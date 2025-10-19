A 11 legjobb Product Hunt alternatíva termékének piacra dobásához és promóciójához

A Product Hunt arról ismert, hogy segít az embereknek új termékek bevezetésében, felfedezésében és megbeszélésében, különösen a korai felhasználók és a technológiai rajongók körében.

De nem mindig egyszerű felkelteni a Product Hunt figyelmét. A platform zsúfolt, az időzítés fontos, és még a kiváló szoftvertermékek is elsikkadhatnak, ha nincs megfelelő hálózatuk vagy promóciójuk. Független gyártók, kis startupok vagy niche SaaS termékek esetében, ha csak a Product Huntra támaszkodnak, az korlátozhatja, hogy mennyi értékes visszajelzést kapnak a célközönségtől.

Ezért sok alapító és marketinges más weboldalakat és közösségeket keres, hogy bétatesztelőket érjen el, kapcsolatba lépjen valódi felhasználókkal, és lépésről lépésre építse fel a termék népszerűségét.

Ebben a cikkben bemutatunk néhányat a legjobb Product Hunt alternatívák közül, amelyek segítenek elérni a megfelelő közönséget, visszajelzéseket gyűjteni és következő termékbevezetését fenntarthatóbb módon növelni.

A 11 legjobb Product Hunt alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb Product Hunt alternatívákról, hogy néhány kulcsfontosságú funkció, kiegészítő funkció, ár és felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* BetaList Korai visszajelzések és a bevezetés előtti érdeklődés Béta felhasználói regisztrációk, trend témák, napi összefoglaló, termékoldalak Egyedi árazás Indie Hackers Közösségi támogatás és visszajelzések a társaiktól Aktív fórumok, valós esettanulmányok, ötletfal és alapító interjúk Ingyenes Reddit Niche közösségek és nyers felhasználói visszajelzések Célzott subredditek, valós idejű kommentek, láthatóság a pozitív szavazatoknak köszönhetően, széles közönség Ingyenes; fizetős csomagok 5,99 USD/hó/felhasználó áron. AlternativeTo Szoftverek összehasonlítása és sikeres váltók Felhasználói rangsorok, versenytársak listája, valós vélemények, közösségi szavazások Ingyenes BetaPage Startupok bemutatása bétatesztelőknek Terméklisták, béta felhasználói közösség, hírlevél funkciók, útiterv betekintés Ingyenes Következő lépés Folyamatos láthatóság és korai vonzerő Napi startup-funkciók, hírlevél-elhelyezés és technológiai közösség elérése Ingyenes; fizetős csomagok 99 dollártól (egyszeri) Starter Story Tanuljon valódi alapítói stratégiákból Több mint 4400 esettanulmány, közösségi hozzáférés, részletes jelentések, tanfolyamok Egyedi árazás Betafy Startupok és béta felhasználók összekapcsolása Béta tesztelők csoportja, visszajelzések gyűjtése, potenciális ügyfelek felkutatása, felfedezés listák Egyedi árazás G2 Bizalomépítés és hiteles validálás Ellenőrzött vélemények, versenytársakkal való összehasonlítások, bizalomjelzők, nagy vásárlói közösség Ingyenes Capterra Üzleti vásárlók elérése B2B szoftverekhez Ellenőrzött vélemények, részletes termékoldalak, PPC-ajánlatok, bizalomépítő funkciók Ingyenes SaaSWorthy Pártatlan szoftver-válogatás SW pontszámok, több mint 75 000 eszköz, ellenőrzött értékelések, válogatott listák, valódi idézetek Ingyenes

Mit kell keresnie a Product Hunt alternatíváiban?

A Product Hunt alternatíváinak feltérképezésekor érdemes olyan platformokat választani, amelyek megfelelnek a célközönségének, és megkönnyítik a szoftvertermékeinek a megfelelő emberek elé juttatását.

Az ideális eszköznek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Aktív közösségek , ahol az új termékeket elsőként kipróbáló felhasználók, béta-felhasználók és technológiai rajongók rendszeresen megnézik az új eszközöket és őszinte véleményüket osztják meg.

A niche-hez illeszkedő közönség , így nem a rossz , így nem a rossz felhasználói személyiségnek kínálja technológiai termékeit.

Egyszerű benyújtási lépések és gyors jóváhagyások , így a termékbevezetésre koncentrálhat, nem pedig végtelen űrlapok kitöltésére.

a hűséges ügyfélkörrel való interakcióra és valódi közösségi elkötelezettség kialakítására. Egyértelmű módszerek értékes visszajelzések gyűjtésére és valódi közösségi elkötelezettség kialakítására.

Költség és haszon közötti egyensúlyt biztosító lehetőségek – egyes platformok ingyenesek, míg mások extra láthatóságért vagy prémium elhelyezésért díjat számolnak fel.

A 11 legjobb Product Hunt alternatíva

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A felhőalapú SaaS platformokat használó vállalkozások gyakran állítják, hogy új termékeiket és funkcióikat 20–40%-kal gyorsabban tudják piacra dobni, mint korábban.

Ez azt jelenti, hogy a korai hozzáférésű eszközök és technológiai termékek valódi potenciállal rendelkeznek arra, hogy megfelelő bevezetési tervvel szélesebb közönséget érjenek el és felforgassák a piacot.

Ha össze szeretné hasonlítani a termékbevezetési szoftvereket, vagy be szeretne kapcsolódni a Product Hunt-on kívüli fantasztikus közösségbe, itt találja a legjobb alternatívákat, amelyek segítenek kapcsolatba lépni a korai felhasználókkal.

Készen áll a termékek elterjedésének elősegítésére?

1. BetaList (A legjobb korai visszajelzések és a bevezetés előtti népszerűség növelése szempontjából)

via BetaList

A Gallup adatai szerint azoknak a munkavállalóknak 80%-a, akik hetente érdemi visszajelzést kapnak, teljes mértékben elkötelezettnek érzi magát. Ugyanez az elv érvényes az új termékek fejlesztése során is.

A korai felhasználók és béta felhasználók őszinte visszajelzései nélkül az indie gyártók és a kis csapatok gyakran elszalasztják a lehetőséget, hogy finomítsák alkotásaikat. A BetaList segít megoldani ezeket a problémákat azzal, hogy a projektjét olyan emberek elé tárja, akik új eszközöket szeretnének kipróbálni, és értékes visszajelzéseket adnak Önnek a teljes bevezetés előtt.

Ez a korai megjelenés segíthet az első valódi felhasználók megnyerésében, a bizalom kiépítésében és egy olyan termék kialakításában, amely az első naptól kezdve megfelel a célközönségének.

A BetaList legjobb funkciói

Lépjen kapcsolatba béta felhasználókkal és technológiai rajongókkal, akik érdeklődnek a SaaS termékek és webes eszközök tesztelése iránt.

Készítsen egyszerű termékoldalakat, hogy regisztrációkat gyűjtsön és valódi felhasználói visszajelzéseket kapjon.

Használja a trendi témákat, mint például az alkalmazások, a fejlesztői eszközök, az AI-eszközök és a projektmenedzsment, hogy megtalálja a magának való rést.

Érje el azt a közösséget, amely aktívan keresi az új eszközöket és mellékprojekteket.

Nyerjen extra láthatóságot a BetaList napi összefoglalójával és hírlevelével.

A BetaList korlátai

A legtöbb forgalom a bemutatás utáni első néhány napban történik.

Nem minden termék kap egyenlő figyelmet extra promóció nélkül.

A nagyobb bevezetési platformokhoz képest korlátozottabb közösségi elkötelezettség

BetaList árak

Egyedi árazás

BetaList értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a BetaList-ről?

Ez a Reddit-vélemény megosztotta:

Az első 10 napban 209 látogató érkezett a termék weboldalára a BetaListről, és közülük 53 regisztrált... Új termék első forgalmaként ez a szám számomra meglehetősen pozitívnak tűnik.

Az első 10 napban 209 látogató érkezett a termék weboldalára a BetaListről, és közülük 53 regisztrált... Új termék első forgalmaként ez a szám számomra meglehetősen pozitívnak tűnik.

🎥 Nézze meg: Hogyan tervezze meg következő termékbevezetését a ClickUp sablon segítségével:

2. Indie Hackers (A legjobb közösségi támogatás és társak visszajelzései szempontjából)

via Indie Hackers

Egy új termék, mellékprojekt vagy SaaS eszköz fejlesztése elszigetelődést okozhat, különösen az egyedül dolgozó független alapítók számára. Elkötelezett közösség nélkül könnyen lemaradhatunk olyan ötletekről, kapcsolatokról és értékes visszajelzésekről, amelyek egy sikeres piacra dobást tesznek lehetővé.

Az Indie Hackers ezt úgy oldja meg, hogy a alapítóknak teret biztosít a valós történetek megosztására és másoktól való tanulásra.

Ez a nyílt hálózat segít megtalálni a korai felhasználókat, gyakorlati tanácsokat kapni és kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel, miközben hosszú távon is motivált maradhat.

Az Indie Hackers legjobb funkciói

Aktív fórumok, ahol független gyártók, fejlesztők és startupok osztják meg sikereiket, kudarcaikat és tippjeiket.

Hozzáférés nyereséges mellékprojektek és technológiai termékek valós esettanulmányaihoz

Ötletfal azonnali közösségi részvételhez és visszajelzésekhez új ötletekről

Társak támogatása az új eszközök tesztelésében, bevezetésében és marketingjében

Történetek és interjúk, amelyek inspirálják következő lépéseit és tájékoztatják Önt.

Az Indie Hackers korlátai

Nincs közvetlen „bevezetési oldal”, mint a Product Hunt esetében – több a vita, mint a promóció.

Ha nem aktív a közösségben, időbe telhet, mire felfigyelnek Önre.

A visszajelzések mennyisége attól függ, mennyire vesz részt és mennyit járul hozzá.

Indie Hackers árak

Ingyenes

Indie Hackers értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Reddit (a legjobb niche közösségek és nyers felhasználói visszajelzések esetén)

via Reddit

Sok startup és független gyártó alábecsüli a Reddit jelentőségét, pedig a megfelelő subredditben elhelyezett megfelelő bejegyzés hatalmas forgalmat generálhat anélkül, hogy egy centet is költenél.

A zsúfolt bevezetési oldalakkal ellentétben a Reddit előnyt jelent azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a célközönségével azok által preferált helyeken lépjen kapcsolatba, például az r/SideProject oldalon az indie ötletek, az r/Entrepreneur oldalon a vállalkozók, vagy az r/InternetIsBeautiful oldalon az okos technológiai termékek esetében.

Ha jól használja, a Reddit segít nyers, szűretlen visszajelzéseket gyűjteni, korai felhasználókat vonzani és bizalmat építeni oly módon, ahogyan a csiszolt bemutató oldalak önmagukban nem tudnak.

A Reddit legjobb funkciói

Lépjen kapcsolatba a korai felhasználókkal a célzott subredditeken.

Tesztelje ötleteit nyilvánosan, és gyorsan szerezzen őszinte, nyers visszajelzéseket!

Ha bejegyzése visszhangra talál, ingyenesen elérheti a technológiai termékek hatalmas közönségét.

Maradjon látható az idő múlásával a pozitív szavazatok és az aktív beszélgetési szálak révén.

Tudja meg, mit szeretne valójában a célközönsége, mielőtt több időt fordítana a fejlesztésre.

A Reddit korlátai

Könnyű megszegni a közösségi szabályokat és eltávolíttatni a bejegyzéseket, ha túl erőteljesen reklámozza magát.

Kutatás és türelem szükséges – az eredmények a megfelelő módon történő közzétételtől függenek.

Az elkötelezettség kiszámíthatatlan és néha kemény lehet.

Reddit árak

Ingyenes

Reddit Premium: 5,99 USD/hó felhasználónként

Reddit értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Redditről?

Ez a G2-es értékelés a következőket tartalmazza:

A Reddit egy kiváló közösségi média platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csatlakozzanak egy közösséghez, tartalmakat tegyenek közzé és beszélgetéseket folytassanak más felhasználókkal. A Reddit megkönnyíti a közösségek létrehozását vagy azokhoz való csatlakozást, valamint a hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolatfelvételt.

A Reddit egy kiváló közösségi média platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csatlakozzanak egy közösséghez, tartalmakat tegyenek közzé és beszélgetéseket folytassanak más felhasználókkal. A Reddit megkönnyíti a közösségek létrehozását vagy azokhoz való csatlakozást, valamint a hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolatfelvételt.

👀 Érdekesség: Az első iPhone 2007-es bemutatója majdnem kudarcba fulladt. Steve Jobsnak a színfalak mögött kellett másik készüléket használnia, mert a prototípus a bemutató során folyamatosan leállt.

4. AlternativeTo (A legjobb szoftverek összehasonlításához és a váltók megnyeréséhez)

via AlternativeTo

A szoftvertermékeinek olyan emberek elé tárása, akik már alternatívákat keresnek, okos rövidítés a forgalom növeléséhez és az új dolgokat kipróbálni kész korai felhasználók megtalálásához.

Az AlternativeTo a valódi felhasználói szavazatok és értékelések alapján rangsorolja az eszközöket, így amikor valaki egy népszerű alkalmazás alternatíváját keresi, az Ön új terméke a már befutott nevek mellett megjelenhet.

AlternativeTo legjobb funkciói

Jelenjen meg közvetlenül a főbb versenytársak mellett, amikor a felhasználók jobb lehetőségeket keresnek.

Érje el a szoftverek összehasonlítására és új SaaS termékek felfedezésére vágyó nagy, aktív közösséget!

Használja a valódi felhasználói értékeléseket és szavazatokat a bizalom építéséhez és a potenciális ügyfelek vonzásához.

Használja ki a folyamatos organikus forgalmat, miközben az emberek jobb eszközöket keresnek.

Maradjon naprakész a közösségi rangsorok és a friss termékoldalak segítségével.

AlternativeTo korlátozások

Időbe telik, amíg a szerszámod kiemelkedik, ha még nincs sok pozitív értékelése.

Ez nem egy klasszikus bevezetési platform, inkább a folyamatos felfedezéshez hasznos, mint a nagy bejelentésekhez.

Korlátozott közvetlen interakció – arra támaszkodsz, hogy a látogatók rákattintanak a weboldaladra.

AlternativeTo árak

Ingyenes

AlternativeTo értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. BetaPage (A legjobb megoldás a startupok bemutatására a korai felhasználók és bétatesztelők számára)

via BetaPage

Néhány évvel ezelőtt a Ray-Ban és a Meta piacra dobta a Ray-Ban Stories nevű okos szemüveget. Az ötlet futurisztikusnak tűnt: szemüveg, amellyel rejtett kamerákkal lehet fényképeket és videókat készíteni. A termék bevezetése azonban nem talált visszhangra a valódi vásárlók körében.

A készlet kevesebb mint 10%-a kelt el, és több mint 13%-a került visszaküldésre, ami bizonyítja, hogy egy új termék milyen nehézségekkel küzdhet, ha nem éri el a célközönségét és nem kap valódi visszajelzéseket.

A BetaPage segít az indie gyártóknak és a startupoknak elkerülni ezt a hibát azáltal, hogy felsorolja azokat a mellékprojekteket, SaaS termékeket és technológiai eszközöket, ahol a korai felhasználók valóban új ötleteket keresnek. Segít vonzani a béta felhasználókat, értékes visszajelzéseket gyűjteni és tesztelni a termékbemutatót jóval a nagy termékbevezetés előtt.

