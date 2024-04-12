Evernote vs ClickUp: Melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb?

Egy innovatív ötlet. Egy élelmiszer a bevásárlólistára. Elfogadási kritériumok a funkcióhoz, amelyről felhasználói történetet írsz. Egy hír, amelyet meg akarsz osztani a csapatoddal.

Ahhoz, hogy az életedben ne maradjon ki semmi fontos részlet, és ne terhelje túl a rövid távú memóriádat, szükséged van egy egyszerű, hatékony, mindig elérhető jegyzetelő alkalmazásra.

Ebben a blogbejegyzésben a két legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazást vizsgáljuk: Evernote vs ClickUp.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek, akik egy helyen szeretnének együttműködni és nyomon követni a munkát.

A ClickUp összefogja a feladataidat, dokumentumaidat, céljaidat és csevegéseidet, egységes teret kínálva a projekttervezéshez, az időgazdálkodáshoz és az erőforrások elosztásához. A munkád és a munkafolyamatok elősegítése érdekében a ClickUp egy hatékony jegyzetelő alkalmazást is tartalmaz.

A ClickUp legfontosabb funkciói

A termelékenységi platformok zsúfolt világában a ClickUp egy sor hatékony funkcióval tűnik ki, köztük egy kiváló jegyzetelő alkalmazással és információkezelési megoldásokkal, mint például az alábbiak.

A ClickUp Docs áttekintése

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével csapata központosíthatja a jegyzeteket, az értekezletek jegyzőkönyveit, a projektterveket és minden mást, amit dokumentálni kell. A ClickUp Docs segítségével:

Hozzon létre dokumentumokat beágyazott oldalakkal és stílusbeállításokkal, például könyvjelzőkkel, táblázatokkal és egyebekkel.

Valós időben szerkeszthetsz a csapatoddal együtt, megjegyzésekkel címkézhetsz másokat, feladatokkal láthatod el őket, és a szöveget nyomon követhető feladatokká alakíthatod.

Kössd össze a dokumentumokat és a feladatokat, adj hozzá widgeteket a munkafolyamatok frissítéséhez, a projektállapotok módosításához, a feladatok kiosztásához és még sok máshoz – mindezt a szerkesztőben.

Kategorizálj a könnyű hozzáférés és kereshetőség érdekében

Osszható linkek létrehozása és a csapat, vendégek vagy nyilvános hozzáférés engedélyeinek kezelése

Notepad by ClickUp

A ClickUp Notepad segítségével pillanatok alatt rögzítheted gondolataidat, ötleteidet és feladataidat. Ez a funkció gyors és egyszerű módszert kínál jegyzetek készítésére megbeszélések vagy brainstormingok során, így biztosítva, hogy egyetlen ötlet se maradjon észrevétlen vagy feledésbe merüljön.

A ClickUp ingyenes online jegyzetfüzetével egy helyen szervezheti jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat.

Tudásbázis

Készíts átfogó információtárat a ClickUp tudásbázisával. Ez a funkció tökéletes útmutatók, GYIK-ek és vállalati irányelvek tárolására, így önkiszolgáló erőforrásokkal látja el csapatát és csökkenti az ismétlődő kérdéseket.

Mi több? A ClickUp Brain segítségével automatikusan generálhat tudásbázis-cikkeket.

A ClickUp részletes feladatleírásokat és szálakba rendezett megjegyzéseket tesz lehetővé, így a csapatok releváns jegyzeteket és megbeszéléseket tarthatnak fenn konkrét projektekhez vagy feladatokhoz kapcsolódóan, biztosítva ezzel a kontextus megőrzését és hozzáférhetőségét.

Akár találkozók jegyzetelése, ötletek gyűjtése vagy tudásbázis építése a cél, a ClickUp biztosítja az eszközöket, amelyekkel mindezt hatékonyabban elvégezheti.

ClickUp árak

Akár önálló felhasználó vagy, aki hatékonyságnövelést keres, akár nagy szervezet, amely átfogó projektfejlesztési megoldásokat keres, a ClickUp csomagjai úgy lettek kialakítva, hogy az Ön ambícióihoz igazodjanak.

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

Mi az Evernote?

Az Evernote alapvetően egy jegyzetelő alkalmazás, amely digitális jegyzetfüzetként, tervezőként és archívumként szolgál. A jegyzetek rögzítésére és rendszerezésére tervezett eszközként az Evernote kiválóan alkalmas gondolatok, kutatások és projektek rendszerezésére és hozzáférhetővé tételére.

Evernote jegyzetelő alkalmazás (Forrás: Evernote.com )

Az Evernote legfontosabb funkciói:

Íme egy áttekintés azokról a számos funkciókról, amelyek az Evernote-ot alkalmasvá teszik mindenki számára, aki szeretné szervezni az életét és racionalizálni a munkafolyamatát.

Jegyzetek szervezése

Hozzon létre jegyzetfüzeteket, oldalakat és címkéket az információk egyszerű kategorizálásához és visszakereséséhez.

Web Clipper

Cikkeket, weboldalakat és képernyőképeket menthet közvetlenül a fiókjába, teljes formázással.

Dokumentumok beolvasása

Használja készüléke kameráját dokumentumok, névjegykártyák és kézzel írt jegyzetek beolvasásához és digitalizálásához.

Platformok közötti szinkronizálás

Bármely eszközről hozzáférhet a jegyzetekhez, így az információk mindig kéznél vannak.

Evernote árak

Az Evernote többféle árazási szintet kínál, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik.

Örökre ingyenes

Személyes : 10,83 dollár havonta

Profi : 14,17 dollár havonta

Csapatok: 20,83 dollár felhasználónként havonta

Fontos megjegyezni, hogy az Evernote ingyenes csomagja 50 jegyzetre korlátozódik. Ha többet szeretnél írni, frissítened kell a csomagot. Ezzel szemben a ClickUp Docs-on korlátlan számú dokumentumot hozhatsz létre, még az ingyenes csomaggal is.

ClickUp vs Evernote: funkciók összehasonlítása

Megvizsgáltuk mindkét eszköz összes funkcióját és szolgáltatását, hogy átfogó összehasonlítást nyújthassunk a ClickUp és az Evernote között. Kezdjük is!

Célközönség

A ClickUp-ot egyéni felhasználók és nagy csapatok számára egyaránt tervezték. Hatékony jegyzetelést kombinál projektmenedzsmenttel, és különböző iparágakban működő csapatok használják a ClickUp-ot projektjeik/termékeik/programjaik menedzsmentjéhez.

Az Evernote elsősorban egyéni jegyzetelő eszköz. Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását, hangjegyzetek rögzítését, valamint nyugták, kézikönyvek vagy családi receptek rögzítését. Bár hatékony jegyzetelési funkciókkal rendelkezik, nem képes ezeket az információkat értelmes és skálázható módon beépíteni a cselekvésbe.

Kommunikáció és együttműködés

A ClickUp Docs valós idejű dokumentumszerkesztő szoftverként működik, megkönnyítve a csapatok közötti együttműködést, kommunikációt és csapatmunkát. Leghatékonyabb együttműködési funkciói a következők:

Megjegyzések és említések

Élő csevegés

Privát és nyilvános megosztás

Valós idejű dokumentumszerkesztés

Integráció feladatokkal és termelékenységi csomaggal

Az Evernote korlátozott együttműködési funkciókkal rendelkezik, például jegyzetek megosztása és kommentálása. A jegyzetekhez teendők is hozzáadhatók.

Bár ezek kiválóan alkalmasak a dokumentumok közös kidolgozására, korlátozták azokat a projekteket, amelyeknél nagyobb hangsúlyt fektettek a munka nyomon követésére, az előrehaladás figyelemmel kísérésére, az eredmények értékelésére stb.

Feladatkezelés

A ClickUp megszünteti a jegyzetek és a munka szilárd határait. Integrálja a jegyzeteket a feladatokkal, lehetővé téve a teendők létrehozását, az ötletek kommentálását és a felhasználók megjelölését. A ClickUp Docs zökkenőmentesen egyesíti a gondolatokat és a cselekvést. Egy hatékony, testreszabható és rugalmas projektmenedzsment szoftver támogatásával a ClickUp kontextusban tartja a jegyzeteket és a dokumentumokat.

Bár az Evernote is kínál lehetőséget feladatok, teendők és ütemtervek létrehozására, ezek a funkciók korlátozottak. Az Evernote egy jegyzetelő alkalmazás, amely néhány feladatkezelési funkcióval rendelkezik. A ClickUp viszont egy termelékenységi csomag, amely hatékonyan integrálja a feladatokat és a jegyzeteket.

Stílusok

A ClickUp Docs lehetővé teszi borítóképek hozzáadását, betűtípusok és színek megváltoztatását, sorok/bekezdések közötti távolság beállítását, widgetek/bannerek hozzáadását, aloldalak, tartalomjegyzék és egyebek beillesztését.

Páratlan stílus és hatékony funkcionalitás a ClickUp Docs-szal

Az Evernote mindezt lehetővé teszi. Az Evernote egy kizárólag jegyzeteléshez készült alkalmazás, amely különböző jegyzet típusokat kínál, beleértve szöveget, vázlatokat, fényképeket, hangfájlokat, webes kivágásokat és PDF-fájlokat.

Jelentések

A ClickUp megkönnyíti az ötlet ( a ClickUp Docs-ban ) és a cselekvés ( a ClickUp feladatokban ) közötti átmenetet, valamint az eredmények ( a ClickUp Dashboard-on ) megjelenítését. Az általad kitűzött célok és célkitűzések alapján részletes jelentéseket készíthetsz a feladatok előrehaladásáról, az időkövetésről és a termelékenységről közvetlenül a ClickUp-ban.

Az Evernote-nak nincs beépített jelentéskészítési funkciója. Ez részben azért van, mert az Evernote csak a dokumentumok létrehozásában és archiválásában segít, hasonlóan a Google Docs-hoz. Tehát a szavak, karakterek, szerzők stb. számán kívül alig van mit nyomon követni.

Integrációk

A ClickUp több mint 1000 másik alkalmazással integrálható, beleértve harmadik féltől származó időkövető, e-mail, naptár és fájltároló szolgáltatásokat. Ez a hatalmas ökoszisztéma lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatokat és zökkenőmentesen áramoltassák adataikat.

Az Evernote viszont kevesebb hasznos integrációt kínál. Ez korlátozhatja az alkalmazás képességét, hogy teljes mértékben integrálódjon a csapat meglévő munkafolyamatába.

AI képességek

A ClickUp Brain számos platformfunkciót fejleszt, beleértve a jegyzeteket is. A jegyzetkészítő funkciókba integrált legfontosabb AI-képességek a következők.

AI írási eszközök: E-mailek vázlatának elkészítése, dokumentumok létrehozása és projekttervek generálása. A dokumentumok és feladatok helyesírásának ellenőrzése pluginok vagy kiterjesztések nélkül.

Összefoglalók: Automatikusan generáljon értekezlet-összefoglalókat és teendőket az értekezlet-jegyzetekből.

ClickUp AI összefoglaló dokumentumokhoz

Transzkriptumok: A hangot automatikusan szöveggé alakítja, és AI segítségével válaszol a megbeszéléseken és a Clipsben feltett kérdésekre.

AI keresés: Tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat feladataiból, dokumentumaiból és ismerőseiből.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan megkapod az összes választ.

Az Evernote megközelítése az AI-hoz inkább a jegyzetelési és információszervezési alapfunkciók fejlesztésére összpontosít.

Tartalomjavaslat : Kapcsolódó tartalom javaslása a jobb felfedezés érdekében

AI keresés : Könnyebbé teszi az információk megtalálását a jegyzetek, képek vagy kézzel írt szövegek között.

Kategorizálás: A jegyzetek automatikus címkézése és kategorizálása

Sablonok

A ClickUp hatalmas sablon-tárat kínál minden felhasználási esethez, amely minden jegyzetelési stratégiához alkalmas.

Nem hisz nekünk? Nézze meg a termelékenység növeléséhez segítséget nyújtó több száz forrást és legjobb projektmenedzsment sablont. A ClickUp Docs esetében íme néhány népszerű példa:

ClickUp projektdokumentációs sablon

ClickUp 1-on-1 Review Template

ClickUp Ügynökség/Ügyfél felfedezési dokumentum sablon

Az Evernote ingyenes sablonokat is kínál személyes naplózáshoz, kreatív íráshoz, projektkövetéshez és egyebekhez. Ezek azonban jegyzetelésre korlátozódnak, és nem alkalmazhatók projektmenedzsmentre.

Ügyfélszolgálat

A ClickUp átfogó ügyfélszolgálatot nyújt különböző forrásokkal, beleértve a súgó központot, videó oktatóanyagokat, élő webináriumokat és egy közösségi fórumot. A prémium csomagok 24 órás ügyfélszolgálatot biztosítanak, lenyűgöző válaszidővel.

Az Evernote segítséget nyújt a súgó központ és a közösségi fórumok révén, de közvetlen ügyfélszolgálata csak a Premium és Business fiókok tulajdonosaira korlátozódik. Ez korlátozást jelent azoknak a csapatoknak, amelyek az alacsonyabb szintű csomagoknál azonnali segítségre szorulnak.

Árak

ClickUp

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Evernote

Örökre ingyenes

Személyes: 10,83 dollár havonta

Professzionális: 14,17 dollár havonta

Csapatok: 20,83 dollár felhasználónként havonta

A fenti tényezőket figyelembe véve a ClickUp egyértelműen átfogóbb megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek egyértelmű, egyszerű és integrált módszert keresnek jegyzetük kezelésére.

Bár az Evernote erős versenyző az egyéni jegyzetelési alkalmazások között, nem képes támogatni a dinamikus, együttműködésen alapuló és integrált munkafolyamatokat, amelyekre a csapatoknak manapság szükségük van.

A ClickUp holisztikus megközelítése a termelékenységhez, amely magában foglalja a jegyzetelést, a feladatkezelést, a kommunikációt és a jelentéstételt, alkalmassá teszi az Evernote alternatívájaként.

ClickUp vs Evernote a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megértsük, mit gondolnak a felhasználók a ClickUp-ról és az Evernote-ról. Amikor a Redditen a ClickUp és az Evernote összehasonlítását kerestük, az eredmények a ClickUp javára szóltak, a felhasználók egy jól átgondolt, feladatközpontú alternatívának nevezték.

Az egyik felhasználó így fogalmazott: „A Clickup egy megbízható feladatkezelő alkalmazás, amely táblákat, dokumentumokat, irányítópultokat, csevegést és még sok mást kínál az egyszerű együttműködés érdekében”, hozzátéve, hogy az ügyfélszolgálati csapat „remek, és a fejlesztőcsapat keményen dolgozik az alkalmazás karbantartásán és frissítésén.”

Ezért nem csoda, hogy a ClickUp az egyik legjobb jegyzetelő alkalmazás Androidra.

Melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb a csapatod számára?

Az eredmények egyértelműek – a ClickUp jegyzetelő alkalmazása páratlan! 🏆

Az Evernote egyszerű, sallangmentes megközelítése a jegyzeteléshez és a szervezéshez egykor úttörő volt, de ma már elhalványul a piacon azóta megjelent dinamikus és sokoldalú eszközök mellett.

Bemutatjuk a ClickUp-ot. 💜

A ClickUp nem csak felveszi a versenyt az Evernote képességeivel, hanem felül is múlja azokat. A ClickUp egy átfogó, együttműködésen alapuló és testreszabható jegyzetelő alkalmazás egyének és csapatok számára egyaránt.

Akár csak az élet tanulságait rögzíted, akár szoftverfejlesztéssel foglalkozol, a ClickUp könnyedén alkalmazkodik az igényeidhez.

Mi több? A jegyzetelést egy szélesebb körű feladatok, projektek és célok ökoszisztémájába integrálva emeli magasabb szintre. A ClickUp Brain automatizálja és felgyorsítja a jegyzetekkel elvégezhető műveleteket.

A ClickUp együttesen a leghatékonyabb, mindenre kiterjedő megoldás ötletek, tervek és cselekvések számára – még az ingyenes verzió is.

Érdekli a lehetőségek? Fedezze fel a ClickUp teljes potenciálját a csapatának.