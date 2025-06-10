Hogyan készítsünk marketingnaptárt (példák + sablonok)

Már csak néhány nap van hátra egy jelentős termékbevezetésig, és minden lemaradásban van. A blogbejegyzést még szerkeszteni kell, a közösségi média még tervezési szakaszban van, az e-mail kampány pedig jogi ellenőrzés alatt áll. Ráadásul kiderül, hogy a kampánya ütközik egy olyan jelentős iparági eseményvel, amire nem számított.

A világos terv hiánya zavarhoz, időpazarláshoz és frusztrációhoz vezet. Itt jön jól a marketingnaptár. Ez egy olyan központi helyet biztosít, ahol minden részletet megszervezhet, megtervezhet és összehangolhat, így áttekinthetőséget és irányítást biztosítva a kampány hibátlan végrehajtásához.

Nézzük meg, hogyan készíthet olyan marketingnaptárat, amelynek köszönhetően a „valamit elfelejtettem” érzés a múlté lesz.

Mi az a marketingnaptár?

A marketingnaptár egy olyan marketingeszköz, amely a marketingkezdeményezések tervezésére, ütemezésére és nyomon követésére szolgál. Segítségével hónapok, negyedévek vagy évek szerint lebontva nyomon követhet mindent a blogbejegyzésektől a közösségi média frissítésein, e-mail kampányokon és termékbevezetéseken át.

Ha mindent rendszerez, biztos lehet benne, hogy soha nem marad le a tervtől, és könnyedén tartani tudja a lépést, hogy elérje céljait.

⚠️ Alulértékelt tanács: Ne terhelje túl a naptárát. Az, hogy van benne üres hely, még nem jelenti azt, hogy be is kell töltenie. A legsikeresebb kampányok egy része a fókusz, nem pedig a mennyiség eredménye volt. Építsen be szándékosan „lélegzetvételnyi szünetet”, hogy legyen helye a spontaneitásnak és a reagáló tartalmaknak.

Miért van szüksége marketingnaptárra?

A kiváló marketing nem véletlenül jön létre. Íme, miért jelent olyan nagy különbséget a naptár:

Lássa át a nagy képet és tervezzen előre: A naptár segít előre megtervezni a kampányokat és a tartalmakat, hogy időben észrevegye az átfedéseket és a hiányosságokat. Nincs többé utolsó pillanatban érkező meglepetés, mint például az e-mailek ütemtervének ütközése vagy a fontos iparági események kihagyása

Következetesség = jobb márkaépítés: Az előre tervezés segít összehangolni a közösségi média bejegyzéseit, blogjait és e-mailjeit ugyanazon témák és célok köré. Ráadásul a márkaüzenete egyértelmű és következetes marad.

Kövesse nyomon, mi működik (és mi nem): A naptár naplózza marketingtevékenységeit. Ez lehetővé teszi, hogy időben elemezze kampányai teljesítményét. Például visszatekinthet, hogy mikor futtatta bizonyos promóciókat, és összefüggésbe hozhatja azokat az eredményekkel

Soha ne hagyjon ki határidőt: A sok mozgó alkatrész – írók, tervezők, termékcsapatok, partnerek – mellett a naptár segít mindenkinek összehangolni a munkáját. Nyomon követi a határidőket, megmutatja, ki a felelős, és segít az egész csapatnak előrehaladni.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp marketingnaptár-sablon hatékony eszköz azoknak a digitális marketingeseknek és marketingvezetőknek, akik stratégiai céljaikkal összhangban lévő, hatékony marketingnaptárakat szeretnének létrehozni, megvalósítani és kezelni. Egyszerűsítse a csapatok közötti együttműködést, szervezze meg a kezdeményezéseket, ossza ki a felelősségeket, kövesse nyomon az ütemterveket és a teljesítményt egy helyen a ClickUp marketingnaptár-sablonjával.

A marketingnaptár főbb jellemzői

Egy integrált marketingnaptár többet nyújt, mint pusztán a dátumok és határidők nyomon követését.

Íme a legfontosabb elemek:

Rugalmas változáskezelés: A marketingnaptárnak könnyen frissíthetőnek kell lennie. Ideális esetben a feladatok átütemezéséhez drag-and-drop funkcióval kell rendelkeznie, és a kapcsolódó határidőknek automatikusan módosulniuk kell

Együttműködés és hozzáférhetőség: A marketingkampány-naptárnak egy megosztott, valós idejű eszköznek kell lennie, amelyhez az egész csapat hozzáférhet. Ehhez a felhőalapú eszközök a legalkalmasabbak, mivel lehetővé teszik a feladatok kiosztását, megjegyzések vagy mellékletek hozzáadását, valamint a jogosultsági szintek beállítását.

