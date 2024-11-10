A 15 legjobb toborzási CRM-megoldás, amely átalakítja a toborzási folyamatot

Dolgozott már olyan vállalatnál, ahol a toborzási folyamat kaotikusnak tűnik – több száz önéletrajz, végtelen utánkövetés és nincs egyszerű módszer a jelöltek nyomon követésére?

Felvételi vezetőként a legnagyobb félelmem az volt, hogy egy hibalehetőségekkel teli, hatástalan felvételi folyamat miatt lemaradok a legjobb tehetségekről.

Ekkor jöttem rá, mennyire fontos egy jó toborzási ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver. Ezek az eszközök megváltoztatták a toborzási folyamat kezelésének módját, egy átlátható rendszert biztosítva a jelentkezők kezeléséhez, a kommunikáció nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy egyetlen kiváló jelölt se maradjon figyelmen kívül.

Ebben a blogban bemutatom Önnek néhányat a legjobb toborzási CRM-rendszerek közül, amelyek átalakíthatják toborzási stratégiáját és segíthetnek abban, hogy gyorsabban megtalálja a tökéletes jelölteket. 🧑🏼‍💻

Mit kell keresnie a toborzási CRM szoftverben?

A toborzási folyamat magában foglalja a pályázatok nyomon követését, az interjúk kezelését és a nyomon követés felügyeletét. A megfelelő CRM toborzási szoftver azonban elvégezheti Ön helyett a nehéz munkát. Íme néhány funkció, amelyet elengedhetetlennek tartok a toborzási CRM kiválasztásakor:

Skálázhatóság: Ahogy csapata bővül, vagy különböző helyszíneken kezd el toborozni, a CRM-nek könnyen alkalmazkodnia kell a változó igényekhez. Ellenőrizze, hogy rugalmas árazást kínál-e, és támogatja-e a szükséges integrációkat, ahogy igényei változnak.

Automatizálás: A CRM-nek automatizálnia kell a legfontosabb feladatokat, mint például a hívások és e-mailek naplózása, a jelölteknek küldött frissítések és az interjúk ütemezése. A rutin feladatok automatizálása időt szabadít fel a csapatának, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan toborzási CRM-et, amely megbízható támogatást nyújt több csatornán keresztül, például csevegés, telefon, e-mail és tudásbázis formájában. A gyors segítségnyújtás biztosítja, hogy soha ne kerüljön nehéz helyzetbe.

Személyre szabás: A személyre szabott toborzási CRM szoftver lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását, sőt akár a márkaépítéshez is hozzájárulhat a jelöltek élményének javítása érdekében.

A megfelelő toborzási CRM szoftver egyéb fontos funkciói közé tartozik az önéletrajzok szkennelése, a jelöltek kezelése, az elemzések, az álláshirdetések közzététele és az interjúk ütemezése , amelyekkel javíthatja toborzási folyamatát és biztosíthatja a zökkenőmentes beilleszkedést.

A 15 legjobb toborzási CRM szoftver

Íme a 15 legjobb lehetőség, amelyek segítenek megtalálni a toborzási igényeinek leginkább megfelelő megoldást. 👇🏼

1. ClickUp (A legjobb átfogó toborzási menedzsmenthez)

Egyszerűsítse HR-folyamatait a ClickUp for Human Resource Management segítségével.

Ha egy all-in-one platformot keres a toborzási folyamat kezeléséhez, a ClickUp az egyik legjobb választás. Projektmenedzsment képességeiről ismert, és kiválóan teljesít átfogó toborzási CRM-ként, amely egy platformon belül megkönnyíti a jelöltek nyomon követését, a kapcsolattartást és a feladatok automatizálását.

A ClickUp for Human Resource Managementet választottam első helyre, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatok automatizálását és az együttműködési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a toborzási csapatok számára, hogy szervezettek és hatékonyak maradjanak.

A ClickUp központosított kommunikációs eszközökkel javítja a csapatok közötti együttműködést, és egyszerűsíti a jelöltekkel való kapcsolattartást. Az összes beszélgetést, visszajelzést és frissítést egy helyen tárolja, így mindenki ugyanazon az oldalon áll.

ClickUp Chat

Például a ClickUp Chat segít a toborzási csapatomnak a feladatokhoz fűzött megjegyzések, címkék és privát csevegőcsatornák összehangolásában. A valós idejű kommunikáció megkönnyíti a jelöltek előrehaladásáról szóló gyors megbeszéléseket és a visszajelzések megosztását anélkül, hogy a kontextus elveszne.

Ez a megközelítés megkönnyíti a kapcsolatok ápolását és a csapat minden tagjának naprakész tájékoztatását, elősegítve ezzel az átláthatóságot.

Központosítsa a frissítéseket és a megbeszéléseket, hogy növelje a toborzási tevékenységek hatékonyságát a ClickUp Chat segítségével.

ClickUp Dashboard

A megérzések vagy szubjektív vélemények helyett inkább az adatokon alapuló toborzási döntéseket részesítem előnyben, és a ClickUp Dashboards pontosan ezt biztosítja.

Részletes betekintést nyújt a legfontosabb HR-mutatókba, mint például a felvételi idő, a toborzás hatékonysága és a jelöltek előrehaladása. Ezek az elemzések lehetővé teszik stratégiáinak értékelését, a csapat termelékenységének figyelemmel kísérését és toborzási folyamatainak folyamatos fejlesztését.

A ClickUp Dashboards segítségével azonosíthatja a trendeket, nyomon követheti a jelölteket és stratégiai módosításokat hajthat végre.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti összes kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti összes kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.

ClickUp feladatfüggőségek

Ezenkívül a ClickUp Task Dependencies segítségével testreszabott folyamatokkal kezelheti a jelölteket.

Beállíthat feladatokat az egyes szakaszokhoz – önéletrajzok áttekintése, interjúk, ajánlatok és beilleszkedés – és létrehozhat függőségeket, hogy a következő szakasz csak az előző befejezése után kezdődjön el.

Hozzon létre „blokkoló” vagy „várakozó” függőségeket a feladatok között, hogy egyértelmű munkafolyamatot határozzon meg a ClickUp Task Dependencies segítségével.

ClickUp Automations

Ezen a strukturált megközelítésen alapulva a ClickUp Automations lehetővé teszi, hogy kiváltókat állítson be bizonyos műveletekhez, például automatikusan továbbítsa a jelölteket a következő szakaszba, amikor egy interjú befejezettként van jelölve.

Értesítéseket is létrehozhat, hogy emlékeztesse a csapat tagjait a közelgő feladatokra vagy határidőkre.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a ClickUp Automations segítségével, hogy személyre szabhassa toborzási folyamatát.

Például, amikor egy ajánlatot elfogadnak, az automatizálás azonnal értesítheti az onboarding csapatot, így egyszerűsítve az új munkavállaló átállását. Ez időt takarít meg és minimalizálja a manuális hibákat, így csapata inkább a jelöltekkel való kapcsolatépítésre koncentrálhat, a logisztika kezelése helyett.

Összességében ez az AI HR eszköz túlmutat a toborzáson, így egy holisztikus CRM-mé válik, amely az alkalmazottak teljes életciklusának kezelésére alkalmas.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerezzen áttekinthető képet: A ClickUp nézetek, például a listák, a Kanban táblák és a naptár segítségével vizualizálhatja toborzási folyamatát. Ezekkel a nézetekkel nyomon követheti a jelöltek előrehaladását, megtervezheti az interjúkat és megszervezheti a toborzási folyamat egyes szakaszait. A ClickUp nézetek, például a listák, a Kanban táblák és a naptár segítségével vizualizálhatja toborzási folyamatát. Ezekkel a nézetekkel nyomon követheti a jelöltek előrehaladását, megtervezheti az interjúkat és megszervezheti a toborzási folyamat egyes szakaszait.

Használja a ClickUp Views drag-and-drop funkcióját interjúk, megbeszélések és egyéb feladatok ütemezéséhez.

Automatizáljon a hatékonyság növelése érdekében: Automatizálja a munkafolyamatokat az ismétlődő toborzási feladatokhoz automatizálási beállítások létrehozásával. Vezesse át a jelölteket a különböző szakaszokon, küldjön automatikus nyomonkövetési e-maileket, és ütemezzen interjúkat manuális beavatkozás nélkül, biztosítva ezzel a toborzási folyamat hatékonyságát az elejétől a végéig.

Központosítsa dokumentumait: Kezelje dokumentumait Kezelje dokumentumait a ClickUp Docs segítségével, tárolva az ajánlatleveleket, a beilleszkedési anyagokat és a vállalati irányelveket. Tartsa az összes szükséges dokumentumot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Integrálja a ClickUp Docs alkalmazást a toborzási munkafolyamatokba, hogy a fontos dokumentumok mindig kéznél legyenek.

Támogassa a toborzást mesterséges intelligenciával: Használja ki Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának támogatását a munkaköri leírások megfogalmazásához, a jelölteknek küldött visszajelző e-mailek létrehozásához és az interjúk jegyzetének összefoglalásához.

Összegezze a szálakat, jegyzeteket és a csapat visszajelzéseit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy minden funkcióval rendelkezik, amely a webes verzióban elérhető.

Egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a széles körű testreszabási lehetőségek miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot CRM (a legjobb a marketing és a toborzási tevékenységek integrálásához)

Bár a HubSpot CRM elsősorban értékesítési és marketingfunkcióiról ismert, HR-csapatai is felhasználhatják toborzási célokra. A HubSpot könnyen használható felületének és robusztus funkcióinak köszönhetően rendezett állapotban tarthatja jelöltjeinek adatbázisát, és a megfelelő tehetségek megtalálására koncentrálhat.

Tesztjeink alapján tetszik, hogy egyedi munkafolyamatok segítségével automatizálja a szűrési és felvételi folyamatot, így csökkentve a manuális munkát.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Központosítsa a jelöltekkel való kommunikációt az univerzális beérkező levelek mappával, hogy minden beszélgetést egy helyen kezelhessen.

A kapcsolattartási rendszer segítségével automatikusan nyomon követheti a jelentkezők adatait, így minden interakció naplózásra kerül és hozzáférhetővé válik.

Rögzítse a jelöltek adatait testreszabható űrlapokkal és céloldalakkal, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a toborzási folyamatba.

Elemezze a toborzási mutatókat a csapat teljesítményéről szóló részletes jelentések segítségével.

A HubSpot CRM korlátai

Néhány meghatározott elem zárolva van, és nem érhető el.

A munkafolyamatok zavarosak és nehezen áttekinthetők lehetnek.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó/felhasználó

Professzionális ügyfélplatform: 1300 USD/hó (5 felhasználói helyet tartalmaz)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Jó gyakorlat a jelenlegi alkalmazottakat arra ösztönözni, hogy jelöljenek ki jelölteket. Ők már ismerik a vállalati kultúrát, és gyakran kiváló minőségű tehetségeket tudnak hozni.

3. Greenhouse (A legjobb az emberközpontú felvételi kultúra kialakításához)

A Greenhouse egy átfogó toborzási CRM szoftver, amely segít a teljes toborzási folyamatban, megkönnyítve csapatának a legjobb tehetségek megtalálását és felvételét.

Ez több, mint egy egyszerű pályázókövető rendszer (ATS) – segít szervezetének egy emberközpontú toborzási kultúrát kialakítani, lehetővé téve a tisztességes, adatalapú döntések meghozatalát és a legtehetségesebb munkavállalók hatékony felvételét.

A Greenhouse segítségével nyomon követheti az egyes jelöltek útját, automatikus visszajelzéseket küldhet, és részletes jegyzeteket készíthet minden interakcióról. A nagy volumenű toborzásokhoz ideális Greenhouse több mint 450 előre elkészített integrációt kínál, amelyek zökkenőmentesen összekapcsolják a toborzási és az onboarding szoftvereket.

A Greenhouse legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 30 előre elkészített jelentéshez, azok összekapcsolása a Google Sheets-szel és a toborzási teljesítmény nyomon követése részletes elemzésekkel.

Terjessze álláshirdetéseit több mint 1000 állásportálon, miközben diverzifikálja tehetségállományát a DE&I toborzási célokra szabott eszközökkel.

Javítsa a jelöltek élményét az önálló ütemezés funkciók segítségével, amelyek lehetővé teszik a jelöltek számára, hogy a nekik legmegfelelőbb időpontban foglaljanak interjút.

