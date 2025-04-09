Top Project Management Trends to Watch Out for in 2025

A Projektmenedzsment Intézet (PMI) szerint a projektközpontú iparágak teljes GDP-je 2030-ra várhatóan 34,5 billió dollárra emelkedik.

A projektmenedzsment, ahogyan azt eddig ismertük, drámai változásokon ment keresztül. A távmunka, a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia átalakítja a projektmenedzsmentet.

A hagyományos, centralizált projektmenedzsmentről egy együttműködőbb, adatközpontú és automatizált megközelítésre állunk át.

Egyéb projektmenedzsment trendek, amelyek a középpontba kerülnek: a munkavállalók jóléte a termelékenység növelése érdekében, hibrid projektmenedzsment módszerek a rugalmasság érdekében, az automatizálás és a hatékonyság növelése köré épülő AI projektmenedzsment, valamint a soft skill-ekre való összpontosítás.

Ez az útmutató a projektmenedzserek munkáját meghatározó változó trendeket tárgyalja. Merüljön el a témában, hogy megértse, hogyan érheti el céljait projektmenedzserként. 🎯

1. trend: A projektmenedzsment fejlesztése mesterséges intelligencia és automatizálás segítségével

Emlékszik még, amikor ismétlődő feladatokkal kellett foglalkoznia, mint például az adatgyűjtés és a projektjelentések készítése? Az AI megkönnyíti ezeket a feladatokat, így időt és energiát takaríthat meg.

A Gartner szerint 2030-ra a mesterséges intelligencia a projektmenedzsment feladatok 80%-át átveszi.

Az AI végül automatizálni fogja az összes rutin feladatot, még a bonyolultakat is, így a projektmenedzserek magasabb szintű stratégiai gondolkodásra, komplex problémamegoldásra és az érdekelt felek kezelésére koncentrálhatnak.

Az AI képességeinek segítségével kihagyhatja ezeket a hétköznapi lépéseket a projektmenedzsment folyamatában, így hatékonyabb és eredményesebb projektmenedzserré válhat.

Az AI által elvégzett projektmenedzsment feladatok

Gondoljon projektmenedzserként a fő tevékenységére:

A projekt részleteinek becslése: Határozza meg a projekt hatókörét, hozzon létre egy munkamegosztási struktúrát (WBS), és becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásokat.

Kockázatok elemzése: Azonosítsa a potenciális kockázatokat, értékelje azok valószínűségét és hatását, és dolgozzon ki kockázatcsökkentési és vészhelyzeti terveket.

Adatok vizualizálása : Használjon megfelelő táblázatokat és diagramokat (pl. Gantt-diagramok, hálózati diagramok) a projektadatok ábrázolásához, hogy azok könnyen nyomon követhetők és jelenthetők legyenek.

Az erőforrások elosztásának optimalizálása: Illessze a feladat követelményeit a csapat készségeihez, egyenlítsen ki az erőforrásokat a túlzott/elégtelen elosztás elkerülése érdekében, és kezelje az erőforrások konfliktusait a projektek között.

Teljesítményre vonatkozó betekintés létrehozása: Határozza meg a KPI-ket, állapítsa meg az alapértékeket, gyűjtsön és elemezzen teljesítményadatokat, és készítsen egyértelmű teljesítményjelentéseket az érdekelt felek számára.

A legfontosabb döntések befolyásolása: Használja az adatokat és az elemzéseket az ajánlások megfogalmazásához, a projekt állásának közléséhez és a projekt céljaival összhangban lévő döntések támogatásához.

Az AI eszközök a projektmenedzsment tevékenységek részét képezik majd, az adatelemzéstől a projektjelentések elkészítéséig.

Az AI eszközök segítségével azonosíthatja és kezelheti a projekt kockázatait, hogy elkerülje a kudarcot, mivel értékes betekintést és támogatást nyújtanak a felülvizsgálatok és a monitoring során.

Mostantól az AI-t komplexebb feladatokra is felhasználhatja, például a projekt végrehajtásának automatizálására, valamint a költségek és az időtartam kezelésére. Nézzük meg az egyik vezető AI-eszközt, amely a projektmenedzsment számos területén segítséget nyújt Önnek.

