A 15 legjobb toborzási CRM-megoldás, amely átalakítja a toborzási folyamatot

Dolgozott már olyan vállalatnál, ahol a toborzási folyamat kaotikusnak tűnik – több száz önéletrajz, végtelen utánkövetés és nincs egyszerű módszer a jelöltek nyomon követésére?
Felvételi vezetőként a legnagyobb félelmem az volt, hogy egy hibalehetőségekkel teli, hatástalan felvételi folyamat miatt lemaradok a legjobb tehetségekről.
Ekkor jöttem rá, mennyire fontos egy jó toborzási ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver. Ezek az eszközök megváltoztatták a toborzási folyamat kezelésének módját, egy átlátható rendszert biztosítva a jelentkezők kezeléséhez, a kommunikáció nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy egyetlen kiváló jelölt se maradjon figyelmen kívül.
Ebben a blogban bemutatom Önnek néhányat a legjobb toborzási CRM-rendszerek közül, amelyek átalakíthatják toborzási stratégiáját és segíthetnek abban, hogy gyorsabban megtalálja a tökéletes jelölteket. 🧑🏼💻
Mit kell keresnie a toborzási CRM szoftverben?
A toborzási folyamat magában foglalja a pályázatok nyomon követését, az interjúk kezelését és a nyomon követés felügyeletét. A megfelelő CRM toborzási szoftver azonban elvégezheti Ön helyett a nehéz munkát. Íme néhány funkció, amelyet elengedhetetlennek tartok a toborzási CRM kiválasztásakor:
- Skálázhatóság: Ahogy csapata bővül, vagy különböző helyszíneken kezd el toborozni, a CRM-nek könnyen alkalmazkodnia kell a változó igényekhez. Ellenőrizze, hogy rugalmas árazást kínál-e, és támogatja-e a szükséges integrációkat, ahogy igényei változnak.
- Automatizálás: A CRM-nek automatizálnia kell a legfontosabb feladatokat, mint például a hívások és e-mailek naplózása, a jelölteknek küldött frissítések és az interjúk ütemezése. A rutin feladatok automatizálása időt szabadít fel a csapatának, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.
- Ügyfélszolgálat: Keressen olyan toborzási CRM-et, amely megbízható támogatást nyújt több csatornán keresztül, például csevegés, telefon, e-mail és tudásbázis formájában. A gyors segítségnyújtás biztosítja, hogy soha ne kerüljön nehéz helyzetbe.
- Személyre szabás: A személyre szabott toborzási CRM szoftver lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását, sőt akár a márkaépítéshez is hozzájárulhat a jelöltek élményének javítása érdekében.
A megfelelő toborzási CRM szoftver egyéb fontos funkciói közé tartozik az önéletrajzok szkennelése, a jelöltek kezelése, az elemzések, az álláshirdetések közzététele és az interjúk ütemezése , amelyekkel javíthatja toborzási folyamatát és biztosíthatja a zökkenőmentes beilleszkedést.
A 15 legjobb toborzási CRM szoftver
Íme a 15 legjobb lehetőség, amelyek segítenek megtalálni a toborzási igényeinek leginkább megfelelő megoldást. 👇🏼
1. ClickUp (A legjobb átfogó toborzási menedzsmenthez)
Ha egy all-in-one platformot keres a toborzási folyamat kezeléséhez, a ClickUp az egyik legjobb választás. Projektmenedzsment képességeiről ismert, és kiválóan teljesít átfogó toborzási CRM-ként, amely egy platformon belül megkönnyíti a jelöltek nyomon követését, a kapcsolattartást és a feladatok automatizálását.
A ClickUp for Human Resource Managementet választottam első helyre, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatok automatizálását és az együttműködési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a toborzási csapatok számára, hogy szervezettek és hatékonyak maradjanak.
A ClickUp központosított kommunikációs eszközökkel javítja a csapatok közötti együttműködést, és egyszerűsíti a jelöltekkel való kapcsolattartást. Az összes beszélgetést, visszajelzést és frissítést egy helyen tárolja, így mindenki ugyanazon az oldalon áll.
ClickUp Chat
Például a ClickUp Chat segít a toborzási csapatomnak a feladatokhoz fűzött megjegyzések, címkék és privát csevegőcsatornák összehangolásában. A valós idejű kommunikáció megkönnyíti a jelöltek előrehaladásáról szóló gyors megbeszéléseket és a visszajelzések megosztását anélkül, hogy a kontextus elveszne.
Ez a megközelítés megkönnyíti a kapcsolatok ápolását és a csapat minden tagjának naprakész tájékoztatását, elősegítve ezzel az átláthatóságot.
ClickUp Dashboard
A megérzések vagy szubjektív vélemények helyett inkább az adatokon alapuló toborzási döntéseket részesítem előnyben, és a ClickUp Dashboards pontosan ezt biztosítja.
Részletes betekintést nyújt a legfontosabb HR-mutatókba, mint például a felvételi idő, a toborzás hatékonysága és a jelöltek előrehaladása. Ezek az elemzések lehetővé teszik stratégiáinak értékelését, a csapat termelékenységének figyelemmel kísérését és toborzási folyamatainak folyamatos fejlesztését.
A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti összes kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.
A ClickUp lehetővé teszi, hogy a vállalatunk összes részlege közötti összes kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.
ClickUp feladatfüggőségek
Ezenkívül a ClickUp Task Dependencies segítségével testreszabott folyamatokkal kezelheti a jelölteket.
Beállíthat feladatokat az egyes szakaszokhoz – önéletrajzok áttekintése, interjúk, ajánlatok és beilleszkedés – és létrehozhat függőségeket, hogy a következő szakasz csak az előző befejezése után kezdődjön el.
ClickUp Automations
Ezen a strukturált megközelítésen alapulva a ClickUp Automations lehetővé teszi, hogy kiváltókat állítson be bizonyos műveletekhez, például automatikusan továbbítsa a jelölteket a következő szakaszba, amikor egy interjú befejezettként van jelölve.
Értesítéseket is létrehozhat, hogy emlékeztesse a csapat tagjait a közelgő feladatokra vagy határidőkre.
Például, amikor egy ajánlatot elfogadnak, az automatizálás azonnal értesítheti az onboarding csapatot, így egyszerűsítve az új munkavállaló átállását. Ez időt takarít meg és minimalizálja a manuális hibákat, így csapata inkább a jelöltekkel való kapcsolatépítésre koncentrálhat, a logisztika kezelése helyett.
Összességében ez az AI HR eszköz túlmutat a toborzáson, így egy holisztikus CRM-mé válik, amely az alkalmazottak teljes életciklusának kezelésére alkalmas.
A ClickUp legjobb funkciói
- Automatizáljon a hatékonyság növelése érdekében: Automatizálja a munkafolyamatokat az ismétlődő toborzási feladatokhoz automatizálási beállítások létrehozásával. Vezesse át a jelölteket a különböző szakaszokon, küldjön automatikus nyomonkövetési e-maileket, és ütemezzen interjúkat manuális beavatkozás nélkül, biztosítva ezzel a toborzási folyamat hatékonyságát az elejétől a végéig.
- Központosítsa dokumentumait: Kezelje dokumentumait a ClickUp Docs segítségével, tárolva az ajánlatleveleket, a beilleszkedési anyagokat és a vállalati irányelveket. Tartsa az összes szükséges dokumentumot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.
- Támogassa a toborzást mesterséges intelligenciával: Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának támogatását a munkaköri leírások megfogalmazásához, a jelölteknek küldött visszajelző e-mailek létrehozásához és az interjúk jegyzetének összefoglalásához.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás nem biztos, hogy minden funkcióval rendelkezik, amely a webes verzióban elérhető.
- Egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a széles körű testreszabási lehetőségek miatt.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. HubSpot CRM (a legjobb a marketing és a toborzási tevékenységek integrálásához)
Bár a HubSpot CRM elsősorban értékesítési és marketingfunkcióiról ismert, HR-csapatai is felhasználhatják toborzási célokra. A HubSpot könnyen használható felületének és robusztus funkcióinak köszönhetően rendezett állapotban tarthatja jelöltjeinek adatbázisát, és a megfelelő tehetségek megtalálására koncentrálhat.
Tesztjeink alapján tetszik, hogy egyedi munkafolyamatok segítségével automatizálja a szűrési és felvételi folyamatot, így csökkentve a manuális munkát.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- Központosítsa a jelöltekkel való kommunikációt az univerzális beérkező levelek mappával, hogy minden beszélgetést egy helyen kezelhessen.
- A kapcsolattartási rendszer segítségével automatikusan nyomon követheti a jelentkezők adatait, így minden interakció naplózásra kerül és hozzáférhetővé válik.
- Rögzítse a jelöltek adatait testreszabható űrlapokkal és céloldalakkal, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a toborzási folyamatba.
- Elemezze a toborzási mutatókat a csapat teljesítményéről szóló részletes jelentések segítségével.
A HubSpot CRM korlátai
- Néhány meghatározott elem zárolva van, és nem érhető el.
- A munkafolyamatok zavarosak és nehezen áttekinthetők lehetnek.
HubSpot CRM árak
- Ingyenes
- Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó/felhasználó
- Professzionális ügyfélplatform: 1300 USD/hó (5 felhasználói helyet tartalmaz)
HubSpot CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)
💡 Profi tipp: Jó gyakorlat a jelenlegi alkalmazottakat arra ösztönözni, hogy jelöljenek ki jelölteket. Ők már ismerik a vállalati kultúrát, és gyakran kiváló minőségű tehetségeket tudnak hozni.
3. Greenhouse (A legjobb az emberközpontú felvételi kultúra kialakításához)
A Greenhouse egy átfogó toborzási CRM szoftver, amely segít a teljes toborzási folyamatban, megkönnyítve csapatának a legjobb tehetségek megtalálását és felvételét.
Ez több, mint egy egyszerű pályázókövető rendszer (ATS) – segít szervezetének egy emberközpontú toborzási kultúrát kialakítani, lehetővé téve a tisztességes, adatalapú döntések meghozatalát és a legtehetségesebb munkavállalók hatékony felvételét.
A Greenhouse segítségével nyomon követheti az egyes jelöltek útját, automatikus visszajelzéseket küldhet, és részletes jegyzeteket készíthet minden interakcióról. A nagy volumenű toborzásokhoz ideális Greenhouse több mint 450 előre elkészített integrációt kínál, amelyek zökkenőmentesen összekapcsolják a toborzási és az onboarding szoftvereket.
A Greenhouse legjobb funkciói
- Hozzáférés több mint 30 előre elkészített jelentéshez, azok összekapcsolása a Google Sheets-szel és a toborzási teljesítmény nyomon követése részletes elemzésekkel.
- Terjessze álláshirdetéseit több mint 1000 állásportálon, miközben diverzifikálja tehetségállományát a DE&I toborzási célokra szabott eszközökkel.
- Javítsa a jelöltek élményét az önálló ütemezés funkciók segítségével, amelyek lehetővé teszik a jelöltek számára, hogy a nekik legmegfelelőbb időpontban foglaljanak interjút.
A Greenhouse korlátai
- A jogosultságok kezelése bonyolult és zavaros lehet.
- Nincs lehetőség hasonló jelöltek keresésére önéletrajzok alapján.
Greenhouse árak
- Egyedi árazás
Greenhouse értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (675+ értékelés)
📖 Olvassa el még: 10 alkalmazottkezelő szoftver HR-csapatok számára
4. Lever (A legjobb a közös toborzáshoz és a jelöltek elkötelezettségének növeléséhez)
A Lever az egyik legjobb pályázókövető rendszer. Segít a tehetségkutató csapatnak bővíteni a jelöltek körét, tartós kapcsolatokat építeni és adat alapú döntéseket hozni.
Tetszik, hogy ez a tehetségmenedzsment szoftver ötvözi az automatizálást, az elemzést és a felhasználóbarát kialakítást a toborzás javítása érdekében, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a megfelelő jelöltek bevonására koncentráljanak.
Használja ki a legjobb funkciókat
- Integrálja az ATS és a CRM rendszereket a zökkenőmentes, teljes körű toborzási élmény érdekében.
- Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat és egyszerűsítse a folyamatokat, hogy a legjobb jelöltekkel való kapcsolattartásra koncentrálhasson.
- Használja a műszerfalakat a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás mutatóinak nyomon követésére, biztosítva ezzel a befogadóbb toborzási stratégiákat.
- Növelje az álláshirdetések láthatóságát olyan toborzási marketingeszközökkel, amelyek segítségével szélesebb és sokszínűbb jelöltkörhöz juthat el.
A korlátok kihasználása
- Nincs robusztus natív háttér-ellenőrzés és kiterjedt jelöltértékelő eszközök
- Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat javítható lenne.
Árképzés
- Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (635+ értékelés)
5. Jobvite (A legjobb a közösségi toborzáshoz és az alkalmazottak ajánlásához)
A Jobvite egy tehetségszerző eszköz, amely integrálja a mesterséges intelligenciát a toborzási folyamatba. Intuitív felületével és speciális funkcióival ez a toborzási mesterséges intelligencia eszköz több feladatot is el tud látni, az álláshirdetéstől a jelöltek beillesztéséig.
Egyik különösen hasznos funkciója a Job Description Grader. Miután elküldte a leírást, azonnali visszajelzést ad a hangvételről, a szószámról és az olvashatóságról, és jelzi az esetleges elfogultságot sugalló szavakat.
A Jobvite legjobb funkciói
- Hozzon létre egy márkás karrieroldalt, ahol bemutathatja vállalati kultúráját és közzéteheti álláshirdetéseit.
- Használja az AI-t a legalkalmasabb jelöltek azonosításához a képesítések és a tapasztalatok alapján.
- Engedélyezze az egy kattintással történő ajánlásmegosztást, hogy bevonja alkalmazottait a toborzási folyamatba.
- Használjon intelligens üzenetküldést a jelöltek előszűréséhez és az interjúk kezeléséhez az önálló ütemező eszközökkel.
A Jobvite korlátai
- Amikor a korábbi jelölteket keresi, a jelentkezésük dátuma a jelenlegi dátumra változik, ami zavaró lehet.
- A naptárak nem frissülnek automatikusan, ha változás történik a ütemezésben.
Jobvite árak
- Egyedi árazás
Jobvite értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (600+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (560+ értékelés)
6. BambooHR (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)
A BambooHR egy felhőalapú HR-információs rendszer (HRIS), amelynek célja a HR-tevékenységek egyszerűsítése és központosítása. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a manuális folyamatokról vagy táblázatokról egy szervezettebb és hatékonyabb rendszerre szeretnének átállni.
A BambooHR CRM toborzási eszközként segíti a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói adatok és a bérszámfejtés kezelését.
A BambooHR legjobb funkciói
- Használja az e-aláírás funkciókat az új alkalmazottak aláírási és jóváhagyási folyamatainak egyszerűsítéséhez.
- Küldjön testreszabható ajánlatleveleket az automatikusan kitöltött jelöltadatokkal, így egyszerűsítve az ajánlattételi folyamatot.
- Automatizálja a jelöltek kategorizálását, hogy hatékonyabban kezelhesse a nagy számú jelentkezőt.
- Hozzáférés egy mobilalkalmazáshoz, amely lehetővé teszi az alkalmazások útközbeni áttekintését és a jelöltekkel való kommunikációt.
A BambooHR korlátai
- Az új alkalmazottakról és a szabadságokról szóló értesítések hiánya egy fontos hiányzó funkció.
- A felhasználói felület és a felhasználói élmény minimális frissítést kapott, ami megnehezíti a platformon való navigálást és nem intuitívvá teszi azt.
BambooHR árak
- Egyedi árazás
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)
👀 Bónusz: Ismerje meg, hogyan válassza ki a megfelelő CRM-et a növekedés elősegítése és a sikeres toborzási folyamat fenntartása érdekében.
7. SmartRecruiters (A legjobb azoknak a vállalatoknak, amelyek felhasználóbarát toborzási megoldást keresnek)
A SmartRecruiters egy mesterséges intelligenciával működő toborzási platform, amelynek célja, hogy a felvételi folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá váljon.
Akár vállalati csapatot irányít, akár nagy volumenű toborzást bonyolít le, a SmartRecruiters feladatok automatizálásával egyszerűsíti a folyamatot. CRM-funkciói lehetővé teszik, hogy egy központi platformról kezelje az interjúkat, az ajánlatokat és az új munkavállalók beillesztését, így Ön az ideális csapat felépítésére koncentrálhat.
A SmartRecruiters legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Zoom, a LinkedIn és a DocuSign, így a toborzási folyamat zavartalanul zajlik.
- A SmartPal segítségével automatikusan koordinálhatja az interjúk ütemezését, biztosítva ezzel a jelöltek zökkenőmentes kezelését.
- A SmartMessage segítségével azonnali, szervezett kommunikációt biztosíthat SMS-ben és WhatsApp-on keresztül.
A SmartRecruiters korlátai
- Időigényes a ponttáblák beállítása, különösen akkor, ha szövegdobozokat csatolunk a kérdésekhez.
- Sok felhasználó szerint a felület elavult a versenytársakhoz képest.
- Az egyéni jelentések beállítása jelentős erőfeszítést igényel, míg az előre betöltött irányítópultok nem kínálnak részletes elemzési lehetőségeket.
A SmartRecruiters árai
- Egyedi árazás
SmartRecruiters értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (490+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (140+ értékelés)
8. Workable (A legalkalmasabb az álláshirdetések és a jelöltek felkutatásának egyszerűsítésére)
A Workable egy átfogó toborzási szoftver, amely segít hatékonyan megtalálni, vonzani és kezelni a jelölteket.
Létrehozhat vonzó karrieroldalakat, amelyek tükrözik vállalatának kultúráját, és több nyelven is elérhetők, így sokféle jelöltet érhet el és szolgálhat ki.
A Workable legjobb funkciói
- Egyetlen kattintással ossza meg állásajánlatait több mint 200 webhelyen, maximalizálva ezzel azok láthatóságát.
- Hozzon létre személyre szabott beilleszkedési élményeket, kezelje az alkalmazottak adatait, és tárolja a szükséges dokumentumokat egy helyen.
- Vezessen be egy strukturált ajánlóprogramot, amely ösztönzi a jelenlegi alkalmazottakat arra, hogy jelölteket ajánljanak.
A Workable korlátai
- Az archivált pozíciókhoz tartozó információk csak akkor érhetők el, ha a pozíciót visszakeresik az archívumból.
- A mobil webhely nem túl felhasználóbarát.
Megfizethető árak
- Starter: 149 USD/hó (legfeljebb 20 alkalmazott)
- Alapcsomag: 360 USD/hó (legfeljebb 20 alkalmazott)
- Premier: 599 USD/hó (éves számlázás)
Workable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (430+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (460+ értékelés)
👀 Bónusz: Ismerje meg a CRM összetevőit, és kerüljön közelebb ügyfeleihez.
9. Bullhorn (A legjobb jelentési funkciókkal rendelkező munkaerő-közvetítő ügynökségek számára)
A Bullhorn egy robusztus munkaerő-felvételi megoldás, amelynek célja a teljes toborzási életciklus javítása. Ez a toborzási eszköz lehetővé teszi munkaerő-közvetítő ügynökségének, hogy hatékonyan keressen jelölteket különböző szektorokban, beleértve a könnyűipart, az egészségügyet és a szakmai ágazatokat.
A Bullhorn, mint toborzási funkciókkal rendelkező alkalmazotti menedzsment szoftver, egyszerűsíti a teljes felvételi folyamatot, lehetővé téve, hogy Ön a kapcsolatépítésre koncentrálhasson, miközben gyorsan megtalálja az ügyfelei igényeinek megfelelő képzett jelölteket.
A Bullhorn legjobb funkciói
- Használja ki a SourceBreaker előnyeit, egy fejlett keresési technológiát, amely hatékonyan segít tehetségeket találni és új potenciális ügyfeleket felfedezni, mindezt egyetlen eszközben.
- Használja ki a kiterjedt automatizálást az önéletrajzok szűréséhez, az interjúk ütemezéséhez és a jelöltekkel való kommunikációhoz, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.
