fejlesztésére koncentrálhat, miközben a marketingesek szabadon, önállóan indíthatnak vagy frissíthetnek oldalakat.

A Prismic legjobb funkciói

Használja a Page Builder alkalmazást, hogy valós időben vizuálisan vonzó oldalakat hozzon létre és szerkesszen.

Használja ki a Next.js, Nuxt és SvelteKit keretrendszerekkel való mély integráció előnyeit.

Ütemezze meg a kiadások időpontját, hogy az oldalakat vagy csoportos frissítéseket az optimális időpontban tegye közzé.

Kezelje a lokalizációt több nyelven történő oldalak hatékony létrehozásával és szerkesztésével.

A Prismic korlátai

Korlátozott lehetőségek a „Slices” hozzáadásához

Az automatikus mentés funkció nem mindig menti el a tartalmat, különösen az oldal elhagyása előtt.

Prismic árak

Ingyenes

Starter: 15 USD/hó három felhasználó számára

Kis: 30 USD/hó hét felhasználó esetén

Közepes: 180 USD/hó 25 felhasználónként

Platinum: 750 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Prismic értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Prismicről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy értékelő:

A Prismic segítségével készítettem el a teljes marketinges céloldalunkat, és körülbelül egy hétig naponta használtam. A Prismic rendkívül egyszerűen használható, miután megtanultam az alapjait. […] A kezdéshez szükséges dokumentáció kissé szűkös volt, ezért a kezdő útmutatót mindenképpen javítani lehetne. Konkrétan, számomra zavaros volt, hogyan lehet kihasználni az olyan funkciókat, mint a Slices a Custom Types-on belül.

A Prismic segítségével készítettem el a teljes marketinges céloldalunkat, és körülbelül egy hétig naponta használtam. A Prismic rendkívül egyszerűen használható, miután megtanultam az alapjait. […] A kezdéshez szükséges dokumentáció kissé szűkös volt, ezért a kezdő útmutatót mindenképpen javítani lehetne. Konkrétan, számomra zavaros volt, hogyan lehet kihasználni az olyan funkciókat, mint a Slices a Custom Types-on belül.

🔍 Tudta? A történetmesélés a tartalommarketingben nem új keletű. 1885-ben John Deere megkezdte The Furrow című magazin kiadását, amely mezőgazdasági tippeket tartalmazott traktorok értékesítéséhez. A mai napig ugyanaz az elv érvényesül: az értékes tartalom bizalmat épít a termékbemutatás előtt.

Írja át a „történetét” a ClickUp segítségével

A megfelelő tartalommarketing-eszköz megtalálása egy olyan együttműködésen alapuló folyamat kialakítását jelenti, amely támogatja csapata növekedését. A StoryChief kiválóan alkalmas a tartalmak központosítására, de stratégiájának bővülésével egyre nagyobb rugalmasságra, valós idejű együttműködésre vagy szorosabb integrációra lesz szüksége.

A listámon szereplő összes eszköz különböző erősségekkel rendelkezik.

Azonban egyik sem köti össze a tartalomkészítés minden szakaszát úgy, ahogy a ClickUp teszi. Az ötletek megfogalmazásától a ClickUp Docs-ban, a brainstormingon és az automatizáláson át a ClickUp Brain-nel, egészen a kampányok tervezéséig a ClickUp Calendar-ban, minden egy munkaterületen található.

Tehát mielőtt elkezdené következő kampányciklusát, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és később megköszönheti nekem! 🚀

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Keressen többcsatornás publikálási lehetőségeket, beépített SEO-útmutatást, valós idejű együttműködést, jóváhagyási munkafolyamatokat és tartalomütemezést. A közösségi és CMS-platformokkal való integráció szintén kulcsfontosságú a zökkenőmentes tartalomterjesztéshez.

Néhány olcsóbb eszköz egy vagy két szempontot fed le, például a közösségi média ütemezését vagy az alapvető SEO-ellenőrzéseket, de ritkán kínál teljes körű együttműködési munkafolyamatokat, jóváhagyásokat és SEO-optimalizálást egy platformon.

A csapat méretétől és a publikációs csatornáktól függően havi 40–450 dollárra számíthat. A kis csapatok alacsonyabb áron kezdhetnek, míg az ügynökségek vagy a nagyobb csapatok többet fizetnek a kiterjesztett integrációkért, a felhasználói helyekért és az elemzési funkciókért.

Ez rendkívül fontos. Elemzések nélkül nehéz megítélni, mi talál visszhangra, optimalizálni a kampányokat vagy igazolni a marketing ROI-t. A teljesítmény nyomon követése idővel okosabb döntéseket és jobb tartalmi stratégiát biztosít.