Ingyenes Asana tartalomnaptár-sablonok az okosabb tervezéshez és ütemezéshez

A tartalom tervezése gyakran igényesebb feladat lehet, mint maga a tartalom létrehozása.

A maximális elkötelezettség elérése érdekében nyomon kell követnie a fontos dátumokat, a vállalati bejelentéseket, a termékfrissítéseket és a célközönség online tevékenységét.

Itt jön jól a tartalomnaptár. Segít fenntartani a következetességet, ami vitathatatlanul a leghatékonyabb stratégia bármely kampányhoz.

A munkafolyamat egyszerűsítése érdekében összeállítottuk az Asana legjobb tartalomnaptár-sablonjait, amelyek segítségével időt takaríthat meg, szervezett maradhat, és már az első naptól kezdve összehangolhatja tartalomstratégiáját.

A legjobb tartalomnaptár-sablonok egy pillantásra

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb Asana és ClickUp tartalomnaptár-sablonokról:

Mik azok az Asana tartalomnaptár-sablonok?

Az Asana tartalomnaptár-sablonjai az Asana-ban előre elkészített keretek, amelyek célja, hogy segítsék a tartalommarketingeseket, a közösségi média menedzsereket és a csapatokat a tartalomkészítés teljes munkafolyamatának tervezésében, kezelésében, sablonok létrehozásában és nyomon követésében.

Ne feledje: egy hatékony sablonnak tartalmaznia kell az olyan alapvető mezőket, mint a közzététel dátuma, a platform, a tartalom típusa és az állapot (pl. vázlat, folyamatban, közzétett). Emellett tartalom-együttműködési szoftverként is funkcionálnia kell, és áttekinthető képet kell adnia a tartalomnaptárról, megkönnyítve ezzel a csapatok közötti kommunikációt.

Mi jellemzi egy jó Asana tartalomnaptár-sablont?

Akár közösségi média tartalomnaptárat, blog-pipeline-t vagy szerkesztői naptárat kezel, ezek a sablonok:

✅ Előre elkészített struktúrákat biztosít a tartalomnaptár nulláról történő létrehozásához vagy a meglévő naptár optimalizálásához.

✅ Segít minden tartalom – bejegyzések, videók, kampányeszközök – vizualizálásában egy megosztott naptár nézetben.

✅ Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, határidőket állítsanak be, és egyéni mezőket adjanak hozzá kategóriákhoz, csatornákhoz vagy állapotokhoz.

✅ Javítja a csapat tagjai közötti koordinációt, beleértve az írókat, a tervezőket és a jóváhagyókat.

✅ Lehetővé teszi a haladás nyomon követését, a tartalmi hiányosságok pótlását és a kiszámítható közzétételi ütemterv betartását.

Bár a fentiakban már bemutattuk az Asana tartalomnaptár-sablon alapvető funkcióit, a még gazdagabb élmény érdekében érdemes megnézni a következő ajánlatokat is:

A státusz, a célközönség és a tartalomkategória egyéni mezőinek segítségével testreszabható.

Szekciókat vagy címkéket használ a tartalom platform, csatorna vagy kampány szerinti szervezéséhez.

Részletes mezőket tartalmaz a bejegyzések leírásához, linkekhez és eszközökhöz, hogy egyszerűbbé tegye a végrehajtást.

Támogatja a valós idejű állapotkövetést, hogy biztosítsa a létrehozástól a közzétételig tartó folyamatos áramlást.

👀 Érdekesség: A „tartalom" kifejezést valószínűleg Hollywood találta ki. Az 1990-es években, amikor a stúdiók új digitális terjesztési csatornákat kerestek, a vezetők elkezdték „tartalomnak" nevezni a filmeket, tévéműsorokat és promóciós anyagokat – ez a mindent magában foglaló kifejezés azóta robbanásszerűen terjedt el a marketing szókincsében.

Ingyenes Asana tartalomnaptár-sablonok

Az ingyenes sablonok a legjobb választás, ha ki szeretné hagyni a beállítási folyamatot, és azonnal megkezdeni a tervezést.

Íme hét ingyenes Asana tartalomnaptár-sablon, amelyek készen használható struktúrákat kínálnak tartalmi ötleteinek szervezéséhez és közzétételi ütemtervének kezeléséhez, megkönnyítve az új feladatok kiosztását.

1. Asana közösségi média naptár sablon

Ha több platformon, például Facebookon, LinkedIn-en és Instagramon szervezi a közösségi média bejegyzéseit, ez a sablon biztosítja a következetességet az általános tartalmi stratégiájával.

