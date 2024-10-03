Hogyan szervezzünk toborzási kampányt: stratégiák és eszközök

A legjobb tehetségek vonzása többet igényel, mint egyszerűen egy álláshirdetés közzététele!

Szüksége van egy toborzási kampányra, amely meggyőzi a legjobb jelölteket, hogy jelentkezzenek az Ön állásaira.

Mi az a toborzási kampány? A toborzási kampány egy stratégiai, célzott erőfeszítés, amelynek célja, hogy vonzza, elkötelezze és felvegye a szervezeten belüli betöltetlen pozíciókra alkalmas jelölteket.

A jól végrehajtott toborzási kampány felgyorsítja a toborzást és alacsony felvételi költségek mellett gyorsan betölti az álláshelyeket. Ennél is fontosabb, hogy üzenetei és tájékoztatási folyamata révén bemutatja a vállalat kultúráját, értékeit és előnyeit, javítva ezzel a vállalat hírnevét, mint vonzó munkaadó.

Olvassa el cikkünket, és megtudhatja, hogyan lehet sikeres toborzási kampányt szervezni, amely kiváló munkatársak felvételét eredményezi.

A toborzási kampányok keretrendszere

A toborzás marketing. Ha manapság toborzóként dolgozik, és nem tekinti magát marketingesnek, akkor rossz szakmát választott.

A sikeres toborzási kampány lebonyolítása pontos tudomány lehet, ha megérti, hogy egy jó kampány lényege a márkaismertség megteremtésében rejlik.

A vállalati kultúra legyen a kampány legnagyobb vonzereje. A Patagonia kiválóan teljesít ebben, amikor potenciális alkalmazottaknak hirdeti magát. Évente 150 alkalmazottját küldi el önkéntes munkára környezetvédelmi nonprofit szervezetekhez. Az ilyen kezdeményezések vonzzák azokat az embereket, akiket fel akarnak venni: azokat, akik mélyen értékelik a fenntarthatóságot és szeretik a szabadban való felfedezéseket – azokat, akiknek az értékei összhangban vannak a márka és az ügyfelek értékeivel.

A szervezet kultúrájához és értékeihez illeszkedő jelöltek vonzása elengedhetetlen része a sikeres toborzási kampány stratégiájának. Így érheti el ezt a célt:

Célok és célkitűzések : Határozza meg, mit kíván elérni a kampány (pl. felvett munkavállalók száma, márkaismertség).

Határozza meg a célközönségét : Határozza meg egyértelműen azoknak a jelölteknek a demográfiai adatait és jellemzőit, akiket vonzani szeretne.

Népszerűsítse munkáltatói márkáját : Hirdesse vállalatának kultúráját, értékeit és előnyeit, hogy bemutassa, miért kiváló munkahely ez.

Hirdessen a megfelelő helyeken : Válassza ki a leghatékonyabb platformokat és csatornákat, hogy elérje ideális jelöltjeit, és biztosítsa a maximális láthatóságot és elkötelezettséget.

Ütemezés és mutatók: Határozza meg a kampány tevékenységek ütemezését, és állapítsa meg, hogyan fogja mérni a sikert (pályázatok, elkötelezettség stb.).

Az összes toborzási tevékenység szisztematikus összehangolásával optimalizálhatja toborzási marketingjének hatékonyságát és eredményességét.

A hatékony toborzási kampány lépései

Miután meghatároztuk a kereteket, itt az ideje, hogy belevessük magunkat a látványos toborzási kampány elindításának részleteibe.

1. lépés: Határozzon meg egyértelmű célokat

Először is határozza meg, milyen pozíciókat kell betöltenie, és miért.

Új tehetségeket keres, vagy egy konkrét készséghiányt próbál pótolni?

Határozzon meg egyértelmű célokat, például a szükséges új alkalmazottak számát, az ütemtervet stb.

2. lépés: Határozza meg a célközönségét

Először határozza meg a célcsoportját egy részletes munkaköri leírás (JD) elkészítésével, amelyben felvázolja a legfontosabb feladatköröket, a szükséges készségeket és a tapasztalati szintet.

Ezután hozzon létre részletes jelöltprofilokat.

Végül, vizsgálja meg a meglévő csapat tagjait, hogy azonosítsa azokat a tulajdonságokat és mintákat, amelyek összhangban vannak az Ön által meghirdetett pozícióval.

3. lépés: Találja meg az ideális tehetségközösséget

Kezdje az iparági trendek elemzésével, hogy megtudja, honnan származnak a legjobb tehetségek és milyen készségekre van szükség.

Használjon online platformokat, például a LinkedIn-t és iparág-specifikus fórumokat a potenciális jelöltek megtalálásához.

Böngésszen állásportálokat, és használja ki az AI toborzási eszközöket az adatok elemzéséhez és a feltörekvő tehetségek felfedezéséhez.

4. lépés: Határozza meg az alkalmazottak számára kínált értékeket

Az alkalmazotti értékajánlat (EVP) lényegében a vállalatod egyedülálló ígérete a jelölteknek. Válaszol minden potenciális alkalmazott kérdésére: „Miért érdemes csatlakozni a vállalatodhoz?”

A sikeres EVP magában foglalja a versenyképes fizetéseket, a karrierlehetőségeket, a rugalmas munkarendet és a barátságos munkakultúrát. Amikor potenciális jelöltekkel beszélget, feltétlenül emelje ki ezeket az előnyöket.

5. lépés: Válassza ki a megfelelő kulcsszavakat

A kulcsszavak segítenek abban, hogy álláshirdetései a zsúfolt piacon a megfelelő emberek figyelmét felkeltsék. A legfontosabb kulcsszavak a feladatkörhöz tartozó felelősségi köröket, készségeket és képesítéseket nevezik meg.

Az olyan eszközök, mint a Google Keyword Planner, a SEMrush vagy az Ahrefs segíthetnek megtalálni az iparágában népszerű és hatékony keresési kifejezéseket.

Miután elkészítette a listát, építse be ezeket a kulcsszavakat az állásleírásokba, a pozíciók megnevezéseibe és a közösségi médiában közzétett bejegyzésekbe, hogy növelje láthatóságát.

💡Profi tipp: Bár a kulcsszavak optimalizálása elengedhetetlen, ugyanolyan fontos, hogy vonzó és informatív tartalmat írjon, amely megszólítja a célközönségét. A kettő közötti egyensúly a sikeres toborzási kampány kulcsa.

6. lépés: Finomítsa üzeneteit

A toborzási üzenete az első benyomás, amelyet a potenciális jelöltek a vállalatáról és az állásról kapnak.

Beszéljen közvetlenül a célközönségéhez. Tűnjön ki a versenytársak közül, és tudassa a jelöltekkel, milyen előnyökkel jár, ha csatlakoznak az Ön cégéhez.

7. lépés: Válassza ki a médiát/platformot

Most, hogy készen áll a megfelelő emberekkel való kapcsolatfelvételre, válassza ki a megfelelő helyeket, ahol elérheti őket.

Például a Volkswagen szándékosan hibás autóalkatrészeket juttatott el titkos üzenettel az alvázon a németországi szervizközpontokba. Az üzenet felkérte a jelentkezőket, hogy küldjék be önéletrajzukat – és 53 705-en meg is tették.

Egy kis leleményességgel kiválaszthatja a toborzási kampányához legmegfelelőbb platformot is, ezzel is növelve elérhetőségét.

8. lépés: Hirdetési kampányok beállítása

Miután kiválasztotta a megfelelő csatornákat, készítsen vonzó hirdetést. Használjon figyelemfelkeltő címsort és erőteljes cselekvésre ösztönző felhívást.

Ezután A/B teszteket végezzen, hogy megnézze, melyik hirdetésváltozat és csatorna teljesít a legjobban. Ez segít a megközelítés finomításában a tényleges adatok alapján.

Ne felejtse el beállítani a csepegtető kampányokat, hogy ápolja potenciális ügyfeleit. Így idővel kapcsolatba léphet a potenciális jelöltekkel, és fenntarthatja érdeklődésüket az Ön által kínált lehetőségek iránt.

Végül, szoros figyelemmel kísérje hirdetései teljesítményét . Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a kattintások, a konverziók és a kattintásonkénti költség, hogy meghatározza, mi működik, és szükség szerint módosítson.

9. lépés: Kövesse nyomon az eredményeket és optimalizálja azokat

Miután elindította toborzási kampányát, rendszeresen ellenőrizze annak teljesítményét. Határozzon meg egyértelmű mutatókat, például kattintási arányt (CTR), konverziós arányt, kattintásonkénti költséget (CPC), felvételenkénti költséget és a pozíció betöltéséhez szükséges időt.

Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a LinkedIn Analytics vagy a toborzásra specializálódott platformok, hogy nyomon követhesse kampányának teljesítményét. Ha egy adott hirdetés vagy álláshirdetés nem teljesít jól, ne habozzon módosítani. Ha rugalmas és reagálóképes marad, biztosíthatja kampányának hatékonyságát.

Miután azonosította a célzott tehetségeket és a legfontosabb készségeket, itt az ideje kihasználni az online eszközöket, hogy hatékony toborzási kampányt indítson.

Az online toborzási eszközök remek források. Nézzük meg néhányat közülük! Megnézzük azt is, hogyan emelheti az AI a toborzási stratégiáját egy magasabb szintre.

A Google Ads használata toborzáshoz

A Google Ads hatékony toborzási eszköz lehet. Sok jelölt általános Google-kereséssel kezdi el álláskeresését, és ha befektet a Google Adbe, akkor elsőként juthat hozzá ezekhez a jelöltekhez.

A Google Ads a releváns álláskeresésekhez kapcsolódó keresőmotorok találati oldalainak tetején jeleníti meg az álláshirdetését.

Ha például grafikus tervezőt keres, a „grafikus tervező állások” keresési kifejezéssel kampánya az oldal tetejére kerül.

Kampány lebonyolítása a Google Ads segítségével

A Google Ads-re épülő toborzási kampánynak a végső célra kell összpontosítania. Kövesse az alábbi lépéseket:

Célzott álláshirdetések készítése: Válassza ki azokat a megfelelő kulcsszavakat, amelyeket a potenciális jelöltek valószínűleg használni fognak.

Vizuálisan vonzó hirdetést tervezzen: Használjon szemet gyönyörködtető grafikákat, betűtípusokat és színeket. Hangsúlyozza a legfontosabb előnyöket, mint például a karrierlehetőségek vagy a rugalmas munkakörülmények.

Tegyen közzé egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívást (CTA): Egy jó CTA arra ösztönzi a jelölteket, hogy tegyenek lépéseket, például „Jelentkezzen most!” vagy „Csatlakozzon még ma csapatunkhoz!”. Ez elősegíti a kattintások számának növekedését.

A költségvetés meghatározása

Kezdje azzal, hogy a teljes költségvetéséből egy részt kifejezetten a Google Ads kampányára szán. Határozza meg a költségvetését a különböző szempontokhoz, például a kiemelt fontosságú kulcsszavakhoz vagy a versenyképes hirdetéselhelyezésekhez.

Ezután rendszeresen ellenőrizze kiadásait, nézze meg a teljesítménymutatókat, hogy lássa, hogyan teljesítenek hirdetései, és szükség szerint módosítsa kiadásait.

Hatékony toborzási hirdetések megírása

A vonzó álláshirdetés elkészítése kulcsfontosságú a jelöltek vonzása és a kattintások ösztönzése szempontjából. Legyen rövid, emelje ki a legfontosabb előnyöket, és tartalmazzon egy erős CTA-t.

A kampány eredményeinek mérése és optimalizálása

Használja a Google Analytics szolgáltatást a toborzási kampány teljesítményének nyomon követéséhez. A figyelemmel kísérendő legfontosabb mutatók közé tartozik a kattintási arány (CTR) és a konverziós arány.

Ezeknek a mutatóknak a nyomon követése segít megérteni, hogy hirdetései mennyire hatékonyak, és iránymutatást ad a kampány optimalizálásához szükséges, adatokon alapuló módosításokhoz.

💡Profi tipp: Rendszeresen elemezze kampányát, hogy kiszűrje a rosszul teljesítő kulcsszavakat vagy hirdetéseket. Ha olyan kulcsszavakat talál, amelyek nem teljesítenek jól, finomítsa őket, és szükség szerint módosítsa hirdetésének szövegét. Ez a folyamatos optimalizálás segít javítani kampányának hatékonyságát és jobb eredményeket elérni.

A közösségi média kihasználása a toborzáshoz

A közösségi média az a hely, ahol sok ideális jelölted tölti az idejét, ezért használd a közösségi média hirdetéseit, hogy elérhesd őket. A LinkedIn és a Facebook lehetővé teszi, hogy célzott hirdetéseket jeleníts meg az ideális jelöltprofilodnak megfelelő emberek számára.

Ossza meg a kulisszák mögötti tartalmakat, alkalmazottak véleményét és egyéb érdekes bejegyzéseket, amelyek tükrözik, hogy mi teszi vállalatát remek munkahellyé.

Aktívan reagáljon a megjegyzésekre, üzenetekre és kérdésekre. A közönséggel való kapcsolattartás segít kapcsolatokat építeni, és megmutatja, hogy vállalata értékeli a pályakezdő álláskeresőket.

Tartalom marketing és SEO stratégiák megvalósítása

A véletlenszerű tartalmak közzététele nem elegendő a mai versenyképes munkaerőpiacon. Növelheti toborzási erőfeszítéseinek hatékonyságát a tartalommarketing segítségével, amelynek segítségével bemutathatja vállalati kultúráját, sikertörténeteit és alkalmazottai tapasztalatait, így vonzva azokat a jelölteket, akik osztják értékeit és elképzeléseit.

Optimalizálja álláshirdetéseit azáltal, hogy releváns kulcsszavakat szór be azokba. Ez segít a keresőmotoroknak megérteni, miről szól a tartalom, és javítja a láthatóságot.

A keresőmotorok találati oldalainak (SERP) szerepének megértése

Mint korábban említettük, sok fiatal álláskereső egyszerűen csak néhány szót („szoftverfejlesztő állások”) beírva egy keresőmotorba kezdi meg álláskeresését.

Ha éppen szoftverfejlesztőket keres, akkor cége nevének a SERP-en (keresőmotorok találati listáján) a legmagasabb helyen, lehetőleg az első helyen kell megjelenniük.

A felhasználók általában nem görgetnek tovább az első néhány találatnál a SERP-en – a kattintások több mint 70%-a a Google keresés első találati oldalán történik. Ha kampánya nem jelenik meg ott, akkor a feledés homályában lebeg, és a legtöbb jelölt nem veszi észre.

Mostanra már világos, hogy egy toborzási kampány lebonyolítása sok munkával jár. Ez egy komplex folyamat, amely aprólékos tervezést, szervezést, feladatmegosztást és folyamatos nyomon követést igényel. A hibás lépések – vagy a kihagyott lépések! – idő- és pénzveszteséget jelenthetnek. De nem kell egyedül végigcsinálnia.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen végigvezetheti a folyamatot, és a terv szerint haladhat.

Hogyan segíthet a ClickUp a toborzási kampányok kezelésében?

A ClickUp segítségével minden szükséges eszköz egy helyen elérhető. A jelöltek és a határidők nyomon követésétől a csapatával való együttműködésig a ClickUp segít egyszerűsíteni az egész folyamatot, így a toborzási kampányok szervezettebbek és hatékonyabbak lesznek.

A toborzási kampány lényegében egy többcsatornás marketingtevékenység. És a ClickUp segítségével pontosan úgy kezelheti, mint egy marketingtevékenységet.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment funkciója segítségével könnyedén megtervezheti és végrehajthatja toborzási kampányának stratégiáját.

Brainstorming, tervezés és végrehajtás: csapata marketingprogramjai a ClickUp Marketing Project Management segítségével.

A ClickUp Marketing Platform segítségével a következőket teheti:

feladatlistákat a közösségi média platformok kutatásához, a megfelelő tehetségközösség azonosításához és a kampány tartalmának elkészítéséhez. Ez megkönnyíti a valós idejű nyomon követést. Hozzon létre ClickUp feladatokat ésa közösségi média platformok kutatásához, a megfelelő tehetségközösség azonosításához és a kampány tartalmának elkészítéséhez. Ez megkönnyíti a valós idejű nyomon követést.

Készítsen részletes feladatokat kampányának részeként a ClickUp Tasks segítségével.

feladatokat a Kössd össze a ClickUp célokkal , és kövesd nyomon azok előrehaladását.

Kövesse nyomon az egymással összefüggő feladatok és célok előrehaladását a ClickUp Goals segítségével.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást , hogy felgyorsítsa és javítsa marketingkampányát. Mesterséges intelligencia asszisztensként a ClickUp Brain az egész szervezetből származó információkhoz hozzáférve azonnali válaszokat adhat minden kampányával kapcsolatos kérdésre. Készíthet szövegeket közösségi média bejegyzésekhez vagy állásleírásokhoz, testreszabott sablonokat generálhat az Ön specifikációi szerint, és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

Összekapcsolja vállalatának összes tudását, és gyorsan hozzáférhet hozzájuk a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp HR-menedzsment platformja a toborzási folyamat minden szakaszában segítséget nyújt. Ezzel az átfogó HR-menedzsment platformmal egyszerűsítheti a felvételi, az új munkavállalók beillesztési és a munkavállalói fejlesztési folyamatokat.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformjával megtekintheti az összes aktuális feladat részleteit (például a kijelölt személyt, az elért stádiumot és a prioritást).

Emellett kivételes élményt nyújthat tehetséges jelölteknek egy olyan rendszerrel, amely egyszerűsíti a jelöltek szervezését, jelentkezéseit és elérhetőségét. Takarítson meg időt sablonok, egyéni státuszok és automatizálás segítségével, hogy a jelöltek zökkenőmentesen haladjanak végig a folyamaton.

A ClickUp funkciói csak egy kis ízelítő a rendelkezésre álló lehetőségekből:

ClickUp nézetek : Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy azok a toborzási kampányának meghatározott szakaszaira összpontosítsanak (például „elindított Google hirdetési promóciók”). A Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy azok a toborzási kampányának meghatározott szakaszaira összpontosítsanak (például „elindított Google hirdetési promóciók”). A Naptár nézet segítségével ütemezheti a különböző kampánytevékenységeket.

Használja a Naptár nézetet olyan tevékenységek ütemezéséhez, mint például hirdetési kampányok beállítása.

ClickUp emlékeztetők: Állítson be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, és jelölje be, halassza el, ütemezze át vagy delegálja azokat az igényeinek megfelelően. Állítson be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, és jelölje be, halassza el, ütemezze át vagy delegálja azokat az igényeinek megfelelően.

Kezelje a ClickUp emlékeztetőket böngészőjéből, asztali számítógépéről vagy mobil eszközéről.

