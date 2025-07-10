A 15 legjobb Quso.ai alternatíva tartalomkészítők számára 2025-ben

A Quso.ai kiválóan alkalmas hosszú videók vírusként terjedő klipekké alakítására, valamint a közösségi média tervezésének egyszerűsítésére AI-vezérelt ütemezéssel és elemzéssel.

De ha Ön olyan ember, aki több kreatív ellenőrzést, fejlett szerkesztési lehetőségeket vagy a közösségi média stratégiájának minden részletének finomhangolását szeretné, akkor ez korlátozónak tűnhet. 😓

És amikor jobb eszközt próbálsz találni? Több platformot, egymásnak ellentmondó véleményeket találsz, és nincs valódi válasz arra, hogy mi működik a legjobban az olyan alkotók számára, mint te. 😩

Ezért hoztuk létre ezt az útmutatót, amely a legjobb Quso.ai alternatívák gondosan összeválogatott listáját tartalmazza. Mindegyik úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a tartalmak profi szintű tervezésében, szerkesztésében és kezelésében.

Miért érdemes a Quso.ai alternatíváit választani?

Ha már egy ideje használja, akkor valószínűleg néhány ezek közül ismerős lesz Önnek 👇

Nincsenek fejlett szerkesztőeszközök: Nem lehet finomhangolni az átmeneteket, animációkat hozzáadni, vagy a médiaelemeket teljes mértékben márkázni, ahogyan azt a profi szerkesztők tudják.

Korlátozott sablonok : Csak néhány alapvető utasítást kínál, amelyek nem működnek jól niche tartalmak vagy hosszú formátumú igények esetén.

Lassú és hibás felhasználói felület : A felület késhet vagy lefagyhat, különösen hosszabb munkák vagy többfeladatos munkavégzés esetén.

Nehéz testreszabni a hangszínt : Nem lehet a szerszámot úgy betanítani, hogy a tartalomkészítést a saját hangja szerint automatizálja, így minden ugyanúgy hangzik.

Korlátozott felirat-vezérlés az ingyenes csomagban: A feliratok stílusának megváltoztatására, áthelyezésére vagy javítására nincs sok lehetőség, hacsak nem frissíted a csomagot.

Az AI vágások néha nem megfelelőek: Az automatikus vágás funkció néha furcsán vágja a klipeket, kihagyva fontos pillanatokat vagy átmeneteket.

📊 Tudta? A globális AI videógenerátorok piaca 2030-ra várhatóan eléri az 1,96 milliárd dollárt, 2024-től kezdve 19,9%-os CAGR-ral növekedve.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Quso.ai AI alternatívák egy pillantásra

Rövid áttekintésre van szüksége? Fedezze fel egymás melletti összehasonlításainkat, hogy egy pillanat alatt értékelhesse az egyes eszközöket, és megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelőt.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* (USD/felhasználó/hónap) ClickUp AI írási asszisztens, ClickUp Docs, naptár sablonok Egyéni vállalkozók, cégek és marketingcsapatok minden méretben Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Vizard. ai AI-kivágás, szövegszinkronizálás, közvetlen közzététel Marketingesek, tartalomkészítők és közösségi média menedzserek kis- és középvállalkozásoknál Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. InVideo Hangklónozás, AI videó szkript generátor, AI avatar Egyéni alkotók, kisvállalkozások és marketingesek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 35 USD/hó-tól kezdődik. Opus Clip Dinamikus feliratok, B-Roll beillesztés, AI-társpilóta YouTuberek, oktatók és tartalom-marketingesek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. Buffer Engagement inbox, A/B tesztelés, posztok címkézése Közösségi média menedzserek, szabadúszók, kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 dollár/hónap-tól kezdődik. 2short. ai Animált feliratok, hangszórókövetés, márka-előbeállítások Egyedülálló YouTuberek és tartalomkészítők Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,90 dollár/hó-tól kezdődik. SocialPilot AI ütemező, videószerkesztő, fejlett elemzések és jelentések Kis ügynökségek, ügyfélkapcsolati csapatok és marketing szakemberek 14 napos ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 23,34 dollártól kezdődik havonta. Veed Automatikus feliratok, AI-eszközök a tisztításhoz, készleteszközök Online alkotók és az akadálymentességre összpontosító csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5,82 dollár/hó-tól kezdődik. Descript Hangklónozás, szkriptgenerátor, csapatmunka Podcast-készítők és közepes méretű vagy nagy marketingcsapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta. Hootsuite OwlyWriter AI, beépített videószerkesztő, csapat jogosultságok Vállalatok, nagy közösségi csapatok és marketing ügynökségek 30 napos ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 30,34 dollártól kezdődik havonta. Sprout Social Videószerkesztő, posztkészítő AI, közösségi CRM Vállalati marketingcsapatok, elemzésközpontú alkotók és közösségi média stratégák 30 napos ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 199 dollár/hónaptól kezdődik. GetMunch Trendfelismerés, jelenetkivágás, SEO-optimalizálás Videomarketingesek, közösségi média szerkesztők és tartalomstratégák nagy ügynökségeknél és vállalatoknál A fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap-tól kezdődik. Feliratok AI Stílusos feliratok, automatikus vágás, súgógép Influencerek és közösségi média rajongók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik. Repurpose. io Automatikus újrafelhasználás, automatizált közzététel, naptár nézet Digitális marketingesek, automatizálásra fókuszáló csapatok és tartalomterjesztők 14 napos ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 35 dollártól kezdődik havonta. CapCut Intelligens kivágás, hangjavító, mém sablonok Rövid formátumú tartalomkészítők és közösségi média influencerek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 dollár/hó-tól kezdődik.

A legjobb Quso.ai alternatívák

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, mit kínálnak az egyes eszközök.

1. ClickUp (A legjobb tartalomtervezéshez és együttműködésen alapuló munkafolyamat-kezeléshez)

Tervezze meg kampányait, kezelje feladatait, szerkessze tartalmi összefoglalóit és kövesse nyomon az ütemterveket a ClickUp for Marketing Teams segítségével.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egy teljes körű munkaterület, amely segít a tartalomkészítőknek a tartalom tervezésében, írásában, szerkesztésében és közzétételében.

A ClickUp for Marketing segítségével mindent egy helyen kezelhet, a napi tartalomnaptártól a globális kampányok indításáig. A felhasználóbarát felülettel rendelkező, mesterséges intelligenciával működő eszköz összehozza a csapatát, az erőforrásait és a munkafolyamatokat, így soha nem kell több eszköz között váltogatnia.

Kezdje a ClickUp Docs használatával, amellyel szociális feliratokat készíthet, videóforgatókönyveket vázolhat fel, és médiát vagy visszajelzéseket ágyazhat be közvetlenül a tartalmába.

Vázolja fel és strukturálja videóforgatókönyveit vizuálisan a ClickUp Docs segítségével.

Ezután vegye igénybe a ClickUp Brain, a platform AI asszisztensét, hogy felgyorsítsa kreatív folyamatát. Áttekinti a vázlatát, átírja a gyenge részeket, szerkesztési javaslatokat tesz, vagy akár új tartalmi ötleteket is generál, segítve Önt a videók finomításában vagy virális rövid formátumú csalogatók létrehozásában.

A ClickUp Brain segítségével azonnal generálhat virális rövid videókat.

Ezután jön a ClickUp Clips, amely lehetővé teszi, hogy felvegye a képernyőjét, kameráját vagy hangját anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Ezeket a klipeket letöltheti, feladatokhoz csatolhatja, megoszthatja csapatával, vagy később átnézheti, és a ClickUp Brain automatikusan leírja őket, így másodpercek alatt idézeteket emelhet ki, tartalmakat újra felhasználhat vagy feliratokat készíthet.

Hogy minden egy helyen legyen, a ClickUp Calendar vizuális, drag-and-drop tervezőt kínál a bejegyzések, kampányok vagy eredmények ütemezéséhez. Ha pedig a nulláról indul, használhat ingyenes közösségi média sablonokat, mint például a ClickUp Video Production Template, hogy időt takarítson meg és konzisztens maradjon.

A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonjával naponta, hetente vagy havonta megtervezheti posztjait a különböző közösségi média platformokon, így soha nem marad le egy pillanatról sem, amikor kapcsolatba léphet közönségével.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a heti és egyszeri közösségi média feladatait a ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Whiteboards: Vizuális munkaterület, ahol valós időben lehet ötleteket felvázolni; kiválóan alkalmas storyboardok készítésére, a tartalom áramlásának tervezésére vagy a forgatókönyv pontjainak leírására.

ClickUp Custom Fields : Testreszabhatja a feladatokat olyan részletekkel, mint a tartalom típusa, a platform, az állapot és a határidők, így könnyen szervezheti és nyomon követheti az összes tartalmat a Lista vagy Tábla nézetben.

ClickUp Dashboards : Vizualizálja a projekt előrehaladását és a határidőket, automatikus riasztásokkal tartsa szemmel a haladást, és kerülje el a közzétételi határidők elmulasztását. Vizualizálja a projekt előrehaladását és a határidőket, automatikus riasztásokkal tartsa szemmel a haladást, és kerülje el a közzétételi határidők elmulasztását.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei új felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a ClickUp-ról:

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióinak segítségével mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióinak segítségével mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

2. Vizard. ai (A legjobb hosszú videók gyors AI-vágásához közösségi médiára alkalmas rövid videókká)

A Vizard. ai egy AI-alapú videószerkesztő és -kivágó eszköz, amely minimális erőfeszítéssel segít a hosszú videókat megosztható rövid klipekké alakítani.

Spark AI modellje felismeri a videó legérdekesebb részeit (például a legfontosabb idézeteket vagy izgalmas pillanatokat), és automatikusan rövid klipeket készít, amelyek feliratait és formázását TikTok, Instagram Reels és YouTube Shorts platformokhoz optimalizálják.

A klipek készítése mellett a Vizard.ai szöveg-videó funkciókat is kínál, amelyekkel vonzó videókat lehet készíteni szkriptekből, valamint egy egyedi márkakészletet, amely a logók, betűtípusok és színsémák tárolásával és alkalmazásával biztosítja a márka egységességét az összes videóban.

A Vizard.ai legjobb funkciói

Szövegszinkronizálás: A feliratok és a beszélt szöveg összehangolásával a feliratok tökéletesen időzítettek és nézőbarátok lesznek.

Közösségi naptár: Tervezzen, ütemezzen és tegyen közzé tartalmakat több platformon, hogy biztosítsa az online jelenlét következetességét.

Közvetlen közzététel és megosztás: Töltsön le klipeket, vagy tegye közzé őket azonnal a közösségi platformokon az alkalmazáson belül, vagy ossza meg őket link segítségével, anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

A Vizard.ai korlátai

A felhasználók olyan eseteket jelentettek, amikor az AI által generált kimenetek, például feliratok vagy videószegmensek, nem feleltek meg az elvárásoknak.

Vizard. ai árak

Ingyenes

Alkotó: 29 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Vizard. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 260 értékelés)

Mit mondanak a Vizard.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Vizard.ai-ról:

Szeretem a Vizard szoftvert, mert nagyon egyszerű vele sok rövid tartalmat létrehozni, csak egy hosszú videót kell feltölteni, és ez rengeteg időt takarít meg nekem. Ráadásul feliratokat is hozzáad az anyanyelvemen. Ez rengeteg időt takarít meg nekem. Teljesen megéri az árát.

Szeretem a Vizard szoftvert, mert nagyon egyszerű vele sok rövid tartalmat létrehozni, csak egy hosszú videót kell feltölteni, és ez rengeteg időt takarít meg nekem. Ráadásul feliratokat is hozzáad az anyanyelvemen. Ez rengeteg időt takarít meg nekem. Teljesen megéri az árát.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd a személyes idő kialakításával, de csak 14% jelöli be azt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem védett! 📆 A ClickUp Calenda r segít Önnek személyes időtartamokat lefoglalni, akárcsak a megbeszéléseket. Szinkronizálja külső naptárakkal, állítson be ismétlődő munkákat és személyes időtartamokat, valamint húzza át az eseményeket vagy feladatokat, hogy könnyedén módosítsa a menetrendjét. Állítsa meg a last minute munkákat, mielőtt azok behatolnának a szabadidejébe! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

3. InVideo (A legjobb sablonalapú videokészítéshez AI-segítségével)

via InVideo

Az InVideo egy online videokészítő eszköz, amely több ezer sablont, kiterjedt médiakönyvtárat és egyszerű drag-and-drop szerkesztőt kínál, így könnyedén és gyorsan lehet forgatókönyveket vagy ötleteket vonzó videókká alakítani.

Az AI Video Generator segítségével szövegben leírhatja a videó ötletét, és azonnal kap egy vázlatos videót, amelyben a jelenetek, a stock klipek és a hangalámondás is szerepelnek.

Használhatja a mágikus doboz funkcióját is, hogy valós időben szerkessze videóit olyan parancsokkal, mint „zene megváltoztatása” vagy „feliratok hozzáadása”, és a többit másodpercek alatt elvégzi.

Az InVideo legjobb funkciói

AI hangklónozás és automatikus hangalámondás: Készítsen valósághű hangalámondásokat különböző akcentussal, vagy klónozza saját hangját narrációhoz.

AI szkriptgenerátor: Hozzon létre strukturált szkripteket, amelyek vonzó bevezetővel és cselekvésre ösztönző felhívásokkal rendelkeznek.

AI avatar: Készítsen magáról egy digitális avatart, hogy bemutassa a tartalmat, és személyes hangulatot adjon videóinak.

Az InVideo korlátai

A hosszabb videoprojektek feldolgozása során az eszköz teljesítménye romolhat, vagy a renderelés ideje meghosszabbodhat.

InVideo árak

Ingyenes

Plusz: 35 USD/hó

Max: 60 USD/hó

Generatív: 120 USD/hó

Csapat: 999 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

InVideo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az InVideo-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az InVideo-ról egy G2-es értékelő:

Nemrég úgy döntöttem, hogy virális videókat fogok készíteni a közösségi médiához. Az Invideo segítségével szó szerint csak beírtam a forgatókönyvemet, és a program elkészítette a TELJES videót, beleértve a hangalámondást, a grafikákat, a zenét, a hanghatásokat, az AI-tartalmat és a stock tartalmat, és pontosan olyan lett, amilyennek szerettem volna!

Nemrég úgy döntöttem, hogy virális videókat fogok készíteni a közösségi médiához. Az Invideo segítségével szó szerint csak beírtam a forgatókönyvemet, és a program elkészítette a TELJES videót, beleértve a hangalámondást, a grafikákat, a zenét, a hanghatásokat, az AI-tartalmat és a stock tartalmat, és pontosan olyan lett, amilyennek szerettem volna!

4. Opus Clip (A legjobb hosszú videók vírusos rövid klipekké alakításához)

via Opus Clip

Az Opus Clip egy másik AI videószerkesztő eszköz, amely hosszú videók vírusos rövid klipekké alakítására specializálódott. Saját fejlesztésű hook-detection modellt (GPT-4 alapú) használ, hogy kiválassza a leghatásosabb pillanatokat, szükség szerint átrendezve a tartalmat biztosítsa a kontextust, és strukturált, figyelemfelkeltő klipeket állítson elő.

Emellett minden generált kliphez „AI Viral Score” pontszámot is ad, ami lényegében annak előrejelzése, hogy a klip milyen valószínűséggel fog jól teljesíteni, így Ön a legjobbakat helyezheti előtérbe a közzététel során.

Az eszköz olyan funkciókat is kínál, mint az AI-alapú szerkesztés a felesleges részek eltávolításához és az arcfelismerés a beszélő megfelelő keretezéséhez függőleges formátumban.

Az Opus Clip legjobb funkciói

Dinamikus feliratok emoji kiemelésekkel: Automatikusan nagy, stílusos feliratokat adhat hozzá minden kliphez, és emoji-kkal vagy színes szöveggel kiemelheti a figyelemfelkeltő szavakat.

AI B-Roll generálás: Helyezzen be B-Roll felvételeket a fő klip kiegészítésére, és tartsa dinamikusnak a vizuális elemeket.

AI Co-Pilot: Kapjon ajánlásokat az optimális vágásokról, szerkesztésekről és formátumokról a különböző platformokhoz.

Az Opus Clip korlátai

Korlátozott fejlett szerkesztési lehetőségek, beleértve a minimális ellenőrzést az átmenetek, animációk és finomhangolt vizuális beállítások felett.

Opus Clip árak

Örökre ingyenes

Starter: 15 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Opus Clip értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Opus Clipről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az Opus Clip-ről egy G2-es értékelő:

Körülbelül két hónapja használom az OpusClipet Pro felhasználóként. Ez hihetetlenül időtakarékos! Általában naponta feltöltök egy 12-15 perces videót, és 10-15 klipet készítek 30 másodperctől két percig terjedő hosszúságban (az automatikus beállítások használatával), mindegyik az általam választott színekkel és logóval ellátva.

