Hogyan használhatja az AI-t a HR-ben (használati esetek és eszközök)

Manapság sok szervezetben a humánerőforrás-osztály még mindig reaktív módon működik. Sok tevékenységet és intézkedést csak bizonyos események bekövetkezte után kezdeményeznek. Ez nem ideális, különösen a gyorsan változó és digitális munkaerőpiacon. De ez nem azért van, mert az HR-csapat nem törődik a dolgokkal. Csak túlságosan el vannak havazva adminisztratív feladatokkal, vagy interjúk ütemezésével, papírmunkával, emlékeztető levelek küldésével és más ismétlődő tevékenységekkel vannak elfoglalva.
A HR-hez kapcsolódó mesterséges intelligencia eszközök segíthetnek a dolgok jobbá tételében. Átvehetik a napi tevékenységeket, beleértve a bérszámfejtést és a juttatások kezelését, a toborzási folyamatokat, a munkavállalók megtartását stb. Ez lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy a legfontosabb tevékenységekre koncentráljanak, mint például a munkavállalói visszajelzések elemzése, a tehetségek fejlesztése és a vállalati folyamatok javítása. Ezeknek a HR-automatizálási eszközöknek a használata időt és pénzt takarít meg a szervezeteknek. Ezenkívül csökkenti az emberi hibák és a személyes elfogultság hatását a munkahelyen, és elősegíti a támogató környezet kialakulását.
Tehát, az AI valóban új lehetőségeket nyithat meg az emberi erőforrás folyamatok számára? Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, hogyan lehet az AI-t felhasználni a HR-ben egy jövőbiztos HR-osztály és virágzó munkakörnyezet kialakításához.
Az AI megértése a HR területén
A mesterséges intelligencia (AI) olyan technológiák összességét jelenti, amelyek lehetővé teszik a gépek számára az emberi intelligencia szimulálását. Az AI hatalmas mennyiségű adatot tud elemezni, mintákat azonosítani és feladatokat automatizálni, így az HR-csapatok stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak. Ez egyfajta földrengésszerű változást hoz magával.
Az AI-t unalmas és ismétlődő manuális folyamatok automatizálására, adat alapú döntéshozatalra és egészséges munkavállalói élmény megteremtésére használják.
Ez számos fontos előnnyel jár a vállalatok számára, többek között:
- Továbbfejlesztett tehetségszerzési folyamat: A toborzási AI-eszközökkel szélesebb körű jelöltállományban kereshet, és azonosíthatja a legmegfelelőbb képességekkel rendelkezőket. Ez gyorsabb felvételi ciklusokat, alacsonyabb költségeket és magasabb színvonalú munkaerőt jelent.
- Jobb munkavállalói megtartás: A boldog és elkötelezett munkaerő produktív. Az AI segítségével azonosíthatja a potenciális távozási kockázatokat, és proaktívan kezelheti az érintettek aggályait. Ezenkívül az AI-alapú eszközökkel személyre szabhatja a munkavállalók fejlesztési terveit, és elősegítheti a folyamatos tanulás kultúráját, növelve ezzel a munkavállalói elégedettséget, a megtartást és a karrierfejlesztést. Manapság sok szervezet AI-eszközöket is használ a munkavállalók elkötelezettségének növelésére és a rendszeres pulzusellenőrzésre.
- Adat alapú munkaerő-tervezés: A mesterséges intelligenciával működő HR-technológia képes elemezni a munkavállalók teljesítményét a készségeik, eredményeik és egyéb paraméterek alapján. Ez a proaktív megközelítés lehetővé teszi célzott tehetségszerzési stratégiák és továbbképzési programok kidolgozását, valamint a munkavállalók elvárásainak megértését ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban.
- Csökkentett adminisztratív terhek: Az AI technológiák átvehetik az alapvető és ismétlődő HR-feladatokat, mint például az interjúk ütemezése, a jelöltek felkutatása, az új munkavállalók beillesztése stb. Az emberi erőforrások csapatai így több időt fordíthatnak a munkavállalói elkötelezettségre, a továbbképzésre, valamint a legsikeresebb toborzási és megtartási stratégiák kidolgozására.
- Az elfogultság csökkentése a HR-folyamatokban: A tudattalan elfogultság beépülhet a különböző HR-funkciókba, akadályozva a sokszínűséget és az inklúziót. Az AI segíthet csökkenteni az elfogultságot azáltal, hogy objektív kritériumok alapján értékeli az egyéneket, ami sokszínűbb és méltányosabb munkahelyet eredményez.
Az AI használata a HR-ben különböző felhasználási esetekben
Fontos megjegyezni, hogy az AI nem helyettesíti az emberi szakértelmet. A HR-szakemberek olyan felbecsülhetetlen emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az empátia, az ítélőképesség és a kritikus gondolkodás. Egy nemrégiben készült felmérés szerint a szervezetek 49%-a használja az AI-t a HR-ben, és azt a humán erőforrások munkáját segítő eszköznek tekinti.
Az AI hatékony eszközként való kihasználásával a HR-szakemberek arra koncentrálhatnak, amiben a legjobbak: a munkavállalókkal való kapcsolatok építésére, a pozitív munkakultúra elősegítésére és az üzleti tevékenységet előmozdító stratégiai kezdeményezések ösztönzésére. Íme néhány olyan alapvető humánerőforrás-folyamat, amelyekben a HR-technológia és a mesterséges intelligencia nyerő kombinációt alkotnak:
Toborzási folyamatok
Az AI egyik fő alkalmazási területe a humánerőforrás-tervezés, mégpedig a felvételi és toborzási folyamatban. Az AI jelentősen egyszerűsítheti a folyamatot, ha olyan konkrét területekre koncentrál, mint:
- Önéletrajzok áttekintése és jelöltek kiválasztása: Az AI-alapú önéletrajz-áttekintő eszközök képesek elemezni az önéletrajzokat kulcsszavak, készségek és tapasztalati szintek szempontjából, kiszűrve a nem megfelelő jelölteket és ezzel rengeteg időt megtakarítva a HR-szakembereknek. Gondoljon rájuk úgy, mint egy szuperhatású ATS-re! Ezek az eszközök fejlett algoritmusokat is felhasználhatnak a jelöltek és a konkrét munkaköri leírások összehangolásához, biztosítva a képesítések és a követelmények jobb illeszkedését. Így a toborzási vezetők a legfontosabb döntésekre koncentrálhatnak, ahelyett, hogy minden önéletrajzot átnéznének.
- Sokszínű tehetségpool kialakítása: Az AI objektíven értékeli a jelölteket a munkaköri leírás alapján, így kiküszöböli a toborzás során felmerülő tudatalatti előítéleteket. Ez lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy sokszínűbb, képzett jelöltekből álló poolhoz jussanak.
- Vonzó jelöltélmény: Az AI-alapú csevegőrobotok kezelhetik a jelöltek első kérdéseit és válaszolhatnak a gyakran feltett kérdésekre. Emellett automatikusan ütemezhetik az interjúkat az AI-alapú találkozóeszközökkel való szinkronizálás révén. Ezáltal az HR-szakembereknek több idejük marad a kiválasztott jelöltekkel való interakcióra és a szervezetről való pozitív első benyomás kialakítására.
- Prediktív elemzés a sikeres toborzásért: A mesterséges intelligencia képes vizsgálni a korábbi toborzási adatokat, hogy felismerje a trendeket és előre jelezze, mely pályázók lesznek sikeresek egy adott pozícióban. Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak, és toborzási erőfeszítéseiket a nagy potenciállal rendelkező jelöltekre összpontosítsák.
Az Unilever, a fogyasztási cikkek globális piacvezetője, az AI HR-folyamatokban való felhasználásával került a hírekbe, különösen olyan területeken, mint a toborzás és az értékelés. A vállalat, amelynek 250 000 pályázatot kellett átnéznie, hogy kiválassza a végső fordulóba jutó 3500 személyt, úgy döntött, hogy az értékeléshez AI-t használ. Az értékelési és tesztelési módszertanuk javítása érdekében az AI-t a következőkre használták:
- Gamifikált értékelések: Az Unilever együttműködött a Pemetrics céggel, hogy annak játékalapú platformját felhasználva szórakoztató, interaktív játékok segítségével értékelje a jelöltek problémamegoldó, logikai és kockázatvállalási képességeit. Ez nemcsak a jelentkezők természetes képességeit hozta elő, hanem jelentősen csökkentette a stresszt is, lehetővé téve számukra, hogy megmutassák valódi potenciáljukat.
- Videóelemzés interjúkhoz: Az Unilever a Higher View-val együttműködve létrehozott egy videóelemző platformot, amely a jelöltek nonverbális jelzéseit, például testbeszédét és hangszínét elemzi. Ez segített az Unilevernek túllépni az önéletrajzokon, és megalapozottabb döntéseket hozni a felvételekről.
Az eredmény? Az Unilever 18 hónap alatt elképesztő 50 000 órát spórolt meg a jelöltek interjúztatásával. Ezzel évente 1 millió font megtakarítást ért el. Ráadásul a toborzás sokszínűsége is 16%-kal nőtt. A jelöltek 96%-os teljesítési aránya (a hagyományos 50%-hoz képest) egyértelműen bizonyítja, hogy az új megközelítés hatékony és vonzó volt minden érintett számára!
A ClickUp toborzási és felvételi sablon egy átfogó eszközkészlet, amely segít egyszerűsíteni a jelöltek felkutatásának folyamatát. Az egyszerű álláshirdetések, a hatékony jelöltkövetés, a szabványosított interjúértékelő lapok és az egyszerűsített álláspályázati űrlapok funkcióival egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a felvételi eljárásokat.
Beilleszkedési és képzési folyamatok
Az új munkavállalók beillesztése minden szervezet számára kulcsfontosságú folyamat, mivel ez határozza meg az új munkavállalók tapasztalatait és a vállalattal szembeni elvárásaikat. A tudásbázis és a beillesztési munkafolyamatok mellett az AI személyre szabottabbá és izgalmasabbá teheti ezt az utat. Ez magában foglalhatja a következőket:
- Személyre szabott beilleszkedési programok: Az AI a munkavállalói profilok és munkakörök adatait felhasználva személyre szabott beilleszkedési élményt tud teremteni. Ez magában foglalhatja a tanulási anyagok a jelölt munkaköréhez való igazítását, a kollégákkal való bemutatkozás megszervezését és célzott források biztosítását a zökkenőmentes átállás érdekében.
- Személyre szabott tanulás és fejlődés: Az AI elemezheti az alkalmazottak készségeit, tudásbeli hiányosságait és karrier céljait, hogy személyre szabott tanulási lehetőségeket ajánlhasson. Ez biztosítja, hogy az alkalmazottak megkapják a szükséges képzést, hogy kiválóan végezzék munkájukat és folyamatosan fejlesszék készségeiket.
A ClickUp Brain segítségével az egész csapata egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenst kaphat, amely a kontextus alapján pontos és azonnali válaszokat ad. Ez az asszisztens beolvashatja az összes szervezeti fájl és dokumentum információit, beleértve a Wiki-t, a Dokumentumokat, a Projektek, a Feladatok és más területeket. Így, amikor az új alkalmazottai konkrét kérdéseik vannak, a mesterséges intelligencia asszisztens pontos válaszokat adhat, ezzel időt takarítva meg a csapattagoknak.
Teljesítménymenedzsment
A hagyományos teljesítményértékelések gyakran reaktív megközelítést alkalmaznak, az alkalmazottak csak az év végén vagy közvetlenül az értékelés előtt kapnak visszajelzést. Ez a folyamat gyakran időigényesnek tűnik, és negatív hatással lehet mind az alkalmazottakra, mind a vezetőkre.
Az AI eszközökkel ez a folyamat simábbá és hatékonyabbá tehető, ha az alábbi szempontokra koncentrál:
- Adat alapú visszajelzés és folyamatos fejlesztés: Az AI képes elemezni az adatokat, beleértve a teljesítménymutatókat, a célok elérésének előrehaladását és a munkavállalók önértékeléseit. Ezek az adatok felhasználhatók objektív és informatív jelentések készítéséhez, amelyek kiemelik a munkavállalók erősségeit és a fejlesztendő területeket. Például az AI korai riasztást adhat, ha észlel egy észrevehető eltérést a várt célok elérésétől. Az ilyen adat alapú betekintés lehetővé teszi a vezetők számára, hogy célzottabb és megvalósíthatóbb visszajelzéseket adjanak, kiküszöbölve az értékelésekbe becsúszó elfogultság lehetőségét.
- Valós idejű coaching és visszajelzés: Az AI-alapú teljesítménymenedzsment rendszerek elősegíthetik a visszajelzések gyakrabban történő megosztását. Képzelje el, hogy egész évben valós idejű visszajelzéseket kap a teljesítményéről, ahelyett, hogy egyetlen éves értékelésre kellene várnia. Ez elősegíti a folyamatos fejlődés kultúráját, és segít a munkavállalóknak a szükséges korrekciók elvégzésében és viselkedésük szükség szerinti módosításában.
Adminisztratív feladatok és munkaterhelés-kezelés
A HR-szakemberek gyakran elakadnak az adminisztratív feladatokban. Az AI automatizálhatja ezeket az ismétlődő folyamatokat, így értékes időt szabadítva fel stratégiai kezdeményezésekre:
- Ütemezés és interjúkezelés: Az AI-alapú ütemezési eszközök automatizálhatják az interjúk ütemezését, csökkentve ezzel a jelöltek és a toborzási vezetők közötti oda-vissza kommunikációt.
- Szabadságkezelés és juttatások adminisztrációja: Az AI-alapú csevegőrobotok válaszolhatnak a munkavállalók szabadságpolitikával és juttatásokkal kapcsolatos kérdéseire, csökkentve ezzel a HR-csapatok adminisztratív terheit.
Az Acme egy AI-alapú toborzási platformmal újította meg toborzási folyamatát, felváltva az elavult manuális rendszert, amely miatt a legjobb tehetségek elkerülték a céget. Ez az innovatív megoldás automatizálta az olyan feladatokat, mint az önéletrajzok áttekintése és az interjúk ütemezése, ami lenyűgöző eredményekhez vezetett:
- A képzett jelöltek száma 63%-kal nőtt
- A felvételhez szükséges idő 55%-kal csökkent
- Az ajánlatok elfogadásának aránya 47%-kal nőtt.
Munkavállalói elkötelezettség és megtartás
Az HR-vezetőknek meg kell érteniük és támogatniuk kell a munkavállalók hangulatát és elkötelezettségét. Azonban az HR-nek kommunikációs problémákkal kell szembenéznie a nagy szervezetekben vagy elosztott csapatokban. Ezen problémák megoldása érdekében az HR-csapatok gépi tanulást alkalmazhatnak a 360 fokos felmérések vagy névtelen visszajelzési űrlapok adatainak elemzésére.
Profi tipp: Használja a ClickUp alkalmazás alkalmazotti visszajelzési sablonját, hogy fórumot hozzon létre a vezetők és a munkatársak közötti nyílt beszélgetésekhez. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Gyűjtsön érdemi visszajelzéseket az alkalmazottaktól
- Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az idő múlásával hatékony vizualizációk segítségével
- Teremtsen átláthatóságot és bizalmat a munkavállalók, a vezetőség és a HR-csapatok között
A mélyebb elemzések segítségével a HR-csapatok felmérhetik a munkavállalók hangulatát, és ennek megfelelően hozhatnak változtatásokat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy proaktív módon kezeljék a munkavállalók aggályait, és pozitívabb munkakultúrát alakítsanak ki.
Az AI lehetővé teszi a munkavállalókkal való személyre szabottabb kommunikációt is, figyelembe véve érdeklődésüket, igényeiket stb. Például átvizsgálhatja a munkavállalói adatbázist a közelgő születésnapok, évfordulók és egyéb fontos események tekintetében. Ezután célzott üzeneteket küldhet a megfelelő csapat tagoknak. Ez segít a tehetségkutató csapatnak felismerni az egyéni hozzájárulásokat és javítani a munkavállalói elkötelezettséget.
A munkavállalók jóléte és mentális egészsége
A munkavállalók jóléte és mentális egészsége már nem másodlagos kérdés a szervezetek számára. Ma az HR-csapatoknak olyan politikák és eljárások kidolgozásán is dolgozniuk kell, amelyek hatással vannak a munkavállalók általános egészségére. Az AI-eszközök és a munkavállalói wellness szoftverek bevezetésével a szervezetek többféle módon javíthatják a munkavállalók jólétét, például:
- A kiégés korai jeleinek felismerése: Az AI elemezheti a munkavállalók kommunikációs mintáit, a ledolgozott órákat és a munkatermelést, hogy felismerje a kiégés lehetséges jeleit. Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek és a vezetők számára, hogy korán beavatkozzanak, és erőforrásokat és támogatást nyújtsanak a nehézségekkel küzdő munkavállalóknak. A csapatok proaktív döntéseket hozhatnak, és ösztönözhetik a túlterhelt munkavállalókat, hogy szünetet tartsanak. Ez segít megoldani a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatos problémákat.
- Személyre szabott mentális egészségügyi források: Az alkalmazottak demográfiai adatainak, munkastílusának és egyéni preferenciáinak elemzésével az AI személyre szabott mentális egészségügyi forrásokat és támogató programokat ajánlhat. Ez magában foglalhatja a mindfulness alkalmazások javaslását, az alkalmazottak releváns workshopokhoz való kapcsolását vagy az alkalmazotti támogatási programokhoz (EAP) való hozzáférés biztosítását.
AI szoftver használata HR-ben
Az AI HR-ben való alkalmazási lehetőségei folyamatosan fejlődnek. Az AI-eszközök továbbfejlesztésével a jövőben még innovatívabb felhasználási lehetőségek megjelenésére számíthatunk. Az AI bevezetése azonban nem csupán technológiai kérdés: a HR-vezetésnek gondoskodnia kell arról is, hogy ezeket a fejlett technológiákat jól használják.
Íme néhány fontos HR-automatizálási trend, amelyet a mesterséges intelligencia ösztönöz, és amely javíthatja a humánerőforrás-folyamatokat:
1. A reaktív HR-től a prediktív HR-ig
Az AI-alapú HR-menedzsment eszközökkel a szervezetek átállhatnak a reaktív humánerőforrás-menedzsmentről a prediktív humánerőforrás-menedzsmentre, kihasználva az AI-t az alkalmazotti adatokban rejlő fontos információk feltárásához.
Vegyük például a Praisidio mesterséges intelligencián alapuló platformját, amely segíti a HR-csapatokat a munkaerő-tervezésben és -elemzésben. A platform összehasonlítja az adatait, és lehetővé teszi, hogy a munkaerő-tervezéssel kapcsolatos előrejelző információk alapján hozza meg a helyes döntéseket. Kérdéseket tehet fel a mesterséges intelligencia chatbotjának, ellenőrizheti a folyamatait az egyes problémák vagy kérdések részletes elemzésével, és javíthatja a teljesítményt. A mesterséges intelligencia HR-ben való alkalmazásával a eszköz a következőket segítette a szervezeteknek:
- A kézi folyamatokhoz képest 100-szoros gyorsabb átfutási időt biztosít.
- Csökkentse a költségeket a hagyományos személyzeti elemző szoftverek költségének 1/10-ére.
- Azonnali válaszok a tehetségekkel kapcsolatos üzleti kérdésekre
Így a szervezetek a helyes adat- és munkavállalói információk felhasználásával reaktívról proaktívra válhatnak. Itt jön jól egy olyan all-in-one platform, mint a ClickUp. Ez egy átfogó megoldás, amely zökkenőmentesen integrálja az AI-t a HR-csapatok munkáját megkönnyítő, hatékony feladatkezelési funkciókkal.
A ClickUp for Human Resources Teams egy komplett HR-menedzsment szoftver, amely a HR-csapatoknak a következő lehetőségeket kínálja:
- Testreszabható nézetek és irányítópultok segítségével ösztönözheti és nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését.
- Egyszerűsítse a toborzási folyamatot a fejlett funkciók segítségével, amelyekkel rendszerezheti a jelöltek pályázatát, kiszűrheti a relevánsakat és automatizálhatja a folyamatokat.
- Testreszabhatja a HR-rendszert úgy, hogy bármely nézethez egyéni mezőket, tevékenységeihez egyéni állapotokat, automatizált munkafolyamatokat, emlékeztetőket, ellenőrzőlistákat, sablonokat és egyebeket ad hozzá.
- Gyűjtsön visszajelzéseket és véleményeket alkalmazottaitól, hogy megértse, mit várnak el az HR-folyamatoktól. Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy rögzítse ezeket az információkat és tárolja őket a rendszerében. Az interaktív és vonzó visszajelzési űrlapok segítségével növelheti a válaszadási arányt, és biztosíthatja, hogy az alkalmazottak jól meghatározott formátumban osszák meg véleményüket. Akár azt is lehetővé teheti, hogy az alkalmazottak bizonyos szakaszokban névtelenül adjanak visszajelzést, így biztosítva a titkosságukat.
Azáltal, hogy biztonságos teret teremt a munkavállalók véleményének meghallgatására, a HR adat alapú döntéseket hozhat, amelyek elkötelezett, produktív és virágzó munkaerőt eredményeznek.
2. Teremtsen pozitív beilleszkedési élményeket
Az első benyomás fontos, és az alkalmazott első benyomása a vállalatáról meghatározza az egész alkalmazotti élmény hangulatát. Az AI és a HR-menedzsment eszközök segíthetnek az alkalmazottak beilleszkedési folyamatának személyre szabásában és az általános élmény javításában.
Például ahelyett, hogy átnézné az összes HR-dokumentumot és irányelvet, létrehozhat egy beilleszkedési és képzési sablont. Ezzel az alkalmazottai egységesebb képet kapnak az egész HR-tudásbázisról. Ez magában foglalja a HR kézikönyvet, a szabályzati dokumentumokat, a GYIK-et és egyéb anyagokat. A ClickUp Docs és a ClickUp Clips segítségével részletes áttekintéseket készíthet, és az összes beilleszkedési dokumentumot egy helyen tárolhatja, így az egész szervezet könnyen hozzáférhet ezekhez az adatokhoz.
A ClickUp tudásbázis sablon segítségével kialakíthatja szervezetének tudásbázisát. A sablon célja, hogy segítsen dokumentálni és nyomon követni a HR-politikákat, eljárásokat és folyamatokat, az alábbi lehetőségekkel:
- Hozzon létre egy központi információforrást, amelyhez az egész HR-osztály és az összes csapat hozzáférhet.
- Gondoskodjon arról, hogy minden HR-vezető és csapattag naprakész legyen a HR-politikák és szabályozások legújabb változásaival kapcsolatban.
Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks alkalmazást az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos feladatok kiosztásához és a haladás zökkenőmentes nyomon követéséhez, így biztosítva az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedését.
3. Automatizálja és racionalizálja a HR-tevékenységeket
Bár számos módszer létezik az adminisztratív és ismétlődő tevékenységek racionalizálására, a szervezetek gyakran küzdenek velük, és még az automatizált munkafolyamatok esetén is emberi beavatkozásra van szükség. Ebben az esetben az AI-eszközök segíthetnek Önnek, hatékonyabbá téve humánerőforrás-csapatait és időt takarítva meg a folyamat során.
Ha például egy új kezdeményezésről szeretne vállalati szintű e-mailt írni, miért ne használna mesterséges intelligencia íróasszisztenst, hogy finomítsa kommunikációját?
A ClickUp Brain beépített AI asszisztens segítségével egyszerűsítheti az időigényes feladatokat, optimalizálhatja a folyamatokat és értékes betekintést nyerhet, hogy javítsa HR-csapatai hatékonyságát.
Ezek a hatékony AI-funkciók számos HR-tevékenységben kihasználhatók, lehetővé téve csapatainak, hogy:
- Növelje a hatékonyságot: Csökkentse a manuális munkaterhelést a ClickUp Brain automatizálási funkcióival. Automatizálja az olyan feladatokat, mint az új munkavállalók beilleszkedésének emlékeztetőinek küldése, a teljesítményértékelések ütemezésének megtervezése vagy a kérések továbbítása a megfelelő csapattagnak.
- Adat alapú HR-döntések meghozatala: Elemezze a HR-adatokat a ClickUp platformon, hogy azonosítsa a trendeket és mintákat. Ez lehet a második agya, amely lehetővé teszi, hogy szerepkörspecifikus utasításokat használjon a betekintéshez. Használhatja arra, hogy azonosítsa a potenciális távozási kockázatokat, a jól teljesítő alkalmazottakat vagy a munkaerőn belüli készséghiányokat. Ezek a betekintések lehetővé teszik a HR-szakemberek számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a toborzás, a megtartási stratégiák és a tehetséggondozási programok tekintetében, javítva az általános HR-eredményeket.
- Személyre szabott kommunikáció: Használja a generatív mesterséges intelligenciát az üzenetek vagy feladatleírások hangjának és hangnemének automatikus megváltoztatásához, biztosítva ezzel a kommunikáció pontosságát és empátiáját.
Ezenkívül a ClickUp számos könnyen használható és ingyenes HR-sablont kínál, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat. Például a ClickUp HR-kézikönyv sablon segítségével néhány kattintással átfogó HR-kézikönyvet hozhat létre.
A sablon segít Önnek:
- Hozzáférés a HR-politikákkal és eljárásokkal kapcsolatos legfrissebb információkhoz
- Kövesse nyomon az alkalmazottak viselkedését és teljesítményét
- Tisztázza a juttatásokat, a szabadságokat és egyéb részleteket
ClickUp: Az all-in-one platform a modern HR-csapatok számára
Az AI bevezetése a HR-folyamatokba lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jelentősen javítsák hatékonyságukat és döntéshozatalukat, valamint személyre szabják az alkalmazottak élményét. Az AI-alapú projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, segítségével minden szervezeti folyamat egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.
A ClickUp segít a HR-csapatoknak lépést tartani a változó szervezeti igényekkel és dinamikus környezetben is sikeresek maradni. Az AI és a HR-menedzsment funkciók átfogó csomagjának kihasználásával a HR-szakemberek stratégiai partnerekké válnak, és elkötelezett, produktív és jövőbiztos munkaerőt hoznak létre.
Készen áll arra, hogy kiaknázza az AI-ban rejlő lehetőségeket HR-osztályán? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a HR-menedzsment jövőjét!