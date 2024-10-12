21 ingyenes táblázatsablon a hatékonyság javításához

Elárasztják a hosszú, zavaros dokumentumok? A táblázatok kiválóan alkalmasak az adatok áttekinthető, strukturált formátumba rendezésére. Segítségükkel összehasonlíthatja a termékeket, nyomon követheti a projekteket, kezelheti a pénzügyi jelentéseket, irányíthatja a készleteket vagy elemezheti a felmérési eredményeket.

De minden feladat számára új táblázatot létrehozni időigényes lehet. Ezzel szemben egy előre megtervezett táblázat segítségével könnyen megtakaríthat időt és energiát, így a fontos feladatokra koncentrálhat.

Itt jönnek jól a táblázatsablonok!

Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttük a 21 legjobb ingyenes táblázatsablont, amelyek teljes mértékben testreszabhatók és úgy lettek kialakítva, hogy megkönnyítsék az életét. Készen áll arra, hogy csökkentse a kézi munkát és szervezettebbé váljon? Akkor kezdjük!

Mik azok a táblázatsablonok?

A táblázatsablonok sorokból és oszlopokból álló strukturált elrendezések, amelyekkel információkat, például ügyféladatokat, pénzügyi tranzakciókat, teendőket, költségvetéseket és egyebeket lehet rendszerezett módon rögzíteni és bemutatni.

Az alábbiakban bemutatjuk a táblázatsablonok legfontosabb elemeit: Fejlécsor: A táblázat sablon felső sorának minden oszlopában címkék találhatók, amelyek kontextust adnak az alatta található adatokhoz. A címkék a sablon céljától függnek. Például, ha a sablon projektkövetésre szolgál, a címkék a következők lehetnek: „Feladat neve”, „Kiosztva”, „Kezdési dátum”, „Határidő” stb.

Sorok és oszlopok: Itt a cellákban szervezheti az adatait.

Formázás: A táblázatsablonok előre formázott beállításokkal rendelkeznek, például betűméret, betűstílus, szöveg igazítás, szegélyek és fejléc formázás.

Rendezési és szűrési lehetőségek: A fejlett rendezési és szűrési lehetőségek segítségével könnyedén kereshet releváns adatokat.

Képletek: Számos táblázatsablon beépített képletekkel rendelkezik az adatok kiszámításához, például a termék teljes árának vagy átlagértékének kiszámításához.

Mi teszi jóvá egy táblázatsablont?

Egy jó táblázatsablon rendszerezi az adatokat és megkönnyíti azok olvashatóságát. Íme a jó táblázatsablonok legfontosabb jellemzői:

Világos szerkezet : Válasszon üres sablonokat, amelyek könnyen követhető szerkezettel, jól meghatározott fejlécekkel, sorokkal, oszlopokkal és egységes formátummal rendelkeznek. Ez intuitívvá teszi az adatbevitelt és növeli az olvashatóságot.

Beépített funkciók és képletek : Válasszon beépített képletekkel és funkciókkal rendelkező táblázatsablonokat, különösen akkor, ha összetett értékekkel dolgozik. Ezek csökkentik a kézi munkát és a számítási hibákat.

Skálázhatóság : Keressen olyan táblázatsablonokat, amelyek nagy adatmennyiségeket képesek kezelni. Ez biztosítja, hogy a sablon az üzleti növekedés során is hasznos maradjon, anélkül, hogy gyakori frissítésekre és újratervezésre lenne szükség.

Vizuálisan vonzó : Válasszon professzionális megjelenésű táblázatsablonokat, amelyeket közvetlenül hozzáadhat jelentéseihez és prezentációihoz. Ez lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy az információkat egy pillanat alatt értelmezzék.

Könnyű használat : Szerezzen be egyszerűen használható, intuitív táblázatsablonokat, amelyekhez kezdő útmutatók is tartoznak, így csapata sok képzés nélkül is használni tudja őket.