A BetaPage legjobb funkciói

Sorolja fel szoftvertermékeit vagy alkalmazásait, függetlenül attól, hogy azok fejlesztés alatt állnak, zárt bétatesztelés alatt vannak vagy már elérhetők.

Érje el a startupok szerelmeseinek, bétatesztelőknek és ötletvadászoknak a közösségét!

Szerezzen pozitív értékeléseket és hírlevél-funkciókat, amelyek a korai látogatókat termékoldalaira irányítják.

Mérje fel a valódi érdeklődést, és alakítsa ki a bemutatóját, mielőtt nagyobb összegeket költene a bevezetésre.

Gyűjtsön hasznos információkat, hogy javítsa ütemtervét és bizalmat építsen ki a potenciális ügyfelekkel.

A BetaPage korlátai

A regisztrációk minősége vegyes lehet, ha a niche túl széles.

A legjobb eredményt más Product Hunt alternatívákkal együtt használva érheti el, hogy elegendő vonzerőt biztosítson.

Kevésbé hasznos olyan, már teljes mértékben bevezetett szoftverek esetében, amelyek nem igényelnek bétatesztelést.

BetaPage árak

Ingyenes

BetaPage értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Launching Next (A legjobb a folyamatos láthatóság és a korai vonzerő szempontjából)

via Launching Next

A startupodat valódi felhasználók elé tárni gyakran a termékbevezetés legnehezebb része, különösen akkor, ha mellékprojekteket vagy niche SaaS termékeket fejlesztesz, és nincs nagy marketing költségvetésed.

A Launching Next segítségével naponta listázhat új startupokat és technológiai termékeket, így ötleteit több ezer olvasó elé tárhatja, akik új eszközöket keresnek kipróbálásra. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy értékes visszajelzéseket gyűjtsön, kapcsolatba lépjen a korai felhasználókkal, és a termék bevezetésének napján túl is fenntartsa a lendületet.

A Next legjobb funkciói

Mutassa be szoftvertermékeit, eszközeit és új projektjeit több ezer népszerű startup mellett!

Érje el a technológia iránt érdeklődő közönséget, a vállalkozókat és a potenciális béta felhasználókat!

Használja ki a napi látogatók által böngészett mellékprojektek és új eszközök tesztelésének előnyeit!

Lehetőség a napi hírlevélben való megjelenésre a közösség további bevonása érdekében.

Egyszerű benyújtási folyamat, egyértelmű út a kiemelt megjelenéshez

A Next korlátai

Az alapszintű listázások extra promóció nélkül kevésbé láthatóak lehetnek.

A forgalom a piaci résszel és a termékoldalak kiemelkedő minőségével függ össze.

A legjobb eredményt más Product Hunt alternatívákkal kombinálva éri el.

A Next árazásának bevezetése

Ingyenes

Frissítés: 99 USD (egyszeri)

A Launching Next értékelései és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hangvezérelt termelékenység : Használja : Használja a Talk to Text funkciót , hogy gyorsan rögzíthesse ötleteit, kioszthassa a bevezetési feladatokat vagy tájékoztathassa csapatát – kéz nélkül, akár útközben is.

Zökkenőmentes együttműködés : Dokumentumok létrehozása, üzenetek megvitatása és feladatok kiosztása a csapattagoknak valós időben, mindez egyetlen platformon belül.

Mesterséges intelligencia által támogatott betekintés : Kapjon kontextusba illeszkedő válaszokat a bevezetéssel kapcsolatos kérdésekre, készítsen sajtóközleményeket, blogbejegyzéseket vagy GYIK-eket, és azonnal foglalja össze a visszajelzéseket vagy a megbeszélések jegyzetét.

