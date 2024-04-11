Hogyan törölheti véglegesen Evernote-fiókját

Az Evernote egy időben a piac legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazása volt. 2008-ban indult, és abban az évben körülbelül félmillió felhasználót szerzett. Népszerűsége 2013-ban érte el csúcspontját, amikor több mint 75 millió aktív felhasználóval rendelkezett.

Azóta számos probléma és a verseny fokozódása miatt népszerűsége folyamatosan csökken.

Ha Ön is azok közé az Evernote-felhasználók közé tartozik, akik egy jobb alternatívára szeretnének áttérni, és szeretné tudni, hogyan törölheti Evernote-fiókját, akkor ez a blog Önnek szól.

Deaktiválás vagy törlés: mi a különbség?

Ha úgy döntött, hogy továbbáll az Evernote-tól, két lehetősége van. Vagy deaktiválhatja Evernote-fiókját, vagy teljesen törölheti azt. De mi a különbség a kettő között, és melyiket válassza?

A fiók deaktiválása opcióval ideiglenesen kikapcsolhatja az Evernote szolgáltatást. Szükség esetén azonban később újraaktiválhatja fiókját.

Ha törli a fiókját, akkor valamennyi adata véglegesen törlődik. Négy hét elteltével még az Evernote ügyfélszolgálata sem fér hozzá a fiókadatokhoz. Ne feledje tehát, hogy a fiók törlése visszafordíthatatlan.

Néhány fontos tanulság:

Válassza a deaktiválást, ha úgy gondolja, hogy a jövőben visszatérhet az Evernote-hoz, vagy ha szünetelteti a használatát, de meg akarja őrizni a mentett adatait.

Válassza a törlést, ha biztosan tudja, hogy már nincs szüksége az Evernote-ra, és véglegesen törölni szeretné adatait.

Hogyan lehet törölni egy Evernote-fiókot?

Ha úgy döntött, hogy törli Evernote-fiókját, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Jelentkezzen be Evernote-fiókjába

Az Evernote-fiók törlésének első lépése a bejelentkezés. A bejelentkezés után kattintson az „Account Info” (Fiókinformációk) menüpontra, amely akkor jelenik meg, ha a lap bal felső sarkában található felhasználónevére kattint.

Ezután egy új lapra kerül, amelyen a fiókösszefoglalás látható.

2. Lépjen az „Fiókállapot” szakaszra

Az „Fiókösszefoglaló” oldalon lépjen a bal oldali navigációs menü „Fiókállapot” menüpontjára, és kattintson rá. Ezután a rendszer kéri, hogy adja meg újra a jelszavát.

Ez az oldal két lehetőséget kínál: az Evernote-fiók deaktiválása vagy végleges törlése.

3. Zárja be Evernote-fiókját

Miután rákattintott az „Evernote-fiók bezárása” opcióra, megjelenik egy felugró ablak, amelyben meg kell erősítenie, hogy véglegesen bezárja Evernote-fiókját. Kattintson a „Folytatás” gombra.

A Folytatás gombra kattintás után egy második párbeszédpanel jelenik meg, amelyben meg kell erősítenie előfizetési státuszát, és meg kell adnia, hogy szeretné-e exportálni meglévő jegyzeteit. A párbeszédpanelen található linkre kattintva további információkat találhat az exportálás módjáról.

Miután itt a „Folytatás” gombra kattint, egy utolsó párbeszédpanel jelenik meg, amelyben megkérdezik, miért hagyja el az Evernote-ot. Kattintson a jelölőnégyzetre a megerősítéshez, majd a rendszer kéri, hogy újra adja meg a jelszavát.

Kattintson a fiók bezárása gombra, és a rendszer átirányítja Önt az alábbi megerősítő oldalra.

Megjegyzés: Ha fizetős előfizetéssel rendelkezik, akkor az Evernote-fiók törlése előtt először meg kell szüntetnie az előfizetést.

Okok, amelyek miatt a felhasználók törlik Evernote-fiókjukat

Számos tényező készteti a felhasználókat arra, hogy töröljék Evernote-fiókjukat, és jobb alternatívákra váltsanak. A legfontosabbak közül néhány:

Az Evernote ingyenes verziójának kínálata jelentősen korlátozottá vált. A felhasználók most már csak egy jegyzetfüzetet és legfeljebb 50 jegyzetet hozhatnak létre. Emellett havonta csak 60 MB adatot tölthetnek fel.

Prémium csomagjaik ára folyamatosan emelkedik, és mára olyan szintre jutott, hogy már nehéz megindokolni a költségeket.

A felhasználók között általános konszenzus van abban, hogy az alkalmazás felhasználói felülete kezd elavulttá válni, és a teljesítménye lassúvá vált.

Az elmúlt évek során több biztonsági incidens is felvetette a felhasználók körében az adatvédelemmel kapcsolatos aggályokat.

ClickUp: a legjobb alternatíva az Evernote-hoz jegyzeteléshez

A ClickUp egy hatékony termelékenységi platform, amely lehetővé teszi projektjeinek, feladataiknak és jegyzeteinek egyetlen helyen történő kezelését. Miért is jobb alternatíva a ClickUp az Evernote-nál? Nézzük meg!

Mivel az Evernote alternatíváiról beszélünk, az első funkció, amelyet meg kell vizsgálnunk, a ClickUp Notepad. Az Evernote-hoz hasonlóan ez a funkció lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre formázott szöveges jegyzeteket, hogy leírja gondolatait vagy részletes jegyzeteket készítsen a megbeszélésekről.

A ClickUp Notepad azonban számos előnnyel rendelkezik az Evernote-tal szemben. A ClickUp-pal létrehozott jegyzeteket integrálhatja a munkaterületén található bármely feladattal, projekttel vagy releváns dokumentummal.

Rendezze jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat egy helyen.

Az Evernote-tal ellentétben a ClickUp-ban képeket, videókat, hangulatjeleket, ellenőrzőlistákat, kódblokkokat és egyéb funkciókat is hozzáadhat a jegyzetekhez. Végül a Clickup számos AI-alapú eszközzel is büszkélkedhet, amelyek segítik a termelékenység javítását. Egy másik hasznos funkció, amelyet ez a platform kínál, a ClickUp Docs. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy együttműködési dokumentumokat hozzon létre, amelyeket a ClickUp ökoszisztéma bármely területén, mappájában vagy listájában tárolhat.

A ClickUp Docs segítségével bárhonnan hozzáférhet fontos dokumentumaihoz

Ezzel a funkcióval létrehozhatja és rendszerezheti tudásbázisát, SOP-jait, jelentéseit, sőt még a találkozói jegyzeteket is (többféle találkozói jegyzet sablon közül választhat).

Ezenkívül a ClickUp lehetővé teszi, hogy dokumentumait bárkivel megossza úgy, hogy nyilvános vagy privát linket generál, vagy meghívja őket a ClickUp munkaterületére. Ez a funkció támogatja a verziótörténetet is, és lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a dokumentumokban végzett változtatásokat.

A ClickUp legfontosabb jellemzői

AI-alapú segítség : A ClickUp számos : A ClickUp számos AI-alapú eszközzel segíti a jegyzetelést , amelyekkel gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat. Az olyan funkciók, mint a hangos diktálás és az automatikus átírás, a jegyzetelést gyerekjátékká teszik. A ClickUp intelligens keresőfunkciójával pillanatok alatt megtalálhatja a munkaterületén található bármely információt.

Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal : A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Slack és a Dropbox, így kiküszöböli a szilárd információkkal kapcsolatos problémákat.

Hatékony Android-alkalmazás: A ClickUp rendelkezik egy A ClickUp rendelkezik egy natív alkalmazással Android-eszközökhöz a Google Playen, amely lehetővé teszi, hogy útközben is hozzáférjen és szerkessze jegyzetét. Az alkalmazás push értesítéseket is támogat, amelyek segítségével bárhol is legyen, mindig naprakész maradhat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp által az alapvető jegyzetelési funkciókon túl kínált funkciók hosszú listája, mint például a mesterséges intelligenciával működő eszközök megbeszélésekhez sablonok napi tervezőkhöz stb., tanulási görbét eredményezhet.

Jelenlegi formájában a ClickUp Android-alkalmazása nem támogatja a ClickUp webes és asztali verzióiban jelenleg elérhető kiterjedt listanézeteket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 dollár/tag/hónap

Üzleti : 12 dollár/tag/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: 5 dollár/tag/hónap, minden fizetős csomagban elérhető

Az Evernote törlése és a további lépések

Így megkapta az összes szükséges információt arról, hogyan törölheti Evernote-fiókját és miért érdemes a ClickUp-ot választania a piacon elérhető összes Evernote-alternatíva közül. A ClickUp használatával hatékonyabban készíthet jegyzeteket, és a számos AI-segítség és együttműködési eszköz segítségével új magasságokba emelheti termelékenységét.

Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma egy ingyenes próbaidőszakra, és fedezze fel a jegyzetelésen túlmutató lehetőségek világát.

Gyakori kérdések

1. Hogyan törölhetem véglegesen az Evernote-fiókomat?

Az alábbi lépéseket követve véglegesen törölheti Evernote-fiókját:

Jelentkezzen be Evernote-fiókjába, és az „Account Info” (Fiókinformációk) menüpontban válassza ki a „Account Status” (Fiókállapot) részt.

Itt válaszd a fiók bezárása opciót, mondd le előfizetésedet, ha fizetős csomagot használsz, készíts biztonsági másolatot a meglévő jegyzetekről, ha szükséged van rájuk, és ha elkészültél, erősítsd meg adataidat a fiók végleges törléséhez.

2. Hogyan szüntethetem meg Evernote-fiókom összekapcsolását?

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy bármely eszközről törölje Evernote-fiókját:

Jelentkezzen be „Evernote-fiókjába”, és lépjen az „Alkalmazások menüjébe”. (Ebben a nézetben megjelenik az összes olyan eszköz listája, amely jelenleg hozzáférhet Evernote-fiókjához.

Kattintson a „Hozzáférés visszavonása” opcióra az eszköz mellett, amelyről le szeretné kapcsolni Evernote-fiókját.

3. Hogyan mondhatom fel az Evernote-fiókomat?

Az Evernote előfizetés lemondása: