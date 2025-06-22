ClickUp blog

A legjobb AI e-mail marketing generátorok kampányai automatizálásához

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2025. június 22.

E-mail marketing: Írsz, elküldöd, reménykedsz... majd elgondolkodsz, hogy mi ment rosszul.

A jó hír? Többé nem kell agonizálnia a tárgy sorok vagy a CTA-k miatt. Az AI e-mail generátorok másodpercek alatt magas konverziós arányú e-maileket készítenek – nincs szükség másodlagos döntésre.

Ezek az eszközök elemzik az adatokat, személyre szabják a tartalmat, és még a küldés idejét is optimalizálják, így Ön a stratégiára koncentrálhat, míg az AI elvégzi a többi feladatot.

Akár egy startupot vezet, akár egy e-kereskedelmi márkát bővíti, egy AI eszköz segítségével néhány kattintással automatizálhatja kampányait és növelheti a megnyitási arányokat.

Ismerjük meg, hogyan működik egy AI e-mail generátor, és nézzük meg a legjobbakat!

Mit kell keresnie egy AI e-mail marketing generátorban?

Annyi AI írási eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek jobb e-maileket készíteni, és AI-alapú e-mail marketing eszközök, amelyekkel hatékonyabban vonzhatja a közönségét, hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet?

Így teheti meg:

  • AI-alapú személyre szabás: Keressen olyan eszközt, amely a vásárlói adatok, viselkedés és preferenciák alapján olyan személyre szabott üzeneteket készít, amelyek úgy tűnnek, mintha kifejezetten a címzettnek íródtak volna.
  • Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az e-mail automatizálási munkafolyamatok megvalósítását, a közönség szegmentálását és az e-mailek küldését a felhasználói tevékenységek, például a kosár elhagyása vagy a hírlevélre való feliratkozás alapján.
  • Kiváló minőségű szövegek: Válasszon olyan AI e-mail generátorokat, amelyek természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak, hogy vonzó, emberhez hasonló szövegeket hozzanak létre, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével.
  • Adat alapú betekintés: Keressen olyan platformokat, amelyek A/B tesztelést, teljesítményelemzést és AI-alapú ajánlásokat nyújtanak, hogy finomíthassa a tárgy sorokat, javíthassa a kattintási arányokat és maximalizálhassa a konverziókat.
  • Integrációk: Válasszon olyan AI e-mail marketing eszközt, amely integrálható a CRM-jével (például HubSpot vagy Salesforce), e-kereskedelmi platformjával (Shopify, WooCommerce) vagy elemző eszközeivel, hogy biztosítsa a zökkenőmentesebb munkafolyamatot.

A legjobb AI e-mail marketing generátorok áttekintése

EszközKiemelkedő funkcióLegalkalmasabbÁrak*
ClickUp Feladatkezelés, e-mail tervezési sablonok és AI-alapú javaslatokÁtfogó e-mail marketing projektmenedzsmentÖrökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
HubSpotMesterséges intelligenciával vezérelt bejövő marketing automatizálás és CRM integrációSzemélyre szabott ügyfélélmény és kampányautomatizálásIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó
MailchimpFelhasználóbarát, fejlett elemzési és A/B tesztelési funkciókkal.Egyszerűség, hatékony elemzés és automatizálásIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13 dollártól kezdődik havonta.
ActiveCampaignAI-támogatott e-mail személyre szabás és többcsatornás kampányokSzemélyre szabott ügyfélélmény automatizálássalA fizetős csomagok ára 15 dollár/hónap-tól kezdődik.
OmnisendOmnichannel marketing e-mailekkel, SMS-ekkel és push értesítésekkelFejlett e-mail és SMS marketinggel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozásokIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11,20 dollártól kezdődik havonta.
Copy. aiAI által generált tartalom lenyűgöző e-mail szövegekhezGyors tartalomkészítés marketingesek számáraEgyedi árazás
BrevoKombinálja az e-mail, SMS és csevegéses marketingetTöbbcsatornás kommunikáció vállalkozások számáraIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollár/hónap-tól kezdődik.
GetResponseE-mail automatizálás webináriumokkal és céloldal funkciókkalAll-in-one e-mail marketing és webináriumokIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta.
Jasper AIAI-vezérelt tartalomkészítés a márka hangjának testreszabásávalKiváló minőségű e-mail szövegírás és automatizálásA fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap-tól kezdődik.
Hypotenuse AISkálázható tartalomgenerálás nagy volumenű e-mail marketinghezNagy mennyiségű, kiváló minőségű e-mail marketing tartalomIngyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 150 dollártól kezdődik havonta.

A 10 legjobb AI e-mail marketing generátor

1. ClickUp (A legjobb az e-mail marketing, a projektmenedzsment és a csapatmunka integrálásához)

Több modell a ClickUp Brainben – a legjobb ChatGPT alternatíva

A ClickUp egy átfogó marketingoperációs központ, amely tartalmakat, ütemterveket, stratégiákat és együttműködést egyesít egy egységes platformon.

Az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain segít mindenben, a tárgy soroktól és az e-mailek bevezetőitől kezdve a vonzó cselekvésre ösztönző felhívásokig és a nyomon követésekig, hogy optimalizálja az e-mail írási folyamatot.

Amikor e-mail tartalmat generál, az automatikusan létrehozhat kapcsolódó írási, szerkesztési és jóváhagyási feladatokat, határidőkkel és felelősökkel. Emellett releváns kontextust is lekér a projektekből, dokumentumokból, feladatokból és beszélgetésekből, így minden összekapcsolódik.

A legjobb rész? A ClickUp Brain-en belül válthat a legjobb LLM-ek, például a ChatGPT és a Claude között, hogy megtalálja a legmegfelelőbb hangnemet és szerkezetet.

ClickUp Brain: AI e-mail marketing generátor

Miután megvannak az ötletei, itt az ideje, hogy rendszerezze őket. A ClickUp Docs segítségével platformok közötti váltás nélkül készítheti el és finomíthatja a tárgy sorokat, az e-mailek szövegét, a nyomon követéseket, a kampányismertetőket és az e-mail marketing ellenőrzőlistákat.

Több csapattag is egyszerre szerkesztheti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá, szerkesztéseket javasolhat, vagy csapattársait megjelölheti véleményezés vagy jóváhagyás céljából. Ez megkönnyíti az írók, tervezők és vezetők számára a tartalom valós idejű közös szerkesztését és a visszacsatolási ciklusok rövidítését.

Rendezze ötleteit egy együttműködésen alapuló, interaktív dokumentumban a ClickUp Docs segítségével: AI e-mail marketing generátor
Rendezze ötleteit egy együttműködésen alapuló, interaktív dokumentumban a ClickUp Docs segítségével.

Amikor eljön az ideje a kampányok tervezésének és vizualizálásának, olyan eszközre van szüksége, amely ötvözi a feladatütemező szoftver és a naptáralkalmazás funkcióit.

A ClickUp Calendar egyértelmű, vizuális ütemtervben egyesíti feladatait, eseményeit és találkozóit, így mindenki naprakész és pontosan tudhatja, mi a teendő. Ha kampányt kell áthelyeznie vagy az ütemtervet módosítania, egyszerűen áthúzhatja a feladatokat a marketing naptárába.

A drag-and-drop ütemezés, a napi pillanatképek és a hátralékok nyomon követése segít abban, hogy a gyorsan változó kampányok során egyetlen lépés se maradjon ki.

Készen áll a kampány elindítására? A ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy egy központi helyen tervezze, ütemezze és kövesse nyomon az e-mail kampányokat. Minden e-mail kampányhoz külön mappákat, listákat és feladatokat hozhat létre, és a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a nyitott feladatokat, a kampány állapotát és a legfontosabb mutatókat.

Szervezze meg e-mail kampányait és kövesse nyomon teljesítményüket a ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftverével: AI e-mail marketing generátor
Szervezze meg e-mail kampányait és kövesse nyomon teljesítményüket a ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftverével.

A csapat termelékenységének további növelése érdekében a ClickUp Automations átveszi az ismétlődő munkákat. Ahelyett, hogy manuálisan frissítené a feladatokat, jóváhagyásokat követne nyomon vagy határidőket tartana szemmel, akcióalapú triggerek segítségével automatikusan hozzárendelhet feladatokat, vagy ismétlődő feladatokat állíthat be rendszeres hírlevelek, nyomon követések vagy szezonális promóciók számára.

Automatizálja az e-mail kampányok munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével: AI e-mail marketing generátor
Automatizálja az e-mail kampányok munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével.

Ha előre megtervezett keretrendszerre van szüksége az e-mail marketing kezdeményezéseinek hatékonyságának növeléséhez, próbálja ki a ClickUp e-mail marketing sablonját.

A ClickUp e-mail marketing sablonjával egyszerűsítheti e-mail kampányainak tervezését, végrehajtását és nyomon követését.
Ingyenes sablon
Egyszerűsítse e-mail kampányainak tervezését, végrehajtását és nyomon követését a ClickUp e-mail marketing sablonjával.

📣 A ClickUp működés közben:

Képzelje el, hogy egy tavaszi promóciós kampányt tervez: csapata e-mail szövegeket szerkeszt a ClickUp Docs-ban, a ClickUp Brain segítségével finomítja a tárgy sorokat, a Naptár nézetben megtervezi a küldés ütemtervét, és a Dashboards segítségével nyomon követi a teljesítményt. Minden feladat, a tervezéstől az A/B tesztelésig, automatikusan hozzárendelődik az Automations segítségével – nincs eszközváltás, nincsenek kihagyott lépések.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Adjon hozzá egyéni mezőket, például szegmens, kampánylink, összes kattintás, elküldött e-mailek és átkattintási arány, hogy tárolja a kampány alapvető információit.
  • A ClickUp táblázatos nézetével a kampány céljai alapján csoportokba oszthatja listáját.
  • Kövesse nyomon kampányának teljesítményét elemzésekkel, és módosítsa megközelítését az elkötelezettség javítása érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Tervezés és ütemezés: Több lépésből álló e-mail kampányokat és függőségeket ábrázolhat vizuális idővonalon a ClickUp Gantt Chart View funkciójával.
  • Célkövetés: Használja a ClickUp Goals alkalmazást konkrét e-mail marketing KPI-k beállításához és méréséhez.
  • Valós idejű együttműködés: tartsa rendezett állapotban a projektjein belüli beszélgetéseket, és alakítsa az üzeneteket feladatokká a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

  • A sok lehetőség miatt a tanulási görbe eleinte kissé meredek lehet.

ClickUp árak

árak-táblázat

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

2. Hubspot (A legjobb AI-vezérelt bejövő marketing automatizáláshoz és ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

Hubspot Dashboard: AI e-mail marketing generátor
via Hubspot

A HubSpot AI Email Writer alkalmazása azonnal generál tárgyakat, szövegeket és CTA-kat különböző e-mail kampánytípusokhoz, például hírlevelekhez, promóciós ajánlatokhoz, ügyfélkövetésekhez stb. Az AI-alapú tartalmi javaslatokkal több variációt generálhat A/B teszteléshez, és biztosíthatja a márkának megfelelő üzeneteket.

Az eszköz teljes mértékben integrálva van a HubSpot Marketing Hubba, ami azt jelenti, hogy egyetlen irányítópultról hozhat létre, küldhet és elemezhet e-mail kampányokat.

A Hubspot legjobb funkciói

  • Személyre szabott üzenetek: a CRM-adatok és a vásárlói viselkedés alapján finomítja a hangnemet, a szerkezetet és az üzeneteket, hogy személyre szabott és meggyőző e-maileket hozzon létre.
  • Közönségszegmentálás: Segít a közönség szegmentálásában a korábbi vásárlások, webhelylátogatások, elkötelezettségi előzmények, demográfiai adatok és potenciális ügyfelek pontszámai alapján.
  • Elemzések és betekintés: automatikusan rögzíti a kampány adatait a HubSpot CRM-ben, így nyomon követheti a megnyitási arányokat, a lead-beküldéseket és még sok mást.

A Hubspot korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a jelentéskészítési funkciók ugyan megfelelőek, de gyakran hiányzik belőlük a komplex üzleti betekintéshez szükséges mélység és testreszabhatóság.

Hubspot árak

  • Ingyenes
  • Marketing Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó
  • Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó/felhasználó
  • Marketing Hub Professional: 890 USD/hó
  • Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

Hubspot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (6000+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Hubspotról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az e-mail marketing eszközök, a céloldalakkal és a CRM rendszerrel kombinálva lehetővé teszik a marketing szakemberek számára, hogy könnyedén nyomon kövessék és jelentést készítsenek a potenciális ügyfelek tevékenységéről.

Az e-mail marketing eszközök, a céloldalakkal és a CRM rendszerrel kombinálva lehetővé teszik a marketing szakemberek számára, hogy könnyedén nyomon kövessék és jelentést készítsenek a potenciális ügyfelek tevékenységéről.

3. Mailchimp (A legjobb felhasználóbarát e-mail marketinghez, fejlett elemzési és A/B tesztelési funkciókkal)

Mailchimp irányítópult
via Mailchimp

A Mailchimp azoknak a marketingeseknek ideális, akik egyszerűséget szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a teljesítményt. AI technológiája automatikus e-mail kampányokat, például csepegtető kampányokat futtathat, és a felhasználói interakciók alapján kiváltott e-maileket küldhet. Emellett a közönség viselkedése alapján intelligens ajánlásokat is kínál, amelyek segítségével mindent javíthat, a tárgy soroktól a küldési időpontokig.

Az A/B tesztelési funkcióval a marketingcsapatok összehasonlíthatják a különböző e-mailek tartalmát, hogy megnézzék, mi növeli az elkötelezettséget, és figyelemmel kísérhetik az olyan mutatókat, mint a megnyitási arány, a kattintási arány és a konverziók, hogy értékeljék a kampány hatékonyságát.

A Mailchimp legjobb funkciói

  • Tartalomoptimalizálás: Értékeli e-mailjei olvashatóságát, elemzi a szöveg és a képek integrációját, és ajánlásokat ad a szöveg, a képek és az elrendezés javítására.
  • Márkaintegráció: Használja márkája eszközeit, például logókat, színeket, betűtípusokat és képeket, hogy biztosítsa az összes marketinganyag egységességét.
  • Ügyfélút térkép: Felvázolja a különböző utakat, amelyeket az ügyfél bejárhat, hogy segítsen automatizálni az interakciókat konkrét cselekvések vagy események alapján.

A Mailchimp korlátai

  • Hiányoznak az együttműködési és fejlett e-mail projektmenedzsment funkciók a kampányjóváhagyási munkafolyamatokon túl.

Mailchimp árak

  • Ingyenes
  • Essentials: 13 USD/hó
  • Standard: 20 USD/hó
  • Prémium: 350 USD/hó

Mailchimp értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Mailchimp-ről?

Íme egy G2-es értékelés

A Mailchimp segítségével zökkenőmentesen építhetem fel e-mail listámat útközben is. A feliratkozási űrlapok testreszabhatók, így hozzáadhatom a márka hangját az űrlapokhoz, és egy egyszerű kóddal könnyen integrálhatók a weboldalamhoz.

A Mailchimp segítségével zökkenőmentesen építhetem fel e-mail listámat útközben is. A feliratkozási űrlapok testreszabhatók, így hozzáadhatom a márka hangját az űrlapokhoz, és egy egyszerű kóddal könnyen integrálhatók a weboldalamhoz.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat.

Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról.

Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

4. ActiveCampaign (A legjobb személyre szabott ügyfélélményt nyújtó, AI-támogatott e-mail kampányokhoz)

ActiveCampaign Dashboard: AI e-mail marketing generátor
az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign azoknak a marketingeseknek készült, akik minimális manuális erőfeszítéssel mélyreható személyre szabást szeretnének elérni. AI eszközöket használ az e-mail tartalom és képek generálásához, segítve Önt a létrehozási folyamat racionalizálásában és a márka konzisztenciájának fenntartásában. A részletes jelentések és elemzési funkciók betekintést nyújtanak a kattintásokba, megnyitásokba, visszapattanásokba és más kulcsfontosságú mutatókba, hogy értékelhesse és finomíthassa e-mailkezelési stratégiáit.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy kampányait az e-maileken túlra is kiterjessze az SMS-marketing, a közösségi média és más csatornák integrálásával, így biztosítva a koherens ügyfélélményt.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

  • AI-alapú tartalomkészítés: Használja az AI-alapú eszközöket e-mailek és céloldalak tartalmának generálásához és személyre szabásához.
  • Hírnévkezelés: Figyelemmel kíséri a küldési mintákat, hogy megvédje a feladó hírnevét és megakadályozza, hogy az e-maileket spamként jelöljék meg.
  • Kampány előnézet: Biztosítja, hogy az e-mailek különböző böngészőkben, beérkező levelek mappákban és eszközökön egyaránt megfelelően jelenjenek meg.

Az ActiveCampaign korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentési műszerfal nem intuitív, és nehéz lehet valódi betekintést nyerni az A/B tesztelésből a kampányjelentésben.

ActiveCampaign árak

  • Starter: 15 dollár/hó áron
  • Plusz: 49 dollártól/hónap
  • Pro: 79 dollártól/hónap
  • Vállalati: 145 USD/hó áron

ActiveCampaign értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az ActiveCampaignről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Szinte mindent tartalmaz, amire marketing szempontból szükségünk van: teljes táblázatok a potenciális ügyfelek kezeléséhez, e-mail marketing, automatizálás, űrlapok a weboldalhoz, integráció számos külső eszközzel stb.

Szinte mindent tartalmaz, amire marketing szempontból szükségünk van: teljes táblázatok a potenciális ügyfelek kezeléséhez, e-mail marketing, automatizálás, űrlapok a weboldalhoz, integráció számos külső eszközzel stb.

5. Omnisend (A legjobb omnichannel marketinghez, beleértve az e-maileket, SMS-eket és push értesítéseket, e-kereskedelmi vállalkozások számára)

Omnisend irányítópult
via Omnisend

Az Omnisend átfogó eszközkészletet kínál, amelynek célja az e-kereskedelmi vállalkozások e-mail marketing kampányainak létrehozásának, személyre szabásának és optimalizálásának egyszerűsítése. Az intuitív felület segít olyan vásárolható e-mailek létrehozásában, amelyek dinamikus, az e-kereskedelemre szabott tartalmi blokkokat tartalmaznak, például termékválasztókat és egyedi kedvezménykódokat.

16 különböző tartalmi blokk közül választhat, például menük, terméklisták, képek és kedvezményes kuponkódok, hogy javítsa e-mailjei vizuális vonzerejét és funkcionalitását.

Az Omnisend legjobb funkciói

  • Kampányerősítő: A megnyitott e-maileket automatikusan újra elküldi, hogy maximalizálja az elkötelezettséget és növelje az eladásokat további erőfeszítés nélkül.
  • Testreszabható sablonok: Hozzáférés egy teljesen testreszabható, mobilbarát sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek a márkád stílusához igazíthatók.
  • Omnichannel betekintés: Értékelje a csatornák közötti teljesítményt csatornánként szegmentált KPI-k segítségével, hogy azonosítsa a trendeket és elvégezze a szükséges módosításokat.

Az Omnisend korlátai

  • Az eszköz korlátozott integrációkat kínál az e-kereskedelmi és marketingplatformokon kívül.

Omnisend árak

  • Ingyenes
  • Standard: 11,20 USD/hó
  • Pro: 41,30 USD/hó
  • Üzleti: Egyedi árazás

Omnisend értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak az Omnisendről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Omnisend, amelynek célja az e-mail és SMS marketing egyszerűsítése, nagy erőfeszítés nélkül professzionális és vonzó megjelenést biztosít számunkra. Lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketingkampányokat hozzunk létre, amelyek a vásárlói viselkedés, például a böngészési előzmények vagy a korábbi vásárlások alapján indíthatók el.

Az Omnisend, amelynek célja az e-mail és SMS marketing egyszerűsítése, nagy erőfeszítés nélkül professzionális és vonzó megjelenést biztosít számunkra. Lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketingkampányokat hozzunk létre, amelyek a vásárlói viselkedés, például a böngészési előzmények vagy a korábbi vásárlások alapján indíthatók el.

6. Copy. ai (A legjobb AI-generált tartalomkészítéshez, hogy vonzó e-mail szövegeket alkosson)

Copy.ai Dashboard: AI e-mail marketing generátor
via Copy.ai

A Copy. ai ideális azoknak a marketingeseknek, akik gyors, magas színvonalú tartalomra van szükségük, anélkül, hogy nagy erőfeszítéseket kellene tenniük. Az első vázlatkészítési folyamat automatizálásával csökkenti a külső forrásoktól való függőséget. Emellett segít automatikusan tartalmi ötleteket és összefoglalókat generálni a keresési trendek és betekintések alapján, és optimalizálja azokat a keresőmotorok láthatósága érdekében.

Az eszköz lehetővé teszi a tartalom újrafelhasználását azáltal, hogy automatizálja a leírást, kivonja a legfontosabb információkat és hosszú formátumú tartalmat generál, miközben megőrzi a beszélők és szakértők hitelességét és hangját.

Copy. ai legjobb funkciói

  • AI-alapú betekintés: Találjon kulcsfontosságú betekintést több adatforrásból, és vonzza be az ügyfeleket releváns, értékorientált tájékoztatással.
  • Tartalomfordítás: Fordítsa le értékesítési anyagaidat több nyelvre, hogy az üzenetek, a pozícionálás és a legfontosabb eszközök a helyi közönségnek is vonzóak legyenek.
  • Automatizált e-mail sorozatok: Állítson be olyan automatikus e-maileket, amelyek reagálnak a feliratkozók bizonyos cselekedeteire, például regisztrációra vagy vásárlásra.

Copy. ai korlátai

  • Előfordulhat, hogy az eszköz már publikált tartalmat állít elő, ami plágiumként jelölhető meg.

Copy. ai árak

  • Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A szerszám felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz, blogbevezetőhöz és weboldal szövegekhez használom.

A szerszám felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz, blogbevezetőhöz és weboldal szövegekhez használom.

7. Brevo (A legjobb e-mail marketing, SMS kampányok és csevegési funkciók kombinálásához)

Brevo Dashboard
via Brevo

A Brevo (korábban Sendinblue) egy többcsatornás marketingplatform, amely egyesíti az e-maileket, SMS-eket és csevegéseket, így kiváló választás azoknak a márkáknak, amelyek központosítani szeretnék kommunikációs tevékenységüket.

Az AI asszisztens segítségével gyorsan létrehozhat vonzó tárgyakat és e-mail tartalmakat. A drag-and-drop szerkesztővel vagy az előre elkészített sablonok testreszabásával könnyen tervezhet professzionális e-maileket és hírleveleket.

Az AI-alapú értékesítési, marketing és beszélgetési ügynökök segítségével a vállalkozások automatizálhatják a közönség szegmentálását, azonnal generálhatnak értékesítési e-maileket, leírhatják a hívásokat, és dinamikus termékajánlásokat adhatnak a jobb elkötelezettség érdekében.

A Brevo legjobb funkciói

  • Közönségszegmentálás: Szűrők és attribútumok alkalmazásával egyedi címzettcsoportokat és dinamikus listákat hozhat létre, amelyek automatikusan frissülnek a feliratkozók aktivitása alapján.
  • Kampányautomatizálás: Használjon kész munkafolyamatokat és automatikus válaszokat, hogy üdvözlő e-mailekkel, születésnapi e-mailekkel és elhagyott kosárral kapcsolatos e-mailekkel vonzza be a közönségét.
  • Feliratkozási űrlapok: Bővítse előfizetőinek körét, és küldjön célzott tartalmakat és promóciókat az e-mail címek és preferenciákhoz hasonló kulcsfontosságú információk gyűjtésével.

A Brevo korlátai

  • Előfordul, hogy az e-mailek kialakítása hibásan konfigurálódik, a platform kissé lelassul, ami megnehezíti a létrehozási folyamatot.

Brevo árak

  • Ingyenes
  • Starter: 9 USD/hó
  • Üzleti: 18 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Brevo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A platform rendkívül egyszerűen beállítható, és a felhasználóbarát felületnek köszönhetően a kampányok kezelése gyerekjáték. Lehetővé teszi, hogy hatékonyan kapcsolatban maradjak a közösségünkkel, az automatizálási funkciók pedig rengeteg időt takarítanak meg nekem.

A platform rendkívül egyszerűen beállítható, és a felhasználóbarát felületnek köszönhetően a kampányok kezelése gyerekjáték. Lehetővé teszi, hogy hatékonyan kapcsolatban maradjak a közösségünkkel, az automatizálási funkciók pedig rengeteg időt takarítanak meg nekem.

8. GetResponse (A legjobb marketingcsomag olyan funkciókkal, mint az e-mail automatizálás, webináriumok és céloldalak)

GetResponse Dashboard: AI e-mail marketing generátor
via GetResponse

A GetResponse lehetővé teszi hírlevelek, automatikus válaszok és automatizált e-mailek tervezését és elküldését egy drag-and-drop szerkesztő és AI-alapú tartalomgenerálás segítségével. A GetResponse kiemelkedő tulajdonsága a webinárium-tárhely funkció, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen eszközben kombinálják a tartalommarketinget és a potenciális ügyfelek generálását.

Létrehozhat űrlapokat a feliratkozók listájának bővítéséhez, és online eseményeket szervezhet, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a közönségével.

Az eszköz több mint 150 előre megtervezett, testreszabható és mobilra optimalizált e-mail sablont kínál különböző iparágak, események, ünnepek és értékesítési üzenetek számára.

A GetResponse legjobb funkciói

  • Fotószerkesztő: Képek kivágása, szűrők alkalmazása, szöveg hozzáadása és színek beállítása drag-and-drop szerkesztővel professzionális dizájnok létrehozásához.
  • Küldési idő optimalizálása: Az elkötelezettségi minták elemzésével és a kézbesítés 24 órás időintervallumon belüli beállításával az e-maileket minden előfizető számára az optimális megnyitási időpontban kézbesítheti.
  • Helyi idő: A „Time Travel” funkcióval minden előfizetőnek ugyanabban a helyi időben küldhet e-maileket, függetlenül az időzónától.

A GetResponse korlátai

  • Az eszköz nem rendelkezik beépített csapatmunkát segítő eszközökkel, mint például dokumentummegosztás, csevegés és megjegyzések.

GetResponse árak

  • Starter: 19 USD/hó
  • Marketinges: 59 USD/hó
  • Alkotó: 69 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

GetResponse értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a GetResponse-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

A GetResponse segítségével könnyedén létrehozhatok, elküldhetek, kezelhetek és nyomon követhetek e-mail válaszokat. Az egyik legfontosabb előnye, hogy automatizálhatom a hatékony és személyre szabott e-mail marketing kampányok létrehozásának folyamatát minden egyes ügyfél számára.

A GetResponse segítségével könnyedén létrehozhatok, elküldhetek, kezelhetek és nyomon követhetek e-mail válaszokat. Az egyik legfontosabb előnye, hogy automatizálhatom a hatékony és személyre szabott e-mail marketing kampányok létrehozásának folyamatát minden egyes ügyfél számára.

9. Jasper AI (A legjobb e-mail automatizáláshoz, márka hangjának testreszabásával)

Jasper AI irányítópult
via Jasper AI

Számos funkcióval rendelkező Jasper AI segít a figyelemfelkeltő e-mail tárgyak, szövegek és cselekvésre ösztönző felhívások megírásában a hatékony potenciális ügyfelek generálása érdekében.

A Jasper böngészőbővítménye segít az e-mailek írásában és szerkesztésében közvetlenül olyan platformokon, mint a Gmail és az Outlook, növelve a munkafolyamat hatékonyságát és lehetővé téve a zökkenőmentes tartalomkészítést alkalmazások közötti váltás nélkül. Az eszközön belül egyedi márka hangokat és stílusútmutatókat határozhat meg, hogy minden e-mailes kommunikáció összhangban legyen a vállalat márkájával és hangvételével.

A Jasper AI legjobb funkciói

  • Stílusútiasítás: Lehetővé teszi a szervezet kifejezéshasználatára, nyelvtanára és írásjelhasználatára vonatkozó szabályok és formázás beállítását, biztosítva a kommunikáció egységességét.
  • Tartalom testreszabás: A vállalat háttérinformációit, stratégiáit, közönségismereteit, versenytársak elemzéseit stb. felhasználva biztosítja, hogy a tartalom az Ön üzleti környezetéhez igazodjon.
  • Vizuális irányelvek: A márkakönyvet használja a képek szabályszegéseinek jelzésére és a javítások javaslatára.

A Jasper AI korlátai

  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az eszköz nem hatékony a tartalom előállításában, és lehetnek bizonyos ténybeli pontatlanságok.

Jasper AI árak

  • Alkotó: 49 USD/hó
  • Pro: 69 USD/hó
  • Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (+ értékelések)
  • Capterra: 4,5/5 (+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy mindig új módszerekkel szembesüljek a problémával.

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy mindig új módszerekkel szembesüljek a problémával.

10. Hypotenuse AI (A legjobb skálázható, AI-vezérelt tartalomgeneráláshoz a magas színvonalú e-mail marketinghez)

Hypotenuse AI Dashboard: AI e-mail marketing generátor
via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI egy fejlett szöveggenerátor, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek nagy mennyiségű, kiváló minőségű tartalomra van szükségük, beleértve a marketing e-maileket is.

Írógenerátora segít különböző igényekhez tartozó tartalmak létrehozásában, beleértve e-maileket, blogbejegyzéseket, közösségi médiát, hirdetéseket, weboldal szövegeket stb. Az e-mail céljának és releváns kulcsszavainak megadásával az eszköz személyre szabott tárgyakat és tartalmakat generál, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével és rezonálnak a célközönséggel.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

  • Termékleírások: Készítsen termékleírásokat egyenként vagy tömegesen, SEO kulcsszavak beépítésével a keresőmotorok láthatóságának javítása érdekében.
  • Blogíró: Készítsen magas színvonalú, tényszerű és SEO-optimalizált blogcikkeket és marketingtartalmakat.
  • Képszerkesztő: Javítsa a képek felbontását, szabványosítsa a kivágást, és egyszerre több kép háttérét is eltávolíthatja vagy megváltoztathatja.

A Hypotenuse AI korlátai

  • Ugyanazon tartalomban néha hasonló mondatokat ismétel.

Hypotenuse AI árak

  • Ingyenes
  • Alap: 150 USD/hó
  • Ecommerce Pro: Egyedi árazás
  • E-kereskedelmi vállalkozás: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Hypotenuse AI-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az AI író kiváló cikkeket ír, és néhány nap alatt hatalmas változás történt a SEO-vezérelt forgalmamban.

Az AI író kiváló cikkeket ír, és néhány nap alatt hatalmas változás történt a SEO-vezérelt forgalmamban.

Tapasztalja meg az intelligens e-mail marketinget a ClickUp segítségével

Az e-mail marketingnek nem kell találgatáson alapulnia. A megfelelő ingyenes AI e-mail generátorral időt takaríthat meg, növelheti az elkötelezettséget, és magabiztosan elérheti marketing céljait.

A ClickUp a legjobbakat kínálja mindkét területről: egy hatékony, ingyenes AI e-mail generátort a ClickUp Brain segítségével, valamint zökkenőmentes kampánytervezést az e-mail projektmenedzsment szoftverén keresztül.

A ClickUp a marketinges e-mailek megírásától a feladatok kiosztásán és a határidők beállításán át a kampányok teljesítményének nyomon követéséig minden marketinges munkafolyamatot egy helyen összekapcsol.

Regisztráljon még ma ingyen, és hagyja, hogy a ClickUp segítse következő nagy e-mailes sikereit! 🎉

