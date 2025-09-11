10 toborzási automatizálási szoftver a toborzás egyszerűsítéséhez 2025-ben

A mai toborzás nem csak az álláshirdetések közzétételéről és a várakozásról szól – ennél sokkal agilisabbá vált, és a jelöltek élményének javítására helyezi a hangsúlyt. Gyorsan kell cselekednie, szervezettnek kell maradnia, és a versenytársak előtt kell megtalálnia a megfelelő jelölteket.

A megfelelő toborzási automatizálási platform átalakíthatja a felvételi folyamatot, segítve a legjobb tehetségek könnyű megtalálását, a jelöltek kezelését és a felvételi munkafolyamatok egyszerűsítését.

Ezért állítottuk össze ezt a listát a legjobb toborzási automatizálási szoftverekről, amelyekkel csökkentheti a felvételi időt és hatékonyabbá teheti tehetségszerzési erőfeszítéseit.

Készen áll a toborzási folyamat egyszerűsítésére? Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresnie a toborzási automatizálási szoftverekben?

A toborzási automatizálási szoftver kiválasztásakor nem csak a látványos irányítópultokra kell figyelnie. Fókuszáljon azokra a funkciókra, amelyek aktívan elősegítik a tisztességes felvételi gyakorlatot, egyszerűsítik a manuális feladatokat és segítenek gyorsabban megtalálni a megfelelő jelölteket. Íme a toborzási technológiai eszközkészletéhez elengedhetetlen funkciók:

Munkafolyamat-automatizálás : néhány kattintással hozzon létre feladatokat, ütemezzen interjúkat és automatizálja a kommunikációt.

Jelentkezők összehangolása : Használjon mesterséges intelligenciával működő eszközöket, hogy előre meghatározott kritériumok alapján összehangolja a jelentkezőket az állásleírásokkal.

Interjúk ütemezése : Az interjúk automatikus összehangolása, anélkül, hogy folyamatos kommunikációra lenne szükség.

Toborzási marketingeszközök : Népszerűsítse az álláshirdetéseket és vonzza a legjobb tehetségeket célzott kampányokkal.

Automatizált jelentések : Készítsen jelentéseket a felvételhez szükséges időről, a források hatékonyságáról és a jelöltek elkötelezettségéről.

Jelentkezőkkel való kapcsolattartási eszközök : tartsa a jelentkezőket tájékozottnak és érdeklődőnek a toborzási folyamat során.

Integráció CRM-mel és ATS-sel: Könnyen szinkronizálhatja a jelöltek adatait, anélkül, hogy unalmas kézi adatbevitelt kellene végeznie.

🔍 Tudta? A vállalatok 92%-a jelenti, hogy az AI előnyös a toborzás során.

A legjobb toborzási automatizálási szoftverek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Ideje frissíteni eszköztárát fejlett toborzási automatizálási megoldásokkal, amelyek felgyorsítják a jelöltek felkutatását és szűrését, valamint csökkentik az adminisztratív feladatok számát. Ismerkedjen meg a legjobb toborzási automatizálási eszközökkel:

1. ClickUp (A legjobb a teljes toborzási folyamat nyomon követéséhez és az együttműködéshez)

Kezdje el automatizálni a HRM-et a ClickUp segítségével Automatizálja a HR-munkafolyamatokat a ClickUp for HR teams segítségével – a toborzástól és az új munkavállalók beillesztésétől a teljesítményértékelésig.

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, az Ön végső, mindent magában foglaló toborzási menedzsment platformja, amely egyedi munkafolyamatokat, jelöltek nyomon követését, feladatok automatizálását és még sok mást ötvöz.

A ClickUp HR-csapatok számára lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, a jelöltek kezelésének egyszerűsítését és a részletes pályázói jegyzetek tárolását egy alkalmazásban, hogy azok később is elérhetők legyenek.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy külön „Toborzás” teret, ahol csapata dolgozhat. Ez lesz az egyetlen megbízható forrása a folyamatok, a munkaköri leírások, a jelöltek értékelése és minden egyéb tekintetében.

Adja hozzá a ClickUp Hiring Candidates Template sablont, amely létrehoz egy mappát és listákat minden részleghez vagy megüresedett pozícióhoz. Ezután létrehozhat ClickUp feladatok minden jelölt számára, amelyek dinamikus, nyomon követhető nyilvántartásként szolgálnak a toborzási folyamat során.

Kövesse nyomon a toborzási folyamatot a ClickUp egyedi feladatállapotokkal

Ez a sablon strukturált áttekintést nyújt a jelöltekről, olyan egyéni feladatállapotokkal, mint „Benyújtva”, „Telefonos interjú”, „Ajánlat” és „Felvett”. Emellett előre elkészített mezőkkel is rendelkezik, amelyekbe rögzítheti az önéletrajzokat, a toborzók megjegyzéseit és az interjúk eredményeit. Az önéletrajzokat vagy portfólió linkeket közvetlenül a jelöltek feladathoz is csatolhatja, így zökkenőmentesen összehasonlíthatja a jelentkezőket.

Kombinálja a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával, amely segít a toborzó csapatoknak egyértelmű ütemtervet készíteni és felelősségeket kiosztani a toborzási ciklus során. Tartalmazza a források felkutatásához, a szűréshez, az interjúkhoz és a beilleszkedéshez szükséges feladatlistákat, valamint a ClickUp automatizálási szabályait, hogy egyetlen lépés se maradjon ki.

Ingyenes sablon Szerezzen be egy azonnal használható struktúrát a jelöltek szakaszainak szervezéséhez, interjú-ellenőrzőlistákhoz, értékelési ponttáblákhoz és emlékeztetőkhöz a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával.

Automatikusan vezesse át a jelölteket a különböző szakaszokon, rendeljen hozzájuk következő feladatokat, küldjön emlékeztetőket vagy indítson el nyomon követéseket, hogy a toborzási munkafolyamatok következetesek és hatékonyak maradjanak. A beépített ütemtervek segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az előrehaladást, és felismerheti a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok késleltetnék a toborzást.

Állítson be egyedi ClickUp automatizálásokat, hogy a jelöltek haladjanak a folyamatban, feladatokat rendeljen a csapatához, és emlékeztetőket és nyomon követéseket küldjön

A platformon belül a ClickUp Docs központi helyként szolgál a jelöltekkel kapcsolatos jegyzetek, interjúk visszajelzései és megosztott értékelések tárolására, míg a ClickUp Brain, a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, segít az állásleírások azonnali megfogalmazásában, a pályázatok összefoglalásában és az interjúkérdések generálásában, ezzel órákat megtakarítva a toborzóknak.

Készítsen munkaköri leírásokat, foglalja össze az önéletrajzokat, elemezze a jelöltek profilját és még sok mást a ClickUp Brain kontextusérzékeny mesterséges intelligenciájával!

További lehetőségeket keres az AI alkalmazására a toborzásban? Íme a legjobb tippjeink:

💡 Profi tipp: Automatizálja a jelöltek adatainak frissítését a ClickUp Autopilot Agents segítségével. Amikor új jelentkező érkezik, az ügynök automatikusan megjelölheti őket a pozíciójuk szerint, létrehozhat egy feladatot a csatolt önéletrajzukkal, és hozzáadhatja őket a megfelelő listához vagy táblához. Az AI segítségével még az önéletrajzokat is értékelheti, így a toborzók azonnal láthatják a legalkalmasabb jelölteket.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi felvételi munkafolyamatokat, hogy a jelöltek minden toborzási szakaszon átmenjenek.

Használja az előre elkészített pályázókövetési sablonokat a strukturált folyamatok egyszerű felépítéséhez.

Vezessen be kódolás nélküli feladatok automatizálását az interjúk ütemezéséhez és a nyomon követés automatikus kezeléséhez.

Használja a Docs szolgáltatást együttműködési jegyzetek és jelöltprofilok létrehozásához, amelyeket valós időben frissíthet és verziókezeléssel visszaállíthat.

A ClickUp korlátai

A funkciók száma kis csapatok számára túlnyomó lehet.

A testreszabási lehetőségek megtanulása időt igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A ClickUp megoldja a marketing, az értékesítés, a pénzügyek, a toborzás, a tartalom... szinte minden részleg problémáit. Értékesítési szkriptjeink a ClickUp-ban találhatók. Az új ügyfelek bevonása automatikusan a ClickUp automatizálásából történik. A Google-űrlapokat létrehozó felhasználóknak automatikusan létrehozásra kerül egy feladat. Munkatársaink riasztást kapnak, ha a feladat túl sokáig tart. Annyi minden van. A ClickUp mindent, mindenhol, egyszerre. És most a ClickUp AI-vel... Wow, összefoglaljuk a megbeszéléseink (és még sok más) átiratát.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás használatára, de még nem tett lépéseket ennek megvalósítására. Az időkorlát, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatja az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. ⚒️ A könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp megkönnyíti az automatizálás bevezetését. A feladatok automatikus kiosztásától az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálási funkciókat vehet igénybe, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

via Workable

A Workable olyan toborzó csapatok számára készült, akik gyorsan szeretnének haladni, anélkül, hogy lemaradnának a legjobb tehetségekről. A toborzási automatizálási szoftverek piacán azzal tűnik ki, hogy egy rendszerben ötvözi a hatékony forráskeresést, az AI-támogatott jelölt-illesztést és a racionalizált pályázók nyomon követését.

Egyetlen kattintással tegye közzé állásajánlatait több mint 200 állásportálon, és használja a több mint 400 millió profilból álló adatbázist, hogy gyorsan megtalálja a passzív jelölteket. Az automatizált önéletrajz-szűrés, az önállóan ütemezett interjúk és a mesterséges intelligencia által generált munkaköri leírások jelentősen csökkentik az ismétlődő feladatokat. Ez segít abban, hogy a legjobb jelöltek kiválasztására koncentrálhasson, ahelyett, hogy elmerülne az adminisztratív munkában.

A Workable legjobb funkciói

Használja ki az AI-vezérelt önéletrajz-elemzést és a ponttáblák szövegének finomítását az értékelések egységesítéséhez és a jelöltek értékelésének javításához.

Állítson be automatikus e-mail értesítéseket, hogy a jelöltek és a toborzási csapat tagjai a toborzási folyamat során folyamatosan tájékozottak legyenek.

Kínáljon önállóan ütemezhető interjúkat naptárszinkronizálással a gyorsabb koordináció érdekében.

A Workable korlátai

Egyes AI funkciók csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.

A jelentések testreszabása korlátozottnak tűnhet az önálló BI-eszközökhöz képest.

Megfizethető árak

Standard: 299 USD/hó, maximum 20 felhasználó számára

Premier: 599 USD/hó, maximum 20 felhasználó számára

Workable értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Workable-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A felhasználói felület kiváló, az AI súgó központ nagyon segítőkész, és a jelöltek interjúit a hivatalos e-mail címünkkel összekapcsolva lehet ütemezni... Néha a portál lassú, ha több adat van, de több mint 10 másodpercbe telik a pufferelés és a következő oldal újratöltése.

🔍 Tudta? A toborzók 90%-a szerint az AI felgyorsította a toborzást, míg közel 80% szerint pénzt takarított meg nekik. Az automatizálási eszközök nem csak egy trend – egyre inkább az új toborzási szabványt jelentik, amelynek segítségével gyorsabban lehet jelölteket keresni, szűrni és felvenni, mint valaha.

3. Greenhouse (A legjobb strukturált felvételhez és skálázható munkafolyamatokhoz)

via Greenhouse

A Greenhouse strukturált felvételi megközelítésével kiemelkedik a toborzási szoftverek közül. Segít Önnek a pontosság és a méltányosság fenntartásában. Ahelyett, hogy a felvételi döntéseket az ösztönökre bízná, a Greenhouse minden szakaszban, a források felkutatásától a beilleszkedésig, következetességet biztosít.

Használja a szoftvert egyedi munkafolyamatok beállításához, pontkártyák segítségével hangolja össze csapata értékeléseit, és automatizálja az interjúk ütemezését. A szoftver több mint egy alapvető pályázati nyomonkövetési rendszer: mély integrációkkal, erős DE&I eszközökkel és részletes jelentésekkel segíti a felvételi döntéseket és elősegíti a tehetségek hosszú távú sikerét.

A Greenhouse legjobb funkciói

Építsen fel strukturált felvételi folyamatokat egyedi munkafolyamatokkal és interjúcsomagokkal.

Használja a jelöltek értékelőlapjait a visszajelzések összehangolásához és a következetes, megalapozott döntések meghozatalához.

Csatlakozzon több mint 500 előre elkészített integrációhoz, például a LinkedIn, az Indeed és a ZipRecruiter szolgáltatásokhoz, hogy szinkronizálja az adatokat és egyszerűsítse a munkafolyamatot.

A Greenhouse korlátai

A felhasználók szerint a jelentések navigálása bonyolult lehet.

A platformon keresztül elküldött e-mailek néha a jelöltek spam mappájába kerülhetnek.

Greenhouse árak

Egyedi árazás

Greenhouse értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (730+ értékelés)

Mit mondanak a Greenhouse-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-felhasználó a Greenhouse-ról:

Nagyon tetszik, hogy sokféleképpen testreszabható, és a felülete könnyen megtanulható és kezelhető. Imádom, hogy könnyen alkalmazható a toborzási csapat számára, miközben ösztönzi a jó szokások kialakítását és a pontos nyilvántartás vezetését.

Nagyon tetszik, hogy sokféleképpen testreszabható, és a felülete könnyen megtanulható és kezelhető. Imádom, hogy könnyen alkalmazható a toborzási csapat számára, miközben ösztönzi a jó szokások kialakítását és a pontos nyilvántartás vezetését.

➡️ További információ: Ismerje meg egy toborzó egy napját

4. Zoho Recruit (A legjobb testreszabható toborzási automatizálás személyzeti ügynökségek és HR-csapatok számára)

via Zoho Recruit

A Zoho Recruit az ATS és a CRM rendszereket egyetlen eszközben egyesíti, így nagyobb sebességet, skálázhatóságot és rugalmasságot biztosít. Egy kattintással több mint 75 állásportálon tehet közzé álláshirdetéseket, egyedi szakaszok segítségével kezelheti teljes tehetségállományát, és automatizálhatja a toborzási folyamatot a jelöltek felkutatásától a beillesztésig.

Míg az AI-vezérelt jelölt-illesztés és önéletrajz-elemzés egyszerűsíti a szűrést, az olyan funkciók, mint az ügyfél- és jelöltportálok, teljes átláthatóságot biztosítanak a felvételi folyamat mindkét oldalának. A mélyreható testreszabási lehetőségeknek, az ideiglenes munkaerő-támogatásnak és a távoli toborzási funkcióknak köszönhetően a Zoho Recruit alkalmazkodik a felvételi munkafolyamataihoz, ahelyett, hogy merev rendszerbe kényszerítené Önt.

A Zoho Recruit legjobb funkciói

Növelje a jelöltek elkötelezettségét a Zia, a Zoho Recruit mesterséges intelligencia asszisztensének segítségével, amely összehozza a jelölteket az állásajánlatokkal és összehasonlító pontszámokat generál.

Kezelje ügyfeleit és jelöltjeit egyszerűen a dedikált portálokon keresztül.

Egyszerűsítse az interjúk ütemezését a Naptárfoglalások segítségével, amely lehetővé teszi a jelöltek számára, hogy maguk válasszák ki a számukra megfelelő időpontot, és csökkenti az ütközéseket és a kézi ütemezéssel járó munkaterhet.

A Zoho Recruit korlátai

A mobilalkalmazás funkcionalitása a webes verzióhoz képest alapszintűnek tűnhet.

A fejlett testreszabásokhoz technikai támogatásra lehet szükség.

Zoho Recruit árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 30 USD/felhasználó

Profi: 60 USD/felhasználó

Vállalati: 90 USD/felhasználó

Zoho Recruit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1790+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1070+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Recruitról a valós felhasználók?

A Capterra egyik felhasználója szerint az eszköz kissé drága lehet, de még így is:

Kiváló, mindent egyben tartalmazó állásportál és önéletrajz-kezelő platform. Nincs nagy HR-csapatunk, de a Zoho Recruit segítségével kis HR-csapatunk hatékonyan végezheti azt, amit a legjobban szeret! Nincs olyan funkció, amelyet egy toborzási platformtól elvárnánk, és amely hiányozna a Zoho Recruitból!

Kiváló, mindent egyben tartalmazó állásportál és önéletrajz-kezelő platform. Nincs nagy HR-csapatunk, de a Zoho Recruit segítségével kis HR-csapatunk hatékonyan végezheti azt, amit a legjobban szeret! Nincs olyan funkció, amelyet egy toborzási platformtól elvárnánk, és amely hiányozna a Zoho Recruitból!

5. Recruit CRM (a legjobb automatizált toborzási ügynökségek számára)

via Recruit CRM

A Recruit CRM egyesíti az ATS és a CRM funkciókat egy egyetlen toborzási automatizálási szoftverben, amelyet kifejezetten személyzeti és vezetői kereső cégek számára terveztek. A bimetrikus pontozási rendszer segítségével ez a toborzási CRM hatékony munkafolyamat-automatizálással, AI önéletrajz-elemzéssel és fejlett jelölt-illesztéssel megszünteti az unalmas manuális feladatokat.

Közvetlenül a LinkedInről szerezhet be jelölteket, vizuálisan kezelheti a folyamatokat egy Kanban táblával, és akár egy kattintással is lehetővé teheti a jelölteknek, hogy frissítsék profiljukat. Ráadásul a munkaköri leírásokhoz és e-mail sablonokhoz tartozó GPT-integráció segítségével gyorsabban haladhat, és több időt fordíthat a tehetséges jelöltek megnyerésére, ahelyett, hogy táblázatokkal bajlódna.

A Recruit CRM legjobb funkciói

Használjon előre elkészített sablonokat, vagy testreszabhatja a munkafolyamatokat az adott toborzási igényeknek megfelelően.

Proaktív értesítéseket kaphat a leállt jelöltekről vagy az álláskeresés előrehaladásáról, így biztosítva a megfelelő időben történő beavatkozást és a lendületet.

Vezessen be kötegelt feldolgozást a nagy adatmennyiségek kezeléséhez és a teljesítmény optimalizálásához.

A Recruit CRM korlátai

A tömeges SMS-küldés és a fejlett jelentéskészítés magasabb árkategóriákban érhető el.

Egyes felhasználók alkalmi szinkronizálási problémákról számolnak be a LinkedIn integrációkkal kapcsolatban.

Recruit CRM árak

Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 125 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Vállalati: 165 USD/hó/felhasználó áron kezdődik (éves számlázással)

Recruit CRM értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a Recruit CRM-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A Recruit CRM & ATS rendkívül könnyen használható, és minden olyan eszközzel rendelkezik, amelyre szükség van a toborzás egyszerűsítéséhez: automatizálás, integrációk és testreszabható munkafolyamatok.

A Recruit CRM & ATS rendkívül könnyen használható, és minden olyan eszközzel rendelkezik, amelyre szükség van a toborzás egyszerűsítéséhez: automatizálás, integrációk és testreszabható munkafolyamatok.

💡 Profi tipp: Mindig igazítsa az automatizálási munkafolyamatokat a felvételi folyamatához. Ne feledje, hogy a kész beállítások ritkán optimálisak. A jobb eredmények érdekében módosítsa a jelöltek szűrésére vonatkozó kérdéseket, az e-mailek küldésének időzítését és a kiváltó tényezőket.

via Manatal

A Manatal, egy AI-alapú toborzási automatizálási szoftvereszköz, hatékonyabbá teszi a toborzási folyamatot, hogy okosabban tudjon forrásokat keresni, gyorsabban tudjon szűrni és jobban tudjon elhelyezni a jelölteket. Túlmutat a egyszerű önéletrajz-elemzésen, mivel a jelöltek profilját több mint 20 közösségi média platform adatával gazdagítja, így a toborzók extra munka nélkül 360°-os képet kapnak.

Több mint 2500 állásportálon tehet közzé hirdetéseket, automatizálhatja a jelöltek értékelését, és perceken belül létrehozhat márkás karrieroldalakat. A Manatal intuitív folyamatai, testreszabható Kanban táblái és AI-alapú ajánlásai révén a nagy volumenű toborzás kezelése skálázható és személyre szabott lesz – nincs szükség bonyolult beállításokra vagy zavaros felhasználói felületre.

A Manatal legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop felületet, hogy testreszabott munkafolyamatokat hozzon létre a különböző felvételi folyamatokhoz.

Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és optimalizálja a toborzási stratégiákat.

Testreszabhatja karrieroldalait kódolás nélkül, hogy erősítse a munkáltatói márkát.

Manatal korlátai

Korlátozott automatizálás a jelöltekkel való kommunikáció terén a felvételi szakaszok között

Egyes fejlett CRM funkciók manuális beállítást igényelnek.

Manatal árak

Professzionális : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus : 59 USD/hó felhasználónként

Egyedi terv: Egyedi árazás

Manatal értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a Manatalról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A Manatal néhány remek funkcióval rendelkezik, például egy Chrome-bővítménnyel, amely segíthet a csapatoknak azonosítani azokat a profilokat, amelyek már hozzáadódtak az ATS-hez. Emellett rendelkeznek egy személyre szabható karrieroldallal is.

A Manatal néhány remek funkcióval rendelkezik, például egy Chrome-bővítménnyel, amely segíthet a csapatoknak azonosítani azokat a profilokat, amelyek már hozzáadódtak az ATS-hez. Emellett rendelkeznek egy személyre szabható karrieroldallal is.

➡️ További információ: Ingyenes személyzeti terv sablonok toborzók számára

7. Paradox (A legjobb a beszélgető AI toborzáshoz és automatizáláshoz)

via Paradox

A Paradox a hagyományos toborzási folyamatot teljesen felforgatja azzal, hogy beszélgető AI-t használ a toborzási kampányok automatizálására az elejétől a végéig. Ahelyett, hogy Önnek kellene megbirkóznia a terjedelmes irányítópultokkal, az AI-asszisztens, Olivia kezeli az álláskeresést, a szűrést, az interjúk ütemezését, a jelöltek felkészítését és a beilleszkedést – mindezt egyszerű csevegés vagy szöveges üzenetek formájában.

A nehézkes ATS-munkafolyamatokat gyors, zökkenőmentes interakciókká alakítja, amelyek fenntartják a jelöltek érdeklődését és csökkentik a toborzási vezetők manuális feladatait. Akár a források felkutatásával, az eseménykezeléssel vagy az ajánlatok kidolgozásával küzd, a Paradox segít a toborzóknak visszanyerni idejüket és a szoftverekkel való küzdelem helyett a kapcsolatok építésére koncentrálni.

A Paradox legjobb funkciói

Azonnali kapcsolatfelvétel és potenciális jelöltek megszólítása több mint 100 nyelven

Készítsen ajánlatleveleket és beilleszkedési dokumentumokat beszélgetési folyamatok segítségével.

Szervezzen virtuális vagy személyes toborzási eseményeket AI-vezérelt koordinációval.

Paradox korlátai

Az ingyenes próbaverzió korlátozott ATS funkciókat kínál azoknak a toborzóknak, akiknek robusztus folyamatkezelésre van szükségük.

Paradox árképzés

Egyedi árazás

Paradox értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Paradoxról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Paradoxban leginkább azt szeretem, hogy valóban időt takarít meg. Már nem kell manuálisan felvennem a kapcsolatot a jelentkezőkkel, vagy szűrni őket, hogy megtaláljam a számunkra megfelelőket... Lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb. Azonban azt kell mondanom, hogy ha egyszer megérted, könnyebb lesz.

A Paradoxban leginkább azt szeretem, hogy valóban időt takarít meg. Már nem kell manuálisan felvennem a kapcsolatot a jelentkezőkkel, vagy szűrni őket, hogy megtaláljam a számunkra megfelelőket... Lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb. Azonban azt kell mondanom, hogy ha egyszer megérted, könnyebb lesz.

✨ Bónusz tipp: Kíváncsi arra, hogy a toborzási folyamat melyik szakaszában a legmagasabb a lemorzsolódás? Vagy mely forrásokból érkeznek a legjobb jelöltek? Használja az automatizált elemzéseket a trendek feltárásához, és hagyja, hogy az adatok segítsék az optimális döntések meghozatalában.

via Fetcher

A Fetcher ötvözi az emberi érintést és a mesterséges intelligenciát a toborzási automatizálási szoftverekben. Ahelyett, hogy órákat töltene több állásportálon vagy adatbázisban, mesterséges intelligenciával összeállított jelöltcsoportokat kap, amelyek megfelelnek az Ön konkrét toborzási igényeinek.

A Fetcher személyre szabott elérést biztosít automatizált e-mail kampányokkal, amelyek valódi elkötelezettséget eredményeznek, így segítve Önt abban, hogy gyorsabban építsen ki erős tehetség-utánpótlást. A sokszínűségi kritériumok, a rugalmas automatizálás, a beszerzési módok és az intelligens elemzések révén olyan előnyt szerez, amely ambiciózus toborzási céljaival összhangban növekszik.

A Fetcher legjobb funkciói

Használja a Fetcher elemzési irányítópultját a toborzás hatékonyságának, a jelöltek elkötelezettségének és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez.

Optimalizált felvételi döntéseket hozhat a valós idejű források és elkötelezettségi adatok felhasználásával.

Könnyen integrálható az ATS, CRM és e-mail rendszerekkel.

A Fetcher korlátai

Leginkább kimenő forrásokhoz alkalmas, nem teljes pályázókövető rendszer.

Az árak magasak lehetnek azoknak a kis csapatoknak, amelyek nagy létszámú felvételt igényelnek.

Fetcher árak

Növekedés: 499 USD/hó

Amplify: 849 USD/hó

Fetcher értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Paradoxról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A Fetcher. ai forradalmasította ügynökségünk működését. Korábban órákat töltöttünk a jelöltek kézi keresésével, de a Fetcher segítségével minden pozíciót könnyedén betöltöttünk. Az AI idővel egyre okosabbá válik, és olyan kiváló minőségű jelölteket küld nekünk, akik valóban megfelelnek az elvárásoknak, így nem kell többé végtelen önéletrajzokat átnéznünk.

A Fetcher. ai forradalmasította ügynökségünk működését. Korábban órákat töltöttünk a jelöltek kézi keresésével, de a Fetcher segítségével minden pozíciót könnyedén betöltöttünk. Az AI idővel egyre okosabbá válik, és olyan kiváló minőségű jelölteket küld nekünk, akik valóban megfelelnek az elvárásoknak, így nem kell többé végtelen önéletrajzokat átnéznünk.

➡️ További információ: A legjobb AI toborzási eszközök toborzó csapatok számára

9. SmartRecruiters (A legjobb skálázható vállalati toborzási automatizáláshoz)

via SmartRecruiters

A SmartRecruiters úgy lett kialakítva, hogy nagyméretű toborzási automatizálást tegyen lehetővé, ötvözve az intelligens ATS-t az AI eszközökkel, amelyek gyorsabb felvételi döntéseket tesznek lehetővé. AI asszisztense, Winston automatizálja az interjúk ütemezését, az ajánlatokat és az új munkavállalók beillesztését, rugalmas munkafolyamatokkal a startupok és a globális vállalkozások számára.

A SmartRecruiters integrálható a Zoom, a LinkedIn, a DocuSign és más, már használt platformokkal is. Ez zökkenőmentessé teszi a csapatok közötti együttműködést és erősíti a jelöltek elkötelezettségét a toborzási folyamat során.

A SmartRecruiters legjobb funkciói

Hozzon létre konfigurálható munkafolyamatokat, amelyek a csapatok speciális felvételi igényeihez igazodnak.

Szerezzen javaslatokat és betekintést, hogy gyorsabban és stratégiaibb módon tudjon cselekedni.

Központosítsa a jelöltek felkutatását, a CRM-et, az értékeléseket és a toborzási marketinget.

A SmartRecruiters korlátai

A fejlett jelentéskészítési funkciók néha további beállításokat igényelnek.

Az ügyfélszolgálathoz való hozzáférés bonyolult és időigényes lehet.

A SmartRecruiters árai

Egyedi árazás

SmartRecruiters értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a SmartRecruitersről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A platform intuitív, így a toborzási vezetők, a toborzók és még a jelöltek is könnyebben értik egymást. Ráadásul a komplex üzleti folyamatokhoz igazítható munkafolyamatok rugalmassága is nagy előny.

A platform intuitív, így a toborzási vezetők, a toborzók és még a jelöltek is könnyebben értik egymást. Ráadásul a komplex üzleti folyamatokhoz igazítható munkafolyamatok rugalmassága is nagy előny.

➡️ További információ: Hogyan fejlesztheti toborzási készségeit

via SeekOut

A SeekOut komoly tűzerőt biztosít a toborzási automatizálási szoftverek számára, egyesítve a mélyreható tehetségkutatás és a tehetségkezelő eszközöket egy egységes platformon. Nehéz toborzási kihívásokra lett kifejlesztve – függetlenül attól, hogy biztonsági ellenőrzésen átesett tehetségeket keres, speciális technikai pozíciókat tölt be, vagy sokszínű utánpótlási csatornákat épít ki.

Az AI-alapú keresés, a személyre szabott üzenetküldés és a több mint 750 millió nyilvános profilra kiterjedő munkaerő-elemzés segítségével gyorsabban megtalálhatja a megfelelő tehetségeket. Ráadásul a tehetségpiac belső mobilitást tesz lehetővé, így a vállalatok nem csak felvehetnek új munkatársakat, hanem növelhetik és megtarthatják munkaerőüket is.

A SeekOut legjobb funkciói

Építsen sokszínű jelölt-adatbázist egyedi forráskeresési kritériumokkal.

Kössön össze külső jelöltadatokat a belső HR-rendszerekkel a jobb HR-tervezés érdekében.

A beépített tehetségpiaccal elősegítheti az alkalmazottak fejlődését és a belső mobilitást.

A SeekOut korlátai

Egyes funkciók, például a munkaerő-tervezés, mélyebb beállítást és integrációt igényelnek.

Egyes felhasználók helytelen adatokról számolnak be, amelyek nem egyeznek a jelöltek LinkedIn-profiljaival.

SeekOut árak

Egyedi árazás

SeekOut értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a SeekOutról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

Több mint másfél éve használjuk a Seekoutot, ez az eszköz javította a kereséseinket. Általában niche pozíciókat, nagyon bonyolult készségeket kell betöltenünk, és a Seekout mindig az első választásunk a keresések megkezdéséhez. Nagyon könnyű használni, fantasztikus szakértői és egészségügyi opciókkal rendelkezik, javíthatunk és segíthetünk a sokszínűségben, ami az egyik legnagyobb célkitűzésünk.

Több mint másfél éve használjuk a Seekoutot, ez az eszköz javította a kereséseinket. Általában niche pozíciókat, nagyon bonyolult készségeket kell betöltenünk, és a Seekout mindig az első választásunk a keresések megkezdéséhez. Nagyon könnyű használni, fantasztikus szakértői és egészségügyi opciókkal rendelkezik, javíthatunk és segíthetünk a sokszínűségben, ami az egyik legnagyobb célkitűzésünk.

➡️ További információ: Excel és ClickUp alkalmazásokban található sablonok az új munkavállalók beilleszkedésének ellenőrzéséhez

✨ Külön említésre méltó Ha még több lehetőséget keres a toborzási munkafolyamatok egyszerűsítésére, íme néhány további toborzási platform, amelyeket érdemes megemlíteni: JazzHR : Költséghatékony ATS kisvállalkozások számára, testreszabható munkafolyamatokkal, interjúütemezéssel és jelöltkereső eszközökkel.

Breezy HR : Intuitív platform, amely drag-and-drop pipeline menedzsmentet, automatizált üzenetküldést és jelöltek önálló ütemezését kínálja.

Loxo : Modern toborzási CRM mesterséges intelligenciával támogatott forráskereséssel, egy kattintással elérhető kapcsolattartással és beépített ATS funkciókkal, amelyet vezető kereső cégek számára terveztek.

Recruitee : Együttműködésen alapuló felvételi platform, amely a csapatalapú toborzásra, az automatizált ütemezésre és a márkás karrieroldalakra összpontosít.

Turbózza fel toborzási munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A mai toborzás gyorsaságot, szervezettséget és a jelöltek tapasztalataira való éles fókuszálást igényel – és a megfelelő automatizálási szoftver előnyt jelenthet a toborzási vezetők számára. Akár tehetségeket keres, pályázatok kezelésével foglalkozik, vagy interjúkat koordinál, a modern toborzási automatizálási eszközök megszüntetik a felesleges munkát, így jobb, gyorsabb és okosabb módon tud felvenni új munkatársakat.

A ClickUp konvergált AI munkaterülete mindent egybefog: egyedi felvételi munkafolyamatokat, AI által generált munkaköri leírásokat, automatizált interjúütemezést és központosított csapatmunkát. Nincs többé platformok közötti ugrálás vagy elmulasztott nyomon követés – csak egy egyszerűsített felvételi folyamat a kezdetektől a végéig.

Készen áll a toborzási folyamat átalakítására?

👉 Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!