Hogyan használható az AI a teljesítményértékelésekhez?

Az AI alkalmazása a munkavállalók értékelésében futurisztikus ötletnek tűnhet. Végül is olyan jelentések, mint a Világgazdasági Fórum A munkahelyek jövője című kiadványa aggodalmakat keltettek, mivel előrejelzik, hogy a globális technológiai trendek változása 92 millió munkahely megszűnését eredményezheti.

Hogy a dolgokat perspektívába helyezzük: egy tanulmány szerint minden ötödik amerikai olyan munkát végez, amelyben „nagy mértékben ki van téve” az AI technológiáknak. Ez azt jelenti, hogy munkájuk jelentős része már automatizálható lenne.

De az AI nem vette át a hatalmat – inkább együttműködik. Az AI nem helyettesíti a HR-szakembereket, hanem támogatja őket a rutin feladatok automatizálásával és olyan adatalapú betekintésekkel, amelyek feltárása egyébként hetekbe telne.

Ez az AI-t hasznos, együttműködési eszközzé teszi olyan HR-alkalmazásokhoz, mint a teljesítményértékelés.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Az AI egyszerűsíti a teljesítményértékelési rendszereket az ismétlődő feladatok automatizálásával, így a vezetőknek több idejük marad a tartalmas beszélgetésekre.

A valós idejű adatelemzés segít kiemelni a fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területeket, személyre szabott és megvalósítható visszajelzéseket kínálva.

Az AI-alapú teljesítményértékelésekkel a visszajelzések objektívebbé válnak, biztosítva az egységességet és csökkentve az értékelések során felmerülő esetleges elfogultságot és emberi hibákat.

A ClickUp mesterséges intelligencia eszközei nyomon követik az előrehaladást, betekintést nyújtó jelentéseket generálnak és intelligens összefoglalókat kínálnak, amelyek pontosabbá és hatékonyabbá teszik az értékeléseket.

Ha a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkcióit beépíti az értékelési folyamatba, adatalapú betekintést kap, amely zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá teszi a teljesítménymenedzsmentet.

Az AI megértése a teljesítményértékelésekben

A teljesítményértékelési folyamat gyakran nehezen kelti fel a lelkesedést a munkahelyen.

A Gallup tanulmánya szerint a munkavállalók csupán 20%-a érzi motiváltnak magát a vezetője értékelési módszerei által. Nyilvánvaló, hogy valami változtatni kell.

Bemutatjuk: az AI-értékelések. Ez a folyamat új megközelítést kínál az adatgyűjtés egyszerűsítésével, az ismétlődő feladatok automatizálásával, objektív betekintés biztosításával és a visszajelzések minőségének javításával.

Így támogathatják az AI eszközök a HR-t a teljesítményértékelésekben:

Gyűjtse össze a teljesítményadatokat, elemezze a trendeket, és emelje ki a legfontosabb eredményeket vagy a fejlesztésre szoruló területeket.

Kövesse nyomon az előrehaladást, és emelje ki a mérhető eredményeket

Algoritmusok bevezetése a tisztességesebb teljesítményértékeléshez szükséges elfogulatlan minták biztosítása érdekében.

Támogassa a személyre szabott vagy megvalósítható visszajelzéseket az AI-alapú betekintéssel.

Csökkentse az emberi elfogultságot és biztosítsa az értékelések nagyobb konzisztenciáját

Bár a munkahelyen alkalmazott AI nem helyettesíti az emberi ítélőképesség fontosságát, átláthatóbbá, következetesebbé és értelmesebbé teszi az értékeléseket. Az eredmény? Elkötelezettebb munkavállalók és produktívabb értékelési megbeszélések.

🧠 Érdekesség: A vezetők és szakemberek teljesítményértékelése csak az 1950-es évek közepén terjedt el igazán! Bár az alkalmazottak értékelése már az első világháború után megjelent, még néhány évtizedbe telt, mire a vezetők is bekapcsolódtak a visszajelzési ciklusba.

Hogyan használható az AI a teljesítményértékelésekhez?

Az AI a teljesítményértékelési folyamatot egy unalmas teendőtől egy hatékony, betekintésalapú élménnyé alakítja.

👀Tudta-e: A szervezetek 49%-a máris kihasználja az AI-t a HR területén, és azt a humán erőforrások kulcsfontosságú előmozdítójának tekinti.

Vizsgáljuk meg néhány felhasználási esetet, hogy megértsük, hogyan teheti az AI az értékeléseket intelligensebbé és értelmesebbé a vezetők és a munkavállalók számára.

Pontosan értékelje a célok elérését

Az AI kiküszöböli a találgatásokat a célok elérésének nyomon követéséből azáltal, hogy valós idejű adatokat gyűjt olyan rendszerekből, mint a Salesforce vagy a Zendesk. Folyamatosan figyelemmel kíséri a legfontosabb mutatókat, és riasztásokat küld, ha:

A mérföldkövek elérése

A haladás elmarad a tervtől

A célokat frissíteni kell vagy figyelmet kell fordítani rájuk

Az AI segítségével a visszajelzések adat alapúak és konkrétak lesznek, a tényleges teljesítményen alapulnak, nem pedig csak emlékeken vagy feltételezéseken. Ezzel a vezetőknek hasznos betekintést nyújtanak a fejlesztések elősegítéséhez, miközben segítik a munkavállalókat a célok kitűzésében és a következő évre vonatkozó részletes tervek kidolgozásában.

Egy Reddit-felhasználó elmagyarázza, hogyan használják már az AI-t az éves értékelések kitöltéséhez:

Most fejeztem be az éves értékelésem kitöltését. Az AI segítségével javítottam a válaszaimon, és eddig a legjobb és legátfogóbb értékelésemet adtam le. Mindig nehezen töltöm ki ezeket a dolgokat, de ezúttal sokkal könnyebb volt! 🙌

Ki gondolta volna, hogy a teljesítményértékelés élvezetes lehet?

Több visszajelzési ciklus létrehozása

A Gallup kutatása szerint azok a munkavállalók, akik negyedévente teljesítményértékelésen vesznek részt, 90%-kal nagyobb valószínűséggel elkötelezettek, és 2,1-szer nagyobb valószínűséggel tartják az értékelési folyamatot tisztességesnek és átláthatónak.

Bár ezek a rendszeres ellenőrzések jelentősen növelik az elkötelezettséget és a méltányosságot, sok vezetőnek nehézséget jelent, hogy minden negyedévben időt szakítson a alapos értékelések elvégzésére.

Az AI segítségével a teljesítményértékelés folyamatos folyamat lesz, nem pedig évente egyszer elvégzendő formalitás. Hogyan? Automatizálással. Az alábbiak automatizálhatók:

Rendszeres haladási jelentések küldése

A valós idejű eredmények kiemelése

Coaching pillanatok javaslása

A fejlődés nyomon követése az idő múlásával

A folyamatok automatizálása és a megfelelő időben történő értesítések generálása segít a csapatoknak a tervhez tartani magukat és rendszeresen kiigazításokat végrehajtani, ami az éves értékeléseknél nehéz lehet.

A visszajelzések pontosságának javítása

Képzelje el, hogy visszajelzést készül adni egy csapattagnak, és egy halom jegyzetet és adatot bámul, miközben megpróbál emlékezni mindenre, amit az elmúlt néhány hónapban jól (és kevésbé jól) csinált. Ez nagyon sok!

Az AI itt elvégezheti a nehezebb munkát. Objektív módon elemzi a teljesítményadatokat, így kiküszöböli az elfogultság lehetőségét. Ahelyett, hogy csak a vezető ítéletére támaszkodnának, az AI-eszközök:

Hasonlítsa össze a teljesítményt a különböző szerepkörök és csapatok között

A nyelv és az értékelés torzításainak azonosítása

Emelje ki a fejlesztendő területeket a kemény és puha készségek hiányosságai alapján.

Készítsen kiegyensúlyozott visszajelzési jelentéseket

Hát nem nyilvánvaló? A szilárd adatokon alapuló, emberi elfogultságtól mentes visszajelzések jobban elfogadhatók a munkavállalók számára, és nagyobb valószínűséggel ösztönöznek valódi cselekvésre.

Automatizálja az adminisztratív feladatokat

Lássuk be őszintén: az adminisztratív feladatok elkerülhetetlen rosszak a munkahelyen. A megbeszélések ütemezésétől a végtelen űrlapok kitöltéséig gyakran úgy érezzük, hogy csak az időnket veszik el. De mi lenne, ha ezeket a feladatokat automatikusan el lehetne végezni, így több időd maradna azokra a dolgokra, amelyek valóban számítanak?

Az AI segítségével ez lehetséges.

Nézze meg ezt a rövid videó útmutatót a kódolás nélküli AI-automatizálás beállításáról!

Átveszi a több alkalmazott teljesítményértékelésével járó unalmas adminisztratív feladatokat, így a vezetők a csapatukkal való érdemi interakciókra koncentrálhatnak. Az AI automatizálhatja:

A munkateljesítményre vonatkozó adatok összegyűjtése különböző rendszerekből

Minták és trendek felismerése valós időben

Részletes teljesítményjelentések készítése

Ellenőrzések ütemezése és emlékeztetők küldése

A célok elérésének nyomon követése egész évben

Mivel az AI kezeli a részleteket, Ön időt fordíthat a nagy képre – a növekedés elősegítésére, új célok kitűzésére vagy a sikerek megünneplésére. Nem csak arról van szó, hogy okosabban dolgozzon, hanem arról is, hogy visszaszerezze az idejét, és minden interakciót értékesítse.

Az AI és az emberi betekintés közötti egyensúly

Az AI értékes betekintést nyújt, de igazán akkor érvényesül, ha emberi ítélőképességgel párosul. Például az AI jelzi egy alkalmazott teljesítményét. Brad két egymást követő negyedévben nem érte el az értékesítési céljait. Ezek hideg, kemény tények.

De Gene, a HR vezetője rájön, hogy Brad személyes problémákkal küzd, ami a teljesítményének romlásához vezetett. Az AI betekintése és az emberi érintés segítségével Brad értékelése megfelelően kezelhető, és munkaterhelése jobban irányítható.

A vezetők áttekinthetik az AI által generált jelentéseket, hozzáadhatnak kontextust és szükség szerint módosíthatják az ajánlásokat.

A technológia és az emberi tényezők kombinációja biztosítja, hogy a visszajelzések pontosak és relevánsak legyenek. Ahelyett, hogy kizárólag az adatokra támaszkodnának, a vezetők beszélgetésekkel teszik azokat életszerűvé, amelyek inspirálják a növekedést és a tisztánlátást.

Javítsa a kommunikációt és a képzést

Az AI döntő szerepet játszhat abban is, hogy a visszajelzéseket célzott fejlődéssé alakítsa. Miután azonosította a teljesítménybeli hiányosságokat az értékelésekben, az AI segíthet a tehetségek fejlesztésében azáltal, hogy lebontja a szilárd struktúrákat és javítja a kommunikációt.

Az AI-t a következőkre használhatja:

Automatikusan készítsen üzeneteket a fejlesztésre szoruló területekről való kommunikációhoz.

Személyre szabott visszajelzések az egyéni teljesítményadatok alapján

A teljesítménymenedzsment eszközök segítségével ajánljon releváns képzési programokat.

Tervezzen személyre szabott fejlesztési terveket, amelyek az alkalmazottak igényeihez igazodnak.

Ezeknek a lépéseknek az automatizálásával az AI biztosítja, hogy a visszajelzések a növekedés ugródeszkájává váljanak, és személyre szabott fejlesztési útvonalakat kínáljon, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak és teljes potenciáljukat kihasználják.

Mesterséges intelligencia szoftver használata teljesítményértékelésekhez

A teljesítményértékelések gyakran rossz hírnévnek örvendenek. Az alkalmazottak és a vezetők egyaránt rettegett rituáléknak tekintik őket, amelyek végtelen táblázatok és kézi előkészületek megírását igénylik.

Mi lenne, ha létezne egy központi hely, ahol a teljesítményértékelések egész évben folyamatosan frissülő dokumentumok lennének, automatizált folyamatokkal?

A ClickUp segítségével ez lehetséges! A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás teljesítményértékelő szoftverként is kiemelkedik, segítve az adatok jobb szervezését és a növekedést elősegítő konstruktív visszajelzésekre való összpontosítást.

A ClickUp Brain, az AI-alapú asszisztens segítségével az adatokon alapuló betekintések és a megvalósítható összefoglalók gyorsabbak, okosabbak és egyszerűbbek, mint valaha – és időt is megtakarítanak!

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté.

Így segít a ClickUp Brain abban, hogy az értékeléseket új szintre emelje:

Kérdezzen, és megkapja a választ: Használja az AI Knowledge Manager alkalmazást, hogy azonnal kontextusba illeszkedő válaszokat kapjon projektjeiről, feladatairól és dokumentumairól. Nincs többé információk után kutatás – csak tegyen fel egy kérdést egyszerű angol nyelven, és az alkalmazás megadja a választ.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy gyorsan kontextusfüggő válaszokat kapjon a munkaterületéről!

Intelligens összefoglalók egy kattintással: Egyszerűsítse a teljesítményértékeléseket a feladatok összefoglalásával, a határidők nyomon követésével, a megjegyzések áttekintésével és a legfontosabb betekintések megszerzésével – mindezt egy helyen.

Összegezze a feladatok tevékenységét, és néhány kattintással kapjon válaszokat a tulajdonosokról, a határidőkről, a megjegyzésekről és egyebekről a ClickUp Brain segítségével.

Automatizálással egyszerűsítse a frissítéseket: Az AI Project Manager automatizálja a frissítéseket és a jelentéseket azáltal, hogy manuális beavatkozás nélkül készít előrehaladási jelentéseket, standupokat és csapatfrissítéseket.

Így az adminisztratív munkát gond nélkül átadhatja a ClickUp Brainnek. Emberközpontú mesterséges intelligenciát használ a projektmenedzsment és a tartalomkészítés támogatására, így a munkafolyamatok intelligensebbé és intuitívabbá válnak. Használja a következőkre:

Projektösszefoglalók: Gyorsan készítsen állapotfrissítéseket és következő lépéseket

Személyes standupok: Ismerje meg egy pillanat alatt a teendőit, és ossza meg őket néhány kattintással.

Csapatfrissítések: Kaptok egy világos képet a csapatotok előrehaladásáról a legfontosabb célok elérése felé.

Írjon kiegyensúlyozott, részletes teljesítményértékeléseket a ClickUp Brain segítségével.

És ez nem csak a teljesítményértékelésekre vonatkozik – a HR-vezetők máris olyan eszközöket alkalmaznak, mint a ClickUp mesterséges intelligenciája, hogy más folyamatokat is átalakítsanak. A HR-vezetők 38%-a már kipróbálta vagy bevezette a mesterséges intelligencia megoldásait a hatékonyság növelése érdekében.

A ClickUp beépített teljesítményértékelési sablonjaival hatékonyabbá teheti HR-munkafolyamatait!

💡Profi tipp: Kérjen összefoglalót az elért célokról vagy a le nem teljesített határidőkről bármely alkalmazott esetében az AI Knowledge Manager segítségével. Ezután használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy adat alapú visszajelzést készítsen, amely a tényleges teljesítmény eredményeit tükrözi.

A ClickUp nem csupán egy feladatkezelő rendszer, hanem kommunikációs rendszer, célkitűző rendszer és nyomonkövető rendszer is. Ez egy eszköz az emberi erőforrások és az idő szervezéséhez. Ez a legjobb eszköz a termelékenység növeléséhez.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonja

A teljesítmények nyomon követésétől az önértékelések összegyűjtésén át a kollégák visszajelzéseinek dokumentálásáig a ClickUp teljesítményértékelési sablon segít mindent rendszerezni.

A kritikus értékelési elemeket rögzítő rendszer segítségével a csapatok könnyedén értékelhetik, összehangolhatják és megtervezhetik a jövőbeli növekedést.

Töltse le ezt a sablont Értékeljen, dokumentáljon és tervezzen útközben a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával.

Ez a teljesítményértékelési sablon olyan alapvető szakaszokat tartalmaz, mint:

Önértékelés: Ösztönözze a munkavállalókat, hogy gondolkodjanak el hozzájárulásukról és fejlődésükről.

Munkatársak általi értékelés: Gyűjtsön értékes visszajelzéseket a csapat tagjaitól a kiegyensúlyozott értékelés érdekében.

Eredmények: Emelje ki a felülvizsgálati időszak legfontosabb eredményeit és hozzájárulásait.

A munkakör megértése: Értékelje, hogy az alkalmazottak teljes mértékben megértik-e feladataikat, és azokat helyesen végzik-e el.

Munkaköri készségek: Mérje fel az alkalmazott képességét a feladatok hatékony elvégzésére.

Növekedés: Kövesse nyomon a készségek és a szakmai fejlődés terén elért előrehaladást.

Teljesítmény: Értékelje a munka pontosságát, teljességét és időszerűségét.

Ez a sablon ideális azoknak a HR-csapatoknak és vezetőknek, akiknek strukturált, de testreszabható HR-folyamatra van szükségük az éves teljesítményértékelések adminisztratív gondok nélküli lebonyolításához.

💡 Profi tipp: Tartson teljesítménykalibrációs megbeszéléseket, hogy előre megossza a teljesítményértékeléssel kapcsolatos tippeket az alkalmazottaival. Ez segít nekik megérteni a folyamatot, összehangolni a céljaikat és magabiztosabbnak érezni magukat az értékelés során, ami produktívabb és értelmesebb visszajelzésekhez vezet.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja

A munkavállalók teljesítményének negyedéves nyomon követése jelentősen hozzájárulhat a folyamatos növekedéshez és az összehangoláshoz.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja strukturált megközelítést kínál az eredmények értékeléséhez, a célok kitűzéséhez és az érdemi visszajelzések megadásához, mindezt a munkavállalók és a vezetők közötti átlátható kommunikáció elősegítése mellett.

Töltse le ezt a sablont Rögzítse a teljesítményre vonatkozó betekintéseket és ösztönözze a növekedést a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.

Ez a negyedéves értékelési sablon a következő főbb szakaszokat tartalmazza:

Munkavállalói adatok: Jegyezze fel a fontos információkat, mint például a név, a beosztás és az osztály, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek.

Teljesítmény áttekintés: Összegezze a munkamorált, Összegezze a munkamorált, a tehetségértékelést , a csapatmunkát, a tudásmegosztást és az időgazdálkodást.

Célok elérése: Értékelje a KPI-k terén elért előrehaladást, azonosítsa a sikereket, és dolgozzon ki stratégiát a következő negyedévekre.

Folyamatfejlesztés: Dokumentálja, hogyan optimalizálta a munkavállaló a munkafolyamatokat vagy hogyan oldotta meg a kihívásokat az adott időszakban.

Munkaerkölcs: Hangsúlyozza az alkalmazott elkötelezettségét a vállalati értékek iránt, döntéshozatali képességeit és felelősségvállalási szemléletét.

Köszönetnyilvánítás szakasz: Helyet biztosítson a csapat tagjainak és az értékelőknek az aláírások, megjegyzések és észrevételek számára.

Ez a sablon ideális azoknak a HR-vezetőknek és menedzsereknek, akik egységes keretrendszert keresnek a csapat teljesítményének negyedéves értékeléséhez, a fejlesztendő területek azonosításához és a hozzájárulások elismeréséhez.

AI-alapú teljesítményértékeléseket szeretne készíteni? Válassza a ClickUp-ot!

A teljesítményértékelések elengedhetetlenek a munkavállalók fejlődéséhez, de nem kell, hogy hosszadalmasak, konfrontatívak és unalmasak legyenek. A lényeg az, hogy az AI képes eltávolítani az elfogultságot és a komplexitást a teljesítményértékelésekből.

A ClickUp Brain megbízható AI-partnerként segíti Önt ebben a folyamatban azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és valós idejű betekintést nyújt. A platform javítja a visszajelzések minőségét, és a munkavállalók fejlődésének nyomon követését minden eddiginél könnyebbé teszi.

A ClickUp segítségével a következőket kapja:

AI-alapú feladatprioritizálás a tervhez való ragaszkodás érdekében

Testreszabható irányítópultok a teljesítmény egy pillanat alatt történő megjelenítéséhez

Továbbfejlesztett visszajelzési rendszerek, amelyek biztosítják a munkavállalók elégedettségét és elkötelezettségét

Richard Branson egyszer azt mondta: „Ahogyan az alkalmazottai érzik magukat, úgy fogják érezni magukat az ügyfelei is. ” A ClickUp segítségével boldog, elkötelezett csapatot hozhat létre, ami összességében jobb eredményeket jelent.

Készen áll arra, hogy olyan teljesítményértékeléseket írjon, amelyek javítják hitelességét vezetőként? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!