- Válasszon a kiegészítő megoldások széles skálájából, beleértve az elemzéseket és a vezetői keresést, hogy a Bullhorn-t az Ön egyedi igényeihez igazítsa.
- Összpontosítson a jelöltekkel való szoros kapcsolatokra a jelöltek útjának egész során, biztosítva ezzel a jobb élményt az első telefonhívástól a munkahelyre való elhelyezésig.
A Bullhorn korlátai
- Az e-mail sablonok bizonyos felhasználók elől való elrejtésének lehetetlensége zavart kelt a márka tekintetében.
- Az Off Limits korlátozások érvényesítése szigorú szabályok hierarchiáján alapul, amelyek nem mindig felelnek meg a felhasználók elvárásainak.
Bullhorn árak
- Egyedi árazás
Bullhorn értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (550+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)
10. Recruit CRM (A legjobb automatizálási és integrációs képességek)
Felejtse el a manuális feladatokat és a széttagolt munkafolyamatokat – a Recruit CRM úgy ötvözi az ATS és a CRM rendszereket, hogy a toborzási folyamat simábbá, gyorsabbá és okosabbá váljon.
Felhasználóbarát felületével, hatékony integrációival és automatizálási funkcióival a Recruit CRM egyszerűsíti a jelöltek felkutatását, nyomon követését és kezelését.
A Recruit CRM legjobb funkciói
- Használja a fejlett Boolean és Radius keresést (a Google Maps segítségével) jelöltek, ügyfelek és állások kereséséhez meghatározott helyszíni tartományokban.
- Kivonhatja a legfontosabb adatokat az önéletrajzokból, és egyszerűsítheti a jelöltek profiljának létrehozását az AI-alapú önéletrajz-elemzéssel.
- Kezelje a jelölteket testreszabható Kanban táblák segítségével, amelyek megkönnyítik a drag-and-drop mozgatást a toborzási szakaszok között.
- A legalkalmasabb jelölteket mentse el a jövőbeli állásajánlatokhoz a hotlisták segítségével, amelyek asztali számítógépről és mobilalkalmazásból egyaránt elérhetők.
A toborzási CRM korlátai
- A jelentések szakasz nem elég részletes
- Csúcsidőszakokban előfordulhatnak alkalmi interfész-késések.
Recruit CRM árak
- Pro: 85 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 125 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként
Recruit CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)
📖 Olvassa el még: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében
11. Zoho Recruit (A legjobb a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt)
A Zoho Recruit egy felhasználóbarát, felhőalapú toborzási szoftver, amely az ATS és a CRM funkciókat egyesíti egy platformon. Zökkenőmentesen integrálható más Zoho termékekkel, így rugalmasan testreszabhatja a toborzási folyamatot, hogy az pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.
Akár ügyfelének toboroz, akár belső csapatot épít, ez az alkalmazotti adatbázis-szoftver minden szakaszt lefed – a jelöltek felkutatásától a munkafolyamatok automatizálásáig. Ráadásul az AI-alapú eszközökkel és az örökre ingyenes csomaggal a Zoho Recruit egyszerűsíti a toborzást, segítve Önt abban, hogy okosabban és gyorsabban toborozzon.
A Zoho Recruit legjobb funkciói
- A Zia AI Chatbot segítségével automatizált válaszokat kaphat a jelöltek gyakran feltett kérdéseire, valamint valós idejű frissítéseket az alkalmazás állapotáról.
- Szerkessze a toborzási folyamatokat, jelölje meg a folyamatokat színkódokkal, és tartsa szem előtt a jelöltek előrehaladását.
- Tegyen közzé álláshirdetéseket több mint 75 állásportálon, és azonnal ossza meg a hirdetéseket a közösségi médiában, hogy szélesebb körben elérje a potenciális jelölteket.
A Zoho Recruit korlátai
- A szoftver kialakítása elavultnak tűnik a piacon elérhető egyéb eszközökhöz képest.
- A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.
