Hogyan állítsunk fel és valósítsunk meg toborzási célokat?

A toborzás átalakult tranzakciós funkcióból stratégiai funkcióvá. A puszta üres álláshelyek betöltésének ideje lejárt. A toborzók ma már a tehetségpipeline-ek építői, akik alakítják a szervezetek jövőjét.

Az egyszerű, mérhető toborzási és tehetségszerzési célok kitűzése elengedhetetlen ahhoz, hogy eligazodjon ebben a komplex helyzetben. Ezek a célok iránytűként szolgálnak, és segítenek a toborzóknak a versenyképes piacon a legjobb tehetségek megtalálásában, vonzásában és megtartásában.

A Gartner jelentése szerint a hagyományos toborzási módszerek és jelöltpoolok kevésbé hatékonyak, és a szervezetek már nem tudják így kielégíteni tehetségigényüket. Emellett a toborzási célokat is a jövőhöz kell igazítanunk, hogy a keresett tehetségeket tudjuk toborozni, prioritásként kezeljük a munkavállalók mentális egészségét, és betartsuk az HR-technológiában az adatetikát.

Ebben a blogbejegyzésben olyan toborzási eszközöket mutatunk be, amelyek segítségével HR-csapatai gyorsabban állíthatják fel a toborzási célokat és folyamatokat.

Mik a toborzási célok?

A toborzási célok azok a stratégiai célkitűzések, amelyek irányítják a vállalat tehetségszerzési erőfeszítéseit. Útmutatóként szolgálnak a szervezet általános üzleti céljaival összhangban álló legjobb tehetségek vonzásához, kiválasztásához és beillesztéséhez.

Az intelligens toborzási célok meghatározzák a felvételi és toborzási folyamat kívánt eredményeit, és keretet biztosítanak a siker méréséhez.

A toborzási célok típusai

A toborzási célok különböző típusú intelligens célokba sorolhatók, amelyek mindegyike egyedi fókusszal rendelkezik:

Kvantitatív célok: Ezek a toborzási folyamattal kapcsolatos mérhető célok, például a betöltési idő, a felvételi költség és az ajánlat elfogadásának aránya.

Minőségi célok: Ezek a toborzási folyamat minőségére és eredményeire összpontosítanak, beleértve a jelöltek tapasztalatait, a jobb munkaköri leírásokat, a toborzás minőségét és a munkavállalók megtartását.

Stratégiai célok: Ezek a toborzást a vállalat átfogóbb üzleti céljaival, például a piaci részesedés növelésével, új termékek bevezetésével vagy új régiókba való terjeszkedéssel hangolják össze.

A toborzási célok kitűzésének előnyei

A világos és mérhető toborzási célok kitűzése elengedhetetlen minden szervezet toborzási sikere szempontjából. Az előnyök között szerepelnek:

Jobb hatékonyság: Segítsen a toborzási erőfeszítéseket a legkritikusabb területekre összpontosítani, csökkentve ezzel az idő- és erőforrás-pazarlást.

Jobb döntéshozatal: Adjon betekintést a toborzási stratégiák és folyamatok optimalizálásához.

Fokozott felelősségvállalás: Teremtsen felelősségérzetet a toborzási csapat tagjai között.

Jobb erőforrás-elosztás: Segítsen az erőforrások hatékony elosztásában a kívánt eredmények elérése érdekében.

Az üzleti célokkal összhangban: A vállalat átfogó stratégiájával összhangban lévő toborzási célok hozzájárulnak a vállalat sikeréhez.

A célkitűzés fontossága a toborzásban

A hatékony célkitűzés nem csupán a célok meghatározását jelenti, hanem a toborzási célok összehangolását a szélesebb körű szervezeti stratégiával is.

A toborzási eredmények és az üzleti célok közötti egyértelmű kapcsolat kialakításával a HR-vezetők bizonyíthatják a részleg értékét, és biztosíthatják a szükséges erőforrások és kezdeményezések támogatását. A célok kitűzése keretet biztosít a hatékony humánerőforrás-tervezéshez is.

Stratégiai menedzsment a célkitűzésben

A stratégiai menedzsment az a kulcsfontosságú elem, amely összeköti a toborzást a szervezet átfogóbb víziójával. Ez több, mint a célok összehangolása; a toborzás stratégiai üzleti funkcióként való beépítéséről szól.

Ahhoz, hogy a toborzás hatását valóban maximalizálják, a HR-vezetőknek meg kell változtatniuk gondolkodásmódjukat, és a szervezet stratégiai céljaival összhangban álló tehetségszerzési funkció kiépítésére kell összpontosítaniuk.

Innováció és motiváció a toborzási célok elérésében

Az innováció a jelöltek tapasztalatainak újragondolásáról, új forráscsatornák feltárásáról és a technológia kihasználásáról szól a folyamatok egyszerűsítése érdekében. A toborzás jövője az AI-alapú eszközökben, a virtuális valóság élményeiben és az adatokon alapuló betekintésben rejlik.

A toborzási csapat motiválása ugyanolyan fontos. Magas teljesítményű kultúrát kell teremteni, elismerni az eredményeket és növekedési lehetőségeket biztosítani. Elengedhetetlen, hogy a toborzók kreatívan gondolkodjanak és felelősséget vállaljanak munkájukért.

Sok HR-vezető alábecsüli a motivált tehetségszerző csapat erejét. A munkavállalók fejlesztésébe való befektetéssel, egyértelmű karrierútvonalak biztosításával és hozzájárulásuk elismerésével a szervezetek teljes mértékben kihasználhatják tehetségszerző funkciójukban rejlő potenciált.

Olvassa el még: Hogyan állítsunk be beilleszkedési célokat, hogy segítsük a munkavállalók sikerét

A sikeres toborzás legfontosabb céljai

Az intelligens toborzás nem csak a pozíciók betöltéséről szól, hanem egy álomcsapat felépítéséről is. Beszéljünk azokról a toborzási célokról, amelyek nemcsak most segítenek Önnek, hanem a jövőben is relevánsak lesznek:

1. A felvétel minőségének javítása a készségek elsődleges fontosságú felvételével

A hagyományos, önéletrajz-központú megközelítés már nem elegendő. A magas teljesítményű csapatok felépítéséhez a szervezeteknek a készségek alapján történő toborzásra kell helyezniük a hangsúlyt.

Ha a vállalatok a jelöltek képességeit és kompetenciáit helyezik előtérbe a munkaköri megnevezésekkel és az akadémiai képesítésekkel szemben, akkor könnyebben azonosíthatják azokat a személyeket, akik megfelelnek a pozíció követelményeinek.

Ez azt jelenti, hogy olyan eszközöket kell felhasználni, amelyek közvetlenül értékelik a készségeket, mint például a kódolási feladatok, a portfólió áttekintése vagy a készségalapú értékelések.

A meglévő és a potenciális készségekből következtethetünk a munkában való siker esélyére: azokra a jövőbeli készségekre, amelyeket a jelölt a már meglévő készségei alapján könnyen elsajátíthat... Azok a vállalatok, amelyek be akarják vezetni a készségalapú toborzást, meg kell, hogy kérdőjelezzék a „legjobb” jelöltről kialakult, régóta fennálló feltételezéseket, amelyek a szokásos toborzási gyakorlatokon és a hagyományos kritériumokon alapulnak.

2. A felvételi folyamat felgyorsítása

A versenyképesség megőrzése érdekében a szervezeteknek egyszerűsíteniük kell a felvételi folyamataikat. Ehhez technológiát kell alkalmazniuk a rutin feladatok, például a jelentkezők nyomon követése és az időbeosztás automatizálására.

A hatékony interjúfolyamatok, beleértve az előre rögzített és a panelinterjúkat, jelentősen lerövidíthetik a felvételi folyamatot.

A Google Cloud mesterséges intelligenciát használ a jelöltek kiválasztásának és a beilleszkedési folyamatok javítására. Ahelyett, hogy számtalan önéletrajzot kellene átnéznie, a mesterséges intelligencia gyorsan azonosítja a legalkalmasabb jelölteket az egyes pozíciókra. Ez a technológiai ugrás órákat spórolt meg a toborzási folyamatban, így a toborzóknak több idejük maradt a kapcsolatok építésére és a jelöltek mélyebb szintű értékelésére.

