Ingyenes Evernote-találkozói jegyzet sablon a megbeszélések szervezéséhez

Az értekezletről úgy távozott, hogy mindenről tisztában volt.

Most, két nappal később, csak homályos emlékek és nulla jegyzet maradt.

Az Evernote értekezletjegyzet-sablon biztosítja, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő.

És ha valami többet szeretne, mint csak egy helyet, ahol leírhatja a találkozó jegyzeteket? A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, olyan sablonokat kínál, amelyekkel jegyzeteket cselekvésre késztető feladatokká alakíthat.

Kezdjük! 💪

A legjobb Evernote-találkozói jegyzet sablonok áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat a legjobb Evernote és ClickUp meeting notes sablonokkal:

Mi az Evernote értekezlet-jegyzet sablon?

Az Evernote értekezletjegyzet-sablon egy előre megtervezett, újrafelhasználható elrendezés az eszközön belül, amely segít a szakembereknek az értekezletekről származó fontos információk gyors rögzítésében és strukturálásában.

Ezek a találkozó jegyzet sablonok általában külön szakaszokat tartalmaznak a találkozó részleteiről, mint például a dátum, az idő, a résztvevők, a napirend, a megbeszélés témái, a döntések, a teendők és a következő lépések.

Mi jellemzi a jó Evernote-találkozói jegyzet sablont?

Az Evernote sablonokban az alábbiakra kell figyelnie:

A találkozó részleteivel kezdődik: Tartalmazza a dátum, az idő, a helyszín (vagy link) és a résztvevők mezőit a kontextus beállításához.

A napirend vázlatát tartalmazza: Egy szakaszban felsorolja a megbeszélés témáit vagy céljait, így mindenki már az elejétől fogva tisztában van a feladatokkal.

Helyet hagy a valós idejű jegyzetekhez: rugalmasságot biztosít a legfontosabb megbeszélési pontok, idézetek vagy ötletek rögzítéséhez, amint azok felmerülnek.

Feladatokat követ nyomon: Oszlopokat tartalmaz a feladatok felelősei, a határidők és az állapotok számára, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Egységes formázást használ: Segít a csapatoknak a jegyzetek gyors áttekintésében és felülvizsgálatában címsorok, felsorolások vagy táblázatok segítségével.

Követő szakasz hozzáadása: Helyet biztosít a következő lépések, a közelgő napirendi pontok vagy a következő találkozón újra megvitatandó kérdések feljegyzéséhez.

Linkeket vagy mellékleteket tartalmaz: Lehetővé teszi Lehetővé teszi az Evernote integrációját olyan kiegészítő anyagokkal, mint jelentések, prezentációk vagy dokumentumok.

Ingyenes Evernote-találkozói jegyzet sablonok

Íme néhány ingyenes lehetőség az Evernote sablon galériájából, amelyek segítenek a hatékony értekezletek lebonyolításában. 💁

1. Evernote értekezlet-jegyzet sablon

via Evernote

Ez az Evernote-tól származó értekezlet-jegyzet sablon tiszta, strukturált megközelítést kínál a csapat megbeszéléseinek és döntéseinek dokumentálásához. Az értekezletet három alapvető részre bontja: Értekezlet részletei, Értekezlet céljai és Értekezlet jegyzetek.

A célok szakasz egy egyszerű táblázatot tartalmaz, amelyben a témák szerint kategorizált jelölőnégyzetek segítségével a csapatok valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Gyorsan rögzítheti az összes fontos értekezletet strukturált szakaszokkal a részletek, célok és jegyzetek számára.

A jelölőnégyzetek és táblázatok segítségével valós időben követheti nyomon az előrehaladást.

Tartsa rendben és összehangolva a csapatokat egy tiszta, könnyen követhető formátummal.

📌 Ideális: Marketingcsapatok vezetői, kreatív projektmenedzserek és távoli szakemberek számára, akiknek össze kell hangolniuk a márkastratégiákat és el kell osztaniuk a felelősségeket a csapatok között.

📖 Olvassa el még: Hogyan törölheti Evernote-fiókját: lépésről lépésre

2. Evernote napirend-sablon

via Evernote

Ez az Evernote-ban található értekezlet-napirend sablon a heti időgazdálkodáshoz elengedhetetlen eszköz. Egyszerű, színkóddal ellátott táblázat segítségével, amely az egész hetet óránkénti bontásban mutatja be, világosan és célszerűen strukturálja a napjait.

A tetején található a Nem megvitatható ellenőrzőlista, amely kiválóan alkalmas a hét három legfontosabb prioritásának kiemelésére. Alatta található az óránkénti ütemterv reggel 8-tól estig, napokra bontva.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Tervezze meg a hetét egy pillanat alatt a színekkel jelölt, óránkénti ütemterv segítségével.

