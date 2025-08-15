A 10 legjobb Axosoft alternatíva 2025-ben az agilis projektmenedzsmenthez

Ha már küzdött az Axosoft nehézkes felhasználói felületével, lassú frissítéseivel vagy merev munkafolyamataival, akkor már tudja, hogy ez a szoftver nem az agilis csapatok jelenlegi munkamódszereihez lett kialakítva.

Vannak jobb eszközök. Olyanok, amelyekkel nem kell végtelen legördülő menük között böngészni csak azért, hogy frissítsen egy felhasználói történetet. Ezek az eszközök valós idejű láthatóságot, intuitív drag-and-drop táblákat, AI-támogatott sprinttervezést és integrációkat kínálnak, amelyek valóban működnek, anélkül, hogy minden sprintnél szétesnének.

Ebben az útmutatóban kihagyjuk a felesleges részleteket, és az Axosoft alternatíváira koncentrálunk, amelyek valóban eredményesek. Ez a lista Önnek szól – a többfunkciós káoszt kezelő projektmenedzsernek, a tiszta sprint táblákra szoruló fejlesztési vezetőnek vagy a működő megoldást kereső startup-alapítónak. Kezdjük is!

👀 Tudta? Az 1990-es években a világszínvonalú szoftverfejlesztő részlegek gyakran a legrosszabb teljesítményt nyújtották – a projektek túllépték a határidőket, túllépték a költségvetést, és néha teljesen kudarcot vallottak. A fordulópont 2001-ben következett be az Agile Manifesto bevezetésével, amely drámai változást indított el a merev menedzsment gyakorlatoktól a rugalmasabb, együttműködésen alapuló fejlesztési megközelítés felé.

Miért érdemes az Axosoft alternatíváit választani?

Az Axosoft nem rossz eszköz, de nem felel meg a modern Agile munkafolyamatoknak. Íme, miért hagyják el a legtöbb Agile csapat:

Elavult felhasználói felület és élmény : A felület nehézkesnek és nem intuitívnak tűnik a modernebb Agile eszközökhöz képest.

Megtanulása nehéz : Az új csapattagok beillesztése lassú és frusztráló lehet.

Korlátozott együttműködési funkciók : Valós idejű szerkesztés, : Valós idejű szerkesztés, fejlesztési együttműködési eszközök , megjegyzések és integrációk hiányoznak vagy nem elégségesek.

Rigid workflows : Az Axosoft testreszabása a csapat tényleges folyamatához gyakran több erőfeszítést igényel, mint kellene.

Gyenge skálázhatóság : Több csapat vagy nagyszabású projekt kezelése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.

Modern funkciók hiánya: Nincs AI-támogatott backlog-kezelés, korlátozott feladat-automatizálás és kevesebb beépített sablon, ami megnehezíti a használat indoklását.

Az Axosoft alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az egyes Axosoft alternatívák használati eseteiről és árazási struktúrájáról, amelyeket ebben a bejegyzésben tárgyalunk:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp • Agilis táblák sprintokkal, backloggal, Gantt-diagrammal, dokumentumokkal, irányítópultokkal • AI-alapú projekt- és tudásmenedzsment a ClickUp Brain segítségével • Egyedi munkafolyamatok, fejlesztői eszközök integrációja (pl. GitHub, GitLab) Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyeknek végpontok közötti agilis projektmenedzsmentre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Jira • Scrum/Kanban táblák, egyedi munkafolyamatok • Hatékony szűrés JQL segítségével • Natív fejlesztői integrációk a Confluence és a Bitbucket alkalmazásokkal Közepes és nagy méretű Agile csapatok, amelyek mélyreható testreszabást és nyomon követést igényelnek. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8,60 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. GitLab • Egységes DevOps + Agile tervezés • Beépített CI/CD, egyesítési kérések, biztonsági tesztelés • Kódverziókezelés + nyomon követés DevSecOps csapatok közepes méretű és nagyvállalati szervezetekből Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Wrike • Feladatok és munkaterhelés nézetek, irányítópultok, űrlapok • Valós idejű frissítések, ellenőrzés, időkövetés • Fejlett elemzések és jelentések Funkciók közötti csapatok, amelyek együttműködve kezelik a projekteket és a munkaterhelést Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Monday. com • Kanban, idővonal, Gantt nézetek • Munkafolyamat-automatizálás, irányítópultok • Előre elkészített Agile sablonok és integrációk Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek vizuális, testreszabható munkafolyamatokra szorulnak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Asana • Idővonal és munkaterhelés nézetek, függőségek • Célkövetés, portfólió nézet • Automatizálás és OKR összehangolás Agilis csapatok startupokban és közepes méretű szervezetekben, amelyek a gyors végrehajtásra összpontosítanak. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Targetprocess • SAFe/LeSS/Nexus keretrendszer támogatás • Értéklánc-térkép, ütemtervek • Stratégiai és csapat szintű összehangolás Nagyméretű Agile csapatok, amelyek vállalati Agile keretrendszereket használnak Egyedi árak vállalatok számára Trello • Drag-and-drop Kanban táblák • Power-Ups naptárhoz, szavazáshoz, egyéni mezőkhez • Butler automatizálási eszköz Egyének és kis csapatok, akik egyszerű Agile vagy személyes munkafolyamatokat kezelnek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 6 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Zoho Sprints • Epics, backlog, sprinttervezés • Zoho csomag integrációk • Agilis jelentések és retrospektívák Startupok és kis agilis csapatok, akik megfizethető agilis megoldást keresnek A fizetős csomagok ára 1 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árak vállalatok számára. YouTrack • Scrum/Kanban, időkövetés, automatizálás • Gantt-diagramok, ügyfélszolgálati integráció • Egyedi munkafolyamatok és szkriptek Bármilyen méretű technikai csapatok, amelyek fejlesztési feladatokat és hibajelentéseket kezelnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,40 USD/felhasználó/hónap; egyedi árak vállalatok számára.

A 10 legjobb Axosoft alternatíva

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a legjobb Axosoft alternatívák és feladatautomatizáló szoftverek a modern Agile csapatok számára:

1. ClickUp (A legjobb az end-to-end Agile projektmenedzsmenthez)

Kezdje el sprintek kezelését a ClickUp-ban Futtassa hatékonyan az agilis sprinteket a ClickUp Sprint Management Platform segítségével, hogy minden iterációt teljes átláthatósággal tervezhessen, nyomon követhessen és felülvizsgálhasson a csapatában.

Ha unod már, hogy tucatnyi eszköz között kell váltogatnod a sprintek, a hátralékok, a dokumentáció és az ütemtervek kezeléséhez, a ClickUp – a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás – mindezt egy tiszta, testreszabható felületen egyesíti.

A ClickUp Sprint Management használata egyszerű: beállíthatja a sprint időtartamát, hozzárendelheti a story pontokat, és nyomon követheti a sebességet vagy a burndown mutatókat a beépített, automatikusan frissülő irányítópultokkal. Minden sprint önmagában lezárható, a feladatok automatikusan archiválhatók, és teljes áttekintést kap arról, hogy mi készül el, és mi marad el.

A hátralékok nyomon követése ugyanolyan zökkenőmentes. A rendetlen táblázatok vagy eszközök helyett, ahol az elemek elvésznek, a ClickUp lehetővé teszi, hogy teljes ellenőrzés mellett húzza, ejtse, címkézze és rangsorolja a hátralékokat a Kanban táblákon. Adjon hozzá alfeladatokat, rendeljen hozzá függőségeket, és kapcsolja a hátralékokat közvetlenül epikákhoz vagy célokhoz. Minden tisztán és nyomon követhetően marad, hogy egyszerűsítse a sprinttervezési folyamatot.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével világosan ábrázolhatja a projekt ütemtervét, hogy a feladatok, függőségek és mérföldkövek olyan módon legyenek feltérképezve, amely biztosítja a csapat összehangoltságát és előrehaladását.

Amikor pedig eljön az ideje, hogy mindezt vizuálisan is ábrázolja, a ClickUp Gantt-diagram nézetével teljes projektütemtervet kap, amely valós időben frissül, ahogy a függőségek vagy az időtartamok változnak. Ez a funkció kifejezetten azért lett kifejlesztve, hogy elkerülje a szokásos utolsó pillanatbeli káoszt, amely akkor alakul ki, amikor az ütemtervek nem teljesen egyértelműek.

Dokumentáljon mindent a projekttervektől a belső tudásbázisokig a ClickUp Docs segítségével, hogy tartalmakat hozzon létre, együttműködjön és közvetlenül összekapcsolja azokat a munkafolyamatával.

A dokumentáció az a terület, ahol sok Agile csapat elakad. A felhasználói történetek a Jira-ban találhatók. A műszaki specifikációk véletlenszerű Confluence oldalakon rejtőznek. Retro jegyzetek? Valahol a Slack szálak között vannak eltemetve. A ClickUp Docs ezt megváltoztatja.

A dokumentumok közvetlenül a munkafolyamatokba vannak beágyazva, így a sprint retrospektívák, a termékbacklog, a találkozói jegyzetek és a teszttervek mindig csak egy kattintásra vannak a hozzájuk kapcsolódó feladatoktól. @megemlítheti a csapattagokat vagy hozzászólásokat rendelhet hozzájuk, hogy visszajelzéseket gyűjtsön tőlük, formázhatja a kódblokkokat, mindent a csapatával együtt növekvő struktúrában szervezhet, és akár egy kattintással ClickUp-feladatokat is létrehozhat a szövegből. Nincs több sziló, nincs több tab-túlterhelés.

A ClickUp Automations segítségével könnyedén automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, így időt takaríthat meg, csökkentheti a hibák számát, és a projektek manuális ellenőrzés nélkül is haladhatnak tovább.

Ha még több időt szeretne megtakarítani, a ClickUp Automations elvégzi Ön helyett az unalmas adminisztratív munkát. Beállíthat kód nélküli automatizálásokat, amelyek előre meghatározott kiváltó események alapján mozgatják a feladatokat a különböző szakaszok között, átcsoportosítják a csapat tagjait, vagy frissítéseket küldenek, amint valami megváltozik. A gyorsan iteráló agilis csapatok számára ez akár 12%-kal nagyobb hatékonyságot és több időt jelent, amelyet kiváló szoftverek fejlesztésébe fektethetnek.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkaterület adatai alapján, tartalmakat generálhat és jobban rangsorolhatja a feladatokat.

És akkor ott van még a ClickUp Brain – a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely segít a tervezésben, írásban és építésben, anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot. Frissítéseket tud lekérni a sprintekből, prioritásokat tud felállítani a hátralékok alapján, és még belső kérdésekre is tud válaszolni a munkaterület dokumentumainak és feladataiknak a beolvasásával.

Kérje meg, hogy készítsen sprinttervezési jelentést vagy foglalja össze az utolsó retrospektívát, és pontos áttekintést fog generálni.

Akár a legjobb LLM-ek, mint a ChatGPT, Gemini, DeepSeek és Claude között is válthat, attól függően, hogy milyen kimeneti stílusra vagy mélységre van szüksége. Ez a rugalmasság hatalmas különbséget jelent az összes többi eszközhöz képest, mivel a csapatok több ellenőrzést, jobb kontextuskezelést és magasabb minőségű eredményeket kapnak – mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk a ClickUp-ot.

Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt a feladathoz.

💡 Profi tipp: Szeretné automatizálni csapata napi vagy heti jelentéseit? A ClickUp előre elkészített Autopilot ügynökeivel ez egyszerű! Csak állítsa be a kiváltókat, határozza meg a hatókört (például befejezett feladatok vagy akadályok), és hagyja, hogy az ügynök generálja és megossza a jelentéseket – nincs szükség manuális nyomon követésre. Tartsa kézben napi feladatait a ClickUp előre elkészített Autopilot ügynökeivel.

A ClickUp Agile projektmenedzsment megoldása mindent összekapcsol. Támogatja a Kanban, az Agile Scrum és a hibrid munkafolyamatokat – bármit is igényel a csapata – és megkönnyíti a vizuális irányítópultok, jelentések és ismétlődő sprint ciklusok beállítását.

Ez segített olyan vezető szervezeteknek, mint a Stanley Security , akár 50%-kal csökkenteni a jelentések elkészítésével és megosztásával töltött időt .

Ingyenes sablon letöltése Indítsa el Agile folyamatát gyorsabban a ClickUp Agile projektmenedzsment sablonjával, hogy előre elkészített, Scrum, Kanban vagy hibrid megközelítésekhez alkalmazkodó munkafolyamatokat kapjon.

A legjobb rész? Ha előnyt szeretne szerezni, a ClickUp Agile projektmenedzsment sablon az egyik legjobb előre elkészített beállítás.

Tartalmaz egy teljes táblázatot a felhasználói történetekhez és feladatokhoz, egy backlog listát, beépített sprinteket és a csapat teljesítményét figyelő irányítópultokat – mindezek testreszabhatók. Nem csak plug-and-play, hanem a skálázhatóságot is segíti.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az agilis munkafolyamatok felépítéséről a ClickUp-ban.

Azoknak a szoftvercsapatoknak, amelyeknek a tervezéstől a szállításig mindent összekapcsolniuk kell, a ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsment megoldása rengeteg funkcióval rendelkezik. Támogatja az epikákat, a funkciókövetést, a hibajelentéseket és még a minőségbiztosítási átadásokat is, miközben integrálható olyan fejlesztői eszközökkel, mint a GitHub. Csapatának nem kell a ClickUp és a Jira vagy a Confluence között ugrálnia – minden egy helyen található, kifejezetten fejlesztés céljára készült.

Szervezze meg intelligensen a szoftverfejlesztési projekteket a ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsment eszközeivel, amelyekkel nyomon követheti a fejlesztéseket, kezelheti a kiadásokat és együttműködhet.

Emellett, az Axosofttal ellentétben, ez a megoldás a mérnöki munkán túlmutató, szélesebb körű együttműködésre is alkalmas. Ugyanúgy alkalmazkodik a marketing, a tervezés, a HR, az IT stb. munkafolyamataikhoz is.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak meredek tanulási görbével kell szembenézniük, amikor először dolgoznak a platformon.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (44 000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A ClickUp legnagyobb előnye, hogy egyedi irányítópultot hozhat létre, amely bizonyos típusú feladatokat helyez előtérbe. A munkaterhelés nézet segítségével könnyen kioszthatja ezeket a feladatokat a csapat tagjai között, és megoszthatja a fent említett irányítópultokat ügyfeleivel, hogy azok egy külön területen láthassák, mi fontos számukra. A legjobb az egészben, hogy integrálható meglévő szolgáltatásokkal, például a GitHubbal, és ha fejlesztő vagy, könnyen létrehozhatsz egyedi integrációkat, ha az jobban megfelel neked. Most már naponta használom ezt az összes projektem kezelésére.

A ClickUp legnagyobb előnye, hogy egyedi irányítópultot hozhat létre, amely bizonyos típusú feladatokat helyez előtérbe. A munkaterhelés nézet segítségével könnyen kioszthatja ezeket a feladatokat a csapat tagjai között, és megoszthatja a fent említett irányítópultokat ügyfeleivel, hogy azok egy külön területen láthassák, mi fontos számukra. A legjobb az egészben, hogy integrálható meglévő szolgáltatásokkal, például a GitHubbal, és ha fejlesztő vagy, könnyen létrehozhatsz egyedi integrációkat, ha az jobban megfelel neked. Most már naponta használom ezt az összes projektem kezelésére.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 13%-a szeretné az AI-t használni a nehéz döntések meghozatalához és a komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! Előfordulhat, hogy az ügyfél nem szeretné megosztani érzékeny döntéshozatali adatait egy külső mesterséges intelligenciával. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít a generatív mesterséges intelligencia technológiájának biztonságos használatában a munkaterületén.

2. Jira (legalkalmasabb komplex munkafolyamatokkal rendelkező fejlesztői csapatok számára)

via Jira

Ha komplex Agile munkafolyamatokat futtat, a Jira az egyik leggyakrabban használt eszköz a területen. Kiválóan alkalmas bonyolult sprint ciklusok, backlogok, epikák és függőségek kezelésére, így jó választás fejlesztői csapatok számára.

A folyamat szinte minden részét testreszabhatja, a munkafolyamatoktól az automatizálási szabályokig, és a feladatokat közvetlenül a kiadásokhoz kötheti. A beépített Scrum vagy Kanban táblák segítségével vizualizálhatja a folyamatban lévő munkákat. És sebesség- vagy burndown-diagramokat generálhat a teljesítmény valós idejű nyomon követéséhez.

A Jira legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit backlog grooming, egyedi problématípusok és sprint betekintés segítségével.

Konfigurálja a munkafolyamatokat ágakkal, feltételekkel, érvényesítőkkel és utólagos funkciókkal.

Integrálja mélyen a Bitbucket, Confluence és Figma alkalmazásokkal a teljes életciklus átláthatósága érdekében.

Állítsa be a jogosultságokat és a biztonsági szinteket a részletes hozzáférés-vezérléshez.

Keresés és szűrés JQL segítségével nagyszabású projektekben

A Jira korlátai

Kis vagy nem technikai csapatok számára túlterhelő lehet.

A beállítás és a testreszabás időt és adminisztrátori szakértelmet igényel.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3600+ értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Tetszik a Jira által tervezett agilis sprint menedzsment koncepciója. Tetszik, ahogy a feladatok el vannak rendezve a Jira feladat táblán... A felhasználói felületen van még mit javítani, lehetne modulárisabb.

Tetszik a Jira által tervezett agilis sprint menedzsment koncepciója. Tetszik, ahogy a feladatok el vannak rendezve a Jira feladat táblán... A felhasználói felületen van még mit javítani, lehetne modulárisabb.

3. GitLab (A legjobb DevOps és Agile tervezést ötvöző csapatok számára)

a GitLab segítségével

Ha unod már a különböző eszközök keresgélését a forráskód-kezelés, CI/CD, biztonsági szkennelés és projektmenedzsment területén, válaszd a GitLabot.

Teljesen kiküszöböli a fragmentációt. Egyetlen alkalmazásból tervezheti, építheti, biztosíthatja és telepítheti a szoftvereket. Kezelheti a problémákat, együttműködhet a kódfelülvizsgálatokban, beállíthat automatizált folyamatokat valós idejű figyelemmel kíséréssel, és akár biztonsági és megfelelőségi szabványokat is érvényesíthet – mindezt anélkül, hogy elhagyná a platformot.

A GitLab egyesítési kérelem munkafolyamatai, Kubernetes integrációi és beépített sebezhetőségi vizsgálata lehetővé teszi csapatainak, hogy az ötlettől a gyártásig eljussanak anélkül, hogy szem elől tévesztenék a minőséget. Robusztus megoldás nagy szervezetek számára, amelyek komplex DevSecOps folyamatokat kezelnek és következetes csapatláthatóságot szeretnének.

A GitLab legjobb funkciói

Kössön össze problémákat a reposztorokkal, a commitokkal és a merge requestekkel a DevOps láthatósága érdekében, és ellenőrizze őket.

Automatizálja a telepítéseket és frissítéseket harmadik féltől származó eszközök nélkül.

Szinkronizálja a munkafolyamatokat epikákkal, mérföldkövekkel és CI/CD-vel egy munkaterületen.

Figyelje a termelékenységet ciklusidő, telepítés és befejezés mutatókkal.

Automatikusan kövesse nyomon az időt a problémák és az egyesítési kérések alapján történő naplózás segítségével.

A GitLab korlátai

A felület nem fejlesztők számára sűrűnek és nem intuitívnak tűnhet.

GitLab árak

Ingyenes

Prémium: Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

GitLab Dedicated: Egyedi árazás

GitLab Dedicated for Government: Egyedi árazás

GitLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (820+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1180+ értékelés)

Mit mondanak a GitLabról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

A GitLab szinte minden igényt kielégít a szoftverfejlesztési életciklusban. Git-tárolók, hibajelentések nyomon követése, CI/CD, Wiki, konténer-tároló és még sok más funkció található egy alkalmazásban. Néhányan ezt problémásnak tartják, mert túl nagy a terhelése. Személy szerint én szeretem, hogy van egy eszköz, amelyhez támogatást kaphatok, és hogy minden jól integrálva van...

A GitLab szinte minden igényt kielégít a szoftverfejlesztési életciklusban. Git-tárolók, hibajelentések nyomon követése, CI/CD, Wiki, konténer-tároló és még sok más funkció található egy alkalmazásban. Néhányan ezt problémásnak tartják, mert túl nagy a terhelése. Személy szerint én szeretem, hogy van egy eszköz, amelyhez támogatást kaphatok, és hogy minden jól integrálva van...

👀 Tudta? A Fortune 500 vállalatok mindössze 25%-a rendelkezik következetes, strukturált megközelítéssel a stratégiai zavarok előrejelzésére és kezelésére, így a legtöbbjük sebezhető a váratlan változásokkal szemben.

4. Wrike (A legjobb funkcióközi csapatok számára, részletes feladatkövetéssel)

via Wrike

A Wrike modern alternatívát kínál az Axosoft-hoz, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek az alapvető backlog-követésen túlmutató megoldásokat keresnek. Úgy lett kialakítva, hogy minden szinten – egyéni, csapat vagy vállalati – kezelje a munkát, testreszabható munkafolyamatokkal, dinamikus kérelemformulákkal, valós idejű irányítópultokkal és részletes munkaterhelés-nézetekkel.

Az Axosofttal ellentétben, amely merevnek és elavultnak tűnhet, a Wrike támogatja a kreatív korrektúrát, a fejlett elemzéseket és a funkciók közötti együttműködést, így rugalmas megoldást kínál mind a projektmenedzsment, mind az operatív felügyelet számára.

A Wrike legjobb funkciói

Készítsen igénylőlapokat és munkafolyamatokat a felvétel és a folyamatok testreszabásának egyszerűsítése érdekében.

Állítsa be a feladatok függőségét és engedélyezze a valós idejű frissítéseket a szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében.

Tekintse meg a csapat kapacitását a munkaterhelési diagramok segítségével, hogy kiegyensúlyozza az erőforrásokat és elkerülje a kiégést.

Kövesse nyomon a teljesítményt jelentésekkel és időkövetéssel a projekt és a költségvetés betekintéséhez.

A Wrike korlátai

A Wrike megosztja az Axosoft projektmenedzsment DNS-ét, de inkább a marketing, az operációk és a funkciók közötti csapatok felé hajlik. Bár támogatja az agilis táblákat és a függőségeket, hiányoznak belőle azok a fejlesztésspecifikus részletek, amelyeket az Axosoft biztosít.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4270+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Nagyon tetszenek a különböző nézetek, például a beérkező levelek, a műszerfalak és a teendőlisták. Ezeknek a nézeteknek köszönhetően én és a csapatom nyomon követhetjük a munkánkat és jobban tudunk együttműködni. Emellett lehetővé teszi számunkra, hogy az ügynökségünk különböző csapatai között is együttműködjünk.

Nagyon tetszenek a különböző nézetek, például a beérkező levelek, a műszerfalak és a teendőlisták. Ezeknek a nézeteknek köszönhetően én és a csapatom nyomon követhetjük a munkánkat és jobban tudunk együttműködni. Emellett lehetővé teszi számunkra, hogy az ügynökségünk különböző csapatai között is együttműködjünk.

5. Monday.com (A legjobb vizuális tervezéshez és csapat-szintű együttműködéshez)

Ha az Axosoft felhasználói felülete túl merevnek vagy elavultnak tűnik, a Monday.com friss, vizuális alternatívát kínál. Testreszabható táblái intuitívvá és együttműködésen alapulóvá teszik az agilis tervezést, és könnyen válthat Kanban, Timeline, Gantt és Calendar nézetek között.

Az Axosofttal összehasonlítva a Monday.com automatizálást és integrációkat kínál, amelyekhez nem szükséges technikai ismeretekkel rendelkezni.

Monday.com legjobb funkciói

Készítsen projektsablonokat drag-and-drop automatizálásokkal és egyéni triggerekkel.

Csoportosítsa a munkafolyamatokat megosztott irányítópultokon, több tábláról származó valós idejű adatokkal.

Automatizálja a projekt létrehozását, a feladatok kiosztását és az emlékeztetőket az Agile sablonok segítségével.

Szinkronizálja automatikusan a frissítéseket a Slacken, a Teamsben és az e-mail értesítésekben.

Monday.com korlátai

Korlátozott jelentéskészítés az alacsonyabb szintű csomagokban

A csapat méretének növekedésével drágulhat

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5450+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A monday.com egy digitális munkaterületet kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy összefogjuk erőfeszítéseinket és együttműködjünk feladataik elvégzésében. Megkönnyítette számunkra a rutinműveletek elvégzését, mivel segített előre megtervezni azokat.

A monday.com egy digitális munkaterületet kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy összefogjuk erőfeszítéseinket és együttműködjünk feladataik elvégzésében. Megkönnyítette számunkra a rutinműveletek elvégzését, mivel segített előre megtervezni azokat.

📖 Olvassa el még: Egy nap egy szoftverfejlesztő életéből

6. Asana (A legjobb az egyszerűségre és a gyorsaságra összpontosító agilis csapatok számára)

via Asana

Az Asana jó választás azoknak az Agile csapatoknak, akik szeretik a sebességet és az egyszerűséget. Agile táblákat, sprint munkafolyamatokat, feladatfüggőségeket és projekt mérföldköveket kínál anélkül, hogy a szerszám felülete túlterheltnek tűnne.

A csapatok a célhierarchiák segítségével összehangolhatják az osztályok projektjeit a negyedéves OKR-ekkel és a vállalati célokkal. Minden tiszta, gyors és rendezett, így ideális azoknak a csapatoknak, akik a könnyebb munkafolyamatokat és a gyorsabb feladatkezelést részesítik előnyben.

Az Asana legjobb funkciói

Szervezze meg munkáját portfóliókkal és célokkal a valós idejű vezetői projektláthatóság érdekében.

Indítson el automatizált műveleteket, például feladatkiosztásokat vagy kártyamozgásokat a haladás vagy a határidők alapján.

Az Asana Workload funkciójával megelőzheti az erőforrás-konfliktusokat a csapatok közötti projektekben.

Térképezze fel és kezelje a kezdeményezéseket vizuálisan az Idővonal nézet és a függőségi vonalak segítségével.

Az Asana korlátai

A fejlett jelentéskészítés csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (11 420+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13 410+ értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Nemrég teszteltem az Asana alkalmazást, hogy megvizsgáljam annak képességeit, értékét, könnyű használatát és általános funkcióit. Bár az Asana drágább megoldásnak bizonyult, mint néhány más, a piacon elérhető projektmenedzsment eszköz, mégis kiváló terméknek tartom.

Nemrég teszteltem az Asana alkalmazást, hogy megvizsgáljam annak képességeit, értékét, könnyű használatát és általános funkcióit. Bár az Asana drágább megoldásnak bizonyult, mint néhány más, a piacon elérhető projektmenedzsment eszköz, mégis kiváló terméknek tartom.

7. Targetprocess (A legjobb az Agile vállalati csapatok közötti skálázásához)

via Targetprocess

Ha nagy léptékű Agile programokat futtat, mint például a SAFe vagy a LeSS, a Targetprocess az egyik kevés olyan eszköz, amely ilyen szintű koordinációra lett kifejlesztve. Gyönyörűen áthidalja a stratégia és a végrehajtás közötti szakadékot, portfóliókezelést és PI-tervezést kínálva a részletes feladat táblák mellett.

A testreszabható nézetek, a valós idejű mutatók és a stratégiai útvonaltervezés népszerűvé teszik a több száz Agile csapatot irányító vállalatok körében.

A Targetprocess legjobb funkciói

Támogassa az agilis keretrendszereket (SAFe, LeSS, Nexus) hierarchia-leképezéssel.

Kössön össze vizuálisan a csapatok, programok és értékláncok munkatételeit!

Állítsa be a nézeteket csapat-, portfólió- vagy megoldásszinten pivot táblák és ütemtervek segítségével.

Hangolja össze az IT- és üzleti célokat a stratégia végrehajtásának nyomon követésével

Elemezze az előrehaladást, a szűk keresztmetszeteket és a trendeket testreszabható jelentésekkel.

A Targetprocess korlátai

A beállítás komplex szervezetek esetében hosszadalmas lehet.

A felhasználói felület kissé elavultnak tűnik az újabb Agile eszközökhöz képest.

Targetprocess árak

Egyedi árazás

Targetprocess értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (540+ értékelés)

Mit mondanak a Targetprocess-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Könnyen használható, és nyomon követési, tervezési és projektmenedzsment funkciókat kínál.

Könnyen használható, és nyomon követési, tervezési és projektmenedzsment funkciókat kínál.

8. Trello (a legjobb könnyű Agile táblákhoz és gyors bevezetéshez)

via Trello

A Trello egyszerű megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez, amely meglepően jól skálázható számos felhasználási esethez. Ez az egyik legkönnyebb Axosoft alternatíva.

A Kanban elveinek alapján a felhasználók táblákat hozhatnak létre listákkal és feladatlapokkal, amelyek könnyen adaptálhatók személyes teendőlistákhoz, termékfejlesztési folyamatokhoz, tartalomnaptárakhoz és egyebekhez.

Míg a központi felület tiszta és intuitív marad, a Trello Power-Ups funkciói – integrációk és kiegészítők – lehetővé teszik a fejlett munkafolyamatok támogatását. Gondoljon olyan funkciókra, mint a több táblát összekötő linkek, idővonal nézetek, ismétlődő feladatok és egyéni mezők.

A Trello legjobb funkciói

Automatizálja a feladatkiosztást, a határidő-emlékeztetőket és a kártyák rendezését a Butler segítségével.

Adjon hozzá olyan Power-Upokat, mint a szavazás, a naptár, a kártyaöregedés és a TeamGantt a Trello táblákhoz.

Skálázza a Kanbant olyan fejlett funkciókkal, mint az idővonalak és az Agile irányítópult nézetek a Trello Premiumban.

Kövesse nyomon az olyan részleteket, mint a költségvetés, a prioritások vagy az órák száma, az egyéni kártyamezők segítségével.

A Trello korlátai

Lehet, hogy túl alapszintűnek tűnik az agilis csapatok méretezéséhez.

Az automatizálások korlátozottak, hacsak nem frissítik őket.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 510+ értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Imádom a Trellót, és rengeteg dologra használom – a munkahelyi feladatok tervezésétől kezdve a munkahelyen kívüli feladatok tervezésén át az utazások és otthoni projektek szervezéséig, valamint az étkezések tervezéséig… szó szerint mindenféle dologra használom. És az egyik dolog, amit imádok benne, hogy alapszinten nagyon egyszerű – ahogy mondtad, egy alapvető kanban tábla listákkal, amelyeket húzogathatsz.

Imádom a Trellót, és rengeteg dologra használom – a munkahelyi feladatok tervezésétől kezdve a munkahelyen kívüli feladatok tervezésén át az utazások és otthoni projektek szervezéséig, valamint az étkezések tervezéséig… szó szerint mindenféle dologra használom. És az egyik dolog, amit imádok benne, hogy alapszinten nagyon egyszerű – ahogy mondtad, egy alapvető kanban tábla listákkal, amelyeket húzogathatsz.

9. Zoho Sprints (A legjobb kis költségvetésű agilis csapatok számára)

a Zoho Sprints segítségével

Ha költséghatékony, alapvető Agile funkciókat keres, a Zoho Sprints pontosan megfelel az elvárásoknak. Felhasználói történetek nyomon követését, termék-backlog menedzsmentet, sprintet, jelentéseket, munkaidő-nyilvántartást és értekezletek menedzsmentjét biztosítja – mindezt anélkül, hogy nagyvállalati méretű költségvetésre lenne szükség.

Elég egyszerű a startupok számára, de mégis elég hatékony ahhoz, hogy hatékonyan futtasson egy teljes Agile ciklust.

A Zoho Sprints legjobb funkciói

Kezelje a felhasználói történeteket, feladatokat, hibákat és epikákat egy agilis környezetben kis- és középvállalkozások számára.

Javítsa a becsléseket valós idejű burndown diagramokkal, sebességkövetéssel és kiadás-tervezéssel.

Integrálja a sprinttervezést a Zoho Projects, a CRM és harmadik féltől származó eszközökkel a jobb átláthatóság érdekében.

Végezzen retrospektívákat beépített sablonokkal és a teendők nyomon követésével.

Testreszabhatja a scrum táblákat úszósávokkal, WIP-korlátokkal és sprint célmezőkkel.

A Zoho Sprints korlátai

A nagyobb szereplőkhöz képest korlátozott integrációk

A jelentések alapszintűnek tűnhetnek a vállalati igényekhez képest.

Zoho Sprints árak

Starter: 1 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Elite: 3 USD/hó felhasználónként

Premier: 6 USD/hó felhasználónként

Zoho Sprints értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (280+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Sprints-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A tiszta és intuitív felhasználói felület/felhasználói élmény megkönnyíti az agilis munkafolyamatok kezelését. Nagyra értékelem azt is, hogy az agilis elvek milyen jól vannak megvalósítva a platformban. A testreszabási lehetőségek meglehetősen rugalmasak, és a globális nézet hasznos áttekintést nyújt több projektről. Az árak is versenyképesek.

A tiszta és intuitív felhasználói felület/felhasználói élmény megkönnyíti az agilis munkafolyamatok kezelését. Nagyra értékelem azt is, hogy az agilis elvek milyen jól vannak megvalósítva a platformban. A testreszabási lehetőségek meglehetősen rugalmasak, és a globális nézet hasznos áttekintést nyújt több projektről. Az árak is versenyképesek.

🧠 Érdekesség: A szervezetek több mint 90%-a valamilyen formában alkalmazza az Agile gyakorlatokat a projektek kezelése és a gyorsabb teljesítés érdekében.

10. YouTrack (A legjobb megoldás a testreszabható munkafolyamatokkal történő problémakövetéshez)

via YouTrack

Az YouTrack tükrözi az Axosoft fejlesztőbarát jellegét, agilis táblákkal, hibakövetéssel és billentyűzetvezérelt munkafolyamatokkal. Sok merev rendszerrel ellentétben lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok, hibamezők és agilis táblák definiálását, hogy azok illeszkedjenek csapata természetes folyamataiba.

Támogatja a Scrum, Kanban vagy vegyes módszertanokat, valamint részletes problémakövetést, időkövetést és tudásbázis funkciót.

Fontos, hogy a YouTrack kiterjedt automatizálási lehetőségeket és termék-backlog sablonokat kínál, az egyéni szabályoktól a teljes szkriptelésig, lehetővé téve a csapatok számára, hogy komplex üzleti logikát automatizáljanak közvetlenül az eszközön belül.

A YouTrack legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkafolyamatokat természetes nyelvű parancsokkal (pl. „Péntekig javítsd ki, @John-nak rendelje hozzá”).

Támogatja az agilis és a hagyományos projektmenedzsmentet ( Scrum projektmenedzsment + Waterfall).

Kombinálja a projektkövetést, a helpdesk jegyrendszert és a tudásbázist egy platformon.

Elemezze a projekt állapotát beépített jelentésekkel, mint például a kumulatív áramlás, a burndown és a Gantt-diagramok.

Helyezze el a munkaterületeket több nyelven és időzónában a globális csapatok számára.

YouTrack korlátai

A felhasználói felület kevésbé modernnek tűnhet az újabb eszközökhöz képest.

Kisebb alkalmazás-ökoszisztéma, mint a listán szereplő többi eszköznél.

YouTrack árak

Ingyenes

Fizetős: 4,40 USD/hó felhasználónként

YouTrack értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a YouTrackról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

…nagyon rugalmas, sokféle munkafolyamat-stílushoz alkalmazkodik. Emellett a szoftver maga is elég könnyű és gyors…

…nagyon rugalmas, sokféle munkafolyamat-stílushoz alkalmazkodik. Emellett a szoftver maga is elég könnyű és gyors…

Készen állsz az Axosofton túlra lépni? Legyél agilis a ClickUp segítségével!

Ha az Axosoft inkább akadálynak tűnik, mint ugródeszkának, akkor nem csak Ön és csapata érez így. A projektmenedzsment eszköznek a csapat legjobb ösztöneinek kiterjesztéseként kell működnie: rugalmasnak, gyorsnak és valódi együttműködésre tervezettnek kell lennie.

Minden általunk bemutatott alternatíva rendelkezik erősségekkel, de ha a legteljesebb és legalkalmazkodóbb megoldást keresi, akkor a ClickUp nehéz felülmúlni.

Az értelmes agilis munkafolyamatok felépítésétől a célok nyomon követésén és a sprint ceremóniák automatizálásán át a feladatok közvetlen összekapcsolásáig nagyobb kezdeményezésekkel, a ClickUp mindent egy helyen összegyűjt, anélkül, hogy terhelné Önt. Olyan csapatok számára készült, akik gyorsabban szeretnének haladni, anélkül, hogy feláldoznák a világosságot vagy az irányítást.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el még ma egy jobb munkafolyamat kialakítását.