ClickUp Docs: Készítsen dokumentumokat, amelyek részletesen leírják a munkaköri leírásokat, a jelöltek személyiségét, a közösségi média tartalmát, valamint olyan tartalmakat, mint toborzási videók, történetek vagy fényképek, amelyek bemutatják vállalata kultúráját. Ezek a dokumentumok valós idejű szerkesztést és kommentelést tesznek lehetővé, így a marketing és a HR csapatok könnyen együttműködhetnek egymással. Készítsen dokumentumokat, amelyek részletesen leírják a munkaköri leírásokat, a jelöltek személyiségét, a közösségi média tartalmát, valamint olyan tartalmakat, mint toborzási videók, történetek vagy fényképek, amelyek bemutatják vállalata kultúráját. Ezek a dokumentumok valós idejű szerkesztést és kommentelést tesznek lehetővé, így a marketing és a HR csapatok könnyen együttműködhetnek egymással.

ClickUp Dashboards: Használja a testreszabható irányítópultok teljesítményadatait a jelöltek elkötelezettségének azonosításához, és ezeket felhasználva idővel módosítsa kampánystratégiáját. Használja a testreszabható irányítópultok teljesítményadatait a jelöltek elkötelezettségének azonosításához, és ezeket felhasználva idővel módosítsa kampánystratégiáját.

Elemezze kampányának előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp egyszerűsíti a marketing és HR csapatok közötti funkciók közötti együttműködést nagyszabású toborzási kampányok során. Az automatikus határidő-emlékeztetők, a valós idejű csevegés és a dedikált csatornák olyan funkciók, amelyek segítenek mindenki összhangban tartásában és gyors megbeszélések lebonyolításában.

Bónusz: Készen áll a marketingtevékenységének fejlesztésére? Fedezze fel a 10 legjobb kampánykezelő szoftvert, amelyekkel egyszerűsítheti stratégiáit.

Hogyan használhatja a ClickUp sablonokat a toborzási stratégiák megvalósításához?

A ClickUp számos, azonnal használható kampány- és promóciós sablont kínál, amelyek előnyt biztosítanak a toborzóknak.

A Toborzási és felvételi sablon célja, hogy egyszerűsítse a felvételi folyamatot, az álláshirdetéstől a munkába állásig.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse az egész toborzási folyamatot a ClickUp toborzási és felvételi sablonjával.

Így hozhatja ki belőle a legtöbbet:

Hozzon létre toborzási folyamatot: Állítson be szakaszokat a toborzási folyamatához, például forráskeresés, előszűrés, interjú és ajánlat, és vezesse át a jelölteket zökkenőmentesen az egyes szakaszokon, hogy világos áttekintést nyújtson arról, hogy hol tartanak az egyes jelöltek.

Feladatok kiosztása: Oszd ki a feladatokat a csapat tagjai között a folyamat minden egyes szakaszában. Használd a sablonban található feladatkiosztásokat és határidőket, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival és a határidőkkel.

Központosítsa a jelöltek adatait: tárolja az összes jelölt adatait, önéletrajzát és az interjúk visszajelzéseit egy helyen.

A Kampány- és promóciókezelési sablon toborzási kampányokhoz is alkalmazható, különösen állásajánlatok népszerűsítése esetén.

Töltse le ezt a sablont Hirdesse meg az állásajánlatokat és kövesse nyomon a kampány sikerét a ClickUp kampány- és promóciókezelő sablonjával.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg kampányát: Vázolja fel a jelöltek vonzására szolgáló promóciós tevékenységeket, például a közösségi médiában való megjelenéseket, az állásportálokon való hirdetéseket és az e-mailes kampányokat, és határozza meg az egyes tevékenységek idővonalát.

Kezelje a tartalomkészítést: Hozzon létre feladatokat az állásleírások megírásához, a promóciós grafikák tervezéséhez és a közösségi média bejegyzéseinek elkészítéséhez. Rendelje ezeket a feladatokat a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon azok előrehaladását.