ClickUp Brain

Szeretné használni a mesterséges intelligenciát a mindennapi projektmenedzsment szoftverében? Gyorsítsa fel a projektmenedzsmentet a ClickUp Brain segítségével. Ez automatizált projektmenedzsmenttel segíti a projekttervezés felgyorsítását és végrehajtását.

A ClickUp Brain segítségével gyors és pontos válaszokat kaphat bármely feladat vagy projekt kontextusából a ClickUp munkaterületén belül. Ezzel elkerülhető, hogy a csapat tagjaitól olyan konkrét projekt részleteiről kérdezzen, amelyek már elérhetők a ClickUp-ban.

Automatizálja a projektösszefoglalókat és a haladásról szóló frissítéseket a ClickUp Brain AI Project Manager segítségével.

Ez azt jelenti, hogy nincs többé kézi feladat. Pontos AI-frissítéseket és állapotjelentéseket kap a feladatokról, dokumentumokról és csapattagokról, így nincs szükség ismétlődő munkára.

Ezen felül automatikusan létrehozhat a leírásoknak megfelelő alfeladatokat, és gyorsan elvégezheti az olyan feladatokat, mint a frissítések írása és a tartalmi szálak összefoglalása.

A ClickUp automatizálás tökéletes módja annak, hogy felfedezze az AI előnyeit a projektmenedzsmentben. Értékes szabad időt nyerhet más projektmenedzsment feladatokra.

Tanulság: Az AI és az automatizálás egyszerűsíti a rutin projektmenedzsment feladatokat, így a projektmenedzserek stratégiai gondolkodásra, problémamegoldásra és kapcsolatépítésre koncentrálhatnak.

2. trend: A hatékony erőforrás-gazdálkodás növekvő fontossága

Az erőforrás-menedzsment magában foglalja a vállalat erőforrásainak hatékony és eredményes felhasználását egy projektben. Ezek az erőforrások magukban foglalják a pénzügyi eszközöket, a humán tőkét és az információs technológiát.

Az intelligens és időszerű erőforrás-elosztás elengedhetetlen az optimális projekt eredmények eléréséhez.

A vállalatoknak hatékonyabban kell kezelniük rendelkezésre álló erőforrásaikat, mivel a gazdasági visszaesések, a globális kihívások és a fokozódó nemzetközi feszültségek valószínűleg hatással lesznek a projektek megkezdéséhez és befejezéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állására.

Az erőforrás-menedzserek 41%-a szembesül kihívásokkal, és segítségre szorul a rendelkezésre álló erőforrások megismerésében vagy a nem megfelelő finanszírozás kezelésében.

Nem engedhetik meg maguknak a költségtúllépéseket, a túlzott létszámfelvételt vagy a rossz befektetéseket. Ezért a vállalatok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy minden erőforrás megfelelően legyen felhasználva. Néhány változás ebben a területen a következő:

Különböző megközelítések alkalmazása az erőforrások kihasználásában: A szervezetek ma már olyan módszertanokat alkalmaznak, mint a Scrum és a Kanban, és befektetnek az erőforrások elosztására és előrejelzésére szolgáló eszközökbe, globális tehetségpoolokat keresnek, és még sok másba.

Proaktív erőforrás-igény előrejelzés: A projektmenedzserek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a projekt hatókörére, ütemtervére és potenciális kockázataira alapozva előre jelezzék a jövőbeli erőforrás-igényeket.

Mindig kövesse nyomon az időt, és keressen módokat annak optimalizálására: A haladás nyomon követése és a jelentések készítése a folyamatos fejlődés útja. A különböző feladatok elvégzésére fordított idő rögzítése, a hiányosságok tanulmányozása és a munkateljesítmény részletesebb elemzése értékes betekintést nyújthat.

A ClickUp segít az erőforrások kezelésében, egyetlen helyen kezelve az összes erőforrás-igényét. Használja az eszközkezelés, az időkövetés és a digitális űrlapok funkciókat, hogy munkája hatékony és eredményes legyen, és megfeleljen a projekt igényeinek.

Íme néhány kiemelkedő funkciója a ClickUp erőforrás-kezelő szoftverének:

Vizualizált erőforrások: Lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkezelést a munkaterhelés és a doboz nézetek segítségével.

ClickUp globális időzítője: Hatékony időgazdálkodás a ClickUp globális időzítőjével a zökkenőmentes időbeosztás és jelentéskészítés érdekében.

Űrlapok és képletek: Gyűjtse össze a beszállítói információkat, számítsa ki a költségeket és ossza meg az információkat

Sablonok választéka: Készlet, létesítmény, eszközök és irodahelyiségek kezelése

Tervezze meg, szervezze meg és hajtsa végre a projekteket a közös célok elérése érdekében.

Tanulság: A hatékony erőforrás-gazdálkodás egyre fontosabb sikertényezővé válik, mivel a projektmenedzsereknek stratégiailag optimalizálniuk kell a különböző erőforrásokat, és proaktívan előre kell jelezniük a dinamikus környezetben felmerülő igényeket.

3. trend: Áttérés a távmunkára és a rugalmas munkakörnyezetekre

A távoli és hibrid munkamodellek felé történő elmozdulás újradefiniálta a munkahelyet. A Buffer éves State of Remote Work Report (A távoli munkavégzés helyzete) jelentés legfrissebb adatai rámutatnak, hogy 2023-ban a távoli munkavállalók 60%-a részesítette előnyben a távoli munkavégzést, ami 3%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Ez a trend jelentősen befolyásolta a projektek mai környezetben történő kezelésének módját.

A munkavállalóknak már nem kell az irodai asztalok között rohangálniuk, hogy elvégezzék a munkájukat. Ehelyett a világ bármely pontjáról dolgozhatnak, és az interneten keresztül együttműködhetnek.

A távmunka lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy bárhol dolgozzanak, ami növeli a morált és a pozitív teljesítményt.

Ez azonban néhány kihívást is magával hoz:

Csökkentett személyes interakciók, amelyek hatással lehetnek az együttműködésre és a kapcsolatépítésre

Kommunikációs nehézségek és nagyobb esély a koordináció hiányára a szétszórt csapatok között

Megnövekedett kiberbiztonsági sebezhetőség a hagyományos irodai hálózatokon kívüli munkavégzés során

A projektmenedzserek azonban a következőképpen tudják sikeresen megvalósítani a projekteket távoli és hibrid környezetben:

A kommunikáció és az átláthatóság előtérbe helyezése: Hozzon létre egyértelmű kommunikációs csatornákat és rendszeres ellenőrzéseket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Az együttműködési eszközök megfelelő használata: Segítsen csapatának Segítsen csapatának a projektmenedzsment szoftverek , videokonferenciák és megosztott dokumentumplatformok használatával hatékonyan együttműködni.

Erős csapatkultúra ösztönzése: Teremtsen lehetőségeket a virtuális csapatépítésre és a tudásmegosztásra, hogy fenntartsd a kapcsolódás érzését.

A kiberbiztonság kezelése: Vezessen be szigorú biztonsági protokollokat, és képezze ki csapatait az adatvédelem legjobb gyakorlataira.

A ClickUp Project Management távoli és rugalmas munkavégzési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik az együttműködést akkor is, ha csapata tagjai földrajzilag távol vannak egymástól.

A ClickUp néhány jellegzetes funkciója a távoli munkavállalók kezeléséhez:

ClickUp Goals: Segítenek a kijelölt határidők, mérhető célok és automatikus haladáskövetés betartásában.

ClickUp nézetek: Használja a több mint 15 nézetet a munkafolyamatok vizualizálásához, szerezzen betekintést a fejlett nézetek segítségével, és kezelje az időt és az erőforrásokat.

ClickUp feladatkezelés: Tegye zökkenőmentessé az együttműködést a projektek teljes rugalmasságú végrehajtásával.

ClickUp Whiteboards: Használja ezt az eszközt a vizuális együttműködéshez és a kreativitás kibontakoztatásához.

