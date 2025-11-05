A 11 legjobb egészségügyi együttműködési szoftver 2025-re

Az egészségügyben az együttműködés nem csupán csapatmunkát jelent, hanem időmegtakarítást, a hibák számának csökkentését és végső soron a betegek jobb eredményeinek elérését is. De amikor az ellátó csapatok, az adminisztrátorok és az IT-személyzet tucatnyi rendszerrel és kommunikációs csatornával kell megbirkózzon, még az egyszerű koordináció is labirintusnak tűnhet.

Itt jönnek képbe az egészségügyi együttműködési szoftverek.

Ezek az eszközök mindenki számára – a klinikai vezetőknek és a praxismenedzsereknek egyaránt – egyetlen platformot biztosítanak, ahol megoszthatják a legfrissebb információkat, nyomon követhetik a betegek adatait és racionalizálhatják a munkafolyamatokat.

Akár az adminisztratív akadályok csökkentését, a csapatkommunikáció javítását, akár a részlegek közötti koordináció erősítését szeretné elérni, a megfelelő szoftverrel mindez megvalósítható.

Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük a legjobb eszközöket, amelyek valós klinikai munkafolyamatokon alapulnak és javítják a betegellátást.

Kezdjük!

A legjobb egészségügyi együttműködési szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb egészségügyi együttműködési szoftvermegoldásokról.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Egységes ellátás és műveletek koordinálása klinikai, kutatási és adminisztratív csapatok számára HIPAA-kompatibilis környezetben HIPAA-kompatibilis projektmenedzsment egyéni szerepkörökkel, kontextusfüggő üzenetküldés a ClickUp Chat segítségével, megosztott SOP-k és dokumentáció a ClickUp Docs segítségével, intelligens ellátáskoordináció a ClickUp Brain segítségével, valós idejű ütemezés az AI Calendar segítségével, feladat szintű PHI-nyomon követés egyéni mezők segítségével, központosított nézetek a betegek és a személyzet munkafolyamatairól, valamint AI által generált kórházi elbocsátási ellenőrzőlisták és CDC-hivatkozások. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TigerConnect Klinikai üzenetküldés és valós idejű koordináció kórházak, orvosok és sürgősségi csapatok számára Szerepkörökön alapuló kommunikáció a Dynamic Teams segítségével, az ellátási munkafolyamatok integrálása EHR és monitorozó rendszerek segítségével, biztonságos mobil üzenetküldés automatikus eskalációval, valamint sürgős esetek prioritásos riasztásokkal történő továbbítása. Egyedi árazás Sickbay Valós idejű betegmonitorozás és kockázatkövetés kutatókórházak és több intézményt magában foglaló egészségügyi rendszerek számára Gyártófüggetlen adatplatform telemetriai felülvizsgálathoz, múltbeli trendek elemzéséhez, klinikai eseményekkel kapcsolatos távoli együttműködéshez és több egységet átfogó folytonossági irányítópultokhoz. Egyedi árazás OceanMD Beutaláskezelés és interoperabilitás több klinikát magában foglaló szolgáltatói hálózatok számára Tartományok közötti eReferrals és eConsults, automatizált foglalási és bejelentkezési eszközök, várakozási idők és betegek visszajelzéseinek elemzése, valamint EMR integráció több mint 30 platformon. Egyedi árazás CareCloud Mesterséges intelligenciával támogatott dokumentáció, számlázás és EHR munkafolyamatok járóbeteg- és szakrendelők számára A cirrusAI támogatja az automatizált klinikai jegyzeteket, a fellebbezések generálását, az EHR asszisztens csevegést, a bizonyítékokkal alátámasztott ellátási útmutatást és az ONC-tanúsítvánnyal rendelkező külső rendszerekkel való interoperabilitást. Egyedi árazás Microsoft Teams Biztonságos kommunikáció és videokonferenciák kórházi rendszerek és gondozócsapatok számára HIPAA-kompatibilis csapatcsevegések, videokonzultációk és műszakbeosztás a Microsoft Cloud segítségével, strukturált csatornák a szakmák számára, valamint zökkenőmentes EHR-indítás FHIR-integrációval. Ingyenes; fizetős csomagok 5,25 dollártól/hó/felhasználó Slack HIPAA-kompatibilis belső kommunikáció kutatói, fizetői és adminisztrációs csapatok számára Vállalati szintű hozzáférés-vezérlés, Workflow Builder az ellátási folyamatok automatizálásához, Slack Connect a szervezeteken belüli megbeszélésekhez és DLP támogatás a fájlok és üzenetek biztonságos használatához. Ingyenes; fizetős csomagok 8,75 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. Zoom az egészségügy számára Távegészségügyi konzultációk és virtuális vizitek klinikák és elosztott ellátócsapatok számára HIPAA-kompatibilis videós konzultációk betegbarát hozzáféréssel, EHR integráció olyan eszközökkel, mint a MyChart, eszközök streamelése virtuális vizitek során, valamint Zoom Rooms intelligens klinikák számára. A fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Google Workspace Dokumentumalapú együttműködés és termelékenység az egészségügyi oktatás és a csapatok közötti tervezés területén HIPAA-kompatibilis Google Docs és Meet, beágyazott képzési központok a Google Sites-on keresztül, szinkronizált űrlapok és táblázatok a felvételhez, valamint biztonságos mobil eszközökhöz való hozzáférés. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8,40 dollártól kezdődik. Epic Systems Átfogó EHR-kezelés és klinikai műveletek kórházak és vállalati egészségügyi rendszerek számára Szerepkörspecifikus Hyperspace felhasználói felület, AI-alapú diagramösszefoglalás a Comet segítségével, biztonságos kommunikáció az In Basket segítségével, valamint mobil EHR-hozzáférés a Haiku és a Canto segítségével. Egyedi árazás Oracle Health (Cerner) Integrált klinikai, pénzügyi és operatív adatkezelés nagy hálózatokban Egységes munkafolyamatok a Cerner Millennium segítségével, betegek bevonása a HealtheLife segítségével, népesség-egészségügyi elemzések a HealtheIntent segítségével és nyílt API-k harmadik féltől származó eszközökhöz. Egyedi árazás

Miért van szüksége az egészségügynek együttműködési szoftverekre?

A hagyományos egészségügyi projektmenedzsment gyakran nehezen tart lépést a modern orvosi gyakorlat követelményeivel. Az egészségügyi együttműködési szoftverek a következőképpen oldják meg ezeket a kihívásokat:

A szakmaközi kommunikáció javítása: Megkönnyíti Megkönnyíti az egészségügyi szakemberek közötti valós idejű, biztonságos, központosított kommunikációt , biztosítva az összehangoltságot és a pontos információcserét.

A klinikai munkafolyamatok racionalizálása: Integrálható a meglévő rendszerekkel a feladatok automatizálása érdekében, csökkentve az adminisztratív terheket és lehetővé téve az orvosok számára, hogy jobban összpontosítsanak a betegellátásra.

Távoli és hibrid modellek támogatása: Távegészségügyi és mobil ellátási csapatok számára is alkalmas, biztosítva a folyamatos kommunikációt a helyszíntől függetlenül.

A szabályoknak való megfelelés és a biztonság biztosítása: Betartja az olyan szabályozásokat, mint a Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), hogy megvédje a betegek adatait és fenntartsa a bizalmat az egészségügyi ökoszisztéma egészében.

💡 Profi tipp: A kezelési döntéseket úgy dokumentálja, hogy azok ne csak a „mit”, hanem a „miért” kérdésre is választ adjanak. Ez megkönnyíti más háziorvosok vagy új csapattagok számára, hogy gyorsan megértsék az érvelést, anélkül, hogy vissza kellene térniük a korábbi lépésekhez.

Milyen előnyei vannak az egészségügyi együttműködési szoftverek használatának?

Az egészségügyi együttműködési szoftverek bevezetése számos előnnyel jár. Ezek között szerepelnek:

Kevesebb orvosi hiba: A világos dokumentáció és a racionalizált kommunikációs csatornák segítik a félreértések és hibák minimalizálását.

Jobb beteg-elégedettség: A gyorsabb válaszidők és a koordinált ellátás jobb betegélményt és eredményeket eredményeznek.

Gyorsított döntéshozatal: A valós idejű kommunikációs eszközök gyorsabb konzultációkat és jóváhagyásokat tesznek lehetővé, csökkentve ezzel a betegellátás késedelmét.

Aktív tudásmegosztás: Az együttműködési eszközök lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek számára, hogy megosszák egymással ismereteiket és bevált gyakorlataikat a folyamatos tanulás érdekében.

Jobb erőforrás-elosztás: Segítenek az erőforrások hatékony nyomon követésében és kezelésében, biztosítva Segítenek az erőforrások hatékony nyomon követésében és kezelésében, biztosítva az optimális kihasználtságot és csökkentve a pazarlást.

🧠 Érdekes tény: Az együttműködés akár a szívműtétek utáni gyógyulást is javíthatja. Azok a betegek, akiknél az orvosok és az ápolók strukturált „együttműködési modell” keretében dolgoztak együtt, három hónapon belül jobb alvást, erősebb mentális egészséget és magasabb életminőséget jelentettek.

Mit kell keresnie az egészségügyi együttműködési szoftverekben?

A megfelelő egészségügyi együttműködési szoftver kiválasztása elengedhetetlen a csapatkoordináció és a betegellátás javításához. Íme a figyelembe veendő legfontosabb tényezők:

Felhasználóbarát felület: Válasszon intuitív és könnyen kezelhető platformokat, amelyek minimálisra csökkentik az egészségügyi szakemberek tanulási görbéjét.

Mobil hozzáférhetőség: Győződjön meg arról, hogy a szoftver különböző eszközökön is elérhető, így az egészségügyi szolgáltatók bárhonnan kapcsolatban maradhatnak és tájékozódhatnak.

Integrációs képességek: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő elektronikus egészségügyi nyilvántartásokkal (EHR) és más klinikai rendszerekkel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Testreszabható értesítések: Keressen olyan funkciókat, amelyek személyre szabott riasztásokat és értesítéseket tesznek lehetővé, biztosítva a kritikus betegigényekre való időbeni reagálást.

Átfogó jelentéskészítő eszközök: Válasszon olyan egészségügyi szoftvert, amely robusztus elemzési és jelentéskészítő funkciókkal rendelkezik, hogy hatékonyan figyelemmel kísérhesse a teljesítményt és a betegek eredményeit.

🔍 Tudta? Az együttműködés a krónikus betegségek kezelésében is segít. Egy metaanalízis megállapította, hogy a szakmaközi ellátás (különböző egészségügyi szakemberek együttműködése) csökkentette a betegek szisztolés vérnyomását, LDL-koleszterinszintjét és HbA1c-értékét, miközben csökkentette a kórházi ápolás időtartamát is.

A legjobb egészségügyi együttműködési szoftverek

Íme a legjobb egészségügyi együttműködési szoftverek közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (A legjobb azoknak az egészségügyi csapatoknak, akiknek biztonságos együttműködési platformra van szükségük az ellátás és a műveletek kezeléséhez)

Első választásunk a ClickUp, és ennek nyilvánvaló okai vannak.

A ClickUp egészségügyi projektmenedzsment szoftvere egy biztonságos együttműködési platform, amely egységes munkaterületen hozza össze a klinikai és adminisztratív csapatokat.

A szoftver úgy lett kialakítva, hogy mindent kezeljen, a betegek munkafolyamataitól és dokumentációjától kezdve a személyzet beosztásáig és a készletgazdálkodásig, mindezt HIPAA-kompatibilis környezetben.

Helyezze kontextusba a beszélgetéseket a ClickUp Chat segítségével A ClickUp Chat segítségével biztosíthatja, hogy a csapat kommunikációja a munkaterületen belül kontextusban maradjon.

Egyszerűsítse a valós idejű kommunikációt

A kommunikáció az egészségügyi együttműködés kritikus eleme, és a ClickUp Chat olyan funkciókkal teszi zökkenőmentessé, mint a csatornaalapú beszélgetések és a szálakba rendezett válaszok.

Például egy szívbetegeket kezelő gondozócsapat létrehozhat egy speciális „Kardiológia” csevegőcsatornát, ahol az ápolók valós időben frissítik a betegek életjeleit, a gyógyszerész beírja a gyógyszeradagok módosításait, és az ügyeletes kardiológus @Mention segítségével azonnal értesítést kap a gyors konzultációhoz.

Mivel a beszélgetések közvetlenül kapcsolódnak a betegekkel kapcsolatos feladatokhoz és a kapcsolódó dokumentumokhoz, a kórházi elbocsátási utasítások vagy a gyógyszeres kezelés változásai mindenki számára láthatóak és végrehajthatóak maradnak.

Központosított tudás és dokumentáció

A ClickUp Docs segítségével a csapatok olyan anyagokat hozhatnak létre és oszthatnak meg, mint SOP-k, betegoktatási anyagok vagy protokollok, és ezeket közvetlenül kapcsolhatják a kapcsolódó feladatokhoz vagy betegesetekhez. Ez biztosítja, hogy mindenki a legfrissebb információkkal rendelkezzen.

Központosított nyilvántartások létrehozása a ClickUp Docs alkalmazásban

Beágyazhat PubMed vagy Scopus hivatkozásokat is, hogy közösen dolgozhasson ki publikációkat vagy kísérleti adatokat.

A valós idejű együttműködésnek köszönhetően több klinikus vagy kutató egyszerre szerkesztheti, kommentálhatja és frissítheti a dokumentumokat.

Kezelje a betegek eseteit átláthatóan

Az AI-alapú ClickUp Calendar egy biztonságos, könnyen hozzáférhető helyen központosítja a találkozókat, a műszakbeosztásokat és a gondozócsapatok értekezleteit. Valós idejű frissítésekkel, megosztott láthatósággal és a feladatokkal való zökkenőmentes integrációval segíti az egészségügyi csapatokat a hatékony koordinációban és a beosztási hibák csökkentésében.

A ClickUp Tasks segítségével az egészségügyi csapatok hozzárendelhetik és nyomon követhetik a betegek utánkövetését, beutalásokat ütemezhetnek, vagy adminisztratív munkafolyamatokat, például biztosítási jóváhagyásokat kezelhetnek.

A ClickUp Tasks segítségével szervezze meg a betegellátás minden lépését

A ClickUp egyéni mezők lehetővé teszik a csapatok számára, hogy rögzítsék az olyan alapvető adatokat, mint a PHI, a betegazonosító számok vagy a sürgősségi szintek, így elkerülhető a zavar a rendelés ütemezés és a felvétel során.

Használja az AI-t a klinikai személyzet összekapcsolására

Végül a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens köti össze az egészet.

A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét, kiválaszthatja a gondozási megbeszélésekből a teendőket, vagy létrehozhatja a betegek utánkövetési ellenőrzőlistáit anélkül, hogy extra időt kellene fordítania a kézi dokumentálásra.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan választ kaphat a szabályzatokkal, protokollokkal vagy a betegek kezelésének folyamatával kapcsolatos kérdéseire.

Például egy kórházi fertőzésellenőrző csapat a ClickUp Brain segítségével feldolgozhatja a napi incidensjelentéseket és kivonhatja a legfontosabb trendeket (például a visszatérő fertőzésforrásokat).

Még prioritási sorrendbe rendezett cselekvési listát is készíthet a csapat számára, és azonnali hozzáférést biztosíthat a legújabb CDC-protokollokhoz ugyanazon a munkaterületen belül.

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket: Összegezze a mai multidiszciplináris csapatértekezlet jegyzetét, és külön sorolja fel a kardiológiai, ápolási és gyógyszerészeti csapatok teendőit.

Készítsen egy utólagos ellenőrző listát a műtét utáni betegek számára a kórházi elbocsátási protokoll alapján, és ossza ki a feladatokat a lábadozó osztálynak.

Emelje ki a héten jelentett fertőzésellenőrzési eseményekből a visszatérő problémákat, és javasoljon három prioritást a következő felülvizsgálati értekezletre.

Adjon gyors hivatkozást a CDC kézfertőtlenítési irányelveire, és kapcsolja össze a fertőzésellenőrzési dokumentumunkkal.

Fedezze fel a ClickUp Brain személyi asszisztensként való használatának további lehetőségeit:

A ClickUp legjobb funkciói

Biztonságosan védje az érzékeny adatokat: Adjon hozzá Adjon hozzá egyéni szerepköröket a hozzáférés és a jogosultságok ellenőrzéséhez, hogy csak a megfelelő személyek láthassák vagy szerkeszthessék a kritikus információkat.

Rendezze át vizuálisan a készleteket és erőforrásokat: Kövesse nyomon a vakcinák lejárati dátumát, a személyi védőeszközök szintjét és az orvosi berendezéseket Kövesse nyomon a vakcinák lejárati dátumát, a személyi védőeszközök szintjét és az orvosi berendezéseket a ClickUp nézetek , például a Gantt-diagramok és a Kanban táblák segítségével.

Rutinfolyamatok automatizálása: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a rendelési emlékeztetők, a felvételi űrlapok benyújtása vagy a készletek pótlása kezelésére, így a személyzetnek több ideje marad a betegellátásra koncentrálni.

Minden egy helyen: Készítsen Készítsen ClickUp Dashboardokat , hogy valós időben láthassa a betegek munkafolyamatait, a személyzet beosztását és a készletállományt, és így gyorsabban hozhasson döntéseket.

Gyűjtse és rendszerezze hatékonyan az információkat: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp űrlapokat a betegadatok, ellátási igények vagy incidensjelentések összegyűjtéséhez. A válaszok automatikusan feladatokként jelennek meg, így az információk központosítottak és könnyen nyomon követhetők maradnak.

Maradjon kapcsolatban útközben is: kezelje a teendőlistákat, tegyen közzé frissítéseket, ellenőrizze az értesítéseket és még sok mást a ClickUp mobilalkalmazásából.

A ClickUp korlátai

A ClickUp széles körű funkcióinak és testreszabási lehetőségeinek elsajátítása kissé nyomasztó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése tökéletesen összefoglalja:

A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen szervezhetem és nyomon követhetem a napi irodai munkámat. Gyorsan létrehozhatok feladatokat, emlékeztetőket állíthatok be és nyomon követhetem a folyamatban lévő tevékenységeket, anélkül, hogy zavarba ejtene. Nem tartott sokáig a bevezetése, és mindennap zökkenőmentesen tudok vele dolgozni. Tetszik az is, hogy jól összekapcsolható más, általunk használt eszközökkel, ami időt és energiát takarít meg. Az ügyfélszolgálat is mindig segít, amikor tanácsra van szükségem.

A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen szervezhetem és nyomon követhetem a napi irodai munkámat. Gyorsan létrehozhatok feladatokat, emlékeztetőket állíthatok be és nyomon követhetem a folyamatban lévő tevékenységeket, anélkül, hogy zavarba ejtene. Nem tartott sokáig a bevezetése, és mindennap zökkenőmentesen tudok vele dolgozni. Tetszik az is, hogy jól összekapcsolható más, általunk használt eszközökkel, ami időt és energiát takarít meg. Az ügyfélszolgálat is mindig segít, amikor tanácsra van szükségem.

2. TigerConnect (A legjobb klinikai kommunikációhoz és ellátáskoordinációhoz)

via TigerConnect

A TigerConnect egy felhőalapú klinikai kommunikációs és együttműködési (CC&C) platform, amelynek célja az egészségügyi szervezetek közötti kommunikációs szakadékok áthidalása.

A szoftver egyetlen platformba egyesíti az üzenetküldést, a riasztásokat és a klinikai munkafolyamatokat, biztosítva, hogy az orvosoktól és ápolóktól az EMS-szolgáltatókig minden ellátó csapat időben hozzáférjen a kritikus információkhoz.

Az egészségügyi projektmenedzsment szoftver szorosan integrálódik a meglévő kórházi rendszerekkel, beleértve a nővérhívó megoldásokat, a monitorozó eszközöket és az orvosok beosztását segítő eszközöket. Ez lehetővé teszi az ellátó csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, automatikusan továbbítsák a sürgős üzeneteket, és az informatikai rendszer leállása esetén is folyamatos kapcsolatot tartsanak fenn.

A TigerConnect legjobb funkciói

Javítsa az ellátás koordinációját azáltal, hogy kontextusgazdag riasztásokat küld az EHR-ekből, a monitorozó rendszerekből és a konzultációs kérésekből közvetlenül a megfelelő csapat tagjainak.

Egyszerűsítse a kommunikációt a szerepkör alapú üzenetküldéssel , amely lehetővé teszi az orvosok számára, hogy bármely szolgáltatót szerepkör szerint, nem pedig név szerint érjenek el.

Aktiválja azonnal a Custom Dynamic Teams funkciót, hogy összehangolja a személyzetet a sürgős munkafolyamatok és a betegek áthelyezése terén.

Gondoskodjon arról, hogy a sürgős üzenetek Priority Messaging és Message Escalations szolgáltatásokkal kezelésre kerüljenek, ha figyelmen kívül hagyott riasztásokról van szó.

A TigerConnect korlátai

Korlátozott élő ügyfélszolgálat, olyan telefonszámokkal, amelyek elkerülik a közvetlen hívásokat az ügyintézőkkel.

Alkalmankénti késleltetés a bejelentkezés során, ami zavarhatja a gyors kommunikációt.

A felhasználók arról számoltak be, hogy nem tudnak konkrét személyeket megjelölni az üzenetekben, ami rontja a kommunikáció egyértelműségét.

Az archívumhoz való hozzáférési jogosultságok túl széleskörűek; egyes, archívumhoz való hozzáféréssel rendelkező felhasználók minden üzenetet láthatnak, még azokat is, amelyekhez ideális esetben nem lenne hozzáférésük.

TigerConnect árak

Egyedi árazás

TigerConnect értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a TigerConnectről a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy felhasználó:

Úgy gondolom, hogy a platform kiváló eszköz a betegekkel/ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz egy másik módszer (SMS/szöveges üzenet) segítségével. Úgy vélem, hogy videokonferencia-megoldásként is elég jól működik. Van azonban néhány dolog, amit másképp szeretnék látni a platformon. Hasznos lenne, ha más módszerekkel, például e-mailben is kapcsolatba léphetnénk az emberekkel, mindezt ugyanazon a terméken belül.

Úgy gondolom, hogy a platform kiváló eszköz a betegekkel/ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz egy másik módszer (SMS/szöveges üzenet) segítségével. Úgy vélem, hogy videokonferencia-megoldásként is elég jól működik. Van azonban néhány dolog, amit másképp szeretnék látni a platformon. Hasznos lenne, ha más módszerekkel, például e-mailben is kapcsolatba léphetnénk az emberekkel, mindezt ugyanazon a terméken belül.

🔍 Tudta? Az orvosi intenzív osztályokon a multidiszciplináris csapatok napi vizitjei csökkentik a betegek halálozási arányát. Azok a kórházak, ahol nagy létszámú orvosi személyzet és teljes ellátó csapatok dolgoznak, jelentősen alacsonyabb halálozási arányt mutattak, még súlyos esetekben is, mint például a szepszis.

3. Sickbay (A legjobb betegmegfigyelési adatok elemzéséhez és munkafolyamatokhoz)

via Sickbay

A Sickbay egy gyártófüggetlen egészségügyi együttműködési szoftver, amely a betegek megfigyelési adatait az ellátás teljes folyamatában felhasználhatóvá teszi.

A Sickbay nem csupán monitorozási funkcióval rendelkezik, hanem az adatokat kutatási, működési fejlesztési és proaktív ellátási eszközzé alakítja. Lehetővé teszi a vezetők, az IT-csapatok és a klinikai személyzet zökkenőmentes együttműködését, az események jegyzetelését és az ellátási gyakorlatok egységesítését.

A valós idejű betegmonitorozási irányítópultok és telemetriai adatok segítségével optimalizálhatja a személyzet és az erőforrások elosztását is, így a megfelelő ápolók mindig a megfelelő helyen és időben lesznek.

A Sickbay legjobb funkciói

Az Analyze segítségével szabványosítsa a klinikai és kutatási munkafolyamatokat, és szinte valós idejű és történeti adatokkal nyújtson hasznosítható betekintést.

Az Automate segítségével egyszerűsítheti a több létesítményt érintő műveleteket, digitalizálhatja a munkafolyamatokat és csökkentheti a manuális átadások számát.

Integrált elemzési és együttműködési eszközökkel tegye lehetővé a népességszintű kutatást és a működési fejlesztéseket.

Javítsa az ellátás folytonosságát azáltal, hogy nyomon követi a betegeket a különböző osztályokon, és hatékonyan megosztja a kockázattal kapcsolatos információkat.

A betegszoba korlátai

A beállítás, karbantartás és hibaelhárítás terhe a kórház belső IT-személyzetére hárul.

Az orvosok és kutatók kiterjedt képzésre szorulnak, hogy használni tudják a szoftver mélyreható adatelemzési funkcióit.

Sickbay árak

Egyedi árazás

Sickbay értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A kórházakon kívüli partnerségek is fontosak. Amikor a klinikák, a helyi önkormányzatok és a szociális szolgálatok együttműködnek, javulnak a közösség egészségügyi eredményei. A siker azonban nagyban függ attól, hogy ezek az együttműködések mennyire jól vannak felépítve és fenntarthatók.

🌟 Bónusz: Használja a ClickUp Brain MAX-ot, hogy azonnal kereshet a betegek adataiban, a klinikai dokumentumokban és a gondozócsapat kommunikációjában – mindezt egyetlen AI-alapú asztali kiegészítő segítségével. Segít az egészségügyi szakembereknek információkat találni, frissítéseket összefoglalni és a munkafolyamatokat racionalizálni, ezzel értékes időt takarítva meg és támogatva a jobb betegellátást.

4. OceanMD (A legjobb szolgáltatói hálózati kapcsolódás és beutaláskezelés terén)

via OceanMD

Az OceanMD egy klinika menedzsment platform, amelynek célja a betegek, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi rendszerek zökkenőmentes összekapcsolása.

Az OceanMD, amelynek tervezésénél az interoperabilitás állt a középpontban, integrálható a főbb EMR-ekkel és egészségügyi információs rendszerekkel, lehetővé téve a biztonságos adatcserét klinikák, kórházak és tartományok között.

A platform egyformán értékes az első vonalbeli személyzet és a betegek számára. A Patient Engagement Suite segítségével a klinikák önkiszolgáló eszközöket kínálhatnak, mint például online foglalás, emlékeztetők és digitális bejelentkezés, míg az Ocean Provider Network egyszerűsíti az eReferrals, eConsults és eOrders szolgáltatásokat.

Az OceanMD legjobb funkciói

Kényelmesebbé teheti a betegek számára az online időpontfoglalást, a betegüzeneteket, az emlékeztetőket és a bejelentkezési kioszkokat/táblagépeket .

Kövesse nyomon az eredményeket fejlett jelentéskészítő eszközökkel, amelyek használati adatokat, várakozási időket és betegélmény-mutatókat nyújtanak.

Integrálja több mint 30 klinikai információs rendszerrel és adattárral a nyílt, szabványokon alapuló API-k segítségével.

Hozzon létre új betegregisztrációs sablonokat , amelyek automatikusan kitöltik a táblázat mezőit a betegek válaszaiból.

Az OceanMD korlátai

Az OceanMD az adatcserét hivatott megkönnyíteni, és nem hosszú távú tárolási megoldás a betegek adatainak.

Az online foglalási rendszer megköveteli, hogy a beteg által megadott adatok (név, születési dátum, egészségügyi kártya száma) pontosan egyezzenek az egészségügyi nyilvántartásban szereplő adatokkal. Még a legkisebb eltérések is hibákat okozhatnak.

OceanMD árak

Egyedi árazás

OceanMD értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Rögzítse a csapatok közötti esetekből szerzett tapasztalatokat egy belső tudásbázisban. Ha egy beteg ellátási útvonala során koordinációs trükköt vagy munkafolyamat-fejlesztési lehetőséget fedezett fel, dokumentálja azt, hogy az egész szervezet profitálhasson belőle.

5. CareCloud (A legjobb AI-alapú klinikai dokumentáció és EHR-integráció)

via CareCloud

A legtöbb praxis számára a legnagyobb akadályt a dokumentáció, a számlázás és a rendszer szilárd struktúrája jelenti. A CareCloud ezeket a problémákat az EHR, a praxis menedzsment, a bevételi ciklus optimalizálása és az interoperabilitás ötvözésével oldja meg.

A CareCloudot más betegkezelő szoftverekkel szemben megkülönböztető tulajdonsága a cirrusAI csomag, amely generatív mesterséges intelligencián alapul, és intelligens klinikai jegyzetek, fellebbezések automatizálása és döntéshozatal támogatása céljából készült.

Ha ehhez hozzáadja az ONC által tanúsított interoperabilitási eszközöket, mint például a CareCloud Connector, akkor praxisának biztonságos és skálázható módszere lesz az adatok cseréjére laboratóriumok, immunizációs nyilvántartások és EHR-rendszerek között.

A CareCloud legjobb funkciói

Automatizálja a klinikai dokumentációt a cirrusAI Notes segítségével, amely rögzíti a betegek és az egészségügyi szolgáltatók közötti beszélgetéseket EHR-kompatibilis jegyzetek formájában.

Támogassa a kezelés pontosságát a cirrusAI Guide bizonyítékokon alapuló, mesterséges intelligenciával működő ajánlásaival az egészségügyi konzultációk során.

Gyorsítsa fel a visszatérítést a cirrusAI Appeals segítségével, amely a kárigény-adatok és a fizető fél követelményei alapján személyre szabott fellebbezési leveleket generál.

Biztosítson természetes nyelvi támogatást a személyzetnek a cirrusAI Chat segítségével, egy EHR-be integrált asszisztenssel, amely segít a beilleszkedésben és a munkafolyamatok navigálásában.

A CareCloud korlátai

Nincs elérhető Android-alkalmazás.

A szoftver gyakran összeomlik, és a felhasználóknak lassú teljesítménnyel és késleltetéssel kell megküzdeniük.

A felhasználók súlyos ügyfélszolgálati problémákról számolnak be

A számlázás és a kárigény-kezelés késedelmei, amelyek a felhasználók szerint pénzügyi veszteségeket okoznak

CareCloud árak

Egyedi árazás

CareCloud értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CareCloudról a valós felhasználók?

Íme, hogyan fogalmazott egy felhasználó:

A CareCloud egyik legnagyobb előnye, hogy webalapú, így nem kell helyileg telepíteni a számítógépre. A felület nagyon áttekinthető, és lehetővé teszi a gyors navigációt a rendszeren belül. Az információs központ azonban nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy elektronikus úton nyújtsa be a munkavállalói kártérítési vagy gépjármű-biztosítási igényeket, ezért ezeket az igényeket papír alapon kell benyújtani, hagyományos postai úton.

A CareCloud egyik legnagyobb előnye, hogy webalapú, így nem kell helyileg telepíteni a számítógépre. A felület nagyon áttekinthető, és lehetővé teszi a gyors navigációt a rendszeren belül. Az információs központ azonban nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy elektronikus úton nyújtsa be a munkavállalói kártérítési vagy gépjármű-biztosítási igényeket, ezért ezeket az igényeket papír alapon kell benyújtani, hagyományos postai úton.

💡 Profi tipp: Építsen visszacsatolási hurkokat közvetlenül az együttműködési eszközökbe. Például engedje meg az ápolóknak, hogy jelöljék meg, ha egy kórházi elbocsátási terv irreálisnak tűnik, vagy a gyógyszerészeknek, hogy jelöljék meg a nem egyértelmű recepteket. A valós idejű visszajelzések megakadályozzák a későbbi hibákat a láncban.

6. Microsoft Teams (legalkalmasabb egészségügyi csapatok találkozóinak és biztonságos együttműködésnek)

a Microsoft Teams segítségével

A kórházakban a gyors döntések a zökkenőmentes kommunikációtól függenek, de a fontos frissítések gyakran elvésznek a telefonhívások, e-mailek vagy elmulasztott üzenetek között. A Microsoft Teams ezt úgy oldja meg, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak biztonságos, HIPAA-kompatibilis módot kínál a csevegésre, a találkozókra és a frissítések valós idejű megosztására.

A Microsoft Cloud for Healthcare részét képező Teams közvetlenül integrálódik a FHIR-kompatibilis EHR-ekkel, így megkönnyíti a betegkonzultációk elindítását vagy a kezelési tervek frissítését a meglévő rendszerekből.

Legyen szó gyors, sürgős üzenetről, előre megbeszélt videokonzultációról vagy listákkal és jóváhagyásokkal strukturált munkafolyamatról, a Teams segít a kórházaknak csökkenteni a késedelmeket és biztosítani az információáramlást.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Indítson videokonzultációkat és csapatértekezleteket az integrált audio-/videokonferencia segítségével.

A Bookings alkalmazással ütemezheti a betegek látogatásait, amely automatikusan létrehozza a Teams munkameneteket.

Alkalmazzon egészségügyi célra kész sablonokat, hogy gyorsan beállíthassa a csatornákat és alkalmazásokat az orvosi csapatok számára.

Koordinálja az első vonalbeli személyzet beosztását a Shifts alkalmazással, hogy egyszerűsítse az adminisztratív munkafolyamatokat.

A Microsoft Teams korlátai

Korlátozott adminisztrációs lehetőségek, amelyek bizonyos IT-feladatok, például a hitelesítő adatok bevitelének vagy az eszközök kezelésének korlátozását jelentik a Teams alkalmazáson keresztül.

A komplex értesítési beállítások megnehezítik a felhasználók számára a riasztások hatékony testreszabását.

Az eszközök/platformok közötti inkonzisztens felhasználói élmény ronthatja a munkafolyamatot.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Vállalati: 5,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 F3: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valós felhasználók?

Íme egy közvetlen visszajelzés egy G2-es értékelésből:

A Teams segítségével nagyon könnyű csevegni, telefonálni vagy gyors megbeszéléseket tartani anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani. Tetszik, hogy minden – üzenetek, fájlok és naptár – egy helyen található. Az alkalmazás kissé lassú mind asztali számítógépen, mind mobilon, és sokáig tart betölteni. A csevegés felhasználói felülete is javításra szorul.

A Teams segítségével nagyon könnyű csevegni, telefonálni vagy gyors megbeszéléseket tartani anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani. Tetszik, hogy minden – üzenetek, fájlok és naptár – egy helyen található. Az alkalmazás kissé lassú mind asztali számítógépen, mind mobilon, és sokáig tart betölteni. A csevegés felhasználói felülete is javításra szorul.

📖 Olvassa el még: A legjobb Microsoft Teams alternatívák az együttműködéshez

7. Slack (a legjobb HIPAA-kompatibilis kommunikációs munkafolyamatokhoz)

a Slack segítségével

A Slack egy biztonságos együttműködési eszköz, amely rugalmas környezetet biztosít a kapcsolattartáshoz, a frissítések megosztásához és az ellátás koordinálásához. Enterprise Grid csomagja HIPAA-konfigurálható, így a szolgáltatók, a fizetők és a kutatók a szabályoknak megfelelően cserélhetnek elektronikus védett egészségügyi információkat (ePHI).

Dedikált csatornákkal, biztonságos integrációkkal és robusztus biztonsági ellenőrzésekkel segít csökkenteni a betegellátás késedelmét és biztosítja az érzékeny adatok védelmét.

Az olyan platformokkal való integrációk, mint a Salesforce Health Cloud és a Service Cloud, központosítják a betegek és a tagok adatait.

A Slack legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, a betegfelvételtől az incidensek jelentéséig és jóváhagyásáig, a Workflow Builder segítségével.

Biztonságosan együttműködhet külső szervezetekkel a Slack Connect megosztott csatornáin keresztül.

Használja a adatvesztés-megelőző eszközöket , hogy figyelemmel kísérje csapata Slack használatát, és érvényesítse az üzenetekre és fájlokra vonatkozó korlátozásokat.

A Clips segítségével aszinkron módon tekintheti át a betegek állapotának változásait, a Huddles segítségével pedig gyors csapatmegbeszéléseket tarthat.

A Slack korlátai

A keresési funkció korlátozott, ami megnehezíti a régi üzenetek vagy fájlok visszakeresését a Slack alternatíváihoz képest.

Nincs tömeges opció a közvetlen üzenetek törlésére, így a felhasználóknak manuálisan kell törölniük a régi beszélgetéseket.

A Slack kifejezetten tiltja platformjának használatát betegekkel (betegek, biztosítási tagok, családtagok vagy munkáltatók) való kommunikációra, ha az egészségügyi adatokkal kapcsolatos információkat érint. Minden egészségügyi adatokat tartalmazó beszélgetésnek kizárólag belső jellegűnek kell lennie.

Slack árak

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 18 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 35 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 24 000 értékelés)

8. Zoom (A legjobb távegészségügyi konzultációkhoz és virtuális gondozócsapat-találkozókhoz)

A Zoom for Healthcare célja, hogy egyszerűsítse a szolgáltatók és a betegek, valamint a kollégák közötti kapcsolattartást.

Az egészségügyi ágazatra szabott kínálatában szerepel a HIPAA-megfelelőség, dedikált BAA-k és integrációk a főbb EHR-rendszerekkel. Ez biztosítja az érzékeny adatok védelmét, miközben lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy távegészségügyi konzultációkat tartsanak, virtuális klinikákat működtessenek vagy helyszíneken átívelő együttműködést folytassanak szakemberekkel.

A Zoom egyensúlyt teremt a betegek hozzáférhetősége és a klinikai munkafolyamatok hatékonysága között. A betegek egyetlen linkről csatlakozhatnak a virtuális konzultációkhoz, gyakran olyan portálokon keresztül, mint a MyChart, anélkül, hogy bármilyen szoftvert kellene letölteniük vagy telepíteniük.

A Zoom legjobb funkciói

Használja a várótermi csevegést és a szolgáltatói értesítéseket a betegforgalom racionalizálására.

Csatlakoztassa az olyan orvosi eszközöket, mint a TytoCare , a virtuális vizitek során, hogy a betegek adatait és képeit élőben közvetítse közvetlenül az orvosoknak.

Telemedicina-kocsikat állítson fel a betegszobákban okos tévékkel, a Zoom Rooms technológiát használva.

Vizuális együttműködés a Zoom Whiteboard segítségével tumoros betegek kezelésének megbeszéléséhez és a kezelés tervezéséhez.

A Zoom korlátai

A rendszerigényes frissítések és a gyakori javítások kellemetlen időpontokban megszakíthatják a megbeszéléseket.

A korábbi sebezhetőségekből (pl. Zoom-bombázás, titkosítási rések) fakadó biztonsági aggályok még mindig habozást okoznak az érzékeny felhasználási esetekben.

Hiányoznak belőle bizonyos egészségügyi specifikus beépített funkciók, mint például a vizit előtti felvételi űrlapok, az automatikus emlékeztetők és az integrált EHR munkafolyamatok; ezeket gyakran külső eszközökkel kell hozzáadni.

Zoom árak

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Business, Business Plus és Enterprise: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Zoomról a valós felhasználók?

A G2 legutóbbi értékelése szerint:

A Zoom Workplace egyik kiemelkedő jellemzője, hogy több együttműködési eszközt egyesít egyetlen, egyszerűsített platformba. A Zoom Meetings, a Team Chat, a Whiteboard és a Scheduling eszközök egyetlen felületbe történő integrálása rengeteg időt takarít meg, és csökkenti a több alkalmazás közötti váltogatás szükségességét. A mobil élmény nem mindig egyenletes.

A Zoom Workplace egyik kiemelkedő jellemzője, hogy több együttműködési eszközt egyesít egyetlen, egyszerűsített platformba. A Zoom Meetings, a Team Chat, a Whiteboard és a Scheduling eszközök egyetlen felületbe történő integrálása rengeteg időt takarít meg, és csökkenti a több alkalmazás közötti váltogatás szükségességét. A mobil élmény nem mindig egyenletes.

🧠 Érdekes tény: Az együttműködés erősíti a biztonsági kultúrát. A japán kórházakban, amikor a csapatmunka és a szervezeti tanulás együtt növekszik, javul a kórházi biztonság – a személyzet könnyebben jelenti a hibákat, bevonja a családokat és a károsodások megelőzésén dolgozik.

📖 Olvassa el még: A legjobb Zoom alternatívák

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace olyan mindennapi eszközöket egyesít, mint a Gmail, a Docs, a Sheets és a Meet, egy HIPAA-kompatibilis környezetben, amely az egészségügy és az élettudományok igényeire van szabva.

Mivel a legtöbb alkalmazott és klinikus már ismeri ezeket az alkalmazásokat, a bevezetés gyors és minimális képzést igényel. Az ismertség megkönnyíti a klinikai csapatok közötti szeparációk csökkentését.

A Google Workspace kettős fókusza támogatja az egészségügyi szolgáltatókat és felgyorsítja az élettudományok kutatását. A nulla bizalom biztonsági rendszerrel és beépített titkosítással kombinálva lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy VPN-ek vagy állandó javítások nélkül, nagy léptékben működjenek együtt.

A Google Workspace legjobb funkciói

Gyűjtse össze a betegek adatait és visszajelzéseit a Google Forms segítségével, és azonnal szinkronizálja a válaszokat a Google Sheets -be.

Kényelmes ütemezés a Google Naptár segítségével

Végezzen biztonságos távegészségügyi konzultációkat, csapatértekezleteket vagy képzéseket a Google Meet segítségével.

Készítsen bevezető portálokat és képzési központokat a Google Sites és a Google Vids segítségével.

Biztosítson Chromebookokat és Android Enterprise eszközöket az első vonalbeli munkatársak számára a biztonságos, mobil hozzáférés érdekében.

A Google Workspace korlátai

Egyes külső alkalmazások nem szinkronizálódnak megfelelően, ami a Google Workspace alternatíváival összehasonlítva ütemezési vagy munkafolyamatbeli problémákat okoz.

Az adminisztrátorok a Google Workspace adminisztrációs konzolját túlterhelőnek találják a rengeteg konfigurációs lehetőség miatt.

A Google Névjegyek (amelyek nem mindig tartoznak a BAA hatálya alá) automatikusan tárolhatják a névjegy- és tárgymező adatait, ami potenciálisan veszélyeztetheti a PHI-t.

A Google Workspace árai

Kezdő csomag: 8,40 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 16,80 USD/hó felhasználónként

Plusz: 26,40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus: 42 USD/hó felhasználónként

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 46 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace-ről a valós felhasználók?

Az egyik felhasználó így foglalta össze:

Tetszik, hogy minden zökkenőmentesen összekapcsolódik egy platformon. A Gmail, a Drive, a Docs, a Sheets, a Calendar és a Meet integrálása megkönnyíti az együttműködést. Nagyon felhasználóbarát, könnyen megvalósítható és bármilyen eszközről elérhető. A dokumentumok és táblázatok valós idejű együttműködése időt takarít meg és mindenki számára biztosítja az összhangot, ami különösen hasznos a távoli vagy hibrid munkavégzésnél.

Tetszik, hogy minden zökkenőmentesen összekapcsolódik egy platformon. A Gmail, a Drive, a Docs, a Sheets, a Calendar és a Meet integrálása megkönnyíti az együttműködést. Nagyon felhasználóbarát, könnyen megvalósítható és bármilyen eszközről elérhető. A dokumentumok és táblázatok valós idejű együttműködése időt takarít meg és mindenki számára egységes információkat biztosít, ami különösen hasznos a távoli vagy hibrid munkavégzés során.

💡 Profi tipp: Helyezze be a ClickUp feladatlistákat az ismétlődő folyamatokhoz, például a kórházi elbocsátás tervezéséhez vagy a műtét előtti felkészüléshez. A szabványosítás megkönnyíti az együttműködést, mivel kiküszöböli a találgatásokat a kockázatos feladatokból. Hozzon létre feladatlistákat a ClickUp alkalmazásban az ismétlődő folyamatok egyszerűsítése érdekében

10. Epic Systems (A legjobb átfogó EHR-kezeléshez és klinikai munkafolyamatokhoz)

via Epic Systems

Az Epic egy nyilvántartási rendszerként működik, javítva az orvosok, adminisztrátorok és akár külső szolgáltatók közötti koordinációt a betegellátás terén. Felülete, a Hyperspace, minden felhasználó szerepéhez igazodik, legyen az orvos, ápoló vagy számlázási személyzet.

A Comet előrejelző információkat nyújt a kockázatokról, a kezelési eredményekről és a kórházi tartózkodás hosszáról, míg az Epic generatív mesterséges intelligenciája segít a diagramok elkészítésében, a kódolásban és akár a betegbarát kommunikáció megfogalmazásában is.

Az egészségügyi szolgáltatók zökkenőmentesen megoszthatják az információkat, amikor a betegek különböző Epic-kompatibilis intézmények között váltanak. A rendszer mind a klinikai munkát, mind az adminisztratív feladatokat kezeli, így a gondozócsapatok összehangoltan tudnak dolgozni, függetlenül attól, hogy ugyanabban az épületben vagy különböző helyszíneken tartózkodnak.

Az Epic Systems legjobb funkciói

Kezelje a biztonságos kommunikációt és feladatokat az In Basket üzenetküldő és riasztó funkcióval.

Bővítse a hozzáférést az EpicCare Link segítségével a webalapú adatmegosztáshoz.

Csökkentse a dokumentálás idejét az AI Charting és a generatív AI funkciók segítségével.

A Haiku (mobil) és Canto (táblagép) alkalmazásokkal útközben is áttekintheti és leadhatja megrendeléseit.

Az Epic Systems korlátai

A korlátozott történeti adatok megnehezítik az időbeli trendek elemzését.

Hosszú bevezetési idő, átlagosan körülbelül kilenc hónap, a teljes bevezetésig.

Egyes külső integrációk nehézkesek

Epic Systems árak

Egyedi árazás

Epic Systems értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (900+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Hozzon létre eskalációs útvonalakat az együttműködési rendszerén belül. Ha egy laboreredmény vagy betegjegyzet kritikusnak minősül, akkor azt automatikusan értesítenie kell a megfelelő vezető személyzetet, ahelyett, hogy olvasatlanul maradna valakinek a várólistáján.

11. Oracle Health (A legjobb integrált klinikai és operatív adatkezeléshez)

az Oracle Health -en keresztül

A Cerner, amely ma már az Oracle Health része, olyan EHR platformot kínál, amely klinikai, pénzügyi és működési adatok összekapcsolására szolgál.

A Cerner Millennium nevű alapvető megoldás egy olyan egységes környezetet biztosít az egészségügyi szervezetek számára, ahol a szolgáltatók valós időben dokumentálhatják az ellátást, megrendeléseket adhatnak le és hozzáférhetnek a betegek kórtörténetéhez.

A Cerner kiemelkedő tulajdonsága az interoperabilitás és a betegek bevonása iránti hangsúly. Az olyan eszközökkel, mint a HealtheIntent a népesség egészségére és a HealtheLife a betegek hozzáférésére, az együttműködést a belső csapatokon túlra is kiterjeszti.

Az Oracle Health legjobb funkciói

Kezelje a megrendeléseket, a dokumentációt és az ellátási terveket közvetlenül a PowerChart segítségével.

Zökkenőmentesen cseréljen adatokat a CommonWell Health Alliance és a Carequality hálózatokon keresztül.

Bővítse a rendszer funkcionalitását az Oracle Health Developer API-k és harmadik féltől származó integrációk segítségével.

A HealtheLife segítségével közvetlenül bevonhatja a betegeket a kezelésükbe, biztosítva a biztonságos üzenetküldést, a laboreredményekhez való hozzáférést és a rendelési időpontok kérését.

Az Oracle Health korlátai

A szolgáltatásnyújtás testreszabásának hiánya az egyes szervezetek speciális igényeinek tekintetében

A nagy adatállományok karbantartása, különösen az AI funkciókkal, bonyolult és költséges lehet.

Oracle Health árak

Egyedi árazás

Oracle Health értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A nővérek és az orvosok közötti csapatmunka javítja a műtéti eredményeket. Egy 665 akut kórházban több mint 1,3 millió beteget vizsgáló nagy léptékű tanulmány kimutatta, hogy amikor ezek a csapatok jól működnek, csökken a műtét után 30 napon belül bekövetkező halálozás esélye.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő egészségügyi együttműködési szoftvert?

Az egészségügyi együttműködési szoftverek kiválasztásakor nagy a tét. Itt találhatja meg, hol kezdje.

Kezdje a jelenlegi problémás pontokkal!

Mielőtt bármilyen szoftvert megvizsgálna, egy héten keresztül kövesse nyomon kommunikációs problémáit. Jegyezze fel, mikor vesznek el üzenetek, mikor nem találják a munkatársak a betegekről szóló friss információkat, vagy mikor érkeznek meg túl későn a fontos információk. Ezek a valós példák jobban segítenek a választásban, mint bármely funkciók listája.

Szerezzen be információkat a tényleges felhasználóktól

Ne válasszon szoftvert anélkül, hogy megkérdezné azokat, akik naponta fogják használni.

Beszéljen ápolókkal, orvosokkal és recepciósokkal arról, hogy mi okozza nekik a legnagyobb gondot a kommunikáció terén. Mi lassítja őket? Milyen információkra van szükségük gyorsan? Válaszaik sokkal fontosabbak, mint a gyártók ígéretei.

💡 Profi tipp: A felhasználók imádni fogják a ClickUp Talk to Text funkcióját, amely lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan diktáljanak klinikai jegyzeteket, betegekkel kapcsolatos friss információkat vagy ápolási utasításokat – kéz nélkül és útközben. Ez egyszerűsíti a dokumentációt, csökkenti a kézi gépelést, és segít az egészségügyi szakembereknek a kritikus információk valós idejű rögzítésében, javítva ezzel mind a pontosságot, mind a hatékonyságot.

Ellenőrizze, hogyan működik a jelenlegi rendszereivel!

Az együttműködési eszköznek könnyen összekapcsolódnia kell a meglévő EMR, ütemező és számlázási szoftverével. Ha a személyzetnek több program között kell váltania, vagy kétszer kell bevinnie az adatokat, akkor nem fogja használni.

Kérdezze meg a gyártótól, hogy a szoftver hogyan kapcsolódik az Ön által már használt eszközökhöz.

Természetesen minden, amit használ, HIPAA-kompatibilisnek kell lennie.

Tesztelje valós helyzetekben!

Tesztelje a szoftvert valódi betegesetekkel, tényleges forgalmas időszakokban. Próbálja ki műszakváltások, vészhelyzetek és tipikus napi munkafolyamatok során. Nézze meg, hogyan teljesít, amikor a hálózat lassú, vagy a személyzet siet.

Gondoljon a jövőbeli igényekre

Válasszon olyan szoftvert, amely a praxisával együtt tud növekedni. Képes kétszer annyi felhasználót kezelni? A gyártó rendszeresen ad hozzá új funkciókat? Válasszon olyan platformot, amely évekig, nem csak hónapokig fog működni.

📖 Olvassa el még: AI a munkahelyen: módszerek a termelékenység és a hatékonyság javítására

Az egészségügyi együttműködési szoftverek használati esetei

Az egészségügyi együttműködési szoftverek átalakítják a klinikai munkafolyamatokat a különböző szakterületeken. Íme néhány valós alkalmazás:

Távoli sebészeti asszisztencia: Bizonyos platformok lehetővé teszik a sebészek számára, hogy kiterjesztett valóság és élő videó közvetítés segítségével bárhonnan irányítsák a beavatkozásokat. Ez a technológia kulcsszerepet játszott a COVID-19 járvány idején végzett komplex műtétek során.

Sürgősségi osztályok koordinációja: A sürgősségi osztályokhoz hasonló nagy nyomású környezetben az együttműködési szoftverek megkönnyítik az azonnali kommunikációt a multidiszciplináris csapatok között. Ez a gyors információcsere elengedhetetlen a gyors és megalapozott döntések meghozatalához.

Orvosi oktatás és egymástól való tanulás: Ezek a platformok lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek számára, hogy valódi betegesetekről és megbeszélésekről osszák meg egymással tapasztalataikat, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló tanulást. Ez Ezek a platformok lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek számára, hogy valódi betegesetekről és megbeszélésekről osszák meg egymással tapasztalataikat, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló tanulást. Ez a egymástól való tudáscsere javítja a diagnosztikai pontosságot és a klinikai készségeket.

Csalásfelismerés az egészségügyi igénylésekben: Az egészségügyben használt mesterséges intelligencia eszközök segítenek felismerni a csalárd tevékenységeket, például a hamis igényléseket és a túlszámlázást. Ez segít az egészségügyi szervezeteknek minimalizálni a csalásokból származó veszteségeket.

💡 Profi tipp: A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei automatizálhatják számos ismétlődő feladatát, például a betegek utánkövetését és az ellátás koordinálását. Például beállíthat egy ClickUp Custom Agent szoftvert, amely figyelemmel kíséri a betegek állapotának változásait (például kórházi elbocsátás vagy új vizsgálati eredmény), majd automatikusan hozzárendeli a követési feladatokat az ellátó csapat tagjaihoz, emlékeztetőket küld és összefoglalja a legfontosabb frissítéseket egy biztonságos csevegőcsatornán. Ez csökkenti a manuális munkát, biztosítja a betegek időben történő ellátását, és javítja mind a hatékonyságot, mind a betegek eredményeit. Ismerje meg, hogyan állíthatja be első kódolás nélküli AI ügynökét:

🔍 Tudta? Azok a kórházak, ahol jobb az ápolók és orvosok közötti együttműködés, a vártnál sokkal alacsonyabb halálozási arányt jelentenek. Egy tanulmány szerint a magas szintű együttműködéssel rendelkező kórházakban körülbelül 41%-kal kevesebb haláleset történt a vártnál, míg az alacsony szintű együttműködéssel rendelkező kórházakban a halálozási arány 58%-kal meghaladta a várt értéket.

📖 Olvassa el még: Ingyenes ápolási jelentés sablonok a jobb betegátadás érdekében

Egységesítse gondozási csapatait a ClickUp segítségével

A nem fogadott hívások, szétszórt jegyzetek vagy elavult ütemtervek kritikus késedelmeket okozhatnak a betegek számára. A ClickUp megoldja ezt a problémát azáltal, hogy az egészségügyi csapatoknak egy biztonságos teret biztosít a kezelések koordinálásához, a dokumentumok frissítéséhez és a munkafolyamatok kezeléséhez.

Az ellátó csapatok felelősségi köröket oszthatnak ki, protokollokat dokumentálhatnak és nyomon követhetik a betegek állapotának változásait anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk. A ClickUp Chat-en belüli beszélgetések a vonatkozó betegfeladathoz kapcsolódnak, így a kontextus soha nem veszik el. A ClickUp Docs valós idejű együttműködést tesz lehetővé a kezelési irányelvek, kutatási jegyzetek vagy kórházi elbocsátási utasítások terén, míg az egyéni mezők olyan részleteket rögzítenek, mint a beteg azonosítója vagy a sürgősség szintje, közvetlenül a munkafolyamatban.

A ClickUp Brain egy újabb réteget ad hozzá azáltal, hogy feltárja a kockázatokat, nyomonkövetési ellenőrzőlistákat generál és igény szerint válaszol a kritikus kérdésekre.

A ClickUp egy biztonságos platform, amely valóban működőképessé teszi az egészségügyi együttműködést, így csapataid kevesebb időt kell fordítsanak a koordinációra, és többet az ellátásra.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az egészségügyi együttműködési szoftverek központosítják a kommunikációt, a feladatkezelést és az adatmegosztást, összekötve ezzel az orvosokat, a személyzetet és a betegeket. Ezek az eszközök segítik a szilók lebontását, javítják az ellátás koordinációját és racionalizálják a munkafolyamatokat a csapatok és osztályok között.

A ClickUp Enterprise támogatja a HIPAA-nak való megfelelést, ha aláírt üzleti társulási megállapodással (BAA) párosul. Más platformok, például a Slack Enterprise Grid és a Microsoft Teams (vállalati csomagok) is konfigurálhatók a HIPAA-nak való megfeleléshez, feltéve, hogy helyesen vannak beállítva és szigorú biztonsági irányelvek szerint használják őket.

A gyors és biztonságos kommunikációhoz a ClickUp és a TigerConnect népszerűek. A biztonságos klinikai adatcseréhez viszont az Epic Systems és az Oracle Health emelkedik ki.

Ha az Ön prioritása a betegadatokhoz és a klinikai dokumentációhoz való közvetlen hozzáférés, akkor az EHR-integrált eszközök, mint például az Epic vagy a Cerner a legalkalmasabbak. Ha szélesebb körű projektmenedzsmentre, osztályok közötti munkafolyamatokra vagy több alkalmazással való integrációra van szüksége, akkor az általános platformok, mint például a ClickUp, nagyobb rugalmasságot nyújtanak.

Az egészségügyi együttműködési szoftverek segítenek az egészségügyi ágazatban dolgozó csapatoknak a gyorsabb információcserében, a félreértések csökkentésében és a kezelések hatékonyabb koordinálásában. Ez kevesebb késedelmet, pontosabb döntéseket és jobb általános betegellátást eredményez.

Az árak nagyban eltérnek: az egészségügyi projektmenedzsment platformok, mint például a ClickUp, ingyenes csomaggal indulnak, és különböző szinteket kínálnak, beleértve a HIPAA-nak megfelelő Enterprise csomagot, míg az egészségügyre specializálódott eszközök, mint az Epic vagy az Oracle Health, a kórházaknak évente több százezer dollárba kerülhetnek, a méret és a testreszabás függvényében.

Nem, az együttműködési eszközök kiegészítik, de nem helyettesítik az EHR-eket. Míg ezek a kommunikációt és a munkafolyamatokat kezelik, az EHR-ek továbbra is a klinikai dokumentáció és a betegek kórtörténeteinek központi nyilvántartási rendszerei maradnak. A kettő integrálva működik a legjobban.