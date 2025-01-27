A 10 legjobb alkalmazotti egészségügyi állapotot nyomon követő szoftver 2025-ben

A vállalati wellness szoftverek digitális központot biztosítanak a munkavállalók jólétének nyomon követéséhez és elősegítéséhez. De ez több, mint egy egyszerű digitális fitnesz-nyomkövető. Túlmutat a fizikai egészségön, gyakran foglalkozik a mentális egészséggel, a stressz szintjével és az alvási szokásokkal is, hogy növelje a munkavállalók elkötelezettségét és morálját.

Emellett nyomon követi a hangulatát, emlékeztetőket küld a mozgásszegény életmódra, ösztönzi a rendszeres szünetek tartására, és bevonja a tudatosságot fejlesztő gyakorlatokba.

Miért fontos ez? Mert a boldog, egészséges alkalmazottak produktívabbak, elkötelezettebbek és ritkábban vesznek ki betegszabadságot, ami mind az alkalmazott, mind a munkáltató számára előnyös.

Ez az útmutató bemutatja a 2024-es év legjobb munkahelyi egészségügyi szoftvereit, és olyan eszközöket keres, amelyek átalakíthatják vállalatának humánerőforrás-kezelési tevékenységét.

Mit kell keresnie az alkalmazottak egészségi állapotát nyomon követő szoftverekben?

Az alkalmazottak jólétének előtérbe helyezése nem luxus. Ez elengedhetetlen a vállalat sikeréhez. Az alkalmazottak egészségi állapotát nyomon követő szoftverek nagy változást hozhatnak, de a rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a legjobb egészségügyi platform kiválasztásakor:

Felhasználóbarát felület: Ne feledje, a könnyű használat a legfontosabb! A jól megtervezett platform megkönnyíti a navigációt, ami magasabb elkötelezettségi és elfogadási arányt eredményez az egészségügyi programjában. Személyre szabási funkciók: Keressen olyan szoftvert, amely testreszabási lehetőségeket kínál, így egészségügyi programját a munkaerő igényeihez igazíthatja. Holisztikus szemlélet: Ne csak a lépések számát és a kalóriákat vegye figyelembe. Az ideális szoftvernek a jólét szélesebb aspektusait is figyelembe kell vennie, beleértve a mentális egészséget, a stresszkezelést és a pénzügyi jólétet. Vonzó funkciók: Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét gamifikációval, kihívásokkal és társadalmi interakcióval. Győződjön meg arról, hogy a szoftver olyan funkciókat kínál, amelyek vonzóak az alkalmazottai számára. Valós idejű nyomon követés és jelentéskészítés: Időben betekintést nyerhet alkalmazottai fizikai és mentális egészségi állapotába. Válasszon olyan egészségügyi platformokat, amelyek felismerik a tendenciákat, és azonnal kezelik a munkaerő körében felmerülő egészségügyi problémákat. Integráció és skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a választott wellness platform integrálható a meglévő humánerőforrás-rendszerekkel, és skálázható, hogy elősegítse a jövőbeli növekedést. Adatvédelem és biztonság: Tegye prioritássá az adatvédelmet szigorú intézkedésekkel és az adatfelhasználás átláthatóságával.

Az ideális vállalati egészségügyi szoftvernek nyomon kell követnie az egészségügyi mutatókat, személyre szabott kezdeményezéseket kell kínálnia, és ösztönöznie kell az egészségesebb szokásokat az alkalmazottak körében.

A 10 legjobb alkalmazott-jóléti szoftver

A megfelelő alkalmazotti egészségügyi szoftver biztosítja a szükséges erőforrásokat – például egészségügyi kihívásokat és egészségügyi kockázatértékeléseket – az alkalmazottak mentális egészségének és jólétének holisztikus kezeléséhez.

Íme a 10 legjobb alkalmazotti egészségügyi szoftver, amelyet már ma beépíthet vállalatának egészségügyi kezdeményezéseibe.

1. Wellable

via Wellable

A népszerű wellness platform, a Wellable segít a vállalatoknak testreszabható alkalmazotti wellness programok, egészségügyi tervek és vállalati egészségügyi kiállítások kidolgozásában.

Ez a díjnyertes platform zökkenőmentesen integrálható olyan wellness technológiákkal, mint az Apple Health, a FitBit és a Garmin. Könnyen kezelhető felhasználói felülettel (UI) és hasznos multimédiás tartalommal rendelkezik, amely motiválja a munkavállalókat az egészséges viselkedés kialakítására és a fitnesz útjukon való kitartásra.

A Wellable legjobb funkciói

Élvezze a szórakoztató és interaktív gamification funkciókat, például az egészséges viselkedést elősegítő wellness kihívásokat.

Vegyen részt helyszíni és élő fitnesz órákban, meditációs foglalkozásokon, alvásról szóló workshopokon, táplálkozási órákban és egyéb, iparági szakértők által vezetett programokban.

Személyre szabott támogatást és egészségügyi értékeléseket kaphat minősített egészségügyi tanácsadóktól.

Hozzáférés interaktív irányítópultokhoz és valós idejű, exportálható egészségügyi jelentésekhez.

Vezessen be dohányzásról való leszokási programot, hogy segítsen alkalmazottainak a dohányzásról való leszokásban.

A Wellable csapata 24 órában, a hét minden napján elérhető, iparágvezető támogatást és segítséget nyújt.

A Wellable korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a Wellable beállítása.

Nehézségek az étkezési adatok beviteléhez szükséges linkek megértésében

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Wellable nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a korábbi kihívások adatainak lekérése.

Wellable árak

Wellness Platform: Önálló használat 75 dollárért, minimum 25 felhasználó számára Teljes körű szolgáltatás 1000 dollárért, 500 felhasználó számára

Önirányított, 75 dollárért, minimum 25 felhasználó számára.

Teljes körű szolgáltatás 1000 dollárért 500 felhasználó számára

Egészségügyi szolgáltatások:

Többféle árazási lehetőség a gyakoriság és a szolgáltatások alapján

Wellable értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 50 értékelés)

2. Bonusly

via Bonusly

A Bonusly egy platform, amelyen a munkavállalók egymásnak adhatnak elismerést és jutalmakat. Lehetővé teszi a kollégáknak, hogy kis, virtuális „bónuszokat” adjanak egymásnak a vállalati értékek példamutató megvalósításáért, a kötelességükön túlmutató teljesítményért vagy egyszerűen csak a segítőkészségért.

Ezek a bónuszok pontok formájában halmozódnak fel, amelyeket a munkavállalók ajándékkártyákra, adományokra vagy vállalatspecifikus juttatásokra válthatnak be. A Bonusly célja, hogy növelje a munkavállalók elkötelezettségét, és elősegítse a jólétet, a morált és a csapatszellemet azáltal, hogy a elismerést nyilvánossá, időszerűvé és szórakoztatóvá teszi.

A Bonusly legjobb funkciói

Élvezze a könnyen használható funkciókat, még akkor is, ha nem jártas a technológiában.

Testreszabhatja az elismerési programokat, hogy azok illeszkedjenek vállalata kultúrájához és értékeihez.

Integrálható népszerű humánerőforrás-információs rendszerekkel (HRIS), egészségügyi alkalmazásokkal és együttműködési szoftverekkel, mint például a Microsoft Team, a Slack, az Apple Health, a Workday, a Namely és mások.

Az interaktív irányítópultok segítségével azonnal betekintést nyerhet a virtuális egészségi állapotba, a csapatkapcsolatokba, a részvételi trendekbe és az elismerések gyakoriságába.

Működtesse valós időben, mivel rugalmas, látható és bárhonnan elérhető.

Automatizálja a mérföldkőnek számító munkafolyamatokat, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat.

Bonusly korlátai

Egyes felhasználók több lehetőséget szeretnének ajándékkártyák vagy jutalomösztönzők terén, de a nemzetközi katalógusok nem kínálnak sok választási lehetőséget.

A bónuszokra egyedi adólevonási szabályok vonatkoznak, és a munkavállalók által osztalék formájában kapott pénzösszeg jelentősen csökkenhet.

Bonusly árak

Alap: 3 USD/hó felhasználónként

Előny: 5 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árazás

Bonusly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

3. YuMuuv

via YuMuuv

A munkavállalók egészsége a vállalat igazi vagyona! A YuMuuv gondoskodik erről. Ez egy csapat wellness kihívás alkalmazás, amelynek célja a munkavállalók elkötelezettségének és jólétének növelése.

A szervezetek korlátlan számú kihívástípust hozhatnak létre vagy választhatnak közülük, például lépésszámlálást, meditációs perceket vagy egészséges táplálkozási célokat. A csapatok kihívásainak adatait népszerű integrációk segítségével gyűjtik össze egy platformon, ahol ezeket az információkat elemzik, így azok személyes és vállalati használatra is értelmezhetővé és összehasonlíthatóvá válnak.

A YuMuuv legjobb funkciói

Tegye játékossá a fitneszt változatos kihívásokkal, ranglistákkal és csapatversenyekkel!

Kapjon személyes frissítéseket az előrehaladásról, és tekintse meg az egészség javulásával kapcsolatos elemzéseket.

Szinkronizálja olyan népszerű integrációkkal, mint az Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone és Android.

Használja a kézi tevékenységnaplózást, és vegyen részt a programban, függetlenül a fizikai állapotától vagy a technológiai ismereteitől.

Ösztönözze a csapatmunkát és a társadalmi interakciót csapatversenyek, csevegési funkciók és tevékenységi hírcsatornák segítségével.

Az App Store és a Google Play Store áruházakban világszerte 32 különböző nyelven érhető el.

Használja ki az egyszerű bevezetési folyamat, a megbízható ügyfélszolgálat és a korlátlan egyéni kihívások előnyeit!

A YuMuuv korlátai

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákkal vagy bizonyos modellekkel való kompatibilitási problémákkal találkozhatnak.

Az egyéni kihívásokhoz kevesebb testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.

A felhasználóknak nehézséget okozhat a fotók feltöltése a csevegőbe.

Egyes felhasználók panaszkodtak arra, hogy nem kapnak push értesítéseket a csevegésekről.

YuMuuv árak

45 nap: 650 dollártól 20 felhasználó számára

90 nap: 975 dollártól 20 felhasználó számára

365 nap: 1300 dollártól 20 felhasználó számára

YuMuuv értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. Microsoft Viva Insights

via Microsoft Viva Insights

Ki gondolta volna, hogy az e-mailek, csevegések és munkaterhelési mutatók ennyit elárulhatnak az alkalmazottak egészségi állapotáról? A Microsoft Viva Insights egy személyes termelékenységi és jóléti tanácsadó a Microsoft eszközökön belül. Elemezi a kommunikációs adatait (például e-maileket, értekezleteket és csevegéseket), hogy javaslatokat tegyen a munkamódszerek javítására.

Javaslatokat adhat a koncentrált munkavégzésre, azonosíthatja a legproduktívabb megbeszéléseket, és segíthet a kollégákkal való kapcsolattartásban. Ezenkívül tudatosságot fejlesztő gyakorlatokat kínál, és ösztönzi a munka és a magánélet közötti egészséges határok kijelölését.

Végső soron a Viva Insights célja, hogy Ön okosabban, nem pedig keményebben dolgozzon, és az egészséges életmódra helyezze a hangsúlyt.

A Microsoft Viva Insights legjobb funkciói

Értékes betekintést nyerhet vállalkozásába a rugalmas, azonnal használható jelentések könyvtárának segítségével, amelyeket megoszthat az üzleti vezetőkkel.

Ismerje meg azokat a mintákat, amelyek kiégéshez és a termelékenység csökkenéséhez vezethetnek, például a túl kevés koncentrációs idő, a nem megfelelő coaching és a munkaidőn túli munkavégzés.

Segítsen a csapatoknak növelni a termelékenységet és megőrizni a jó közérzetet egyéni megbeszélések és csapatok számára kidolgozott eszközökkel, például közös célok és megbeszélésmentes napok bevezetésével.

Gyűjtsön visszajelzéseket a találkozó résztvevőitől. Gondolkodjon el a találkozói szokásain és a találkozók kategóriájával kapcsolatos betekintéseken. Igazítsa a találkozókon töltött időt céljaihoz.

Fedezze fel az elmúlt négy hét időfelhasználásának tendenciáit, és azonosítsa a hálózat és az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit.

A Microsoft Viva Insights korlátai

Nem rögzíti az egészségügyi és mentális jólét mutatóit

Nem lehet csapatfitnesz-kihívásokat létrehozni, és nem integrálható egészségügyi alkalmazásokkal.

Egyes felhasználók késedelmet tapasztaltak az adatok megszerzésében, mivel a fióknak 27 hónapig aktívnak kell lennie.

A Microsoft Viva Insights árai

Microsoft Viva Insights: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Microsoft Viva Workplace Analytics és Employee Feedback: 6 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Microsoft Viva Suite: 12 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Microsoft Viva Insights értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Woliba

via Woliba

Szeretne egy alkalmazást, amely mindent megtesz az alkalmazottai egészségéért? Akkor a Woliba a HR-csapatok legjobb barátja! Ez egy átfogó alkalmazotti élményplatform, amely az egészség, az elismerés, a jutalmazás és az elkötelezettség funkcióit ötvözi egy mobilbarát alkalmazásban.

A szoftver célja a pozitív munkahelyi kultúra elősegítése és a csapatmunka javítása.

A Woliba legjobb funkciói

Nyilvánosan ismerje el és jutalmazza azokat a kollégákat , akik példásan képviselik a vállalat értékeit, többletmunkát végeznek, vagy egyszerűen csak segítőkészek.

Ösztönözze az egészséges szokásokat kihívások, célkitűzések és oktatási források segítségével, elősegítve a jólét holisztikus megközelítését.

Támogassa a kapcsolatok és a csapatmunka fejlesztését közösségi funkciók, játékosító elemek és személyre szabott visszajelzések segítségével.

Szervezzen virtuális vagy személyes eseményeket, például csapatépítő kirándulásokat vagy wellness workshopokat.

Csatlakozzon különböző fitnesz-nyomkövetőkhöz, HR-eszközökhöz és kommunikációs platformokhoz.

A Woliba korlátai

A felhasználóknak problémát okozhat a biometrikus szűrő űrlap megtalálása.

A túlzott vagy következetlen értesítések információtúlterheléshez vezethetnek.

A lépések, kilométerek és kalóriák frissítése késhet.

Woliba árak

Core : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 7 USD/hó felhasználónként

Woliba értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

6. PerkUp

A PerkUp egy olyan platform, amely segít a vállalatoknak a jutalmazás és elismerés révén növelni a munkavállalók elkötelezettségét és javítani a vállalati kultúrát.

A PerkUp segítségével javíthatja a munkavállalói megtartást és a vállalati kultúrát azáltal, hogy megünnepli a munkaviszony évfordulóit, születésnapokat, új munkavállalók beilleszkedését és egyéb mérföldköveket. A PerkUp segítségével jutalmazhatja ügyfeleit vagy partnereit ajánlások, hűség vagy visszajelzésekért.

A PerkUp számos terméket és jutalmat kínál, amelyeket igényeinek megfelelően testreszabhat és automatizálhat.

A PerkUp legjobb funkciói

Rendeljen prémium termékeket, például vállalati ruházatot, ajándékkártyákat és élményeket világszerte, egyszerű testreszabási lehetőségekkel és alacsony minimális rendelési mennyiséggel.

Motiválja alkalmazottait egymás közötti elismeréssel, dicsérettel és személyre szabott üzenetekkel.

Jutalmazza az eredményeket, ünnepelje a mérföldköveket, és mutassa ki elismerését az egyéni és csapatmunkáért!

Kezelje a költségvetéseket, kövesse nyomon a kiadásokat, és elemezze a programok hatékonyságát átfogó jelentések és betekintések segítségével.

Integrálja a népszerű HR szoftvereket, eszközöket és munkaplatformokat

A PerkUp korlátai

Egyes felhasználóknak képzésre lehet szükségük, hogy megismerjék a folyamatot és a kreditek használatát.

A PerkUp korlátozottan integrálható más rendszerekkel, például HRIS, Slack, Amazon Business és SSO/SAML.

PerkUp árak

Egyedi árazás

PerkUp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Wellness360

via Wellness360

Holisztikus wellness szolgáltatót keres? Ismerje meg a Wellness360-at! Különböző szervezetek számára kínál vállalati wellness megoldásokat.

Segít a vállalkozásoknak elősegíteni az egészséges és elkötelezett munkahelyi kultúrát olyan funkciók kínálásával, mint az egészségügyi kockázatértékelés, biometrikus szűrés, wellness kihívások, coaching, jutalmak, kommunikáció és COVID-19 önértékelés.

A Wellness360 integrálható népszerű fitneszkészülékekkel és alkalmazásokkal, valamint támogatja az adatalapú elemzéseket és a testreszabási lehetőségeket.

A Wellness360 legjobb funkciói

A Wellness360 technológiájával és tartalmával testreszabhatja és márkázhatja wellness programját.

Használja ki az egyedi egészségügyi kezdeményezések előnyeit, amelyek az alkalmazottak egészségügyi kockázatértékelésén alapuló válaszai alapján az ő konkrét igényeikre és érdekeikre összpontosítanak.

Szinkronizálja viselhető eszközeit, fitneszkövetőit és egészségügyi alkalmazásait a Wellness 360 platformmal.

Hozzáférés a felhasználó céljai és érdeklődési körei alapján összeállított, egészségügyi és wellness témájú tartalmakat tartalmazó könyvtárhoz.

Tervezzen személyes edzéseket, mentális egészségügyi tanácsadást, egészségügyi coachingot és még sok mást!

A Wellness360 korlátai

Az árak túl magasak vagy nem egyértelműek lehetnek más wellness megoldásokhoz képest.

Egyes felhasználók a platformot túl merevnek vagy általánosnak tartják ahhoz, hogy megfeleljen az egyéni céljaiknak és preferenciáiknak.

Egyes felhasználók késedelmet vagy nehézségeket tapasztalhatnak problémáik megoldásában.

Wellness360 árak

Egyedi árazás

Wellness360 értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

8. Vantage Fit

via VantageFit

Lépjünk túl a GenAI-n! A Vantage Fit egy AI-alapú vállalati wellness-alkalmazás, amely segít a munkáltatóknak hatékony wellness-kezdeményezések, például ösztönző programok és alkalmazotti kihívások létrehozásában és kezelésében.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék fizikai aktivitásukat, pulzusukat, kalóriájukat és egyéb egészségügyi mutatóikat, valamint részt vegyenek különböző fitnesz feladatokban és versenyekben.

Emellett gamifikációs, ösztönző és elismerési funkciókat is kínál, amelyek motiválják és jutalmazzák a munkavállalókat egészségügyi erőfeszítéseikért.

A Vantage Fit legjobb funkciói

Tegyen többet a fitnesz nyomon követésénél: vegyen fel olyan funkciókat, mint az alvásfigyelés, a vízfogyasztás nyomon követése, sőt még a hangulat nyomon követése is.

A programot az Ön egyedi igényeihez és kultúrájához igazíthatja az előre elkészített kihívások közül választva, egyedi kihívásokat létrehozva és a meglévő rendszerébe integrálva.

Ösztönözze az elkötelezettséget olyan funkciók segítségével, mint a csapatversenyek, ranglisták és személyre szabott jutalmak.

Kövesse nyomon, elemezze és javítsa az alkalmazottak egészségügyi mutatóit átfogó betekintéssel.

A Vantage Fit korlátai

Lehetséges következetlenségek a lépésszámlálás, a távolság rögzítése, sőt akár teljes adatvesztés esetén is.

A gamifikációs elemek kevésbé vonzóak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik a baráti versengésből merítenek erőt.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás jelentősen lemeríti készülékeik akkumulátorát.

Vantage Fit árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Prémium: 1 dollár/hét felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Vantage Fit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

9. Nectar

via Nectar

A Nectarral véget ér a keresés az ingyenes munkavállalói elkötelezettségi platform után! A felhasználóbarát felületéről ismert alkalmazás megkönnyíti a munkavállalók és a vezetők számára, hogy a lehető legjobban kihasználják az egyedi funkcióit.

Ezenkívül a platform zökkenőmentesen integrálható a népszerű HR- és kommunikációs eszközökkel, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat és javítva az elérhetőséget.

Bár az alapfunkciók ingyenesek, a Nectar HR alkalmazás fizetős csomagokat is kínál, amelyek további funkciókat tartalmaznak, például teljesítménymenedzsment eszközöket, automatizált beilleszkedési folyamatot és fejlett elemzési funkciókat.

A Nectar legjobb funkciói

Nyilvános „üdvözletek” küldése és fogadása a szervezeten belül

Váltson be különféle jutalmakat, például ajándékkártyákat, vállalati ajándéktárgyakat és egyebeket.

Gyűjtsön pontokat elismerés, vállalati kezdeményezésekben való részvétel, sőt akár feladatok elvégzése révén is.

Exkluzív kedvezmények és ajánlatok különböző termékekre és szolgáltatásokra, a szórakozástól és utazástól az egészségig és wellnessig.

Ossza meg visszajelzéseit a vállalat különböző területeiről, beleértve a munkakörnyezetet, a vezetést és a vállalati kultúrát.

A Nectar korlátai

Nincs elég rugalmasság ahhoz, hogy olyan programokat hozzanak létre, amelyek valóban illeszkednek a vállalati kultúrához és igényekhez.

Egyes felhasználók a jutalmak pont-dollár arányát kevésbé vonzónak tartják más platformokhoz képest.

Egyes felhasználók inkább egy olyan platformot részesítenek előnyben, amely szélesebb körű interaktív funkciókat kínál, például felméréseket, célkitűzések megadását vagy játékos kihívásokat.

Nem integrálható egészségügyi alkalmazásokkal, ezért nem tud wellness mutatókat biztosítani.

A Nectar árai

Alapcsomag: 2,75 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Plusz: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Nectar értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

10. Limeade

via Limeade

A Limeade egy vállalati jóléti és elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket alkalmazottaik fizikai, érzelmi, pénzügyi és munkahelyi jólétének javításában.

Tudományos alapú megközelítésével és iparágvezető megoldásaival segít a vállalatoknak holisztikus lépéseket tenni az alkalmazottak egészségének javítása és az egészségügyi költségek csökkentése érdekében. Ezzel a vállalatok jelentősen növelhetik alkalmazottaik termelékenységét.

A Limeade legjobb funkciói

Segítsen az alkalmazottaknak javítani általános jólétüket tudományosan alátámasztott tevékenységekkel, értékelésekkel és erőforrásokkal.

Adjon munkavállalóinak olyan eszközöket, amelyekkel javíthatják a visszajelzéseket, az elismerést és az egyéni coachingot.

Gyűjtse össze az alkalmazottak visszajelzéseit és véleményét olyan funkciók segítségével, mint a felmérések, közvélemény-kutatások és pulzusmérések.

Használjon központi platformot a vállalat egészére kiterjedő kommunikációhoz, és tartsa alkalmazottait tájékozottnak és összekapcsoltnak.

Élvezze a skálázhatóság és a testreszabhatóság előnyeit, hogy megfeleljen a szervezet igényeinek.

A Limeade korlátai

A fejlett funkciók, például a részletes elemzések, a vezetői képzés és a kiterjedt testreszabási lehetőségek igénybevétele további díjakat von maga után.

A mobilalkalmazás ugyan funkcionális, de nem kínál olyan funkciókat, mint a kollégák elismerése és a webes platformon elérhető egyes felmérési funkciók.

Egyes felhasználók szerint a konfigurációs folyamat bonyolult és technikai szakértelmet igényel.

Limeade árak

Egyedi árazás

Limeade értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Miután áttekintettük a munkavállalói egészségügyi állapotot nyomon követő szoftverek alapvető jellemzőit és bemutattuk a 10 legjobb szoftvert, nézzük meg a ClickUp-ot, egy csúcstechnológiás munkavállalói menedzsment eszközt.

ClickUp

Képzelje el a következő helyzetet: HR-osztálya papírmunkával van elhalmozva, jóváhagyásokat hajszol, és úgy érzi, hogy elszakadt a munkavállalóktól. Szükségük van egy robusztus HR-menedzsment platformra.

Az eszköz egyszerűsíti a HR-feladatokat, az alkalmazottak beillesztésétől a teljesítményértékelésig, így értékes időt és energiát takarít meg. Adja hozzá a listához az automatizált bérszámfejtést, a könnyű szabadságnyilvántartást és az alkalmazottak adataihoz való azonnali hozzáférést. Voilà! Ez a végső megoldás minden HR-csapat számára!

Most pedig üdvözöljük a ClickUp HR menedzsment platformot!

Hozza létre a tökéletes rendszert a felvétel, a beilleszkedés és a munkavállalók fejlesztésének egyszerűsítéséhez a ClickUp HR-menedzsment platformjával.

Az alkalmazottak kezelése rengeteg papírmunkával járhat, de nem feltétlenül kell így lennie! Búcsút inthet a unalmas papírmunkának és a manuális folyamatoknak a ClickUp Automation segítségével.

Válasszon a több mint 100 ClickUp Automation szekvenciából, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, a rutin feladatokat, a projektátadásokat és egyebeket.

A ClickUp Automation segítségével optimalizálhatja vállalatának HR-funkcióit a sebesség és a pontosság érdekében:

Szüntesse meg a manuális feladatokat, mint például az üdvözlő e-mailek küldése, a feladatok kiosztása és a hozzáférés engedélyezése előre elkészített automatizálási sablonokkal.

Biztosítson hatékony beilleszkedési élményt az új alkalmazottak számára azáltal, hogy meghatározott kritériumok alapján automatikusan elindítja a szükséges lépéseket.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy elektronikus úton nyújtsák be szabadságkérelmeiket, és automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat előre meghatározott szabályok alapján.

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket a teljesítményértékelésekhez, amelyek automatikusan felszólítják a vezetőket az értékelések megkezdésére és befejezésére.

Ez végső soron lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy olyan stratégiai kezdeményezésekre koncentráljanak, amelyek elősegítik az elkötelezettséget, a termelékenységet és az általános sikert.

Profi tipp: Kombinálja ezeket az automatizálási funkciókat a ClickUp Brain AI-alapú eszközeivel, hogy a munkavállalói adatok alapján személyre szabott elismerési jutalmakat ajánlhasson. Elemezze ezeket az adatokat, hogy azonosítsa azokat a munkavállalókat, akik kiégés veszélyének vannak kitéve. Mérje fel a csapat készségeit, és azonosítsa a képzésre vagy fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Views segítségével áttekintheti az egész toborzási folyamatot és a HR-funkciókat.

Továbbá, a több mint 15 rugalmas ClickUp nézet jelentős előnyt jelent a HR szakemberek számára , mivel sokféle perspektívát kínál az adatokra és elősegíti a hatékony munkafolyamatokat.

A HR-csapatok gyorsabban kezelik a szűk keresztmetszeteket, időt és pénzt takarítanak meg azzal, hogy egyetlen, testreszabható ClickUp List View nézetben áttekinthetik az összes HR-feladatot, projektet és alkalmazotti adatot.

A ClickUp naptárnézete segít vizualizálni a HR-tevékenységekkel kapcsolatos közelgő eseményeket, határidőket és találkozókat, így biztosítva, hogy mindig tisztában legyen a fontos dátumokkal és elkerülje az ütemterv-ütközéseket.

Optimalizálja az erőforrás-gazdálkodást a ClickUp naptárnézetében a feladatok kategorizálásával és testreszabásával.

Emellett komplex HR-projekteket is tervezhet és kezelhet egyértelmű ütemtervekkel és függőségekkel. Kövesse nyomon az erőforrások elosztását, azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket, és proaktívan módosítsa az ütemterveket a ClickUp Gantt Chart View segítségével.

Emellett az egyedi űrlapok segítségével összegyűjtheti az alkalmazottak visszajelzéseit, nyomon követheti a képzések elvégzését vagy teljesítményadatokat gyűjthet. Legyen szakértő az alkalmazottak hangulatáról szerzett értékes betekintéssel és a ClickUp Form View segítségével azonosított fejlesztési területekkel.

Végül használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez, mint például az egyéni és csapatcélok, a befejezett feladatok, a visszajelzések értékelései és a készségfejlesztés előrehaladása. Ez egy központi helyen átfogó képet ad az alkalmazottak teljesítményéről.

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét és munkaterhelését a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja ki a ClickUp automatizálási képességeit, hogy egyszerűsítse az összes HR-feladatot és -funkciót.

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközeit az alkalmazottak elkötelezettségének és a vállalat sikerének növelése érdekében.

Használja ki a teljesítménykövető rendszer előnyeit, és segítse a HR-szakembereket abban, hogy hatékonyan kövessék és optimalizálják az alkalmazottak teljesítményét a ClickUp segítségével.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével nyomon követheti az egyes személyek és csapatok által konkrét projektekre és feladatokra fordított időt, így értékes betekintést nyerhet az egyéni teljesítménybe és a projektek hatékonyságába.

Összehangolja az egyéni és a csapat céljait, növelje a teljesítményt adat alapú visszajelzésekkel, és ösztönözze az elkötelezettséget a célok nyomon követésével, mindezt a ClickUp Goals segítségével.

Használja a több mint 100 ClickUp HR sablont az új munkavállalók beillesztéséhez, a távozó munkavállalók elbocsátásához, a munkavállalói visszajelzésekhez, a kinevezési levelekhez, az állásajánlatokhoz, az éves célokhoz, az eseménytervezéshez és még sok máshoz.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor meredek tanulási görbe lehet tapasztalható.

A ClickUp időkövető funkciója fejlesztésre szorul.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Turbózza fel HR-osztályát a ClickUp segítségével

A megfelelő alkalmazotti egészségügyi platform kiválasztása gondos mérlegelést igényel. Vizsgálja meg szervezetének költségvetését, kulturális illeszkedését, csapatának méretét, egészségügyi programjait és szolgáltatásait, valamint egészségügyi mutatóit, mielőtt kiválasztaná a szervezet egészségügyi céljainak leginkább megfelelő szoftvert.

A ClickUp segítségével olyan funkciókat vehet igénybe, mint a célkitűzés, az elismerés és a felmérések, amelyek támogathatják a jóléti kezdeményezéseket.

Regisztráljon még ma a ClickUp-on, hogy boldog, egészséges és sikerre kész, virágzó munkaerőt építsen ki!