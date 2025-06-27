A 10 legjobb Awork alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Csapata eddig zökkenőmentesen működött az Awork segítségével – egészen addig, amíg ez megváltozott. Lehet, hogy a felület kezdett kissé túl minimalistának tűnni a projekt növekvő igényeihez képest. Vagy az integrációk nem voltak elég mélyrehatóak. Vagy talán az időkövetés inkább mellékes feladatnak tűnt, mint a fő tevékenység részének.

Bármi is legyen az oka, rájött, hogy az Awork talán nem is olyan tökéletes, mint gondolta.

Ez egy tiszta, felhasználóbarát platform, amely sok lehetőséget kínál, de korlátai egyre inkább megmutatkoznak a növekvő csapatok vagy a bonyolultabb projektek esetében. Ha érezni kezdi a terhelést, talán itt az ideje, hogy felfedezze azokat az eszközöket, amelyek egy kicsit több rugalmasságot és jobb csapat termelékenységet kínálnak.

Összegyűjtöttünk 10 hatékony Awork alternatívát, amelyek segítenek a feladatok kezelésében, az egyszerű együttműködésben és abban, hogy újra élvezni tudd a projektmenedzsmentet. Kezdjük is!

Az Awork alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az Awork alternatíváiról és azok felhasználási eseteiről:

Eszköz neve Használati eset Legalkalmasabb Árak* ClickUp All-in-one platform projektmenedzsmenthez, feladatkövetéshez, dokumentumokhoz, célokhoz és egyszerű együttműködéshez Olyan csapatok, amelyek mélyreható testreszabást és rugalmasságot igényelnek az összes részlegen Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára monday. com Vizuális projektmenedzsment színekkel jelölt táblákkal, automatizálással, ütemtervekkel és irányítópultokkal. Marketing, kreatív, operatív és többfunkciós csapatok, amelyek valós idejű frissítéseket igényelnek Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Asana Feladat- és munkafolyamat-kezelés idővonal-nézetekkel, célokkal és eszközök közötti integrációkkal Olyan csapatok, amelyek több részlegre kiterjedő projekteket kezelnek és vizuális áttekinthetőséget szeretnének Ingyenes; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron. Notion Moduláris munkaterület, amely dokumentumokat, wikiket, adatbázisokat és könnyű feladatkezelést kombinál. Egyéni felhasználók vagy csapatok, akik jegyzeteket, rendszereket és projekteket szeretnének egy helyen összefogni. Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Csapatmunka Ügyfélszolgálatra szabott projektmenedzsment beépített időkövetéssel, költségvetéssel és számlázással. Ügynökségek, tanácsadók és szolgáltató cégek, amelyek több ügyfelet kezelnek Fizetős csomagok 13,99 USD/felhasználó/hónap áron GanttPRO Online Gantt-diagram eszköz idővonalakkal, függőségekkel, munkaterhelés-kezeléssel és erőforrás-tervezéssel Projekttervezők olyan iparágakban, mint az építőipar, a mérnöki munka és az informatika A fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. TeamGantt Drag-and-drop Gantt-diagram eszköz együttműködési funkciókkal és vizuális ütemezéssel Kis csapatok, amelyeknek könnyű vizuális projekttervezésre van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 59 dollártól/hónap Hive Termelékenységi platform projektnézetekkel, időnyilvántartással, csapatüzenetküldéssel és integrációkkal Gyors tempójú vagy hibrid csapatok, amelyek feladatkezelést és kommunikációt szeretnének egy központban Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Paymo Teljes funkcionalitású projektkezelő eszköz időkövetéssel, számlázással, feladatkezeléssel és csapatmunkával. Freelancerek és kisvállalkozások, akiknek számlázniuk kell ügyfeleiknek és nyomon kell követniük az időt Ingyenes; fizetős csomagok 5,9 USD-tól/felhasználó/hónap Scoro Átfogó munkamenedzsment eszköz projektekkel, CRM-mel, számlázással és jelentésekkel egy rendszerben Professzionális szolgáltató cégek, amelyeknek all-in-one üzleti operációs szoftverre van szükségük A fizetős csomagok ára 23,90 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Mit kell keresnie egy Awork alternatívában?

Az Awork megfelelő, hatékony alternatívájának kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy olyan eszközt találjon, amely illeszkedik csapata projektmenedzsment-folyamataiba, egyedi munkafolyamatába, céljaiba és növekedési igényeibe.

Itt van, amit keresnie kell:

Felhasználóbarát felület: Tiszta, intuitív elrendezés, amely minimális képzést igényel és gyorsabb beilleszkedést biztosít a csapatának.

Testreszabás: Az Ön igényeinek megfelelően testreszabható Az Ön igényeinek megfelelően testreszabható projektmenedzsment szoftver – egyedi mezők, nézetek és munkafolyamatok.

Automatizálás: Olyan eszköz, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az állapotfrissítéseket vagy a munkák kiosztását, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.

Integrációk: Egy platform, amely zökkenőmentesen kapcsolódik a csapata által már használt eszközökhöz, mint például a Slack, a Google Workspace és a Zoom.

Együttműködés: Egy eszköz, amely beépített csevegőrendszerekkel és egyszerű fájlmegosztással egyszerűsíti a kommunikációt és a fájlmegosztást.

Skálázhatóság: Olyan megoldás, amely a szervezetével együtt növekszik, és áthidalja a szilárd határokat, függetlenül attól, hogy öt vagy ötven fős csapatról van szó.

🧠 Érdekes tény: A projektmenedzserek 63%-a szerint az AI hatékonyabbá teszi munkájukat. A frissítések automatizálásától a kockázatok korai jelzéséig az AI lassan megbízható segédeszközzé válik a projektmenedzsmentben, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek sok feladatot kell egyszerre végezniük és gyorsan kell dolgozniuk.

A 10 legjobb Awork alternatíva

Rendben, fogja a kávéját (vagy bármely más italát), és merüljön el az Awork legjobb alternatíváiban, amelyekkel a projekt kaotikus helyzetei a múlté lesznek, és a csapat tagjai sokkal gyakrabban fogják egymást gratulálni.

1. ClickUp (A legjobb a hatékony projektmenedzsment és a csapatmunka együttműködéséhez)

A ClickUp segítségével gyorsabban és okosabban irányíthatja az egész projektvilágát.

Több projekt kezelése nem lehet olyan, mint a Temple Run játék, mert nem az.

ClickUp , a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, az egyetlen platform, amely lehetővé teszi, hogy profi módon tervezzen, csevegjen, nyomon kövesse az előrehaladást, írjon és automatizáljon, mindezt egy (nagyon hatékony) digitális felületen. Így nem kell többé az életéért futnia, mert a rossz menedzsment démonmajom már nem üldözi.

💜 ClickUp Tasks

Minden a ClickUp Tasks-szal kezdődik, amely a platform szívét képezi. Hozzon létre feladatokat, bontsa azokat alfeladatokra, rendeljen hozzájuk csapattagokat, állítsa be a határidőket és adjon hozzá prioritásokat.

A ClickUp Tasks segítségével komplex projekteket rendelhet hozzá, rangsorolhat és kezelhető feladatokra bonthat.

A ClickUp egyedi nézetek több mint 15féle lehetőséget kínálnak arra, hogy pontosan úgy láthassa munkáját, ahogyan szeretné. A Kanban tábláktól a Gantt-diagramokig, a naptárakig és az idővonalakig – minden csapattag kiválaszthatja a saját nézetét, miközben ugyanazon az információforráson dolgozik.

💜 ClickUp Chat

Most beszéljünk a csapatmunkáról, mert tíz alkalmazás között váltogatni egy egyetlen kérdés feltevése érdekében nem az igazi.

A ClickUp Chat és a ClickUp Clips segítségével közvetlenül a platformon belül üzeneteket küldhet csapattársainak, vagy videohívásokat kezdeményezhet. Lehet ennél egyszerűbb? Igen.

Brainstorming, frissítés és együttműködés a ClickUp Chat segítségével, anélkül, hogy lapot kellene váltani.

💜 ClickUp Docs

Miután elkészítette a tervet, szüksége lesz egy helyre, ahol tárolhatja minden zseniális ötletét – és itt jön jól a ClickUp Docs.

Készítsen mindent a wikiktől a stratégiai dokumentumokig, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz. Ráadásul az egész csapata valós időben együttműködhet a dokumentumokon.

Írjon, osszon meg és kapcsoljon össze projektwiki-ket, SOP-kat vagy értekezletjegyzeteket könnyedén a ClickUp Docs segítségével.

Ön is küzd az időgazdálkodással? Már nem kell. A ClickUp Project Time Tracking segítségével naplózhatja az órákat, használhat időzítőket vagy időjelentéseket készíthet. Teljesen integrált, így a nyomon követés soha nem tűnik fárasztó feladatnak.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével pontosan rögzítheti a munkát a jobb tervezés és az ügyfelek számlázása érdekében.

💜 ClickUp Brain

Nos, ez mind a feladatok elvégzéséről szól. De mi van a kreativitással? Nem éri néha villámcsapásszerű inspiráció, amit öt perc múlva már el is felejt? Ismerje meg a ClickUp Brain-t, a beépített AI asszisztensét. Ez a második agya (de olyan, ami nem felejt).

Azonnali ötleteket hozhat létre, és összekapcsolhatja azokat feladataival, dokumentumaival vagy céljaival, így semmi sem marad ki. Finomítja írásait, megválaszolja a munkaterületével kapcsolatos kérdéseit, és lehetővé teszi az LLM-ek közötti váltást is.

Tehát, ha olyan AI eszközökkel szeretne kapcsolatba lépni, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude, azt a ClickUp-on belül teheti meg, anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Összefoglalja a csevegéseket, a találkozók jegyzetét, és akár másodpercek alatt generáljon AI-alapú tartalmat az AI-alapú ClickUp Brain segítségével.

És itt kezdődik az igazi szórakozás!

💜 ClickUp Automations

A ClickUp Automations több mint 50 művelettel és kiváltóval rendelkezik, amelyek segítenek a munkafolyamatok beállításában, a feladatok kiosztásában, az állapotok áthelyezésében és a csapattagok értesítésében – lényegében automatizálják mindazt, amit már unalmas manuálisan elvégezni. Ez egy elengedhetetlen funkció a modern szoftveres projektmenedzsmentben.

A ClickUp Automations segítségével az ismétlődő feladatok, mint például a státuszok hozzárendelése vagy frissítése, automatikusan futnak.

Hogy mindezeket a változó elemeket értelmezni lehessen, a ClickUp Dashboards mindent egybefog. Segít nyomon követni az előrehaladást, az alkalmazottak munkaterhelését és számos egyéb mutatót néhány kattintással, így a csapat menedzsmentje sokkal könnyebbé válik.

Kövesse nyomon az előrehaladást, a KPI-ket és a csapat munkaterhelését, mindezt egy testreszabható nézetben a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp mélyebb testreszabási lehetőségeivel és beépített dokumentumaival könnyebb alkalmazkodni a komplex munkafolyamatokhoz, mint az Awork esetében. Emellett fejlettebb automatizálási és integrációs lehetőségeket is támogat, így a csapatok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek.

Összegzés? A ClickUp projektmenedzsment csapatok számára nem csak a projekteket kezeli, hanem az egész csapat munkáját is fejleszti.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis tanulási görbe várható a sok gazdag funkció miatt.

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy minden nézetet tartalmaz, amit a desktop alkalmazás.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése a következőket írja:

Összességében azonban, különösen felhasználóként, nagyon elégedett vagyok a termékkel, és ez működik a legjobban az összes közül, amit kipróbáltunk, különösen azoknak a nem IT/fejlesztési részlegeknek, amelyek korábban más megoldások használatával küszködtek.

Összességében azonban, különösen felhasználóként, nagyon elégedett vagyok a termékkel, és ez működik a legjobban az összes közül, amit kipróbáltunk, különösen azoknak a nem IT/fejlesztési részlegeknek, amelyek korábban más megoldások használatával küszködtek.

📮 ClickUp Insight: Minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak néhány másodpercet vennének igénybe! A ClickUp Connected Search funkciója egyesíti az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

2. Monday.com (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)

Ha csapata kedveli a színkódokkal jelölt áttekinthetőséget és a vizuális tervezési megközelítést, akkor a Monday.com az Ön számára ideális választás.

A káosz rendezésére és a munkafolyamatok egyszerűsítésére készült, olyan vizuális eszközöket kínál, mint a Gantt-diagramok és a testreszabható irányítópultok. Ideális alternatíva azoknak az Asana-felhasználóknak is, akik meg akarják őrizni a struktúrát és a stílust.

Monday.com legjobb funkciói

A drag-and-drop elemekkel testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.

Automatizálja a mindennapi munkát, és szerezzen azonnali betekintést az AI-alapú döntéshozatallal.

A beépített fájlmegosztási és feladatkiosztási funkciók segítségével együttműködhet a különböző részlegek között.

Képzelje el az előrehaladást Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal és testreszabható irányítópultokkal.

Monday.com korlátai

Az ingyenes csomag csak két felhasználót engedélyez munkaterületenként.

A komplex munkafolyamatokhoz szükséges fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

Az árak drágák lehetnek, ha nagy csapatod van, de őszintén szólva, ha jól használod, megéri. Van ingyenes csomagjuk is, de szerintem a fizetős csomagok hasznosabbak, ha az összes funkciót szeretnéd használni. Ez tényleg attól függ, mire van szükséged és mekkora a költségvetésed.

Az árak drágák lehetnek, ha nagy csapatod van, de őszintén szólva, ha jól használod, megéri. Van ingyenes csomagjuk is, de szerintem a fizetős csomagok hasznosabbak, ha az összes funkciót szeretnéd használni. Ez tényleg attól függ, mire van szükséged és mekkora a költségvetésed.

3. Asana (A legjobb intuitív és skálázható feladatkezeléshez)

via Asana

Ha tiszta, felesleges sallangoktól mentes felületet és skálázható struktúrát szeretne, az Asana egy jó választás. A többféle feladatnézet és a hatékony automatizálás segít a gyorsan változó csapatoknak a koordinációban. Akár marketingkampányokat futtat, akár termékeket dob piacra, az Asana áthidalja a szilókat és mindent szervezetten tart – anélkül, hogy túlterhelné Önt.

A funkciók a növekedéseddel együtt fejlődnek, így a szoftver többfunkciós együttműködésre lett kialakítva és könnyedén skálázható – az egyéni kezdőktől a teljes értékű vállalati csapatokig.

Az Asana legjobb funkciói

Tekintse meg a feladatokat lista, idővonal, naptár, Gantt vagy Kanban nézetben.

Ossza fel a nagy projekteket kisebb feladatokra, alfeladatokra és egyértelmű felelősségi körökre.

Automatizálja az ismétlődő frissítéseket és emlékeztetőket, hogy a dolgok zökkenőmentesen haladjanak, anélkül, hogy mikromanagementet kellene alkalmaznia.

Maradjon koncentrált a célokra a valós idejű irányítópultok és a haladás nyomon követése segítségével.

Az Asana korlátai

Megtanulása kezdőknek nehéz

A feladatoknak csak egy megbízottja lehet.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Advanced : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Az Asana kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek strukturált és átlátható munkafolyamatokra van szükségük. Elég rugalmas ahhoz, hogy különböző típusú projektekhez is használható legyen, és segített nekünk a szervezettség fenntartásában, különösen a növekedésünk során – de készüljön fel arra, hogy egy kis időt (és esetleg pénzt) kell befektetnie ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle.

Az Asana kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek strukturált és átlátható munkafolyamatokra van szükségük. Elég rugalmas ahhoz, hogy különböző típusú projektekhez is használható legyen, és segített nekünk a szervezettség fenntartásában, különösen a növekedésünk során – de készüljön fel arra, hogy egy kis időt (és esetleg pénzt) kell befektetnie ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle.

👀 Tudta? A hatókör kiterjesztése tönkreteheti a munkáját és pénzbe kerülhet. Az FBI ügyiratait digitalizáló projekt annyira megduzzadt a hozzáadott funkciók, a változó célok és a tisztázatlan vezetés miatt, hogy 170 millió dollárt emésztett fel, és még a bevezetése előtt leállították. Egy tiszta újraindítás, sokkal szűkebb hatókörrel, évekkel később megmentette a projektet.

4. Notion (A legjobb tudásmenedzsmenthez és AI-alapú munkafolyamatokhoz)

via Notion

A projektmenedzsment szoftverének úgy kell működnie, mintha az agyának kiterjesztése lenne, és a Notion pontosan ezt célozza meg. Feladatkezelést, dokumentumokat, wikiket, naptárakat és beépített mesterséges intelligenciát egyesít egy esztétikus platformban. A Notion rugalmas munkaterületet kínál, amely alkalmazkodik a különböző igényekhez, ami megkülönbözteti az Awork csapatközpontú feladatkövetésétől.

Testreszabható sablonokkal, projektmenedzsment példákkal és szervezési eszközökkel ez egy jó választás azok számára, akik a gyakorlatiasabb munkamódszert részesítik előnyben.

A Notion legjobb funkciói

Használja a Notion AI-t ötleteléshez, összefoglaláshoz, íráshoz, fordításhoz és válaszok kereséséhez a munkaterületén.

Hozzon létre dedikált tereket a csapatok számára, hogy együttműködhessenek és szervezettek maradjanak.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat több mint 100 tartalomblokkal, beleértve a wikiket és a sprint táblákat.

Hozzáférés több mint 30 000 sablonhoz, például projektkövetőkhöz és CRM-sablonokhoz.

A Notion korlátai

Nem támogatja a komplex munkafolyamatokat

A Notion sablonok létrehozása időigényes lehet.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Notion egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a zökkenőmentes együttműködés, az egyszerű szerkesztés, valamint a publikálás és megosztás lehetősége bárkivel.

A Notion egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a zökkenőmentes együttműködés, az egyszerű szerkesztés, valamint a publikálás és megosztás lehetősége bárkivel.

📚 Olvassa el még: A legjobb Notion alternatívák és versenytársak

5. Teamwork (A legjobb átlátható, ügyfélközpontú projektek kezeléséhez)

via Teamwork

Ha csapata naponta ügyel a vevői határidők, költségvetések és elvárások betartására, a Teamwork népszerű alternatívája az Aworknak.

Ügynökségek és szolgáltató csapatok számára készült, és ötvözi a projekttervezést, a dokumentumkezelést, az időkövetést, a számlázást és az ügyfelekkel való együttműködést. Ideális óradíjas számlázáshoz, segít racionalizálni a munkát, miközben az ügyfelek elégedettségét is biztosítja.

A Teamwork legjobb funkciói

Tervezze meg az erőforrásokat, kezelje a munkaterhelést és jelezze előre a kapacitást, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

Naplózza az időt, kövesse nyomon a kiadásokat, és küldjön számlákat közvetlenül a projekt irányítópultjáról.

Állítson be mérföldköveket az egyértelmű ügyfél-ellenőrzési pontok és a jobb elszámoltathatóság érdekében.

Válasszon a Kanban, Gantt, lista vagy táblázat nézetek közül a teljes rugalmasság érdekében.

A csapatmunka korlátai

Korlátozott ingyenes csomag

A felület néha akadozhat.

Teamwork árak

Ingyenes

Ár: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Ár: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így szól:

Én a Teamwork-et használom, és szerintem ez egy remek hely az ügyfelekkel való együttműködéshez. Nagyon hasznos, hogy egy helyen lehet megjeleníteni az ütemterveket, kiosztani az ügyfelek feladatait, fájlokat és üzeneteket küldeni. Van egy olyan funkciójuk is, amit „proofs”-nak hívnak, amellyel meg lehet osztani azokat a dokumentumokat, amelyekhez az ügyfelek visszajelzése szükséges...

Én a Teamwork-et használom, és szerintem ez egy remek hely az ügyfelekkel való együttműködéshez. Nagyon hasznos, hogy egy helyen lehet megjeleníteni az ütemterveket, kiosztani az ügyfelek feladatait, fájlokat és üzeneteket küldeni. Van egy olyan funkciójuk is, amit „proofs”-nak hívnak, amellyel meg lehet osztani azokat a dokumentumokat, amelyekhez az ügyfelek visszajelzése szükséges...

👀 Tudta? Mielőtt a projektmenedzsment hivatalossá vált, a légiközlekedési iparban ellenőrző listákat használtak a katasztrofális hibák elkerülésére. Miután 1935-ben egy Boeing B-17 repülőgép lezuhant egy repülés előtti lépés elmulasztása miatt, az ellenőrző listák a normává váltak. Ez a gyakorlat részben inspirálta a modern feladatlistákat, amelyeket ma szoftvereszközökben, öntapadós jegyzetekben és agyi mentésekben használunk.

6. GanttPRO (A legjobb komplex függőségekkel rendelkező vizuális idővonal-tervezéshez)

via GanttPRO

Ha szereti az idővonalakat, a színkódolt oszlopokat és azt, hogy projektjei zökkenőmentesen haladnak, akkor a GanttPRO pont az Ön számára való.

Többfázisú, többcsapatos projekteket (pl. építkezés, termékfejlesztés vagy rendezvénytervezés) irányító csapatok számára készült, és drag-and-drop Gantt-diagramokkal biztosít áttekinthetőséget.

A GanttPRO legjobb funkciói

Interaktív Gantt-diagramok a feladatok tervezéséhez, kiosztásához és összekapcsolásához, világos vizuális ábrázolással.

Többféle nézet – rács, tábla és portfólió – a különböző tervezési preferenciáknak megfelelően.

Munkaterhelés-kezelő eszközök az erőforrások egyensúlyának megteremtéséhez és a termelékenység hatékony növeléséhez

Időkövetés a pontos betekintés és a jobb projektelőrejelzés érdekében

A GanttPRO korlátai

Nincs állandó ingyenes verziója.

A nagyobb csapatoknál problémát jelenthet a méretezhetőség.

GanttPRO árak

Alap: 9 USD/hó felhasználónként

Haladó: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a GanttPRO-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint

A felület rendkívül felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem szakértők a projektmenedzsment területén. Imádom a drag-and-drop funkciót, amellyel gyorsan és intuitív módon állíthatók be az ütemtervek és a feladatok közötti függőségek.

A felület rendkívül felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem szakértők a projektmenedzsment területén. Imádom a drag-and-drop funkciót, amellyel gyorsan és intuitív módon állíthatók be az ütemtervek és a feladatok közötti függőségek.

7. TeamGantt (A legjobb egyszerű, időtakarékos projektmenedzsmenthez)

via TeamGantt

Ha Önnek a határidők a legfontosabbak, és inkább a sávokat húzza, mint a határidőket begépeli, akkor a TeamGantt az Ön számára ideális választás.

Ez a könnyű, egyszerű projektmenedzsment eszköz kristálytisztán tartja a dolgokat, középpontjában a drag-and-drop Gantt-diagramokkal. Kisvállalkozások vagy csapatok számára készült, akiknek az életük a menetrendről szól, és (szinte) szórakoztatóvá teszi a több projekt közötti egyensúlyozást.

A TeamGantt legjobb funkciói

Állítsa be a dátumokat, rendezze át a feladatokat, és kezelje a függőségeket drag-and-drop Gantt-diagramok segítségével.

Váltson a naptár, lista, Kanban és portfólió nézetek között, hogy azok illeszkedjenek csapata munkafolyamatához.

Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését valós időben, hogy a feladatokat egyenletesen ossza el.

Hasonlítsa össze a tervezett és a tényleges ütemterveket az alapjelentésekkel, hogy felismerje és kezelje a késedelmeket.

A TeamGantt korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A mobilalkalmazás nem olyan hatékony, mint a webalkalmazás.

TeamGantt árak

Ingyenes: 1 projekt 60 feladattal

Előny: 59 USD/hó menedzserenként

Korlátlan minden: Egyedi árazás

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a TeamGantt-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Ez egy jó szoftver, amelyet minden szakembernek és üzleti vezetőnek ajánlok a projektmenedzsmenthez. Csak a naptár egy kicsit kicsi a mobiltelefonon, de számítógépen tökéletes.

Ez egy jó szoftver, amelyet minden szakembernek és üzleti vezetőnek ajánlok a projektmenedzsmenthez. Csak a naptár egy kicsit kicsi a mobiltelefonon, de számítógépen tökéletes.

8. Hive (A legjobb AI-alapú együttműködéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Hive

A Hive célja, hogy minden egyszerű és egységes legyen. Ahelyett, hogy az alkalmazások között kellene váltogatni, támogatja a növekvő csapatokat, amelyeknek mindenre szükségük van egy helyen: projektnézetek, AI-segítség, időkövetés és akár Zoom-hívások is.

Akár projektekben működik együtt, akár határidőket kezel, ez a megoldás úgy lett kialakítva, hogy a közös munka zökkenőmentesebb és sokkal kevésbé stresszes legyen.

A Hive legjobb funkciói

Vizualizálja a feladatokat Kanban, Gantt, naptár nézetek és egyéb eszközök segítségével.

Optimalizálja a munkafolyamatokat, szerkessze a dokumentumokat és elemezze az adatokat a Hive mesterséges intelligenciával ellátott asszisztensével.

Nyomon követheti az időt az akciókártyákon, jelentéseket készíthet, valamint integrálhatja a QuickBooks számlázási rendszert.

Automatizálja a feladatokat egyedi vagy előre elkészített munkafolyamatokkal a különböző platformokon.

A Hive korlátai

A munkafolyamat-automatizáláshoz hasonló fontos funkciók fizetős kiegészítők.

Megtanulása nehéz azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

Hive árak

Örökre ingyenes

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Hive-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Marketingcsapatunk a Hive-ot használta egy több hetes különleges kezdeményezés megszervezéséhez. Mivel cégünk alkalmazottai az egész országban szétszóródva dolgoznak, szükségünk volt egy olyan megoldásra, amelynek segítségével mindenki úgy érezheti, mintha mindig ugyanabban a helyiségben dolgozna.

Marketingcsapatunk a Hive-ot használta egy több hetes különleges kezdeményezés megszervezéséhez. Mivel cégünk alkalmazottai az egész országban szétszóródva dolgoznak, szükségünk volt egy olyan megoldásra, amelynek segítségével mindenki úgy érezheti, mintha mindig ugyanabban a helyiségben dolgozna.

9. Paymo (A legjobb időkövetéshez és pénzügyi menedzsmenthez)

via Paymo

A Paymo egyedülálló értékesítési pontja az időkövetés, a feladatkezelés és a számlázás zökkenőmentes integrációja egy platformon belül. Feladatkezelő szoftverként az Awork-tól abban különbözik, hogy kifejezetten szabadúszók, kis csapatok és ügynökségek számára készült, akiknek szükségük van a számlázható órák nyomon követésére és számlák generálására.

A Paymo hatékonyabbá teszi a projektek kezelését és a számlázást, különösen az óradíjat alkalmazó vállalkozások számára.

A Paymo legjobb funkciói

Időkövetés időzítőkkel, Pomodoro-val vagy tömeges bejegyzésekkel a jobb számlázás érdekében.

Kezelje a feladatokat Kanban táblák, Gantt-diagramok és emlékeztetők segítségével.

Állítson be költségvetéseket, kövesse nyomon a kiadásokat, és állítson ki számlákat PayPal vagy Stripe számára.

Egyensúlyozza a munkaterhelést az erőforrás-terhelési diagramok és a rendelkezésre állási naptárak segítségével.

A Paymo korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

Nincsenek fejlett funkciók nagyobb csapatok számára

Paymo árak

Örökre ingyenes

Starter: 5,9 USD/hó felhasználónként (3 hónap után 9,9 USD)

Kis iroda: 10,9 USD/hó felhasználónként (3 hónap után: 15,9 USD)

Üzleti: 16,9 USD/hó felhasználónként (3 hónap után: 23,9 USD)

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (690+ értékelés)

Mit mondanak a Paymo-ról a valós felhasználók?

A Capterra értékelése olvasás:

Összességében nagyon elégedett vagyok. Szeretném, ha a Paymo több testreszabási lehetőséget és robusztusabb sablonokat kínálna, vagy egy okos AI asszisztenst, amely elemzi a használatomat és javaslatokat tesz, hogy még több időt takarítsak meg.

Összességében nagyon elégedett vagyok. Szeretném, ha a Paymo több testreszabási lehetőséget és robusztusabb sablonokat kínálna, vagy egy okos AI asszisztenst, amely elemzi a használatomat és javaslatokat tesz, hogy még több időt takarítsak meg.

📚 Olvassa el még: A legfontosabb projektmenedzsment trendek, amelyekre érdemes figyelni

10. Scoro (A legjobb okosabb projektmenedzsmenthez pénzügyi ellenőrzéssel)

via Scoro

A Scoro olyan, mint egy projektmenedzser, aki szereti a táblázatokat, de ért a pénzügyekhez és az ügyfélkezeléshez is. Tökéletes megoldás azoknak a tanácsadó cégeknek és ügynökségeknek, amelyeknek több kell, mint a feladatok nyomon követése.

Az Awork-tól eltérően a Scoro összekapcsolja a projekttervezést, a költségvetés-tervezést, a számlázást és a CRM-et, így világosabb képet kaphat vállalkozásáról. Ki ne szeretne egy olyan eszközt, amely minden ügyét rendben tartja?

A Scoro legjobb funkciói

Kezelje minden projekt szakaszát, az árajánlattól a számlázásig, integrált életciklus-eszközökkel.

Egyensúlyozza ki csapata munkaterhelését valós idejű erőforrás-tervezéssel és foglalással.

Kövesse nyomon a jövedelmezőséget pénzügyi irányítópultokkal és részletes projektmutatókkal.

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy kiemelje a KPI-ket, mint például a számlázható órákat, a költségvetéseket és a késedelmes feladatokat.

A Scoro korlátai

Nincs állandó ingyenes csomagja.

Más eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Scoro árak

Alap: 23,90 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 38,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak a Scoro-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése azt mondja:

Kezdőknek jó, de egy ügynökség növekedésével ez nem a megfelelő eszköz a napi menedzsmenthez

Kezdőknek jó, de egy ügynökség növekedésével ez nem a megfelelő eszköz a napi menedzsmenthez

💡 Profi tipp: Mielőtt elkötelezi magát, vonja be csapatát a próbaidőszakba, és válassza ki azt az eszközt, amely a leghatékonyabbá teszi csapatát.

Válassza a megfelelő váltást a ClickUp segítségével

A projektmenedzsment eszközök cseréje nem árulás, hanem fejlődés. Ahogy a csapata növekszik és a szükségletei változnak, elengedhetetlen, hogy olyan eszközt találjon, amely lépést tart a változásokkal.

Bár az általunk bemutatott Awork alternatívák mindegyike értékes funkciókat kínál, a ClickUp viszi a pálmát. Projektmenedzsment funkciókat kínál, de azok rugalmasak, együttműködésre alkalmasak és automatizálhatók.

Akár idővonalakkal, csapatokkal vagy feladatokkal kell foglalkoznia, a ClickUp egy olyan all-in-one megoldást kínál, amely a projekt kaotikus helyzetét egy jól begyakorolt táncnak tűnik. Szóval ne habozzon! Kattintson ki a régiből, és kattintson be valami jobba.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!