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a ClickUp Tasks segítségével

Tanulság: A távoli és hibrid munkavégzés térnyerése megköveteli a projektmenedzserektől, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez: prioritásként kezeljék a kommunikációt, kihasználják az olyan együttműködési eszközöket, mint a ClickUp, virtuális csapatkultúrát építsenek ki, és foglalkozzanak a kiberbiztonsági kérdésekkel.

4. trend: Agilis projektmenedzsment megközelítések beépítése

2024-ben az agilis módszerek, mint például a Scrum és a Kanban, rugalmasságot biztosítanak a változásokra való gyors reagáláshoz, lehetővé téve a csapatok számára a prioritások kiigazítását és az érték fokozatos növelését.

Ez elengedhetetlen a projektmenedzsmentben. Az Agile módszer lehetővé teszi az adaptív tervezést is, amelynek során a terveket valós idejű visszajelzések és a változó prioritások alapján folyamatosan finomítják.

Az agilis módszer a rugalmasságról, a folyamatos fejlesztésről és a szupererős csapatként való együttműködésről szól. Az agilis módszer egy hatalmas, távoli célvonalú projekt helyett kisebb részekre, úgynevezett „sprintokra” bontja a feladatokat.

Például az Agile és a Waterfall modellek kombinálásával összegyűjtheti az összes szükséges részletet, miközben elég rugalmas marad ahhoz, hogy bármilyen változáshoz alkalmazkodni tudjon.

Ez a megközelítés ötvözi mindkét módszertan előnyeit, lehetővé téve a váltásokat és kiigazításokat rövid sprintek után.

A ClickUp Dashboards és a ClickUp hibrid projektmenedzsment megközelítése mindent lefed, a központi tudásbázisok felépítésétől az agilis munkafolyamatok bevezetéséig.

Használja a ClickUp CRM irányítópultját, hogy madártávlatból áttekintse az értékesítési teljesítményt.

A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs a kollaboratív vizuális tervezéshez és dokumentáláshoz szükséges eszközökkel járul hozzá a hibrid projektmenedzsment fejlesztéséhez.

Tanulság: Az agilis projektmenedzsment lehetővé teszi a csapatok számára, hogy iteratív sprintek és rugalmas keretrendszerek segítségével nagyobb alkalmazkodóképességgel, ügyfélközpontúsággal és hatékonysággal valósítsák meg a projekteket.

5. trend: Az érzelmi intelligencia és a soft skill-ek szerepének hangsúlyozása

A munkavállalók érzelmi stabilitása közvetlenül összefügg a maximális termelékenységgel. A boldog munkavállalók 20%-kal termelékenyebbek! Ezért a modern vállalkozások az empátiát és az érzelmi intelligenciát helyezik előtérbe, hogy hatékonyan kommunikálják a célokat, elvárásokat és visszajelzéseket.

A soft skill-ek és az érzelmi intelligencia elengedhetetlenek a különböző kultúrákkal és háttérrel rendelkező globális munkaerő számára. Ezek nélkülözhetetlenek a konfliktusok elkerüléséhez és a csapatmunkához.

Töltse le ezt a sablont Az érzelmi intelligencia elengedhetetlen a sikerhez bármely területen. A megfelelő cselekvési tervvel megvédheti magát az érzelmi kiégéstől és kordában tarthatja érzelmeit.

A ClickUp érzelmi intelligencia cselekvési terv sablonja hatékony eszköz az érzelmi intelligencia készségek fejlesztéséhez.

Segít stratégiát kidolgozni az önismeret fejlesztésére és az érzelmek támogatására, hatékonyan kezelni az érzelmi intelligenciát, miközben eléri a projekt céljait.

Tanulság: A projektek sikere egyre inkább az érzelmi intelligenciától és a soft skill-ektől, az erős kapcsolatoktól, a pozitív munkakultúrától és az alkalmazkodóképességtől függ az AI-vezérelt jövőben.

A projektmenedzsereknek kezelniük kell a rengeteg feladatot, alkalmazottat és e-mailt, ami néha túlterhelő lehet. A siker érdekében kifinomult projektmenedzsment eszközöket használnak, mint például a ClickUp, amely kihasználja a mesterséges intelligencia erejét és számos előnyt kínál, például:

Erőforrás-optimalizálás: Készítsen ütemterveket, mérje fel a rendelkezésre állást, és biztosítson magas fokú pontosságot a fejlett projektmenedzsment eszközökkel.

Kapacitástervezés: Kezelje és mérje csapata kapacitását Kezelje és mérje csapata kapacitását projektmenedzsment szoftverrel a munkarendek vizualizálásával.

Kockázatértékelés és -figyelés: Ezekkel az eszközökkel nagy pontossággal számíthatja ki a potenciális kockázatokat.

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök és megoldások asszisztensként működnek, és olyan módon racionalizálják a projektmenedzsmentet, amiről eddig nem is álmodtál.

A ClickUp fejlett projektmenedzsment eszközökkel rendelkezik, amelyek all-in-one tudás- és munkamenedzsment funkciókkal vannak felszerelve:

Feladat- és projektmenedzsment: Hozzon létre és szervezzen projekteket feladatokba. Állítsa be a határidőket és prioritásokat, és ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között. A Gantt-diagramok és az idővonal-nézetek vizuálisan ábrázolják a projekt ütemtervét.

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

Tudásmenedzsment: A ClickUp tudásmenedzsment funkciókat kínál, amelyek segítségével hatékonyan tárolhatja és rendszerezheti az információkat. Hozzon létre és osszon meg Wiki-oldalakat, dokumentációkat és jegyzeteket a csapat tagjai között.

Jelentések és elemzések: A ClickUp jelentéskészítési funkciókat kínál a projekt előrehaladásának, a projektcsapat teljesítményének és egyéb mutatók nyomon követéséhez. A testreszabható irányítópultok és jelentéskészítő eszközök betekintést nyújtanak a projektek különböző aspektusaiba.

A ClickUp elősegíti a folyamatok szabványosítását, hogy minden gondját megoldja, és a legjobb projektmenedzsment eszközökkel és gyakorlatokkal lássa el projektjeit ( ).

Összefoglalás: A ClickUphez hasonló fejlett projektmenedzsment eszközök egyszerűsítik a folyamatokat, optimalizálják az erőforrásokat, csökkentik a kockázatokat, és segítenek a projektmenedzsereknek a hatékonyság és a siker növelésében.

7. trend: A változáskezelés szükségessége a projektmenedzsmentben

Még a legapróbb részletekig kidolgozott tervek esetén is előfordulhatnak váratlan késések és akadályok, amelyek miatt módosítani kell az eredeti ütemtervet, költségvetést és erőforrás-elosztást.

A változáskezelés 2024-ben a projektmenedzsmentet meghatározó kiemelkedő trenddé vált.

Ez elsősorban a különböző tényezők, a tehetségek megtartásától a globális gazdaságokig terjedő, növekvő kiszámíthatatlanságának tudható be. Ezenkívül a változáskezelés magában foglalja az emberi és kulturális aspektusokat is, beleértve a kommunikációs és együttműködési akadályokat, a lemondásokat és egyéb kihívásokat.

A változáskezelés stratégiai megközelítése sokat segíthet, de felbecsülhetetlen értékű az a képesség, hogy felismerjük a bevezetés és megvalósítás megfelelő időpontját.

A változó követelmények kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a piacon előnyt szerezzen és leküzdje a projektmenedzsment kihívásait.

Ismerjük meg a folyamatban lévő projektek hatékony változáskezelésének alapvető lépéseit:

Bizalomépítés: A változások zökkenőmentes bevezetésének első fontos lépése az alkalmazottak bizalmának elnyerése.

Indokolja meg: Adjon okokat a változások szükségességére, és tájékoztassa az alkalmazottakat azok előnyeiről. Ha az alkalmazottai megértik a változási törekvéseket, jobban fognak dolgozni.

Türelem: Projektmenedzserként elengedhetetlen, hogy megértsd: a változás fokozatos lesz, és előfordulhat, hogy új ütemezést igényel.

Aggódik, hogy hogyan fogja kezelni ezeket a változásokat egyszerre? Ne aggódjon!

A ClickUp minden lépésnél Önnel lesz és segíti a változáskezelést. Könnyen alkalmazkodó funkciói, használatra kész, testreszabható mappái és változáskezelési sablonjai segítenek a változások alapos nyomon követésében.

Állítson be egyéni állapotokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp segítségével.

A ClickUp rendkívül testreszabható, így a platformot a munkafolyamatához és igényeihez igazíthatja. Konfigurálja az egyéni mezőket, állapotokat és munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek a csapatok munkamódszerének.

Tanulság: A hatékony változáskezelés elengedhetetlen a projekt sikeréhez. Biztosítja az alkalmazkodóképességet a változó követelményekhez, a zökkenőmentes átmenetet és a csapat folyamatos elkötelezettségét.

8. trend: Az adatelemzés ereje a projektmenedzsmentben

A projektmenedzserek ma már adatokat használnak, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak arról, mi működik és mi nem. Ezenkívül az adatok gyűjtése és elemzése az AI segítségével sokkal könnyebbé vált.

Az adatok átfogó képet adnak ügyfeleiről, beleértve azok helyét és az ügyfelek kiszolgálásához szükséges erőforrásokat.

Emellett betekintést nyújt a szervezet belső működésébe, például a munkavállalók teljesítményébe és a projektek részleteibe.

A ClickUphez hasonló projektmenedzsment eszközök segítenek megérteni a projekt adatigényeit, és kezdeményezéseket indítani a releváns adatok gyűjtésére és elemzésére.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp elemzési jelentés sablonja segít nyomon követni, elemezni és jelenteni a legfontosabb mutatókat.

A ClickUp elemzési jelentés sablonja:

Értékes betekintést nyújt a legfontosabb teljesítménymutatókba.

Meghatározza a fejlesztésre és növekedésre alkalmas területeket.

Nyomon követi és méri az előrehaladást

Lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon a projekt jövőjével kapcsolatban.

A ClickUp Reporting egyedi állapotokkal, nézetekkel és mezőkkel rendelkezik, hogy átfogó megoldást nyújtson projektadatainak elemzéséhez.

Elemezze az összes adatát, és szerezzen értékes betekintést a ClickUp Reporting segítségével.

Tanulság: Az adatelemzés segítségével a projektmenedzserek betekintést nyerhetnek az erőforrások elosztásának optimalizálásába, az eredmények előrejelzésébe és a projekt sikerességét elősegítő, megalapozott döntések meghozatalába.

A projektmenedzsment jövője

A szervezetek jelentős projektmenedzsment előnyöket szerezhetnek, ha felkarolják a jelenlegi trendeket, és integrálják az AI-alapú támogatást és a távmunka rugalmasságát.

Ezek a stratégiák motiválják az alkalmazottakat és növelik a termelékenységet, versenyelőnyt biztosítva az iparágakban.

Fedezze fel a ClickUp-ot, a végső projektmenedzsment megoldást. Ez a platform zökkenőmentesen integrálja a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és az együttműködési eszközöket egyetlen platformba.

Segítsen csapatának, hogy lépést tartson a folyamatosan változó projektmenedzsment trendekkel, anélkül, hogy lemaradna.

Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és tapasztalja meg a projektmenedzsment jövőjét.

Gyakori kérdések

1. Melyek a projektmenedzsment főbb trendjei?

A projektmenedzsment főbb trendjei az AI integrációja, az erőforrás-menedzsment, a változáskezelés és a rugalmas munkavégzés.

2. Melyek a projektmenedzsment trendek 2024-ben?

A projektmenedzsment főbb trendjei 2024-ben a hibrid projektmenedzsment, az adatelemzés, a fejlett projektmenedzsment eszközök, az AI integráció, a hibrid munkakultúra és az érzelmi intelligencia.

3. Mit jelent a „trend” a projektmenedzsmentben?

A „trend” kifejezés a projektmenedzsment kezdeményezések legújabb változásaira és irányaira utal. A legújabb trendekről való tájékozottság elengedhetetlen a versenyképesség megőrzése és a projekt sikerének maximalizálása szempontjából.