Testreszabható: Győződjön meg arról, hogy a választott sablonok testreszabhatók az Ön igényeinek és választásainak megfelelően. Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel egyéni mezőket adhat hozzá, és megváltoztathatja a színeket, a szegélyeket, a megjelenítést, a stílust, az elrendezést és egyebeket.

Mielőtt bemutatnánk a ClickUp táblázatsablonjait, ismerkedjünk meg a ClickUp táblázati nézet funkciójával.

A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja az adatokat és kezelheti a költségvetéseket, az ügyféladatokat, a készleteket, a pénzügyeket és még sok mást. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Custom Fields segítségével gyorsan hatékony táblázatokat hozzon létre. Segít összekapcsolni a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket, hogy megszervezze munkáját, és megoszthassa a táblázatokat az érdekelt felekkel, hogy azok mindig naprakészek legyenek. Érdemes megemlíteni, hogy az alábbiakban felsorolt összes ClickUp sablon támogatja a táblázatos nézetet. Ez azt jelenti, hogy többféle egyéni mezőtípus, attribútum, kategória, állapot és egyéb testreszabási lehetőség áll rendelkezésre. Függetlenül attól, hogy milyen eszközt vagy operációs rendszert használ, a ClickUp táblázatok mindenhol működnek ✨

Hozzon létre egyedi táblázatokat a ClickUp táblázatnézettel

A 21 legjobb ingyenes táblázatsablon

Az üzleti címjegyzékektől és a költségvetés-tervezéstől a táblázatkezelő sablonokig – itt egy kimerítő listát állítottunk össze az Ön számára. Vessünk rá egy pillantást!

1. ClickUp szerkeszthető táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon pénzügyi kimutatásait és költségvetéseit a ClickUp szerkeszthető táblázatsablonjával.

Ha nehezen követi nyomon vállalatának pénzügyi helyzetét, itt az ideje, hogy átvegye az irányítást a ClickUp szerkeszthető táblázat sablonjával. Ezzel a táblázat sablonnal kezelheti vállalatának összetett pénzügyi kimutatásait.

Segít nyomon követni a havi bruttó/nettó árbevételt, nyereséget és veszteségeket, valamint a pénzügyi kimutatások jóváhagyási állapotát. Ezzel a táblázatkezelő sablonnal a következőket teheti:

Automatizálja az adatbevitel

Hozzon létre egyedi képleteket a bruttó árbevétel, a bruttó nyereség és a nettó árbevétel kiszámításához.

Kövesse nyomon a projekt és a befektetés előrehaladását vizuális eszközökkel

Csökkentse az adatbeviteli hibákat

Biztosítsa az adatok konzisztenciáját az összes pénzügyi dokumentumban

Mi tetszett nekünk: A sablon lehetővé teszi egyéni képletek és egyenletek hozzáadását a számok gyors feldolgozásához. Ráadásul intuitív vizuális elemekkel követheted nyomon a befektetéseket.

2. ClickUp táblázatkezelő sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az összes ügyféladatot egy helyen a ClickUp táblázatsablonjával.

A meglévő ügyfelekkel való foglalkozás és az új potenciális ügyfelek felkutatása nem könnyű feladat. A ClickUp táblázatkezelő sablon megkönnyítheti ezt a folyamatot.

Minden fontos ügyféladatot dokumentálhat, például az ügyfél nevét, üzleti típusát, iparágát, címét, e-mail címét, telefonszámát és egyebeket. Beágyazhatja az ügyfelek weboldalait és szinkronizálhatja a Google Naptárat. Ez segít egyszerűsíteni az ügyfelek bevonását és javítani az ügyfélszolgálati folyamatokat.

Mi tetszett nekünk: Ez a táblázatkezelő sablon egy űrlapnézettel rendelkezik, amely segít az adatok gyűjtéséhez szükséges űrlapok létrehozásában. Használhatja az ügyféladatok gyűjtéséhez szükséges felvételi űrlapok és a jelenlegi folyamatokkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez szükséges visszajelzési űrlapok egyszerű létrehozásához.

3. ClickUp üzleti címjegyzék sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az összes partner, beszállító és ügyfél kapcsolattartóját az ingyenes ClickUp üzleti címjegyzék sablon segítségével.

