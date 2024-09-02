10 ingyenes személyzeti terv sablon toborzóknak

A mai gyorsan változó világban egy vállalat sikere attól függ, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pozíciókban vannak-e. De hogyan biztosíthatja, hogy csapata felkészült legyen céljainak elérésére?

Itt jönnek képbe a személyzeti tervek. Ezek az útmutatók, amelyek segítségével azonosíthatja a készséghiányokat, felveheti a legjobb tehetségeket, és hatékonyan kezelheti a szervezet humánerőforrásait.

A személyzeti terv nulláról történő elkészítése időigényes lehet, de van egy okosabb módszer, amely leegyszerűsíti a folyamatot: használjon kész személyzeti terv sablont.

Szeretne többet megtudni? Merüljön el a témában, és fedezze fel, mi teszi egy személyzeti terv sablont kiválóvá, valamint ismerje meg a tíz legjobb ingyenes sablont, amelyekkel egyszerűsítheti a felvételi folyamatot.

Mik azok a személyzeti terv sablonok?

A személyzeti terv egy stratégiai eszköz, amelyet a humánerőforrás (HR) osztályok hoznak létre és használnak a vállalat jelenlegi és jövőbeli személyzeti igényeinek értékelésére.

A folyamat megkönnyítése érdekében a személyzeti terv sablonok testreszabható keretrendszereket kínálnak, amelyeket a HR-vezetők felhasználhatnak. Ezek a sablonok lehetővé teszik a HR-szakemberek számára, hogy meghatározzák a projektspecifikus és szervezeti célok eléréséhez szükséges megfelelő alkalmazotti létszámot és típusokat.

Ezeknek a sablonoknak a segítségével a HR-csapatok jobban fel tudják mérni a rendelkezésre álló erőforrásokat, pontosan meghatározni a hiányosságokat, és stratégiákat kidolgozni azok hatékony pótlására. Ennek eredményeként a személyzeti terv sablonok nemcsak időt takarítanak meg, hanem támogatják a munkaerő-tervezéssel és az erőforrás-elosztással kapcsolatos megalapozott döntéseket is, végső soron pedig racionalizálják vállalatának személyzeti folyamatokat.

Mi jellemzi egy jó személyzeti terv sablont?

A jó személyzeti modell vagy személyzeti terv sablon szervezett, testreszabható és felhasználóbarát. A következő elemekből áll:

Szerkezetes elrendezés: A jó személyzeti sablon jól felépített, egyértelműen meghatározott szakaszokkal, amelyek megkönnyítik a navigációt.

Testreszabható szakaszok: Lehetővé teszi a szakaszok módosítását, hogy azok megfeleljenek vállalatának speciális személyzeti igényeinek.

Készségek és szerepek feltérképezése: tartalmaz szakaszokat a jelenlegi alkalmazottak készségeinek és munkaköri szerepeinek a projekt követelményeihez való illesztéséhez. Ez segít azonosítani a készségek és a munkaerő-kínálat hiányosságait, és stratégiákat kidolgozni azok pótlására.

Erőforrás-elosztási tervezés: Tartalmaz olyan szakaszokat, amelyek segítenek felmérni az erőforrás-igényeket, és ennek megfelelően elosztani az erőforrásokat a csapatok vagy osztályok között a különböző projektekhez.

Költségvetés-integráció: Integrálja a projektek költségvetési szempontjait, segítve az új jelöltek felvételét és az erőforrások kezelését a költségvetés túllépése nélkül.

Jövőbeli személyzeti előrejelzés: Lehetőséget biztosít a jövőbeli személyzeti igények előrejelzésére a projekt követelményei és az üzleti stratégia alapján.

10 ingyenes személyzeti terv sablon

A megfelelő személyzeti terv sablon megtalálása döntő jelentőségű lehet a humánerőforrás-menedzsment és vállalatának sikere szempontjából.

Időmegtakarítás céljából összeállítottunk egy listát a személyzeti folyamatok racionalizálására alkalmas legjobb eszközökről. Ezek között található a ClickUp, egy kiemelkedő termelékenységi eszköz, amely egy all-in-one HR-menedzsment platformot kínál.

