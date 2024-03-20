8 Evernote integráció a jobb jegyzetelésért 2025-ben

Felejtse el a kézzel történő jegyzetelést. A jegyzetelő alkalmazások piaca az elmúlt években robbanásszerűen növekedett, és az Evernote vezeti a mezőnyt. Az Evernote-hoz hasonló alkalmazásokkal nem csak egy üres dokumentumba tud gépelni. Az eszközök közötti szinkronizálás, a keresési funkció, a multimédiás támogatás és még sok más segítségével könnyedén rendszerezheti több jegyzetét és információját. Ez jegyzetelés – de szuperképességekkel.

Van azonban még egy egyértelmű előny: csatlakoztassa az Evernote-ot a kiterjedt integrációs listához, és még több értéket szabadíthat fel. Képzelje el, hogy kedvenc termelékenységi eszközeit (tipp: ClickUp) integrálja a piacvezető jegyzetelési alkalmazással. Az Evernote vagy annak alternatíváinak mérlegelésekor az integrációknak szerepet kell játszaniuk a döntéshozatali folyamatban.

Íme a legjobb Evernote integrációk, amelyeket az új évben találhat. A projektmenedzsmenttől a jegyzetekbe beépülő űrlapok létrehozásáig – tanulja meg, hogyan optimalizálhatja termelékenységét ezekkel az alkalmazásokkal és integrációkkal.

Mit kell keresni egy Evernote integrációban?

Természetesen az ebben az útmutatóban bemutatott lehetőségek csak néhány a sok közül, amelyekkel bővítheti az Evernote alapvető funkcióit. Azonban a legnépszerűbb Evernote integrációknak van néhány közös vonása, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor a saját igényeinek leginkább megfelelő lehetőséget keresi:

Egyszerű beállítás: Az integráció telepítése egyszerű, így könnyen elindulhat az Evernote-on belüli termelékenységének maximalizálása.

Könnyű használat: A telepítés után az integrációnak könnyen használhatónak kell lennie. Kerülje az olyan eszközöket, amelyek használatának elsajátítása jelentős időt igényel.

További előnyök: Ne dőljön be azoknak az integrációknak, amelyek az Evernote már meglévő funkcióit kínálják. Például az Evernote már most is a Ne dőljön be azoknak az integrációknak, amelyek az Evernote már meglévő funkcióit kínálják. Például az Evernote már most is a legjobb AI-eszközök közé tartozik a jegyzetelés terén , így valószínűleg nincs szüksége egy kifejezetten AI-jegyzetelési funkciók hozzáadására tervezett integrációra.

Megfizethető: Akár ingyenes, akár olcsó, győződjön meg arról, hogy az adott integráció nem haladja meg vagy közelíti meg az Evernote-ot. Ehelyett keressen olcsóbb lehetőségeket a befektetés megtérülésének maximalizálása érdekében.

Evernote által jóváhagyott: Akár a Zapier, akár közvetlen kapcsolat segítségével, minden telepített integrációnak Evernote által jóváhagyottnak kell lennie a funkcionalitás javítása érdekében.

A 8 legjobb Evernote-integráció

Az egyik legjobb második agy alkalmazásként az Evernote-nak sok mindenben meg kell felelnie, amikor integrációkról van szó. Valójában ezek az integrációk azok, amelyek kiemelik az Obsidianhoz hasonló alternatívák közül. Nézzük meg kedvenceinket ezek közül az integrációk közül, hogy kielégítsük az Ön igényeit.

Fedezze fel a ClickUp Docs alkalmazást, amely valós idejű együttműködést, integrált munkafolyamatokat, szervezeti hatékonyságot, adatvédelmi beállításokat és gazdag formázási lehetőségeket kínál.

A piacon elérhető egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, amely jegyzetek készítése terén is sokat kínál. És nem csak a ClickUp Docs-ról beszélünk, amely önmagában is helyettesítheti az Evernote-ot, ha olyan elemeket használ, mint a ClickUp Project Note sablon.

Ehelyett konkrétan a ClickUp Evernote integrációról beszélünk.

Csatlakoztassa a két eszközt, és jegyzetelése intuitívabban kapcsolódik majd a projektmenedzsmenthez. Az új Evernote-jegyzetek ClickUp-feladattá válnak. Alakítsa véletlenszerű jegyzetgyűjteményét koherens, megvalósítható projektekbe, feladatok tulajdonosaival, határidőkkel és egyebekkel.

A ClickUp univerzális keresési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsabban keressenek kapcsolódó alkalmazásokat, fájlokat és egyebeket. Az univerzális kereséssel a felhasználók az Extend Search funkcióval megtalálhatják kedvenc alkalmazásaikat, és nem kell többé egyenként keresniük, hogy megtalálják, amit keresnek.

A ClickUp legjobb funkciói

Kiterjedt Evernote-sablon könyvtár, amely egyszerűsíti a jegyzetek készítését, és elkerüli, hogy minden alkalommal a nulláról kelljen kezdeni.

A ClickUp Universal Search segítségével a felhasználók gyorsan kereshetnek kapcsolódó alkalmazásokat, fájlokat és egyebeket. Használja, hogy bármikor megtalálja kedvenc alkalmazásait, fájljait és jegyzetét a ClickUp-on belül és kívül, és ne kelljen többé mindegyiket külön-külön keresnie.

Egy teljes projektmenedzsment csomag, amely segít minden jegyzetéhez természetes következő lépéseket kidolgozni, és ezeket a jegyzeteket teljes projektekbe alakítani.

Automatizált munkafolyamatok a jegyzetekhez és feladatokhoz a termelékenység optimalizálása érdekében projektfolyamat

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a projektekhez új kártyák és jegyek hozzáadása késhet.

A platformon belüli keresési funkció nem mindig intuitív, és a szűrők gyorsan bonyolulttá válhatnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Nozbe

A Nozbe-n keresztül

A ClickUp-hoz hasonlóan a Nozbe is alapvetően egy feladatkezelő alkalmazás. A ClickUp-tól eltérően azonban nem kínál sok fejlett funkciót, de ez legalábbis bizonyos mértékben szándékos.

A Nozbe nem komplex, sok csapattaggal rendelkező projektekhez lett kifejlesztve. Inkább egy egyszerű szervezési eszköz, amellyel feladatok hozhatók létre és rangsorolhatók, majd utána egyénileg vagy csapatként elvégezhetők. Az Evernote integrációval ez az alapvető, de hatékony funkció még relevánsabbá válik.

A Nozbe legjobb funkciói

Egyetlen kattintással Evernote jegyzeteket adhat hozzá megjegyzésként az egyes feladatokhoz a Nozbe-ban.

Hozzon létre Evernote emlékeztetőket, amelyek automatikusan Nozbe feladatokká alakulnak át egy „emlékeztető” címkével.

A szándékosan elkerült komplexitásnak köszönhető, veleszületett egyszerű használat megkönnyíti a bevezetést.

Az Evernote-hoz hasonló integrációk lehetővé teszik a funkcionalitás szándékos és stratégiai bővítését, szükség szerint.

A Nozbe korlátai

Nincs (vagy alig van) automatizálás, ami megnehezíti a kezelést, mivel a projektek egyre összetettebbé válnak.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy bár az integrációk telepítése egyszerű, azok letiltása és szinkronizálásának megszüntetése viszonylag bonyolult.

A platformok közötti szinkronizálás nem mindig zökkenőmentes, és néha késedelmet okozhat.

Nozbe árak

Ingyenes: 0 dollár, maximum 3 felhasználó számára

Premium: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Nozbe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

3. 123FormBuilder

A 123FormBuilder segítségével

A név mindent elárul erről az Evernote integrációról. A 123FormBuilder segít egyszerű űrlapokat készíteni, hogy adatokat gyűjthessen bárkitől, beleértve a belső érdekelt feleket, a külső ügyfeleket és még sok mást. Az Evernote integrációval és a munkafolyamat automatizálásával az adatgyűjtés egyszerű és együttműködésen alapuló folyamattá válik.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

Küldje el az űrlapbejegyzéseket közvetlenül az űrlapokból az Evernote jegyzetekbe és emlékeztetőibe.

Több mint 2000 űrlap-sablon, amelyekkel könnyedén létrehozhat új adatgyűjtő űrlapokat, a megrendelőlapoktól az eseményre való jelentkezésig.

A testreszabás lehetővé teszi, hogy saját céges logóját és márkáját hozzáadja bármelyik létrehozott űrlaphoz.

Széles árkategóriák minden típusú és méretű szervezet számára

A 123FormBuilder korlátai

Az űrlapok és a fizetési lehetőségek összekapcsolása nehéz lehet, ami korlátozza a felhasználási lehetőségeket az ügyfélkör számára.

Az űrlapok beküldése és a hibaüzenetek néha a spam mappába kerülhetnek.

Bizonyos esetekben az űrlapok formázása megváltozhat, amikor azokat az Evernote-ba importálja.

123FormBuilder árak

Alap: Ingyenes

Gold: 32 USD/hó

Platinum: 39 USD/hó

Diamond: 79 USD/hó

Vállalati: 225 USD/hó

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

4. Avaza

Az Avaza segítségével

Kezdetben projektmenedzsment eszközként indult, de ez csak a kezdet. Az Avaza olyan fejlett funkciókat kínál, mint az időkövetés, az ütemterv-kezelés, a csapatcsevegés és a számlázás. A cél egy teljes körű termelékenységi csomag létrehozása minden méretű és iparágú vállalkozás számára.

Az Avaza legjobb funkciói

Kétirányú integráció az Evernote-tal, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új jegyzet létrehozásakor automatikusan új feladatokat hozzanak létre, és minden új feladat létrehozásakor új jegyzetet hozzanak létre.

Fejlett online és ismétlődő árajánlat- és számlázási rendszer, amely egyszerűsíti az ügyfelekkel való kommunikációt a platformon belül.

A csapatcsevegési lehetőségek még a nagy csapatok számára is megkönnyítik az együttműködést.

A kínált funkciók összetettségét figyelembe véve lenyűgözően egyszerű felhasználói felület

Az Avaza korlátai

Nincs offline funkció – ez az online szoftver az internethez csatlakozó felhasználók számára működik.

A már nem a csapatban lévő munkatársak eltávolítása feleslegesen bonyolult

Az Evernote integráció néha nem frissíti a jegyzeteket, amikor a csatolt feladat frissül.

Az Avaza árai

Ingyenes

Startup: 11,95 USD/hó felhasználónként

Alap: 23,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 47,95 USD/hó felhasználónként

Avaza értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

5. TaskClone

A TaskClone segítségével

A TaskClone nem rendelkezik Evernote integrációval. Ehelyett maga az integráció. Az eszköz segítségével könnyedén másolhatja a teendőket a jegyzetelő alkalmazásból a naptárába vagy a feladatkezelő alkalmazásba, hogy később visszatérhessen rájuk. Csak adjon hozzá egy „Trigger” címkét a jegyzetéhez, és az eszköz elvégzi a munkát helyette.

A TaskClone legjobb funkciói

Dinamikus szinkronizálás, amely nem áll le a teendők létrehozásakor, hanem idővel összehangolja a projektmenedzsment rendszerét és az Evernote-ot.

Adja meg a feladatok küldésének célállomását, hogy jobban szervezhesse a teendőlistáját a háttérben.

Lehetőséget kínál offline munkavégzésre és szinkronizálásra, amint az eszköz újra online állapotba kerül.

OneNote, Google Docs és TaskCam alkalmazásokkal is kompatibilis.

A TaskClone korlátai

A beállítás egy ideig tart, és nem feltétlenül intuitív.

A felhasználói felület egyszerűbb lehetne egy ilyen fókuszált funkcionalitású alkalmazás esetében.

Az árak akadályt jelenthetnek, ha a listán szereplő egyes projektmenedzsment eszközök, például a ClickUp, közvetítő nélkül automatikusan szinkronizálják a tartalmat.

TaskClone árak

Starter: 1,99 USD/hó

Professional: 2,99 USD/hó

Exec: 3,99 USD/hó

Üzleti: 4,99 USD/hó

TaskClone értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (4 értékelés)

Capterra: eddig nincs értékelés

6. Docebo

Via Docebo

A Docebo, amely alapvetően egy virtuális tanulási platform, célja, hogy „átalakítsa azt a módszert, ahogyan a vállalatok a technológiát kihasználják a tanulási élmények létrehozására, megvalósítására és üzleti hatásának megértésére”. Más szavakkal, ez az eszköz nem csupán a munkavállalók képzésére szolgál, hanem nyomon követi a képzést, és mélyebb betekintést nyújt a nagyobb trendekbe, a referenciaértékekbe és a megszerzett ismeretekbe.

A Docebo legjobb funkciói

Intuitív Evernote integráció, amely összeköti az LMS-t a jegyzetkészítő alkalmazás automatizált munkafolyamataival a közvetlen információátvitel érdekében.

Könnyedén hozhat létre új jegyzeteket az Evernote-ban az LMS-ben végzett műveletek, például a platformon történő új regisztrációk alapján.

A vállalati műveletekhez tervezett komplex platformhoz képest a Docebo meglepően könnyen bevezethető és integrálható.

Az árak csak egyedi megrendelésre érvényesek, de a felhasználók szerint az árak más vállalati tanulási rendszerekhez képest elfogadhatóak.

A Docebo korlátai

Az adminisztrációs lehetőségek korlátozottak, nagyrészt előre elkészített tanulási modulokra és munkafolyamatokra támaszkodnak.

Néhány ígéretes funkció, például a készségek feltérképezése, korlátozott, mivel hiányoznak a különböző iparágakhoz igazítható testreszabási lehetőségek.

Docebo árak

Csak egyedi árajánlatok

Docebo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

7. Insightly

Az Insightly segítségével

Az Insightly egy komplett ügyfélkezelő szoftver, amely különböző rendszereket kínál, többek között marketing automatizálási eszközt, CRM-et, ügyfélszolgálatot és alkalmazáscsatlakozást. Ez az integrációs szint kifejezetten arra lett kialakítva, hogy jobb ügyfélvonzás és kapcsolatépítés révén több bevételt generáljon, amit az Evernote integrációval lehet elérni.

Az Insightly legjobb funkciói

Az Evernote jegyzeteket könnyedén átmásolhatja az Insightly feladatokba, ügyfélprofilokba és egyebekbe.

Dinamikusan kapcsolja össze az új lehetőségeket és projekteket az Evernote feladatokkal a fejlett jegyzetelés érdekében.

Egyszerű folyamat az Evernote jegyzetek leválasztásához az Insightly lehetőségekről vagy profilokról, ha szükséges.

Az ügyfélút egészén végigkövetett integráció koherensebb kommunikációt és élményeket eredményez.

Az Insightly korlátai

Az Evernote integráció csak az Evernote Business ügyfelek számára elérhető.

Az integrált csomag kisvállalkozások számára könnyen megfizethetetlenné válhat.

Az App Connect számtalan integrációt ígér, de új vagy nem technikai felhasználók számára nehéz lehet beállítani.

Insightly árak

All-in-One Plus: 349 USD/hó

All-in-One Professional: 899 USD/hó

All-in-One Enterprise: 2599 USD/hó

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

8. Readdle Spark

Via Readdle

Számos eszköz ígéri, hogy hatékonyabbá teszi az e-mailek kezelését. A Spark by Readdle kifejezetten a termelékenységet szolgáló e-mail eszközként sikeres lehet.

Könnyedén szűrheted és rendszerezheted e-mailjeidet, félretehetsz üzeneteket későbbre, vagy jelölheted őket befejezettként. Ennek eredményeként kezelheted a zavaró tényezőket, hogy akkor koncentrálhass, amikor szükséges, és akkor foglalkozhass az üzeneteiddel, amikor időd engedi.

A Readdle Spark legjobb funkciói

Egyszerű Evernote integráció, amely a beérkező e-maileket feladatokká alakítja

Bővítse a Spark funkcionalitását azáltal, hogy minden beérkező e-mail esetében mélyebben belemegy az Evernote használatába.

Az AI-alapú szerkesztő segítségével másodpercek alatt remek e-maileket hozhat létre.

A gatekeeper funkció automatikusan szűri és blokkolja az ismeretlen vagy nem kívánt feladótól érkező üzeneteket.

A Readdle Spark korlátai

A legtöbb felhasználó számára, akik a szokásosabb e-mail kliensekhez vannak szokva, ez ellentmond a logikának.

Az Evernote integráció csak iOS és Mac OS eszközökön érhető el; Windows vagy Android rendszereken nem működik.

A csatlakoztatott szolgáltatások nem szinkronizálódnak az eszközök között, ezért minden alkalommal manuálisan kell hozzáadni őket.

Readdle Spark árak

Ingyenes hozzáférés

Premium Individual: 4,99 USD/hó

Prémium csapatok: 6,99 USD/hó felhasználónként

Readdle Spark értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Fokozza Evernote használatát a ClickUp segítségével

Ha Evernote-ot használ, akkor már elkötelezte magát a termelékenység javítása mellett. Miért ne vinné ezt az elkötelezettséget a következő szintre az egyik legjobb Evernote-integrációval?

Kezdje a ClickUp-pal. A népszerű jegyzetkészítő alkalmazás integrálása egy teljes termelékenységi csomaggal számos előnnyel jár, a rengeteg értekezlet-jegyzet sablontól a jobb nyomon követésig és az összes jegyzetének a projektekbe való integrálásáig.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp ingyenes, így könnyen elindulhat. Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp-fiókot.