A Sárga Oldalak formátumához hasonlóan a ClickUp üzleti címjegyzék sablon egy olyan kapcsolattartói adatbázis létrehozására szolgál, ahol megtalálhatja ügyfelei, potenciális ügyfelei és beszállítói adatait.

Például, ha kisvállalkozásként potenciális együttműködési lehetőségeket keres, akkor ezzel a sablonnal rendezett listát készíthet a helyi vállalkozásokról.

Ez a sablon segít Önnek:

Gyűjtse össze és tárolja a potenciális ügyfelek, üzleti partnerek és beszállítók adatait!

Lépjen kapcsolatba más vállalkozásokkal az Ön iparágában, és építsen ki kapcsolatokat!

Rendezze a kapcsolattartási információkat könnyen áttekinthető módon

Mi tetszett nekünk: Kiváló kiindulási pont lehet azoknak a szakembereknek, akik ügyfeleik vagy beszállítóik adatait szeretnék rendszerezni és nyomon követni. Ezzel az ingyenes sablonnal helyettesítheti Excel-adatbázisát, és így nyilvántartást vezethet azokról a vállalkozásokról és partnerekről, akiknek szüksége lehet termékeire vagy szolgáltatásaira.

4. ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzáférjen a frissített alkalmazotti információkhoz a ClickUp alkalmazotti adatbázis sablonjával.

A Cégjegyzék sablonhoz hasonlóan a ClickUp Alkalmazotti jegyzék sablon is központosítja alkalmazottai adatait, beleértve a munkakört, a helyszínt, az osztályt, az e-mail címet, a telefonszámot, a címet és egyebeket.

A táblázatsablon megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését, mivel alapvető információkat tartalmaz a vezetőkkel, kollégákkal és a szervezet többi alkalmazottjával kapcsolatban. Ezenkívül a címjegyzék-sablon zökkenőmentes és biztonságos kommunikációt tesz lehetővé az alkalmazottakkal.

Mi tetszett nekünk: Az összes alkalmazotti adat egy helyen történő tárolása segíthet a szabályoknak való megfelelésben, és lehetővé teszi a frissített alkalmazotti vagy munkatársi adatok gyors keresését.

5. ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment táblázat sablonjával zökkenőmentesen kezelheti projektjeit.

Ha egyszerre több projektet is kezel, előfordulhat, hogy elveszíti a részletek áttekinthetőségét, és késedelmet szenved a projektek teljesítése.

A ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon segít Önnek minden komplex projekt sikeres végrehajtásában. Testreszabható sorokkal és oszlopokkal rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a különböző projektfázisok során elért eredményeket.

Ezzel a táblázatsablonnal a következőket teheti:

A projekt ütemtervének vizualizálása

Tervezze és kezelje a projekt költségvetését

Tartsa naprakészen az érdekelt feleket

Kövesse nyomon a haladást valós időben

Rendezze az összes projektinformációt egy helyen

Kövesse nyomon a feladatok függőségét, hogy biztosítsa a projektek határidőre történő teljesítését.

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon lista-, táblázat- és naptárnézetekkel rendelkezik, így minden információ könnyen elérhető és rendezett.

6. ClickUp ingatlan-táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje ingatlanadatait – az ingatlanoktól a jutalékokig – a ClickUp ingatlan-táblázat sablonjával.

Ha még mindig nehezen boldogul a Google Sheets programmal az ingatlanüzletágában, ideje váltani – a ClickUp ingatlan-táblázat sablonja tökéletes alternatívája a Google Sheets programnak.

Ez a sablon átfogó áttekintést nyújt az ingatlanportfóliójáról. Nyomon követheti a jövedelemforrásokat, ügyfelekké alakíthatja őket, és naprakész listát vezethet az eladó ingatlanokról.

Az ingatlan-táblázat sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon a beérkező potenciális ügyfeleket és a folyamatban lévő ügyleteket

Kövesse nyomon részletesen az ingatlanügyleteket, beleértve a zárási dátumokat, az eladási árat, az adókat, a jutalékot, a kiadásokat stb.

Rögzítse a piaci árakat, hogy elemezze és becsülje meg a befektetési megtérülést, a cash flow-t stb.

Mi tetszett nekünk: Egyedi nézetekkel rendelkezik, mint például a Tulajdonságok nézet, Az összes tulajdonság nézet, Eladott nézet és Hely nézet, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok kezelését.

7. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja az értékesítési teljesítményt és optimalizálja az értékesítési folyamatot a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

Az értékesítési folyamatok kezeléséhez teljes áttekintésre van szükség a potenciális ügyfelekről, megbeszélésekről, árajánlatokról és üzletekről. Nyomon kell követnie a potenciális ügyfelek nevét, elérhetőségeit, az értékesítési szakaszt, a felderítő hívásokat, a megbeszélések időpontját, a lezárt/elvesztett üzleteket és egyebeket.

Itt jön jól a ClickUp Sales Tracker Template, amely megkönnyíti a dolgokat.

Ezek az alapvető információkat tartalmazzák, amelyekre szüksége van az értékesítési projektmenedzsmenthez. Emellett valós időben nyomon követheti csapata teljesítményét, javíthatja a döntéshozatalt, és adat alapú értékesítési stratégiát dolgozhat ki.

A kezdéshez töltse le az üres sablont, és kövesse az alábbi lépéseket.

Állítson be feladatokat az értékesítési célok, a konverziós arányok, az ügyfél-visszajelzések és egyebek nyomon követéséhez.

Kezdje el nyomon követni értékesítési tevékenységét, és állítson be automatikus emlékeztetőket az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és interakciókhoz.

Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot , hogy nyomon követhesse aktuális és tervezett értékesítéseit, valamint egyéb mutatókat, például az értékesítésenkénti költséget, a bevételt stb.

Elemezze az értékesítési adatokat, hogy azonosítsa a trendeket és a fejlesztésre szoruló területeket.

Mi tetszett nekünk: A Sales Tracker View (Értékesítési nyomon követő nézet) és a Sales Volume per Month View (Havi értékesítési volumen nézet) segítségével nyomon követheti és elemezheti az értékesítési teljesítményt. Emellett a Sales Status per Product View (Termékenkénti értékesítési állapot nézet) forrásokat és betekintést nyújt az értékesítés kezeléséhez.

8. ClickUp heti értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Javítsd értékesítési teljesítményedet a ClickUp heti értékesítési jelentés sablonjával!

Csapata elmarad az értékesítési célok elérésében? A ClickUp heti értékesítési jelentés sablon segít nyomon követni a heti célokat, hogy csapata maximálisan kihasználhassa erőfeszítéseit.

Ezzel nyomon követheti a heti értékesítési teljesítményt és a KPI-ket, beleértve a potenciális ügyfelek konverziós arányát, a csatornánkénti értékesítési volumenet, a teljes értékesítést stb. – mindezt egy helyen.

A táblázat sablon celláit szerkesztheti, hogy rögzítse heti hideghívásait, nyomon követéseit, konvertált hívásait, ütemezett találkozóit és egyebeket. Ez a sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt

Találja meg a fejlesztésre szoruló területeket

Elemezze és ossza meg az ügyfelekkel kapcsolatos betekintést a csapatával

Mi tetszett nekünk: A heti nézet és a jelenlegi hét nézet segítségével kezelheti a heti értékesítési jelentéssel kapcsolatos feladatokat. Ezenkívül a nap végi értékesítési jelentés nézet és a jelentések nézet eszközöket biztosít az értékesítési jelentések nyomon követéséhez és létrehozásához.

9. ClickUp személyes költségvetési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon személyes pénzügyeit a ClickUp személyes költségvetési terv sablonjával.

Ha különböző adatbázis-eszközök kipróbálása ellenére is nehezen tudja nyomon követni pénzügyeit, itt az ideje egyszerűsíteni a folyamatot a ClickUp személyes költségvetési sablonjával. Ezzel a sablonnal különböző kategóriákba sorolhatja kiadásait, például „Otthoni kiadások”, „Szállítási költségek”, „Megélhetési költségek” és „Biztosítás”.

A sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon pénzügyi tevékenységeit

Pénzügyi célok kitűzése

Azonosítsa azokat a kiadásokat, amelyeket csökkenthet vagy megszüntethet a költségvetés javítása érdekében.

Megtekintheti a havi költségvetési összefoglalót, és a Deviation (Eltérés) egyéni mező segítségével azonosíthatja a többletköltségeket.

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon segít nyomon követni bevételeit és kiadásait, így olyan költségvetést állíthat össze, amely illeszkedik életstílusához, és eléri pénzügyi céljait.

10. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp költségvetési jelentés sablonjával hatékonyan kezelheti a költségvetéseket és megelőzheti a túlköltekezést.

A projektek költségvetésen belüli tervezésének és végrehajtásának leghatékonyabb módja a kiadások rendszeres nyomon követése és elemzése. A ClickUp költségvetési jelentés sablonja segít ebben!

A sablonok megfelelő táblázat-elrendezést biztosítanak, így részletes képet kaphat múltbeli és jelenlegi pénzügyi teljesítményéről. Így könnyebben azonosíthatja azokat a területeket, ahol csökkentheti kiadásait, és kevesebb idő alatt készíthet költségvetési jelentéseket.

A költségvetési jelentés sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon a különböző részlegek kiadásait

Azonosítsd a potenciális pénzügyi problémákat

Pénzügyi adatok elemzése és bemutatása az érdekelt feleknek

Mi tetszett nekünk: A sablon megkönnyíti a potenciális pénzügyi problémák felismerését és a túlköltekezés elkerülését. Emellett segít megalapozottabb döntéseket hozni és hatékonyabban elosztani az erőforrásokat.

11. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon bevételeit és kiadásait, és érje el pénzügyi céljait a ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával.

A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával

A sablon segít Önnek:

Pénzügyi célok kitűzése

Azonosítsa azokat a területeket, ahol túlköltekezik

Kövesse nyomon a havi bevételeket és kiadásokat

Azonosítsa a potenciális pénzügyi növekedés területeit

A sablon szerkesztéséhez adja meg bevételi forrásait és kiadásait. A ClickUp Goals segítségével állítsa be költségvetési céljait, és kövesse nyomon az előrehaladást vizuálisan. Ezután használja az egyéni mezőket a bevételek és kiadások összegzéséhez, valamint a költségvetés kiszámításához. Végül adjon hozzá ismétlődő feladatokat, hogy ne felejtse el minden hónapban ellenőrizni a költségvetést.

Mi tetszett nekünk: Segít célorientált megközelítést alkalmazni a pénzügyek kezelésében.

12. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont Javítsd az időgazdálkodást és biztosítsd a magas termelékenységet a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával.

A hatékony időgazdálkodás segít növelni a termelékenységet és fenntartani az egészséges munka-magánélet egyensúlyt. De ha még mindig a régi, egyszerű Excel táblázatokra támaszkodik az idő nyomon követéséhez és kezeléséhez, akkor itt az ideje megváltoztatni a megközelítését.

Az idő számításához az Excelben több képletet kell használni, ami bonyolult lehet. Mi azonban egy egyszerűbb megoldást kínálunk: a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablont.

Ez a sablon lehetővé teszi a határidők beállítását, a tevékenységek nyomon követését, kategorizálását és prioritásainak meghatározását, valamint az egyes feladatokra fordított idő becslését. A Kanban táblák segítségével áttekintést kaphat a feladatairól, és meghatározhatja a legtöbb időt igénylő tevékenységeket.

Mi tetszett nekünk: Segít vizuálisan nyomon követni és kiküszöbölni a termelékenységet gátló tényezőket olyan eszközökkel, mint a Kanban táblák.

13. ClickUp jutaléklap-sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az értékesítési képviselők és ügynökök által szerzett jutalékokat, és javítsa az értékesítési teljesítményt a ClickUp jutaléklap-sablonjával.