Zoho Recruit árak
- Örökre ingyenes
Vállalati HR-csapatok számára
- Alapcsomag: 30 USD/hó toborzónként
- Vállalati: 60 USD/hó toborzónként
Személyzeti/toborzási ügynökségek számára
- Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 60 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 90 USD/hó felhasználónként
Zoho Recruit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)
🔍 Tudta? Egyes vállalatok ma már játékos értékelési módszereket alkalmaznak, hogy szórakoztató, vonzó módon mérjék fel a jelöltek képességeit. Ezek a játékok a problémamegoldó képességet, a kreativitást és a csapatmunkát tesztelik, miközben a jelöltek érdeklődését is fenntartják a folyamat iránt.
12. Crelate (A legjobb kreatív munkaerő-felvételi és toborzási igényekhez)
A Crelate egy all-in-one személyzeti és toborzási platform, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és a toborzókat abban, hogy kevesebb erőfeszítéssel több elhelyezést érjenek el. Modern, intuitív felülete megkönnyíti a jelöltek kezelését, a folyamatok nyomon követését és az ügyfelekkel való kommunikációt.
Ez az eszköz a toborzáson túlmutat: teljesen integrált értékesítési eszközöket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a jelöltek és az ügyfelek egy helyen történő kezelését.
A Crelate legjobb funkciói
- Tartsa be a hitelesítési és fizetési/számlázási folyamatokat, és könnyedén kövesse nyomon az időt és a kiadásokat mind mobil eszközön, mind asztali számítógépen.
- Testreszabhatja toborzási folyamatát a drag-and-drop funkciók segítségével.
- Használja a Crelate ügyfélportálját, hogy valós idejű értesítésekkel kommunikáljon az ügyfelekkel.
- Használja ki a toborzási elemzéseket, hogy egyedi jelentéseket készítsen, amelyek alapján döntéseket hozhat, nyomon követheti a legfontosabb mutatókat és felfedezheti a lehetőségeket.
Crelate korlátai
- Az előfizetés egy kattintással történő lemondásának hiánya bizalmi problémákat vet fel.
- A jelöltek dokumentumai közötti váltás nehézkes lehet, és felhasználói hibákhoz vezethet.
Crelate árak
Egyedi árazás
Crelate értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
13. iCIMS (A legjobb komplex felvételi folyamatokkal rendelkező nagyvállalatok számára)
Az iCIMS olyan eszközökkel látja el csapatát, amelyekkel érdemi kapcsolatokat építhet ki a jelöltekkel és optimalizálhatja toborzási tevékenységét. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a tehetségszerzés számos aspektusát automatizálja, miközben különböző eszközökkel fenntartja a jelöltek elkötelezettségét.
A nemzetközi toborzási támogatástól az AI-alapú jelölt-egyeztetésig az iCIMS minden méretű vállalatnak biztosítja a legjobb tehetségek megtalálásához és megtartásához szükséges erőforrásokat.
Az iCIMS legjobb funkciói
- Tartsa fenn a jelöltekkel való kapcsolattartást többcsatornás kommunikációval, hogy a jelentkezők folyamatosan tájékozottak és elkötelezettek maradjanak.
- Vezessen toborzási marketingkampányokat és kezelje az eseményeket közvetlenül a platformon belül.
- Egyszerűsítse a belső mobilitást intelligens kereséssel, beszélgető AI-vel és omnichannel kommunikációval, megkönnyítve a munkavállalók számára a releváns belső lehetőségek megtalálását és az azokhoz való jelentkezést.
- Mérje fel az alkalmazottak hangulatát automatizált felmérésekkel a legfontosabb életciklus-szakaszokban.
Az iCIMS korlátai
- A platform túlterhelő és nehezen kezelhető lehet.
- A munkafolyamatok gyakran nem integrálódnak jól
iCIMS árak
- Egyedi árazás
iCIMS értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (830+ értékelés)
🔍 Tudta? A technológia, az egészségügy és a pénzügy jelenleg a legversenyképesebb iparágak a toborzók számára, ahol a képzett szakemberek iránti kereslet gyakran meghaladja a kínálatot.
14. ATS OnDemand (a legalkalmasabb az egyszerű pályázók nyomon követésére)
Egyszerű módszert keres a felvételi folyamat kezelésére? Ez az ATS kifejezetten startupok és kis- és középvállalkozások számára lett kifejlesztve.
Az automatikus és manuális e-mail opcióknak köszönhetően a jelöltekkel való kommunikáció egyszerűvé válik. Az előszűrési kérdések hatékonyan szűrik a jelentkezőket, és csapata gyorsan továbbíthatja a jelöltek adatait, így együttműködve dolgozhatnak.
Az ATS OnDemand legjobb funkciói
- Testreszabhatja karrieroldalait, hogy azok tükrözzék vállalatának identitását, és így felhasználóbarát élményt nyújtsanak, valamint javítsák a munkáltatói márkaépítést.
- Hatékonyan szűrje a jelölteket előszűrési kérdésekkel és automatizált e-mail kommunikációval.
- Integráljon további eszközöket, például SMS-küldést, tehetséghálózatokat és mesterséges intelligencia funkciókat, hogy javítsa a toborzási folyamatot.
- Kövesse nyomon a toborzási tevékenységeket egy intuitív és sokfunkciós irányítópulton keresztül.
Az ATS OnDemand korlátai
- A fejlett jelöltkeresési funkció összeomolhat, ha a Keresési fázis mező üresen marad.
- A jelentések konfigurálásának bonyolultsága akadályozhatja a betekintő elemzések és mutatók létrehozását.
ATS OnDemand árak
- Egyedi árazás
ATS OnDemand értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,2/5 (65+ értékelés)
⚡ Sablonarchívum: Fedezze fel átfogó ATS-sablonjainkat, ahol a toborzási folyamat minden szakaszához testreszabott, azonnal használható sablonokat talál.
15. ApplicantPro (A legjobb testreszabható munkafolyamatok és jelentések terén)
Az ApplicantPro egy toborzási eszköz, amely segít növelni a képzett jelentkezők számát és gyorsan azonosítani a legjobb jelölteket.
Segít Önnek a jelöltekkel szöveges üzenetek vagy e-mailek útján kommunikálni, automatikusan kizárni a nem megfelelő jelentkezőket, és integrált értékelések segítségével leszűkíteni a legalkalmasabb jelöltek körét.
Ezenkívül közvetlenül a platformról kezdeményezhet háttérellenőrzéseket és intézheti az új alkalmazottak papírjait.
Az ApplicantPro legjobb funkciói
- Használjon kognitív és viselkedési előzetes értékeléseket, hogy megtalálja a nyitott pozíciókhoz leginkább megfelelő jelölteket.
- Tekintse át, nézze meg újra és értékelje a videóinterjúkat az egyes pályázók profiljában.
- Ellenőrizze a referenciákat elektronikus úton elküldött kérésekkel és a rendszerben nyomon követett válaszokkal.
- Állítson be egyedi jogosultsági szinteket a toborzási adatokhoz való hozzáférés ellenőrzéséhez és a felhasználói szerepkörök hatékony kezeléséhez.
Az ApplicantPro korlátai
- A nyomon követési e-mail funkció csökkentette a hiányos pályázatok számát.
- A jelentkezők státuszának és a folyamatban elfoglalt helyüknek a nyomon követése kihívást jelent.
ApplicantPro árak
- Egyedi árazás
ApplicantPro értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (85+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)
Válassza a ClickUp-ot CRM-megoldásként
Most, hogy megismerkedett a 15 legjobb toborzási CRM szoftverrel, jobban felkészült arra, hogy megtalálja a toborzási igényeinek leginkább megfelelő megoldást.
Míg minden eszköz egyedi funkciókat kínál a toborzás javításához, a ClickUp egy all-in-one élményt nyújt, amely növeli a csapat hatékonyságát, miközben kiváló jelöltélményt biztosít, így elengedhetetlen részévé válik a toborzási folyamatnak.
A ClickUp előnyei kiterjednek az új munkavállalók beilleszkedésére is, segítve őket abban, hogy a sikerhez szükséges erőforrásokkal és infrastruktúrával a legjobb lábbal induljanak el.
Regisztráljon a ClickUp-ra, és alakítsa át toborzási stratégiáját még ma!