Különböző tartalmak/csatornák kezelése: A naptárnak támogatnia kell az összes tartalomtípust, különböző felelősökkel és munkafolyamatokkal. Ezen felül lehetőséget kell biztosítania címkék használatára a csatornák szerinti szűréshez, valamint fájlok vagy linkek csatolására, például egy blogbejegyzés vázlatához tartozó Google Docs-dokumentumra.

Többféle nézet: Néha a jelenlegi hétre kell ráközelítenie. Máskor pedig a negyedévre vonatkozó áttekintésre van szüksége. A legjobb naptárak lehetővé teszik a nézetek közötti váltást anélkül, hogy az adatok duplikálódnának

Egyértelmű felelősségi kör és állapot: A naptár minden eleménél látszania kell, ki a felelős és milyen szakaszban van a feladat. Ezzel a naptár egy egyszerű ütemtervből valós idejű munkafolyamat-nyomkövetővé válik, amely nemcsak azt mutatja, mikor, hanem azt is, hogyan haladnak a dolgok

A marketingnaptárak típusai

Valószínűleg többféle marketingnaptárra lesz szüksége a különböző célok eléréséhez. Íme a főbb típusok áttekintése:

1. Szerkesztői naptár

A szerkesztői naptár (vagy tartalommarketing-naptár) segítségével megtervezheti és nyomon követheti, hogy milyen hosszú formátumú tartalmakat készít, mikor kerülnek közzétételre, és ki a felelős az egyes tartalmakért. Ez a tartalommarketing-csapatok kedvenc eszköze, és elengedhetetlen a hatékony tartalmi stratégia végrehajtásához.

Mit tartalmaz általában egy szerkesztői naptár:

Tartalom témája/címe (pl. „10 SEO-tipp bloggereknek”)

Tartalom típusa (blogbejegyzés, reel, hírlevél stb.)

Közzététel dátuma

Szerző/felelős személy

Állapot (Ötlet/Folyamatban/Tervezett/Közzétett)

Kulcsszavak vagy hashtagek

Csatornák (Közzétételi platform: Instagram, Substack, weboldal stb.)

2. Közösségi média marketing naptár

Ha több csatornán is aktív, akkor elengedhetetlen a közösségi média tartalmi naptár.

Ez pontosan meghatározza, hogy mi, mikor és hol jelenik meg, például hétfőn egy Instagram-karusszel, szerdán egy TikTok-videó, csütörtökön pedig egy LinkedIn-bejegyzés. Emellett olyan fontos részleteket is tartalmaz, mint a bejegyzés szövege, a tervezési elemek, a hashtagek és a platform-specifikus módosítások – mindezt egy helyen.

🧠 Érdekesség: A Facebook híres „Like” gombját majdnem „Awesome”-nak nevezték volna el. Mark Zuckerberg az utolsó pillanatban elvetette az ötletet. Képzelje el, hogy azt mondja: „Awesome-oltam a bejegyzésedet!”

3. Eseménymarketing-naptár

Az eseménymarketing-naptár felvázolja a közelgő eseményeket, azok időpontjait, valamint az események előtt, alatt és után végrehajtandó promóciókat.

Néhány általános jellemző:

Az esemény neve és dátuma (pl. „Nyári termékbemutató: július 10.”)

Esemény típusa (webinárium, konferencia, workshop, termékbemutató, akció stb.)

Marketingcsatornák (Instagram, LinkedIn, e-mail, Facebook-hirdetések stb.)

Promóciós tartalom (milyen bejegyzéseket, e-maileket vagy hirdetéseket fog közzétenni)

Ütemezés (mikor kezdje el a beharangozó bejegyzéseket, küldje el a meghívókat, tegye közzé a visszaszámlálókat stb.)

Csapatbeli szerepek (ki tervez, ír, ütemezi, teszi közzé stb.)

4. Termékbevezetési naptár

A termékbevezetési naptár egy lépésről lépésre kidolgozott terv, amely felvázolja, mi kell történnie egy új termék bevezetése előtt, alatt és után. Három fázisra oszlik:

Bevezetés előtti szakasz: Tervezze meg a tartalmat, alakítsa ki a termékoldalt, készítse elő az e-maileket, és ütemezze be a beharangozó bejegyzéseket

Bevezetés: Kövesse nyomon a termék piacra dobásának időpontját, ütemezze meg az e-maileket és a közösségi média bejegyzéseket, indítsa el a hirdetési kampányokat, és jelölje ki, ki felel a kérdések és visszajelzések nyomon követéséért

A bevezetés után: Ossza meg a véleményeket, tegyen közzé ajánlásokat, küldjön köszönő e-maileket, nyújtson támogatást, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat, például az eladásokat és a forgalmat

Minden feladat egy konkrét dátumhoz, platformhoz (például Instagram vagy e-mail) és csapattaghoz van rendelve. Ezzel a bevezetés a terv szerint halad, és könnyen kezelhető.

Marketingnaptár készítése

Most pedig hozzunk létre egy átfogó marketingnaptárat, amely felkészíti Önt a sikerre.

1. Határozzon meg egyértelmű marketingcélokat

Előfordult már Önnel, hogy hetekig dolgozott egy kampányon, majd később azt kérdezte magától: „Várjunk csak, mi is volt tulajdonképpen a célunk?” Ez történik, ha marketingcéljai nem elég pontosak a kezdetektől fogva. Az intelligens tervezéshez:

Általános célok helyett konkrét és mérhető célokat tűzzön ki. Ez a világosság pontosan megmutatja, mit kell beütemeznie: heti LinkedIn-hirdetéseket, célzott tartalmakat és rendszeres teljesítményellenőrzéseket.

Példa: ❌ Növelje közönségünket ✅ Szerezzen 500 új, minősített potenciális ügyfelet a LinkedIn-hirdetésekből 60 nap alatt, mivel a LinkedIn-ről érkező potenciális ügyfelek 40%-kal gyorsabban konvertálnak

Használja a „Mit szüntetnénk meg először?” tesztet. Kérdezze meg csapatát: Ha holnap le kellene faragnunk marketingtevékenységeink 90%-át, melyik lenne az az egy cél, amit megtartanánk? Ez egy egyszerű módszer arra, hogy kiderüljön, mi a legfontosabb jelenleg

2. Válassza ki a megfelelő marketingcsatornákat és tartalomtípusokat

Válassza ki azokat a platformokat, amelyeket a célközönsége használ. B2B esetében a LinkedIn vagy a webináriumok általában jól működnek. Fiatalabb közönség esetében az Instagram vagy a TikTok lehet hatékonyabb.

Ezután igazítsa a tartalom formátumait az ügyfelek preferenciáihoz:

Elfoglalt szakemberek: Rövid LinkedIn-bejegyzések vagy gyorsan elolvasható hírlevelek

Hobbisták vagy vizuális közönség: Reels, infografikák vagy útmutató blogok

Ez megkönnyíti a tartalmak csatornánkénti tervezését, a feladatok kiosztását és a hatékony megoldások nyomon követését.

🧠 Érdekesség: A Facebook, az Instagram és a TikTok azok a csatornák, amelyekbe a legtöbb B2B és B2C marketinges tervezi a legnagyobb összegeket fektetni. A Reddit, a Discord és a Threads szintén népszerű csatornákká válnak, amelyeket a marketingcsapatok körülbelül 10%-a használ.

3. Vonja be a legfontosabb szereplőket

Ne készítse el a naptárat egyedül. A csapata ismeri legjobban a munkaterhelését. Ha nem vonja be őket, késésekkel, határidők elmulasztásával és zavarral kell számolnia.

Tehát határozza meg, kik vesznek részt az egyes szakaszokban, és mi a felelősségük:

Fázis Kik vesznek részt? Mit csinálnak? Ötletelés Értékesítési, termék- és ügyfélszolgálati csapatok Ossza meg az ügyfelek kérdéseit, visszajelzéseit és gyakori problémáit, hogy tartalmi ötleteket alakítson ki Végrehajtás Írók, tervezők, videószerkesztők és csatornakezelők Egyértelmű feladatokra és határidőkre van szüksége a tartalom létrehozásához és közzétételéhez Jóváhagyás Marketingvezetők , a jogi csapat és a megfelelési csapat Ellenőrizze a tartalom pontosságát, jogi szempontjait és a márka szabványainak való megfelelését

4. Határozza meg a naptár időtartamát

Mennyire előre kell terveznie? Ez a munkafolyamatától és az iparág változásainak gyorsaságától függ.

Éves: Tervezze meg a főbb kampányokat, termékbevezetéseket és szezonális eseményeket. Segít az átfogó tervezésben, de rugalmasságot igényel

Negyedéves: Egy célzott ütemterv, amely struktúrát ad anélkül, hogy túl merev lenne

Havi: Gyorsan változó iparágak számára ideális, lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon és gyorsan alkalmazkodjon

Heti: A legalkalmasabb a részletes tervezéshez. Használja a napi tartalmak, e-mailek és közösségi média bejegyzésekhez

Semmi sem rontja el gyorsabban egy marketingprojekt tervét, mint egy elmulasztott bevezetési dátum. Ezért vázolja fel minden olyan fontos dátumot, amelytől marketingje függ. Ez egyértelmű szerkezetet ad a naptárának, és segít előre megtervezni a tartalmakat és a feladatokat.