A Greenhouse korlátai

A jogosultságok kezelése bonyolult és zavaros lehet.

Nincs lehetőség hasonló jelöltek keresésére önéletrajzok alapján.

Greenhouse árak

Egyedi árazás

Greenhouse értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (675+ értékelés)

📖 Olvassa el még: 10 alkalmazottkezelő szoftver HR-csapatok számára

A Lever az egyik legjobb pályázókövető rendszer. Segít a tehetségkutató csapatnak bővíteni a jelöltek körét, tartós kapcsolatokat építeni és adat alapú döntéseket hozni.

Tetszik, hogy ez a tehetségmenedzsment szoftver ötvözi az automatizálást, az elemzést és a felhasználóbarát kialakítást a toborzás javítása érdekében, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a megfelelő jelöltek bevonására koncentráljanak.

Használja ki a legjobb funkciókat

Integrálja az ATS és a CRM rendszereket a zökkenőmentes, teljes körű toborzási élmény érdekében.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat és egyszerűsítse a folyamatokat, hogy a legjobb jelöltekkel való kapcsolattartásra koncentrálhasson.

Használja a műszerfalakat a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás mutatóinak nyomon követésére, biztosítva ezzel a befogadóbb toborzási stratégiákat.

Növelje az álláshirdetések láthatóságát olyan toborzási marketingeszközökkel, amelyek segítségével szélesebb és sokszínűbb jelöltkörhöz juthat el.

A korlátok kihasználása

Nincs robusztus natív háttér-ellenőrzés és kiterjedt jelöltértékelő eszközök

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat javítható lenne.

Árképzés

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (635+ értékelés)

5. Jobvite (A legjobb a közösségi toborzáshoz és az alkalmazottak ajánlásához)

A Jobvite egy tehetségszerző eszköz, amely integrálja a mesterséges intelligenciát a toborzási folyamatba. Intuitív felületével és speciális funkcióival ez a toborzási mesterséges intelligencia eszköz több feladatot is el tud látni, az álláshirdetéstől a jelöltek beillesztéséig.

Egyik különösen hasznos funkciója a Job Description Grader. Miután elküldte a leírást, azonnali visszajelzést ad a hangvételről, a szószámról és az olvashatóságról, és jelzi az esetleges elfogultságot sugalló szavakat.

A Jobvite legjobb funkciói

Hozzon létre egy márkás karrieroldalt, ahol bemutathatja vállalati kultúráját és közzéteheti álláshirdetéseit.

Használja az AI-t a legalkalmasabb jelöltek azonosításához a képesítések és a tapasztalatok alapján.

Engedélyezze az egy kattintással történő ajánlásmegosztást, hogy bevonja alkalmazottait a toborzási folyamatba.

Használjon intelligens üzenetküldést a jelöltek előszűréséhez és az interjúk kezeléséhez az önálló ütemező eszközökkel.

A Jobvite korlátai

Amikor a korábbi jelölteket keresi, a jelentkezésük dátuma a jelenlegi dátumra változik, ami zavaró lehet.

A naptárak nem frissülnek automatikusan, ha változás történik a ütemezésben.

Jobvite árak

Egyedi árazás

Jobvite értékelések és vélemények

G2: 4/5 (600+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (560+ értékelés)

6. BambooHR (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

A BambooHR egy felhőalapú HR-információs rendszer (HRIS), amelynek célja a HR-tevékenységek egyszerűsítése és központosítása. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a manuális folyamatokról vagy táblázatokról egy szervezettebb és hatékonyabb rendszerre szeretnének átállni.

A BambooHR CRM toborzási eszközként segíti a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói adatok és a bérszámfejtés kezelését.

A BambooHR legjobb funkciói

Használja az e-aláírás funkciókat az új alkalmazottak aláírási és jóváhagyási folyamatainak egyszerűsítéséhez.

Küldjön testreszabható ajánlatleveleket az automatikusan kitöltött jelöltadatokkal, így egyszerűsítve az ajánlattételi folyamatot.

Automatizálja a jelöltek kategorizálását, hogy hatékonyabban kezelhesse a nagy számú jelentkezőt.

Hozzáférés egy mobilalkalmazáshoz, amely lehetővé teszi az alkalmazások útközbeni áttekintését és a jelöltekkel való kommunikációt.

A BambooHR korlátai

Az új alkalmazottakról és a szabadságokról szóló értesítések hiánya egy fontos hiányzó funkció.

A felhasználói felület és a felhasználói élmény minimális frissítést kapott, ami megnehezíti a platformon való navigálást és nem intuitívvá teszi azt.

BambooHR árak

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

👀 Bónusz: Ismerje meg, hogyan válassza ki a megfelelő CRM-et a növekedés elősegítése és a sikeres toborzási folyamat fenntartása érdekében.

7. SmartRecruiters (A legjobb azoknak a vállalatoknak, amelyek felhasználóbarát toborzási megoldást keresnek)

A SmartRecruiters egy mesterséges intelligenciával működő toborzási platform, amelynek célja, hogy a felvételi folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá váljon.

Akár vállalati csapatot irányít, akár nagy volumenű toborzást bonyolít le, a SmartRecruiters feladatok automatizálásával egyszerűsíti a folyamatot. CRM-funkciói lehetővé teszik, hogy egy központi platformról kezelje az interjúkat, az ajánlatokat és az új munkavállalók beillesztését, így Ön az ideális csapat felépítésére koncentrálhat.

A SmartRecruiters legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Zoom, a LinkedIn és a DocuSign, így a toborzási folyamat zavartalanul zajlik.

A SmartPal segítségével automatikusan koordinálhatja az interjúk ütemezését, biztosítva ezzel a jelöltek zökkenőmentes kezelését.

A SmartMessage segítségével azonnali, szervezett kommunikációt biztosíthat SMS-ben és WhatsApp-on keresztül.

A SmartRecruiters korlátai

Időigényes a ponttáblák beállítása, különösen akkor, ha szövegdobozokat csatolunk a kérdésekhez.

Sok felhasználó szerint a felület elavult a versenytársakhoz képest.

Az egyéni jelentések beállítása jelentős erőfeszítést igényel, míg az előre betöltött irányítópultok nem kínálnak részletes elemzési lehetőségeket.

A SmartRecruiters árai

Egyedi árazás

SmartRecruiters értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (140+ értékelés)

A Workable egy átfogó toborzási szoftver, amely segít hatékonyan megtalálni, vonzani és kezelni a jelölteket.

Létrehozhat vonzó karrieroldalakat, amelyek tükrözik vállalatának kultúráját, és több nyelven is elérhetők, így sokféle jelöltet érhet el és szolgálhat ki.

A Workable legjobb funkciói

Egyetlen kattintással ossza meg állásajánlatait több mint 200 webhelyen, maximalizálva ezzel azok láthatóságát.

Hozzon létre személyre szabott beilleszkedési élményeket, kezelje az alkalmazottak adatait, és tárolja a szükséges dokumentumokat egy helyen.

Vezessen be egy strukturált ajánlóprogramot, amely ösztönzi a jelenlegi alkalmazottakat arra, hogy jelölteket ajánljanak.

A Workable korlátai

Az archivált pozíciókhoz tartozó információk csak akkor érhetők el, ha a pozíciót visszakeresik az archívumból.

A mobil webhely nem túl felhasználóbarát.

Megfizethető árak

Starter: 149 USD/hó (legfeljebb 20 alkalmazott)

Alapcsomag: 360 USD/hó (legfeljebb 20 alkalmazott)

Premier: 599 USD/hó (éves számlázás)

Workable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (460+ értékelés)

👀 Bónusz: Ismerje meg a CRM összetevőit, és kerüljön közelebb ügyfeleihez.

9. Bullhorn (A legjobb jelentési funkciókkal rendelkező munkaerő-közvetítő ügynökségek számára)

A Bullhorn egy robusztus munkaerő-felvételi megoldás, amelynek célja a teljes toborzási életciklus javítása. Ez a toborzási eszköz lehetővé teszi munkaerő-közvetítő ügynökségének, hogy hatékonyan keressen jelölteket különböző szektorokban, beleértve a könnyűipart, az egészségügyet és a szakmai ágazatokat.

A Bullhorn, mint toborzási funkciókkal rendelkező alkalmazotti menedzsment szoftver, egyszerűsíti a teljes felvételi folyamatot, lehetővé téve, hogy Ön a kapcsolatépítésre koncentrálhasson, miközben gyorsan megtalálja az ügyfelei igényeinek megfelelő képzett jelölteket.

A Bullhorn legjobb funkciói

Használja ki a SourceBreaker előnyeit, egy fejlett keresési technológiát, amely hatékonyan segít tehetségeket találni és új potenciális ügyfeleket felfedezni, mindezt egyetlen eszközben.

Használja ki a kiterjedt automatizálást az önéletrajzok szűréséhez, az interjúk ütemezéséhez és a jelöltekkel való kommunikációhoz, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.

Válasszon a kiegészítő megoldások széles skálájából, beleértve az elemzéseket és a vezetői keresést, hogy a Bullhorn-t az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

Összpontosítson a jelöltekkel való szoros kapcsolatokra a jelöltek útjának egész során, biztosítva ezzel a jobb élményt az első telefonhívástól a munkahelyre való elhelyezésig.

A Bullhorn korlátai

Az e-mail sablonok bizonyos felhasználók elől való elrejtésének lehetetlensége zavart kelt a márka tekintetében.

Az Off Limits korlátozások érvényesítése szigorú szabályok hierarchiáján alapul, amelyek nem mindig felelnek meg a felhasználók elvárásainak.

Bullhorn árak

Egyedi árazás

Bullhorn értékelések és vélemények

G2: 4/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

10. Recruit CRM (A legjobb automatizálási és integrációs képességek)

Felejtse el a manuális feladatokat és a széttagolt munkafolyamatokat – a Recruit CRM úgy ötvözi az ATS és a CRM rendszereket, hogy a toborzási folyamat simábbá, gyorsabbá és okosabbá váljon.

Felhasználóbarát felületével, hatékony integrációival és automatizálási funkcióival a Recruit CRM egyszerűsíti a jelöltek felkutatását, nyomon követését és kezelését.

A Recruit CRM legjobb funkciói

Használja a fejlett Boolean és Radius keresést (a Google Maps segítségével) jelöltek, ügyfelek és állások kereséséhez meghatározott helyszíni tartományokban.

Kivonhatja a legfontosabb adatokat az önéletrajzokból, és egyszerűsítheti a jelöltek profiljának létrehozását az AI-alapú önéletrajz-elemzéssel.

Kezelje a jelölteket testreszabható Kanban táblák segítségével, amelyek megkönnyítik a drag-and-drop mozgatást a toborzási szakaszok között.

A legalkalmasabb jelölteket mentse el a jövőbeli állásajánlatokhoz a hotlisták segítségével, amelyek asztali számítógépről és mobilalkalmazásból egyaránt elérhetők.

A toborzási CRM korlátai

A jelentések szakasz nem elég részletes

Csúcsidőszakokban előfordulhatnak alkalmi interfész-késések.

Recruit CRM árak

Pro: 85 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 125 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Recruit CRM értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

11. Zoho Recruit (A legjobb a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt)

A Zoho Recruit egy felhasználóbarát, felhőalapú toborzási szoftver, amely az ATS és a CRM funkciókat egyesíti egy platformon. Zökkenőmentesen integrálható más Zoho termékekkel, így rugalmasan testreszabhatja a toborzási folyamatot, hogy az pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.

Akár ügyfelének toboroz, akár belső csapatot épít, ez az alkalmazotti adatbázis-szoftver minden szakaszt lefed – a jelöltek felkutatásától a munkafolyamatok automatizálásáig. Ráadásul az AI-alapú eszközökkel és az örökre ingyenes csomaggal a Zoho Recruit egyszerűsíti a toborzást, segítve Önt abban, hogy okosabban és gyorsabban toborozzon.

A Zoho Recruit legjobb funkciói

A Zia AI Chatbot segítségével automatizált válaszokat kaphat a jelöltek gyakran feltett kérdéseire, valamint valós idejű frissítéseket az alkalmazás állapotáról.

Szerkessze a toborzási folyamatokat, jelölje meg a folyamatokat színkódokkal, és tartsa szem előtt a jelöltek előrehaladását.

Tegyen közzé álláshirdetéseket több mint 75 állásportálon, és azonnal ossza meg a hirdetéseket a közösségi médiában, hogy szélesebb körben elérje a potenciális jelölteket.

A Zoho Recruit korlátai

A szoftver kialakítása elavultnak tűnik a piacon elérhető egyéb eszközökhöz képest.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Zoho Recruit árak

Örökre ingyenes

Vállalati HR-csapatok számára

Alapcsomag: 30 USD/hó toborzónként

Vállalati: 60 USD/hó toborzónként

Személyzeti/toborzási ügynökségek számára

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 90 USD/hó felhasználónként

Zoho Recruit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

🔍 Tudta? Egyes vállalatok ma már játékos értékelési módszereket alkalmaznak, hogy szórakoztató, vonzó módon mérjék fel a jelöltek képességeit. Ezek a játékok a problémamegoldó képességet, a kreativitást és a csapatmunkát tesztelik, miközben a jelöltek érdeklődését is fenntartják a folyamat iránt.

12. Crelate (A legjobb kreatív munkaerő-felvételi és toborzási igényekhez)

A Crelate egy all-in-one személyzeti és toborzási platform, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és a toborzókat abban, hogy kevesebb erőfeszítéssel több elhelyezést érjenek el. Modern, intuitív felülete megkönnyíti a jelöltek kezelését, a folyamatok nyomon követését és az ügyfelekkel való kommunikációt.

Ez az eszköz a toborzáson túlmutat: teljesen integrált értékesítési eszközöket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a jelöltek és az ügyfelek egy helyen történő kezelését.

A Crelate legjobb funkciói

Tartsa be a hitelesítési és fizetési/számlázási folyamatokat, és könnyedén kövesse nyomon az időt és a kiadásokat mind mobil eszközön, mind asztali számítógépen.

Testreszabhatja toborzási folyamatát a drag-and-drop funkciók segítségével.

Használja a Crelate ügyfélportálját, hogy valós idejű értesítésekkel kommunikáljon az ügyfelekkel.

Használja ki a toborzási elemzéseket, hogy egyedi jelentéseket készítsen, amelyek alapján döntéseket hozhat, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat és felfedezheti a lehetőségeket.

Crelate korlátai

Az előfizetés egy kattintással történő lemondásának hiánya bizalmi problémákat vet fel.

A jelöltek dokumentumai közötti váltás nehézkes lehet, és felhasználói hibákhoz vezethet.

Crelate árak

Egyedi árazás

Crelate értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

13. iCIMS (A legjobb komplex felvételi folyamatokkal rendelkező nagyvállalatok számára)

Az iCIMS olyan eszközökkel látja el csapatát, amelyekkel érdemi kapcsolatokat építhet ki a jelöltekkel és optimalizálhatja toborzási tevékenységét. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a tehetségszerzés számos aspektusát automatizálja, miközben különböző eszközökkel fenntartja a jelöltek elkötelezettségét.

A nemzetközi toborzási támogatástól az AI-alapú jelölt-egyeztetésig az iCIMS minden méretű vállalatnak biztosítja a legjobb tehetségek megtalálásához és megtartásához szükséges erőforrásokat.

Az iCIMS legjobb funkciói

Tartsa fenn a jelöltekkel való kapcsolattartást többcsatornás kommunikációval, hogy a jelentkezők folyamatosan tájékozottak és elkötelezettek maradjanak.

Vezessen toborzási marketingkampányokat és kezelje az eseményeket közvetlenül a platformon belül.

Egyszerűsítse a belső mobilitást intelligens kereséssel, beszélgető AI-vel és omnichannel kommunikációval, megkönnyítve a munkavállalók számára a releváns belső lehetőségek megtalálását és az azokhoz való jelentkezést.

Mérje fel az alkalmazottak hangulatát automatizált felmérésekkel a legfontosabb életciklus-szakaszokban.

Az iCIMS korlátai

A platform túlterhelő és nehezen kezelhető lehet.

A munkafolyamatok gyakran nem integrálódnak jól

iCIMS árak

Egyedi árazás

iCIMS értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (830+ értékelés)

🔍 Tudta? A technológia, az egészségügy és a pénzügy jelenleg a legversenyképesebb iparágak a toborzók számára, ahol a képzett szakemberek iránti kereslet gyakran meghaladja a kínálatot.

14. ATS OnDemand (a legalkalmasabb az egyszerű pályázók nyomon követésére)

Egyszerű módszert keres a felvételi folyamat kezelésére? Ez az ATS kifejezetten startupok és kis- és középvállalkozások számára lett kifejlesztve.

Az automatikus és manuális e-mail opcióknak köszönhetően a jelöltekkel való kommunikáció egyszerűvé válik. Az előszűrési kérdések hatékonyan szűrik a jelentkezőket, és csapata gyorsan továbbíthatja a jelöltek adatait, így együttműködve dolgozhatnak.

Az ATS OnDemand legjobb funkciói

Testreszabhatja karrieroldalait, hogy azok tükrözzék vállalatának identitását, és így felhasználóbarát élményt nyújtsanak, valamint javítsák a munkáltatói márkaépítést.

Hatékonyan szűrje a jelölteket előszűrési kérdésekkel és automatizált e-mail kommunikációval.

Integráljon további eszközöket, például SMS-küldést, tehetséghálózatokat és mesterséges intelligencia funkciókat, hogy javítsa a toborzási folyamatot.

Kövesse nyomon a toborzási tevékenységeket egy intuitív és sokfunkciós irányítópulton keresztül.

Az ATS OnDemand korlátai

A fejlett jelöltkeresési funkció összeomolhat, ha a Keresési fázis mező üresen marad.

A jelentések konfigurálásának bonyolultsága akadályozhatja a betekintő elemzések és mutatók létrehozását.

ATS OnDemand árak

Egyedi árazás

ATS OnDemand értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (65+ értékelés)

⚡ Sablonarchívum: Fedezze fel átfogó ATS-sablonjainkat, ahol a toborzási folyamat minden szakaszához testreszabott, azonnal használható sablonokat talál.

15. ApplicantPro (A legjobb testreszabható munkafolyamatok és jelentések terén)

Az ApplicantPro egy toborzási eszköz, amely segít növelni a képzett jelentkezők számát és gyorsan azonosítani a legjobb jelölteket.

Segít Önnek a jelöltekkel szöveges üzenetek vagy e-mailek útján kommunikálni, automatikusan kizárni a nem megfelelő jelentkezőket, és integrált értékelések segítségével leszűkíteni a legalkalmasabb jelöltek körét.

Ezenkívül közvetlenül a platformról kezdeményezhet háttérellenőrzéseket és intézheti az új alkalmazottak papírjait.

Az ApplicantPro legjobb funkciói

Használjon kognitív és viselkedési előzetes értékeléseket, hogy megtalálja a nyitott pozíciókhoz leginkább megfelelő jelölteket.

Tekintse át, nézze meg újra és értékelje a videóinterjúkat az egyes pályázók profiljában.

Ellenőrizze a referenciákat elektronikus úton elküldött kérésekkel és a rendszerben nyomon követett válaszokkal.

Állítson be egyedi jogosultsági szinteket a toborzási adatokhoz való hozzáférés ellenőrzéséhez és a felhasználói szerepkörök hatékony kezeléséhez.

Az ApplicantPro korlátai

A nyomon követési e-mail funkció csökkentette a hiányos pályázatok számát.

A jelentkezők státuszának és a folyamatban elfoglalt helyüknek a nyomon követése kihívást jelent.

ApplicantPro árak

Egyedi árazás

ApplicantPro értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

Válassza a ClickUp-ot CRM-megoldásként

Most, hogy megismerkedett a 15 legjobb toborzási CRM szoftverrel, jobban felkészült arra, hogy megtalálja a toborzási igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Míg minden eszköz egyedi funkciókat kínál a toborzás javításához, a ClickUp egy all-in-one élményt nyújt, amely növeli a csapat hatékonyságát, miközben kiváló jelöltélményt biztosít, így elengedhetetlen részévé válik a toborzási folyamatnak.

A ClickUp előnyei kiterjednek az új munkavállalók beilleszkedésére is, segítve őket abban, hogy a sikerhez szükséges erőforrásokkal és infrastruktúrával a legjobb lábbal induljanak el.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és alakítsa át toborzási stratégiáját még ma!