Szüntesse meg az eszközök túlterheltségét: Cserélje le a több, egymástól függetlenül működő AI eszközt egyetlen, vállalati szintű megoldásra, és szerezzen ingyenes hozzáférést a ChatGPT< Claude, Gemini és más eszközökhöz, hogy egy olyan all-in-one kontextusfüggő munkahelyi AI-t kapjon, amely megérti termékét, csapatát és céljait. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – a kontextusfüggő munkahelyi AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját a munkák elvégzéséhez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.

7. Starter Story (A legjobb, ha valódi alapítói stratégiákból szeretne tanulni)

via Starter Story

Tudta, hogy a Google 2024 közepén kénytelen volt bezárni az amerikai felhasználók számára készült podcast-alkalmazását, miután nem sikerült elegendő közönséget szereznie?

Annak ellenére, hogy egy globális márka áll mögötte, a Google Podcasts csak az Egyesült Államokban a heti hallgatók körülbelül 4%-ának első számú választásává vált, míg a YouTube több mint 23%-ot vonzott. A gyenge bevezetés és a tisztázatlan piac még a leginnovatívabb termékek vagy vállalatok sikerét is megakadályozhatja.

A Starter Story éppen ezért létezik: segít a vállalkozóknak elkerülni ezeket a vakfoltokat azáltal, hogy több ezer valós, részletes példát mutat be a termékbevezetési stratégiákról és arról, hogyan tehetik sikeressé következő vállalkozásukat.

A Starter Story legjobb funkciói

Tanuljon több mint 4400 alapító esettanulmányából, különböző iparágakból és üzleti modellekből.

Hozzáférés részletes jelentésekhez és kutatásokhoz, hogy felismerje a trendeket és a jövedelmező hiányosságokat.

Csatlakozzon egy aktív alapítói közösséghez, ahol visszajelzéseket és gyakorlati tanácsokat kaphat társaiktól.

Használjon sablonokat és eszközöket, hogy az ötlettől a piacra dobásig gyorsabban jusson el.

Vegyen részt speciális tanfolyamokon a Lean SEO, az e-mail marketing és a solopreneur rendszerek témakörében.

A Starter Story korlátai

A magas előzetes tagsági költségek nehézséget jelenthetnek a saját erőből induló alapítók számára.

A bevételi adatok önbevalláson alapulnak, nem mindig független források által ellenőrzöttek.

Egyes történetek inspirálóbbnak tűnhetnek, mint a lépésről lépésre végrehajtható cselekvések.

A közösség mélysége és a támogatási tapasztalatok témánként és felhasználónként eltérőek.

Starter Story árak

Egyedi árazás

Starter Story értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Betafy (A legjobb a startupok és a béta felhasználók összekapcsolásához)

via Betafy

Amikor valami újat indít, semmi sem fáj jobban, mint a csend. Elkötelezett korai tesztelők csoportja nélkül könnyen elnézhetők a hibák, elveszthető a lendület, vagy olyan termék készülhet, amelyet senki sem akar.

A Betafy úgy oldja meg ezt a problémát, hogy közvetlenül összeköti a startupokat azokkal a valódi béta felhasználókkal, akik alig várják, hogy tesztelhessék a terméket és megosszák visszajelzéseiket. Ez egy egyszerű módszer a problémák felismerésére, az információk gyűjtésére és a lojalitás kiépítésére, mielőtt a termék piacra kerülne.

A Betafy legjobb funkciói

Csatlakozzon a bétatesztelők és az új termékeket korán kipróbáló felhasználók közösségéhez.

Szerezzen visszajelzéseket, amelyek segítenek a problémák kijavításában a szélesebb körű bevezetés előtt.

Használja a platformot, hogy tesztelőket találjon alkalmazásokhoz, SaaS-hez és új digitális termékekhez.

Mutassa be startupját egy erre a célra kialakított felfedező felületen!

Ötvözze a felhasználói kutatást és a potenciális ügyfelek generálását egy helyen

A Betafy korlátai

A visszajelzések minősége attól függ, hogy a bétatesztelői mennyire aktívak.

A nagyobb bevezetési platformokhoz képest kisebb közösség

A bétatesztelésen túlmenő beépített promóciós lehetőségek korlátozottak

Betafy árak

Egyedi árazás

Betafy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. G2 (A legjobb a bizalomépítéshez és a hiteles felhasználói validáláshoz)

via G2

Még a legokosabb termékbevezetések is kudarcot vallhatnak, ha az új vásárlók nem bíznak abban, amit létrehozott. Egy dolog a SaaS vagy technológiai termékeit a Product Hunt-on népszerűsíteni, de egészen más dolog konkrét bizonyítékokat szolgáltatni a valódi ügyfelektől.

A G2 megoldja ezt a problémát azzal, hogy látható, megbízható teret biztosít a szoftverének a hitelesített értékelések számára. Ez megkönnyíti a korai felhasználók megnyerését, a nagy versenytársakkal való összehasonlítást, és az értékes visszajelzéseket a bevezetés után is hosszú ideig tartó hitelességgé alakítja.

A G2 legjobb funkciói

Gyűjtsön hiteles véleményeket valódi ügyfelektől, hogy bizalmat építsen ki célközönségével.

Mutassa be termékét a versenytársak mellett, hogy a vásárlók közvetlenül összehasonlíthassák a szoftvereket.

Használja a G2 jelvényeit és bizalmi jelzéseit a weboldalán a konverziók növelése érdekében.

Csatlakozzon egy nagy szakemberekből álló közösséghez, akik megosztják egymással, mi működik és mi nem.

Vonzza a folyamatos organikus forgalmat az új eszközöket és SaaS termékeket kereső vásárlóktól.

A G2 korlátai

Elég sok időt és energiát igényelhet a megfelelő minőségű értékelések összegyűjtése.

A versenytársak listája magasabb rangot kaphat, ha több értékeléssel vagy nagyobb marketingbüdzsével rendelkeznek.

A vélemények nyilvánosak, ezért a negatív visszajelzések rossz kezelés esetén ronthatják az értékelését.

G2 árak

Ingyenes

G2 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a G2-ről

Ez a G2-es értékelés megosztotta:

A G2.com az én első számú platformom lett, amikor új szoftvereket kell értékelnem vagy eszközöket kell összehasonlítanom. Gyakran használom – hetente többször is –, mert hihetetlenül könnyű navigálni rajta, és időt takarít meg a döntéshozatali folyamat során.

A G2.com az én első számú platformom lett, amikor új szoftvereket kell értékelnem vagy eszközöket kell összehasonlítanom. Gyakran használom – hetente többször is –, mert hihetetlenül könnyű navigálni rajta, és időt takarít meg a döntéshozatali folyamat során.

👀Érdekesség: A Nike „Just Do It” szlogenje egy elítélt gyilkos utolsó szavai alapján született, és egy váratlan eredetű ötletből milliárd dolláros marketingkampány lett.

10. Capterra (A legjobb üzleti vásárlók eléréséhez és B2B szoftverek bemutatásához)

via Capterra

Az Amazon „Just Walk Out” pénztártechnológiája a bevezetésekor futurisztikusnak tűnt, de nem vette figyelembe azt, ami az ügyfelek számára igazán fontos volt: a megtakarítások láthatóságát, a nyugták nyomon követhetőségét és a termékek valós idejű megtalálhatóságát.

Ez arra emlékeztet, hogy még a legmodernebb termékek is kudarcot vallanak, ha nem felelnek meg a valódi felhasználók igényeinek.

A Capterra segít elkerülni ezt a buktatót azáltal, hogy összeköti a szoftverét olyan vásárlókkal, akik a vásárlás előtt megbíznak a felhasználói értékelésekben és az egymás melletti összehasonlításokban. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy eszközét olyan vállalkozások elé tárja, amelyek aktívan keresnek olyan megoldásokat, mint az Öné.

A Capterra legjobb funkciói

Segítsen az üzleti vásárlóknak összehasonlítani az eszközöket hiteles felhasználói véleményekkel

Részletes termékoldalak bemutatása, amelyek bizalmat és átláthatóságot teremtenek

Licitáljon kategóriákra, hogy megjelenjen a niche piac döntéshozói előtt.

Gyűjtse össze és emelje ki a hiteles felhasználói visszajelzéseket, hogy bizonyítsa a termék hitelességét.

Tűnjön ki a versenytársak közül, akiket a vásárlók már megnéztek!

A Capterra korlátai

A vélemények közzététele egyes gyártók esetében lassú vagy következetlen lehet.

A felülvizsgálati viták kezelésének minősége változó lehet.

Ahhoz, hogy a lista élén maradhasson, gyakran extra költségvetésre van szükség a kattintásonként fizetett hirdetésekhez.

Capterra árak

Ingyenes

Capterra értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Capterráról

Ez a G2-es értékelés megosztotta:

A Capterra egy hatalmas platform, amely számos szoftver részletes áttekintését tartalmazza. A Capterra felülete nagyon felhasználóbarát. Szeretem használni a Capterrát, mert egy pénzügyi vállalatnál dolgozom, és a szervezet zökkenőmentes működéséhez különböző szoftverekre van szükségünk, például adatelemzéshez, videokonferenciákhoz stb.

A Capterra egy hatalmas platform, amely számos szoftver részletes áttekintését tartalmazza. A Capterra felülete nagyon felhasználóbarát. Szeretem használni a Capterrát, mert egy pénzügyi vállalatnál dolgozom, és a szervezet zökkenőmentes működéséhez különböző szoftverekre van szükségünk, például adatelemzéshez, videokonferenciákhoz stb.

11. SaaSWorthy (A legjobb objektív szoftverlistákhoz)

via SaaSWorthy

A rossz szoftverválasztás pazarláshoz, időveszteséghez és a növekedés megtorpanásához vezethet, még mielőtt a csapata elkezdené a munkát.

Mivel minden kategóriában több ezer lehetőség áll rendelkezésre, ha kizárólag az intuícióra támaszkodunk, az gyakran kedvezőtlen eredményekhez vezet. A SaaSWorthy ezt a kihívást úgy oldja meg, hogy több mint 75 000 szoftverterméket követ nyomon, és egyértelmű SW-pontszámokkal rangsorolja őket, így Ön okosabban válogathat, és összehasonlíthatja a valóban fontos tényezőket.

A SaaSWorthy legjobb funkciói

Több mint 75 000 eszköz nyomon követése több mint 600 szoftverkategóriában

Használja az SW pontszámot a termékek népszerűség, elégedettség és lendület alapján történő összehasonlításához.

Böngésszen a hitelesített felhasználói értékelések és a részletes árinformációk között!

Szerezzen be válogatott listákat, például a legjobb beszállítói menedzsment vagy alkalmazotti képzési eszközökről.

Hozzáférés valódi felhasználói véleményekhez, amelyek bemutatják az előnyöket, hátrányokat és valós használati eseteket.

SaaSWorthy korlátozások

Egyes kategóriák mélyebb tartalommal rendelkeznek, mint mások.

Az ingyenes tanácsadás nem olyan személyre szabott, mint egy fizetett tanácsadóé.

A listák túlnyomóak lehetnek a niche iparágak számára.

SaaSWorthy árazás

Ingyenes

SaaSWorthy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ha a Product Hunt mellett további lehetőségeket keres, hogy termékeit korai felhasználók és közösségek elé tárja, itt van három remek alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia.

Hacker News : Ossza meg mellékprojekteit és új termékeit a befolyásos Hacker News közösséggel, hogy őszinte visszajelzéseket kapjon.

GrowthHackers : Népszerűsítse a termékbevezetéseket és a növekedési történeteket egy marketingben jártas közönség előtt.

Launching Next : Fedezze fel és jelölje meg ígéretes új startupokat és mellékprojekteket

📖 Olvassa el még: Ingyenes Gantt-diagram sablonok Excelben és ClickUpban