Ha több értékesítővel, tanácsadóval vagy ingatlanügynökkel dolgozik együtt, a ClickUp jutalék táblázat sablonja a tökéletes eszköz a jutalékok nyomon követéséhez és kiszámításához.

Ezzel a sablonnal rögzítheti az egyes képviselők vagy ügynökök által elért teljes értékesítési eredményeket és jutalékokat. Ráadásul ugyanazon a táblázaton nyomon követheti az alkalmazottak bónuszait is.

Ez a táblázatsablon segít Önnek:

Pontosan kövesse nyomon az egyéni jutalékokat

Biztosítsa az értékesítési célok kitűzését és teljesítését

Jelölje meg a fejlesztendő területeket

Javítsa a csapat teljesítményét

Áttekintést kaphat a vállalat növekedéséről és trendjeiről.

Mi tetszett nekünk: A jutalékok táblázata sablon segít az általános értékesítési trendek és teljesítmény értékelésében is, hogy a jutalékokat méltányosan számolhassa ki.

14. ClickUp számlák fizetendő sablon

Töltse le ezt a sablont Hatékonyan kövesse nyomon a vállalati kiadásokat és javítsa a költségvetést a ClickUp számlák fizetési sablonjával.

Ha több beszállítóval dolgozik, a papíralapú számlák nyomon követése nehézkessé válik. Emellett könnyen elmulaszthatja a fizetési határidőket.

A ClickUp számlák fizetési sablonjával azonban a fizetendő számlák nyomon követése egyszerűvé válik. Segít hatékonyan és pontosan kezelni a fizetési ciklusokat. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a számlák részleteit, mint például a számlázási összeg, a fizetési feltételek, a típus, a fennálló egyenleg, a fizetési határidő stb.

Csökkentse az adatbeviteli hibákat

Rendezett áttekintést kaphat a ki nem fizetett számlákról

Ne hagyja ki a fizetési határidőket!

Javítsd a költségvetés és a cash flow előrejelzését

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon testreszabható nézeteket kínál, többek között a számlák nézetét, a fizetési folyamat nézetét és a fizetési típusok nézetét, hogy hatékonyabban kezelhesse vállalatának kiadásait.

15. ClickUp egyszerű CRM-sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje ügyfélkapcsolatait könnyedén a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával.

A sikeres üzleti tevékenységhez ismernie kell ügyfeleit és gondoskodnia kell róluk. De amikor az ügyfelek száma növekszik, a kapcsolatok kezelése nehézkessé válik. Ehhez jól karbantartott ügyfél-adatbázisra van szükség.

A ClickUp egyszerű CRM-sablonja lehetővé teszi, hogy egyetlen forrásból szerezzen be információkat az ügyfelek elérhetőségeiről. Egyetlen képernyőn követheti nyomon az ügyfeleket, a beszállítókat, az értékesítéseket és egyéb fontos adatokat. Ezenkívül segít elemezni az ügyfelek visszajelzéseit és a trendeket.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Automations segítségével emlékeztetőket állíthat be az ügyfelek nyomon követéséhez. Így biztosan nem marad le egyetlen megbeszélésről sem, és egyik ügyfele sem marad le.

Mi tetszett nekünk: Ezzel a testreszabható táblázatsablonnal átfogó képet kaphat az ügyfelekkel való interakciókról. Segít javítani a döntéshozatalt, jobb ügyfélélményt biztosítani és egyszerűsíteni az értékesítési folyamatokat.

16. ClickUp értékesítési CRM sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, és javítsa az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp értékesítési CRM sablonjával.

A hatékony CRM felépítése kulcsfontosságú az üzleti növekedés elősegítésében. De a nulláról felépíteni bonyolult lehet. Ezért van szükség CRM-sablonokra. Ezek előre elkészített keretrendszereket kínálnak a CRM-folyamatok egyszerűsítéséhez és automatizálásához, beleértve az ügyféladatok kezelését és a folyamatok nyomon követését.

Az egyik ilyen sablon a ClickUp Sales CRM Template, amely segít vizualizálni a lehetőségeket az értékesítési csatornában. Ezzel a sablonnal azonosíthatja a potenciális ügyfeleket, lezárhatja az üzleteket, nyomon követheti az értékesítési teljesítményt és feltárhatja az ügyfelek igényeit.

A ClickUp Sales CRM sablon a következőket segíti:

Rendezze az összes ügyféladatot egy helyen

Szerezzen betekintést az ügyfelekkel való interakciókba

Szerezzen betekintést az értékesítési csatornába az adatokon alapuló döntéshozatalhoz.

Automatizálja az adatbevitelt

Mi tetszett nekünk: Ez a táblázatsablon valós idejű elemzéseket és kódolás nélküli adatbázist kínál, ami rendkívül egyszerűvé teszi a testreszabást és a használatot. Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti az ügyfelek visszajelzéseit és értékeléseit.

17. ClickUp versenytárs-nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy versenytársakra vonatkozó információk tárházát a ClickUp versenytárs-nyomkövető sablonjával.

„Ismerd meg ellenségedet, a versenytársadat!” 🥷

Ha szorosan követi versenytársait, könnyebben azonosíthatja a piaci rést és megismerheti a legújabb iparági trendeket. A ClickUp versenytárs-követési sablonjával ez a feladat sokkal könnyebbé válik.

Segítségével nyomon követheti versenytársai termékeit – jellemzőiket, áraikat, az általuk megoldott problémákat, frissítéseiket és egyebeket. Ez a táblázatsablon lehetővé teszi versenytársai információinak – marketingtevékenységeik, márka pozicionálásuk, stratégiáik és egyéb fontos tevékenységeik – tárolását is.

Mi tetszett nekünk: A sablon teljes képet ad versenytársai tevékenységéről és stratégiáiról. Figyelemmel kísérheti a piaci lehetőségeket és veszélyeket, hogy javítsa stratégiáit és jobb eredményeket érjen el.

18. ClickUp termékjellemzők mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a fontos adatokat, mint például a funkció típusa, az ügyfél, az érték, a hatás és egyebek a ClickUp termékfunkciók mátrix sablon segítségével.

Akár projektütemező szoftvert, CRM-megoldást vagy bármilyen más szoftvert fejleszt, kihívást jelent a közönség igényeinek megfelelő funkciók kiválasztása.

A ClickUp termékjellemzők mátrix sablon segíthet értékes termékek fejlesztésében. Ez a mátrix sablon lehetővé teszi különböző szoftverfunkciók összehasonlítását, így könnyebben kiválaszthatja azt a terméket, amely leginkább megfelel céljainak és célközönségének igényeinek.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Ismerje meg az ügyfelek igényeit

Azonosítsa a fejlesztésük prioritását meghatározó fontos funkciókat

Prioritizálja az erőforrásokat és a költségvetéseket a nagy hatással bíró projektekhez

Kövesse nyomon a termékfejlesztés előrehaladását

Mi tetszett nekünk: A sablon segít azonosítani azokat a funkciókat, amelyek a legnagyobb értéket nyújtják az ügyfeleknek, prioritásba állítani az erőforrásokat és sikeres termékeket szállítani.

19. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes szokáskövető sablonjával lépésről lépésre alakítson ki egészséges új szokásokat!

Az új szokások kialakítása következetességet és fegyelmet igényel. Szüksége van valamire, ami motiválja. A motiváció növelésének remek módja, ha vizuálisan követi nyomon az előrehaladását, és ehhez nincs jobb módszer, mint a napi feladatok kipipálása.

A ClickUp személyes szokások nyomon követő sablonja tökéletes eszköz a szokásainak nyomon követéséhez és azok szorgalmas betartásához. Ez a sablon segít Önnek:

Szokásokkal kapcsolatos célok kitűzése

Kövesse nyomon az új szokás elsajátításának előrehaladását

Nézze meg a sikereket és kudarcokat valós időben

Legyen szervezettebb és produktívabb!

Miután elkészítette az új szokások listáját, állítson be határidőket az egyes szokások kialakításához a ClickUp Milestones segítségével. Ez segít abban, hogy az egyes szokásokat egy meghatározott időn belül elsajátítsa.

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon segít jobban megérteni a napi rutinját. Kategorizálhatja és hozzáadhat egyedi attribútumokat, például „10 oldal elolvasása”, „15 perc jóga”, „5000 lépés” stb., hogy láthatóvá tegye az előrehaladását.

20. ClickUp főkönyvi sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a pénzügyi tranzakciókat és készítsen pontos jelentéseket a ClickUp főkönyvi sablonjával.

Ha a könyvelési vagy pénzügyi csapat tagja, és eszközöket keres a pénzügyi tranzakciók nyomon követéséhez, próbálja ki a ClickUp főkönyvi sablonját. Ez segítségével nyomon követheti a terhelési és jóváírási tranzakciókat, összehasonlíthatja az eszközöket és a kötelezettségeket, és teljes képet kaphat vállalatának összesített nyereségéről és veszteségéről.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Pénzügyi tranzakciók főkönyvének vezetése

Kövesse nyomon a kiadásokat, bevételeket és nyereségeket/veszteségeket a Nyereség és veszteség nézet segítségével.

Kövesse nyomon az eszközöket, a saját tőkét és a kötelezettségeket a mérlegnézet segítségével.

Személyre szabott pénzügyi jelentések készítése

Biztosítsa a pénzügyi jelentések következetességét és pontosságát

Mi tetszett nekünk: A sablon segítségével az összes üzleti tranzakciót egy helyen rögzítheti, így könnyebb lesz a számlák egyeztetése és a pénzügyi követelményeknek való megfelelés.

21. ClickUp pro forma kimutatás sablon

Töltse le ezt a sablont Jelentse előre a bevételeket, kiadásokat és cash flow-t a ClickUp Pro Forma Statement Template sablon segítségével.

A pro forma kimutatás elengedhetetlen a vállalkozások stratégiai pénzügyi tervezéséhez. Ez egy „mi lenne, ha” eszköz, amely segít elemezni a vállalat aktuális pénzügyi adatait, előre jelezni a jövőbeli teljesítményt és felkészülni a váratlan eseményekre.

A ClickUp Pro Forma Statement Template segít Önnek abban, hogy könnyedén elkészíthesse pro forma kimutatását. Strukturált elrendezést biztosít, így felmérheti aktuális pénzügyi helyzetét, és megalapozott döntéseket hozhat a hosszú távú üzleti növekedés érdekében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Költségek, bevételek, nyereség, cash flow és veszteségek előrejelzése

Különböző táblázatokkal és egyéni nézetekkel áttekintést kaphat vállalkozása pénzügyi helyzetéről.

Ismerje meg, hogyan befolyásolják üzleti tevékenységét a piaci változások!

Mi tetszett nekünk: A vállalkozás tulajdonosai ezzel a sablonnal nyomon követhetik vállalatuk pénzügyi helyzetét, előre jelezhetik a jövőbeli bevételeket és kiadásokat, valamint csökkenthetik a pénzügyi kockázatokat.

Az adatok szervezése mostantól még könnyebb a ClickUp segítségével!

A hatékony adattárolás és -elemzés kulcsfontosságú a működési hatékonyság javításában. Emellett segít megalapozott üzleti döntéseket hozni. Éppen ezért van szüksége táblázatsablonokra.

Ezek segítségével hatékonyan szervezheti az adatokat anélkül, hogy manuálisan kellene bevinnie őket. A ClickUp számos táblázatsablont kínál, amelyeket különböző nézetekben testreszabhat, hogy könnyedén kezelhesse személyes és irodai munkáját.

A ClickUp testreszabható, intuitív és skálázható, kész sablonjait mindenre felhasználhatja – a teendők nyomon követésétől a költségvetések kezelésén át a vállalat teljesítményének vizualizálásáig.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni a táblázatsablonokat!