A ClickUp for HR Teams nemcsak egyszerűsíti a felvételt és a beilleszkedést, hanem hatékonyabbá teszi a munkavállalók irányítását is.

Ezen felül ingyenes sablonokat is kínálunk, amelyek segítenek a tökéletes személyzeti terv elkészítésében.

Vizsgáljuk meg részletesen a legjobb személyzeti terv sablonokat.

1. ClickUp személyzeti terv táblás sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyzeti terv táblás sablonjával vizualizálhatja, megtervezheti és kielégítheti jelenlegi és jövőbeli személyzeti igényeit.

Ha gyorsan át kell tekintenie a vállalkozásához szükséges személyzet számát és típusait, a ClickUp személyzeti terv táblás sablonja az egyik legjobb eszköz, amellyel kezdheti.

Ez a teljesen testreszabható és felhasználóbarát sablon lehetővé teszi, hogy csapatával valós időben készítsen személyzeti tervet, és hatékonyan kezelje mind a napi működést, mind a konkrét projektalapú műveleteket.

A munkaerő-tervező szoftverekhez hasonlóan ez a sablon is segít Önnek a következőket:

Ábrázolja a vállalatának egyes részlegeiben jelenleg rendelkezésre álló munkaerő létszámát és az alkalmazottak különböző projektekben való rendelkezésre állását.

Áttekintést kaphat az alkalmazottai által rendelkezésre álló készségekről és erőforrásokról.

A munkavállalóknak a készségeik alapján ossza ki a feladatokat, és elégítse ki a jelenlegi személyzeti igényeket.

Kövesse nyomon a fontos személyzeti mutatókat, álláshirdetéseket és új alkalmazottakat

Végezze el a személyzeti igények hiányosságainak elemzését, és azonosítsa a potenciális személyzeti hiányosságokat.

Tervezze meg a jövőbeli humánerőforrás -igényeket

Ez a sablon értékes eszköz, amely segítségével nyomon követheti személyzeti igényeit és racionalizálhatja személyzeti folyamatait, így gyorsan elvégezheti a feladatokat és időben előrehaladhat a projektekkel.

Ideális: a napi feladatokhoz és konkrét projektalapú műveletekhez szükséges jelenlegi és jövőbeli személyzeti igények vizualizálása és tervezése

2. ClickUp személyzeti mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje személyzetét, optimalizálja a kapacitástervezést és maximalizálja a hatékonyságot a ClickUp személyzeti mátrix sablonjával.

Optimalizálja a projektalapú műveletek kapacitástervezését, és hozza meg a legmegfelelőbb személyzeti döntéseket a ClickUp személyzeti mátrix sablonjával.

Ez a sablon kezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt készült, könnyen használható és nagymértékben testreszabható. Számos egyedi attribútum segítségével rendszerezheti és elmentheti a személyzetével kapcsolatos fontos információkat, többek között:

Osztály

Oktatás

Termékleírás

Órák/ügylet

Költség/ügylet

Éves javadalmazás

Ez a kapacitástervezési sablon lehetővé teszi a humánerőforrás-osztály számára, hogy összehasonlítsa a szerepkörök termelékenységét az éves javadalmazással. Ezenkívül a következőket is segíti:

Ismerje meg a személyzeti trendeket és igényeket

A csapat tagjainak adatait egy helyen láthatja

Hozzon létre egyedi szerepköröket és készségkészleteket, hogy a megfelelő emberek a megfelelő szerepkörbe kerüljenek.

Határozza meg az egyes pozíciókkal kapcsolatos elvárásokat

Hatékony erőforrás-elosztás

Minimalizálja a költségeket és maximalizálja a termelékenységet

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards és hasonló eszközök segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a személyzeti trendeket és igényeket. Ez az eszköz különböző grafikonok és táblázatok segítségével rendszerezi az adatokat, így gyorsan azonosíthatja a személyzeti igényekkel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Ezt a sablont többféle nézetben is használhatja, például lista, dokumentum és rács nézetben, és hatékonyan kezelheti személyzetét, komplex projekteket hajthat végre és ideális ügyfélutakat építhet ki.

Ideális: a vállalat különböző pozícióiban és részlegeiben a személyzet kapacitásának és termelékenységének elemzéséhez és optimalizálásához

3. ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen elfogulatlan toborzási folyamatokat, és vegye fel a legjobb jelölteket a vállalatához a ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonjának segítségével.

Hogyan biztosíthatja, hogy vállalata a megfelelő jelölteket vegye fel? Itt jön jól a ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonja.

Ez a sablon segít tisztázni, hogy milyen készségeket és tapasztalatokat keres. Miután tisztázta, hogy milyen típusú jelölteket szeretne felvenni, kidolgozhat egy szabványosított toborzási folyamatot. Ezután segít kitalálni és dokumentálni, hogy hogyan fogja szűrni a jelentkezőket, interjúkat folytatni, értékelni őket és állásajánlatot tenni.

Ez a toborzási eszköz a következőket segíti:

Vázolja fel és strukturálja toborzási stratégiáit

Tervezze meg a toborzási folyamat minden lépését a különböző pozíciókhoz

Végezze el hatékonyan a toborzási folyamatot

Győződjön meg arról, hogy az álláshirdetések egyértelműek és összhangban vannak vállalatának igényeivel.

Hasonlítsa össze és értékelje a különböző jelölteket

Találja meg a legjobb jelölteket egy nagy jelöltpoolból

Kövesse nyomon a toborzási célok elérésének előrehaladását

💡 Profi tipp: Összpontosítson inkább azokra a feladatokra, amelyek emberi észlelést és ítélőképességet igényelnek, és hagyja a többi ismétlődő feladatot a ClickUp Brainre. Adja meg a kívánt utasításokat, és a ClickUp Brain elkészíti a vállalat egyedi igényeinek tökéletesen megfelelő, személyre szabott, lépésről lépésre kidolgozott toborzási terveket és munkaköri leírásokat.

Ez a sablon végső soron segít Önnek a toborzási stratégiák sikeres végrehajtásában, a megalapozott felvételi döntések meghozatalában, tehetséges munkatársak felvételében a vállalatába, és az egész vállalat új magasságokba emelésében.

Ideális: világos és strukturált toborzási módszer kidolgozása és dokumentálása, amely lehetővé teszi a legjobb jelöltek vonzását és kiválasztását

4. ClickUp utódlás-tervezési sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen vezetői tehetségekből álló utánpótlási listát, és biztosítsa vállalkozása hosszú távú sikerét a ClickUp utódlás-tervezési sablonjával.

Amikor a szervezet vezető tisztségviselői nyugdíjba vonulnak, hogyan biztosíthatja, hogy a szervezet továbbra is sikeresen működjön? A megoldás az utódlás tervezése és a munkaerő átszervezése.

Az utódlás tervezése magában foglalja a munkaerő-gazdálkodás előrejelzését – olyan jelöltek azonosítását, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, tapasztalattal, potenciállal és motivációval, és akiknek képzése révén idővel átvehetik a legfelső vezetői pozíciókat.

Az utódlás tervezése időigényes és bonyolult feladat lehet, ezért a legjobb, ha testreszabható keretrendszereket használ, mint például a ClickUp utódlás tervezési sablonja, hogy megkönnyítse a folyamatot.

Ez a könnyen használható sablon segít létrehozni egy csapattagok listáját olyan tulajdonságokkal, mint:

Az alkalmazott neve

Jelenlegi munkakör

Jelenlegi osztály

Kezdési dátum

Jelenlegi felettes

Potenciális

Utódlás-felkészültség

Ez lehetővé teszi a munkaerő-elemzések nyomon követését és értékelését, valamint a vállalat jövőbeli vezetésének meghatározását. Ezenkívül a következőket is segíti:

Tervezze meg a potenciális utódok fejlesztését

Ismerje meg, hogyan változnak a szerepek és a felelősségek a jövőben

Biztosítsa az üzleti tevékenységek folytonosságát

Építsen ki egy vezetői tehetségekből álló utánpótlási csatornát

Ez a sablon segít biztosítani a zökkenőmentes átmenetet, amikor kulcsfontosságú munkatársak távoznak, és hozzájárul a szervezet hosszú távú sikeréhez.

Ideális: stratégiai terv kidolgozásához, amelynek célja a jövőbeli vezetők azonosítása és felkészítése, valamint a kulcsfontosságú pozíciók folytonosságának biztosítása

5. ClickUp toborzási és felvételi sablon

Töltse le ezt a sablont Változtassa meg a tehetségek felkutatásának és toborzásának folyamatát, és gyorsan vegyen fel a megfelelő tehetségeket a ClickUp toborzási és felvételi sablonjával.

Egyszerűsítse a tehetségszerzési folyamatot a ClickUp toborzási és felvételi sablonjával, egy átfogó eszközkészlettel, amelynek célja a toborzási munkafolyamatok javítása. Ez a sablon központosítja és rendszerezi a felvétel minden aspektusát.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Határozza meg a munkaköröket, a felelősségi köröket és a képesítési követelményeket, hogy vonzza a megfelelő jelölteket.

Hozzon létre szabványosított jelentkezési űrlapokat a jelöltek adatainak egységes gyűjtése érdekében.

A jelentkezők adatait központi adatbázisban rendszerezheti és tárolhatja, így azok könnyen elérhetők és nyomon követhetők.

Naptár vagy ütemezési eszköz segítségével ütemezze és koordinálja az interjúkat

Küldjön automatikus emlékeztetőket, hogy a jelöltek és az interjúztatók mindig tájékozottak legyenek.

Használja a beépített interjú értékelőlapokat a jelöltek teljesítményének objektív értékeléséhez.

Kövesse nyomon a jelöltek előrehaladását a felvételi folyamat során az egyéni státuszok és egyéni mezők segítségével.

Gyűjtse össze és elemezze csapata visszajelzéseit, hogy közösen hozzák meg a felvételi döntéseket.

Hozzon adat alapú döntéseket a jelöltek képesítései, az interjúk és a csapat véleménye alapján.

Vezessen be személyre szabott beilleszkedési ellenőrzőlistát, hogy biztosítsa az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedését.

Ez a sablon egységesíti, rendszerezi és hatékonyan egyszerűsíti a toborzási és felvételi folyamatokat. Csökkenti az elfogultságot, növeli az átláthatóságot, és segít hatékonyabban elérni a személyzeti létszámmal kapcsolatos HR-céljait.

Ideális: A teljes felvételi folyamat racionalizálása, az álláshirdetésektől a beilleszkedésig, a szabványosabb, szervezettebb és hatékonyabb toborzási élmény érdekében

6. ClickUp toborzási cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával biztosíthatja, hogy a toborzási folyamat minden fontos lépése le legyen fedve.

Nem titok, hogy a kreatív és szervezett toborzási tervekkel rendelkező vállalatok vonzzák a legjobb tehetségeket. A bonyolult toborzási folyamat minden lépésének biztosításához a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja a legjobb megoldás.

A kezdeti pályázatok áttekintésétől az ajánlatok elküldéséig ez a könnyen használható sablon lehetővé teszi, hogy egy testreszabható ellenőrzőlista segítségével megtervezze az összes lényeges lépést. Az ellenőrzőlista a következő lépéseket tartalmazza:

Motivációs levél/önéletrajz áttekintése a készségek megfelelőségének biztosítása érdekében

E-mailben megerősítjük a jelentkezés beérkezését

Első interjú

Belső szinkronizálás a toborzóval/felvételi vezetővel

Második interjú

A végső jelöltek belső értékelése

Készítsen elő/küldjön el ajánlatlevelet (ha alkalmazható)

Elutasító levél elkészítése/elküldése (ha szükséges)

Ezen a listán jelölhet, módosíthat vagy hozzáadhat lépéseket. Ezenkívül dokumentumokat csatolhat, feladatokat és alfeladatokat hozhat létre, valamint csapat tagokat rendelhet a lista egyes lépéseihez.

Végül is ez a checklist-szerű sablon segít biztosítani, hogy a toborzó csapatok és a felvételi vezetők ugyanazon az állásponton legyenek a toborzási folyamattal kapcsolatban. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy kiváló toborzási élményt nyújtsanak és a legjobb jelölteket vegyék fel.

Ideális: A toborzási folyamat minden lépésének kezelése egy világos ellenőrzőlista segítségével, amely biztosítja, hogy a kezdeti jelentkezéstől a végső döntésig semmi ne maradjon figyelmen kívül

7. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Végezzen tisztességes jelöltértékeléseket és hozza meg elfogulatlan felvételi döntéseit a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonjának segítségével.

Akár teljesen új csapatot szeretne felállítani, akár új tagokat szeretne felvenni, a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablonja segít Önnek könnyedén megtalálni a megfelelő utat.

Ez az egyik legjobb ingyenes sablon a HR-csapatok számára, amely segít a HR-csapatnak standardizált és méltányos folyamatot kialakítani a jelöltek szűrésére, értékelésére és előválogatására. Emellett a csapatodnak a következőket is lehetővé teszi:

Rendezze és csoportosítsa az álláspályázatokat státuszuk szerint, például előszűrés, HR-interjú, készségek tesztelése, végső interjú és állásajánlat.

Vizualizálja és tárolja a jelentkezőkkel kapcsolatos fontos információkat olyan egyedi attribútumok segítségével, mint a kommunikációs készségek, önéletrajz, elérhetőség, pozíció, felvételi szakasz stb.

Kövesse nyomon az egyes pályázók előrehaladását olyan státuszokkal, mint Új, Folyamatban, Nem megfelelő, Befejezett stb.

Értékelje az önéletrajzokat és az egyéb pályázói adatokat olyan kritériumok alapján, mint a képesítések, a készségek, a tapasztalat stb.

Objektív adatok alapján azonosítsa a munkakörhöz legalkalmasabb jelölteket

💡 Profi tipp: Automatizálja az állapotváltozásokat a ClickUp Automations segítségével. Állítson be szabályokat, indítson el műveleteket, és egyszerűsítse a munkafolyamatot.

A kiválasztási folyamat hatékonyságának növelése érdekében ez a sablon négy különböző nézetet kínál csapatának:

Interjúütemények nézet: Tervezze meg az interjúk lefolytatására alkalmas időpontokat és napokat, és ossza ki az interjúfeladatokat a csapat tagjai között.

Hívásfeladatok nézet: Rendeljen csapattagokat a hívások kezdeményezéséhez, és biztosítsa, hogy minden jelölt egyenlő esélyt kapjon.

Jelöltadatbázis nézet: Az összes jelölt releváns adatait egy központi helyen tárolja.

Bevezető útmutató: Olvassa el az utasításokat, és kövesse nyomon az összes lépést, amely a legalkalmasabb jelölt felvételéhez szükséges.

Ez a sablon gyorsabbá és pontosabbá teszi a felvételi folyamatot, és lehetővé teszi, hogy a vállalatához legmegfelelőbb jelölteket válassza ki.

Ideális: a jelöltek tisztességes szűrése, értékelése és előválogatása egy szervezett, objektív rendszer segítségével, amely megkönnyíti a jobb felvételi döntések meghozatalát

8. Excel IT projekt személyzeti terv sablon a TemplateLAB-tól

via TemplateLAB

Ha meg kell értenie az IT-projektek személyzeti igényeit, használhatja a TemplateLAB Excel IT-projekt személyzeti terv sablonját.

Ez a sablon könnyen használható és testreszabható szakaszokat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni és felsorolni a szükséges személyzet típusát. Ezek a testreszabható szakaszok a következők:

Tevékenység

Szerep

Projektfelelősség

Szükséges készségek

Szükséges létszám

Becsült kezdési dátum

Szükséges időtartam

Név

Miután kitöltötte ezeket a szakaszokat, a sablon további testreszabható mezőket kínál, amelyek segítenek megtervezni és teljesíteni a különböző IT-projektek személyzeti igényeit. Ezek a testreszabható mezők a következők:

Kijelölt szerep

Név

Kért FTE (teljes munkaidős egyenérték)

Megszerzett FTE

Ár egység (költség/óra)

Forrás

Ez a sablon segít abban, hogy biztosan rendelkezésre álljon a megfelelő tehetség az IT-projekt igényeinek kielégítéséhez.

Ideális: IT-projektekhez szükséges személyzeti igények tervezéséhez és kezeléséhez, biztosítva, hogy a megfelelő személyzetet a megfelelő pozíciókba osztják be

9. Word éttermi személyzeti terv sablon a TemplateLAB-tól

via TemplateLAB

A TemplateLAB Word éttermi személyzeti terv sablonja hatékony eszköz étteremtulajdonosok és -vezetők számára. Lehetővé teszi számukra a napi működéshez szükséges személyzeti igényeik tervezését és kezelését.

Ez a sablon testreszabható szakaszokat tartalmaz a következő adatok felsorolásához:

Az alkalmazott neve

Pozíció

Nap, dátum és munkaidő

Ügyfélélmény-feladatok

Munkavállalói menedzsment feladatok

Pénzügyi menedzsment feladatok

Ez a sablon segít az étteremvezetőknek biztosítani a megfelelő létszámot minden műszakban és a zökkenőmentes működést. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy nyomon kövessék az alkalmazottak teljesítményét, fenntartsák a szolgáltatás minőségét és hatékonyabban kezeljék a pénzügyeket.

Ideális: éttermi környezetben a napi személyzeti beosztások és feladatok kezeléséhez, a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében

10. VENNGAGE személyzeti terv sablonja

via Venngage

A VENNGAGE által készített Presentation Staffing Plan Template (Személyzeti terv sablon) egy nagymértékben testreszabható sablon, amely segít a HR-osztálynak a személyzeti stratégiát vizuálisan vonzó módon megtervezni és kommunikálni.

Ez a sablon négy al-tervet tartalmaz, nevezetesen a teljes munkaidős alapcsapat tervét, a részmunkaidős szakemberek tervét, a rugalmas munkaerő-tervet és a gyakornoki programok tervét. Minden terv esetében a HR-vezetők a következő szakaszokba rendezhetik az információkat:

Pozíció/szerep

Leírás

Szükséges készségek

Feladatok

Javadalmazás

A HR-szakemberek testreszabhatják az egyes tervek méretét és színét, valamint képeket, ikonokat, diagramokat és egyéb grafikákat is hozzáadhatnak. Ezenkívül HR-csapatok számára készült AI-eszközöket is használhatnak az egyes tervek szerkesztéséhez és áttekinthetőségének, valamint megjelenésének javításához.

A startupok HR-csapatai ezt a sablont felhasználhatják a személyzeti stratégiák professzionális megtervezéséhez és bemutatásához, valamint az összes érintett fél tájékoztatásához.

Ideális: vizuálisan vonzó és professzionális személyzeti tervek készítéséhez, amelyek hatékonyan közvetítik HR-stratégiáit

Készíts hatékony személyzeti terveket a ClickUp segítségével

A személyzeti tervek elengedhetetlenek a HR-csapatok számára, hogy felismerjék és pótolják a készségek, a személyzet és az erőforrások hiányosságait. Ezek az eszközök segítenek gyorsan azonosítani a felvételi igényeket és mindent szervezetten tartani. De ezeknek a terveknek az összeállítása igazi fáradságos feladat lehet. Itt jönnek segítségül az olyan egyablakos termelékenységi platformok, mint a ClickUp, amelyek több ingyenes és könnyen használható személyzeti terv sablonnal rendelkeznek.

Ezeknek az eszközöknek a használatával időt takaríthat meg és hatékony maradhat, miközben versenyelőnyben marad.

A ClickUp nemcsak rendkívül testreszabható, felhasználóbarát sablonokat kínál, amelyekkel a személyzeti tervezés gyerekjáték lesz, hanem számos hatékony eszközt is biztosít a HR-csapatok számára. A munkaerő-menedzsment szoftvertől az automatizálásig és az AI-eszközökig a ClickUp egyszerűsíti a HR komplex munkáját.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és vegye fel még ma a legjobb tehetségeket a vállalatába!