Körülbelül két hónapja használom az OpusClipet Pro felhasználóként. Ez hihetetlenül időtakarékos! Általában naponta feltöltök egy 12-15 perces videót, és 10-15 klipet készítek 30 másodperctől két percig terjedő hosszúságban (az automatikus beállítások használatával), mindegyik az általam választott színekkel és logóval ellátva.

📈 Gyors statisztika: A marketingesek 93%-a szerint a rövid videók a titka annak, hogy több ügyfelet szerezzenek.

5. Buffer (A legjobb egyszerű közösségi ütemtervezéshez és sorkezeléshez)

via Buffer

A Buffer lehetővé teszi a tartalomkészítőknek és a közösségi média menedzsereknek, hogy egyetlen egyszerű irányítópultról tervezzenek, ütemezzenek és tegyenek közzé bejegyzéseket több platformon, többek között a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren és a LinkedInen.

A naptár nézet vizuális módszert kínál a tartalom előre történő megtervezéséhez. Az Instagram esetében támogatja az első kommentek ütemezését is, ami hasznos a hashtagek külön elhelyezéséhez a hatótávolság optimalizálása érdekében.

Emellett rendelkezik egy AI asszisztenssel is, amely a közösségi médiában egyre népszerűbb AI-technológia része, és amely különböző közösségi média platformokra szabott, vonzó feliratokat ír, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hangnemet, a hosszúságot és a stílust a márkájuk hangjához igazítsák.

A Buffer legjobb funkciói

Engagement inbox: Gyűjtsd össze a különböző platformokról érkező megjegyzéseket és üzeneteket, hogy ne kelljen lapot váltani a válaszadáshoz.

A/B tesztelés : Kísérletezzen különböző posztváltozatokkal, hogy meghatározza, mi talál leginkább visszhangra a közönségénél.

Tartalomcímkézés: Rendezze ötleteit témák szerint, rendezze el a felhalmozódott munkákat, és egyszerűsítse a tervezést egy pillanat alatt.

A puffer korlátai

Nincs integrált AI funkciója videószerkesztéshez, szkriptgeneráláshoz vagy automatikus feliratozáshoz.

Buffer árak

Örökre ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 6 USD/hó

Csapat: 12 USD/hó

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Bufferről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Bufferről egy Capterra-értékelő:

A Buffer alkalmazást már évek óta használom, de rendszeresen csak az elmúlt 6 hónapban. Érdekes élmény volt. Nagyon tetszik, hogy három platformon, az Instagramon, a Facebookon és a Twitteren is lehet közzétenni.

A Buffer alkalmazást már évek óta használom, de rendszeresen csak az elmúlt 6 hónapban. Érdekes élmény volt. Nagyon tetszik, hogy három platformon, az Instagramon, a Facebookon és a Twitteren is lehet közzétenni.

6. 2short. ai (A legjobb automatizált rövid videóklipek és feliratok készítéséhez nagy mennyiségben)

A 2short. ai egy Vizardhoz hasonló, AI-alapú újrahasznosító eszköz, amely gyorsan rövid, megosztható részletekké alakítja a hosszú videókat. Automatizálja a tartalom kiemelt pillanatainak megtalálását és azok posztolásra kész, feliratokkal ellátott klipekké vágását.

A szövegalapú szerkesztés funkcióval egyszerűen szerkesztheti videóját a leirat szerkesztésével. Emellett AI hangkövetést és arcfelismerést is használ, hogy a főszereplő tökéletesen középen maradjon, amikor a tájképes formátumból a függőleges formátumra vált. Ez biztosítja, hogy klipjei professzionálisak legyenek és megfelelően legyenek keretezve a mobil eszközöket előnyben részesítő közönség számára.

2short. ai legjobb funkciói

Animált feliratok : Dinamikus, könnyen olvasható feliratok létrehozása, amelyek igazodnak a videó tempójához.

Automatikus átmenetek hozzáadása : automatikusan illesszen be átmeneteket a jelenetek közé, hogy javítsa a folytonosságot és professzionális minőségű videókat hozzon létre.

Márka előre beállított értékek és sablonok: Állítsa be márkaelemeit (logók, betűtípusok, színek), és azok automatikusan alkalmazásra kerülnek az összes klipjére.

2short. ai korlátai

Az AI néha kihagyja a videó legfontosabb pillanatait, ami azt jelenti, hogy be kell avatkoznia, és manuálisan kell finomhangolnia a klipeket.

2short. ai árak

Starter: Ingyenes

Lite: 9,90 USD/hó

Pro: 19,90 USD/hó

Prémium: 49,90 USD/hó

2short. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a 2short. ai-ról?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a 2short.ai-ról:

Rendkívül gyors, amikor videókat rövid videókra kell felbontani, és minden rövid videó szöveges változatát is megkapja, ami segít gyorsabban eldönteni, melyik klipet válassza.

Rendkívül gyors, amikor videókat rövid videókra kell felbontani, és minden rövid videó szöveges változatát is megkapja, ami segít gyorsabban eldönteni, melyik klipet válassza.

7. SocialPilot (A legjobb többplatformos közösségi ütemezéshez csapatmunkával)

via SocialPilot

A SocialPilot egy teljes körű közösségi média menedzsment platform, amelyet tartalomtervezés, csapatmunka és teljesítménykövetés kezelésére fejlesztettek ki. Több mint 500 bejegyzés ütemezését támogatja több platformon, például a LinkedIn, a Facebook, az Instagram, az X (Twitter) és még a Google My Business platformon is, mindezt egyetlen irányítópultról.

A beépített AI Assistant segít a közösségi média bejegyzésekhez ötleteket, feliratokat és hashtageket generálni, amelyek minden platform hangvételéhez és formátumához igazodnak.

Csapatok esetében meghívhat együttműködőket, szerepköröket rendelhet hozzájuk (például rendszergazda, közreműködő vagy ügyfél), és jóváhagyási munkafolyamatokat állíthat be, így a tartalom megjelenése előtt áttekintésre kerül.

A SocialPilot legjobb funkciói

AI videó generátor és szerkesztő: Használjon AI eszközöket, mint például szöveg-videó konverzió, testreszabható sablonok, drag-and-drop szerkesztés, hangfelvétel és márkajelzés funkciók. Használjon AI eszközöket, mint például szöveg-videó konverzió, testreszabható sablonok, drag-and-drop szerkesztés, hangfelvétel és márkajelzés funkciók.

Fejlett elemzések és jelentések: Készítsen elemzéseket az elkötelezettségről, a közönség növekedéséről, a legnépszerűbb bejegyzésekről, és ütemezzen PDF-jelentéseket, amelyeket elküldhet az ügyfeleknek.

AI Scheduler: Kapjon ajánlásokat a legjobb közzétételi időpontokra, figyelembe véve, hogy a közönsége mikor a legaktívabb.

A SocialPilot korlátai

Nincs tömeges törlési funkció a ütemezett bejegyzésekhez, ezért a felhasználóknak minden bejegyzést külön-külön kell eltávolítaniuk.

SocialPilot árak

14 napos ingyenes próba

Alapcsomag: 23 USD/hó (kb.)

Prémium: 70 USD/hó (kb.)

Vállalati: Egyedi árazás

SocialPilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (370+ értékelés)

Mit mondanak a SocialPilotról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Capterra egyik értékelője a SocialPilotról:

Nagyra értékelem, hogy anélkül is hozzáadhatok ennyi fiókot, hogy a legdrágább csomagot kellene választanom. Más szoftverekkel nagyon drága több mint 3 fiókot kezelni minden egyes közösségi platformon.

Nagyra értékelem, hogy anélkül is hozzáadhatok ennyi fiókot, hogy a legdrágább csomagot kellene választanom. Más szoftverekkel nagyon drága több mint 3 fiókot kezelni minden egyes közösségi platformon.

8. Veed. io (A legjobb gyors, online videószerkesztéshez, gazdag AI funkciókkal)

via Veed

A Veed. io egy népszerű online videószerkesztő, amely gazdag szerkesztőeszközökkel rendelkezik, az alapvető vágásoktól, átmenetek és szűrőktől kezdve a több tucat nyelven történő automatikus feliratgenerálásig. Még egy „AI Video” szakasz is található benne, olyan eszközökkel, mint a szkriptgenerátor, a GPT-3-alapú szöveg-videó-készítő és az AI-avatárok, amelyek narrálják a videókat.

A platform sablonokat is kínál mém stílusú feliratokhoz, haladási sávokhoz, TikTok stílusú ugrásos vágásokhoz stb. , amelyek segítségével gyorsan vonzó bejegyzésekké alakíthatja a nyers felvételeket.

Van egy teleprompter mód is, amellyel rögzítheti magát, miközben egy szöveget olvas (így szemkontaktust tarthat), ami kiválóan alkalmas beszélőfejű videókhoz, és biztosítja, hogy utána pontos feliratokat kapjon.

A Veed.io legjobb funkciói

Automatikus feliratok és fordítás: A beszéd leírása és feliratok hozzáadása a videókhoz különböző stílusokban és nyelveken.

AI „automatikus szerkesztő” eszközök: Távolítsa el az „um” és hasonló töltelékszavakat, csökkentse a háttérzajt, és tisztítsa meg az audiót egyetlen kattintással.

Tartalomkönyvtár: Szerezzen be videókat, zenét, matricákat, GIF-eket és egyebeket, amelyeket közvetlenül a videó idővonalára húzhat.

A Veed.io korlátai

Nagy videofájlok kezelése során időnként teljesítményproblémák lépnek fel, ami lassabb feldolgozást vagy késleltetést eredményez.

Veed. io árak

Ingyenes

Lite: 5,80 USD szerkesztőnként/hónapban (éves számlázás)

Pro: 13,94 USD szerkesztőnként/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Veed. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 3,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Veed.io-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Veed.io-ról:

Rendkívül egyszerű videószerkesztés – hogy azok készen álljanak a közösségi médiára, méretük módosítása, videoklipek beszerzése, feliratok hozzáadása, háttérzene hozzáadása, csend eltávolítása, „uhh”-ok és „aah”-ok eltávolítása, márkaelemek hozzáadása, a videotartalom általános használhatóságának javítása.

Rendkívül egyszerű videószerkesztés – hogy azok készen álljanak a közösségi médiára, méretük módosítása, videoklipek beszerzése, feliratok hozzáadása, háttérzene hozzáadása, csend eltávolítása, „uhh”-ok és „aah”-ok eltávolítása, márkaelemek hozzáadása, a videotartalom általános használhatóságának javítása.

🤯 Érdekesség: Az első videó, amelyet valaha feltöltöttek a YouTube-ra, a társalapító Jawed Karim „Me at the zoo” című videója volt. Ma is elérhető!

9. Descript (A legjobb szövegalapú videószerkesztéshez és AI hangalámondáshoz)

via Descript

A Descript egy videó- és hangszerkesztő eszköz, amely inkább egy dokumentumszerkesztőhöz hasonlít, mint egy hagyományos szerkesztőhöz. Lehetővé teszi a tartalom szerkesztését egyszerűen a leirat szerkesztésével. Amikor töröl egy szót, szünetet vagy mondatot a szövegből, automatikusan frissíti a videó vagy hang idővonalát, hogy az illeszkedjen a változáshoz.

AI funkciói elvégzik a nehéz munkát: a Descript egy kattintással eltávolíthatja az olyan töltelékszavakat, mint az „um” vagy a „like”, feliratokat generálhat, és még az audiót is megtisztíthatja a jobb érthetőség érdekében.

Emellett rögzítheti a képernyőjét, vizuális elemeket adhat hozzá, és több hangsávon is dolgozhat.

A Descript legjobb funkciói

Overdub hangklónozás: Klónozza a hangját, vagy használjon kész AI hangokat új narráció létrehozásához, csak a szöveg beírásával.

AI szkriptgenerátor: Egyszerű utasítások segítségével generáljon szkripteket podcastokhoz, videókhoz és marketinganyagokhoz.

Együttműködési funkciók: Hívja meg csapattársait, hogy valós időben szerkesszék, kommentálják és együttműködjenek a projektekben.

A Descript korlátai

A platform szervezési eszközei nem feltétlenül olyan hatékonyak, ami megnehezíti több videó- vagy hangfájl egyidejű nyomon követését és szerkesztését.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 24 USD/fő/hónap

Alkotó: 35 USD/fő/hónap

Üzleti: 65 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Descriptről egy Capterra-kritikus:

Rendkívül felhasználóbarát. Azonnal elkezdhettem az audiofájlok szerkesztését. Ez a szoftver nagyon könnyen használható és valóban felgyorsítja a szerkesztési folyamatot.

Rendkívül felhasználóbarát. Azonnal elkezdhettem az audiofájlok szerkesztését. Ez a szoftver nagyon könnyen használható és valóban felgyorsítja a szerkesztési folyamatot.

10. Hootsuite (A legjobb vállalati szintű közösségi média kezeléshez és ütemezéshez nagy léptékben)

via Hootsuite

A Hootsuite egy vállalati szintű közösségi média kampánykezelő eszköz, amely lehetővé teszi a bejegyzések tömeges ütemezését és több száz profil kezelését különböző közösségi média platformokon. Emellett a Streams funkcióval valós időben követi nyomon a tevékenységeket, így figyelemmel kísérheti a márka említéseit, hashtagjeit, kulcsszavait és a versenytársak bejegyzéseit.

Emellett olyan fejlett funkciókat is kínál, mint a közösségi média figyelése, a csapatmunka folyamatai (például egy ügyfél üzenetének egy csapattaghoz való hozzárendelése) és a CRM-ek és hirdetési eszközökkel való integráció.

A platform elemzései rendkívül részletesek, testreszabható jelentésekkel, így mérheted, mi működik, és megoszthatod az eredményeket az ügyfelekkel vagy a vezetéssel.

A Hootsuite legjobb funkciói

Beépített videószerkesztő: Videók létrehozása és szerkesztése audiofájlok, szövegek, képek, matricák és szűrők hozzáadásával.

OwlyWriter AI : Feliratok és posztötletek generálása bevált szövegírási formulák, például HOOK, AIDA és WIIFM segítségével.

Csapatmunka és jóváhagyások: Támogatás több felhasználós csapatok számára, utólagos jóváhagyásokkal és ellenőrzési nyomvonalakkal a teljes elszámoltathatóság érdekében.

A Hootsuite korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy a naptár vizuálisan zsúfolttá válhat, különösen akkor, ha nagy mennyiségű ütemezett bejegyzést kezelnek.

Hootsuite árak

30 napos ingyenes próba

Alapcsomag: 30 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 122 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (6200+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3800+ értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő a Hootsuite-ról:

Imádom az elemzési funkciót, amely lehetővé teszi, hogy mélyrehatóan elemezzem a közösségi média fiókomat. Ezzel egy helyen részletes képet kapok arról, hogy hogyan teljesítenek a közösségi profiljaim. Emellett hallgatási funkciót is biztosít, amelynek segítségével megérthetem az ügyfelek véleményét.

Imádom az elemzési funkciót, amely lehetővé teszi, hogy mélyrehatóan elemezzem a közösségi média fiókomat. Ezzel egy helyen részletes képet kapok arról, hogy hogyan teljesítenek a közösségi profiljaim. Emellett hallgatási funkciót is biztosít, amelynek segítségével megérthetem az ügyfelek véleményét.

11. Sprout Social (A legjobb mélyreható közösségi média elemzéshez, figyeléshez és nagyméretű publikáláshoz)

via Sprout Social

A Sprout Social egy adatközpontú közösségi média kezelő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik mind a stratégiát, mind a teljesítményt fontosnak tartják.

Kiadói funkciói lehetővé teszik a bejegyzések platformok közötti ütemezését, a kampányok vizuális naptárban történő kezelését és az optimális időpontokban történő automatikus közzétételt a közönség elkötelezettségének tendenciái alapján.

Emellett hatékony jelentéskészítő eszközöket is kap, amelyek lebontják az elkötelezettséget, a követők számának növekedését, a hashtagek teljesítményét és a versenytársak tevékenységét.

A beépített Smart Inbox összes üzenetet és megjegyzést egy helyen gyűjt össze, míg a közösségi CRM segít a követők profilozásával, a beszélgetések nyomon követésével, valamint a címkék és a naplófájlok segítségével a kapcsolattartás szervezésével.

A Sprout Social legjobb funkciói

Beépített videószerkesztő a Compose-ban: Vágás, rövidítés és sablonok alkalmazása közvetlenül a videókra a bejegyzések szerkesztése közben.

AI-segítség a posztok létrehozásához: Készítsen feliratokat a legnépszerűbb posztokból vagy egyéni témákból, az „Enhance” (Javítás) opcióval, amely a hangnemet és a stílust a márka egységességéhez igazítja.

Közösségi médiafigyelő modul: Boole-i lekérdezések segítségével kövesse nyomon a kulcsszavakat, az iparági trendeket és a márkák említéseit a különböző platformokon.

A Sprout Social korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentettek a Sprout Social címkézési funkcióival kapcsolatban, különösen több program vagy partnercég kezelése esetén.

Sprout Social árak

30 napos ingyenes próba

Alapcsomag: 249 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 399 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 499 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (4100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Sprout Socialról:

A Sprout Social marketingeszköztárunk elengedhetetlen részévé vált. A jelentéskészítési funkciók különösen erősek – világosak, testreszabhatók és könnyen megoszthatók az érdekelt felekkel.

A Sprout Social marketingeszköztárunk elengedhetetlen részévé vált. A jelentéskészítési funkciók különösen erősek – világosak, testreszabhatók és könnyen megoszthatók az érdekelt felekkel.

12. Munch (A legjobb AI-vezérelt hosszú videók több közösségi klipre történő átalakításához, trendelemzésekkel)

via Munch

A Munch, egy AI-alapú videó-átalakító eszköz, segít a hosszú formátumú tartalmakat rövid, nagy hatással bíró klipekké alakítani, amelyek olyan platformokra vannak szabva, mint a TikTok, az Instagram Reels, a YouTube Shorts és a LinkedIn. Elemezi az egyes videókat, hogy az elkötelezettség potenciálja alapján azonosítsa a legfontosabb pillanatokat, majd marketing intelligenciát alkalmaz, hogy optimalizálja azok teljesítményét, és még a logók vagy outro-k alkalmazásában is segít.

Az AI beépített SEO-optimalizálást kínál, amely elemzi a videotartalmakat, és automatikusan generál releváns kulcsszavakat és feliratokat. Emellett hasznos teljesítményelemzéseket és ajánlásokat is kap, amelyekkel folyamatosan finomíthatja rövid videós stratégiáját.

A Munch legjobb funkciói

Biztonságos zónák előnézete: Nézze meg előzetesen, hogyan fog kinézni a klipje a különböző platformokon, elkerülve a kínos kivágásokat vagy a levágott szöveget.

Trendvezérelt szerkesztés : Elemezze a jelenlegi társadalmi trendeket , és válassza ki a közönség viselkedése alapján a leginkább vírusként terjedő szegmenseket.

Jelenetfelismerés és kivágás: automatikusan felismeri a jelenetváltásokat és átméretezi a klipeket, hogy azok függőleges, négyzetes vagy fekvő formátumhoz illeszkedjenek.

Munch korlátozások

Sok felhasználó észrevette, hogy az AI időnként olyan videószegmenseket választ ki, amelyeknek nincs kontextusa vagy relevanciája.

Munch árak

Egyedi árazás

Munch értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Munch-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Munch-ról egy G2-es értékelő:

Imádom a munch által az általam szerkesztett videókból létrehozott rengeteg variációt. A Magic Posts eszköz is fantasztikus, mivel általában minden videómhoz feliratokat kell készítenem, így rengeteg időt spórolok vele!

Imádom a munch által az általam szerkesztett videókból létrehozott rengeteg variációt. A Magic Posts eszköz is fantasztikus, mivel általában minden videómhoz feliratokat kell készítenem, így rengeteg időt spórolok vele!

13. CaptionsAI (A legjobb azonnali AI feliratokhoz és teleprompter funkcióhoz)

via Captions AI

A Caption AI egy mobilra specializálódott AI videószerkesztő stúdió, amely automatizált feliratozásra specializálódott, olyan animált stílusokkal, mint a karaoke kiemelés, írógép és ugrálás. A feliratok teljes mértékben szerkeszthetők, így bármelyik szót kijavíthatja vagy a stílust könnyedén módosíthatja.

Az alkalmazás beépített teleprompterrel rendelkezik, amely segít magabiztosan rögzíteni a videókat, miközben szemkontaktust tartasz. A felvétel befejezése után a Captions AI azonnal leírja a beszédedet, és stilisztikai feliratokat (dinamikus effektekkel, időzítéssel és akár emojikkal) ad a videóhoz.

Ha nem szeretne kamera elé állni, akár AI avatárt is létrehozhat, amely narrálja videóit.

A Captions AI legjobb funkciói

AI szerkesztés és effektek: Távolítsa el a csendes részeket és erősítse a hangot az egy érintéssel működő eszközökkel a tisztább hangzás érdekében.

Automatikus kurzor a képkivágáshoz: Kérje meg az eszközt, hogy kövesse az arcát, és vágja át a széles 16:9-es felvételt 9:16-os függőleges formátumra.

Trendi szűrők és matricák: Használjon szórakoztató, kreatív eszközöket, mint animált szűrők, matricák és háttérzene, hogy videóit még érdekesebbé tegye.

Feliratok AI korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségeket tapasztaltak a feliratok megjelenésének testreszabásában, például a betűtípus, a méret és a szín beállításában.

Captions AI árak

Ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó

Max: 24,99 USD/hó

Ár: 69,99 USD/hó

Üzleti: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Feliratok AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Captions AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Captions AI-ról:

A fejlett beszédfelismerő technológiát kihasználva a webhely gyorsan átalakítja az audiót olvasható szöveggé, ezzel időt és energiát takarítva meg. Ideális tartalomkészítők, vállalkozások és szakemberek számára.

A fejlett beszédfelismerő technológiát kihasználva a webhely gyorsan átalakítja az audiót olvasható szöveggé, ezzel időt és energiát takarítva meg. Ideális tartalomkészítők, vállalkozások és szakemberek számára.

14. Repurpose. io (A legjobb a tartalomterjesztés automatizálásához és a platformok közötti újrafelhasználáshoz)

A Repurpose. io egy tartalomautomatizálási eszköz, amely a kész videókat vagy hangfájlokat automatikusan átformázza és több platformon közzéteszi az Ön által megadott egyéni munkafolyamatok alapján.

Például beállíthat egy szabályt, hogy „Amikor YouTube-videót töltök fel, vágj ki egy 60 másodperces klipet, és tedd közzé a TikTokon és az Instagram Reelsen”. A Repurpose.io a háttérben elvégzi a feladatot.

A előre elkészített sablonok segítségével testreszabhatja az újrahasznosított tartalom megjelenését, amelyek automatikusan átalakítják a vízszintes videókat függőleges formátumba, dinamikus feliratokat adnak hozzá, és felhelyezik a logóját vagy márkájának elemeit.

Az eszköz támogatja a hosszabb videók rövidebb szegmensekre vágását vagy az audio animált audiogrammákká való konvertálását is.

Repurpose. io legjobb funkciói

Tartalomnaptár: Áttekintést kaphat az összes ütemezett tartalomról, és egyszerűsítheti újrahasznosítási stratégiáját.

Kiemelt részek kivonása: Használja az AI-t a videó vagy podcast legérdekesebb részeinek azonosításához és kivonásához.

Automatikus közzététel: Azonnal vagy ütemezetten tegye közzé tartalmát olyan platformokon, mint a YouTube, a TikTok, az Instagram, a Facebook és a LinkedIn.

Repurpose. io korlátai

Nincs offline hozzáférés és dedikált mobil funkciók

Repurpose. io árak

Ingyenes

Starter: 35 USD/hó

Pro : 79 USD/hó

Ügynökség: 179 USD/hó

Repurpose. io értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Repurpose.io-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Trustpilot egyik értékelője a Captions AI-ról:

Egy egyszerű céllal indultam: növelni akartam YouTube-csatornám népszerűségét, miközben a tartalmakat Instagramra, TikTokra, Pinterestre és más platformokra is át akartam alakítani – mindezt extra erőfeszítés nélkül. A Repurpose.io ezt lehetővé tette azáltal, hogy automatizálta az egész tartalom-munkafolyamatomat.

Egy egyszerű céllal indultam: növelni akartam YouTube-csatornám népszerűségét, miközben a tartalmakat Instagramra, TikTokra, Pinterestre és más platformokra is át akartam alakítani – mindezt extra erőfeszítés nélkül. A Repurpose.io ezt lehetővé tette azáltal, hogy automatizálta az egész tartalom-munkafolyamatomat.

15. Capcut (A legjobb ingyenes, gyors videószerkesztés feliratokkal és effektekkel)

via CapCut

A TikTok alkotói által fejlesztett CapCut egy hatékony, ingyenes videószerkesztő eszköz. Teljes funkcionalitású idővonal-szerkesztővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a klipek vágását, zene hozzáadását, szöveg vagy matricák beszúrását, valamint filmes szűrők és átmenetek alkalmazását.

Az alkalmazás olyan fejlett eszközöket tartalmaz, mint a Smart Crop, amely automatikusan átalakítja a vízszintes videókat függőleges formátumúvá, miközben a témát fókuszban tartja.

A CapCut stílusos sablonokat is kínál, amelyek megfelelnek a trendi formátumoknak, így gyorsan beillesztheti klipjeit, és kifinomult, vírusként terjedő eredményt kaphat. Videóit számos licencelt zeneszámmal, hanghatással és hangalámondási funkcióval is javíthatja, hogy még jobb hallási élményt nyújtson.

A Capcut legjobb funkciói

Automatikus feliratok: Automatikus feliratgenerálás jó pontossággal és többféle animált feliratstílus.

Szöveg-beszéd narráció: Írja be a szövegét, és válasszon a különböző AI hangok közül a narrációhoz; kiválóan alkalmas reels és mém tartalmakhoz.

Hangjavító és hangklónozás: Távolítsa el a háttérzajt a felvételeiből, és használja a hangklónozást, így nem kell minden alkalommal újra felvennie a felvételt.

A Capcut korlátai

A felhasználók szerint a CapCut nagy vagy összetett projektek kezelése során késleltetést vagy lassú teljesítményt tapasztalhat.

Capcut árak

Egyedi árazás

Capcut értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Capcutról a valódi felhasználók?

Ahogy egy Reddit-kritikus megosztotta:

A Capcutnak biztosan vannak erősségei. Elrendezései jobban alkalmasak gyors feladatok elvégzésére, és a közösségi médiához is optimalizálták.

A Capcutnak biztosan vannak erősségei. Elrendezései jobban alkalmasak gyors feladatok elvégzésére, és a közösségi médiához is optimalizálták.

ClickUp: az intelligens tartalomkészítés gerince

Nincs hiány olyan eszközökből, amelyek segítenek a videók újrahasznosításában, feliratok hozzáadásában vagy a tartalom ütemezésében. De még mindig szükség van egy központi hubra a tervezéshez, nyomon követéshez és az együttműködéshez. Ez az, ahol a ClickUp a legjobban teljesít.

A szkriptek létrehozásától és a klipek szerkesztésétől a teljes tartalomnaptár szervezéséig a ClickUp mindent egy helyen tart. Ráadásul a beépített mesterséges intelligencia, videofelvétel és használatra kész sablonok felgyorsítják a munkafolyamatot.

Ha unod már a különböző eszközökkel való ügyeskedést, és egyszerűsíteni szeretnéd a kreatív folyamatot, a ClickUp az ideális kiindulási pont. Regisztrálj most a ClickUp-ra!