Hogyan használják a HR-csapatok a generatív mesterséges intelligenciát: legfontosabb felhasználási esetek és valós példák

„Nem jövő héten kellett volna csatlakoznia ennek a jelöltnek?”

Ez a zavaros pillanat általában összefüggéstelen beilleszkedésre utal – öt helyen tárolt fájlok, tisztázatlan tulajdonjog és elmulasztott frissítések. 🔍

Itt jönnek képbe az AI-alapú HR-eszközök . Központosítják a feladatokat, egyszerűsítik a kommunikációt és megszabadítják Önt a manuális, időigényes munkától.

A jelöltek szűrésétől a munkaköri leírások megírásán át az új munkavállalók személyre szabott beillesztéséig a generatív mesterséges intelligencia segít a HR-csapatoknak gyorsabban haladni és összehangoltan dolgozni, káosz nélkül. Nincs kód. Nincs zavar. Csak intelligens, emberközpontú támogatás. ✨

🧠 Érdekesség: A generatív mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és más intelligens eszközök segítségével a mindennapi feladatok 60–70%-ától megszabadulhat – gondoljon csak az adatbevitelre, a fájlok rendezgetésére és minden olyan feladatra, amelyre azt mondja: „Majd később megcsinálom. ”

A ClickUp HR kézikönyv sablon segít a HR-csapatoknak egy központosított, könnyen frissíthető központot létrehozni a vállalati politikák, az alkalmazotti irányelvek és a szervezeti kultúra számára. Támogatja a világos kommunikációt, a zökkenőmentes beilleszkedést és a következetes HR-folyamatokat, lehetővé téve a csapatok számára a gyorsabb összehangolást és a manuális munka csökkentését.

Mi az a generatív mesterséges intelligencia a HR területén?

A generatív mesterséges intelligencia a HR területén olyan mesterséges intelligencia eszközöket jelent, amelyek rövid utasítások alapján tartalmakat hoznak létre, például munkaköri leírásokat, e-maileket vagy összefoglalókat.

Ahelyett, hogy kézzel írnák vagy beszerznék a dokumentumokat, a HR-csapatok generatív mesterséges intelligenciát használhatnak az ismétlődő feladatok felgyorsítására, miközben javítják a konzisztenciát és a pontosságot. Ez olyan, mintha egy íróasszisztens, adatelemző és koordinátor lenne egy személyben. Akár beilleszkedési terveket készít, akár gyakori jelöltkérdésekre válaszol, a mesterséges intelligencia segít csökkenteni a kézi munkaterhelést.

Íme néhány ok, amiért érdemes a generatív mesterséges intelligenciát integrálni a HR-munkafolyamatokba:

Időmegtakarítás : automatizálja a rutin feladatokat, mint például az álláshirdetések és az interjúk ütemezése.

Javítja a pontosságot : Csökkenti a kommunikáció és a dokumentáció hibáit.

Támogatja a döntéshozatalt : Gyorsan elemzi a jelöltek vagy alkalmazottak nagy mennyiségű adatait.

Növeli a termelékenységet: lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy a stratégiára koncentráljanak, ne pedig az adminisztratív feladatokra.

Képzelje el, hogy 10 egyedi munkaköri leírást ír hasonló pozíciókhoz. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, a következővel indítja el a mesterséges intelligenciát:

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: „Készítsen egy középfokú szoftvermérnök munkaköri leírást Java és felhőalapú tapasztalatokkal.”

via ChatGPT

Másodpercek alatt strukturált, közzétételre kész vázlatot generál, így órákat spórolhat meg az átíráson. ⏱️

És ez nem csak felkapott trend – a McLean & Company HR Trends Report 2024 jelentésében a generatív mesterséges intelligenciát használó csapatok 79%-a azt állította, hogy ez segített növelni a termelékenységet és a hatékonyságot. Ez nem csak egy kellemes kiegészítő, hanem egyre inkább elengedhetetlen az HR-funkciók számára.

A generatív mesterséges intelligencia egyszerűsíti a HR-munkafolyamatokat is. Nézzük meg, hol alkalmazható a legjobban!

👀 Tudta? A Glassdoor jelentése szerint egy tipikus vállalati álláshirdetésre átlagosan 250 önéletrajz érkezik.

Melyek a generatív mesterséges intelligencia legfontosabb alkalmazási területei a HR-ben?

A HR-csapatok a toborzástól a beilleszkedésig és minden más feladattal vannak elfoglalva. A generatív mesterséges intelligencia beavatkozik, hogy kezelje az ismétlődő feladatokat, felgyorsítsa a tartalomkészítést és támogassa a kollaboratív HR-munkafolyamatokat, így több idő marad az emberekre összpontosító munkára.

✨ A ClickUp segítségével az AI-alapú HR nem tűnik összefüggéstelennek, hanem zökkenőmentesnek.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja a feladatok, dokumentumok, kommunikáció és jelentések egy helyen történő központosítása. Most pedig a ClickUp Brain segítségével a HR-csapatok egy mesterséges intelligenciával működő segédprogramot kapnak, amely egyszerűsíti a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a szabályzatok frissítését és még sok mást.

📮ClickUp Insight: Az alkalmazottak ötöde szerint ha tudnák, mikor születnek a döntések, gyorsabban tudnának dolgozni. Azonban a mozgalmas napok rohanásában a határidők kommunikálása gyakran elmarad. A ClickUp Brain megoldja ezt a problémát, mivel mesterséges intelligenciával működő munkatársként működik. Automatikusan összegyűjti a feladatok, szálak és dokumentumok frissítéseit, és napi összefoglalókat, döntési összefoglalókat és összefoglaló megjegyzéseket szállít. Így soha többé nem kell embereket (vagy információkat) keresnie. 💨

Íme, hogyan változtatja meg az AI használata a HR-t néhány alapvető HR-területen:

Hatalmas mennyiségű önéletrajzot kell átnéznie? Az AI-eszközök azonnal beolvashatják, elemezhetik és kiválaszthatják a jelölteket előre meghatározott kritériumok, például készségek, munkavállalói tapasztalat és kulcsszavak alapján.

Egyes eszközök még a jelölteket is pontozzák és javaslatokat tesznek a legjobbakra, így gyorsabban haladhat előre anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a tehetséges jelölteket.

A ClickUp integrációival és AI-alapú keresőjével gyorsan előhívhatja a jelöltek adatait, visszajelzéseit és interjújegyzeteit a munkaterületéről és a csatlakoztatott HR-alkalmazásokból.

Íme egy egyszerű felhasználási példa arra, hogyan használhatja a ClickUp Brain-t interjú előkészítéséhez:

ClickUp Brain HR-vezetők interjúfelkészüléséhez

Talk-to-Speech a Brain Max segítségével HR-csapatok számára A ClickUp Brain Max mostantól egy hatékony beszéd-beszéd funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hangjával kommunikáljon a munkaterületével – gépelés nélkül. A HR-szakemberek egyszerűen beszéddel diktálhatnak feladatokat, hagyhatnak megjegyzéseket vagy hozhatnak létre dokumentumokat, így az ötletek rögzítése útközben vagy megbeszélések során könnyebb, mint valaha. Akár interjúkat folytat, brainstormingot tart az új munkavállalók beillesztéséről, vagy egyéni megbeszélés után visszajelzéseket kell rögzítenie, csak mondja el gyorsan, és a Brain Max azonnal leírja és rendszerezi az Ön bevitelét. Ez a funkció különösen hatékony a leterhelt HR-csapatok számára, akik időt akarnak megtakarítani, csökkenteni szeretnék a kézi beviteleket, és biztosítani akarják, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során.

Interjú-előkészítő asszisztens

HR-menedzser: „Szükségem van strukturált interjúkérdésekre egy ügyfélszolgálati pozícióhoz. ”

AI eszköz: Tessék!

Hogyan kezeli a nehéz ügyfeleket?

Meséljen egy olyan esetről, amikor nagy nyomás alatt álló problémát oldott meg!

Mit jelent Önnek a jó ügyfélszolgálat?

Az AI segítségével mélyebb interjú útmutatókat lehet készíteni, a szerepkörspecifikus kérdésektől a kultúrához illeszkedő kérdésekig, anélkül, hogy órákat kellene a Google-on keresgélni.

💡 Profi tipp: ✨ Szeretne még egy lépéssel tovább menni? A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja az interjúkat vagy az onboarding üléseket. A HR-csapatok soha nem hagyják ki a részleteket, és a jegyzetelésre helyett a beszélgetésre koncentrálhatnak.

Onboarding tartalomkészítés

Az AI gyorsíthatja az új munkavállalók beilleszkedését azáltal, hogy a pozíció, az osztály és a helyszín alapján személyre szabott tartalmat generál. Íme, mit tud létrehozni:

Személyre szabott üdvözlő e-mailek

Az első hét képzési ütemterve

„Ismerje meg csapatát” bemutatók

Szerepkörspecifikus GYIK

Új alkalmazottak ellenőrzőlistái

Az eredmény? Az új munkavállalók az első naptól kezdve támogatást éreznek, anélkül, hogy a HR-nek órákat kellene töltenie a dokumentumok kézi elkészítésével. Nincsenek sablonok, nincs kutatás – csak célzott utasítások másodpercek alatt.

Ráadásul a ClickUp Automations beindíthatja az onboarding ellenőrzőlistákat, emlékeztetőket küldhet a dokumentumok kitöltéséről, és ütemezheti a nyomon követéseket – így semmi sem marad figyelmen kívül.

A generatív mesterséges intelligencia segíthet a HR-csapatoknak a folyamatosan változó munkaügyi szabályozásoknak való megfelelésben is. Áttekintheti a helyi jogi változásokat, és javaslatokat tehet az új munkavállalók beilleszkedését segítő dokumentumok, kézikönyvek és képzési irányelvek frissítésére, segítve a csapatokat abban, hogy előre felkészüljenek az ellenőrzésekre és elkerüljék a véletlen szabályszegéseket.

🧠 Érdekesség: A ChatGPT egyszer segített egy felhasználónak egy nap alatt megírni egy 300 oldalas regényt – képzelje el, hogy ezzel a sebességgel perceken belül elkészítheti az állásleírásokat, e-maileket vagy HR-irányelveket.

Munkavállalói visszajelzések elemzése

A visszajelzések gyűjtése egyszerű, de azok értelmezése már nem annyira. Az AI-eszközök több száz nyitott kérdésre adott válasz feldolgozására képesek, azonosítják az ismétlődő témákat és a hangulati trendeket, sőt, még megvalósítható javaslatokat is tesznek.

Korábban: Minden hozzászólást el kellett olvasnia.

Utána: Egy könnyen emészthető összefoglalót kap, trendekkel, kulcsszavakkal és a következő lépésekkel együtt.

A ClickUp Dashboards segítségével pedig egy helyen vizualizálhatja a visszajelzések tendenciáit, nyomon követheti az elkötelezettség mutatóit, és valós idejű jelentéseket készíthet a vezetőség számára.

👀 Tudta? A vállalatok 77%-a már használja vagy vizsgálja az AI alkalmazását. Nem csoda, hogy a HR is felkapta ezt a hullámot!

AI-alapú HR önkiszolgálás

Az ismétlődő munkavállalói kérdések lelassíthatják a HR-csapatok munkáját – gondoljon csak a „Hány nap szabadságom van még?” vagy „Hol találom a távmunka szabályzatát?” típusú kérdésekre.

A generatív mesterséges intelligenciával a HR-csapatok belső portálokat vagy mesterséges intelligencia-alapú csevegőrobotokat hozhatnak létre, amelyek válaszolnak a gyakran ismételt kérdésekre, felületre hoznak releváns irányelveket, és személyre szabott válaszokat adnak a szerepkör vagy az osztály alapján. Ez kevesebb pinget jelent a HR számára és gyorsabb válaszokat az alkalmazottak számára.

A generatív mesterséges intelligencia átalakítja a HR-t azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és egységesíti a szétszórt információkat, így a csapatok az emberekre koncentrálhatnak, nem pedig a papírmunkára. A ClickUp Brain és a Brain Max intelligens, all-in-one mesterséges intelligencia társnak számítanak, amelyek lehetővé teszik a HR-szakemberek számára, hogy az összes munkaalkalmazásban keresgéljenek, hanggal diktáljanak feladatokat, és egyetlen, biztonságos platformról automatizálják az új munkavállalók beilleszkedését vagy a szabályzatok kezelését. Ezzel megszűnik az eszközök túlterheltsége, és minden HR-munkafolyamat egyszerűsödik.

Az alapvető csevegőrobotokkal ellentétben a ClickUp AI Agents valódi cselekvéseket hajt végre: feladatokat hoz létre, dokumentumokat frissít és a HR-re szabott kontextusfüggő betekintést nyújt. A Brain Max a legújabb AI-modelleket használja a valós idejű döntéshozatal támogatására, miközben az irányítást mindig az emberek kezében tartja.

Az eredmény: gyorsabb folyamatok, okosabb döntések és több idő az HR számára a kultúra és a hatások előmozdítására. 💼🌱

Legyen hatékonyabb a ClickUp AI Agents segítségével!

💡 Profi tipp: A ClickUp tudásmenedzsment funkciói lehetővé teszik egy központi HR-tudásbázis létrehozását, így a munkavállalók azonnal megtalálhatják a szabályzatokat, a juttatásokkal kapcsolatos információkat vagy a beilleszkedési útmutatókat, anélkül, hogy meg kellene várniuk a HR válaszát.

Teljesítménymenedzsment

A generatív mesterséges intelligencia a következőképpen teszi a teljesítményértékeléseket intelligensebbé és következetesebbé:

OKR-ek és KPI-k nyomon követése: A célok frissítését és láthatóságát biztosítja manuális nyomon követés nélkül, hogy az üzleti vezetők ne hagyjanak ki semmit.

Visszajelzések elemzése: Ismétlődő mintákat észlel a kollégák által adott értékelésekben és visszajelzésekben, megkönnyítve ezzel az erősségek és a fejlesztendő területek azonosítását.

Előítéletek felismerése: Jelzi a potenciálisan elfogult nyelvhasználatot vagy az értékelésekben szereplő következetlen pontszámokat, segítve a HR-t a csapatok közötti tisztességes értékelések előmozdításában.

Sokszínűségi jelentések: A generatív mesterséges intelligencia jelzi a munkaköri leírásokban szereplő kirekesztő nyelvhasználatot, kiemeli a szervezetében alulreprezentált demográfiai csoportokat, és segít inkluzív felvételi munkafolyamatok kialakításában – anélkül, hogy újabb eszközt kellene hozzáadnia a már meglévő eszközökhöz.

Íme egy példa a ClickUp Brain teljesítménymenedzsmentben való felhasználására.

Már nem az a kérdés, hogy mikor válik a generatív mesterséges intelligencia a munkafolyamatának részévé, hanem hogyan fogja azt kihasználni. Lehet, hogy csapata már kísérletezik a mesterséges intelligenciával – most itt az ideje, hogy integrálja azt a napi HR-munkafolyamatokba.

📮 ClickUp Insight: A legtöbb alkalmazott (58%) esetében a közvetlen vezető vezeti a teljesítményértékelést, de a részlegvezetők, a kollégák és a HR is részt vesznek benne. Annyi vélemény mellett a visszajelzések szétszórtak vagy elveszhetnek. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, több forrásból származó visszajelzéseket – vezetői megjegyzéseket, munkatársi értékeléseket, HR-bejegyzéseket – azonnal összefoglalhat egy koherens jelentésbe. Az AI kiemelheti az ismétlődő témákat, jelölheti a teendőket, és akár javaslatokat is tehet a következő lépésekre, így soha nem marad le egyetlen fontos információról sem, függetlenül attól, hogy hányan vesznek részt a folyamatban.

Hogyan használják ma a generatív mesterséges intelligenciát a HR területén?

Beszéltünk arról, hogy mit tehet a generatív mesterséges intelligencia a HR területén – most nézzük meg, hogyan használják. A vállalatok máris intelligens, praktikus és néha egyenesen lenyűgöző módon alkalmazzák.

Nézzük meg, hogyan használják a valódi csapatok a kulisszák mögött:

Az Unilever mesterséges intelligenciával támogatott felvételi folyamata

Több mint 250 000 pályázatot kellett átnézniük mindössze 3500 végső fordulóba jutó helyért, ezért az Unilever rájött, hogy hagyományos toborzási módszerei nem tudnak lépést tartani. Ezért generatív mesterséges intelligenciához fordultak, hogy a folyamatot innovatívabbá és emberközelibbé tegyék.

A stressz csökkentése és a jelöltek természetes erősségeinek kiemelése érdekében az Unilever a Pymetrics céggel együttműködve gamifikálta az értékeléseket. A jelentkezők interaktív játékokat játszottak, amelyek a problémamegoldó képességet, a logikát és a kockázatvállalást mérték – trükkös kérdések és merev formátumok nélkül, csak egy lehetőséget adva a valódi potenciál megmutatására.

A HireVue-val együttműködve interjúkat folytattak, videóelemző szoftvert használva a hangszín, a beszédtempó és az arckifejezésekhez hasonló nonverbális jelek értékelésére. Ez segítette az Unilevert abban, hogy a önéletrajzokon túlra tekintsön, és tájékozottabb, elfogulatlanabb felvételi döntéseket hozzon.

Az eredmények?

50 000 óra megtakarítás az interjúk időtartamában

1 millió font éves költségmegtakarítás

16%-os növekedés a toborzás sokszínűségében

És 96%-os befejezési arány – ez közel kétszerese az iparági átlagnak, amely 50%.

Hatékony, inkluzív és meglepően szórakoztató – ez az újragondolt toborzás.

🎉 Érdekes tény: Az AI nem csak állásleírásokat ír, hanem optimalizálja azokat az inkluzív nyelvhasználat szempontjából, és még vonzóbb bevezetőket is javasolhat. A sokszínűség már a vázlatban kezdődik.

Az IBM mesterséges intelligencián alapuló megtartási stratégiája

Az IBM az AI-t használja a toborzáshoz – naponta több mint 8000 önéletrajzot vizsgál át –, de arra is, hogy megjósolja, mely alkalmazottak készülhetnek távozásra.

350 000 fős munkaerővel rendelkező vállalatként az IBM ( ) Watson nevű mesterséges intelligencia motorját felhasználva prediktív fluktuációs programot épített ki, amely több ezer adatpontot elemezve jelzi a kilépés kockázatának kitett alkalmazottakat, 95%-os pontossággal.

A vezetők nem csak figyelmeztetést kapnak. Személyre szabott javaslatokat is kapnak arra vonatkozóan, hogyan lehet proaktív módon újra bevonni a munkavállalókat, mielőtt túl késő lenne.

Ginni Rometty volt vezérigazgató szerint ez az AI-alapú betekintés már közel 300 millió dollárt megtakarított az IBM-nek a munkaerő-megtartási költségekben.

És ez nem csak a pénzmegtakarításról szól. A hagyományos HR-modellek átgondolásával és az AI beépítésével a megtartástól a toborzásig minden területen az IBM 30%-kal racionalizálta HR-tevékenységeit, és továbbképzéssel felkészítette a megmaradt munkatársakat, hogy stratégiaibb, nagyobb értékű munkákra koncentrálhassanak.

Rometty szavai szerint: „A legjobb időpont, hogy meggyőzzük az alkalmazottakat, az, mielőtt elmennek.” Az IBM pontosan ezt teszi az AI segítségével.

💡 Profi tipp: Jobb megtartási arányt szeretne? Használja az AI-t a kilépési interjúk elemzésére, a hangulatváltozások felismerésére és javítási tervek kidolgozására, mielőtt a fluktuáció rendszeressé válna.

✨ Ön nem csak a munkafolyamatokat irányítja. Ön a kultúrát alakítja. A megfelelő eszközökkel ez a feladat könnyebbé válik – és sokkal kifizetődőbbé.

Tehát úgy döntött, hogy generatív mesterséges intelligenciát vezet be HR-eszköztárába. Mi a következő lépés? Találjon egyet, amely megfelel az Ön igényeinek! Három legjobb generatív eszközre szűkítettük a választékot, amelyek segítségével gyorsabban és okosabban végezheti munkáját, anélkül, hogy technikai diplomára lenne szüksége.

1. ClickUp

Az új munkavállalók beillesztésétől a last minute interjúkészítésig a HR-csapatok folyamatosan több feladatot kell egyszerre végezniük. Legyen szó új munkavállalók felvételéről, naptárak kezeléséről vagy szabályzatok frissítéséről, a háttérmunkák ritkán csökkennek.

A ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása – az HR-tevékenységekhez lett kifejlesztve. A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz, hanem egy átfogó munkaterület, amely feladatok, dokumentumok, célok és kommunikációs csatornák kombinációját kínálja – mindezt mesterséges intelligencia segítségével.

Egyszerűsítse a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és minden mást a ClickUp segítségével.

A ClickUp HR-csapatok számára a következőket jelenti:

Központosított információk : tárolja és érje el az összes HR-rel kapcsolatos dokumentumot, irányelvet, kézikönyvet és munkavállalói adatot egy helyen : tárolja és érje el az összes HR-rel kapcsolatos dokumentumot, irányelvet, kézikönyvet és munkavállalói adatot egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

Testreszabható munkafolyamatok : Igazítsa a folyamatokat a szervezet egyedi igényeihez, a toborzási folyamatoktól a képzési programokig.

Könnyű együttműködés : A ClickUp Chat és az Assigned Comments funkciók segítségével megkönnyítheti a HR, a vezetőség és a munkavállalók közötti kommunikációt.

HR-csapatok irányítása: Felügyelje és kövesse nyomon a HR-csapat tagjainak teljesítményét, osszon ki feladatokat, és biztosítsa a zökkenőmentes együttműködést a ClickUp feladatkezelési és jelentési funkcióival.

De hol van az HR, kérdezheti? Ismerje meg a ClickUp Brain-t, a platformba beépített mesterséges intelligencia asszisztenst.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a HR-csapatában felmerülő feladatokkal, dokumentumokkal és személyekkel kapcsolatban.

Íme, mit tehetnek vele a HR-szakemberek:

Csatlakozás : Azonnal hozzáférhet minden alkalmazáshoz és dokumentumhoz, amelyre támaszkodik. A ClickUp Brain olyan eszközökből gyűjt információkat, mint a Google Drive, a Salesforce, a GitHub, a Figma és mások, így válaszaid mindig kontextusban vannak.

Kérdezzen : Nincs többé mappák közötti keresgélés vagy végtelen pingelés – csak kérdezzen, és megkapja a választ. Kérdezzen bármit a ClickUp Brain-től a feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről, és másodpercek alatt megkapja a választ.

Építsen : Automatizálja heti állásfoglalásait, állapotfrissítéseit és előrehaladási jelentéseit. Hagyja, hogy az AI kezelje az előrehaladási frissítéseket, így Ön az emberekre koncentrálhat, nem pedig a papírmunkára.

Írás: A beépített írási asszisztenssel a ClickUp Brain segít finomítani a belső kommunikációt, gyors válaszokat készíteni, és akár új sablonokat vagy HR-dokumentumokat is létrehozni a helyszínen, külön eszközök használata nélkül.

A toborzástól a megtartásig a ClickUp Brain biztosítja HR-csapatának a szükséges áttekinthetőséget, gyorsaságot és betekintést.

💡 Profi tipp: Hosszú HR-politikai dokumentumokat rövid, beszélgetésszerű válaszokká alakíthat, ha az AI-modelleket a tényleges ügyfélszolgálati kérdésekre képezi ki. Kezdje a 10 leggyakrabban feltett kérdéssel.

Mivel a ClickUp integrálható a meglévő HR-technológiai eszközökkel – például a BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace és Slack eszközökkel –, a szervezeti ábrákat, irányelveket vagy bérszámfejtési adatokat a lapok közötti váltás nélkül is beolvashatja. Központosítja az HR-információkat, így a ClickUp Brain azonnal megjeleníti a szükséges válaszokat a különböző platformokon.

A ClickUp ingyenes HR-sablonokat is kínál a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és egyéb folyamatok egyszerűsítéséhez. Íme néhány, amit érdemes kipróbálni:

A ClickUp HR kézikönyv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Rendezze és tartsa egy helyen HR-politikáit a ClickUp HR kézikönyv sablonjával.

A ClickUp HR kézikönyv sablon egy dokumentumsablon, amely segít központosítani vállalatának irányelveit és útmutatásait.

A ClickUp Brain még olyan fontos szakaszok megfogalmazásában vagy finomításában is segíthet, mint:

Határozza meg vállalatának küldetését , jövőképét és alapértékeit

Szervezze meg a HR-politikákat, mint például az új munkavállalók beillesztése, a távozó munkavállalók elbocsátása, a magatartás, a jelenlét és a juttatások.

Ami ezt a sablont kiemeli a többi közül, az a mélyreható mesterséges intelligencia integrációja:

A ClickUp Brain segítségével azonnal új szabályzat-tervezeteket készíthet, a meglévő szakaszokat AI-alapú javaslatokkal frissítheti, és egyetlen parancsra összefoglalhatja a hosszú tartalmakat. Kézikönyve mindig pontos, következetes és könnyen karbantartható – nincs szükség kézi átírásra vagy verziókezelésre.

Röviden: az AI a HR-kézikönyvét statikus dokumentumból élő, mindig naprakész forrásává alakítja, ezzel órákat takarít meg Önnek, és biztosítja, hogy csapata mindig a legfrissebb információkhoz férjen hozzá.

A ClickUp HR tudásbázis sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tudásbázis sablon segítségével egyetlen helyen szervezheti és érheti el az összes belső adatát.

A ClickUp HR tudásbázis sablonja központosítja a legfontosabb HR-információkat. Segít a szabadság, a wellness és az egészségügyi politikák könnyen navigálható szakaszokba rendezésében, biztosítva a csapat számára a könnyű hozzáférést.

Az egyes témákhoz tartozó aloldalak segítségével nyomon követheti a frissítéseket időbélyeggel, kijelölheti a felelősöket és egyértelműen meghatározhatja a felelősségi köröket, így könnyebben kezelheti, megoszthatja és bővítheti HR-tudásbázisát. Ez egy elengedhetetlen eszköz a zökkenőmentes belső kommunikációhoz, amely tökéletesen alkalmas HR-irányelvek tárolására és megosztására.

Anne Thomas, a Snowville Creamery LLC irodai HR-menedzsere így nyilatkozik a ClickUp-ról:

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy a vállalatunk összes területén zajló kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.

A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy a vállalatunk összes területén zajló kommunikációt egy központi helyen tegyük közzé. Ez megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az értesítések fogadását, valamint a vállalatunk ütemterveinek, útvonalainak és szállításainak kezelését.

2. Findem

via Findem

Unod már a végtelen önéletrajzok átnézését? A Findem célja, hogy ezt megváltoztassa. Ez az AI-alapú platform több mint 100 000 forrásból származó adatok felhasználásával gyorsan részletes jelöltprofilokat készít, segítve a HR-vezetőknek a legjobb tehetségek pillanatok alatt történő megtalálását.

Az automatizált előválogatás és a személyre szabott kapcsolatfelvételre szolgáló Talent CRM funkcióknak köszönhetően olyan, mintha egy HR-automatizálási trendekben jártas toborzási asszisztens állna az Ön rendelkezésére.

A Findem integrálható az ATS rendszerével is, hogy felkutassa a figyelmen kívül hagyott jelölteket, és a beszerzési elemzések segítségével finomítsa a toborzási stratégiáját.

3. Leena

Akár alkalmazottak kérdéseinek megválaszolásáról, akár valakinek a beilleszkedésében való segítéséről, akár egy másik rendszerben történő munkafolyamat elindításáról van szó, a Leena AI megérti a kontextust és cselekszik – pont akkor, amikor szükség van rá.

És ez nem csak egyetlen feladatra vonatkozik. Leena az HR-tervezést a kezdetektől a végéig átgondolja, és mindent racionalizál, a felvételtől a kilépésig. Jelentkezők adatainak lekérése? Megvan. Dokumentumok megosztása? Könnyű. Egyetlen parancs elegendő mindehhez.

Emellett alkalmazott-jóléti szoftverként is működik, és HR-szolgáltatásokat is ellát, például automatikusan megoldja a jegyeket, kezeli a dokumentumokat és csökkenti az alkalmazottak várakozási idejét. Sőt, minden támogatási jegyet jövőre kész tudássá alakít, így a válaszok csak gyorsabbak lesznek.

A munkavállalói elkötelezettséget illetően Leena nem csak visszajelzéseket gyűjt, hanem azok alapján cselekszik is. Valós idejű betekintést és automatizált intézkedéseket kap, amelyek biztosítják, hogy az elégedettségi mutatók a megfelelő irányba haladjanak.

👀 Tudta? A szervezetek 49%-a máris kihasználja az AI-t HR-szükségleteihez, és azt nem helyettesítőként, hanem alkalmazottai számára hatékony támogató rendszerként tekinti.

Melyek az AI HR-ben való alkalmazásának kihívásai és etikai szempontjai?

Az AI alkalmazása a HR területén álomszerűnek tűnhet: gyorsabb felvétel, jobb HR-gyakorlatok és kevesebb manuális feladat. De nem minden olyan rózsás és automatizált. Mint minden technológia esetében, a HR-csapatoknak is figyelniük kell néhány buktatóra.

Íme néhány fontos HR-kihívás és etikai kérdés, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Előítéletek be, előítéletek ki

Ha az AI-ba bevitt adatok elfogultak, az eredmények is azok lesznek. Ez tisztességtelen felvételi döntésekhez, tehetségek figyelmen kívül hagyásához vagy torz teljesítményértékelésekhez vezethet anélkül, hogy bárki is észrevenné.

Az Amazonnak egyszer el kellett vetnie mesterséges intelligencia alapú toborzó eszközét, miután rájött, hogy az alacsonyabb pontszámot adott azoknak az önéletrajzoknak, amelyek tartalmazták a „női” szót, például „női sakkklub”. A rendszert az elmúlt évtized önéletrajzai alapján tanították be, amelyek többsége férfiaktól származott, így a rendszer átvette ezt az elfogultságot és azt alkalmazta.

Mert amikor elfogult adatokkal tanítják a rendszert, a kirekesztés automatizálttá válik. ⚠️

Átláthatóság hiánya

Hogyan jutott az AI erre a döntésre? Néha nehéz megmagyarázni. A HR-csapatoknak óvatosnak kell lenniük a fekete doboz rendszerekkel, azaz azokkal az AI-eszközökkel, amelyek döntéseket hoznak anélkül, hogy megmutatnák, hogyan vagy miért.

Átláthatóság nélkül a HR-csapatok nehezen tudják megmagyarázni vagy alátámasztani döntéseiket. Ha a döntések nem magyarázhatók meg, a munkavállalók bizalma gyorsan megrendülhet, különösen a méltányosság és az elfogultság tekintetében.

📌 A ClickUp segítségével átláthatóságot biztosíthat azáltal, hogy nyomon követi az összes mesterséges intelligencia által generált tartalmat, szerkesztést és műveletet a munkaterület tevékenységi naplóiban.

Adatvédelmi kockázatok

2020-ban az H&M német leányvállalatát 35 millió eurós bírsággal sújtották a munkavállalók túlzott megfigyelése miatt. A vállalat egyéni beszélgetésekből származó érzékeny adatokat használt fel.

Ez egy egyértelmű figyelmeztetés: az AI szigorú ellenőrzés hiányában nagy mennyiségben gyűjtheti és feldolgozhatja ezeket az információkat.

📌 A ClickUp robusztus jogosultság-ellenőrzései és audit nyomvonalai segítik biztosítani, hogy az érzékeny HR-adatokhoz csak az arra jogosult felhasználók férhessenek hozzá.

Túlzott támaszkodás az automatizálásra

Az AI hatékony eszköz, de nem helyettesítheti az emberi ítélőképességet, különösen olyan döntésekben, mint a felvétel, az elbocsátás vagy a teljesítményértékelés. Ezek a pillanatok kontextust, empátiát és diszkréciót igényelnek – olyan dolgokat, amelyeket az automatizálás és az AI nem tud lemásolni.

💡 Profi tipp: Ne csak automatizálja a feladatokat. Hagyja, hogy az AI összekapcsolja őket folyamatokká. Például: „Új alkalmazott belépése → onboarding ellenőrzőlista létrehozása → bejelentkezés ütemezése → hangulat nyomon követése → jelzések megjelenítése.” Az AI akkor ragyog, ha az egész folyamatot átlátja. Íme egy egyszerű HR-ellenőrzőlista, amelyet a ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt létrehoztunk: HR teendőlista a ClickUp Brain segítségével

A munkavállalók szkepticizmusa

Természetes, hogy az alkalmazottaknak kellemetlen érzésük van attól, hogy a mesterséges intelligencia elolvassa az e-mailjeiket vagy értékeli a teljesítményüket. Ezért fontos a világos kommunikáció. Tájékoztassa az embereket arról, hogyan használják a mesterséges intelligenciát, miért alkalmazzák, és milyen biztosítékok vannak a védelmükre.

A lényeg?

🔔 Emlékeztető: Az AI hatékony eszköz a HR területén, de csak akkor, ha körültekintően kezelik.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp beilleszkedési sablonjait, hogy minden új munkavállalót zökkenőmentesen és egységesen fogadjon. Testreszabhatja őket a vállalat stílusához – gond nélkül, találgatások nélkül!

Mi a következő lépés az AI-nak a HR területén?

A generatív mesterséges intelligencia még mindig fejlődőben van, és a HR az egyik olyan terület, amely gyorsan átalakul. Hamarosan megjelennek azok az eszközök, amelyek előre jelzik a fluktuációt, a csapat demográfiai adatait figyelembe véve ajánlanak juttatásokat, sőt, a bevételi célok vagy a csapat növekedési tendenciái alapján előre jelzik a felvételi igényeket is.

A legjobb rész? Nem kell adat tudósnak lennie ahhoz, hogy mindezt használni tudja. Az intuitív eszközökkel, mint például a ClickUp, tanulási görbe nélkül is okosabb és gyorsabb döntéseket hozhat.

AI bevezetése a HR-be? A ClikUp segít Önnek!

A generatív mesterséges intelligencia valódi lehetősége nem csupán az automatizálás, hanem a fejlesztés. Ezáltal a HR-csapatok a folyamatok helyett az emberekre koncentrálhatnak. De csak akkor, ha az eszközei is fejlődnek Önnel együtt.

A ClickUp ezt az evolúciót egy helyen egyesíti. Ahelyett, hogy összefogná a toborzási platformokat, a szabályzati dokumentumokat és az onboarding-követőket, egy egyetlen, az áttekinthetőség, a gyorsaság és a méretezhetőség érdekében kialakított munkaterületet kap.

Nem csak a gyorsabb munkavégzésről van szó, hanem egy olyan HR-rendszer kiépítéséről, amely az embereknek is megfelel.

A következő nagyszerű alkalmazottja? Csak egy kattintásnyira van. 🚀