Kövesse nyomon a következő három típusú dátumot:

Külső tényezők: ünnepnapok, iparági események, figyelemfelkeltő napok, szezonális csúcsok

Belső: Termékbevezetések, webináriumok, értékesítési kampányok, ütemezett tartalmak

Kampányok idővonalai: Minden kampányhoz egyértelmű indítási dátum vagy időtartomány

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „Marketinges dátumok és események” nevű fő dokumentumot egy dokumentumkezelő eszközben, például a ClickUp Docs-ban, hogy ott tárolhassa: A legfontosabb dátumok (ünnepek, események, termékbevezetések) átfogó listája

Az egyes dátumokhoz kapcsolódó tervezett eredmények lebontása

Linkek a ClickUp-ban található kapcsolódó feladatokhoz, listákhoz vagy mappákhoz

5. Készítse el marketingnaptárát a ClickUp segítségével

Miután meghatároztad a céljaidat, a fontos dátumokat, a csapatot és az ütemtervet, itt az ideje elkészíteni a naptáradat.

Használhatna táblázatot is. De azok nem kezelik jól a feladatok felelősségi körét, a valós idejű frissítéseket vagy a csapatmunkát. Olyan marketingnaptár-szoftverre van szüksége, amely a csapatmunkára lett kialakítva, nem pedig olyanra, amely cellákba és oszlopokba szorítja a csapatot.

Itt jön képbe a ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftvere.

Ez egy olyan, mindent magában foglaló munkaterület, amely segít Önnek:

Készítsen naptárakat tartalmakhoz, kampányokhoz, termékbevezetésekhez és eseményekhez

Rendeljen hozzá végrehajtható feladatokat határidőkkel, felelősökkel és állapotokkal

Kövesse nyomon a haladást, a visszajelzéseket és a jóváhagyásokat valós időben

És a legjobb az egészben? Az AI-alapú ClickUp Naptárral együtt kapja, amely valós idejű áttekintést nyújt arról, hogy mi van már beütemezve, mi folyamatban van, és mi következik.

Így készítheti el marketingnaptárát a ClickUp segítségével:

1. Hozzon létre vagy lépjen be abba a Térbe, Mappába vagy Listába, ahol a naptárat szeretné elhelyezni. Ezután kattintson az oldal tetején található + Nézet gombra

2. Válassza a Naptár lehetőséget a legördülő menüből

3. Amint megnyílik, adjon nevet a naptárának

4. Most már elkezdheti testreszabni.

📅 A naptárba feltétlenül felveendő elemek: Feladatnevek: Világos, cselekvésre ösztönző címek Határidők: Minden feladat konkrét határideje Felelősök: A felelős csapat tagok Feladat állapota: Haladási frissítések (pl. Folyamatban, Befejezve) Prioritás: Magas, Közepes, Alacsony Becsült idő: A feladat várható időtartama Kategóriák/címkék: Típus/csatorna szerinti rendezés Linkek/mellékletek: Csatoljon releváns fájlokat vagy URL-eket Kampány/projekt neve: Feladatok csoportosítása kezdeményezés szerint

Alapértelmezés szerint a ClickUp naptárban az aktuális hónap látható. Ha azonban más nézetet szeretne, csak kattintson a bal felső sarokban található Időszak gombra, és válasszon a nap, 4 nap, hét és hónap közül.

5. A plusz (+) ikonra kattintva közvetlenül hozzáadhat feladatokat egy adott dátumhoz

Más nézetekben (például Nap vagy Hét) bármelyik üres időrésre kattintva létrehozhat egy feladatot. A kattintás időpontja lesz a feladat határideje. Ha pedig van becsült időtartam (például 2 óra), a feladat lezárja azt az időt a naptárában.

Át kell ütemeznie? Csak húzza át a feladatot egy új napra vagy időpontra, és a határidő azonnal frissül.

A feladatok létrehozása után adjon hozzá leírást a részletekkel, például a célokkal, linkekkel és rövid leírásokkal.

Használhatja a ClickUp Brain-t, a ClickUp saját mesterséges intelligenciáját is, hogy a feladatnevekből feladatleírásokat generáljon. Például, ha a feladata „Instagram-bejegyzés készítése a termékbemutatóhoz”, akkor a következő utasítást adhatja meg:

📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezéséhez naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie arra, hogy megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést már kidolgozott. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a megbeszélések könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a monoton munkának!

6. Használjon egyedi nézeteket a különböző marketingigényekhez

A ClickUp Calendar remekül használható a tervezéshez. De néha szükség van arra, hogy más szemszögből is megvizsgáljuk a dolgokat.

