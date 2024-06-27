Hogyan használhatja az AI-t a HR-ben (használati esetek és eszközök)

Manapság sok szervezetben a humánerőforrás-osztály még mindig reaktív módon működik. Sok tevékenységet és intézkedést csak bizonyos események bekövetkezte után kezdeményeznek. Ez nem ideális, különösen a gyorsan változó és digitális munkaerőpiacon. De ez nem azért van, mert az HR-csapat nem törődik a dolgokkal. Csak túlságosan el vannak havazva adminisztratív feladatokkal, vagy interjúk ütemezésével, papírmunkával, emlékeztető levelek küldésével és más ismétlődő tevékenységekkel vannak elfoglalva.

A HR-hez kapcsolódó mesterséges intelligencia eszközök segíthetnek a dolgok jobbá tételében. Átvehetik a napi tevékenységeket, beleértve a bérszámfejtést és a juttatások kezelését, a toborzási folyamatokat, a munkavállalók megtartását stb. Ez lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy a legfontosabb tevékenységekre koncentráljanak, mint például a munkavállalói visszajelzések elemzése, a tehetségek fejlesztése és a vállalati folyamatok javítása. Ezeknek a HR-automatizálási eszközöknek a használata időt és pénzt takarít meg a szervezeteknek. Ezenkívül csökkenti az emberi hibák és a személyes elfogultság hatását a munkahelyen, és elősegíti a támogató környezet kialakulását.

Tehát, az AI valóban új lehetőségeket nyithat meg az emberi erőforrás folyamatok számára? Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, hogyan lehet az AI-t felhasználni a HR-ben egy jövőbiztos HR-osztály és virágzó munkakörnyezet kialakításához.

Az AI megértése a HR területén

A mesterséges intelligencia (AI) olyan technológiák összességét jelenti, amelyek lehetővé teszik a gépek számára az emberi intelligencia szimulálását. Az AI hatalmas mennyiségű adatot tud elemezni, mintákat azonosítani és feladatokat automatizálni, így az HR-csapatok stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak. Ez egyfajta földrengésszerű változást hoz magával.

Az AI-t unalmas és ismétlődő manuális folyamatok automatizálására, adat alapú döntéshozatalra és egészséges munkavállalói élmény megteremtésére használják.

Ez számos fontos előnnyel jár a vállalatok számára, többek között:

Továbbfejlesztett tehetségszerzési folyamat : A toborzási AI-eszközökkel szélesebb körű jelöltállományban kereshet, és azonosíthatja a legmegfelelőbb képességekkel rendelkezőket. Ez gyorsabb felvételi ciklusokat, alacsonyabb költségeket és magasabb színvonalú munkaerőt jelent.

Jobb munkavállalói megtartás: A boldog és elkötelezett munkaerő produktív. Az AI segítségével azonosíthatja a potenciális távozási kockázatokat, és proaktívan kezelheti az érintettek aggályait. Ezenkívül az AI-alapú eszközökkel személyre szabhatja a munkavállalók fejlesztési terveit, és elősegítheti a folyamatos tanulás kultúráját, növelve ezzel a munkavállalói elégedettséget, a megtartást és a karrierfejlesztést. Manapság sok szervezet AI-eszközöket is használ a munkavállalók elkötelezettségének növelésére és a rendszeres pulzusellenőrzésre.

Adat alapú munkaerő-tervezés: A mesterséges intelligenciával működő HR-technológia képes elemezni a munkavállalók teljesítményét a készségeik, eredményeik és egyéb paraméterek alapján. Ez a proaktív megközelítés lehetővé teszi célzott tehetségszerzési stratégiák és továbbképzési programok kidolgozását, valamint a munkavállalók elvárásainak megértését ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban.

Csökkentett adminisztratív terhek: Az AI technológiák átvehetik az alapvető és ismétlődő HR-feladatokat, mint például az interjúk ütemezése, a jelöltek felkutatása, az új munkavállalók beillesztése stb. Az emberi erőforrások csapatai így több időt fordíthatnak a munkavállalói elkötelezettségre, a továbbképzésre, valamint a legsikeresebb toborzási és megtartási stratégiák kidolgozására.

Az elfogultság csökkentése a HR-folyamatokban: A tudattalan elfogultság beépülhet a különböző HR-funkciókba, akadályozva a sokszínűséget és az inklúziót. Az AI segíthet csökkenteni az elfogultságot azáltal, hogy objektív kritériumok alapján értékeli az egyéneket, ami sokszínűbb és méltányosabb munkahelyet eredményez.

Az AI használata a HR-ben különböző felhasználási esetekben

Fontos megjegyezni, hogy az AI nem helyettesíti az emberi szakértelmet. A HR-szakemberek olyan felbecsülhetetlen emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az empátia, az ítélőképesség és a kritikus gondolkodás. Egy nemrégiben készült felmérés szerint a szervezetek 49%-a használja az AI-t a HR-ben, és azt a humán erőforrások munkáját segítő eszköznek tekinti.

Az AI hatékony eszközként való kihasználásával a HR-szakemberek arra koncentrálhatnak, amiben a legjobbak: a munkavállalókkal való kapcsolatok építésére, a pozitív munkakultúra elősegítésére és az üzleti tevékenységet előmozdító stratégiai kezdeményezések ösztönzésére. Íme néhány olyan alapvető humánerőforrás-folyamat, amelyekben a HR-technológia és a mesterséges intelligencia nyerő kombinációt alkotnak:

Toborzási folyamatok

Kövesse nyomon toborzási tevékenységeit és munkaterhelését a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

Az AI egyik fő alkalmazási területe a humánerőforrás-tervezés, mégpedig a felvételi és toborzási folyamatban. Az AI jelentősen egyszerűsítheti a folyamatot, ha olyan konkrét területekre koncentrál, mint:

Önéletrajzok áttekintése és jelöltek kiválasztása: Az AI-alapú önéletrajz-áttekintő eszközök képesek elemezni az önéletrajzokat kulcsszavak, készségek és tapasztalati szintek szempontjából, kiszűrve a nem megfelelő jelölteket és ezzel rengeteg időt megtakarítva a HR-szakembereknek. Gondoljon rájuk úgy, mint egy szuperhatású ATS-re! Ezek az eszközök fejlett algoritmusokat is felhasználhatnak a jelöltek és a konkrét munkaköri leírások összehangolásához, biztosítva a képesítések és a követelmények jobb illeszkedését. Így a toborzási vezetők a legfontosabb döntésekre koncentrálhatnak, ahelyett, hogy minden önéletrajzot átnéznének.

Sokszínű tehetségpool kialakítása: Az AI objektíven értékeli a jelölteket a munkaköri leírás alapján, így kiküszöböli a toborzás során felmerülő tudatalatti előítéleteket. Ez lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy sokszínűbb, képzett jelöltekből álló poolhoz jussanak.

Vonzó jelöltélmény: Az AI-alapú csevegőrobotok kezelhetik a jelöltek első kérdéseit és válaszolhatnak a gyakran feltett kérdésekre. Emellett automatikusan ütemezhetik az interjúkat Az AI-alapú csevegőrobotok kezelhetik a jelöltek első kérdéseit és válaszolhatnak a gyakran feltett kérdésekre. Emellett automatikusan ütemezhetik az interjúkat az AI-alapú találkozóeszközökkel való szinkronizálás révén. Ezáltal az HR-szakembereknek több idejük marad a kiválasztott jelöltekkel való interakcióra és a szervezetről való pozitív első benyomás kialakítására.

Prediktív elemzés a sikeres toborzásért: A mesterséges intelligencia képes vizsgálni a korábbi toborzási adatokat, hogy felismerje a trendeket és előre jelezze, mely pályázók lesznek sikeresek egy adott pozícióban. Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak, és toborzási erőfeszítéseiket a nagy potenciállal rendelkező jelöltekre összpontosítsák.

Az Unilever, a fogyasztási cikkek globális piacvezetője, az AI HR-folyamatokban való felhasználásával került a hírekbe, különösen olyan területeken, mint a toborzás és az értékelés. A vállalat, amelynek 250 000 pályázatot kellett átnéznie, hogy kiválassza a végső fordulóba jutó 3500 személyt, úgy döntött, hogy az értékeléshez AI-t használ. Az értékelési és tesztelési módszertanuk javítása érdekében az AI-t a következőkre használták: Gamifikált értékelések : Az Unilever együttműködött a Pemetrics céggel, hogy annak játékalapú platformját felhasználva szórakoztató, interaktív játékok segítségével értékelje a jelöltek problémamegoldó, logikai és kockázatvállalási képességeit. Ez nemcsak a jelentkezők természetes képességeit hozta elő, hanem jelentősen csökkentette a stresszt is, lehetővé téve számukra, hogy megmutassák valódi potenciáljukat.

Videóelemzés interjúkhoz: Az Unilever a Higher View-val együttműködve létrehozott egy videóelemző platformot, amely a jelöltek nonverbális jelzéseit, például testbeszédét és hangszínét elemzi. Ez segített az Unilevernek túllépni az önéletrajzokon, és megalapozottabb döntéseket hozni a felvételekről. Az eredmény? Az Unilever 18 hónap alatt elképesztő 50 000 órát spórolt meg a jelöltek interjúztatásával. Ezzel évente 1 millió font megtakarítást ért el. Ráadásul a toborzás sokszínűsége is 16%-kal nőtt. A jelöltek 96%-os teljesítési aránya (a hagyományos 50%-hoz képest) egyértelműen bizonyítja, hogy az új megközelítés hatékony és vonzó volt minden érintett számára!

Töltse le ezt a sablont A toborzási folyamat, az erőforrások biztosítása és az új munkavállalók beillesztése megszervezéséhez szükséges minden megtalálható a Clickup toborzási és felvételi sablonjában.

A ClickUp toborzási és felvételi sablon egy átfogó eszközkészlet, amely segít egyszerűsíteni a jelöltek felkutatásának folyamatát. Az egyszerű álláshirdetések, a hatékony jelöltkövetés, a szabványosított interjúértékelő lapok és az egyszerűsített álláspályázati űrlapok funkcióival egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a felvételi eljárásokat.

Beilleszkedési és képzési folyamatok

Az új munkavállalók beillesztése minden szervezet számára kulcsfontosságú folyamat, mivel ez határozza meg az új munkavállalók tapasztalatait és a vállalattal szembeni elvárásaikat. A tudásbázis és a beillesztési munkafolyamatok mellett az AI személyre szabottabbá és izgalmasabbá teheti ezt az utat. Ez magában foglalhatja a következőket:

Személyre szabott beilleszkedési programok: Az AI a munkavállalói profilok és munkakörök adatait felhasználva személyre szabott beilleszkedési élményt tud teremteni. Ez magában foglalhatja a tanulási anyagok a jelölt munkaköréhez való igazítását, a kollégákkal való bemutatkozás megszervezését és célzott források biztosítását a zökkenőmentes átállás érdekében.

Személyre szabott tanulás és fejlődés: Az AI elemezheti az alkalmazottak készségeit, tudásbeli hiányosságait és karrier céljait, hogy személyre szabott tanulási lehetőségeket ajánlhasson. Ez biztosítja, hogy az alkalmazottak megkapják a szükséges képzést, hogy kiválóan végezzék munkájukat és folyamatosan fejlesszék készségeiket.

A ClickUp Brain segítségével az egész csapata egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenst kaphat, amely a kontextus alapján pontos és azonnali válaszokat ad. Ez az asszisztens beolvashatja az összes szervezeti fájl és dokumentum információit, beleértve a Wiki-t, a Dokumentumokat, a Projektek, a Feladatok és más területeket. Így, amikor az új alkalmazottai konkrét kérdéseik vannak, a mesterséges intelligencia asszisztens pontos válaszokat adhat, ezzel időt takarítva meg a csapattagoknak.

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy HR-rel kapcsolatos kérdéseket tegyen fel, dokumentumokat keressen, betekintést nyerjen a szervezeti folyamatokba és bármely más vállalattal kapcsolatos információba.

Teljesítménymenedzsment

A hagyományos teljesítményértékelések gyakran reaktív megközelítést alkalmaznak, az alkalmazottak csak az év végén vagy közvetlenül az értékelés előtt kapnak visszajelzést. Ez a folyamat gyakran időigényesnek tűnik, és negatív hatással lehet mind az alkalmazottakra, mind a vezetőkre.

Az AI eszközökkel ez a folyamat simábbá és hatékonyabbá tehető, ha az alábbi szempontokra koncentrál:

Adat alapú visszajelzés és folyamatos fejlesztés: Az AI képes elemezni az adatokat, beleértve a teljesítménymutatókat, a célok elérésének előrehaladását és a munkavállalók önértékeléseit. Ezek az adatok felhasználhatók objektív és informatív jelentések készítéséhez, amelyek kiemelik a munkavállalók erősségeit és a fejlesztendő területeket. Például az AI korai riasztást adhat, ha észlel egy észrevehető eltérést a várt célok elérésétől. Az ilyen adat alapú betekintés lehetővé teszi a vezetők számára, hogy célzottabb és megvalósíthatóbb visszajelzéseket adjanak, kiküszöbölve az értékelésekbe becsúszó elfogultság lehetőségét.

Valós idejű coaching és visszajelzés: Az AI-alapú teljesítménymenedzsment rendszerek elősegíthetik a visszajelzések gyakrabban történő megosztását. Képzelje el, hogy egész évben valós idejű visszajelzéseket kap a teljesítményéről, ahelyett, hogy egyetlen éves értékelésre kellene várnia. Ez elősegíti a folyamatos fejlődés kultúráját, és segít a munkavállalóknak a szükséges korrekciók elvégzésében és viselkedésük szükség szerinti módosításában.

Adminisztratív feladatok és munkaterhelés-kezelés

A HR-szakemberek gyakran elakadnak az adminisztratív feladatokban. Az AI automatizálhatja ezeket az ismétlődő folyamatokat, így értékes időt szabadítva fel stratégiai kezdeményezésekre:

Ütemezés és interjúkezelés: Az AI-alapú ütemezési eszközök automatizálhatják az interjúk ütemezését, csökkentve ezzel a jelöltek és a toborzási vezetők közötti oda-vissza kommunikációt.

Szabadságkezelés és juttatások adminisztrációja: Az AI-alapú csevegőrobotok válaszolhatnak a munkavállalók szabadságpolitikával és juttatásokkal kapcsolatos kérdéseire, csökkentve ezzel a HR-csapatok adminisztratív terheit.

Az Acme egy AI-alapú toborzási platformmal újította meg toborzási folyamatát, felváltva az elavult manuális rendszert, amely miatt a legjobb tehetségek elkerülték a céget. Ez az innovatív megoldás automatizálta az olyan feladatokat, mint az önéletrajzok áttekintése és az interjúk ütemezése, ami lenyűgöző eredményekhez vezetett: A képzett jelöltek száma 63%-kal nőtt

A felvételhez szükséges idő 55%-kal csökkent

Az ajánlatok elfogadásának aránya 47%-kal nőtt.

Munkavállalói elkötelezettség és megtartás

Az HR-vezetőknek meg kell érteniük és támogatniuk kell a munkavállalók hangulatát és elkötelezettségét. Azonban az HR-nek kommunikációs problémákkal kell szembenéznie a nagy szervezetekben vagy elosztott csapatokban. Ezen problémák megoldása érdekében az HR-csapatok gépi tanulást alkalmazhatnak a 360 fokos felmérések vagy névtelen visszajelzési űrlapok adatainak elemzésére.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerűen használható munkavállalói visszajelzési sablonjával betekintést nyerhet a munkavállalók érzéseibe és gondolataiba.

Profi tipp: Használja a ClickUp alkalmazás alkalmazotti visszajelzési sablonját, hogy fórumot hozzon létre a vezetők és a munkatársak közötti nyílt beszélgetésekhez. Ezzel a sablonnal a következőket teheti: Gyűjtsön érdemi visszajelzéseket az alkalmazottaktól

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az idő múlásával hatékony vizualizációk segítségével

Teremtsen átláthatóságot és bizalmat a munkavállalók, a vezetőség és a HR-csapatok között

A mélyebb elemzések segítségével a HR-csapatok felmérhetik a munkavállalók hangulatát, és ennek megfelelően hozhatnak változtatásokat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy proaktív módon kezeljék a munkavállalók aggályait, és pozitívabb munkakultúrát alakítsanak ki.

Az AI lehetővé teszi a munkavállalókkal való személyre szabottabb kommunikációt is, figyelembe véve érdeklődésüket, igényeiket stb. Például átvizsgálhatja a munkavállalói adatbázist a közelgő születésnapok, évfordulók és egyéb fontos események tekintetében. Ezután célzott üzeneteket küldhet a megfelelő csapat tagoknak. Ez segít a tehetségkutató csapatnak felismerni az egyéni hozzájárulásokat és javítani a munkavállalói elkötelezettséget.

A munkavállalók jóléte és mentális egészsége

A munkavállalók jóléte és mentális egészsége már nem másodlagos kérdés a szervezetek számára. Ma az HR-csapatoknak olyan politikák és eljárások kidolgozásán is dolgozniuk kell, amelyek hatással vannak a munkavállalók általános egészségére. Az AI-eszközök és a munkavállalói wellness szoftverek bevezetésével a szervezetek többféle módon javíthatják a munkavállalók jólétét, például:

A kiégés korai jeleinek felismerése: Az AI elemezheti a munkavállalók kommunikációs mintáit, a ledolgozott órákat és a munkatermelést, hogy felismerje a kiégés lehetséges jeleit. Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek és a vezetők számára, hogy korán beavatkozzanak, és erőforrásokat és támogatást nyújtsanak a nehézségekkel küzdő munkavállalóknak. A csapatok proaktív döntéseket hozhatnak, és ösztönözhetik a túlterhelt munkavállalókat, hogy szünetet tartsanak. Ez segít megoldani a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatos problémákat.

Személyre szabott mentális egészségügyi források: Az alkalmazottak demográfiai adatainak, munkastílusának és egyéni preferenciáinak elemzésével az AI személyre szabott mentális egészségügyi forrásokat és támogató programokat ajánlhat. Ez magában foglalhatja a mindfulness alkalmazások javaslását, az alkalmazottak releváns workshopokhoz való kapcsolását vagy az alkalmazotti támogatási programokhoz (EAP) való hozzáférés biztosítását.

AI szoftver használata HR-ben

Az AI HR-ben való alkalmazási lehetőségei folyamatosan fejlődnek. Az AI-eszközök továbbfejlesztésével a jövőben még innovatívabb felhasználási lehetőségek megjelenésére számíthatunk. Az AI bevezetése azonban nem csupán technológiai kérdés: a HR-vezetésnek gondoskodnia kell arról is, hogy ezeket a fejlett technológiákat jól használják.

Íme néhány fontos HR-automatizálási trend, amelyet a mesterséges intelligencia ösztönöz, és amely javíthatja a humánerőforrás-folyamatokat:

1. A reaktív HR-től a prediktív HR-ig

Az AI-alapú HR-menedzsment eszközökkel a szervezetek átállhatnak a reaktív humánerőforrás-menedzsmentről a prediktív humánerőforrás-menedzsmentre, kihasználva az AI-t az alkalmazotti adatokban rejlő fontos információk feltárásához.

Vegyük például a Praisidio mesterséges intelligencián alapuló platformját, amely segíti a HR-csapatokat a munkaerő-tervezésben és -elemzésben. A platform összehasonlítja az adatait, és lehetővé teszi, hogy a munkaerő-tervezéssel kapcsolatos előrejelző információk alapján hozza meg a helyes döntéseket. Kérdéseket tehet fel a mesterséges intelligencia chatbotjának, ellenőrizheti a folyamatait az egyes problémák vagy kérdések részletes elemzésével, és javíthatja a teljesítményt. A mesterséges intelligencia HR-ben való alkalmazásával a eszköz a következőket segítette a szervezeteknek: A kézi folyamatokhoz képest 100-szoros gyorsabb átfutási időt biztosít.

Csökkentse a költségeket a hagyományos személyzeti elemző szoftverek költségének 1/10-ére.

Azonnali válaszok a tehetségekkel kapcsolatos üzleti kérdésekre

via Praisidio

Így a szervezetek a helyes adat- és munkavállalói információk felhasználásával reaktívról proaktívra válhatnak. Itt jön jól egy olyan all-in-one platform, mint a ClickUp. Ez egy átfogó megoldás, amely zökkenőmentesen integrálja az AI-t a HR-csapatok munkáját megkönnyítő, hatékony feladatkezelési funkciókkal.

A ClickUp for Human Resources Teams egy komplett HR-menedzsment szoftver, amely a HR-csapatoknak a következő lehetőségeket kínálja:

Testreszabható nézetek és irányítópultok segítségével ösztönözheti és nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését.

Egyszerűsítse a toborzási folyamatot a fejlett funkciók segítségével, amelyekkel rendszerezheti a jelöltek pályázatát, kiszűrheti a relevánsakat és automatizálhatja a folyamatokat .

Testreszabhatja a HR-rendszert úgy, hogy bármely nézethez egyéni mezőket, tevékenységeihez egyéni állapotokat, automatizált munkafolyamatokat, emlékeztetőket, ellenőrzőlistákat, sablonokat és egyebeket ad hozzá.

Gyűjtsön visszajelzéseket és véleményeket alkalmazottaitól, hogy megértse, mit várnak el az HR-folyamatoktól. Használja a ClickUp Forms alkalmazást , hogy rögzítse ezeket az információkat és tárolja őket a rendszerében. Az interaktív és vonzó visszajelzési űrlapok segítségével növelheti a válaszadási arányt, és biztosíthatja, hogy az alkalmazottak jól meghatározott formátumban osszák meg véleményüket. Akár azt is lehetővé teheti, hogy az alkalmazottak bizonyos szakaszokban névtelenül adjanak visszajelzést, így biztosítva a titkosságukat.

Azáltal, hogy biztonságos teret teremt a munkavállalók véleményének meghallgatására, a HR adat alapú döntéseket hozhat, amelyek elkötelezett, produktív és virágzó munkaerőt eredményeznek.

2. Teremtsen pozitív beilleszkedési élményeket

Az első benyomás fontos, és az alkalmazott első benyomása a vállalatáról meghatározza az egész alkalmazotti élmény hangulatát. Az AI és a HR-menedzsment eszközök segíthetnek az alkalmazottak beilleszkedési folyamatának személyre szabásában és az általános élmény javításában.

Például ahelyett, hogy átnézné az összes HR-dokumentumot és irányelvet, létrehozhat egy beilleszkedési és képzési sablont. Ezzel az alkalmazottai egységesebb képet kapnak az egész HR-tudásbázisról. Ez magában foglalja a HR kézikönyvet, a szabályzati dokumentumokat, a GYIK-et és egyéb anyagokat. A ClickUp Docs és a ClickUp Clips segítségével részletes áttekintéseket készíthet, és az összes beilleszkedési dokumentumot egy helyen tárolhatja, így az egész szervezet könnyen hozzáférhet ezekhez az adatokhoz.

Töltse le ezt a sablont Kezdje el létrehozni szervezetének tudásközpontját a ClickUp Tudásbázis sablon segítségével!

A ClickUp tudásbázis sablon segítségével kialakíthatja szervezetének tudásbázisát. A sablon célja, hogy segítsen dokumentálni és nyomon követni a HR-politikákat, eljárásokat és folyamatokat, az alábbi lehetőségekkel:

Hozzon létre egy központi információforrást, amelyhez az egész HR-osztály és az összes csapat hozzáférhet.

Gondoskodjon arról, hogy minden HR-vezető és csapattag naprakész legyen a HR-politikák és szabályozások legújabb változásaival kapcsolatban.

Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks alkalmazást az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos feladatok kiosztásához és a haladás zökkenőmentes nyomon követéséhez, így biztosítva az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedését.

3. Automatizálja és racionalizálja a HR-tevékenységeket

Bár számos módszer létezik az adminisztratív és ismétlődő tevékenységek racionalizálására, a szervezetek gyakran küzdenek velük, és még az automatizált munkafolyamatok esetén is emberi beavatkozásra van szükség. Ebben az esetben az AI-eszközök segíthetnek Önnek, hatékonyabbá téve humánerőforrás-csapatait és időt takarítva meg a folyamat során.

Ha például egy új kezdeményezésről szeretne vállalati szintű e-mailt írni, miért ne használna mesterséges intelligencia íróasszisztenst, hogy finomítsa kommunikációját?

Írjon, szerkesszen és foglaljon össze tartalmakat a ClickUp Brain segítségével, a platformon belüli fejlett mesterséges intelligencia asszisztenssel

A ClickUp Brain beépített AI asszisztens segítségével egyszerűsítheti az időigényes feladatokat, optimalizálhatja a folyamatokat és értékes betekintést nyerhet, hogy javítsa HR-csapatai hatékonyságát.

Ezek a hatékony AI-funkciók számos HR-tevékenységben kihasználhatók, lehetővé téve csapatainak, hogy:

Növelje a hatékonyságot: Csökkentse a manuális munkaterhelést a ClickUp Brain automatizálási funkcióival. Automatizálja az olyan feladatokat, mint az új munkavállalók beilleszkedésének emlékeztetőinek küldése, a teljesítményértékelések ütemezésének megtervezése vagy a kérések továbbítása a megfelelő csapattagnak.

Adat alapú HR-döntések meghozatala: Elemezze a HR-adatokat a ClickUp platformon, hogy azonosítsa a trendeket és mintákat. Ez lehet a második agya, amely lehetővé teszi, hogy szerepkörspecifikus utasításokat használjon a betekintéshez. Használhatja arra, hogy azonosítsa a potenciális távozási kockázatokat, a jól teljesítő alkalmazottakat vagy a munkaerőn belüli készséghiányokat. Ezek a betekintések lehetővé teszik a HR-szakemberek számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a toborzás, a megtartási stratégiák és a tehetséggondozási programok tekintetében, javítva az általános HR-eredményeket.

Személyre szabott kommunikáció: Használja a generatív mesterséges intelligenciát az üzenetek vagy feladatleírások hangjának és hangnemének automatikus megváltoztatásához, biztosítva ezzel a kommunikáció pontosságát és empátiáját.

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain AI Writer segítségével másodpercek alatt e-maileket generálhat.

Ezenkívül a ClickUp számos könnyen használható és ingyenes HR-sablont kínál, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat. Például a ClickUp HR-kézikönyv sablon segítségével néhány kattintással átfogó HR-kézikönyvet hozhat létre.

Töltse le ezt a sablont Használja a készen használható ClickUp HR kézikönyv sablont, hogy azonnal megkezdhesse alkalmazottai képzését és irányítását.

A sablon segít Önnek:

Hozzáférés a HR-politikákkal és eljárásokkal kapcsolatos legfrissebb információkhoz

Kövesse nyomon az alkalmazottak viselkedését és teljesítményét

Tisztázza a juttatásokat, a szabadságokat és egyéb részleteket

ClickUp: Az all-in-one platform a modern HR-csapatok számára

Az AI bevezetése a HR-folyamatokba lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jelentősen javítsák hatékonyságukat és döntéshozatalukat, valamint személyre szabják az alkalmazottak élményét. Az AI-alapú projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, segítségével minden szervezeti folyamat egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

A ClickUp segít a HR-csapatoknak lépést tartani a változó szervezeti igényekkel és dinamikus környezetben is sikeresek maradni. Az AI és a HR-menedzsment funkciók átfogó csomagjának kihasználásával a HR-szakemberek stratégiai partnerekké válnak, és elkötelezett, produktív és jövőbiztos munkaerőt hoznak létre.