Figyelje az elkötelezettséget: Használja a sablont a promóciós tevékenységek teljesítményének nyomon követéséhez. Ez segít megérteni, mely platformok a leghatékonyabbak az Ön konkrét célközönségének eléréséhez, és lehetővé teszi a toborzási stratégia fokozatos kiigazítását.

A Kampánykövetési és elemzési sablon tökéletes a toborzási kampányok teljesítményének nyomon követéséhez. A vizuális jelentések és irányítópultok megkönnyítik az információk megosztását a csapattal és a adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kampánykövetési és elemzési sablon segítségével vizualizálhatja a jelentéseket és nyerhet betekintést az adatokba.

Így használhatja ki ezeket:

Határozzon meg egyértelmű célokat: Kezdje azzal, hogy meghatározza toborzási kampányának legfontosabb céljait, például a betöltendő pozíciók számát, az ideális jelölt profilját és a célzott felvételi ütemtervet.

Kampánymutatók nyomon követése: Használja a sablont, hogy nyomon kövesse a fontos mutatókat, mint például a jelentkezési arányokat, a jelöltek forrásait és a konverziós arányokat a toborzási folyamat minden szakaszában. A hatékony toborzási folyamat ugyanolyan szigorú követelményeket támaszt, mint egy Használja a sablont, hogy nyomon kövesse a fontos mutatókat, mint például a jelentkezési arányokat, a jelöltek forrásait és a konverziós arányokat a toborzási folyamat minden szakaszában. A hatékony toborzási folyamat ugyanolyan szigorú követelményeket támaszt, mint egy CRM-kampány.

Elemzés és optimalizálás: Rendszeresen vizsgálja meg a sablon által nyújtott elemzéseket, hogy azonosítsa a trendeket és a szűk keresztmetszeteket. Ha például csökkenést észlel az interjú szakaszában, akkor kivizsgálhatja és megoldhatja a lehetséges problémákat.

A toborzási kampányok sikerének mérése és nyomon követése

A toborzási csapatoknak folyamatosan finomítaniuk kell marketingstratégiáikat, és tanulniuk kell a múltbeli tapasztalatokból. Fontos, hogy minden kampányt kvalitatív és kvantitatív mutatók segítségével elemezzenek, hogy lássák, mi működik és mi nem.

Néhány minőségi mutató:

Az új munkavállalók minősége

Megtartási/fluktuációs arányok

A munkáltatói márka megítélése

Felvételi vezetők visszajelzései

Jelentkezők tapasztalatainak felmérése

A mennyiségi mutatók a következőket tartalmazzák:

A pozíció betöltésének ideje

Felvételi költség

A toborzás forrása

Konverziós arányok

A különböző kampányok mutatóinak elemzésével betekintést nyerhet abba, hogy mi működik a szervezetében, és mi nem. Használja ezeket az ismereteket a következő kampányának finomításához és stratégiájának folyamatos fejlesztéséhez.

Kreatív toborzási kampányötletek inspirációként

A legjobb kampányok azok, amelyek már az elejétől fogva magukra vonják a célközönség figyelmét. Ezek nem szokványosak, váratlanok és mindenki számára szórakoztatóak: a jelöltek, a toborzók, sőt még a kíváncsiskodók és az ügyfelek számára is.

Az ilyen kampányok dominóhatást váltanak ki: nemcsak azonnal vonzzák a lelkes álláskeresőket, hanem tartós benyomást is hagynak a jövőbeli alkalmazottakra.

Íme néhány példa érdekes vállalati toborzási kampányokra:

Az IKEA „Karrier útmutató” kampánya

Az IKEA „Karrier útmutató” kampánya az IKEA termékek csomagolásába „karrier útmutatót” helyezett el – egy rövid útmutatót, amely segít a vásárlóknak jelentkezni az IKEA-hoz és „összerakni a jövőjüket”.

Ez a kreatív megközelítés jól illeszkedett az IKEA játékos és innovatív kultúrájához, és egy beépített tehetségforrásra támaszkodott: a DIY-projekteket és a skandináv esztétikát kedvelő ügyfelekre.

Az eredmény? Az IKEA 4285 pályázatot kapott és 280 új munkatársat vett fel, 0 dolláros médiaköltség mellett.

Via Ads of The World

A Deloitte „Will You Fit into Deloitte?” kampánya

A Deloitte „Will You Fit into Deloitte?” (Beilleszkedsz a Deloitte-ba?) kampánya gamifikációt használt a friss diplomások vonzására. Készítettek egy gamifikált videót, amely bemutatta a nézőknek a Deloitte kultúráját és szolgáltatási területeit. A nézők rákattinthatnak a videóban szereplő választási pontokra, eljátszhatják, hogy új Deloitte-alkalmazottak, és különböző cselekvési lehetőségek közül választhatnak, hogy előrehaladjanak a játékban.

A Toggl „10 perc, 10 kérdés” kampánya

A Toggl készített egy készségeket mérő tesztet, amelyet a közösségi médiában hirdetett meg, és ingyenes pólót ajánlott fel azoknak a jelölteknek, akik magas pontszámot értek el. Ez az egyszerű, de gyors megközelítés nagyon sikeres volt a passzív jelöltek nagy csoportjának elérésében és a Toggl márka ismertségének növelésében.

A Google „Puzzle on a Billboard” kampánya

via Animaker

A Google egy komplex matematikai kérdést feltett egy óriásplakáton a Szilícium-völgyben. A válasz, 7427466391.com, egy másik weboldalra vezetett, ahol egy új egyenlet volt. Ennek megoldása a Google Labs oldalára vezetett, ahol a toborzók várták a jelentkezőket!

Ahogy a Google maga fogalmazott, innovatív kampányuk, amelynek célja mérnökök toborzása volt, segített nekik csökkenteni a „jel-zaj” arányt – vonzotta a ígéretes jelölteket, miközben kiszűrte azokat, akik nem feleltek meg az elvárásoknak.

A toborzási kampányok kockázatai és akadályai

A toborzási kampány elindítása után olyan akadályokba ütközhet, amelyek hátráltathatják a haladást. A csapaton belüli félreértésektől a jelöltek érdeklődésének váratlan változásáig – ezeknek a kihívásoknak a felismerése kulcsfontosságú a stratégia alkalmazkodásához és a kampány menetrend szerinti folytatásához.

A toborzási kampányok során gyakran felmerülő kockázatok a következők:

Költségtúllépés : A tervezettnél többet költ, anélkül, hogy elérné a kívánt eredményeket.

Alacsony válaszadási arány : a vártnál kevesebb jelentkezés érkezett

A vállalati értékekkel való összhang hiánya: A vállalati értékekkel nem összhangban álló kampányüzenetek

Ezeknek a kockázatoknak a korai felismerése segíthet megelőzni a kudarcokat és biztosítani a toborzás sikeresebb eredményét.

Legyen a toborzási játék mestere a ClickUp segítségével

A szilárd toborzási stratégia elengedhetetlen a legjobb tehetségek vonzásához és a vállalat márka hírnevének növeléséhez. A megfelelő taktikák alkalmazásával olyan vonzó toborzási kampányokat hozhat létre, amelyek valóban megragadják a potenciális jelöltek figyelmét.

A legjobb kampányok gondos tervezést, stratégiai végrehajtást és folyamatos optimalizálást igényelnek – ezeket az elemeket a ClickUp kiválóan biztosítja átfogó toborzási technológiai eszközkészletével.

A ClickUp robusztus funkcióinak kihasználásával könnyedén megértheti célközönségét, meggyőző üzeneteket fogalmazhat meg, kampányait kezelheti és eredményeit pontosan mérheti.

Ne csak a szavainkat higgye el! Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára!