Hogyan válasszuk ki a vállalkozásunkkal együtt növekvő építésirányítási szoftvert?

Minden építési projekt a kontroll és a káosz közötti állandó küzdelemben él. Az alvállalkozók eltérően értelmezik a tervrajzokat. A helyszíni csapatok a legkényelmesebb formátumban rögzítik a frissítéseket.

A problémákat tovább súlyosbítja, hogy az építőipari cég minden csapata eltérő módon vagy megosztott táblázatok segítségével követheti nyomon a költségeket.

Az építésirányítási szoftver pontosan ezt a problémát kezeli és oldja meg. Ahogy egyre több iparág digitalizálódik, az építőipari vállalatoknak is szükségük van egy olyan egységes rendszerre, amely integrálja a terveket, a költségeket és a frissítéseket.

Miért? A központi platform biztosítja, hogy minden érdekelt fél, az irodától a munkaterületig, valós időben ugyanazokkal az információkkal dolgozzon.

Hogyan válasszon olyan építési projektmenedzsment szoftvert, amely megfelel az Ön igényeinek? Az alábbiakban megválaszoljuk ezt a kérdést.

Rendeljen tulajdonosokat, határidőket és bizalmi szinteket minden feladathoz, hogy a kockázatokat még azok eszkalálódása előtt felismerje.

Váltson a Lista, Gantt és Idővonal nézetek között, hogy nyomon követhesse a függőségeket és pontos maradjon a projekt ütemterve.

Tárolja az engedélyeket, rajzokat és specifikációkat közvetlenül a feladatokban vagy a Dokumentumokban, hogy a csapatok mindig a megfelelő verzióval dolgozzanak.

Mi az építésirányítási szoftver?

Az építésirányítási szoftver egy kifejezetten az építőipar számára kifejlesztett digitális platform. Segít a csapatoknak az építési projekt minden szakaszának tervezésében, koordinálásában és ellenőrzésében, a becslésektől és ütemtervektől a napi helyszíni jelentésekig és a végső átadásig.

👀 Tudta? Az építőipar a globális munkaerő közel 8%-át foglalkoztatja. Ugyanakkor ez az egyik leginkább munkaerőhiánnyal sújtott ágazat világszerte!

Miért fontos a megfelelő építésirányítási szoftver kiválasztása?

Az építésirányítási szoftver kiválasztásakor a legfontosabb kérdés: Segít-e gyorsabban, biztonságosabban és kevesebb költségtúllépéssel megvalósítani a projekteket?

A jó építésirányítási szoftver csökkenti a kommunikációs zavarokat az irodai és a terepen dolgozó csapatok között. A projektmenedzserek, a felügyelők és az alvállalkozók mind ugyanazokkal a tervrajzokkal, frissített ütemtervekkel és jóváhagyott RFI-kkel dolgoznak.

Emellett valós idejű áttekinthetőséggel megakadályozza a költségvetés túllépését. Hogyan?

Először is, nyomon követi a költségvetéseket, a módosítási megrendeléseket, a munkaórákat, az anyagköltségeket stb. Így amikor a helyszíni csapat frissíti az előrehaladást vagy a mennyiségeket, a költségvetések automatikusan kiigazulnak, és a projektmenedzserek azonnal észrevehetik az eltéréseket.

Minden frissítés automatikusan szinkronizálódik az összes érdekelt fél között. Ez javítja az együttműködést, és mindenki összehangoltan dolgozik, anélkül, hogy végtelen e-mail-váltásokra vagy kommunikációs hiányosságokra lenne szükség.

Először értékeli az építési projektmenedzsment eszközöket? Íme az 5 legjobb versenyző listája:

A kivitelezésirányítási szoftver kiválasztása előtt figyelembe veendő legfontosabb tényezők

A megfelelő projektmenedzsment szoftver alapvető fontosságú ahhoz, hogy a projekteket időben és a költségkereten belül megvalósítsák. A modern építési projektmenedzsment követelményei a következők:

Valós idejű koordináció a helyszín és az iroda között

A legtöbb késedelem nem a munkaterületen kezdődik, hanem a hiányzó frissítések és a lassú jóváhagyások miatt alakul ki. A modern építési eszközöknek azonnal szinkronizálniuk kell a terepi adatokat, a tervezési változtatásokat és a vezetői döntéseket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Teljes átláthatóság minden fázisban és minden vállalkozó esetében

Az ajánlatoktól és a beszerzéstől az átadásig az építési projektmenedzsereknek egységes képet kell kapniuk a haladásról. Az olyan eszközök, mint a Gantt-diagramok, a mérföldkő-követők és a hatókör-változási naplófájlok segítenek a csapatoknak pontosan megérteni, hogy az egyes projektek hol tartanak az építésirányítási tervben.

Korai kockázatfelismerés a láncreakciószerű problémák megelőzése érdekében

A késedelmes ellenőrzések, a hiányzó anyagok vagy az időjárási zavarok megzavarhatják az ütemtervet. Az intelligens szoftver riasztások, irányítópultok és automatizált nyomon követés segítségével korán felismeri a potenciális kockázatokat.

Beépített megfelelőségi és biztonsági munkafolyamatok

A szabályozási követelmények és a megfelelőség már nem lehet utólagos gondolat. A megfelelő rendszer a biztonsági űrlapokat, az ellenőrzési naplókat és a szükséges dokumentációt közvetlenül beépíti a napi munkafolyamatokba.

Mobilbarát

Keressen olyan mobil-first funkciókat, mint a digitális ellenőrzőlisták, fotófrissítések, hangalapú feladatfelvétel és valós idejű együttműködés az RFI-k és a punch listák terén. Akár az irodában, akár a terepen dolgozik a csapata, mindig beviheti a megfelelő információkat, és továbbhaladhat a projekttel.

Szabványosított sablonok, amelyek javítják az ismételhetőséget

Azok a platformok, amelyek újrafelhasználható építésirányítási sablonokat kínálnak a kezdeti folyamatokhoz, RFI-khez, benyújtásokhoz, hatókör-felülvizsgálatokhoz és zárójelentésekhez, segítenek a bevált gyakorlatok másolásban a projektek és csapatok között.

👀 Mennyibe kerül a hatókör kiterjesztése az építőiparban? Vegyük példaként a Sydney-i Operaházat. Az eredeti becslések szerint 7 millió dollárba került volna, és 4 év alatt készült volna el. Végül több mint 102 millió dollárba került, és 14 év alatt készült el, ami több mint 14-szeres költségtúllépést jelent.

Hogyan válasszuk ki a legjobb építésirányítási eszközt?

A megfelelő építésirányítási szoftver kiválasztásához számos funkciót kell mérlegelni. A döntés megkönnyítése érdekében tegye a következőket:

1. lépés: Kezdje az üzleti igényeivel

Térképezze fel a legnagyobb projektbeli kihívásokat.

Késések történnek, mert a tervrajzok elavultak? A költségkövetés nem egységes a különböző vállalkozók között? A helyszíni csapatok WhatsApp-fotókra vagy kézi naplózásra támaszkodnak?

Készítsen egy listát a nem megkerülhető funkciókról. Ezek lehetnek például a mobil jelentések, a költségvetés, az ütemezés vagy a rajzok verziókezelése. És olyan funkciók, amelyek jó, ha vannak, mint például a beszerzés integrációja és a fejlett, AI-alapú jelentések.

Ez a lépés segít kiválasztani azokat az eszközöket, amelyek megoldják a munkafolyamatában fellépő hiányosságokat.

Ezenkívül fontolja meg, hogy választása mennyire illeszkedik az Ön által preferált építési projekt megvalósítási módszerhez, legyen az tervezés-kivitelezés, tervezés-ajánlattétel-kivitelezés vagy integrált projektmegvalósítás.

Minden módszernek megvannak a maga felelősségi és együttműködési szakaszai. A szoftvernek támogatnia kell a munka átadásának módját, a csapatok közötti együttműködést és a kockázatok felismerését.

2. lépés: Értékelje a szállítókat, és végezzen összehasonlító elemzést

Kérje meg a gyártókat, hogy mutassák be Önnek a szoftvert egy élő bemutató keretében, az Ön területéről vett példaprojekt segítségével. Nézze meg, hogyan kezelik a valós munkafolyamatokat, beleértve a módosítási megrendeléseket, az RFI-ket, a helyszíni frissítéseket és a költségvetéseket.

Kérjen ingyenes vagy fizetős próbaverziót, amelyben valódi adatokat tölthet be, rajzokat és dokumentumokat tölthet fel, valamint heti jelentéseket készíthet. Így megnézheti, hogyan kezeli a szoftver a munkája összetettségét és a projektmenedzserek által a helyszínen és az irodában hozott napi döntéseket.

Ellenőrizze az építési projektmenedzsment szoftver integrációs képességeit is. Nézze meg, hogy integrálható-e a meglévő technológiai rendszerébe, vagy új eszközök vásárlását, a munkafolyamatok módosítását vagy az adatok áttelepítését igényli-e. Ez mind a teljes költséget, mind a bevezetés egyszerűségét befolyásolja.

Végül értékelje a teljes tulajdonlási költséget (TCO). Vegye figyelembe a beállítás, a megvalósítás és az áttérés költségeit, valamint az esetlegesen szükséges testreszabási vagy kiegészítő modulok költségeit. Ne feledkezzen meg a folyamatos támogatásról vagy karbantartási díjakról, valamint arról, hogy a költségek hogyan változnak, ha több felhasználót ad hozzá, vagy nagyobb, összetettebb projekteket kezel.

Miután elkészítette a funkciók listáját, kezdjen el alaposan kutatni. Nézze meg, mit mondanak az emberek, és milyen eszközökkel lehet megoldani a speciális problémákat.

Ez a táblázat áttekintést nyújt a összehasonlító elemzéshez figyelembe veendő szempontokról:

Kritérium Miért fontos ez? Rövidített lista eszköz A Eszköz B Eszköz C Könnyű használat / felhasználói felület A rossz felhasználói élmény megakadályozza a bevezetést N Y N Mobil/offline használat A terepen dolgozó csapatoknak hozzáférésre van szükségük Y N Y Integráció a könyveléssel Megakadályozza a párhuzamos munkavégzést Y Y N Támogatás és képzés minősége Csökkenti a súrlódást N Y N Példa a munkafolyamatra Megerősíti a valódi használatot (gyártói bemutató) (próbaverzió) (pilot) TCO (5 év) Élettartam alatti költségek $X $Y $Z Biztonság és megbízhatóság Védi az adatokat és biztosítja a folytonosságot Megfelel az ISO szabványoknak — Megfelel a szabványoknak

💡 Profi tipp: Készítsen beszállítói összehasonlító táblázatot közvetlenül a ClickUp-ban a Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével. Hozzon létre mezőket olyan kritériumokhoz, mint a könnyű használat, a mobil teljesítmény, az integráció mélysége, a költség, a támogatás minősége és az ütemezési funkciók. Rendeljen numerikus pontszámokat vagy legördülő menüből választható értékeléseket az egyes szállítókhoz, töltsön fel bemutató jegyzeteket feladatkommentként, és csatoljon próbafájlokat vagy képernyőképeket. Használja a ClickUp táblázatos nézetét, hogy egyetlen képernyőn áttekintse az összehasonlítást.

3. lépés: Végezzen el egy koncepcióbizonyítást

Tesztelje a kiválasztott szoftvermegoldásokat.

Válasszon egy folyamatban lévő projektet kísérleti projektként. Keressen olyan projektet, amelyben elegendő mozgó alkatrész van a szoftver teszteléséhez, de nem olyan nagy, hogy lehetetlen legyen nyomon követni az eredményeket.

Vonja be mind az irodai személyzetet, mind a helyszíni munkatársakat, és kérje meg őket, hogy a platformon belül végezzék el a napi feladatokat, például az ütemezést, a dokumentumok megosztását, az RFI-ket és a költségvetés frissítését.

A pilot program futtatásakor próbálja meg megválaszolni az alábbi kérdéseket:

Könnyebb nyomon követni a költségvetéseket, dokumentumokat és ütemterveket, vagy az emberek még mindig a régi szokásaikhoz ragaszkodnak?

Mennyire tudnak az új felhasználók gyorsan felzárkózni anélkül, hogy segítségre lenne szükségük?

A platform több projektre kiterjedő áttekinthetőséget biztosít, vagy csak az Ön által tesztelt projektre?

Például, amikor a ClickUp használatáról van szó építési projektmenedzsment célokra, egy felhasználó így nyilatkozik:

Az alaprajz elkészítésétől a térfogat-tervezetekig és az építési tervekig minden szempontot nyomon kell követnem, a padlóburkolat-választástól és a tájtervezéstől a világítás kialakításáig és a szerkezeti kompatibilitásig. A Clickup nélkül, amely segít strukturált és áttekinthető listákat készíteni, SEMMIKÉPPEN sem tudnék ilyen gyorsan és koncentráltan dolgozni. Tudom, mely feladatok már el lettek végezve, és melyek vannak még hátra. minden feladathoz megjegyzéseket, emlékeztetőket és dokumentumokat csatolhatok, és nyomon követhetem az egyes feladatok és teljes projektek elvégzéséhez szükséges időt. Sorolhatnám még tovább és tovább. IMÁDOM a Clickupot. És őszintén szólva, még a szoftver képességeinek 30%-át sem használom ki. Van egy GANTT funkciója, amellyel egy kicsit játszottam, és imádtam a MINDMAPS-t, ami egyszerűen fantasztikus, és még sok más...

Hogyan támogatja a ClickUp az építési csapatokat?

Az építési csapatok ritkán dolgoznak ugyanazon a helyen. A kommunikáció és a dokumentáció áramlása ezek között a csoportok között nem mindig következetes, mert egyes csapatok az irodában ülnek, míg mások a helyszínen dolgoznak.

És ez az inkonzisztencia költségekkel jár. A vállalkozók 50%-a jelenti, hogy munkatársai hetente 1–3 órát veszítenek nem produktív feladatokkal, például eszközök várakozásával, információk keresésével vagy kommunikációs zavarok kezelésével. A szétszórt eszközök és az eltévesztett dokumentáció is része a problémának.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egységes operatív gerincet biztosít a hatékony építési projektmenedzsmenthez. Egyetlen összekapcsolt munkaterületen egyesíti a tervezést, az ütemezést, a költségkövetést, a dokumentációt, a csapatkommunikációt és a helyszíni jelentéseket.

Nézzük meg, hogyan könnyíti meg az életét (és a munkáját) a ClickUp for Construction Teams.

A ClickUp for Construction Teams segítségével zökkenőmentesen egyszerűsítheti az RFI-ket, a költségvetéseket és az ütemterveket.

AI-alapú segítség

A ClickUp Brain az Ön állandó projektasszisztense, amely közvetlenül a ClickUp munkaterületébe van beépítve.

Így támogatja a ClickUp Brain a munkafolyamatokat építési AI eszközként :

Azonnali válaszok és visszakeresés: egyetlen parancsra előhívhatja a legfrissebb rajzokat, engedélyeket vagy ellenőrzési naplókat, így órákat spórolhat meg, amelyeket egyébként a fájlok átkutatásával töltene.

Intelligens összefoglalók: alakítsa át a helyszíni naplókat, a megbeszélések jegyzőkönyveit vagy a kommentárszálakat könnyen érthető összefoglalókba, hogy a projektmenedzserek és az ügyfelek gyorsan felzárkózhassanak.

Jelentéskészítés: Hozzon létre automatikusan heti vagy havi előrehaladási jelentéseket az élő adatokból – amelyek tartalmazzák a mérföldköveket, a késedelmeket, a költségvetési eltéréseket és a függőben lévő jóváhagyásokat –, amelyek készen állnak az ügyfelek vagy a vezetőség számára.

Kockázatok láthatósága: A Brain áttekinti a feladatokat, és jelzi a késedelmes tételeket, a kockázatos függőségeket vagy a költségvetési rendellenességeket, mielőtt azok eszkalálódnának.

A ClickUp Brain segítségével azonnal lekérdezheti a frissítéseket és letöltheti a dokumentumokat.

Kezelje könnyedén az ütemterveket és a határidőket

A munkaterületen belül a ClickUp Tasks egy egységes platformot biztosít az építési csapatok számára a folyamatban lévő projektek különböző elemeinek nyomon követéséhez. Minden feladat tartalmazhat olyan részleteket, mint a megbízottak, a határidők, a címkék, a mellékletek és a megjegyzések.

A függőségek egyértelmű kiemelésével nem áll fenn annak a kockázata, hogy a folyamat fontos lépései kimaradnak.

A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon részletes feladatokat.

A Tasks egyik legnagyobb előnye, hogy a folyamatához illeszkedő ClickUp egyéni állapotokat hozhat létre. Olyan szakaszokat tervezhet, amelyek tükrözik az építési projektek előrehaladását, például Felülvizsgálatra benyújtva, Jóváhagyva, Folyamatban, Ellenőrzés ütemezve és Befejezve.

Határozza meg és kövesse nyomon a személyre szabott feladatok előrehaladását a ClickUp egyéni állapotokkal.

Több mint 15 módon ábrázolhatja a munkafolyamatokat

Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül, hogy a munkát az Ön számára legérthetőbb módon ábrázolja.

Ha szeretné látni, hogyan illeszkednek össze ezek az elemek, a ClickUp Gantt-diagram nézet holisztikus képet ad az ütemterveiről.

A ClickUp Gantt-diagramjával vizualizálhatja az egész építési ütemtervet és módosíthatja a függőségeket.

A ClickUp Board View funkciója lehetővé teszi az építési csapatok számára, hogy a feladatokat Kanban munkafolyamatként kövessék nyomon – ez tökéletes megoldás a különböző munkacsoportok és alvállalkozók munkájának nyomon követéséhez.

Központosítsa a dokumentációt

A ClickUp Docs segítségével tárolhatja dokumentációját. Az engedélyektől a napi jelentésekig minden projektfázis szerint van rendszerezve, és közvetlenül kapcsolódik a fő feladathoz.

Készítsen SOP-kat, szerződésvázlatokat vagy projektwikiket a ClickUp Docs segítségével.

A dokumentumok szerkeszthetők, megoszthatók és együttműködésre alkalmasak.

Csapatának tagjai könnyedén együttműködhetnek a rajzokhoz fűzött megjegyzésekkel vagy a specifikációk valós idejű frissítésével, és az építési projektben részt vevő mindenki hozzáférhet a legfrissebb verzióhoz.

Zökkenőmentes együttműködés bárhonnan

A ClickUp segít egyszerűsíteni a valós idejű együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki valós időben kapcsolatban maradjon a következő funkciók segítségével:

Használja a megjegyzéseket a frissítések rögzítésére: Dokumentálja a helyszínen elért haladást, és emelje ki az egyes csapattagokat közvetlenül a feladatokban Dokumentálja a helyszínen elért haladást, és emelje ki az egyes csapattagokat közvetlenül a feladatokban a ClickUp Assigned Comments segítségével. Például jegyezze fel, mikor szállítják le a betonacélt, vagy mikor fejeződik be a vizsgálat, hogy csökkentsék a csapattagok közötti felesleges oda-vissza kommunikációt.

Központosítsa a frissítéseket és egyértelműsítse az utasításokat a ClickUp Comments segítségével.

Tartsa a beszélgetéseket egy helyen: A ClickUp Chat lehetővé teszi mind a dedikált projektcsatornák, mind a részlegek közötti személyes üzenetküldést, így központosíthatja a kommunikációt az engedélyekkel, az ügyfelek változásaival vagy az alvállalkozók koordinációjával kapcsolatban.

Tartsa összehangban az egész csapatát a ClickUp Chat segítségével

A helyszíni körülmények rögzítése: A ClickUp Mobile alkalmazás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a javítási problémákról vagy biztonsági aggályokról készült fényképeket közvetlenül a feladatokhoz töltsék fel, így jobb, megalapozottabb döntéseket hozhatnak. Ez az irodai munkatársaknak azonnali kontextust biztosít, és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé.

Ossza meg a bemutatókat perceken belül: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét vagy hangos bemutatóit, hogy megmutassa a rajzok jelöléseit vagy elmagyarázza az ütemterv változásait. Ez különösen hasznos a távoli érdekelt felek számára, akik így tisztázhatják a kérdéseket anélkül, hogy megvárnák a találkozót.

Kommunikáljon aszinkron módon csapatával a ClickUp Clips segítségével

Állítsa alacsony értékű manuális feladatokat automatikus üzemmódba

Az építőiparban időigényes minden apró feladatot nyomon követni, például ellenőrizni, hogy megérkezett-e a mai jelentés, vagy jóváhagyták-e az engedélyt.

Bemutatjuk: ClickUp Automations.

Ez a ClickUp kódolás nélküli automatizálási motorja, amely automatizálja a manuális feladatokat – emlékeztetőket küld, állapotokat frissít, feladatokat oszt ki és automatikusan továbbítja a jóváhagyásokat.

Állítsa be a „Set if this then that” szabályokat, és a ClickUp Automations kezeli a rutin munkafolyamatokat.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az építési szoftver kiválasztásakor

A végső döntés meghozatala előtt ugyanolyan fontos tudni, hogy mit nem szabad tenni. Íme a leggyakoribb hibák, amelyeket a csapatok elkövetnek az építési projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor:

1. Feltételezzük, hogy a költségkódok és a költségvetési mezők „szabványosak”

Sok platformon vannak rögzített költségvetési kategóriák, amelyek nem egyeznek a pénzügyi csapat projektkódolási rendszerével. Ez az eltérés később órákon át tartó kézi egyeztetést eredményez, mivel a projektköltségek és a könyvelési főkönyvek soha nem egyeznek meg teljesen.

✅ Megoldás: A megfelelő szoftver lehetővé teszi a költségkódok testreszabását, azok számlatükörhöz való kapcsolását, valamint az adatok fordítási hibák nélküli közvetlen továbbítását a könyvelési szoftverbe.

2. Az RFI munkafolyamatok teljes körű tesztelésének elmulasztása

A legtöbb vásárló feltételezi, hogy „a szoftver kezeli az RFI-ket”, de nem ellenőrzi, hogyan. Egyes rendszerekben az RFI-k általános feladatokként végződnek, amelyeknek nincs egyértelmű kapcsolata a rajzokkal, szerződésekkel vagy válaszokkal. Ez kontextushiányhoz és duplikált jóváhagyásokhoz vezet.

✅ Megoldás: A próbaidőszak alatt futtasson le egy élő RFI-t a rendszeren keresztül – a helyszínen történő létrehozástól kezdve a mellékletek, jóváhagyások és lezárásig. Győződjön meg arról, hogy a munkafolyamat teljes audit nyomvonalat rögzít, további lépések nélkül.

3. A módosítási megrendelések rögzítésének és nyomon követésének figyelmen kívül hagyása

Egyes projektmenedzsment szoftverek a módosítási megrendeléseket dokumentumokba vagy e-mailekbe rejtik el. Ez azt jelenti, hogy senki sem látja a költségvetésre vagy az ütemtervre gyakorolt hatást, csak hetekkel később, amikor már késő módosítani.

✅ Megoldás: Keressen olyan építési szoftvert, amely robusztus dokumentumkezeléssel rendelkezik. A módosítási megrendelések saját objektumtípusok, összekapcsolt költségekkel, frissített ütemtervekkel és jóváhagyási előzményekkel, amelyek a fő projekttervvel együtt nyomon követhetők.

4. Elfelejteni, hogy az alvállalkozók gyakran cserélődnek a projekt közepén

Az építési szoftver akkor tűnhet megfelelőnek, ha egy állandó csapat használja, de sok alvállalkozó távozik a projekt befejezése előtt. Ha az eszköz nem kezeli megfelelően a belépéseket és kilépéseket, a hozzáférés zavarossá válik, és az alvállalkozó távozásakor a kritikus nyilvántartások eltűnnek.

✅ Megoldás: Válasszon olyan projektmenedzsment eszközt, amely részletes jogosultság-vezérléssel, vendégszerepkörökkel és a feladatok vagy fájlok egyszerű átruházásával rendelkezik, ha alvállalkozók cserélődnek.

Gondolja át az építési projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

Mi van, ha az építőiparban a valódi kihívás nem a projekt mérete, hanem az információáramlás módja? A tervek változnak, a költségek változnak, és a frissítések mindenhonnan érkeznek.

Építésirányítási platform nélkül a munka már jóval az első késedelem megjelenése előtt lelassul a helyszínen. A ClickUp ezt (véglegesen) megváltoztatja.

A szoftver egy helyen gyűjti össze az ütemterveket, a költségeket, az RFI-ket és a napi frissítéseket, így a csapatok ténylegesen összehangoltan tudnak dolgozni.

A nézetek és a műszerfalak áttekinthetőséget biztosítanak a tereptől az irodáig. A feladatfüggőségek és a Gantt-diagramok segítik a határidők betartását. A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia réteget ad hozzá, amely a projektadatokból keresi meg a válaszokat, és akkor nyújt betekintést, amikor a legnagyobb szükség van rá.