Íme néhány nézet, amelyek között válthat:

A ClickUp Kanban táblanézet: Tökéletes a több szakaszból álló közösségi média kampányok, blogbejegyzések vagy e-mailes marketing feladatok vizualizálásához, mint például „Ötlet”, „Folyamatban”, „Ellenőrzés” és „Befejezve” Tökéletes a több szakaszból álló közösségi média kampányok, blogbejegyzések vagy e-mailes marketing feladatok vizualizálásához, mint példáulés

A ClickUp Gantt-diagram nézet : Ideális termékbevezetések vagy többfázisú marketingkampányok tervezéséhez és kezeléséhez. Nyomon követheti a feladatok közötti függőségeket, mérföldköveket állíthat be, és kezelheti az egymást átfedő feladatokat.

A ClickUp lista nézet : Ideális a feladatok szervezett, részletes formátumban történő kezeléséhez. Az összes feladatát egy egyszerű listában láthatja, szűrhet, rendezhet és csoportosíthat különböző paraméterek, például határidő, felelős vagy prioritás szerint, miközben nyomon követheti a határidőket és a felelősségi köröket. Ideális a feladatok szervezett, részletes formátumban történő kezeléséhez. Az összes feladatát egy egyszerű listában láthatja, szűrhet, rendezhet és csoportosíthat különböző paraméterek, például határidő, felelős vagy prioritás szerint, miközben nyomon követheti a határidőket és a felelősségi köröket.

7. Használja ki a sablonok hatékonyságát

A profi marketingesek gyakran használnak marketingnaptár-sablonokat, amelyek kész struktúrát kínálnak előre kitöltött feladatokkal, szakaszokkal és tartalmi útmutatásokkal. Ezek a sablonok időt takarítanak meg, és az iparág legjobb gyakorlatait követik, beépített haladási állapotokkal és egyedi mezőkkel, amelyeket a sikeres csapatok is használnak.

És a legjobb az egészben? A naptársablonok különböző változatokban állnak rendelkezésre, így kiválaszthatja azt, amelyik az Ön igényeinek leginkább megfelel.

Például:

Tartalomnaptár-sablonok : Tervezze meg és ütemezze be blogbejegyzéseit, közösségi média tartalmait és e-mailjeit

SEO-tartalomnaptár-sablonok : Tervezze meg SEO-orientált tartalmát a kulcsszókutatásra, a célközönségre, a tartalmi hiányosságokra és a teljesítmény nyomon követésére összpontosítva

Marketingterv-sablonok : Vázolja fel kampányait, tűzzön ki célokat, kövesse nyomon az előrehaladást, és kezelje a határidőket

Az Ön számára összeállított nyolc sablon a ClickUp marketingnaptár-szoftveréből, amelyekkel elindulhat:

1. ClickUp marketingnaptár-sablon

Tervezze meg és kövesse nyomon marketingkampányait, feladatait és költségvetéseit a ClickUp marketingnaptár-sablon segítségével

A ClickUp marketingnaptár-sablon kiváló kiindulópont minden marketingcsapat számára. Egy helyen összpontosítja kampányait, feladatait, határidőit és eseményeit.

Termékbevezetést tervez? Ez a sablon lehetővé teszi, hogy feladatot hozzon létre a „Termékbevezetési kampány” számára. Ezután bontsa kisebb részekre, például e-mailes marketingkampányokra, közösségi média bejegyzésekre, blogfrissítésekre és hirdetési kreatívokra – mindegyikhez megadva a határidőt, a költségkeretet és a felelőst.

A ClickUp Naptár nézetében idővonalon követheti nyomon az összes kampányát és feladatát. A Marketingfolyamat nézet áttekintést nyújt a munkafolyamatról a brainstormingtól a publikálásig, míg a Költségvetési táblázat nézet segít nyomon követni a kiadásokat és a megtérülést.

🎯 Legalkalmasabb: Marketinges szakemberek és projektkoordinátorok számára, akiknek átfogó képet kell kapniuk a határidőkről, a költségvetésekről és a csapat tagjainak feladatairól

2. ClickUp közösségi média naptár sablon

Kezelje és ütemezze a közösségi média bejegyzéseit a testreszabható ClickUp közösségi média naptár sablon segítségével

A ClickUp közösségi média naptár sablonja beépített projektmenedzsment funkciókkal segít a tartalmak platformok közötti tervezésében és kezelésében.

Feladatokat rendelhet a megfelelő csapattagokhoz, például a képekhez grafikushoz vagy a feliratokhoz szövegíróhoz, és határidőket állíthat be a vázlatok elkészítésére és a publikálásra, hogy a kezdetektől a végéig nyomon követhesse a folyamatot.

A közösségi média naptár sablonja olyan egyedi nézeteket tartalmaz, mint például:

Közösségi média naptár nézet: A bejegyzések dátum szerinti megtekintéséhez (pl. előzetes hétfőn, bloglink szerdán)

Témák listája: A nyers tartalmi ötletek kezeléséhez

Tartalomfolyamat-nézet: Az előrehaladás nyomon követése az Ötlet → Tervezés → Felülvizsgálat → Tervezett → Közzététel szakaszokban

🎯 Legalkalmasabb: Közösségi média menedzserek, tartalomstratégák és digitális marketing menedzserek, akik közösségi média kampányokat és platformok közötti posztolást irányítanak

3. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

Képzelje el és kezelje tartalommarketing-munkafolyamatát a ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával

A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonja kifejezetten tartalommarketing csapatok számára készült. Segítségével egy pillanat alatt áttekinthetik, milyen tartalmak készülnek, milyen fázisban vannak, és elérik-e a céljaikat.

12 egyéni mezővel rendelkezik, amelyek segítségével különböző információkat rögzíthet minden kampányhoz és eszközhöz, például szövegíró, tartalmi pillér, tartalomtípus, vázlat, végleges kimenet, közzététel dátuma stb.

Ráadásul testreszabható nézetekkel is rendelkezik:

Tartalomterv Nézet: Lista nézet a tartalmi ötletek brainstormingjához és rendszerezéséhez kulcsszavak és formátumok segítségével. Tervezed a lead-generálás fokozását? Adj hozzá olyan ötleteket, mint „A legjobb lead-mágnesek B2B márkák számára” vagy „Hogyan készítsünk konvertáló e-mail-csatornát”

Közzétételi naptár Megtekintés: A naptár elrendezése, amelyen látható, hogy az egyes tartalmak mikor kerülnek közzétételre

Haladási táblázat Nézet: Egy Kanban-tábla, amely az egyes tartalmi elemek állapotát mutatja az ötlettől a befejezésig

🎯 Legalkalmasabb: B2B tartalommarketing-csapatok számára, akiknek egyértelmű rendszerre van szükségük a feladatok kiosztásához, a jóváhagyások nyomon követéséhez és a tartalom összehangolásához a potenciális ügyfelek megszerzésére vonatkozó célokkal

4. ClickUp szerkesztői naptár lista sablon

Szervezze és kövesse nyomon szerkesztői feladatait a ClickUp szerkesztői naptárlista-sablonjával

A ClickUp szerkesztői naptár lista sablon segítségével listák alapján kezelheti a tartalmakat az ötlettől a publikálásig, egy helyen.

Ez különösen hasznos a szerkesztői terv bemutatásához megbeszéléseken, mivel a listákat könnyű áttekinteni és megvitatni. Emellett négy egyedi nézetet is kap:

Tiszta, dokumentumszerű áttekintést szeretne? Használja a Doc View funkciót

Inkább a listáról szeretne leellenőrizni a feladatokat? Válassza a Lista nézetet

Előre kell terveznie? A Naptár nézet tökéletes a határidők áttekintéséhez

Ha szereti a feladatokat post-it cetlikkel szervezni, a Board View egy drag-and-drop Kanban-stílusú elrendezést kínál a jobb feladatkezelés érdekében

🎯 Legalkalmasabb: Tartalomkészítők, bloggerek, marketingesek vagy kis csapatok számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a tartalomkészítés több platformon történő szervezéséhez és nyomon követéséhez

5. ClickUp posztolási naptár sablon

Egyszerűsítse a tartalom ütemezését és kövesse nyomon az előrehaladást több platformon a ClickUp közzétételi naptár sablon segítségével

Ha sok tartalmat publikál, és szüksége van egy, a publikálási időpontokra összpontosító naptárra, akkor a ClickUp Posting Calendar Template a legjobb választás. Segít nyomon követni az összes közzétételre kész (vagy majdnem kész) tartalmat.

Tartalmaz hat egyéni állapotot, például Jóváhagyás, Tartalomírás, Tervezés és Teljes tartalomtár, hogy egyértelműen nyomon követhesse az előrehaladást.

A nézetek között is válthat:

Tartalomtípusok megtekintése: Az összes bejegyzés megtekintése típus szerint

Brand Book View: Annak ellenőrzésére, hogy a tartalom illeszkedik-e Annak ellenőrzésére, hogy a tartalom illeszkedik-e a márkához és megfelel-e az irányelveknek

Állapot szerint: A tartalmi feladatok megtekintése a befejezés szakaszai szerint

🎯 Legalkalmasabb: tartalomkezelők, közösségi média marketingesek és kreatív csapatok számára, akiknek biztosítaniuk kell a tartalmak időbeni megjelenését és a márka egységességét több platformon

6. ClickUp blog szerkesztői naptár sablon

Szervezze és ütemezze meg blogbejegyzéseit a ClickUp blog szerkesztői naptár sablon segítségével, hogy biztosítsa a folyamatos publikálást.

A ClickUp Blog szerkesztői naptár sablonja kifejezetten a blogolási munkafolyamatokra van szabva. Felvehet blogötleteket, mint például „Hogyan maradjunk produktívak otthoni munkavégzés közben” vagy „A legjobb időpont a közösségi médiában való posztolásra”, határidőket állíthat be, és pontosan láthatja, mi esedékes és mikor.

Meg kell változtatnia a közzététel dátumát? Egyszerűen húzza át a feladatot a beépített naptárra. Ez megkönnyíti az ütemterv módosítását és a tartalmi hiányosságok felismerését – például, ha a 4. héten nincs semmi tervezve –, valamint azok szükség szerinti pótlását.

🎯 Legalkalmasabb: Bloggerek és tartalomcsapatok számára, akik szeretnék rendszerezni, nyomon követni és közösen kidolgozni a blogbejegyzéseket egy áttekinthető szerkesztői sablon segítségével

7. ClickUp tartalmi naptár sablon

Egyszerűsítse a tartalomtervezést, ütemezést és jóváhagyási folyamatokat a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával

A ClickUp tartalmi naptár sablonja a marketingnaptár egyszerűsített változata, amely a tartalmi elemeire és azok közzétételi ütemtervére összpontosít.

Képzelje el, hogy egy blogbejegyzésen dolgozik a vállalat weboldalához. Felbonthatja a munkát úgy, hogy létrehoz egy Hét mezőt, amelyben nyomon követheti, mikor kell dolgoznia rajta. Hozhat létre egy Tartalmi pillér mezőt is a kategorizáláshoz – ez egy blogbejegyzés a „SEO-tippek”, a „Marketing stratégiák” vagy a „Tartalomírás” témában?

Használja a Megjegyzések mezőt kapcsolódó fájlok feltöltésére vagy konkrét követelmények hozzáadására. Ráadásul a Ügyfél jóváhagyása mezőben megjelölheti, hogy a terv jóváhagyásra került-e, vagy még függőben van.

🎯 Legalkalmasabb: több ügyfélprojektet kezelő szabadúszó írók, napi bejegyzéseket és kampányokat tervező közösségi média menedzserek, valamint blogtartalmakat és e-mail hírleveleket koordináló marketingcsapatok számára

8. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Egyszerűsítse és szervezze meg marketingkampányait a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon segítségével

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon aranyat ér, ha nagy kampányokat szervez. Ez a marketingnaptár minden kampányszakaszra tartalmaz példafeladatokat, beleértve a stratégiát, a tartalomkészítést, a bevezetést és az elemzést.

Ezen felül számos lehetőség áll rendelkezésre a kampány megjelenítésének testreszabásához. Nézze meg a következőket:

Termékbevezetési nézet a bevezetéshez kapcsolódó feladatokhoz

Közösségi média naptár nézet kampányhoz kapcsolódó bejegyzésekhez

Naptár nézet az összes feladat idővonalon történő megtekintéséhez

Költségvetés-nyomkövető nézet a kiadások nyomon követéséhez

Használja a ClickUp irányítópultjait a teljesítmény nyomon követéséhez. Ha egy közösségi média bejegyzés nem teljesít jól, gyorsan átcsoportosíthatja vagy létrehozhat feladatokat a kiigazításhoz. És a legjobb az egészben? Minden érintett – a termék-, tartalom-, közösségi média- és tervezőcsapat – ugyanazon a projektterületen dolgozik.

🎯 Legalkalmasabb: marketingvezetők és tartalomkezelő csapatok számára, akik termékbevezetéseket, közösségi média kampányokat és tartalomkészítési feladatokat koordinálnak

A marketingnaptár megvalósítása és kezelése

A stratégia csak annyira erős, amennyire következetesen végrehajtja. Így kezelheti marketingnaptárát profi módon:

1. Használja a drag-and-drop ütemezést

Minden készen áll a kampány pénteki közzétételére, de az ügyfél hirtelen azt kéri, hogy már szerdán megjelenjen. Általában ez azt jelenti, hogy frissítenie kell a feladatot, üzenetet kell küldenie a szövegírónak a Slacken, sürgetnie kell a tervezőt, és át kell dolgoznia a lektorálási ütemtervet.

De a ClickUp Naptárban a feladatok drag-and-drop funkciójával egyszerűen áthelyezheti a feladatot szerdára. A határidő automatikusan frissül, és minden kijelölt személy, beleértve a szövegírót, a tervezőt és a szerkesztőt is, azonnal értesítést kap.

2. A tervek változásával módosítsa a stratégiákat

A marketingtervek folyamatosan változnak, és egyetlen változás is felboríthatja az egész naptárát.

A ClickUp feladatfüggőségek segítségével összekapcsolhatja a feladatokat „blokkoló” és „várakozó” kapcsolatokkal, például úgy, hogy a szövegírás várjon a tervezés befejezéséig, a közzététel pedig a szöveg jóváhagyásáig. Így, ha a tervezés előrehalad, a ClickUp automatikusan javasolja az attól függő összes feladat elhalasztását.

A marketingnaptár mindig naprakész marad, és a csapata mindig tudja, mi történik, anélkül, hogy Önnek egyenként kellene rögzítenie a dátumokat.

3. Kövesse nyomon az előrehaladást és a teljesítménymutatókat

Az egyik dolog a tartalom megtervezése, a másik pedig az, hogy átlássa az általános helyzetet. Ehhez ismét felhasználhatja a ClickUp Dashboards funkciót, hogy egyedi kártyákat készítsen a haladás nyomon követéséhez.

Készíthet kördiagramot a feladatok állapotának megjelenítésére, vagy vonaldiagramot, amellyel nyomon követheti, mennyi tartalmat tett közzé a hónap során.

A teljesítmény méréséhez hozzon létre egy marketing KPI-mérőtábl át. Integrálhatja a Google Analytics szolgáltatást, vagy manuálisan is hozzáadhat olyan mutatókat, mint a forgalom és a leadek száma. Így összekapcsolhatja a naptárát az eredményekkel, és láthatja, mi működik jól.

A kihívások leküzdése marketingnaptárak segítségével

Még a legátfogóbb marketingnaptárak is akadozhatnak. Nézzük meg néhány gyakori problémát, amellyel a marketingesek szembesülnek, és azok megoldását:

1. A csapat tagjai figyelmen kívül hagyják a naptárat

Már beállította, de néhányan továbbra is az utolsó pillanatban intézik a dolgokat, vagy nem frissítik a feladataikat.

A megoldás: Tegye a naptárat az egyetlen hiteles forrásává azáltal, hogy beépíti az értekezletekbe

Egyszerűsítse! Ha a naptár túl bonyolult, az emberek nem fogják használni. A ClickUp Home minden felhasználónak világos áttekintést nyújt a naptárból kivont heti feladatairól

2. A naptár túlterheltté válik

A nagy csapatoknál előfordulhat, hogy a naptárban rengeteg tétel szerepel, ami megnehezítheti az áttekintést és a fókuszálást.

A megoldás: Készítsen külön alnaptárakat az egyes részlegek vagy csatornák számára, például egyet a közösségi médiához és egyet a tartalomhoz. Használjon marketing irányítópultot , hogy mindkét naptárból lekérdezze a feladatokat. Tekintse meg az összes feladatot együtt, vagy szükség szerint szűrje csapatok szerint.

Rendszeresen archiválja vagy rejtse el a befejezett tételeket. A korábbi feladatok hasznosak referenciaként, de nem szabad, hogy elzsúfolják a jelenlegi nézetet.

Számos osztály és ügyfél folyamatosan friss híreket kér a marketing tevékenységéről, így Önnek számtalan helyzetjelentést kell küldenie.

A megoldás: Ossza meg a naptárat a megfelelő hozzáférési jogosultsággal. Hozzon létre egy csak olvasható linket a csapatának. Vagy vegyen fel egy ügyfelet vendégként, hogy nyomon követhesse a tartalom állapotát

Tisztázza, hogy az egyes érdekelt felek mit szeretnének látni, és hozzon létre egy kifejezetten nekik szóló szűrt nézetet

Tervezzen okosabban és értékesítsen hatékonyabban a ClickUp segítségével

A marketingnaptár elkészítése eleinte némi erőfeszítést igényel, de javítja a csapaton belüli kommunikációt, erősíti a kampányokat, és felszabadítja a kreativitáshoz szükséges mentális teret azáltal, hogy kezeli a „mikor és mit” kérdéseket.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára intuitív felületet kínál, amely lehetővé teszi, hogy minden marketingtevékenységét egy helyen láthassa és szervezhesse. A feladatokat egyszerűen áthúzhatja, hogy átütemezze őket, összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat, és több naptárnézeten keresztül nyomon követheti a különböző csatornákon elért eredményeket.

Ezen felül a ClickUp olyan marketingnaptár-sablonokat kínál, amelyek előre elkészített struktúrákat nyújtanak a tartalomtervezéshez és a közösségi média kampányokhoz, így már az első naptól kezdve időt takaríthat meg.

