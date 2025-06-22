A legjobb AI e-mail marketing generátorok kampányai automatizálásához

E-mail marketing: Írsz, elküldöd, reménykedsz... majd elgondolkodsz, hogy mi ment rosszul.

A jó hír? Többé nem kell agonizálnia a tárgy sorok vagy a CTA-k miatt. Az AI e-mail generátorok másodpercek alatt magas konverziós arányú e-maileket készítenek – nincs szükség másodlagos döntésre.

Ezek az eszközök elemzik az adatokat, személyre szabják a tartalmat, és még a küldés idejét is optimalizálják, így Ön a stratégiára koncentrálhat, míg az AI elvégzi a többi feladatot.

Akár egy startupot vezet, akár egy e-kereskedelmi márkát bővíti, egy AI eszköz segítségével néhány kattintással automatizálhatja kampányait és növelheti a megnyitási arányokat.

Ismerjük meg, hogyan működik egy AI e-mail generátor, és nézzük meg a legjobbakat!

Mit kell keresnie egy AI e-mail marketing generátorban?

Annyi AI írási eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek jobb e-maileket készíteni, és AI-alapú e-mail marketing eszközök, amelyekkel hatékonyabban vonzhatja a közönségét, hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet?

Így teheti meg:

AI-alapú személyre szabás : Keressen olyan eszközt, amely a vásárlói adatok, viselkedés és preferenciák alapján olyan személyre szabott üzeneteket készít, amelyek úgy tűnnek, mintha kifejezetten a címzettnek íródtak volna.

Munkafolyamat-automatizálás : Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi : Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi az e-mail automatizálási munkafolyamatok megvalósítását , a közönség szegmentálását és az e-mailek küldését a felhasználói tevékenységek, például a kosár elhagyása vagy a hírlevélre való feliratkozás alapján.

Kiváló minőségű szövegek : Válasszon olyan AI e-mail generátorokat, amelyek természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak, hogy vonzó, emberhez hasonló szövegeket hozzanak létre, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével.

Adat alapú betekintés : Keressen olyan platformokat, amelyek A/B tesztelést, teljesítményelemzést és AI-alapú ajánlásokat nyújtanak, hogy finomíthassa a tárgy sorokat, javíthassa a kattintási arányokat és maximalizálhassa a konverziókat.

Integrációk: Válasszon olyan : Válasszon olyan AI e-mail marketing eszközt , amely integrálható a CRM-jével (például HubSpot vagy Salesforce), e-kereskedelmi platformjával (Shopify, WooCommerce) vagy elemző eszközeivel, hogy biztosítsa a zökkenőmentesebb munkafolyamatot.

A legjobb AI e-mail marketing generátorok áttekintése

Eszköz Kiemelkedő funkció Legalkalmasabb Árak* ClickUp Feladatkezelés, e-mail tervezési sablonok és AI-alapú javaslatok Átfogó e-mail marketing projektmenedzsment Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HubSpot Mesterséges intelligenciával vezérelt bejövő marketing automatizálás és CRM integráció Személyre szabott ügyfélélmény és kampányautomatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó Mailchimp Felhasználóbarát, fejlett elemzési és A/B tesztelési funkciókkal. Egyszerűség, hatékony elemzés és automatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13 dollártól kezdődik havonta. ActiveCampaign AI-támogatott e-mail személyre szabás és többcsatornás kampányok Személyre szabott ügyfélélmény automatizálással A fizetős csomagok ára 15 dollár/hónap-tól kezdődik. Omnisend Omnichannel marketing e-mailekkel, SMS-ekkel és push értesítésekkel Fejlett e-mail és SMS marketinggel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11,20 dollártól kezdődik havonta. Copy. ai AI által generált tartalom lenyűgöző e-mail szövegekhez Gyors tartalomkészítés marketingesek számára Egyedi árazás Brevo Kombinálja az e-mail, SMS és csevegéses marketinget Többcsatornás kommunikáció vállalkozások számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollár/hónap-tól kezdődik. GetResponse E-mail automatizálás webináriumokkal és céloldal funkciókkal All-in-one e-mail marketing és webináriumok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. Jasper AI AI-vezérelt tartalomkészítés a márka hangjának testreszabásával Kiváló minőségű e-mail szövegírás és automatizálás A fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap-tól kezdődik. Hypotenuse AI Skálázható tartalomgenerálás nagy volumenű e-mail marketinghez Nagy mennyiségű, kiváló minőségű e-mail marketing tartalom Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 150 dollártól kezdődik havonta.

A 10 legjobb AI e-mail marketing generátor

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az e-mail marketing, a projektmenedzsment és a csapatmunka integrálásához)

A ClickUp egy átfogó marketingoperációs központ, amely tartalmakat, ütemterveket, stratégiákat és együttműködést egyesít egy egységes platformon.

Az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain segít mindenben, a tárgy soroktól és az e-mailek bevezetőitől kezdve a vonzó cselekvésre ösztönző felhívásokig és a nyomon követésekig, hogy optimalizálja az e-mail írási folyamatot.

Amikor e-mail tartalmat generál, az automatikusan létrehozhat kapcsolódó írási, szerkesztési és jóváhagyási feladatokat, határidőkkel és felelősökkel. Emellett releváns kontextust is lekér a projektekből, dokumentumokból, feladatokból és beszélgetésekből, így minden összekapcsolódik.

A legjobb rész? A ClickUp Brain-en belül válthat a legjobb LLM-ek, például a ChatGPT és a Claude között, hogy megtalálja a legmegfelelőbb hangnemet és szerkezetet.

Miután megvannak az ötletei, itt az ideje, hogy rendszerezze őket. A ClickUp Docs segítségével platformok közötti váltás nélkül készítheti el és finomíthatja a tárgy sorokat, az e-mailek szövegét, a nyomon követéseket, a kampányismertetőket és az e-mail marketing ellenőrzőlistákat.

Több csapattag is egyszerre szerkesztheti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá, szerkesztéseket javasolhat, vagy csapattársait megjelölheti véleményezés vagy jóváhagyás céljából. Ez megkönnyíti az írók, tervezők és vezetők számára a tartalom valós idejű közös szerkesztését és a visszacsatolási ciklusok rövidítését.

Rendezze ötleteit egy együttműködésen alapuló, interaktív dokumentumban a ClickUp Docs segítségével.

Amikor eljön az ideje a kampányok tervezésének és vizualizálásának, olyan eszközre van szüksége, amely ötvözi a feladatütemező szoftver és a naptáralkalmazás funkcióit.

A ClickUp Calendar egyértelmű, vizuális ütemtervben egyesíti feladatait, eseményeit és találkozóit, így mindenki naprakész és pontosan tudhatja, mi a teendő. Ha kampányt kell áthelyeznie vagy az ütemtervet módosítania, egyszerűen áthúzhatja a feladatokat a marketing naptárába.

A drag-and-drop ütemezés, a napi pillanatképek és a hátralékok nyomon követése segít abban, hogy a gyorsan változó kampányok során egyetlen lépés se maradjon ki.

Készen áll a kampány elindítására? A ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy egy központi helyen tervezze, ütemezze és kövesse nyomon az e-mail kampányokat. Minden e-mail kampányhoz külön mappákat, listákat és feladatokat hozhat létre, és a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a nyitott feladatokat, a kampány állapotát és a legfontosabb mutatókat.

Szervezze meg e-mail kampányait és kövesse nyomon teljesítményüket a ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftverével.

A csapat termelékenységének további növelése érdekében a ClickUp Automations átveszi az ismétlődő munkákat. Ahelyett, hogy manuálisan frissítené a feladatokat, jóváhagyásokat követne nyomon vagy határidőket tartana szemmel, akcióalapú triggerek segítségével automatikusan hozzárendelhet feladatokat, vagy ismétlődő feladatokat állíthat be rendszeres hírlevelek, nyomon követések vagy szezonális promóciók számára.

Automatizálja az e-mail kampányok munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével.

Ha előre megtervezett keretrendszerre van szüksége az e-mail marketing kezdeményezéseinek hatékonyságának növeléséhez, próbálja ki a ClickUp e-mail marketing sablonját.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse e-mail kampányainak tervezését, végrehajtását és nyomon követését a ClickUp e-mail marketing sablonjával.

📣 A ClickUp működés közben: Képzelje el, hogy egy tavaszi promóciós kampányt tervez: csapata e-mail szövegeket szerkeszt a ClickUp Docs-ban, a ClickUp Brain segítségével finomítja a tárgy sorokat, a Naptár nézetben megtervezi a küldés ütemtervét, és a Dashboards segítségével nyomon követi a teljesítményt. Minden feladat, a tervezéstől az A/B tesztelésig, automatikusan hozzárendelődik az Automations segítségével – nincs eszközváltás, nincsenek kihagyott lépések.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Adjon hozzá egyéni mezőket , például szegmens, kampánylink, összes kattintás, elküldött e-mailek és átkattintási arány, hogy tárolja a kampány alapvető információit.

A ClickUp táblázatos nézetével a kampány céljai alapján csoportokba oszthatja listáját.

Kövesse nyomon kampányának teljesítményét elemzésekkel, és módosítsa megközelítését az elkötelezettség javítása érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezés és ütemezés : Több lépésből álló e-mail kampányokat és függőségeket ábrázolhat vizuális idővonalon : Több lépésből álló e-mail kampányokat és függőségeket ábrázolhat vizuális idővonalon a ClickUp Gantt Chart View funkciójával.

Célkövetés : Használja : Használja a ClickUp Goals alkalmazást konkrét e-mail marketing KPI-k beállításához és méréséhez.

Valós idejű együttműködés: tartsa rendezett állapotban a projektjein belüli beszélgetéseket, és alakítsa az üzeneteket feladatokká : tartsa rendezett állapotban a projektjein belüli beszélgetéseket, és alakítsa az üzeneteket feladatokká a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

A sok lehetőség miatt a tanulási görbe eleinte kissé meredek lehet.

ClickUp árak

árak-táblázat

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

2. Hubspot (A legjobb AI-vezérelt bejövő marketing automatizáláshoz és ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

via Hubspot

A HubSpot AI Email Writer alkalmazása azonnal generál tárgyakat, szövegeket és CTA-kat különböző e-mail kampánytípusokhoz, például hírlevelekhez, promóciós ajánlatokhoz, ügyfélkövetésekhez stb. Az AI-alapú tartalmi javaslatokkal több variációt generálhat A/B teszteléshez, és biztosíthatja a márkának megfelelő üzeneteket.

Az eszköz teljes mértékben integrálva van a HubSpot Marketing Hubba, ami azt jelenti, hogy egyetlen irányítópultról hozhat létre, küldhet és elemezhet e-mail kampányokat.

A Hubspot legjobb funkciói

Személyre szabott üzenetek : a CRM-adatok és a vásárlói viselkedés alapján finomítja a hangnemet, a szerkezetet és az üzeneteket, hogy személyre szabott és meggyőző e-maileket hozzon létre.

Közönségszegmentálás : Segít a közönség szegmentálásában a korábbi vásárlások, webhelylátogatások, elkötelezettségi előzmények, demográfiai adatok és potenciális ügyfelek pontszámai alapján.

Elemzések és betekintés: automatikusan rögzíti a kampány adatait a HubSpot CRM-ben, így nyomon követheti a megnyitási arányokat, a lead-beküldéseket és még sok mást.

A Hubspot korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a jelentéskészítési funkciók ugyan megfelelőek, de gyakran hiányzik belőlük a komplex üzleti betekintéshez szükséges mélység és testreszabhatóság.

Hubspot árak

Ingyenes

Marketing Hub Starter : 20 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform : 20 USD/hó/felhasználó

Marketing Hub Professional : 890 USD/hó

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

Hubspot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6000+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Hubspotról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az e-mail marketing eszközök, a céloldalakkal és a CRM rendszerrel kombinálva lehetővé teszik a marketing szakemberek számára, hogy könnyedén nyomon kövessék és jelentést készítsenek a potenciális ügyfelek tevékenységéről.

Az e-mail marketing eszközök, a céloldalakkal és a CRM rendszerrel kombinálva lehetővé teszik a marketing szakemberek számára, hogy könnyedén nyomon kövessék és jelentést készítsenek a potenciális ügyfelek tevékenységéről.

3. Mailchimp (A legjobb felhasználóbarát e-mail marketinghez, fejlett elemzési és A/B tesztelési funkciókkal)

via Mailchimp

A Mailchimp azoknak a marketingeseknek ideális, akik egyszerűséget szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a teljesítményt. AI technológiája automatikus e-mail kampányokat, például csepegtető kampányokat futtathat, és a felhasználói interakciók alapján kiváltott e-maileket küldhet. Emellett a közönség viselkedése alapján intelligens ajánlásokat is kínál, amelyek segítségével mindent javíthat, a tárgy soroktól a küldési időpontokig.

Az A/B tesztelési funkcióval a marketingcsapatok összehasonlíthatják a különböző e-mailek tartalmát, hogy megnézzék, mi növeli az elkötelezettséget, és figyelemmel kísérhetik az olyan mutatókat, mint a megnyitási arány, a kattintási arány és a konverziók, hogy értékeljék a kampány hatékonyságát.

A Mailchimp legjobb funkciói

Tartalomoptimalizálás : Értékeli e-mailjei olvashatóságát, elemzi a szöveg és a képek integrációját, és ajánlásokat ad a szöveg, a képek és az elrendezés javítására.

Márkaintegráció : Használja márkája eszközeit, például logókat, színeket, betűtípusokat és képeket, hogy biztosítsa az összes marketinganyag egységességét.

Ügyfélút térkép: Felvázolja a különböző utakat, amelyeket az ügyfél bejárhat, hogy segítsen automatizálni az interakciókat konkrét cselekvések vagy események alapján.

A Mailchimp korlátai

Hiányoznak az együttműködési és fejlett e-mail projektmenedzsment funkciók a kampányjóváhagyási munkafolyamatokon túl.

Mailchimp árak

Ingyenes

Essentials : 13 USD/hó

Standard : 20 USD/hó

Prémium: 350 USD/hó

Mailchimp értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Mailchimp-ről?

Íme egy G2-es értékelés –

A Mailchimp segítségével zökkenőmentesen építhetem fel e-mail listámat útközben is. A feliratkozási űrlapok testreszabhatók, így hozzáadhatom a márka hangját az űrlapokhoz, és egy egyszerű kóddal könnyen integrálhatók a weboldalamhoz.

A Mailchimp segítségével zökkenőmentesen építhetem fel e-mail listámat útközben is. A feliratkozási űrlapok testreszabhatók, így hozzáadhatom a márka hangját az űrlapokhoz, és egy egyszerű kóddal könnyen integrálhatók a weboldalamhoz.

A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról.

4. ActiveCampaign (A legjobb személyre szabott ügyfélélményt nyújtó, AI-támogatott e-mail kampányokhoz)

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign azoknak a marketingeseknek készült, akik minimális manuális erőfeszítéssel mélyreható személyre szabást szeretnének elérni. AI eszközöket használ az e-mail tartalom és képek generálásához, segítve Önt a létrehozási folyamat racionalizálásában és a márka konzisztenciájának fenntartásában. A részletes jelentések és elemzési funkciók betekintést nyújtanak a kattintásokba, megnyitásokba, visszapattanásokba és más kulcsfontosságú mutatókba, hogy értékelhesse és finomíthassa e-mailkezelési stratégiáit.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy kampányait az e-maileken túlra is kiterjessze az SMS-marketing, a közösségi média és más csatornák integrálásával, így biztosítva a koherens ügyfélélményt.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

AI-alapú tartalomkészítés: Használja az AI-alapú eszközöket e-mailek és céloldalak tartalmának generálásához és személyre szabásához.

Hírnévkezelés : Figyelemmel kíséri a küldési mintákat, hogy megvédje a feladó hírnevét és megakadályozza, hogy az e-maileket spamként jelöljék meg.

Kampány előnézet: Biztosítja, hogy az e-mailek különböző böngészőkben, beérkező levelek mappákban és eszközökön egyaránt megfelelően jelenjenek meg.

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentési műszerfal nem intuitív, és nehéz lehet valódi betekintést nyerni az A/B tesztelésből a kampányjelentésben.

ActiveCampaign árak

Starter : 15 dollár/hó áron

Plusz : 49 dollártól/hónap

Pro : 79 dollártól/hónap

Vállalati: 145 USD/hó áron

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az ActiveCampaignről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Szinte mindent tartalmaz, amire marketing szempontból szükségünk van: teljes táblázatok a potenciális ügyfelek kezeléséhez, e-mail marketing, automatizálás, űrlapok a weboldalhoz, integráció számos külső eszközzel stb.

Szinte mindent tartalmaz, amire marketing szempontból szükségünk van: teljes táblázatok a potenciális ügyfelek kezeléséhez, e-mail marketing, automatizálás, űrlapok a weboldalhoz, integráció számos külső eszközzel stb.

5. Omnisend (A legjobb omnichannel marketinghez, beleértve az e-maileket, SMS-eket és push értesítéseket, e-kereskedelmi vállalkozások számára)

via Omnisend

Az Omnisend átfogó eszközkészletet kínál, amelynek célja az e-kereskedelmi vállalkozások e-mail marketing kampányainak létrehozásának, személyre szabásának és optimalizálásának egyszerűsítése. Az intuitív felület segít olyan vásárolható e-mailek létrehozásában, amelyek dinamikus, az e-kereskedelemre szabott tartalmi blokkokat tartalmaznak, például termékválasztókat és egyedi kedvezménykódokat.

16 különböző tartalmi blokk közül választhat, például menük, terméklisták, képek és kedvezményes kuponkódok, hogy javítsa e-mailjei vizuális vonzerejét és funkcionalitását.

Az Omnisend legjobb funkciói

Kampányerősítő : A megnyitott e-maileket automatikusan újra elküldi, hogy maximalizálja az elkötelezettséget és növelje az eladásokat további erőfeszítés nélkül.

Testreszabható sablonok: Hozzáférés egy teljesen testreszabható, mobilbarát sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek a márkád stílusához igazíthatók.

Omnichannel betekintés: Értékelje a csatornák közötti teljesítményt csatornánként szegmentált KPI-k segítségével, hogy azonosítsa a trendeket és elvégezze a szükséges módosításokat.

Az Omnisend korlátai

Az eszköz korlátozott integrációkat kínál az e-kereskedelmi és marketingplatformokon kívül.

Omnisend árak

Ingyenes

Standard : 11,20 USD/hó

Pro : 41,30 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Omnisend értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak az Omnisendről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Omnisend, amelynek célja az e-mail és SMS marketing egyszerűsítése, nagy erőfeszítés nélkül professzionális és vonzó megjelenést biztosít számunkra. Lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketingkampányokat hozzunk létre, amelyek a vásárlói viselkedés, például a böngészési előzmények vagy a korábbi vásárlások alapján indíthatók el.

Az Omnisend, amelynek célja az e-mail és SMS marketing egyszerűsítése, nagy erőfeszítés nélkül professzionális és vonzó megjelenést biztosít számunkra. Lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketingkampányokat hozzunk létre, amelyek a vásárlói viselkedés, például a böngészési előzmények vagy a korábbi vásárlások alapján indíthatók el.

6. Copy. ai (A legjobb AI-generált tartalomkészítéshez, hogy vonzó e-mail szövegeket alkosson)

A Copy. ai ideális azoknak a marketingeseknek, akik gyors, magas színvonalú tartalomra van szükségük, anélkül, hogy nagy erőfeszítéseket kellene tenniük. Az első vázlatkészítési folyamat automatizálásával csökkenti a külső forrásoktól való függőséget. Emellett segít automatikusan tartalmi ötleteket és összefoglalókat generálni a keresési trendek és betekintések alapján, és optimalizálja azokat a keresőmotorok láthatósága érdekében.

Az eszköz lehetővé teszi a tartalom újrafelhasználását azáltal, hogy automatizálja a leírást, kivonja a legfontosabb információkat és hosszú formátumú tartalmat generál, miközben megőrzi a beszélők és szakértők hitelességét és hangját.

Copy. ai legjobb funkciói

AI-alapú betekintés : Találjon kulcsfontosságú betekintést több adatforrásból, és vonzza be az ügyfeleket releváns, értékorientált tájékoztatással.

Tartalomfordítás : Fordítsa le értékesítési anyagaidat több nyelvre, hogy az üzenetek, a pozícionálás és a legfontosabb eszközök a helyi közönségnek is vonzóak legyenek.

Automatizált e-mail sorozatok: Állítson be olyan automatikus e-maileket, amelyek reagálnak a feliratkozók bizonyos cselekedeteire, például regisztrációra vagy vásárlásra.

Copy. ai korlátai

Előfordulhat, hogy az eszköz már publikált tartalmat állít elő, ami plágiumként jelölhető meg.

Copy. ai árak

Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A szerszám felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz, blogbevezetőhöz és weboldal szövegekhez használom.

A szerszám felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz, blogbevezetőhöz és weboldal szövegekhez használom.

7. Brevo (A legjobb e-mail marketing, SMS kampányok és csevegési funkciók kombinálásához)

via Brevo

A Brevo (korábban Sendinblue) egy többcsatornás marketingplatform, amely egyesíti az e-maileket, SMS-eket és csevegéseket, így kiváló választás azoknak a márkáknak, amelyek központosítani szeretnék kommunikációs tevékenységüket.

Az AI asszisztens segítségével gyorsan létrehozhat vonzó tárgyakat és e-mail tartalmakat. A drag-and-drop szerkesztővel vagy az előre elkészített sablonok testreszabásával könnyen tervezhet professzionális e-maileket és hírleveleket.

Az AI-alapú értékesítési, marketing és beszélgetési ügynökök segítségével a vállalkozások automatizálhatják a közönség szegmentálását, azonnal generálhatnak értékesítési e-maileket, leírhatják a hívásokat, és dinamikus termékajánlásokat adhatnak a jobb elkötelezettség érdekében.

A Brevo legjobb funkciói

Közönségszegmentálás : Szűrők és attribútumok alkalmazásával egyedi címzettcsoportokat és dinamikus listákat hozhat létre, amelyek automatikusan frissülnek a feliratkozók aktivitása alapján.

Kampányautomatizálás : Használjon kész munkafolyamatokat és automatikus válaszokat, hogy üdvözlő e-mailekkel, születésnapi e-mailekkel és elhagyott kosárral kapcsolatos e-mailekkel vonzza be a közönségét.

Feliratkozási űrlapok: Bővítse előfizetőinek körét, és küldjön célzott tartalmakat és promóciókat az e-mail címek és preferenciákhoz hasonló kulcsfontosságú információk gyűjtésével.

A Brevo korlátai

Előfordul, hogy az e-mailek kialakítása hibásan konfigurálódik, a platform kissé lelassul, ami megnehezíti a létrehozási folyamatot.

Brevo árak

Ingyenes

Starter : 9 USD/hó

Üzleti : 18 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Brevo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A platform rendkívül egyszerűen beállítható, és a felhasználóbarát felületnek köszönhetően a kampányok kezelése gyerekjáték. Lehetővé teszi, hogy hatékonyan kapcsolatban maradjak a közösségünkkel, az automatizálási funkciók pedig rengeteg időt takarítanak meg nekem.

A platform rendkívül egyszerűen beállítható, és a felhasználóbarát felületnek köszönhetően a kampányok kezelése gyerekjáték. Lehetővé teszi, hogy hatékonyan kapcsolatban maradjak a közösségünkkel, az automatizálási funkciók pedig rengeteg időt takarítanak meg nekem.

8. GetResponse (A legjobb marketingcsomag olyan funkciókkal, mint az e-mail automatizálás, webináriumok és céloldalak)

via GetResponse

A GetResponse lehetővé teszi hírlevelek, automatikus válaszok és automatizált e-mailek tervezését és elküldését egy drag-and-drop szerkesztő és AI-alapú tartalomgenerálás segítségével. A GetResponse kiemelkedő tulajdonsága a webinárium-tárhely funkció, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen eszközben kombinálják a tartalommarketinget és a potenciális ügyfelek generálását.

Létrehozhat űrlapokat a feliratkozók listájának bővítéséhez, és online eseményeket szervezhet, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a közönségével.

Az eszköz több mint 150 előre megtervezett, testreszabható és mobilra optimalizált e-mail sablont kínál különböző iparágak, események, ünnepek és értékesítési üzenetek számára.

A GetResponse legjobb funkciói

Fotószerkesztő : Képek kivágása, szűrők alkalmazása, szöveg hozzáadása és színek beállítása drag-and-drop szerkesztővel professzionális dizájnok létrehozásához.

Küldési idő optimalizálása : Az elkötelezettségi minták elemzésével és a kézbesítés 24 órás időintervallumon belüli beállításával az e-maileket minden előfizető számára az optimális megnyitási időpontban kézbesítheti.

Helyi idő: A „Time Travel” funkcióval minden előfizetőnek ugyanabban a helyi időben küldhet e-maileket, függetlenül az időzónától.

A GetResponse korlátai

Az eszköz nem rendelkezik beépített csapatmunkát segítő eszközökkel, mint például dokumentummegosztás, csevegés és megjegyzések.

GetResponse árak

Starter : 19 USD/hó

Marketinges : 59 USD/hó

Alkotó : 69 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

GetResponse értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a GetResponse-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

A GetResponse segítségével könnyedén létrehozhatok, elküldhetek, kezelhetek és nyomon követhetek e-mail válaszokat. Az egyik legfontosabb előnye, hogy automatizálhatom a hatékony és személyre szabott e-mail marketing kampányok létrehozásának folyamatát minden egyes ügyfél számára.

A GetResponse segítségével könnyedén létrehozhatok, elküldhetek, kezelhetek és nyomon követhetek e-mail válaszokat. Az egyik legfontosabb előnye, hogy automatizálhatom a hatékony és személyre szabott e-mail marketing kampányok létrehozásának folyamatát minden egyes ügyfél számára.

9. Jasper AI (A legjobb e-mail automatizáláshoz, márka hangjának testreszabásával)

via Jasper AI

Számos funkcióval rendelkező Jasper AI segít a figyelemfelkeltő e-mail tárgyak, szövegek és cselekvésre ösztönző felhívások megírásában a hatékony potenciális ügyfelek generálása érdekében.

A Jasper böngészőbővítménye segít az e-mailek írásában és szerkesztésében közvetlenül olyan platformokon, mint a Gmail és az Outlook, növelve a munkafolyamat hatékonyságát és lehetővé téve a zökkenőmentes tartalomkészítést alkalmazások közötti váltás nélkül. Az eszközön belül egyedi márka hangokat és stílusútmutatókat határozhat meg, hogy minden e-mailes kommunikáció összhangban legyen a vállalat márkájával és hangvételével.

A Jasper AI legjobb funkciói

Stílusútiasítás : Lehetővé teszi a szervezet kifejezéshasználatára, nyelvtanára és írásjelhasználatára vonatkozó szabályok és formázás beállítását, biztosítva a kommunikáció egységességét.

Tartalom testreszabás : A vállalat háttérinformációit, stratégiáit, közönségismereteit, versenytársak elemzéseit stb. felhasználva biztosítja, hogy a tartalom az Ön üzleti környezetéhez igazodjon.

Vizuális irányelvek: A márkakönyvet használja a képek szabályszegéseinek jelzésére és a javítások javaslatára.

A Jasper AI korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az eszköz nem hatékony a tartalom előállításában, és lehetnek bizonyos ténybeli pontatlanságok.

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó

Pro : 69 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (+ értékelések)

Capterra: 4,5/5 (+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy mindig új módszerekkel szembesüljek a problémával.

A Jasper Chat egy kiváló írási segédeszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot. Segít kreatív ötleteket hozzáadni, és lehetővé teszi, hogy mindig új módszerekkel szembesüljek a problémával.

10. Hypotenuse AI (A legjobb skálázható, AI-vezérelt tartalomgeneráláshoz a magas színvonalú e-mail marketinghez)

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI egy fejlett szöveggenerátor, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek nagy mennyiségű, kiváló minőségű tartalomra van szükségük, beleértve a marketing e-maileket is.

Írógenerátora segít különböző igényekhez tartozó tartalmak létrehozásában, beleértve e-maileket, blogbejegyzéseket, közösségi médiát, hirdetéseket, weboldal szövegeket stb. Az e-mail céljának és releváns kulcsszavainak megadásával az eszköz személyre szabott tárgyakat és tartalmakat generál, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével és rezonálnak a célközönséggel.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Termékleírások : Készítsen termékleírásokat egyenként vagy tömegesen, SEO kulcsszavak beépítésével a keresőmotorok láthatóságának javítása érdekében.

Blogíró : Készítsen magas színvonalú, tényszerű és SEO-optimalizált blogcikkeket és marketingtartalmakat.

Képszerkesztő: Javítsa a képek felbontását, szabványosítsa a kivágást, és egyszerre több kép háttérét is eltávolíthatja vagy megváltoztathatja.

A Hypotenuse AI korlátai

Ugyanazon tartalomban néha hasonló mondatokat ismétel.

Hypotenuse AI árak

Ingyenes

Alap : 150 USD/hó

Ecommerce Pro : Egyedi árazás

E-kereskedelmi vállalkozás: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Hypotenuse AI-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az AI író kiváló cikkeket ír, és néhány nap alatt hatalmas változás történt a SEO-vezérelt forgalmamban.

Az AI író kiváló cikkeket ír, és néhány nap alatt hatalmas változás történt a SEO-vezérelt forgalmamban.

Tapasztalja meg az intelligens e-mail marketinget a ClickUp segítségével

Az e-mail marketingnek nem kell találgatáson alapulnia. A megfelelő ingyenes AI e-mail generátorral időt takaríthat meg, növelheti az elkötelezettséget, és magabiztosan elérheti marketing céljait.

A ClickUp a legjobbakat kínálja mindkét területről: egy hatékony, ingyenes AI e-mail generátort a ClickUp Brain segítségével, valamint zökkenőmentes kampánytervezést az e-mail projektmenedzsment szoftverén keresztül.

A ClickUp a marketinges e-mailek megírásától a feladatok kiosztásán és a határidők beállításán át a kampányok teljesítményének nyomon követéséig minden marketinges munkafolyamatot egy helyen összekapcsol.

