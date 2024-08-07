Útmutató marketingprojekt-terv készítéséhez (+tervező sablon)

A gondos kutatás és tervezés minden sikeres marketingstratégia alapja.

Ha nem tervezi meg marketingkezdeményezéseit, nagy eséllyel eltér a marketingstratégiája a kitűzött céltól. Ennek eredményeként időt, pénzt és értékes erőforrásokat pazarol olyan tevékenységekre, amelyek nem segítik elő marketingcéljainak elérését.

Ehhez nyújt segítséget egy átfogó marketingprojekt-terv. Ez segít a marketinges szakembereknek az éves, negyedéves, havi stb. marketingstratégiájuk kidolgozásában.

Beépítheti olyan tényezőket, mint a költségvetés, az erőforrások elosztása, a feladatok felosztása és a végső cél.

Ha segítségre van szüksége a marketingprojekt-terv elkészítéséhez, ez az útmutató pontosan az, amire szüksége van. Ebben az átfogó útmutatóban elmagyarázzuk, mi is az a marketingprojekt-terv, miért előnyös, és hogyan lehet elkészíteni.

Kezdjük el!

Mi az a marketingprojekt-terv?

A marketingprojekt-terv részletesen bemutatja a vállalat marketingstratégiáit és a végrehajtás lépéseit. Tartalmazza a stratégia végrehajtásának egyértelmű ütemtervét, a elvégzendő feladatok listáját, a marketingcélokat és a vállalat marketingkezdeményezéseivel kapcsolatos egyéb lényeges részleteket.

A marketingprojekt-terv célja a feladatok szervezése és a marketingfolyamatok racionalizálása a legjobb eredmények elérése érdekében.

A marketingprojekt-terv alapvető elemei

A marketingprojekt-tervét készítse a lehető legátfogóbbá és legjobban kutatottá. Ez segít majd a végrehajtási szakaszban, amikor bizonyos információkra lesz szüksége.

Bár számos tényezőt figyelembe kell venni, itt van néhány alapvető elem, amelyet feltétlenül fel kell vennie marketingprojekt-tervébe.

Marketingcélok

Ez a szakasz kitér a vállalat jelenlegi helyzetére és arra, hogy mit szeretne elérni a következő évben.

Itt felsorolja az adott időszakra vonatkozó összes marketingcélját és azokat a mutatókat, amelyekkel kampányai teljesítményét nyomon követi. Győződjön meg arról, hogy marketingcéljai összhangban vannak az általános üzleti céljaival.

Néhány példa általános üzleti és marketing célokra

A márka ismertségének növelése

Több értékesítési lehetőség generálása

A weboldal rangsorának javítása

Növekvő jelenlét a közösségi médiában

Ezen átfogó célok alapján konkrét célokat kell kidolgoznia, amelyek segítik ezek elérését. Használja a ClickUp Smart Goals Template sablont marketingcéljainak meghatározásához és dokumentálásához.

Használja ezt, hogy megértse, mik a SMART célok, és világos marketingcélokat tűzzön ki vállalkozása számára

Célközönség

A marketing terv ezen része a célcsoportok leírását és a vásárlói profilokat tartalmazza.

A marketingprojekt terv ezen szakaszában foglalja össze az ügyfélkutatási adatokból nyert összes fontos információt. Adjon meg minél több részletet, hogy csapata pontosan tudja, kiket céloznak meg a különböző marketingkezdeményezésekkel.

Versenyzőelemzés

Ide vegye fel a legfontosabb versenytársak listáját és a versenytársak elemzéséből nyert információkat. Ez segít abban, hogy gyorsan áttekintse versenytársai marketingstratégiáit, erősségeit és gyengeségeit. Használja a ClickUp piaci versenytársak elemzésére szolgáló sablont, hogy vizuális versenytársak összehasonlító táblázatot készítsen.

Egy pillanat alatt megtekintheti a legfontosabb versenytársairól szóló kritikus információkat, és összehasonlíthatja, hogyan áll velük szemben

Marketing taktika

A marketingterv ezen része tartalmazza a végrehajtani kívánt marketingstratégiák részletes listáját. Menjen mélyre, és készítsen részletes tervet az összes marketingkezdeményezésről, amelyet a következő évben megvalósítani szeretne.

Ha például növelni szeretné a közösségi médiában való jelenlétét, sorolja fel az összes marketingstratégiát, amelyet alkalmazni fog. Ez lehet organikus tartalom közzététele, fizetett hirdetés, influencer marketing és még sok más.

Emellett sorolja fel azokat a tartalomtípusokat, amelyekre összpontosítani szeretne. A videók például egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ezért ezeknek is szerepelniük kell a tartalomkeverékében.

Marketingcsatornák

Sorolja fel az összes marketing- és tartalomterjesztési csatornát, amelyet marketingkampányához használni fog. Ne csak a weboldalára vagy blogjára támaszkodjon.

Ehelyett gondoskodjon arról, hogy megfelelő csatornákkal rendelkezzen, hogy nagyobb közönséget érjen el és több potenciális ügyfelet szerezzen vállalkozásának.

Például legalább egy közösségi média marketingcsatornát érdemes használnia. Válassza ki azt, amelyik a legnépszerűbb a célközönsége körében.

Ne vigyük azonban túlzásba, és ne vállaljunk túl sokat. Válasszunk ki néhány stratégiai csatornát, és összpontosítsunk rájuk, ahelyett, hogy minden lehetséges csatornán próbálnánk marketinget folytatni, és kudarcot vallanánk.

Piacra lépési stratégia

Szüksége lesz egy piacra lépési stratégiára, hogy új terméket vagy kollekciót népszerűsítsen, vagy új piacra lépjen. Ez magában foglalja öt kulcsfontosságú szempontra vonatkozó marketingtervét: termék, ár, promóció, emberek és hely.

Számos használatra kész piacra lépési stratégia sablon segíthet egy részletes marketingstratégia kidolgozásában. Itt látható egy képernyőfelvétel a ClickUp piacra lépési stratégia táblasablonjáról, amely erre a célra tökéletesen alkalmas.

Költségvetés

Használja marketingprojekt-tervének ezt a részét az általános marketingköltségvetés meghatározásához. Ezenkívül az általános költségvetés egy részét fordítsa a különböző marketingtevékenységekre és stratégiákra, amelyeken jelenleg dolgozik.

Végezzen piackutatást, hogy megbecsülje a különböző marketingtevékenységek várható költségeit, és így reális és pontos költségvetési tervet készíthessen.

A marketingstratégiájának sikeres megvalósításához különböző marketingeszközökre és szoftverekre lesz szüksége. Ide tartoznak a marketingtervező szoftverek, a közösségi média kezelőeszközök, a tartalomütemező eszközök és még sok más.

Azt is javasoljuk, hogy a legjobb marketingprojekt-menedzsment szoftvert használja, hogy biztosítsa a zökkenőmentes csapatmunkát és a hatékony feladatkezelést.

Sorolja fel az összes eszközét, és azokat, amelyeket a következő évben tervez megvásárolni. Ha vannak ismétlődő költségek, például előfizetési díj, azokat is sorolja fel.

Hogyan készítsünk hatékony marketingprojekt-tervet?

Most már tudja, mi is az a marketingprojekt-terv és milyen elemekből áll. Most pedig beszéljünk arról, hogyan készíthet olyan marketingprojekt-tervet, amely az Ön számára megfelelő és segít sikeres marketingkampányokat lebonyolítani.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató. Kövesse a folyamatot, hogy kidolgozzon egy szilárd projektmarketing tervet.

1. Mérje fel jelenlegi helyzetét

Az üzleti terv elkészítésének első lépése a vállalat jelenlegi helyzetének meghatározása. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és világos célokat kitűzni.

Kezdje egy SWOT-elemzéssel (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek). Menjen tovább, és írjon egy lehetséges cselekvési tervet a SWOT-mátrix minden eleméhez. Az alábbi példából kaphat ötleteket.

Erősségeinek és gyengeségeinek részletes elemzése életmentő lehet

Végezzen versenytárs-elemzést is, hogy megértse, hol áll a legfontosabb versenytársaival szemben.

Miután tisztában van azzal, hol tart jelenleg, folytassa a következő lépéssel.

2. Határozza meg egyértelműen a célközönségét

Ebben a szakaszban meg kell határoznia és definiálnia kell a célcsoportjait.

Miért?

Mivel marketingstratégiái és projektmarketing-terve a közönségétől, valamint azok érdeklődési körétől és preferenciáitól függ.

Készítsen vevői profilokat a célszegmenseihez. Ezeknek a következőket kell tartalmazniuk:

Demográfiai adatok : életkor, lakhely, munkakör, jövedelem stb.

Célok és problémák : Milyen kulcsfontosságú kihívást segít megoldani a terméked? Milyen célok elérésében segíthetsz a termékeiddel vagy szolgáltatásaiddal?

Érdeklődési kör és preferenciák : Mely marketingcsatornákon a legaktívabbak? Milyen típusú tartalmakkal foglalkoznak?

Viselkedési jellemzők: Milyen az online vásárlási viselkedésük? Mi a tipikus vásárlási útjuk?

Használja a ClickUp felhasználói személyiség táblát, hogy vizualizálja vásárlói személyiségeit, és életre keltsd őket. Vezesse be a niche-hez kapcsolódó jellemzőket, és gazdagítsa minden vásárlói személyiséget annyi információval, amennyit csak tud összegyűjteni. A ClickUp felhasználói személyiség sablon segítségével egyetlen irányítópultról hozhat létre és kezelhet több felhasználói személyiséget.

Kezelje több felhasználói személyiséget, és tekintse meg azok legfontosabb jellemzőit és demográfiai adatait a ClickUp egyetlen, egységes irányítópultjáról

3. Határozz meg egyértelmű marketingcélokat

Ezután világosan meg kell határoznia marketingcéljait. Mit szeretne elérni marketingtevékenységeivel?

Mind a marketingterved, mind a céljaid egy meghatározott időszakra vonatkozzanak. Ideális esetben ez egy pénzügyi év legyen.

A marketingteljesítmény éves nyomon követése segít a dolgok szervezettségének megőrzésében. Ez egyben elég hosszú időszak ahhoz is, hogy nyomon követhesse és mérhesse marketingtevékenységeinek eredményeit.

Céljait minél konkrétabbá és reálisabbá tegye. Használja a SMART keretrendszert céljainak megfogalmazásához:

Konkrét : Ne legyen homályos, hanem határozzon meg egyértelmű célokat. Például: „a bevételek 5%-os növekedése a következő negyedévben”.

Mérhető : Határozza meg azokat a mutatókat, amelyekkel mérni tudja az említett célok teljesítését.

Elérhető : Állítson fel reális célokat, amelyek a megadott időkereten belül elérhetők.

Releváns : Állítson fel olyan célokat, amelyek relevánsak az üzleti tevékenységéhez.

Időhöz kötött: Minden célnak világos időkerettel kell rendelkeznie.

Miután meghatároztad a céljaidat, használd a ClickUphoz hasonló jó marketingprojekt-menedzsment szoftvert a céljaid dokumentálásához.

Készítsen vizuális célokat, és kövesse nyomon azok elérését a ClickUp Goals irányítópult segítségével

Fektessen be a szükséges elemző eszközökbe, hogy mérni tudja marketingkampányának teljesítményét.

4. Határozza meg a költségvetést

Mostanra már tisztában kell lennie azzal, hogy mit szeretne elérni és ki a célközönsége. Most itt az ideje, hogy elkülönítsen egy marketing költségvetést, amely segít elérni céljait és kidolgozni egy szilárd marketing projekt tervet.

Mennyit kell a költségvetéséből marketingre fordítania?

A Deloitte legújabb CMO-felmérése szerint a vállalatok bevételeik 8–10%-át fordítják marketingre via CMO Survey

Ez egy kiváló kiindulási pont, de nincs szigorú szabály arra vonatkozóan, hogy mennyit kell ráfordítania. Ez attól függ, hogy mennyire agresszívek a növekedési tervei és marketingcéljai.

Ha cége a növekedés kezdeti szakaszában van, érdemes többet költenie marketingre. Ha már megalapozott vállalkozása van, marketingköltségvetése alacsonyabb lehet.

Ez attól is függ, hogy mennyi pénzt szeretne ráfordítani. Éppen ezért fel kell mérnie pénzügyi helyzetét és marketingcéljait, hogy reális költségvetést állíthasson össze.

5. Válassza ki a megfelelő marketingstratégiákat és csatornákat

A marketingtervezési folyamat ezen lépésében már minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a marketingterv elkészítéséhez és a stratégiák és csatornák kiválasztásához.

Néhány népszerű marketing taktika:

Tartalommarketing

E-mailes marketing

Közösségi média marketing

Keresőmotor-optimalizálás (SEO)

Webináriumok és podcastok

Videomarketing

A marketingstratégiák kiválasztásakor tartsa szem előtt a költségvetését. Például a reklámozás jó módszer a gyors eredmények elérésére, de lehet, hogy nincs rá költségvetése.

A marketingcsatornák tekintetében a webhelye lesz az elsődleges csatorna a tartalom és a SEO tekintetében, de más csatornákat is be kell vonnia a keverékbe. Válasszon 1-2 közösségi média platformot, ahol a célközönsége a legaktívabb, és ezekre koncentráljon.

6. Feladatok kiosztása és ütemterv készítése

Itt valósul meg az eddigi munkád, és itt kezded el végrehajtani marketingstratégiáidat. Használd a ClickUp marketingterv-sablont a feladatok és a marketingnaptár létrehozásához és kiosztásához.

Használja ezt a marketing terv sablont marketing tevékenységeinek szervezéséhez és a különböző feladatok előrehaladásának ellenőrzéséhez.

Akár belső csapattal dolgozik, akár kiszervezi a tartalomkészítést, adjon részletes kreatív briefeket a csapatának. Ez biztosítja, hogy minden marketingtartalma konzisztens, a márkához illeszkedő és az Ön igényeinek megfelelő legyen. Ha segítségre van szüksége a tartalomkészítéshez, használja a ClickUp AI-t, hogy AI-alapú írási asszisztenst kapjon. Ez segít Önnek a tartalom gyors és hatékony létrehozásában és szerkesztésében.

Írjon SEO-tartalmat, készítsen e-maileket és tervezzen marketingeseményeket a ClickUp AI segítségével

A marketingprojekteket is érdemes a ClickUp segítségével kezelni, mivel ez egy kiváló projektmenedzsment eszköz. Használja projektterv készítéséhez, az egyes feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez és a határidők betartásához. Lehetővé teszi a feladatok Gantt-diagram nézetben való megtekintését, ami kiváló módszer a projekt ütemtervének és állapotának vizualizálására.

Tekintse meg a projekteket a Gantt-diagram nézetben, hogy könnyedén kezelhesse a különböző feladatokat és ellenőrizhesse azok állapotát

A ClickUp Docs segítségével vizuális munkafolyamatokat hozhat létre, dokumentumokat készíthet projektterveinek megosztásához, együttműködhet csapatával különböző feladatokban, és még sok minden mást tehet.

A ClickUp docs segítségével könnyedén létrehozhat és megoszthat dokumentumokat a csapattagokkal, valamint valós időben együttműködhet a projektekben.

Ez az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, amely egyszerűsítheti a marketingprojekt-menedzsmentet.

A marketingprojekt-menedzser szerepe a terv kidolgozásában

A marketingprojekt-menedzser kulcsfontosságú szerepet játszik a marketingterv kidolgozásában és végrehajtásában.

Ők felelnek a kezdeményezésért, valamint annak tervezéséért, kidolgozásáért, irányításáért és megvalósításáért. Kritikus információkat szolgáltatnak és a megfelelő marketingprojekt-menedzsment stratégiákat alkalmazzák annak érdekében, hogy a vállalat marketingkezdeményezései sikeresek legyenek.

A marketingprojekt-menedzserek feladata továbbá a feladatok elosztása és a különböző marketingcsapat-tagokkal való együttműködés, hogy minden a megfelelően és időben el legyen végezve. Ehhez kiváló kommunikációs és vezetői képességekre van szükségük.

A hatékony marketingprojekt-terv előnyei

Egy alaposan kidolgozott és átfogó marketingprojekt-terv segíthet jobban megszervezni marketingtevékenységeit. Ha azonban még több meggyőző érv kell a terv elkészítéséhez, nézze meg annak különböző előnyeit.

Íme néhány fontos előny:

A terv stratégiai irányt és cselekvési tervet ad minden érintettnek. Ez segít Önnek és csapatának a helyes úton maradni a marketing célok eléréséhez.

Ez segít a marketingfolyamatok racionalizálásában, valamint a különböző feladatok nyomon követésében és kezelésében.

Ez segít jobban megérteni a célcsoportját, a versenytársakat és a célpiacot, így jobban felkészülhet a váratlan kihívásokra.

Amikor a marketing tervben megemlíti céljait és KPI-jeit, az segít abban is, hogy felmérje, marketing kezdeményezései jól működnek-e, vagy változtatnia kell a megközelítésén.

A marketingprojekt-terv elkészítésének gyakori kihívásai

A sikerhez elengedhetetlen egy szilárd marketingprojekt-terv kidolgozása, de ez nem könnyű feladat. Gondos tervezést, kutatást és ötletelést igényel.

Ha megismeri a lehetséges kihívásokat, jobban felkészülhet az üzleti terv kidolgozására.

Íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet egy marketingprojekt-terv elkészítésekor:

Lehet, hogy nem tudja, hol kezdje és mit vegyen fel a marketingprojekt-tervébe. A marketingprojekt-terv sablon használata azonban segíthet ebben.

A reális célok kitűzése egy másik terület, ahol a vezetőknek nehézségekbe ütköznek. Ehhez alapos elemzésre van szükség a vállalkozás jelenlegi helyzetéről és általános üzleti céljairól.

A versenytársak és a piac alapos elemzése szintén kihívást jelentő része a marketing terv elkészítésének, amely sok időt és erőfeszítést igényel.

A tervezés nehezebb lesz, ha Ön marketinges, de nincs projektmenedzsment tapasztalata. Kérjen segítséget szakértőktől, olvasson el többet arról, hogyan kell helyesen csinálni, és használja a különböző online forrásokból származó projekttervezési tippeket, hogy felkészüljön a kihívásra.

Készen áll egy szilárd marketingprojekt-terv elkészítésére?

Ha figyelmesen elolvasta ezt a cikket, akkor minden szükséges információval rendelkezik ahhoz, hogy sikeres marketingprojekt-tervet készítsen.

Ne feledje, hogy ez egy kihívásokkal teli és időigényes folyamat, különösen akkor, ha nincs marketing terv sablonja vagy keretrendszere, amelyet minden évben használ.

Ne aggódjon, mi a tökéletes megoldást kínáljuk Önnek. Használja a ClickUp marketing terv sablonjait, hogy megkönnyítse munkáját. A ClickUp emellett különböző projektmenedzsment eszközöket, sablonokat és funkciókat is kínál, amelyek segítenek marketing stratégiáinak megtervezésében és végrehajtásában.

Nézze meg a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvert, és fedezze fel annak funkcióit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelelő-e az Ön vállalkozásának.