Jelölje ki a legfontosabb prioritásokat a „Nem megvitatható” ellenőrzőlista segítségével.

Maradjon koncentrált és hatékony az időkeretbe szorított napirendi pontokkal

📌 Ideális: Távoli munkavállalók vagy dolgozó szakemberek számára, akik több feladatot is ellátnak egyszerre, és szeretnék vizuálisan áttekinteni a hetüket.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalom összefoglalásához és a nyomon követés felgyorsításához, ami nagy előnyt jelent a távoli csapatok és a hetente több megbeszélést lebonyolító vezetők számára. Példa: „Összegezze a találkozó legfontosabb pontjait, a meghozott döntéseket és a következő lépéseket. Készítsen feladatlistát a kijelölt felelősökkel és határidőkkel. A ClickUp Brain segítségével azonnal elkészítheti a találkozók összefoglalóját

3. Evernote ötletek brainstorming sablon

via Evernote

Az Evernote Ötletek brainstorming sablonja egy Találkozó jegyzetek szakasszal kezdődik, ahol naptári eseményekhez kapcsolódhat, és alapvető részleteket, például témát, dátumot és résztvevőket dokumentálhat.

A Brainstorming Kick-off (Brainstorming kezdete) szakasz meghatározza a kereteket azáltal, hogy felveti a célokat, kihívásokat és lehetőségeket. Végül az Ideas Generation (Ötletek generálása) szakasz szabad teret biztosít az összes javaslat pontokba vagy rövid bekezdésekbe történő rögzítéséhez.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Indítsa el a brainstorming üléseket célok, kihívások és lehetőségek megfogalmazásával!

Rögzítsen minden ötletet rugalmas, szabad formájú szakaszokban

Kössön össze naptári eseményeket és résztvevőket a zökkenőmentes értekezlet-előkészítés érdekében.

📌 Ideális: Csapatvezetők, rendezvénytervezők és terméktervezők számára, akik produktív brainstorming üléseket és termékmegbeszéléseket tartanak.

🧠 Érdekesség: Az egyik leghíresebb „találkozó” a történelemben? Amikor Szókratész az athéni agorán állt és a járókelőket kérdezte az élet értelméről. A filozófia, a demokrácia és a nyilvános diskurzus mind itt gyökerezett. Nincs szükség naptári meghívókra – csak jelenjen meg és hozza magával egzisztenciális félelmeit.

4. Evernote projektterv-sablon

via Evernote

Ez az Evernote-találkozói jegyzetek sablonja strukturálja a komplex, több lépcsős munkát. Ha marketingkampányt vagy ügyfélnek szállítandó terméket kezel, akkor a feladatokat megvalósítható részekre bontja.

A tetején található kattintható tartalomjegyzék megkönnyíti a szakaszok közötti ugrálást, míg minden szakasz tartalmaz egy külön helyet a feladatjegyzetek és a hasznos linkek számára.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Bontsa le a komplex projekteket megvalósítható fázisokra dedikált jegyzetek segítségével.

A kattintható tartalomjegyzék segítségével könnyedén ugorhat a szakaszok között.

Kövesse nyomon a teljesítéseket és a csapat hozzájárulásait egy szervezett helyen.

📌 Ideális: Írók és projektkoordinátorok számára, akiknek könnyű, de hatékony módszerre van szükségük a többféle eredmény vagy a csapat hozzájárulásainak nyomon követéséhez a találkozókezelő szoftverben.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t a szakmai teljesítmény javítása érdekében, és azt megbeszélésekre, e-mailekre és projektekre alkalmazni. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrált AI-funkcióval rendelkezik, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy az eszközök közötti munkafolyamatokat egységesítse. De mi, a ClickUp-nál megfejtettük a titkot! A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott értekezletkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk az értekezletjegyzetekből, leírhatja a felvételeket és még sok mást – az AI jegyzetelőnk és a ClickUp Brain segítségével. Takarítson meg akár 8 órányi értekezletidőt hetente, akárcsak ügyfeleink a Stanley Security-nél!

5. Evernote Cornell Notes sablon

via Evernote

Ez a Cornell jegyzet sablon egy bevált elrendezés azok számára, akik okosabb, szervezettebb jegyzeteket szeretnének készíteni.

A jegyzetelő alkalmazás sablonja három fő területre osztja a jegyzeteket: Alapvető kérdések, Fő gondolatok és Jegyzetek. Ez az elrendezés ösztönzi az aktív hallgatást vagy olvasást, mivel arra készteti Önt, hogy kérdéseket tegyen fel, azonosítsa a legfontosabb pontokat, majd kiegészítse azokat alátámasztó részletekkel vagy példákkal.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Növelje a megjegyzések megőrzését egy bevált, három oszlopos elrendezéssel a kérdések, fő gondolatok és jegyzetek számára.