Az Asana közösségi média naptár sablon egy ingyenes tartalomnaptár, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a közösségi média tartalmak létrehozásában, nyomon követésében és kezelésében egy központi munkaterületen.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a naptár nézet, a feladatok függőségei és a közzététel dátumára, csatornára, tartalom típusára és bejegyzés állapotára vonatkozó egyéni mezők, ez a sablon teljes áttekinthetőséget biztosít a közzétételi ütemtervéről.

Ezenkívül lehetővé teheti a csapat tagjainak, hogy feladatok hozzárendeljenek, a bejegyzések részleteit áttekintsék és a státuszt valós időben frissítsék.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Térképezd fel a bejegyzéseket csatorna, tartalomtípus és közzététel dátuma szerint a Naptár nézetben.

Rendeljen tulajdonosokat, állítson be függőségeket és kövesse nyomon az állapotot.

Szűrje platform vagy kampány szerint, hogy jobban láthassa az eszközöket.

✨ Ideális: közösségi média menedzserek, tartalom-marketingesek és nagy mennyiségű közösségi média tartalmat kezelő digitális csapatok számára.

2. Asana szerkesztői naptár sablon

Blogokat, hírleveleket, videókat vagy többcsatornás cikkeket kezel? Az Asana szerkesztői naptár sablon egy ingyenes tartalomnaptár, amelynek célja a tartalom szervezése és nyomon követése a különböző szakaszokban – az ötlettől a közzétételig.

Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy minden feladatot tartalomtípus, platform és állapot szerint címkézzen, míg a naptár nézet segítségével láthatja, hogy mi és mikor kerül közzétételre. Feladatokat is hozzárendelhet a vázlatkészítéshez, szerkesztéshez és felülvizsgálathoz, és könnyedén együttműködhet a marketing-, PR- és tervezőcsapatokkal.

A hosszú cikkektől a rövid közösségi média bejegyzésekig, az Asana tartalomnaptára segít előre tervezni, nyomon követni a haladást és kezelni a frissítéseket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze ötleteit vázlat, szerkesztés, felülvizsgálat és közzététel szakaszokban.

Címkézze a tartalmakat típus, közönség és csatorna szerint.

Használja a Naptár és Lista nézeteket a hiányosságok felismeréséhez és a munkaterhelés hetente történő kiegyensúlyozásához.

✨ Ideális: tartalommarketingesek, szerkesztői csapatok és marketingvezetők számára, akik többfunkciós tartalomkészítést irányítanak.

3. Asana e-mail marketing naptár sablon

Ha csapata rendszeresen küld termékfrissítéseket, kampánye-maileket vagy hírleveleket, ez a sablon segít megszervezni az összes üzenetet és elkerülni az osztályok közötti átfedéseket.

Az Asana e-mail marketing naptár sablonja strukturált módszert kínál a küldési dátumok ütemezéséhez, a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

A beépített projektnézetek, például a lista és a naptár nézet segítségével mindent kezelhet, a tárgy soroktól és az A/B tesztelési jegyzetektől kezdve a tartalmi eszközökig és a szegmentált e-mail listákig. Emellett integrálhatja olyan eszközöket, mint a Gmail, az Outlook és a Salesforce, hogy egyszerűsítse az együttműködést és kiküszöbölje a határidők elmulasztását.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Ütemezze meg a küldési dátumokat, jóváhagyásokat és szegmentációs feladatokat.

Kövesse nyomon a tárgyakat, eszközöket és A/B teszteket egy helyen.

Csatlakoztassa a beérkező levelek mappáját és a CRM-integrációkat a koordináció gyorsabbá tételéhez.

✨ Ideális: e-mailes marketingesek, CRM-csapatok és marketingvezetők számára, akik több csapatot érintő e-mailes kampányokat koordinálnak.

👋🏾 Szüksége van egy jobb módszerre több naptár kezeléséhez? Egyesítse az összes munkafolyamatát egy mesterséges intelligenciával működő naptármegoldás alatt:

4. Asana tervezési projektterv-sablon

Ha kreatív csapata több időt tölt a jóváhagyások megszerzésével, mint az eszközök előállításával, ez a sablon segít egyszerűsíteni a tervezési folyamatot a brief-től a szállításig.

Az Asana tervezési projekt sablon világos lépésekre bontja a munkát: ötletelés, eszközök létrehozása, felülvizsgálat és jóváhagyás, miközben a fájlokat, visszajelzéseket és teendőket egy közös munkaterületen szervezi.

A naptár és a lista nézetek rugalmas lehetőségeket kínálnak az ütemtervek kezeléséhez, míg az olyan eszközökkel való integráció, mint a Figma, biztosítja, hogy a tervezési fájlok és a projekt kontextusa összekapcsolva maradjanak. Ezenkívül az Asana tartalomnaptára támogatja a feladatok függőségét is, így biztosítva, hogy semmi ne haladjon előre a szükséges jóváhagyások nélkül.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Szervezze meg a briefeket, az eszközök létrehozását, a felülvizsgálatokat és a jóváhagyásokat

Használja a függőségeket és az idővonalat a munka akadályainak felszámolásához.

Csatoljon Figma fájlokat és megjegyzéseket a feladatokhoz

✨ Ideális: grafikusok, kreatív csapatok és projektvezetők számára, akik többfázisú tervezési feladatokat irányítanak.

5. Asana marketingstratégia-sablon

Az Asana marketingstratégia-sablon egy ingyenes, projektalapú keretrendszer, amely segít a csapatoknak a tartalom meghatározásában, megvalósításában és nyomon követésében.

Így működik: Ez a tartalommarketing-stratégia sablon a marketingstratégiát strukturált elemekre bontja, mint például üzleti célok, kulcsfontosságú mutatók és marketingkezdeményezések.

Összekapcsolhatja a stratégiát a folyamatban lévő projektekkel, idővonalakat állíthat be, és összehangolhatja a tartalom-, értékesítési és termékmarketing-csapatok munkáját.

Ráadásul a HubSpot, a Salesforce és a Google Workspace integrációknak köszönhetően könnyedén létrehozhat feladatokat a CRM-frissítésekből, és csatolhat hozzájuk releváns dokumentumokat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Fordítsa céljait kezdeményezésekké, ütemtervekké és felelőssé tehető személyekké!

Kössd össze a projekteket a mutatókkal és kampányokkal, hogy a jelentések mindig a célokhoz kapcsolódjanak.

Dokumentumok és CRM-frissítések bevonása a feladatokba

✨ Ideális: marketingvezetők, stratégiai csapatok és kampánymenedzserek számára, akik a tartalom, az értékesítés és a digitális marketing terén összehangolják a célokat.

Tervezze meg tartalmát, készítsen szövegeket és még sok mást a ClickUp mesterséges intelligenciájával.

6. Asana projektütemények sablonja

Ha összetett projektet irányít, amely több mozgó alkatrészből áll, az Asana projektütemterv-sablon segít a csapatoknak a nagy kezdeményezéseket megvalósítható lépésekre bontani. A felelősségre vonhatóság érdekében egyértelmű határidőket és felelősöket kap.

Az idővonal nézet és a feladatfüggőségek segítségével vizuális ütemtervet hozhat létre, amely összekapcsolja az egyes feladatokat. A beépített automatizálási funkciók lehetővé teszik a dátumok módosítását és a frissítések elindítását, ha a prioritások megváltoznak.

Végül, az egyéni mezők, szabályok és mérföldkövek biztosítják a csapat összehangolt munkáját, míg a Gmail, Outlook, Clockwise és Google Workspace integrációk beépítik az ütemezést a napi munkafolyamatokba.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Készítsen vizuális ütemtervet a mérföldkövekkel és a függőségekkel!

A prioritások változása esetén a dátumok automatikusan módosulnak a szabályok szerint.

Kövesse nyomon a tulajdonosokat, az állapotot és az akadályokat, hogy a nyomon követés pontos és gyors legyen.

✨ Ideális: projektmenedzserek, operációs csapatok és többfunkciós vezetők számára, akik részletes, időérzékeny eredményeket kezelnek.

7. Asana kreatív kérések sablon

Ha kreatív csapata elárasztják az e-mailekben, a Slackben és a megbeszéléseken érkező szétszórt kérések, az Asana kreatív kérések sablonja strukturáltságot és áttekinthetőséget hoz a felvételi folyamatba.

Ahelyett, hogy manuálisan gyűjtenék össze a szétszórt briefeket, a csapatok a beépített űrlapokat használhatják a kreatív követelmények előzetes rögzítésére.

A feladat szabályok automatizálják az átadást, míg a Figma és más eszközökkel való integrációk egy helyen tartják a visszajelzéseket és az eszközöket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

A munkát teljes kontextusban kezdheti meg a kötelező mezőkkel ellátott űrlapokon keresztül beérkező kérésekkel.

A feladatok automatikusan a megfelelő csapathoz és állapothoz kerülnek, így a feladatátadás nem igényel külön beavatkozást.

Kövesse nyomon az SLA-kat, az eszközöket és a jóváhagyásokat egy sorban

✨ Ideális: Kreatív vezetők, tervezők és tartalomcsapatok számára, akik nagy mennyiségű beérkező kérést kezelnek a különböző részlegek között.

Az Asana projektmenedzsment korlátai

Az Asana széles körben használatos tartalomtervezéshez, de mint minden platformnak, ennek is vannak hátrányai. Ezen korlátok megértése segíthet a csapatoknak eldönteni, hogy az Asana megfelel-e az ő speciális igényeiknek, vagy más alternatívákra van szükség a hiányosságok pótlásához.

Az Asana nem rendelkezik beépített időkövetési funkcióval , ezért harmadik féltől származó integrációkra van szükség a munkaidő vagy a feladatok időtartamának nyomon követéséhez.

Az új felhasználók gyakran szembesülnek egy tanulási görbével a funkciók és testreszabási lehetőségek nagy száma miatt, ami eleinte nyomasztónak tűnhet.

Feladatként csak egy megbízott jelölhető meg, ami korlátozza az együttműködést a megosztott feladatok terén, és gyakran felesleges feladatduplikációhoz vezet.

A felület alapvető igényeket kielégítő funkciókhoz bonyolultnak tűnhet, különösen akkor, ha egyszerű projektek túl sok nézetbe vagy funkcióba vannak beágyazva.

Míg az ingyenes csomag az alapvető igényeket fedezi, a fejlett funkciók, mint például az idővonal nézet, az egyéni mezők és a csapat méretének bővítése, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.

Alternatív Asana sablonok

Ha korlátozásokba ütközött az Asana használata során, a ClickUp azonnali megoldást kínál ezekre a problémákra. A tartalomnaptár-szoftver beépített időkövetést, több feladatot egy-egy feladathoz, valamint rugalmasabb munkafolyamatokat kínál.

Íme 15 hatékony tartalomnaptár-sablon a ClickUp-tól, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban hozhatnak létre, szervezhetnek és nyomon követhetnek tartalmakat:

1. ClickUp havi tartalomnaptár-sablon

Tegyük fel, hogy csapata egy termék bevezetését, egy harmadik negyedévi blogsorozatot és egy LinkedIn-kampányt tervez. Ahhoz, hogy ne mulassza el a határidőket, meg kell nézni, hogy ezek a tartalomáramok hogyan illeszkednek egymáshoz a hetek során, anélkül, hogy a táblák között ugrálna.

A ClickUp havi tartalomnaptár-sablonja egy összevont naptárnézetet nyújt, amelyben minden egy pillanat alatt áttekinthető.

Magas szintű tervezéshez készült, lehetővé téve a kampányok nyomon követését, az eszközök koordinálását és a havi szinten reális határidők meghatározását. A tartalomtípusra, a közzététel dátumára és a kijelölt csapattagokra vonatkozó egyéni mezők segítségével elkerülhetők az ütemterv-ütközések, és biztosítható, hogy minden elem támogassa az átfogó stratégiát.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tekintse meg az összes kampányt és bejegyzést egy naptárban

Címkézze az elemeket típus, csatorna és tulajdonos szerint, hogy a havi kapacitás kiegyensúlyozott maradjon.

Húzza a dátumokat, és automatikusan frissülnek a függőségek.

✨ Ideális: tartalomkezelők számára, akik több tartalomfolyamot koordinálnak havi ütemtervek szerint.

🎥 Ismerje meg, hogyan hozhat létre teljes tartalomgyártási munkafolyamatot a ClickUp segítségével:

2. ClickUp heti tartalomnaptár-sablon

Ha például a tartalomcsapatod heti sprintekben dolgozik, minden hétfőn blogbejegyzéseket publikál, a hét közepén közösségi média bejegyzéseket készít elő, péntekre pedig hírlevélvázlatokat ellenőriz, akkor ez a sablon pontosan a megfelelő szintű ellenőrzést biztosítja számodra.

A ClickUp heti tartalomnaptár-sablon ideális a gyorsan változó csapatok számára, amelyeknek részletes, heti publikációs ütemterveket kell kezelniük anélkül, hogy elmerülnének a táblázatokban.

Kifejezetten arra tervezték, hogy segítsen a feladatok csoportosításában, a rövid távú kampányok koordinálásában és a last minute változásokhoz való gyors alkalmazkodásban.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tervezzen hétnapos sprintet állapotokkal és felelősökkel

Csatornák vagy témák szerint csoportosítsa a munkát, hogy elkerülje a kontextusváltást.

Jelenítse meg a ma esedékes és a késedelmes feladatokat, hogy a standupok hatékonyabbá váljanak.

✨ Ideális: Heti sprintekben dolgozó vagy ismétlődő tartalmi munkafolyamatokat kezelő marketingcsapatok számára.

3. ClickUp tartalomnaptár-lista sablon

Ha csapata a vizuális táblák helyett a strukturált ellenőrzőlistákat részesíti előnyben, és Önnek gyors megoldásra van szüksége a nézetek közötti váltás nélkül, ez a listaalapú sablon mindent áttekinthetővé tesz.

A ClickUp tartalomnaptár-sablon tökéletes azoknak a tartalommarketingeseknek, akik egyszerű módszert keresnek a tartalom tervezéséhez, ütemezéséhez és közzétételéhez.

Ráadásul lineáris, rendezhető tartalmi feladatok listáját kapja meg – a határidőkkel, a felelősökkel, az állapotokkal és a csatornákkal együtt –, így a tartalomgyártást úgy kezelheti, mint egy teendőlistát.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Kezelje a rendezhető listát a határidők, az állapot és a csatorna szerint.

Szűrje a feladatokat a felelős személy, a szakasz vagy a kampány szerint, hogy a megfelelő feladatok mindig szem előtt legyenek.

Tömeges szerkesztés mezők és dátumok, hogy a menetrend változásai zökkenőmentesek legyenek.

✨ Ideális: tartalomkoordinátorok és egyéni marketingesek számára, akik strukturált, listás nézetekből szeretnek dolgozni.

4. ClickUp tartalomterv-sablon

A marketingigazgatója épp most kért egy negyedéves tartalomtervet, amelyben a közönségszegmensek, a csatorna szakaszai és a terjesztési csatornák szerint van lebontva... és még ma nap végéig kell elkészülnie.

Ehhez a ClickUp tartalomterv-sablonra van szükséged. Ez a sablon stratégiai keretrendszert biztosít a tartalmi kezdeményezések kampányok, közönség és célok szerinti szervezéséhez. Úgy lett kialakítva, hogy ne csak a létrehozott tartalmakat, hanem azok okait is nyomon követhesd.

A blogok, videók és zárt tartalmak számára testreszabott nézetekkel feladatok hozzárendelése, határidők megtervezése és a teljesítmény nyomon követése is lehetséges, miközben az üzenetek minden formátumban egységesek maradnak.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze a kezdeményezéseket a közönség, a csatorna szakasza és a célok szerint.

Kövesse nyomon a kezdeményezésekhez tartozó briefeket, eszközöket és határidőket.

A szegmentált nézetek segítségével ellenőrizheti az előrehaladást.

✨ Ideális: tartalomstratégák számára, akik strukturált, szegmentált tartalomterveket készítenek teljesítményorientált csapatok számára.

👀 Érdekesség: A legrégebbi ismert naptár több mint 10 000 éves. Régészek Skóciában 12 gödröt fedeztek fel, amelyek feltehetően a holdhónapok nyomon követésére szolgáltak. Bár ez nem egészen blognaptár, jól mutatja, hogy a dátumok tervezése már ősidők óta jellemző ránk.

5. ClickUp modern közösségi média naptár sablon

Tegyük fel, hogy három márka fiókját kezeli, két iparág számára készít elő indulási tartalmakat, és az utolsó pillanatban érkező promóciós kéréseket fogadja az értékesítési osztálytól. De emellett gondoskodnia kell arról is, hogy az Instagramon, a LinkedInen és az X-en rendszeresen megjelenjenek a bejegyzései.

A ClickUp Modern Social Media Calendar Template pontosan erre a kaotikus helyzetre (vagyis a többfeladatos munkavégzésre) lett kifejlesztve.

Ez a sablon egyetlen irányítópultot használ az összes feladat kijelöléséhez: rendezze a bejegyzéseket platformonként, rendeljen hozzá tulajdonosokat, kövesse nyomon a teljesítményt valós időben, és hangolja össze az üzeneteket a kampányok között.

Az integrált ütemezési nézetek, a célkövetés és a teljesítménycímkék segítségével rugalmas maradhat, anélkül, hogy szem elől tévesztené a hosszú távú stratégiát.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze a bejegyzéseket platformonként, célokkal és címkékkel.

Figyelje a feladatok melletti teljesítménymezőket, hogy az optimalizálás időben megtörténjen.

Több fiók ütemezését egy táblán koordinálhatja, hogy a ritmus állandó maradjon.

✨ Ideális: több fiókot és kampányt kezelő közösségi média menedzserek számára, akiknek valós idejű ellenőrzésre és csatornák közötti összehangolásra van szükségük.

6. ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon

A grafika készen van, a szöveg jóváhagyva – de a videós csapat még mindig szerkeszt, és senki sem tudja biztosan, melyik bejegyzés jelenik meg először. Mindenki dolgozik, de a sorrend folyamatosan csúszik.

A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon megoldja ezt a dilemmát azzal, hogy a csapatodnak egy központi ütemtervet biztosít, amelyben minden eszköz, formátum és közzétételi dátum egyértelműen feltüntetésre kerül. Úgy lett kialakítva, hogy segítsen összehangolni a funkciók közötti beviteli adatokat, szövegírásokat, tervezéseket és videókat anélkül, hogy szem elől tévesztenéd a nagy képet.

Ezenkívül nyomon követheti az egyes bejegyzések elkészültét, és biztosíthatja, hogy az időzítés, a sorrend és az üzenetek minden csatornán változatlanok maradjanak.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Rendezze el az eszközöket, formátumokat és a közzétételi sorrendet, hogy a sorrend egyértelmű legyen.

Kövesse nyomon a felkészültséget ellenőrzőlisták és állapotok segítségével, hogy semmi ne maradjon félkész állapotban.

Szinkronizálja a csapatok közötti feladatokat, hogy a szöveg, a tervezés és a videó egyszerre készüljön el.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek több formátumú bejegyzéseket kezelnek, amelyek tartalom, tervezés és média összehangolását igénylik.

7. ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

A közösségi média csapatok egyik leggyakoribb hibája, hogy nem követnek egyértelmű struktúrát a posztok közzétételekor.

Így néz ki ez a gyakorlatban: elindít egy kampányt, ahol az Instagram-teaser egy héttel késik, a Twitter-szál soha nem kerül közzétételre, és a cselekvésre ösztönző felhívás platformonként eltérő. Ez a forgatókönyv gyakran azt eredményezi, hogy az üzenete töredezett és felejthető lesz.

A ClickUp közösségi média tartalomterv sablonja segít megelőzni ezt azáltal, hogy a csapatoknak központi helyet biztosít a platformspecifikus tartalmak és a világos célok összekapcsolására.

Ezzel a média tervezési sablonnal akár minden bejegyzést egységes üzenettel tervezhet, tartalomtulajdonosokat rendelhet hozzá, és mindent előre ütemezhet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Határozza meg a kampány témáit és a platform változatosságát

Rendeljen tulajdonosokat és dátumokat az egyes bejegyzésekhez, hogy nyomon követhesse a felelősségeket.

Tekintse meg a naptárat és a listát egymás mellett, hogy a stratégia és a végrehajtás összekapcsolva maradjon.

✨ Ideális: olyan közösségi média csapatok számára, amelyek több platformon futó kampányokat kezelnek, amelyek szoros koordinációt és üzenetek konzisztenciáját igénylik.

👀 Érdekesség: A „naptár" szó a római adóbevallásokból származik. A latin calendae szó a hónap első napjára utalt, amikor a tartozások esedékessé váltak és a könyvelést lezárták.

8. ClickUp szerkesztői naptár sablon

Az egyszerű tartalomnaptárakkal ellentétben, amelyek csak a közzététel dátumát tartalmazzák, ez a sablon áttekintést nyújt a teljes szerkesztési folyamatról, az ötlet felvételétől a végleges jóváhagyásig.

A ClickUp szerkesztői naptár sablonja olyan csapatok számára készült, amelyek több formátumú tartalmakat kezelnek blogokban, e-mailekben és kampányok nyomon követésében.

Ezenkívül a dokumentum külön helyet biztosít a tartalmi összefoglalóknak, a határidőknek, a felelősöknek és a felülvizsgálati ciklusoknak, így minden elem megkapja a szükséges figyelmet, mielőtt közzéteszik.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Kezelje ötleteit rövidítések, vázlatok, áttekintések és publikálások segítségével.

Kövesse nyomon a tulajdonosokat, a határidőket és az akadályokat

Használja a naptárat a hosszú távú és a gyors eredmények közötti egyensúly megteremtéséhez.

✨ Ideális: szerkesztői csapatok számára, akik blogokkal, hírlevelekkel és többszintű ellenőrzésen áteső, több csatornán megjelenő tartalmakkal foglalkoznak.

9. ClickUp blogszerkesztői naptár sablon

Ha blogja a SEO, a gondolatvezetés és a kampányok összekapcsolásának legfontosabb forgalmi csatornája, akkor több kell, mint post-it cetlik vagy egy Notion táblázat.

Ez a sablon kifejezetten azoknak a blogcsapatoknak készült, akik a publikálást folyamatként kezelik, nem pedig kapkodásként.

A ClickUp Blog Editorial Calendar Template teljes áttekintést nyújt az egyes bejegyzések állapotáról, a kijelölt szerzőkről és a határidőkről, miközben feltárja a folyamatban lévő munkák hiányosságait, mielőtt azok problémává válnának. A ClickUp Calendar hozzáférésével a blogbejegyzéseket témák, csatorna szakaszok vagy tartalomtípusok szerint szervezheti, és reális határidőket állíthat be.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Címkézze a bejegyzéseket téma, SEO-fókusz és csatorna szakasz szerint.

Rendeljen írókat és lektorokat határidőkkel, hogy a teljesítmény előre jelezhető legyen.

A naptárban vagy listában láthatóvá teheti a folyamatot, hogy a szűk keresztmetszeteket időben felismerje.

✨ Ideális: blogszerkesztők, tartalommarketingesek és egyéni írók számára, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni blogjuk publikálási ütemterve felett.

10. ClickUp podcast naptár sablon

A ClickUp Podcast Naptár Sablon a podcast-gyártást ismétlődő, szervezett folyamattá alakítja.

Így működik: Az ötleteléstől a promócióig ez a sablon központi helyet biztosít a csapatoknak a feladatok kezeléséhez, a szerepek kiosztásához és a határidők vizualizálásához. Lehetővé teszi a következő epizódok tervezését, a feladatok kiosztását a szerkesztőknek és a műsorvezetőknek, valamint a felvételek és a közzététel határidejének meghatározását.

Ráadásul a naptár és a lista nézetek segítségével nyomon követheti a gyártás minden szakaszát, gondoskodhat a vendégek logisztikájáról és fenntarthatja a következetes publikálási ütemtervet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tervezze meg az epizódokat a foglalás, felvétel, szerkesztés és promóció feladataival.

Kövesse nyomon a vendégek logisztikáját és eszközeit egy helyen

Tervezze meg a kiadásokat a naptárban

✨ Ideális: Podcast-csapatok és egyéni alkotók számára, akiknek strukturált munkafolyamatra van szükségük az epizódok szervezéséhez és a menetrend betartásához.

11. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

A világos szerkesztési struktúra gyakran megkülönbözteti az eredményorientált tartalmi stratégiát a szétszórt blogbejegyzésektől.

A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonja olyan marketingcsapatok számára készült, amelyeknek teljes áttekintést kell szerezniük arról, hogy mi készül, miért fontos, és mikor kerül közzétételre.

A sablon segít összehangolni az írókat, szerkesztőket és érdekelt feleket a kampány céljaival, az egyes tartalmakat a brief-től a promócióig feltérképezve. Ráadásul a ClickUp marketingcsapatai élvezhetik a beépített feladatkövetést, a szerepkörök kiosztását és a határidők kezelését a gyártás minden fázisában.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Igazítsa a tartalmat a kampány céljaihoz és a KPI-khez

Koordinálja az írókat, tervezőket és érdekelt feleket

Jelentse az állapotot kampány vagy formátum szerint

✨ Ideális: Tartalommarketing-csapatok számára, akik hosszú, több formátumú kampányokat kezelnek szigorú határidőkkel és stratégiai célokkal.

12. ClickUp promóciós naptár sablon

A negyedik negyedévi naptár tartalmaz egy ünnepi akciót, egy Black Friday-indítást és egy év végi csomagot. Ezeket a kategóriákat különböző csapatok kezelik, és idővonaluk átfedi egymást.

Központi naptár nélkül kockáztatja a promóciós fáradtságot, a belső zavart, vagy ami még rosszabb... ellentmondásos üzenetek közzétételét.

A ClickUp promóciós naptár sablonja ezt hivatott megakadályozni. Ez a sablon egyetlen megbízható forrásként szolgál a csapat számára minden promóció ütemezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez. A kampányokat termékcsaládok szerint térképezheti fel, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és funkciók közötti függőségeket jelölhet meg az ütközések elkerülése érdekében.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Központosítsa a promóciókat termékcsaládok és csatornák szerint

Címkézze a csapatok közötti függőségeket, hogy a sorrend reális maradjon.

Ossza meg egyetlen promóciós nézetet, hogy az üzenetek mindenhol konzisztensek maradjanak.

✨ Ideális: marketing- és termékcsapatok számára, akik több csatornán és részlegen átívelő promóciókat kezelnek.

13. ClickUp posztolási naptár sablon

Ha a közönséged folyamatosan friss, releváns tartalmakat lát, akkor elkezd bízni a márkádban. Ezért is olyan fontos a következetesség a hosszú távú bizalom kiépítéséhez.

A ClickUp posztolási naptár sablon segít Önnek abban, hogy biztosítsa ezt a következetességet, mivel egy világos, központosított rendszert biztosít csapatának minden blogbejegyzés, közösségi média frissítés és bejelentés kezeléséhez.

Ahelyett, hogy elmerülne a különböző eszközökön és csatornákon megjelenő határidőkben, áttekintheti, mi van beütemezve, mi van felülvizsgálat alatt és mi marad el, hogy megbízható posztolási ritmust tudjon fenntartani.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Kövesse nyomon a ütemezett, felülvizsgálat alatt álló és késleltetett elemeket.

Csatornák vagy tulajdonosok szerint csoportosítsa őket, hogy a lefedettség és a kapacitás egyértelmű legyen.

Használjon ismétlődő feladatokat egy sorozatalapú rendszerhez, hogy biztosítsa a következetességet.

✨ Ideális: marketing- és tartalomcsapatok számára, akik időszerű, szervezett publikálással szeretnék megteremteni a közönség bizalmát.

14. ClickUp kampánynaptár-sablon

A sablon különlegessége, hogy összekapcsolja a kampány céljait a taktikai végrehajtással, így nem csak a feladatokat ütemezi, hanem a hatást is nyomon követi.

A ClickUp kampánynaptár-sablon többfázisú kampányok kezelésére készült, amelyek több csapat között zajlanak.

Akár termékbevezetést, akár potenciális ügyfelek megszerzését célzó kampányt indít, ez a marketingterv-sablon segítségével megtervezheti az ütemtervet, kioszthatja a funkciók közötti feladatokat és vizualizálhatja a függőségeket, hogy a kampányok a kezdetektől a befejezésig összhangban maradjanak.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Térképezd fel a fázisokat, a mérföldköveket és a függőségeket, hogy az egész folyamat áttekinthető legyen.

Rendeljen hozzá funkciók közötti feladatokat dátumokkal, hogy a végrehajtás a tervhez igazodjon.

Figyelje a feladatok melletti hatást mutató mezőket, hogy a döntések mindig a célokhoz kapcsolódjanak.

✨ Ideális: Marketingcsapatok számára, akik több közreműködővel és eredményekkel magas szintű kampányütemterveket kezelnek.

15. ClickUp tartalomgyártás-skálázási sablon

A tartalom méretezés vonzónak tűnhet, de túlterhelővé válhat, ha több tucat briefet, URL-tervezetet, CMS-állapotot és publikációs ütemtervet kell kezelnie különböző eszközökön.

A ClickUp tartalomgyártási skálázási sablonja olyan nagy teljesítményű csapatok számára készült, amelyeknek gyorsan kell haladniuk a minőség romlása nélkül.

Egy munkaterületen központosítja a hátralékok létrehozását, a feladatok kiosztását és a gyártási ütemterveket. Ezen felül havi teljesítményre, feladatfelelősségre és valós idejű vázlatlinkekre vonatkozó nézeteket is kap.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Egységesítse a briefeket, állapotokat és ellenőrzőlistákat

Kövesse nyomon a havi mennyiséget és a tulajdonjogot

Vázlatlinkek és CMS-állapot megjelenítése

✨ Ideális: Marketing- és tartalomcsapatok számára, akik nagy mennyiségű tartalmat állítanak elő több csatornán, és strukturáltságra van szükségük anélkül, hogy lelassulnának.

ClickUp és visszaszámlálás a tartalom konzisztenciájához

Először azt mondtuk, hogy a tartalomnaptárak elengedhetetlenek a tervezéshez, de ennél többet is jelentenek. A sablonok készen használható keretrendszereket kínálnak, így a csapatod kevesebb időt kell fordítson a szervezésre.

Bár az Asana sablonok jó kiindulási pontot jelentenek, a csapatok gyakran elakadnak, amikor a munkafolyamatokhoz nagyobb rugalmasság, automatizálás vagy funkciók közötti átláthatóság szükséges. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp egy teljes munkafolyamat-motor, amelynek felépítése, nézetek és sablonok mindenféle tartalmi projektet támogatnak, az onboarding e-mailektől a kampányindításokig.

Ahogy Alexis Valentin, a Pigment globális üzletfejlesztési vezetője fogalmazott:

A ClickUp segítségével a feladatok kiosztásának és végrehajtásának idejét néhány napról néhány órára csökkentettük. Most már mindenki tudja, mely feladatok várnak rájuk a beilleszkedés során, és mit kell tenniük – ami e-mailben szervezni rémálom lenne. A sablonoknak köszönhetően a vezetők egy kattintással létrehozhatnak beilleszkedési táblákat minden új munkatárs számára. Ez forradalmi változás.

Adjon csapatának a szükséges eszközöket a lépéstartáshoz, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra!