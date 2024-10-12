21 ingyenes táblázatsablon a hatékonyság javításához

Elárasztják a hosszú, zavaros dokumentumok? A táblázatok kiválóan alkalmasak az adatok áttekinthető, strukturált formátumba rendezésére. Segítségükkel összehasonlíthatja a termékeket, nyomon követheti a projekteket, kezelheti a pénzügyi jelentéseket, irányíthatja a készleteket vagy elemezheti a felmérési eredményeket.
De minden feladat számára új táblázatot létrehozni időigényes lehet. Ezzel szemben egy előre megtervezett táblázat segítségével könnyen megtakaríthat időt és energiát, így a fontos feladatokra koncentrálhat.
Itt jönnek jól a táblázatsablonok!
Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a 21 legjobb ingyenes táblázatsablont, amelyek teljes mértékben testreszabhatók és úgy lettek kialakítva, hogy megkönnyítsék az életét. Készen áll arra, hogy csökkentse a kézi munkát és szervezettebbé váljon? Akkor kezdjük!
Mik azok a táblázatsablonok?
A táblázatsablonok sorokból és oszlopokból álló strukturált elrendezések, amelyekkel információkat, például ügyféladatokat, pénzügyi tranzakciókat, teendőket, költségvetéseket és egyebeket lehet rendszerezett módon rögzíteni és bemutatni.
Az alábbiakban bemutatjuk a táblázatsablonok legfontosabb elemeit:
- Fejlécsor: A táblázat sablon felső sorának minden oszlopában címkék találhatók, amelyek kontextust adnak az alatta található adatokhoz. A címkék a sablon céljától függnek. Például, ha a sablon projektkövetésre szolgál, a címkék a következők lehetnek: „Feladat neve”, „Kiosztva”, „Kezdési dátum”, „Határidő” stb.
- Sorok és oszlopok: Itt a cellákban szervezheti az adatait.
- Formázás: A táblázatsablonok előre formázott beállításokkal rendelkeznek, például betűméret, betűstílus, szöveg igazítás, szegélyek és fejléc formázás.
- Rendezési és szűrési lehetőségek: A fejlett rendezési és szűrési lehetőségek segítségével könnyedén kereshet releváns adatokat.
- Képletek: Számos táblázatsablon beépített képletekkel rendelkezik az adatok kiszámításához, például a termék teljes árának vagy átlagértékének kiszámításához.
Mi teszi jóvá egy táblázatsablont?
Egy jó táblázatsablon rendszerezi az adatokat és megkönnyíti azok olvashatóságát. Íme a jó táblázatsablonok legfontosabb jellemzői:
- Világos szerkezet: Válasszon üres sablonokat, amelyek könnyen követhető szerkezettel, jól meghatározott fejlécekkel, sorokkal, oszlopokkal és egységes formátummal rendelkeznek. Ez intuitívvá teszi az adatbevitelt és növeli az olvashatóságot.
- Beépített funkciók és képletek: Válasszon beépített képletekkel és funkciókkal rendelkező táblázatsablonokat, különösen akkor, ha összetett értékekkel dolgozik. Ezek csökkentik a kézi munkát és a számítási hibákat.
- Skálázhatóság: Keressen olyan táblázatsablonokat, amelyek nagy adatmennyiségeket képesek kezelni. Ez biztosítja, hogy a sablon az üzleti növekedés során is hasznos maradjon, anélkül, hogy gyakori frissítésekre és újratervezésre lenne szükség.
- Vizuálisan vonzó: Válasszon professzionális megjelenésű táblázatsablonokat, amelyeket közvetlenül hozzáadhat jelentéseihez és prezentációihoz. Ez lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy az információkat egy pillanat alatt értelmezzék.
- Könnyű használat: Szerezzen be egyszerűen használható, intuitív táblázatsablonokat, amelyekhez kezdő útmutatók is tartoznak, így csapata sok képzés nélkül is használni tudja őket.
- Testreszabható: Győződjön meg arról, hogy a választott sablonok testreszabhatók az Ön igényeinek és választásainak megfelelően. Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel egyéni mezőket adhat hozzá, és megváltoztathatja a színeket, a szegélyeket, a megjelenítést, a stílust, az elrendezést és egyebeket.
Mielőtt bemutatnánk a ClickUp táblázatsablonjait, ismerkedjünk meg a ClickUp táblázati nézet funkciójával.
A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja az adatokat és kezelheti a költségvetéseket, az ügyféladatokat, a készleteket, a pénzügyeket és még sok mást. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Custom Fields segítségével gyorsan hatékony táblázatokat hozzon létre.
Segít összekapcsolni a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket, hogy megszervezze munkáját, és megoszthassa a táblázatokat az érdekelt felekkel, hogy azok mindig naprakészek legyenek.
Érdemes megemlíteni, hogy az alábbiakban felsorolt összes ClickUp sablon támogatja a táblázatos nézetet. Ez azt jelenti, hogy többféle egyéni mezőtípus, attribútum, kategória, állapot és egyéb testreszabási lehetőség áll rendelkezésre. Függetlenül attól, hogy milyen eszközt vagy operációs rendszert használ, a ClickUp táblázatok mindenhol működnek ✨
A 21 legjobb ingyenes táblázatsablon
Az üzleti címjegyzékektől és a költségvetés-tervezéstől a táblázatkezelő sablonokig – itt egy kimerítő listát állítottunk össze az Ön számára. Vessünk rá egy pillantást!
1. ClickUp szerkeszthető táblázat sablon
Ha nehezen követi nyomon vállalatának pénzügyi helyzetét, itt az ideje, hogy átvegye az irányítást a ClickUp szerkeszthető táblázat sablonjával. Ezzel a táblázat sablonnal kezelheti vállalatának összetett pénzügyi kimutatásait.
Segít nyomon követni a havi bruttó/nettó árbevételt, nyereséget és veszteségeket, valamint a pénzügyi kimutatások jóváhagyási állapotát. Ezzel a táblázatkezelő sablonnal a következőket teheti:
- Automatizálja az adatbevitel
- Hozzon létre egyedi képleteket a bruttó árbevétel, a bruttó nyereség és a nettó árbevétel kiszámításához.
- Kövesse nyomon a projekt és a befektetés előrehaladását vizuális eszközökkel
- Csökkentse az adatbeviteli hibákat
- Biztosítsa az adatok konzisztenciáját az összes pénzügyi dokumentumban
Mi tetszett nekünk: A sablon lehetővé teszi egyéni képletek és egyenletek hozzáadását a számok gyors feldolgozásához. Ráadásul intuitív vizuális elemekkel követheted nyomon a befektetéseket.
2. ClickUp táblázatkezelő sablon
A meglévő ügyfelekkel való foglalkozás és az új potenciális ügyfelek felkutatása nem könnyű feladat. A ClickUp táblázatkezelő sablon megkönnyítheti ezt a folyamatot.
Minden fontos ügyféladatot dokumentálhat, például az ügyfél nevét, üzleti típusát, iparágát, címét, e-mail címét, telefonszámát és egyebeket. Beágyazhatja az ügyfelek weboldalait és szinkronizálhatja a Google Naptárat. Ez segít egyszerűsíteni az ügyfelek bevonását és javítani az ügyfélszolgálati folyamatokat.
Mi tetszett nekünk: Ez a táblázatkezelő sablon egy űrlapnézettel rendelkezik, amely segít az adatok gyűjtéséhez szükséges űrlapok létrehozásában. Használhatja az ügyféladatok gyűjtéséhez szükséges felvételi űrlapok és a jelenlegi folyamatokkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez szükséges visszajelzési űrlapok egyszerű létrehozásához.
3. ClickUp üzleti címjegyzék sablon
A Sárga Oldalak formátumához hasonlóan a ClickUp üzleti címjegyzék sablon egy olyan kapcsolattartói adatbázis létrehozására szolgál, ahol megtalálhatja ügyfelei, potenciális ügyfelei és beszállítói adatait.
Például, ha kisvállalkozásként potenciális együttműködési lehetőségeket keres, akkor ezzel a sablonnal rendezett listát készíthet a helyi vállalkozásokról.
Ez a sablon segít Önnek:
- Gyűjtse össze és tárolja a potenciális ügyfelek, üzleti partnerek és beszállítók adatait!
- Lépjen kapcsolatba más vállalkozásokkal az Ön iparágában, és építsen ki kapcsolatokat!
- Rendezze a kapcsolattartási információkat könnyen áttekinthető módon
Mi tetszett nekünk: Kiváló kiindulási pont lehet azoknak a szakembereknek, akik ügyfeleik vagy beszállítóik adatait szeretnék rendszerezni és nyomon követni. Ezzel az ingyenes sablonnal helyettesítheti Excel-adatbázisát, és így nyilvántartást vezethet azokról a vállalkozásokról és partnerekről, akiknek szüksége lehet termékeire vagy szolgáltatásaira.
4. ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon
A Cégjegyzék sablonhoz hasonlóan a ClickUp Alkalmazotti jegyzék sablon is központosítja alkalmazottai adatait, beleértve a munkakört, a helyszínt, az osztályt, az e-mail címet, a telefonszámot, a címet és egyebeket.
A táblázatsablon megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését, mivel alapvető információkat tartalmaz a vezetőkkel, kollégákkal és a szervezet többi alkalmazottjával kapcsolatban. Ezenkívül a címjegyzék-sablon zökkenőmentes és biztonságos kommunikációt tesz lehetővé az alkalmazottakkal.
Mi tetszett nekünk: Az összes alkalmazotti adat egy helyen történő tárolása segíthet a szabályoknak való megfelelésben, és lehetővé teszi a frissített alkalmazotti vagy munkatársi adatok gyors keresését.
5. ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon
Ha egyszerre több projektet is kezel, előfordulhat, hogy elveszíti a részletek áttekinthetőségét, és késedelmet szenved a projektek teljesítése.
A ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon segít Önnek minden komplex projekt sikeres végrehajtásában. Testreszabható sorokkal és oszlopokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a különböző projektfázisok során elért eredményeket.
Ezzel a táblázatsablonnal a következőket teheti:
- A projekt ütemtervének vizualizálása
- Tervezze és kezelje a projekt költségvetését
- Tartsa naprakészen az érdekelt feleket
- Kövesse nyomon a haladást valós időben
- Rendezze az összes projektinformációt egy helyen
- Kövesse nyomon a feladatok függőségét, hogy biztosítsa a projektek határidőre történő teljesítését.
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon lista-, táblázat- és naptárnézetekkel rendelkezik, így minden információ könnyen elérhető és rendezett.
6. ClickUp ingatlan-táblázat sablon
Ha még mindig nehezen boldogul a Google Sheets programmal az ingatlanüzletágában, ideje váltani – a ClickUp ingatlan-táblázat sablonja tökéletes alternatívája a Google Sheets programnak.
Ez a sablon átfogó áttekintést nyújt az ingatlanportfóliójáról. Nyomon követheti a jövedelemforrásokat, ügyfelekké alakíthatja őket, és naprakész listát vezethet az eladó ingatlanokról.
Az ingatlan-táblázat sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon a beérkező potenciális ügyfeleket és a folyamatban lévő ügyleteket
- Kövesse nyomon részletesen az ingatlanügyleteket, beleértve a zárási dátumokat, az eladási árat, az adókat, a jutalékot, a kiadásokat stb.
- Rögzítse a piaci árakat, hogy elemezze és becsülje meg a befektetési megtérülést, a cash flow-t stb.
Mi tetszett nekünk: Egyedi nézetekkel rendelkezik, mint például a Tulajdonságok nézet, Az összes tulajdonság nézet, Eladott nézet és Hely nézet, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok kezelését.
7. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon
Az értékesítési folyamatok kezeléséhez teljes áttekintésre van szükség a potenciális ügyfelekről, megbeszélésekről, árajánlatokról és üzletekről. Nyomon kell követnie a potenciális ügyfelek nevét, elérhetőségeit, az értékesítési szakaszt, a felderítő hívásokat, a megbeszélések időpontját, a lezárt/elvesztett üzleteket és egyebeket.
Itt jön jól a ClickUp Sales Tracker Template, amely megkönnyíti a dolgokat.
Ezek az alapvető információkat tartalmazzák, amelyekre szüksége van az értékesítési projektmenedzsmenthez. Emellett valós időben nyomon követheti csapata teljesítményét, javíthatja a döntéshozatalt, és adat alapú értékesítési stratégiát dolgozhat ki.
A kezdéshez töltse le az üres sablont, és kövesse az alábbi lépéseket.
- Állítson be feladatokat az értékesítési célok, a konverziós arányok, az ügyfél-visszajelzések és egyebek nyomon követéséhez.
- Kezdje el nyomon követni értékesítési tevékenységét, és állítson be automatikus emlékeztetőket az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és interakciókhoz.
- Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot, hogy nyomon követhesse aktuális és tervezett értékesítéseit, valamint egyéb mutatókat, például az értékesítésenkénti költséget, a bevételt stb.
- Elemezze az értékesítési adatokat, hogy azonosítsa a trendeket és a fejlesztésre szoruló területeket.
Mi tetszett nekünk: A Sales Tracker View (Értékesítési nyomon követő nézet) és a Sales Volume per Month View (Havi értékesítési volumen nézet) segítségével nyomon követheti és elemezheti az értékesítési teljesítményt. Emellett a Sales Status per Product View (Termékenkénti értékesítési állapot nézet) forrásokat és betekintést nyújt az értékesítés kezeléséhez.
8. ClickUp heti értékesítési jelentés sablon
Csapata elmarad az értékesítési célok elérésében? A ClickUp heti értékesítési jelentés sablon segít nyomon követni a heti célokat, hogy csapata maximálisan kihasználhassa erőfeszítéseit.
Ezzel nyomon követheti a heti értékesítési teljesítményt és a KPI-ket, beleértve a potenciális ügyfelek konverziós arányát, a csatornánkénti értékesítési volumenet, a teljes értékesítést stb. – mindezt egy helyen.
A táblázat sablon celláit szerkesztheti, hogy rögzítse heti hideghívásait, nyomon követéseit, konvertált hívásait, ütemezett találkozóit és egyebeket. Ez a sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt
- Találja meg a fejlesztésre szoruló területeket
- Elemezze és ossza meg az ügyfelekkel kapcsolatos betekintést a csapatával
Mi tetszett nekünk: A heti nézet és a jelenlegi hét nézet segítségével kezelheti a heti értékesítési jelentéssel kapcsolatos feladatokat. Ezenkívül a nap végi értékesítési jelentés nézet és a jelentések nézet eszközöket biztosít az értékesítési jelentések nyomon követéséhez és létrehozásához.
9. ClickUp személyes költségvetési terv sablon
Ha különböző adatbázis-eszközök kipróbálása ellenére is nehezen tudja nyomon követni pénzügyeit, itt az ideje egyszerűsíteni a folyamatot a ClickUp személyes költségvetési sablonjával. Ezzel a sablonnal különböző kategóriákba sorolhatja kiadásait, például „Otthoni kiadások”, „Szállítási költségek”, „Megélhetési költségek” és „Biztosítás”.
A sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon pénzügyi tevékenységeit
- Pénzügyi célok kitűzése
- Azonosítsa azokat a kiadásokat, amelyeket csökkenthet vagy megszüntethet a költségvetés javítása érdekében.
Megtekintheti a havi költségvetési összefoglalót, és a Deviation (Eltérés) egyéni mező segítségével azonosíthatja a többletköltségeket.
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon segít nyomon követni bevételeit és kiadásait, így olyan költségvetést állíthat össze, amely illeszkedik életstílusához, és eléri pénzügyi céljait.
10. ClickUp költségvetési jelentés sablon
A projektek költségvetésen belüli tervezésének és végrehajtásának leghatékonyabb módja a kiadások rendszeres nyomon követése és elemzése. A ClickUp költségvetési jelentés sablonja segít ebben!
A sablonok megfelelő táblázat-elrendezést biztosítanak, így részletes képet kaphat múltbeli és jelenlegi pénzügyi teljesítményéről. Így könnyebben azonosíthatja azokat a területeket, ahol csökkentheti kiadásait, és kevesebb idő alatt készíthet költségvetési jelentéseket.
A költségvetési jelentés sablon segít Önnek:
- Kövesse nyomon a különböző részlegek kiadásait
- Azonosítsd a potenciális pénzügyi problémákat
- Pénzügyi adatok elemzése és bemutatása az érdekelt feleknek
Mi tetszett nekünk: A sablon megkönnyíti a potenciális pénzügyi problémák felismerését és a túlköltekezés elkerülését. Emellett segít megalapozottabb döntéseket hozni és hatékonyabban elosztani az erőforrásokat.
11. ClickUp egyszerű költségvetési sablon
A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával
A sablon segít Önnek:
- Pénzügyi célok kitűzése
- Azonosítsa azokat a területeket, ahol túlköltekezik
- Kövesse nyomon a havi bevételeket és kiadásokat
- Azonosítsa a potenciális pénzügyi növekedés területeit
A sablon szerkesztéséhez adja meg bevételi forrásait és kiadásait. A ClickUp Goals segítségével állítsa be költségvetési céljait, és kövesse nyomon az előrehaladást vizuálisan. Ezután használja az egyéni mezőket a bevételek és kiadások összegzéséhez, valamint a költségvetés kiszámításához. Végül adjon hozzá ismétlődő feladatokat, hogy ne felejtse el minden hónapban ellenőrizni a költségvetést.
Mi tetszett nekünk: Segít célorientált megközelítést alkalmazni a pénzügyek kezelésében.
12. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon
A hatékony időgazdálkodás segít növelni a termelékenységet és fenntartani az egészséges munka-magánélet egyensúlyt. De ha még mindig a régi, egyszerű Excel táblázatokra támaszkodik az idő nyomon követéséhez és kezeléséhez, akkor itt az ideje megváltoztatni a megközelítését.
Az idő számításához az Excelben több képletet kell használni, ami bonyolult lehet. Mi azonban egy egyszerűbb megoldást kínálunk: a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablont.
Ez a sablon lehetővé teszi a határidők beállítását, a tevékenységek nyomon követését, kategorizálását és prioritásainak meghatározását, valamint az egyes feladatokra fordított idő becslését. A Kanban táblák segítségével áttekintést kaphat a feladatairól, és meghatározhatja a legtöbb időt igénylő tevékenységeket.
Mi tetszett nekünk: Segít vizuálisan nyomon követni és kiküszöbölni a termelékenységet gátló tényezőket olyan eszközökkel, mint a Kanban táblák.
13. ClickUp jutaléklap-sablon
Ha több értékesítővel, tanácsadóval vagy ingatlanügynökkel dolgozik együtt, a ClickUp jutalék táblázat sablonja a tökéletes eszköz a jutalékok nyomon követéséhez és kiszámításához.
Ezzel a sablonnal rögzítheti az egyes képviselők vagy ügynökök által elért teljes értékesítési eredményeket és jutalékokat. Ráadásul ugyanazon a táblázaton nyomon követheti az alkalmazottak bónuszait is.
Ez a táblázatsablon segít Önnek:
- Pontosan kövesse nyomon az egyéni jutalékokat
- Biztosítsa az értékesítési célok kitűzését és teljesítését
- Jelölje meg a fejlesztendő területeket
- Javítsa a csapat teljesítményét
- Áttekintést kaphat a vállalat növekedéséről és trendjeiről.
Mi tetszett nekünk: A jutalékok táblázata sablon segít az általános értékesítési trendek és teljesítmény értékelésében is, hogy a jutalékokat méltányosan számolhassa ki.
14. ClickUp számlák fizetendő sablon
Ha több beszállítóval dolgozik, a papíralapú számlák nyomon követése nehézkessé válik. Emellett könnyen elmulaszthatja a fizetési határidőket.
A ClickUp számlák fizetési sablonjával azonban a fizetendő számlák nyomon követése egyszerűvé válik. Segít hatékonyan és pontosan kezelni a fizetési ciklusokat. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Kövesse nyomon a számlák részleteit, mint például a számlázási összeg, a fizetési feltételek, a típus, a fennálló egyenleg, a fizetési határidő stb.
- Csökkentse az adatbeviteli hibákat
- Rendezett áttekintést kaphat a ki nem fizetett számlákról
- Ne hagyja ki a fizetési határidőket!
- Javítsd a költségvetés és a cash flow előrejelzését
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon testreszabható nézeteket kínál, többek között a számlák nézetét, a fizetési folyamat nézetét és a fizetési típusok nézetét, hogy hatékonyabban kezelhesse vállalatának kiadásait.
15. ClickUp egyszerű CRM-sablon
A sikeres üzleti tevékenységhez ismernie kell ügyfeleit és gondoskodnia kell róluk. De amikor az ügyfelek száma növekszik, a kapcsolatok kezelése nehézkessé válik. Ehhez jól karbantartott ügyfél-adatbázisra van szükség.
A ClickUp egyszerű CRM-sablonja lehetővé teszi, hogy egyetlen forrásból szerezzen be információkat az ügyfelek elérhetőségeiről. Egyetlen képernyőn követheti nyomon az ügyfeleket, a beszállítókat, az értékesítéseket és egyéb fontos adatokat. Ezenkívül segít elemezni az ügyfelek visszajelzéseit és a trendeket.
A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Automations segítségével emlékeztetőket állíthat be az ügyfelek nyomon követéséhez. Így biztosan nem marad le egyetlen megbeszélésről sem, és egyik ügyfele sem marad le.
Mi tetszett nekünk: Ezzel a testreszabható táblázatsablonnal átfogó képet kaphat az ügyfelekkel való interakciókról. Segít javítani a döntéshozatalt, jobb ügyfélélményt biztosítani és egyszerűsíteni az értékesítési folyamatokat.
16. ClickUp értékesítési CRM sablon
A hatékony CRM felépítése kulcsfontosságú az üzleti növekedés elősegítésében. De a nulláról felépíteni bonyolult lehet. Ezért van szükség CRM-sablonokra. Ezek előre elkészített keretrendszereket kínálnak a CRM-folyamatok egyszerűsítéséhez és automatizálásához, beleértve az ügyféladatok kezelését és a folyamatok nyomon követését.
Az egyik ilyen sablon a ClickUp Sales CRM Template, amely segít vizualizálni a lehetőségeket az értékesítési csatornában. Ezzel a sablonnal azonosíthatja a potenciális ügyfeleket, lezárhatja az üzleteket, nyomon követheti az értékesítési teljesítményt és feltárhatja az ügyfelek igényeit.
A ClickUp Sales CRM sablon a következőket segíti:
- Rendezze az összes ügyféladatot egy helyen
- Szerezzen betekintést az ügyfelekkel való interakciókba
- Szerezzen betekintést az értékesítési csatornába az adatokon alapuló döntéshozatalhoz.
- Automatizálja az adatbevitelt
Mi tetszett nekünk: Ez a táblázatsablon valós idejű elemzéseket és kódolás nélküli adatbázist kínál, ami rendkívül egyszerűvé teszi a testreszabást és a használatot. Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti az ügyfelek visszajelzéseit és értékeléseit.
17. ClickUp versenytárs-nyomkövető sablon
„Ismerd meg ellenségedet, a versenytársadat!” 🥷
Ha szorosan követi versenytársait, könnyebben azonosíthatja a piaci rést és megismerheti a legújabb iparági trendeket. A ClickUp versenytárs-követési sablonjával ez a feladat sokkal könnyebbé válik.
Segítségével nyomon követheti versenytársai termékeit – jellemzőiket, áraikat, az általuk megoldott problémákat, frissítéseiket és egyebeket. Ez a táblázatsablon lehetővé teszi versenytársai információinak – marketingtevékenységeik, márka pozicionálásuk, stratégiáik és egyéb fontos tevékenységeik – tárolását is.
Mi tetszett nekünk: A sablon teljes képet ad versenytársai tevékenységéről és stratégiáiról. Figyelemmel kísérheti a piaci lehetőségeket és veszélyeket, hogy javítsa stratégiáit és jobb eredményeket érjen el.
18. ClickUp termékjellemzők mátrix sablon
Akár projektütemező szoftvert, CRM-megoldást vagy bármilyen más szoftvert fejleszt, kihívást jelent a közönség igényeinek megfelelő funkciók kiválasztása.
A ClickUp termékjellemzők mátrix sablon segíthet értékes termékek fejlesztésében. Ez a mátrix sablon lehetővé teszi különböző szoftverfunkciók összehasonlítását, így könnyebben kiválaszthatja azt a terméket, amely leginkább megfelel céljainak és célközönségének igényeinek.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Ismerje meg az ügyfelek igényeit
- Azonosítsa a fejlesztésük prioritását meghatározó fontos funkciókat
- Prioritizálja az erőforrásokat és a költségvetéseket a nagy hatással bíró projektekhez
- Kövesse nyomon a termékfejlesztés előrehaladását
Mi tetszett nekünk: A sablon segít azonosítani azokat a funkciókat, amelyek a legnagyobb értéket nyújtják az ügyfeleknek, prioritásba állítani az erőforrásokat és sikeres termékeket szállítani.
19. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon
Az új szokások kialakítása következetességet és fegyelmet igényel. Szüksége van valamire, ami motiválja. A motiváció növelésének remek módja, ha vizuálisan követi nyomon az előrehaladását, és ehhez nincs jobb módszer, mint a napi feladatok kipipálása.
A ClickUp személyes szokások nyomon követő sablonja tökéletes eszköz a szokásainak nyomon követéséhez és azok szorgalmas betartásához. Ez a sablon segít Önnek:
- Szokásokkal kapcsolatos célok kitűzése
- Kövesse nyomon az új szokás elsajátításának előrehaladását
- Nézze meg a sikereket és kudarcokat valós időben
- Legyen szervezettebb és produktívabb!
Miután elkészítette az új szokások listáját, állítson be határidőket az egyes szokások kialakításához a ClickUp Milestones segítségével. Ez segít abban, hogy az egyes szokásokat egy meghatározott időn belül elsajátítsa.
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon segít jobban megérteni a napi rutinját. Kategorizálhatja és hozzáadhat egyedi attribútumokat, például „10 oldal elolvasása”, „15 perc jóga”, „5000 lépés” stb., hogy láthatóvá tegye az előrehaladását.
20. ClickUp főkönyvi sablon
Ha a könyvelési vagy pénzügyi csapat tagja, és eszközöket keres a pénzügyi tranzakciók nyomon követéséhez, próbálja ki a ClickUp főkönyvi sablonját. Ez segítségével nyomon követheti a terhelési és jóváírási tranzakciókat, összehasonlíthatja az eszközöket és a kötelezettségeket, és teljes képet kaphat vállalatának összesített nyereségéről és veszteségéről.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Pénzügyi tranzakciók főkönyvének vezetése
- Kövesse nyomon a kiadásokat, bevételeket és nyereségeket/veszteségeket a Nyereség és veszteség nézet segítségével.
- Kövesse nyomon az eszközöket, a saját tőkét és a kötelezettségeket a mérlegnézet segítségével.
- Személyre szabott pénzügyi jelentések készítése
- Biztosítsa a pénzügyi jelentések következetességét és pontosságát
Mi tetszett nekünk: A sablon segítségével az összes üzleti tranzakciót egy helyen rögzítheti, így könnyebb lesz a számlák egyeztetése és a pénzügyi követelményeknek való megfelelés.
21. ClickUp pro forma kimutatás sablon
A pro forma kimutatás elengedhetetlen a vállalkozások stratégiai pénzügyi tervezéséhez. Ez egy „mi lenne, ha” eszköz, amely segít elemezni a vállalat aktuális pénzügyi adatait, előre jelezni a jövőbeli teljesítményt és felkészülni a váratlan eseményekre.
A ClickUp Pro Forma Statement Template segít Önnek abban, hogy könnyedén elkészíthesse pro forma kimutatását. Strukturált elrendezést biztosít, így felmérheti aktuális pénzügyi helyzetét, és megalapozott döntéseket hozhat a hosszú távú üzleti növekedés érdekében.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Költségek, bevételek, nyereség, cash flow és veszteségek előrejelzése
- Különböző táblázatokkal és egyéni nézetekkel áttekintést kaphat vállalkozása pénzügyi helyzetéről.
- Ismerje meg, hogyan befolyásolják üzleti tevékenységét a piaci változások!
Mi tetszett nekünk: A vállalkozás tulajdonosai ezzel a sablonnal nyomon követhetik vállalatuk pénzügyi helyzetét, előre jelezhetik a jövőbeli bevételeket és kiadásokat, valamint csökkenthetik a pénzügyi kockázatokat.
Az adatok szervezése mostantól még könnyebb a ClickUp segítségével!
A hatékony adattárolás és -elemzés kulcsfontosságú a működési hatékonyság javításában. Emellett segít megalapozott üzleti döntéseket hozni. Éppen ezért van szüksége táblázatsablonokra.
Ezek segítségével hatékonyan szervezheti az adatokat anélkül, hogy manuálisan kellene bevinnie őket. A ClickUp számos táblázatsablont kínál, amelyeket különböző nézetekben testreszabhat, hogy könnyedén kezelhesse személyes és irodai munkáját.
A ClickUp testreszabható, intuitív és skálázható, kész sablonjait mindenre felhasználhatja – a teendők nyomon követésétől a költségvetések kezelésén át a vállalat teljesítményének vizualizálásáig.
Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni a táblázatsablonokat!