Ösztönözze az aktív hallgatást és a mélyebb megértést a megbeszélések vagy képzések során.

Hatékonyan szervezze és tekintse át az információkat a jövőbeni felhasználáshoz.

📌 Ideális: Képzéseken részt vevő szakemberek számára, akik többet szeretnének megőrizni az előadásokból, webináriumokból vagy olvasmányokból.

🧠 Érdekesség: A találkozók koncepciója több mint 2600 évvel ezelőtt az ókori Görögországban született, ahol az emberek egy központi helyen, az Agorán gyűltek össze, amely szó szerint találkozóhelyet jelent. Ez az ötletek cseréjére, vitákra és akár pletykálkodásra is szolgált.

6. Evernote napi tervező sablon

via Evernote

Ez a napi tervező sablon egy egyszerű, de hatékony módszer arra, hogy időnkénti időblokkokban irányítsa a napját. Úgy van kialakítva, hogy reggeltől estig végigkísérje Önt, egyértelműen meghatározott időintervallumokkal, feladatlistákkal és egy oszloppal a linkek, jegyzetek vagy helyszíni részletek számára.

A szerkezet Reggel és Délután szakaszokra van felosztva, így könnyebb egyensúlyt teremteni a munka, a szünetek és a személyes teendők között. Szüksége van linkre egy értekezlethez vagy márkairányelvekhez? Erre is van hely. Ebédterve van vagy csomagot kell átvennie? Ezeket a jegyzeteket is hozzáadhatja.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg napját egyértelmű időblokkokkal a reggeli és délutáni feladatokhoz.

Használjon ellenőrzőlistákat és jegyzetoszlopokat a találkozók, megbízások és linkek kezeléséhez.

Egyszerű, vizuális tervezővel egyensúlyba hozhatja a munkát és a magánéletet

📌 Ideális: szabadúszók, távoli szakemberek és elfoglalt csapat tagok számára, akiknek szükségük van a napjuk időbeosztására, hogy egyensúlyt teremtsenek a projektmegbeszélések, a mély munkavégzés és a teendők között.

7. Evernote heti tervező sablon

via Evernote

Két áttekinthető szakasszal, a Hét legfontosabb feladatai és a Napi bontás, ez az Evernote-találkozói jegyzetek sablon lehetővé teszi, hogy egy lépést hátralépjen, és tágabb perspektívából tekintsen feladataikra.

A feladatokat kategóriák szerint (munka, egészség, élet és határidők) szervezheti, és gyorsan megláthatja, mi a legfontosabb aznap. A tetején található prioritási rács segít rögzíteni a nem megkerülhető feladatokat. Alatta minden nap egyszerű blokkokra van felosztva. Még a Napi tervezőhez is kapcsolódik, hogy részletesebb képet kapjon.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Priorizálja a hetét a legfontosabb feladatoknak és a napi bontásoknak szentelt szakaszokkal.

Osztályozza a feladatokat munka, egészség, élet és határidők szerint.

Kapcsolódjon a napi tervezőkhöz egy részletesebb, összekapcsolt munkafolyamat érdekében.

📌 Ideális: Távoli munkavállalók és elfoglalt szakemberek számára, akik rugalmas tervezési rendszert szeretnének a termelékenység és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez.

💡 Profi tipp: Tegye a heti megbeszéléseket szórakoztatóvá és eredményessé! A következőket teheti: Játsszon „jóslós játékot”: kérje meg mindenkit, hogy jósolja meg egy fontos téma kimenetelét, a nyertes virtuális dicséretet vagy kávét kap.

Használjon „Meeting MVP” jelvényt a legjobb hozzájárulók számára.

Próbálja ki a „csendes kezdést”, amikor mindenki csendben olvas vagy elmélkedik a megbeszélés előtt.

Evernote értekezletjegyzet-sablonok korlátai

Íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet, és amely miatt érdemes megfontolnia az Evernote alternatíváinak használatát:

Dinamikus mezők: Az ingyenes sablonok nem támogatják az automatikusan kitöltött mezőket, mint például a mai dátum, a felhasználónév vagy a jegyzet címe.

Sablonkorlátozások: Jegyzetenként csak egy sablont használhat, a szakaszokat nem lehet keverni és kombinálni.

Evernote-fiók korlátai: Az ingyenes felhasználók csak 50 jegyzetet és egy jegyzetfüzetet hozhatnak létre.

Megjegyzés a méretkorlátozásokról: A sablonokból létrehozott jegyzetek mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot (ingyenes csomag) vagy a 200 MB-ot (fizetős csomag), ami korlátozhatja a nagy felhasználókat.

Nincs feladatkezelési funkció: A sablonok nem támogatják a feladatok kiosztását, emlékeztető beállítását vagy a haladás nyomon követését.

Hiányzik a valós idejű együttműködés: Támogatja a megosztott jegyzeteket, de nem lehet együtt szerkeszteni a sablont, mint Támogatja a megosztott jegyzeteket, de nem lehet együtt szerkeszteni a sablont, mint a feladatkezelő szoftverekben

Alternatív Evernote-sablonok

Az Evernote csapatértekezlet-jegyzet sablonjai kiválóan alkalmasak a mondottak rögzítésére, de nem nyújtanak segítséget a további lépésekkel kapcsolatban.

Ha inkább egy végrehajtásorientált rendszert keres, akkor a ClickUp lehet a megfelelőbb választás.

Ráadásul a ClickUp Meetings segítségével dokumentálhatja a megbeszéléseket, valós időben rendelhet hozzá követési feladatokat, nyomon követheti az előrehaladást, és közvetlenül összekapcsolhatja a jegyzeteket nagyobb projektekkel.

Íme néhány alternatív találkozó jegyzet sablon és eszköz, amelyek segítenek eldönteni, hogy az Evernote-ot vagy a ClickUp-ot válassza:

1. ClickUp értekezlet jegyzőkönyv (MoM) sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítsen minden fontos részletet a megbeszélések előtt, alatt és után a ClickUp MoM sablonjával.

A ClickUp Minutes of Meeting (MoM) sablon a találkozó szerkezetét négy áttekinthető alfeladatra bontja: Részvétel, Napirend, Nyitott feladatok és Következő találkozó napirendje. Ez lehetővé teszi, hogy rögzítse, kik vettek részt, miről tárgyaltak, mi igényel további intézkedést, és mi legyen a következő találkozó prioritása.

A sablon kiemelkedő jellemzője a Találkozó utáni értékelési ellenőrzőlista. A megfelelő kérdéseket teszi fel: A találkozó időben kezdődött? Az összes értékesítési találkozó napirendi pontját áttekintették? Mindenki nyomon követte az időt? Ezek az ellenőrzési pontok gyors visszatekintési eszközként szolgálnak, amelyekkel idővel javítható a találkozók minősége anélkül, hogy formális értékelésre lenne szükség.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Rögzítse a jelenlévők listáját, a napirendet, a nyitott feladatokat és a következő lépéseket strukturált alfeladatokban.

Használja a Találkozó utáni értékelési ellenőrzőlistát, hogy idővel javítsa a találkozók minőségét.

Kioszthatja a követendő feladatokat, és közvetlenül a jegyzetekből nyomon követheti a felelősségi köröket.

📌 Ideális: Csapatvezetők, projektmenedzserek és távoli szakemberek számára, akiknek strukturált, megismételhető módszerre van szükségük a találkozók tervezéséhez és értékeléséhez.

2. ClickUp értekezlet-jegyzet stílusú sablon

Ingyenes sablon letöltése A gyors dokumentáláshoz használja a ClickUp Meeting Note Style sablont.

A ClickUp Meeting Note Style Template egy egyszerű keretrendszert kínál, amely végigvezeti Önt az összes lényeges elemeken: a találkozó dátuma/ideje/napirendje, hely a felvétel linkjének, a legfontosabb tanulságok és, ami a legfontosabb, a teendők.

A ClickUp Docs-ba beépített elrendezés színekkel jelölt blokkok segítségével vizuálisan szervezett, így egy pillantással könnyen megkülönböztethetők a különböző szakaszok. Az összefoglaló szakasz pontokba szedett, hogy áttekinthetőbb legyen, az alján található teendők blokk pedig biztosítja, hogy a feladatok azonnali nyomon követés céljából előtérben legyenek.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Gyorsan dokumentálja a találkozókat színekkel jelölt, vizuálisan rendezett blokkokkal.

Jelölje ki a legfontosabb tanulságokat és teendőket az azonnali nyomon követéshez.

Tartsa egy könnyen áttekinthető dokumentumban az összes fontos információt, például a dátumot, a napirendet és a felvétel linkjét.

📌 Ideális: elfoglalt szakemberek, távoli csapatok és ClickUp-haladó felhasználók számára, akik zökkenőmentes, megismételhető módszert keresnek a találkozói jegyzetek gyors rögzítéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy komplex témákat valós időben vizualizáljon a találkozók során. Készítsen diagramokat, grafikonokat vagy ütemterveket a beszélgetés során, hogy javítsa a megértést és az emlékezést. Ezzel egyúttal fenntartja a résztvevők érdeklődését is. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást az ötletek és a munkafolyamatok valós idejű vizualizálásához

3. ClickUp értekezletjegyzet-sablonok

Ingyenes sablon letöltése Biztosítsa a felelősségre vonhatóságot a ClickUp értekezletjegyzet-sablonnal.

A ClickUp értekezletjegyzet-sablon valós idejű együttműködéshez és folyamatos csapat szervezéshez készült. Többoldalas felépítésű, külön szakaszokkal az értekezlet irányelveinek, a heti értekezletek bejegyzéseinek és egy oldallal a napi állásfoglalásoknak.

A sablon különlegessége, hogy átfogóan foglalkozik a találkozó teljes életciklusával, beleértve a találkozó előtti és utáni szakaszokat is. A résztvevőket arra ösztönzik, hogy előre frissítsék napirendjüket, míg a ClickUp AI Notetaker élőben közreműködik a találkozó során.

Készítsen automatikus és valós idejű értekezlet-összefoglalókat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Valós időben együttműködhet többoldalas, AI-alapú értekezletjegyzetekkel.

Szervezze meg az ismétlődő találkozókat és a napi állásfoglalásokat egy központi helyen.

Ösztönözze a proaktív napirend-frissítéseket és az élő jegyzetelést minden résztvevő számára.

📌 Ideális: Távoli csapatok, csapatvezetők és projektmenedzserek számára, akik rendszeresen tartanak szinkronizálásokat vagy stand-up meetingeket, és egy központi, együttműködési teret szeretnének.

4. ClickUp ismétlődő értekezlet-jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa fenn a struktúrát és a következetességet a ClickUp ismétlődő értekezletjegyzet-sablonjával.

A ClickUp ismétlődő értekezlet-jegyzet sablonja segít a csapatoknak a rendszeresen megrendezett értekezletek, például a heti bejelentkezések, a havi áttekintések vagy a folyamatos projekt-szinkronizálások egyszerűsítésében. A legfontosabb adatokkal kezdődik: az értekezlet dátuma, célja, a résztvevők címkéi, a határozatképesség és a távolmaradók listája.

Innen egy ismétlődő értekezlet-struktúrán keresztül vezeti Önt, amely ösztönzi a reflexiót, a világosságot és a felelősségvállalást. Az értekezlet-struktúra blokk négy következetes napirendi lépést vázol fel: a korábbi megbeszélések áttekintése, a cél megfogalmazása, a teendők vázlatos ismertetése és a teendők kiosztása.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Egyszerűsítse a heti, havi vagy folyamatos találkozókat egy megismételhető struktúrával.

Vezesse a megbeszéléseket következetes napirendi pontokkal és reflexióra ösztönző kérdésekkel.

Rendeljen és kövessen nyomon cselekvési tételeket minden ismétlődő értekezlethez.

📌 Ideális: Projektmenedzserek, távoli csapatvezetők és többfunkciós csoportok számára, akik gyakran tartanak ismétlődő megbeszéléseket.

💡 Profi tipp: Használjon időzítőt minden napirendi ponthoz (mint a Pomodoro technika, csak megbeszélésekhez). Példa: 5 perc: Összefoglalás + célok

10 perc: Megbeszélés

5 perc: Döntések + következő lépések A time-boxing segít a megbeszélések fókuszált lebonyolításában, ami a magas teljesítményű csapatok elengedhetetlen része.

5. ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével rendezze a munkameneteket könnyen navigálható aloldalakra.

A ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon ideális azoknak a csapatoknak, akik nagyra értékelik a dokumentációt és átfogó feljegyzéseket igényelnek minden megbeszélésükről. Ez a feladatkezelési sablon intelligensen szervezi az értekezlet-jegyzeteket aloldalakba, és minden bejegyzés (például 20221027 értekezlet) következetes szerkezetet követ, amely tartalmazza a legfontosabb szakaszokat.

Minden aloldal tartalmaz: egy helyet a résztvevők @mentions-szel történő megjelöléséhez, egy Linkek részt a felvételek, feladatok és fontos hivatkozások számára, valamint egy áttekinthető Feladatok táblázatot a felelősökkel és a határidőkkel.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg az értekezletek történetét az egyes ülések aloldalain.

Címkézze meg a résztvevőket, csatlakoztassa a felvételeket, és kövesse nyomon a teendőket a erre a célra szolgáló táblázatokban.

Tartson megbízható dokumentációs nyomon követést az összes csapatmegbeszélésről.

📌 Ideális: Műveleti vezetők, ügyfélsiker-csapatok és távoli projektvezetők számára, akik megbízható és skálázható struktúrát szeretnének minden méretű értekezlet dokumentálásához.

6. ClickUp értekezlet napirend sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp értekezlet napirend sablonjával biztosíthatja a világosságot, a felkészültséget és az összehangolt részvételt.

A ClickUp értekezlet-napirend sablon célja, hogy megadja az értekezlet hangulatát még az értekezlet kezdete előtt. Arra összpontosít, hogy a logisztikai kérdéseket és az elvárásokat előre tisztázza, így mindenki elkerülheti a zavart és az időpazarlást.

A sablon két fő részre osztja az előkészületeket: Találkozó részletei és Résztvevők. A Találkozó részletei táblázat áttekinthető elrendezésű, és tartalmazza a találkozó típusát és hatókörét, helyszínét, linkjét, dátumát és időpontját. A Résztvevők részben pedig felsorolhatja a moderátort, a jegyzetelőt és a résztvevőket, sőt, egy ellenőrzőlista segítségével megjelölheti, ki van jelen.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Határozza meg egyértelműen az elvárásokat és a szerepeket a megbeszélések kezdete előtt.

Használjon tiszta táblázatokat a találkozó részleteinek és a résztvevők ellenőrzőlistájának rögzítéséhez.

Gondoskodjon arról, hogy mindenki előre felkészüljön és összehangolódjon.

📌 Ideális: Csapatvezetők, ügyvezető asszisztensek és távoli szakemberek számára, akiknek egyértelmű, strukturált módszerre van szükségük a találkozók előzetes megtervezéséhez, a szerepek meghatározásához és annak biztosításához, hogy mindenki összhangban jelenjen meg.

👋🏾 Itt megtudhatja, hogyan írhat hatékony értekezlet-napirendet:

7. ClickUp 1-on-1s értekezlet sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp 1-on-1s sablon segítségével könnyedén dokumentálhatja és nyomon követheti a feladatokat.

A ClickUp 1-on-1s sablon kifejezetten az alkalmazottak és a vezetők közötti értelmes beszélgetésekhez készült. Találkozók dátumai szerint van felosztva, és egy központi 1-on-1 Guidelines (1-on-1 irányelvek) oldalon van rögzítve, ami segít a csapatoknak a következetességben, miközben rugalmasságot is biztosít.

Minden találkozóoldal tartalmaz szakaszokat a napirendi pontok, a találkozó jegyzőkönyve és a teendők számára. A folyamat egy világos, háromlépcsős folyamatra épül: az egyéni találkozó előtt (mindkét fél aszinkron módon hozzáadhat beszélgetési témákat), a találkozó alatt (a jegyzetek élőben kerülnek rögzítésre) és a találkozó után (a teendők közvetlenül a dokumentumból feladatokká vagy megjegyzésekké alakulnak).

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg az alkalmazottak és a vezetők közötti beszélgetéseket a „előtt”, „alatt” és „után” szakaszokkal.

Lehetővé teszi mindkét fél számára, hogy aszinkron módon hozzáadjon beszélgetési témákat.

Konvertálja a teendőket feladatokká vagy megjegyzésekké közvetlenül a dokumentumból.

📌 Ideális: Csapatvezetők, HR-szakemberek és távoli vezetők számára, akik szeretnék az egyéni megbeszéléseket célzottabbá és nyomon követhetőbbé tenni.

8. ClickUp értekezlet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye jegyzetét cselekvésre késztetővé a ClickUp Meetings Template segítségével.

A ClickUp Meetings Template tökéletes azoknak a csapatoknak, akik a találkozókat projektekhez hasonlóan szeretnék kezelni: strukturáltan, nyomon követhetően és eredményorientáltan. A jegyzeteket kategóriák szerint rendezi, például Tervezett, Találkozó utáni teendők, Befejezett és Folyamatban. Minden értekezlet egy feladat, amelynek mezői vannak a határidő, az időtartam, a konferenciaterem, a csapat típusa, a címkék és a jegyzetek számára.

A vizuális elrendezés azonnal áttekinthetővé teszi, hogy mi várható, mi késik és mi van még folyamatban. Van hely a találkozó témájának megjelölésére (pl. egyéni megbeszélés vagy stratégia) és egy jegyzetmező is, ahol gyors emlékeztetőket lehet rögzíteni, például „Ezt rögzítsd!” vagy „Beszéljétek meg a szabadságot!”.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Kezelje a találkozókat úgy, mint a nyomon követhető kategóriákkal és állapotokkal rendelkező projekteket.

Azonnal láthatja, mi várható, mi késik, vagy mi van folyamatban.

Jegyzetelje le az emlékeztetőket, témákat és teendőket egy vizuális elrendezésben.

📌 Ideális: Csapatvezetők, projektmenedzserek és operatív munkatársak számára, akik a munkafolyamatukban a többi feladatot is nyomon követik.

9. ClickUp értekezlet-ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Checklist Template segítségével intézze el az összes értekezlet előtti logisztikai feladatot.

A ClickUp Meeting Checklist Template sablon a legfontosabb dolgokra koncentrál. A Pre-Meeting (Találkozó előtti) szakasszal kezdődik, amely tartalmazza az összes, a találkozó előtt elvégzendő feladatot.

Az egyik kiemelkedő rész az Időpontfoglalás blokk. Ez egy egyszerű ellenőrzőlista, amely végigvezeti Önt a résztvevők kiválasztásán, a rendelkezésre állás ellenőrzésén, a dátum és időpont véglegesítésén, sőt, a találkozó helyszínének felkutatásán és lefoglalásán is.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Kezelje az összes értekezlet előtti logisztikai feladatot egy egyszerű, megismételhető ellenőrzőlistával.

Végigvezesse a résztvevők kiválasztását, az ütemezést és a helyszín lefoglalását lépésről lépésre.

Győződjön meg róla, hogy semmi sem marad ki a találkozó kezdete előtt.

📌 Ideális: Ügyintézők, ügyvezetői asszisztensek és csapatkoordinátorok számára, akiknek egyszerű, megismételhető folyamatra van szükségük, hogy előre lefoglalhassák az összes értekezlet logisztikai részletét.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely megkönnyíti a találkozók kezelését. A naptár, e-mailek, dokumentumok és projekteszközök mély integrációjával a Brain MAX azonnal előhívhatja a korábbi találkozók jegyzetét, napirendjét és teendőit, így mindig felkészült lehet. Fel kell zárkóznia? Csak kérje meg a Brain MAX-ot, hogy készítsen összefoglalót a múlt heti találkozóról vagy a függőben lévő feladatok listáját, és másodpercek alatt megkapja a legfontosabb részleteket. A megbeszélések után hangparancsokkal vagy szöveges utasításokkal hozzáadhat saját jegyzeteket, tisztázhatja a következő lépéseket, vagy közvetlenül a megbeszélésből új feladatokat hozhat létre. A Brain MAX automatikusan rendszerezi és összekapcsolja ezeket a frissítéseket a megfelelő projektekkel és csapattagokkal, emlékeztetőket állít be, és gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki. Vállalati keresővel, kontextusérzékeny betekintéssel és proaktív nyomon követéssel a Brain MAX szervezetté, megvalósíthatóvá és produktívvá teszi a megbeszéléseket, így Ön a munka előrehaladására koncentrálhat, nem pedig a részletek kezelésére.

10. ClickUp projektjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Összehangolja csapatát a ClickUp projektjegyzet-sablonjával

A ClickUp projektjegyzet-sablon egy digitális, egyoldalas dokumentum, amely minden fontos információt tartalmaz a projekt kezdetén, a magas szintű összefoglalótól a mérföldkő dátumokig és a felelősségi körök egyértelmű meghatározásáig. Az elrendezés egy áttekinthető táblázattal kezdődik, amely felsorolja az összes fontos azonosítót: a projekt nevét, hivatkozási számát, projektmenedzserét, tulajdonosát, a jegyzet dátumát és a befejezés dátumát.

A Projektismertető szakasz még egy lépéssel tovább megy, és teret ad a cél, a célkitűzések és a hatókör saját szavaival történő ismertetésére. Az oldalsávon megtalálja a kapcsolódó szakaszok, például a Hatókör, a Mérföldkövek, a Bevált gyakorlatok és még a Projektjegyzet-nyilatkozat lebontását is, ami kiválóan alkalmas a felelősségre vonhatóságra anélkül, hogy túlzottan nyomasztó lenne.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Indítsa el a projekteket egy digitális, egyoldalas összefoglalóval, amely tartalmazza az összefoglalót, a mérföldköveket és a felelősségi köröket.

Használjon összekapcsolt szakaszokat a hatókör, a bevált gyakorlatok és a köszönetnyilvánításokhoz.

Tartsa mindenki felelősségre vonhatóvá a világos projektdokumentációval

📌 Ideális: Projektvezetők, ügyfélmenedzserek és csapatfelelősök számára, akik egy egységes, kitöltésre kész keretrendszert szeretnének új kezdeményezések elindításához.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „találkozó operációs rendszert” a csapatának! Állapítson meg olyan normákat, mint: A megbeszélések csak 25-30 percig tartanak, nem 30-60 percig.

Mindig készítsen napirendet 24 órával előre.

Használja minden alkalommal ugyanazt a döntéshozatali keretrendszert

Összegezze az eredményeket a ClickUp alkalmazásban AI segítségével.

11. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg az órákat vagy a találkozókat a ClickUp osztályjegyzet-sablon segítségével.

A ClickUp osztályjegyzet-sablon tiszta, egyszerű megoldást kínál az értekezletekhez. Eredetileg diákok számára készült, de ugyanolyan jól működik csapatok számára is, akik folyamatos megbeszéléseket, többfunkciós üléseket vagy ismétlődő workshopokat szerveznek.

Az elrendezés a jegyzeteket feladatokba csoportosítja, címkéket rendel hozzájuk osztály (vagy projekt), típus (például szakasz, olvasmány vagy tanulócsoport) és felülvizsgálati állapot szerint, így könnyen szűrhető, rendezhető és megtalálható a fontos információ. Minden sor egy mini-összefoglalóként működik: Felülvizsgálták már a témát? Melyik üléshez vagy csapathoz tartozik? Gyorsan áttekintheti a helyzetet anélkül, hogy át kellene kutatnia a fájlokat.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg a folyamatban lévő megbeszéléseket, workshopokat vagy tanulási üléseket címkék és állapotok szerint.

Összefoglalja a témákat és az üléseket a gyors referencia érdekében.

Szűrje és tekintse át könnyedén a jegyzeteket a különböző megbeszéléseken vagy órákon.

📌 Ideális: Csapatvezetők vagy távoli szakemberek számára, akik strukturált, mégis rugalmas módszert keresnek a különböző megbeszéléseken, munkamenetekben vagy tanulási üléseken elhangzott beszélgetések dokumentálására, címkézésére és újbóli áttekintésére.

12. ClickUp értekezlet-nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon minden értekezletet, csapatot, egyéni megbeszélést vagy vállalati szintű találkozót a ClickUp értekezlet-nyomkövető sablonjával.

A ClickUp Meeting Tracker Template segítségével hihetetlenül egyszerűen nyomon követheti csapata teljes találkozó-naptárát. Az elrendezés dátum szerint csoportosítva és a találkozók típusa szerint színkóddal ellátva, így madártávlatból áttekintheti a hetét anélkül, hogy a teendőlista-alkalmazások vagy e-mail szálak között kellene váltogatnia.

Minden sor egy dinamikus feladat, amely alfeladatokat, felelősöket és előkészítési részleteket tartalmaz. Előre tervez? Van egy oszlop a kapcsolódó dokumentumok és a moderátori feladatok számára. Utólag szeretne visszagondolni? Minden egy helyen található.

🌟 Íme, miért fogja imádni:

Naplózza, szervezze és készítse elő az összes találkozót egy színkóddal ellátott, dátum szerint csoportosított nézetben.

Kövesse nyomon az alfeladatokat, a megbízottakat és az előkészítési részleteket minden értekezlethez.

Gondolkodjon el és tervezzen előre a kapcsolódó dokumentumok és a moderátori szerepek segítségével.

📌 Ideális: Távoli csapatvezetők vagy műveleti vezetők számára, akiknek jól látható módszerre van szükségük a különböző részlegek és formátumok közötti belső megbeszélések naplózásához, szervezéséhez és előkészítéséhez.

Hallgassa meg ezt a ClickUp felhasználót:

Elképesztő, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Elképesztő, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Tegye hatékonyabbá megbeszéléseit a ClickUp segítségével

A világos, megvalósítható értekezletjegyzetek készítése nem feltétlenül bonyolult feladat. Az Evernote értekezletjegyzet-sablon használata remek első lépés.

A ClickUp azonban nem csak a jegyzetek tárolására szolgál. Dinamikus, nyomon követhető teendőkvé alakítja őket. Feladatokat rendelhet hozzájuk, határidőket állíthat be, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, sőt, közvetlenül integrálhatja őket a csapat munkamenetébe. Az értekezletjegyzetei így a nagyobb üzleti kép részévé válnak, segítve a csapatot az összehangolt munkavégzésben, a tervek betartásában és a teljes felelősségvállalásban.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések

Igen, az Evernote használható jegyzetek készítésére. Rugalmas és szervezett platformot biztosít, ahol gyorsan leírhatja a legfontosabb pontokat, döntéseket és teendőket a megbeszélések során. Funkciói, mint például a jegyzetfüzetek, címkék és keresési funkciók, megkönnyítik a jegyzetek szervezését és visszakeresését, amikor csak szüksége van rá.

A legjobb formátum az értekezletjegyzetekhez általában tartalmazza az értekezlet dátumát és időpontját, a résztvevők listáját, a napirendet vagy a megvitatott témákat, a legfontosabb vitapontokat, a meghozott döntéseket és a feladatok listáját a kijelölt felelősökkel. A felsorolásjelek vagy számozott listák használata segíthet abban, hogy a jegyzetek világosak és könnyen követhetők legyenek.

Ha jegyzet sablont szeretne létrehozni az Evernote-ban, először tervezzen meg egy jegyzetet a kívánt szerkezettel, például a napirend, a megbeszélés és a teendők címsoraival. Ha elégedett a elrendezéssel, mentse el a jegyzetet sablonként. Így ugyanazt a formátumot használhatja a jövőbeli jegyzetekhez is, ami biztosítja az egységességet és időt takarít meg.

A magas szintű értekezletjegyzetek készítéséhez összpontosítson a megvitatott fő témák, a fontos döntések és az esetleges követő intézkedések vagy feladatok rögzítésére. Ne írjon le minden apró részletet, hanem foglalja össze a legfontosabb pontokat és eredményeket. Ezzel a megközelítéssel jegyzetei tömörek maradnak, és a legfontosabb információk könnyen hozzáférhetők lesznek.