A toborzás során folyamatosan gondolkodunk a Google szervezetének átfogó tervezésén... Az AI minden megbeszélésünk középpontjában áll, és véglegesen megváltoztatja a hagyományos HR-témákról alkotott gondolkodásmódunkat... Kevesebb időt kell fordítanunk az adminisztratív feladatokra – amelyek sajnos a HR munkájának nagy részét teszik ki –, és több időt fordíthatunk az emberi interakciókra, a stratégiai, kreatív és innovatív gondolkodásra.

3. Hatékony munkavállalói ajánlóprogram kialakítása

Az alkalmazottak ajánlásai következetesen magas színvonalú alkalmazottakat és rövidebb betöltési időt eredményeznek.

Ahhoz, hogy hatékony ajánlóprogramot építsenek ki, a szervezeteknek ösztönözniük kell az alkalmazottakat, hogy ajánljanak képzett jelölteket. Ez vonzó ajánlói bónuszok felajánlásával, a legjobb ajánlók elismerésével és zökkenőmentes ajánlói folyamat kialakításával érhető el.

Az amerikai Washingtonban székhellyel rendelkező Jefferson Healthcare a képzett állásjelöltek számának jelentős növekedését a munkavállalói ajánlóprogramjának nemrégiben végrehajtott átalakításának tulajdonítja. A program 2008-as bevezetése óta az egészségügyi rendszer folyamatos sikereket ért el, de a 2023 áprilisában végrehajtott szabályzat-frissítés még tovább növelte annak hatását. Az ajánlási bónuszok emelésével a Jefferson Healthcare ösztönözte a meglévő alkalmazottakat, hogy aktívan keressenek álláslehetőségeket és vegyenek részt a felvételi folyamatban, ami a jelentkezők számának és minőségének növekedését eredményezte.

4. A munkáltatói márka erősítése stratégiai hálózatépítéssel

Az erős munkáltatói márka hatékony mágnesként vonzza a legjobb tehetségeket. A stratégiai hálózatépítés elengedhetetlen a vonzó munkáltatói hírnév kiépítéséhez. Az iparági véleményvezérekkel, álláskeresőkkel és más érdekelt felekkel való kapcsolatok ápolásával a szervezetek növelhetik láthatóságukat és folyamatos áramlást biztosíthatnak maguknak a képzett jelentkezőkből.

Az iparági rendezvényeken, konferenciákon és állásbörzéken való részvétel lehetőséget nyújt a potenciális jelöltekkel való kapcsolatépítésre, a vállalati kultúra bemutatására és az iparági trendekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtésére.

Az AEG Europe, a globális szórakoztatóipari óriásvállalat, megszilárdította hírnevét, mint elsőrangú munkaadó, azzal, hogy felkerült a The Sunday Times Best Companies to Work For (A Sunday Times legjobb munkahelyek) listájára. A vállalat elkötelezettsége a kiválóság és az inkluzivitás kultúrájának megteremtése iránt döntő szerepet játszott ebben az elismerésben. Egy nemrégiben végzett belső felmérés lenyűgöző, 86%-os munkavállalói elkötelezettségi pontszámot mutatott, ami jelentősen meghaladja az iparági referenciaértékeket.

5. Fektessen be a toborzás automatizálásába és a mesterséges intelligenciába a hatékonyság növelése érdekében

Az automatizálás és a mesterséges intelligencia segítségével a szervezetek egyszerűsíthetik a folyamatokat, javíthatják a hatékonyságot és fejleszthetik a döntéshozatalt.

A pályázók nyomon követési rendszerei, a chatbotok és a mesterséges intelligenciával működő jelöltkereső eszközök jelentősen csökkenthetik az adminisztratív terheket, és felszabadíthatják a toborzók idejét, hogy stratégiai tevékenységekre koncentrálhassanak. A prediktív elemzés segítségével azonosíthatók a tehetségpoolok és előre jelezhetők a felvételi igények.

A Phenom forradalmasítja a felvételi folyamatot AI-vezérelt chatbotjával. A chatbot beszélgetés formájában vonja be a jelölteket, gyorsan felméri készségeiket és preferenciáikat, és megfelelő álláshirdetésekhez rendeli őket. Ez az intelligens rendszer nemcsak egyszerűsíti a jelöltek azonosítását, hanem automatizálja az ütemezést is, így a toborzóknak több idejük marad a kapcsolatok építésére és a legjobb tehetségek értékelésére.

Olvassa el még: A 10 legjobb AI toborzási eszköz a csapatok felvételéhez 2024-ben

6. A toborzási marketing taktika kihasználása

A toborzási marketingtevékenységek célja a legjobb tehetségek vonzása és elkötelezése célzott marketingkampányok révén. Vonzó munkáltatói márkaüzenetek kidolgozásával és azok különböző csatornákon történő terjesztésével a szervezetek erős tehetségbázist építhetnek ki.

A tartalommarketing, a közösségi média és az e-mail marketing kihasználásával felkeltheti az érdeklődést és vonzhat magasan képzett jelölteket. A személyre szabott jelöltélmény pozitív márkaérzékelést teremthet és növelheti a konverziót.

A Truro-Colchester Partnership for Economic Prosperity (TCPEP) célzott marketingkampányával több mint 300 orvosjelöltet vonzott a régióba. A Nova Scotia Health-szel együttműködve a TCPEP az Office of Healthcare Professional Recruitment finanszírozását felhasználva kiemelte a térség vonzerejét orvosi praxisok számára. A kampány a munka és a magánélet egyensúlyát, a szakmai lehetőségeket és Nova Scotia élénk közösségét mutatta be, és ezzel jelentős érdeklődést váltott ki az orvosok körében világszerte.

7. Dinamikus és sokszínű tehetségközösség építése

A sokszínű és befogadó munkahely megteremtése elengedhetetlen az üzleti sikerhez. A szervezeteknek arra kell összpontosítaniuk, hogy olyan tehetségközösséget építsenek, amely tükrözi a célpiac sokszínűségét.

Ehhez szükség van a sokszínűséget és az inklúziót elősegítő kezdeményezések megvalósítására , a sokszínűséget támogató szervezetekkel való együttműködésre, valamint a közösségi média kihasználására a sokszínű tehetségállomány eléréséhez.

8. A fluktuáció minimalizálása megtartási stratégiák bevezetésével

A munkavállalói fluktuáció csökkentése ugyanolyan fontos, mint a legjobb tehetségek vonzása. A szervezeteknek a pozitív munkavállalói élmény megteremtésére, versenyképes javadalmazási és juttatási csomagok kínálására, valamint a növekedés és fejlődés lehetőségeinek biztosítására kell összpontosítaniuk.

A hatékony beilleszkedés, teljesítménymenedzsment és munkavállalói elkötelezettségi programok elengedhetetlenek a legjobb tehetségek megtartásához. A munkavállalók visszajelzéseinek összegyűjtése felmérések és kilépési interjúk segítségével segíthet azonosítani a fejlesztendő területeket és célzott megtartási stratégiákat megvalósítani.

A Griswold, egy otthoni ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalat, mesterséges intelligencia segítségével 20%-kal csökkentette a munkavállalói fluktuációt. A probléma? Az éves ápolói fluktuációs arány körülbelül 80% volt a pennsylvaniai telephelyeken. Ez a magas fluktuáció hatással volt a szolgáltatás minőségére és a működési költségekre. Ennek megoldására Griswold bevezette a WellSky AI-alapú TeamEngage platformját. Ez az innovatív rendszer játékos formában ösztönzi a gondozók munkáját: pontokkal jutalmazza a pontosságot, a műszakok elfogadását és a gondozási célok elérését. A pontok ajándékkártyákra válthatók be, ami kézzelfogható ösztönzőt jelent.

Bár a toborzási célok az iparág-specifikus kihívások és lehetőségek alapján jelentősen eltérhetnek, ez a lista kiindulási pontot nyújt a saját célok kitűzéséhez és olyan személyek felvételéhez, akik jól illeszkednek a munkakörhöz és a szervezeti kultúrához.

Egy egész falu kell ahhoz, hogy lépést tartsunk a tehetségek megszerzésének és menedzselésének ezen evolúciós szakaszában a folyamatosan változó trendekkel. Egyedül nem lehet megcsinálni, és sokkal jobb eredményeket érhet el, ha bevonja a csapatát és befektet a munkához szükséges megfelelő eszközökbe. A ClickUp egy ilyen eszköz.

A ClickUp for HR Teams átfogó megoldást kínál a toborzás, az új munkatársak beillesztése, a távozó munkatársak elbocsátása és a teljes tehetségpipeline kezelésének egyszerűsítésére.

Bővítse és hozzon létre egy jövőre vonatkozó rendszert, amely a HR-funkciók teljes körű kezelését lehetővé teszi a ClickUp for HR Teams segítségével.

Ez segíthet Önnek:

1. Forradalmasítsa toborzási folyamatát

Vonzza be a legjobb tehetségeket egy olyan rendszerrel, amely központosítja a jelöltek adatait, pályázatokat és a kapcsolattartást.

Adjon hozzá különböző szakaszokat, és egyszerű ellenőrzőlisták segítségével mutassa meg, mikor vannak a feladatok elvégezve a ClickUp egyéni állapotokkal.

Hozzon létre ClickUp egyéni státuszokat, hogy nyomon követhesse a jelöltek előrehaladását a folyamat során, az első kapcsolatfelvételtől az ajánlat elfogadásáig. Például hozzon létre egy toborzási folyamatot olyan státuszokkal, mint „Keresés”, „Telefonos szűrés”, „Helyszíni interjú” és „Ajánlat elküldve”. Rendeljen feladatokat a toborzóknak, a felvételi vezetőknek és az interjúztatóknak, és állítson be határidőket a folyamat időbeni előrehaladásának biztosítása érdekében.

Készítsen automatizált e-maileket a munkatársak, ügyfelek, beszállítók és partnerek között a ClickUp Automations segítségével.

Használja a ClickUp Automations funkciót, hogy beállítsa a kiváltó eseményeket az automatikus e-mailek küldéséhez, az interjúk ütemezéséhez és a jelöltek könnyed átirányításához a különböző szakaszok között. Például, amikor egy jelölt elfogadja az állásajánlatot, automatikusan hozzon létre beilleszkedési feladatokat, és rendelje azokat a megfelelő osztályokhoz.

Olvassa el még: 10 ingyenes ATS-sablon toborzáshoz és pályázók nyomon követéséhez

2. Könnyedén vezesse be az új alkalmazottakat

Segítsen az új munkatársaknak, hogy strukturált beilleszkedési megoldásokkal gyorsabban hatást gyakorolhassanak.

Készítsen egy átfogó HR-dokumentumtárat a munkavállalók számára a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a fontos vállalati információk, irányelvek és eljárások központosításához. Készítsen digitális alkalmazotti kézikönyvet, ossza meg a vezetőség üdvözlő üzeneteit, és biztosítson hozzáférést a releváns forrásokhoz egy kényelmesen elérhető helyen.

A dokumentumok támogatják a valós idejű együttműködést, lehetővé téve több HR-csapat tagjának, hogy egyszerre járuljon hozzá a dokumentumokhoz és szerkessze azokat. Használja a megjegyzés funkciót visszajelzések és javaslatok megadásához. Használjon aldokumentumokat és mappákat az információk hatékony szervezéséhez.

?Profi tipp: Segítsen az új munkatársaknak a sikerhez a ClickUp sablonjaival, amelyek megkönnyítik az új szerepbe való átállást, és lehetővé teszik számukra, hogy már a kezdetektől dokumentálják az általuk elért eredményeket. Kezdje a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával!

Olvassa el még: A 10 legjobb HR tehetségmenedzsment szoftver 2024-ben

3. Növelje az alkalmazottak teljesítményét

A ClickUp Views segítségével a HR-esek könnyedén és részletesen áttekinthetik az egész tehetségpipeline-t. Ezenkívül az egyszerűség és a vizuális áttekinthetőség segít nekik a teljesítménymenedzsment és az értékelések terén is naprakészek maradni.

Segítsen a HR-csapatoknak a feladatok létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében a ClickUp Views segítségével.

Így használhatja a ClickUp Views alkalmazást a teljesítménymenedzsmenthez:

Táblázatos nézet : Készítsen átfogó áttekintést a munkavállalók teljesítménymutatóiról, beleértve a célokat, a KPI-ket és az értékeléseket. Testreszabhatja az oszlopokat, hogy a releváns információk, például a munkavállaló neve, osztálya, teljesítményidőszaka és általános értékelése megjelenjenek. Készítsen átfogó áttekintést a munkavállalók teljesítménymutatóiról, beleértve a célokat, a KPI-ket és az értékeléseket. Testreszabhatja az oszlopokat, hogy a releváns információk, például a munkavállaló neve, osztálya, teljesítményidőszaka és általános értékelése megjelenjenek.

Táblázatos nézet : Kanban-stílusú táblával vizualizálhatja az alkalmazottak teljesítményét. Hozzon létre olyan szakaszokat, mint „A várakozásokat felülmúlja”, „A várakozásoknak megfelel” és „Fejlesztésre szorul”. Az alkalmazottak nevét a teljesítményértékelés alapján húzhatja át az egyes szakaszok között.

Lista nézet : Priorizálja az egyes alkalmazottak feladatait és projektjeit. Hozzon létre egyéni mezőket a határidők, az előrehaladás és a befejezés státuszának nyomon követéséhez. Használjon szűrőket és rendezési opciókat a magas teljesítményű alkalmazottak vagy a további támogatásra szorulók azonosításához. Priorizálja az egyes alkalmazottak feladatait és projektjeit. Hozzon létre egyéni mezőket a határidők, az előrehaladás és a befejezés státuszának nyomon követéséhez. Használjon szűrőket és rendezési opciókat a magas teljesítményű alkalmazottak vagy a további támogatásra szorulók azonosításához.

A ClickUp irányítópultjai központosított áttekintést nyújtanak az alkalmazottak munkaterheléséről, HR KPI-kről , termelékenységről és teljesítményről, hogy egyszerűbbé tegyék az elemzést.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legfontosabb mutatók, például az átlagos ledolgozott órák száma, a feladatok teljesítési aránya és a projekt ütemterveinek vizualizálására a ClickUp Dashboards segítségével.

Íme néhány példa a különböző típusú irányítópultokra, amelyeket beállíthat az alkalmazottak számára:

Munkahelyi terhelés megtekintése: Figyelje a munkavállalók munkahelyi terhelésének eloszlását, hogy felismerje a potenciális kiégést vagy alulhasznosítást. Szűrők segítségével elemezheti a munkahelyi terhelést osztály, csapat vagy egyén szerint.

Időkövetés nézet: Kövesse nyomon a különböző feladatokra és projektekre fordított időt, hogy azonosítsa az időigényes tevékenységeket és optimalizálja a munkafolyamatokat.

Személyes termelékenység nézet: Elemezze az egyéni teljesítménymutatókat, például a feladatok elvégzésének arányát, a feladatokra fordított időt és a célok elérését.

Olvassa el még: 10 alkalmazottkezelő szoftver HR-csapatok számára 2024-ben

4. Időt takaríthat meg a nehézkes folyamatokkal

A ClickUp sablonjai strukturált alapot nyújtanak a különböző HR-folyamatok racionalizálásához. Például a HR-esek a ClickUp Hiring Candidates Template sablont használhatják a tehetségek toborzásának kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Készítse el könnyedén teljes toborzási folyamatát az előre elkészített ClickUp Hiring Candidates Template sablon segítségével.

A tökéletes jelölt megtalálása egy álláshelyre ijesztő feladat lehet. Ez a sablon egyszerűsíti a toborzási folyamatot, és segít megtalálni az ideális jelöltet.

Csatlakoztassa kedvenc alkalmazását (Google Forms, Typeform stb.) a ClickUp-hoz a Zapier segítségével, hogy automatizálja az új feladatok létrehozását minden jelentkező számára. Ezzel elkerülhető a kézi adatbevitel, és biztosítható, hogy egyetlen jelölt se maradjon ki.

Ez a sablon a következőket kínálja:

Egyedi státuszok: Kövesse nyomon az egyes jelöltek előrehaladását egyedi státuszokkal, például „Benyújtva”, „Folyamatban”, „Telefonos interjú”, „Ajánlat” és „Elutasítva”.

Egyéni mezők: Szervezze és egészítse ki toborzási feladatait attribútumokkal, így könnyebben áttekintheti a jelöltek adatait.

Egyedi nézetek: Öt különböző ClickUp nézet segítségével könnyedén hozzáférhet az információkhoz, köztük a „HR pályázók nyomon követése”, „Csevegés nézet”, „Teljes galéria”, „Teljes lista” és „Lista nézet”.

Projektmenedzsment: Javítsa a jelöltek nyomon követését olyan funkciókkal, mint az időkövetés, a címkék, a függőségi figyelmeztetések és az e-mailek.

Egy másik sablon, amelyet használhat, a ClickUp toborzási cselekvési terv sablon.

Töltse le ezt a sablont Vezessen be egy átgondolt toborzási stratégiát a ClickUp toborzási cselekvési terv segítségével.

A tehetségek világában való eligazodáshoz stratégiai megközelítésre van szükség. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Határozzon meg egy világos utat: Vázoljon fel egy részletes ütemtervet a teljes toborzási folyamatra vonatkozóan.

Optimalizálja a jelöltek felkutatását: Határozza meg a leghatékonyabb és legeredményesebb módszereket a potenciális jelöltek felkutatásához.

A folyamat racionalizálása: Gondoskodjon arról, hogy a toborzási folyamat a lehető legzökkenőmentesebb és leghatékonyabb legyen.

Tartsa be az ütemtervet: Használjon strukturált ütemtervet, hogy a toborzási folyamat a terv szerint haladjon.

A toborzási célok kitűzésének kihívásai és megoldásai

A hatékony toborzási célok kitűzése elengedhetetlen a szervezet sikeréhez, azonban ez számos kihívással jár. Ezeknek az akadályoknak a megértése és a stratégiai megoldások megvalósítása elengedhetetlen a HR-csapatok számára.

Gyakori kihívások:

Összhang az üzleti célokkal: Az átfogó üzleti célok konkrét toborzási mutatókká alakítása kihívást jelenthet.

A toborzás hatásának mérése: A toborzási erőfeszítések üzleti eredményekre gyakorolt hatásának számszerűsítése gyakran nehéz feladat.

Dinamikus tehetségpiac: A tehetségek elérhetőségének, készségeinek és elvárásainak gyors változásai megnehezítik a pontos és hosszú távú célok kitűzését.

Adatok elérhetősége és minősége: A megbízható adatok és elemzések hiánya akadályozhatja a célok kitűzését és a teljesítmény mérését.

A rövid és hosszú távú célok közötti egyensúly: Azonnali toborzási igények prioritásainak meghatározása a szervezet jövőbeli tehetségigényeinek figyelembevételével bonyolult feladat lehet.

Megoldások a kihívások leküzdésére:

Stratégiai partnerség: Szoros együttműködés az üzleti vezetőkkel a toborzási célok és a szervezeti célok összehangolása érdekében.

Adatvezérelt megközelítés: Vezessen be megbízható adatelemzési módszereket a toborzási teljesítmény mérésére és a trendek azonosítására.

Agilis célkitűzés: Alkalmazzon rugalmas megközelítést a célkitűzéshez, amely lehetővé teszi a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodást.

Tehetségintelligencia: Fektessen be olyan eszközökbe és forrásokba, amelyek segítségével betekintést nyerhet a tehetségek elérhetőségébe, készségeibe és a javadalmazási trendekbe.

Folyamatos fejlesztés: Rendszeresen felülvizsgálja és finomítsa a toborzási célokat, hogy azok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

Olvassa el még: 10 sablon az új munkavállalók beillesztéséhez Excelben és ClickUpban

A szervezetek optimalizálhatják felvételi folyamataikat és magas teljesítményű csapatokat építhetnek azáltal, hogy összehangolják céljaikat az üzleti célkitűzésekkel, mérik a teljesítményt és kihasználják az adatokon alapuló betekintést.

A toborzás jövőjét a növekvő komplexitás és a legjobb tehetségekért folyó verseny jellemzi. Ahhoz, hogy előnyt szerezzenek, a HR-csapatoknak innovációt kell alkalmazniuk, ki kell aknázniuk a technológia előnyeit, és erős munkáltatói márkák építésére kell összpontosítaniuk. A tehetségek életciklusának egészében a jelöltek és a munkavállalók tapasztalatainak előtérbe helyezése lesz a kulcs a jövőbeli toborzási célok kitűzéséhez.

A ClickUp átfogó platformot kínál ezeknek a folyamatosan változó toborzási céloknak a támogatásához. Robusztus feladatkezelési, együttműködési és automatizálási funkciói lehetővé teszik a HR-csapatok számára a folyamatok racionalizálását, a hatékonyság javítását és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra !