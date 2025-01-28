A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Androidra 2025-ben

Számtalan helyzetben elengedhetetlen a jegyzetelés a mindennapi munkában, legyen szó találkozók jegyzetelése, ötletek rögzítése brainstorming-üléseken, vagy csak a legújabb inspirációk feljegyzése. Vagy talán nemrégiben talált néhány érdekes online hírt, amelyet meg szeretne őrizni későbbi felhasználás céljából.

Ilyenkor az utolsó dolog, amire szüksége van, egy megbízhatatlan, rendezetlen kézzel írt jegyzetrendszer. Ehelyett olyan jegyzetelő alkalmazásra van szüksége, amellyel könnyedén jegyzeteket készíthet menet közben, hatékony kategóriákba rendezheti őket, és jegyzeteket megvalósítható ötletekké alakíthatja.

Ha Android-felhasználó vagy, az Androidra készült legjobb jegyzetelő alkalmazások egyedi, Android-specifikus funkciókat és előnyöket kínálnak, amelyekkel hatékonyabbá teheted a jegyzetelést.

Mi az a jegyzetelő alkalmazás?

A jegyzetelő alkalmazás egy digitális módszer, amellyel minden fontos jegyzetét leírhatja, tárolhatja és rendszerezheti. Bizonyos esetekben akár kézzel írt jegyzetek tárolására és rendszerezésére is alkalmas, mivel dokumentumokat beolvasva hozzáadhatja azokat a fájlrendszeréhez.

A legtöbb Android jegyzetelő alkalmazás nem csupán egyszerű szövegszerkesztő, amelyhez mapparendszer tartozik. Ehelyett fejlett funkciókat kínálnak, például a következőket:

Rendezze a jegyzeteket csoportokba, azok célja és eredete szerint.

Videó-, hang- és szöveges jegyzetek tárolása

Ossza meg jegyzetét az eszközök között, így jegyzeteket készíthet telefonján, majd később átnézheti azokat táblagépén.

Képeket vagy hangjegyzeteket integrálhat, és fájlokat csatolhat a jegyzetekhez a kontextus megőrzése érdekében.

A legjobb jegyzetelő alkalmazások Androidra az itt felsorolt alapvető funkciókon túlmenően fejlett funkciókkal is rendelkeznek, például képesek jegyzeteket létrehozni brainstorming tevékenységekhez. Alapvető céljuk azonban változatlan marad: a jegyzetelő alkalmazások megkönnyítik és egyszerűbbé teszik a gondolatok vagy információk lejegyzését.

Mire kell figyelni egy Android-kompatibilis jegyzetelő alkalmazásnál?

Bár rengeteg lehetőség közül választhat, az összes jó jegyzetelő alkalmazásnak van néhány közös jellemzője, amelyet érdemes részletesebben megvizsgálni. Figyeljen az alábbi funkciókra, amikor Android-alkalmazásával új szintre emeli jegyzetelési stratégiáit.

Felhasználóbarát: Minél könnyebb jegyzeteket írni, kezelni és más eszközökkel vagy felhasználókkal megosztani, annál jobb.

Ingyenes vagy alacsony árú: Valószínűleg találkozni fog néhány alkalmazáson belüli vásárlással vagy prémium szinttel, hogy hozzáférjen az összes funkcióhoz. De egy jó jegyzetelő alkalmazásnak kínálnia kell egy ingyenes verziót, amely lehetővé teszi gyors jegyzetek és teendőlisták létrehozását.

Világos szervezés: Nem csak a jegyzetekhez való hozzáférésről van szó. Az alkalmazásnak meg kell könnyítenie a jegyzetek témák vagy kategóriák szerinti szervezését is.

Intuitív keresés: Minél könnyebb megtalálni a legutóbbi jegyzetfájlokat vagy akár a jegyzetekben szereplő szövegeket, annál használhatóbb az alkalmazás, ami különösen fontos, mivel a szervezet folyamatai idővel egyre bonyolultabbá válnak.

Fejlett funkciók: Például Például tartalmaz-e jegyzetelő alkalmazás mesterséges intelligencia (AI) eszközöket ? Exportálhatók-e a jegyzetek más alkalmazásokba, és hogyan működik együtt az alkalmazás más Google-szolgáltatásokkal?

A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Androidra

Ezeket a finomságokat szem előtt tartva, ideje áttekinteni a listát. Fedezzük fel a legjobb jegyzetelő alkalmazásokat Androidra, amelyek segítenek javítani a szervezettségét és a memóriáját.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely jegyzetelési eszközöket tartalmaz, mint például a ClickUp Notepad és a Docs. Kiterjedt és felhasználóbarát funkcióinak köszönhetően ez az egyik legjobb Google Keep alternatíva a piacon.

A ClickUp Notepad felveszi a versenyt a listán szereplő bármelyik jegyzetelő alkalmazással. A ClickUp Docs funkció egy gazdag szövegszerkesztővel tárolja munkáit, és valós idejű együttműködést tesz lehetővé a csapatával, a fehér tábla funkció pedig tökéletes, ha szeret post-it cetlikkel dolgozni.

De igazán kiemelkedőek ezeknek a két funkciónak a fejlett kiegészítő funkciói. Mi lenne például, ha egy AI-asszisztens összefoglalná a jegyzeteket, és dinamikusan feladatokká alakítaná őket? Mi lenne, ha ezek a feladatok dinamikusan beépülnének egy nagyobb munkafolyamatba, hogy minden alkalommal biztosan betarthassa a projekt határidőit? A ClickUp megoldja ezeket a feladatokat!

A ClickUp alkalmazásokkal, amelyek minden eszközre, így Android ra is elérhetők, könnyedén megoszthatja legújabb jegyzetét PC-jén, telefonján és táblagépén. Ez a tökéletes megoldás azok számára, akik nem csak egy dedikált jegyzetalkalmazást keresnek, hanem egy átfogó, egyetlen platformon összevont termelékenységi alkalmazáscsomagot.

A ClickUp legjobb funkciói

Notepad: Egyszerű módszer a jegyzetek gyors feljegyzésére, képek hozzáadására, valamint az alapvető szöveges jegyzetek megvalósítható feladatokká és teendők listájává alakítására.

Docs: Az ideális eszköz a Google Docs és más szövegszerkesztő programokat felváltó, egyszerű szöveges jegyzeteken túlmutató anyagok kategorizálásához és közös szerkesztéséhez.

ClickUp AI Assistant : egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely perceken belül összefoglalja a megbeszéléseket és a jegyzeteket, a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítja, és automatikusan formázza vagy szerkeszti a jegyzeteket a jobb megosztás és közzététel érdekében.

Kiterjedt integrációk: Integrálható az összes termelékenységhez szükséges eszközzel, beleértve a Google Naptárat, az Outlookot és a Dropboxot.

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazás korlátozott funkciókkal rendelkezik azoknak a felhasználóknak, akik az Android-alkalmazásokon keresztül szeretnék teljes mértékben kihasználni a ClickUp előnyeit.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. OneNote

A Microsoft OneNote segítségével

A Microsoft OneNote az egyik legjobb ingyenes jegyzetelési alkalmazás, egyszerűségének és más gyakori termelékenységi eszközökkel való integrációjának köszönhetően. Közvetlenül összekapcsolódik olyan alkalmazásokkal, mint a Microsoft Outlook, Excel és Word, de minden Apple, Windows és természetesen Android operációs rendszeren is működik.

Sok szempontból ez a jegyzetelési szabvány a Windows-eszközökön, és sokan a kategóriában található versenytársait a OneNote alternatíváinak tekintik.

A OneNote legjobb funkciói

Lehetőség jegyzetek és képernyőképek kivágására külső weboldalakról és más eszközökből, hogy hozzáadhassa saját alapvető jegyzetét és rajzait.

Multimédiás támogatás képek, hangfelvételek és kézzel írt jegyzetek számára

Beépített szkenner, amellyel kézzel írt lapokat vagy más dokumentumokat adhat hozzá a teendőlistájához és más jegyzetekhez.

A jegyzetek fontosságuk alapján kategorizálhatók, ami megkönnyíti a szükséges információk keresését és megtalálását.

A OneNote korlátai

A jegyzetek alapértelmezés szerint a Microsoft OneDrive-ba kerülnek mentésre, ami nehézségeket okozhat más felhőalapú tárolási alternatívák felhasználói számára.

A Microsoft termelékenységi csomagjának más alkalmazásaival való teljes integrációhoz Microsoft Office 365 előfizetés szükséges.

OneNote árak

Ingyenes

A Microsoft Office 365 előfizetésekben szereplő néhány prémium funkció

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

3. Evernote

az Evernote segítségével

A Google Keep népszerű versenytársa, az Evernote sokoldalúságának köszönhetően az Androidra készült legjobb jegyzetelő alkalmazások közé tartozik. Robusztus szövegszerkesztővel, számos sablonnal és eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálással rendelkezik, ami megkülönbözteti más jegyzetelő alkalmazásoktól.

Az Evernote legjobb funkciói

Az Evernote sablonok kiterjedt könyvtára, amely a találkozók tervezésétől az előadási jegyzetekig és a napi naplóig terjed.

Hatékony keresőfunkció, amely megkönnyíti az audiojegyzetek, webes klipek és egyéb tartalmak megtalálását az alkalmazáson belül.

Billentyűparancsok, amelyekkel jegyzeteket hozhat létre vagy zárolhat, megoszthat, vagy szükség szerint formázhat.

Stylus támogatás mobil alkalmazásokhoz, amelyek szabad formájú jegyzetek készítését teszik lehetővé

Az Evernote korlátai

Más jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben az ingyenes verzióban vannak bizonyos korlátozások, például kis tárhely, nincs egyéni sablon és nincs feladatkezelési lehetőség.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a natív mobilalkalmazásokhoz képest a desktop és a webalkalmazás lassan töltődik be.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 10,83 USD/hó

Professzionális: 14,17 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

4. Squid

Via Squid

Ha nem szeretne teljesen lemondani a kézzel írt jegyzetekről, akkor a Squid – korábban Papyrus néven ismert, 2015-ben átnevezett – lehet a legjobb választás. Más Google-alkalmazásokkal ellentétben ez az alkalmazás az ujja vagy egy stylus használatára épül, amellyel közvetlenül a felületen jegyezheti le gondolatait.

A Squid legjobb funkciói

Végtelen papírszerkesztő, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen képernyőn annyi jegyzetet készítsen, amennyit csak akar.

Dinamikus kézírás-beállítások, amelyek javítják a jegyzetek olvashatóságát a képernyőn

PDF-import funkció, amely lehetővé teszi nagy dokumentumok kézi jelölését

Több háttérbeállítás és képek és megosztások beszúrásának lehetősége, ami növeli a kreativitás lehetőségeit, amikor másoknak bemutatandó jegyzeteket készít.

A Squid korlátai

A fájlkezelő és szervező rendszer nem annyira felhasználóbarát, mint a listán szereplő néhány másik lehetőség.

A szoftver nem ideális azok számára, akik inkább jegyzeteket gépelnek vagy hangjegyzeteket készítenek.

Squid árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Squid értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: Eddig nincs vélemény

5. Google Keep

a Google Keep segítségével

A Google Keep egy népszerű Evernote-alternatíva, de ennél sokkal több is annál. Az egyik legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazás Androidra, elsősorban a kiterjedt funkciókészletének köszönhetően, amely lehetővé teszi, hogy bármit megtehessen, a gyors jegyzetek készítésétől a kiterjedt multimédiás jegyzetek és dokumentumok létrehozásáig.

A Google Keep legjobb funkciói

Emlékeztető funkció, amelyet ismétlődőre is beállíthat, így soha többé nem felejti el jegyzeteket készíteni.

Lehetőség van képek egyszerű hozzáadására bármely jegyzethez, beleértve a fényképezőgép albumából való közvetlen integrációt az alkalmazásba.

Feladatlista funkció jelölőnégyzetekkel, amelyek automatikusan feladatokká alakíthatók

A szoftver ingyenesen használható, mivel minden funkciója ingyenes.

A Google Keep korlátai

Nincs engedély a jegyzetek zárolásához; a címzettek szerkeszthetik az alkalmazáson keresztül megosztott jegyzeteket.

Korlátozott formázási lehetőségek a listán szereplő más ingyenes jegyzetelési alkalmazásokhoz képest.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

6. ColorNote Notepad Notes

Via ColorNote

A ColorNote talán a Google Play áruház legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazása, ami nem véletlen, hiszen több mint 3 millió értékelés alapján 4,9-es értékelést kapott. Egyszerű és intuitív felhasználói felületével nyeri el a felhasználókat, és lehetővé teszi jegyzetek létrehozását akár ellenőrzőlista, akár sima szöveg formájában.

A ColorNote legjobb funkciói

Az emlékeztetők és értesítések megkönnyítik a napi teendőlistán szereplő alapvető feladatok kezelését.

A widget funkció lehetővé teszi, hogy jegyzeteket adjon hozzá és hozzon létre a készülék kezdőképernyőjén.

A keresőfunkció lehetővé teszi a jegyzetek szöveges vagy hangalapú keresését.

A jelszóval védett funkcióval jegyzetét magánjellegűvé teheti.

A ColorNote korlátai

Csak Androidra érhető el, ezért asztali eszközökön nem lehet jegyzeteket megosztani vagy létrehozni.

A korlátozott fájlrendszer nehezen képes fenntartani a szervezettséget, ahogy a fájlok száma növekszik.

ColorNote árak

Ingyenes

ColorNote értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: Eddig nincs vélemény

7. Simplenote

A Simplenote segítségével

Ha egyszerűséget előtérbe helyező jegyzetalkalmazásokat keres, akkor a Simplenote a legjobb választás. Ez az alkalmazás minden felesleges díszítést elhagy, és a legfontosabbra koncentrál: gondolatainak egyszerű (és digitális) módon történő rendszerezésére.

A Simplenote legjobb funkciói

Valós idejű szinkronizálás minden platformon, beleértve az Androidon túli lehetőségeket is.

A kulcsszó-címkézés és a rögzítés funkciók megkönnyítik a jegyzetek megtalálását és kategorizálását.

Nyilvános megosztási funkció, amely lehetővé teszi, hogy bárki, aki rendelkezik a linkkel, megtekintse a jegyzeteket.

Markdown támogatás, amely lehetővé teszi a jegyzetek formázását WYSIWYG szerkesztő használata nélkül.

A Simplenote korlátai

Nincs kép-, hang- vagy rajz támogatás

Nincs visszavonási funkció, ami megnehezítheti a hibák kijavítását.

Simplenote árak

Ingyenes

Sustainer Plan: 19,99 USD/hó, amelyet a vállalat az alkalmazás karbantartási és fejlesztési költségeinek fedezésére szánt adományként fogalmaz meg.

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

8. Nimbus Note

A Nimbus Note segítségével

A Nimbus Note segítségével létrehozhatja azt, amit a fejlesztő „szuperjegyzeteknek” nevez – hang-, videó-, szöveg-, interaktív ellenőrzőlistákat, táblázatokat és táblázatokat – mindezt ugyanazon az alkalmazáson belül. Ha hozzáadja a megjegyzésekkel ellátott webes kivágásokat, akkor a lista legfejlettebb opciójával rendelkezik.

A Nimbus Note legjobb funkciói

Fejlett webes kivágási eszköz PDF-ekhez és egyedi oldalakhoz, megjegyzés hozzáadási lehetőségekkel

A legfejlettebb multimédiás támogatás az ezen a listán szereplő alkalmazások közül

Könnyen kereshető és intuitív felhasználói felület, amely egyszerűvé teszi a bevezetést.

Sablonok a leggyakoribb jegyzetekhez, amelyek minimalizálják a jegyzetelés előkészítéséhez szükséges időt.

A Nimbus Note korlátai

A ingyenes verzió funkciói nagyon korlátozottak, ez inkább egy próbaverzió a fizetős csomagokhoz.

A táblázatok és táblázatok funkcionalitása korlátozott a Microsoft Excel és a Google Sheets alternatívákhoz képest.

A Nimbus Note árai

Ingyenes

Plusz: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Nimbus Note értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

9. Bundled Notes

Via Bundled Notes

Ahogy a neve is sugallja, a Bundled Notes az adott napon, héten vagy hónapban készített jegyzetek kategorizálására szolgál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szerkesztőnek el kell rejtőznie, hiszen az intuitív és elegáns felületnek köszönhetően a gondolatok lejegyzése gyerekjáték.

A Bundled Notes legjobb funkciói

Rendezze a jegyzeteket Kanban-stílusú táblákba a jobb vizuális asszociációk érdekében.

Csomagolja össze és címkézze a jegyzeteket, hogy később könnyen kategorizálhassa és megtalálhassa őket.

Állítsa be a csomagokat pontosan úgy, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel, a továbbfejlesztett testreszabási funkciók segítségével.

A csomagban szereplő jegyzetek korlátai

Nincs lehetőség a jegyzetek megosztására másokkal, akiknek hasznosak lehetnek

Korlátlan jegyzetek és web böngészők támogatása csak előfizetéssel érhető el.

A Bundled Notes árai

Ingyenes

Bundled Pro: 1,89 USD/hó

Bundled Notes értékelések és vélemények

G2: Eddig nincs értékelés

Capterra: Eddig nincs vélemény

10. Standard Notes

Via Standard Notes

A Standard Notes nyílt forráskódú, így rugalmasabb, mint a listán szereplő sok más alkalmazás. Alapvetően testreszabható, ugyanakkor fejlett funkciói révén az egyik legjobb jegyzetelő alkalmazásnak számít.

A Standard Notes legjobb funkciói

A fejlett végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés biztosítja, hogy magánjegyzetei magánjellegűek maradjanak.

A jegyzetek más platformokról a Standard Notes alkalmazásba való egyszerű áthelyezése megkönnyíti az azokról a platformokról való áttérést.

A valós idejű jegyzet-szinkronizálás és a világos állapotjelző sáv segítségével mindig naprakész információkat kap a szinkronizálás és a feltöltés/letöltés folyamatáról.

Korlátlan szinkronizálás minden platformon, beleértve az iOS és asztali eszközöket is.

A Standard Notes korlátai

Előfizetés nélkül csak egyszerű szöveges jegyzetek készíthetők.

A jegyzetek szinkronizálása és titkosítása lassú lehet, különösen a WiFi-hez csatlakozó mobil eszközökön.

A Standard Notes árai

Ingyenes

Termelékenység: 15 USD/hó

Professzionális: 18 USD/hó

Standard Notes értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

Vidd Android jegyzetelési képességeidet a következő szintre a ClickUp segítségével

A legjobb Android jegyzetelő alkalmazások közül a legjobbat kiválasztani egyáltalán nem egyszerű feladat. Ha azonban figyelembe vesszük az összes nagyobb összefüggést és integrációt, akkor a ClickUp viszi a pálmát.

Könnyedén létrehozhat annyi jegyzetet, amennyit csak akar. Használja ki az olyan funkciókat, mint a Jegyzettömb, a Dokumentumok és az AI-alapú értekezlet-összefoglalók. Kapcsolja össze feljegyzéseit közvetlenül a feladatkezeléssel, hogy teendőlistája még hatékonyabb legyen.

A legjobb az egészben, hogy teljesen ingyenes, így kipróbálhatja az Android-alkalmazás képességeit, mielőtt elkötelezi magát a komplexebb funkciók mellett.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot!