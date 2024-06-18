10 üzleti folyamatkezelési példa és bevált gyakorlat

Azok az üzleti folyamatok, amelyek akkor működtek, amikor kevesebb csapattag volt, vagy mielőtt elérted a jelenlegi méretet, ma már elavultak, hatástalanok és nem hatékonyak lehetnek.

Az üzleti folyamatok menedzsmentje (BPM) segít a jelenlegi folyamatok elemzésében és optimalizálásában bevált folyamatfejlesztési gyakorlatok segítségével. Ez olyan üzleti folyamatok fejlesztését jelentheti, mint az ismétlődő munkák automatizálása, a szűk keresztmetszetek eltávolítása, a nem hatékony folyamatok kijavítása vagy az üzleti eredményekhez kapcsolódó célok újbóli meghatározása.

Nézzünk meg néhány üzleti folyamatkezelési példát és bevált gyakorlatot, amelyek javítják a hatékonyságot, csökkentik a költségeket és segítik a digitális átalakulást.

Mi az üzleti folyamatok menedzsmentje?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje, vagyis a BPM egy olyan megközelítés, amelynek keretében a szervezetek értékelik, modellezik és átalakítják üzleti folyamataikat a maximális hatékonyság és bevétel-növekedés elérése érdekében.

Az üzleti folyamat egy sor feladat vagy tevékenység, amelyet vállalkozása végez az emberek, rendszerek és információk összehangolásával annak érdekében, hogy olyan üzleti eredményeket érjen el, amelyek támogatják üzleti stratégiáját vagy konkrét célokat valósítanak meg.

A BPM összehangolja az üzleti IT-beruházásokat az üzleti stratégiával, és segít a műveletek szabványosításában, a rugalmasság javításában, a munkafolyamatok hatékonyságának növelésében és a megfelelőség javításában.

Miben különbözik az üzleti folyamatok menedzsmentje az üzleti folyamatoktól?

Az üzleti folyamatok olyan különböző feladatok, tevékenységek és munkafolyamatok összességét jelentik, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára céljaik elérését. Ezek irányítják a vállalkozások napi tevékenységét, beleértve az ügyfélszolgálatot, a gyártást, a beszerzést, a pénzügyi menedzsmentet stb.

Az üzleti folyamatok menedzsmentje optimalizálja ezeket az üzleti folyamatokat, hogy hatékonyabbá tegye őket. Segít az üzleti folyamatok stratégiai és operatív oldalának kezelésében.

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének részletes megértése

Miben különbözik az üzleti folyamatok menedzsmentje a projekt- és feladatmenedzsmenttől?

A feladatkezelés a feladatok és tevékenységek szervezésére, kiosztására, prioritásainak meghatározására és nyomon követésére összpontosít, hogy azok időben el legyenek végezve. Ön figyelemmel kíséri a nagyobb projektekhez vagy folyamatokhoz hozzájáruló napi feladatokat.

A projektmenedzsment felügyeli a projekt összes tevékenységét a kezdetektől a befejezésig. Ez magában foglalja a projekt hatókörének meghatározását, a feladatok kiosztását, az ütemtervek elkészítését, az előrehaladás nyomon követését és az erőforrások elosztását.

További információ: Projektmenedzsment vs. feladatkezelés

A BPM optimalizálja a különböző üzleti folyamatokat és műveleteket, hogy segítse a szervezeteket nagyobb célok elérésében, mint például az ügyfélkapcsolat-kezelés, a beszerzés, az új munkavállalók beillesztése, az ellátási lánc menedzsmentje és a megrendelések teljesítése.

Áttekintés Feladatkezelés Projektmenedzsment Üzleti folyamatok menedzsmentje (BPM) Mi ez? Önálló és egyedi feladatok elvégzését jelenti Kezdő és befejező dátummal rendelkező eseményeket foglal magában Foglalkozik a folyamatban lévő stratégiákkal és a meglévő folyamatokkal Fókuszban A csapat munkaterhelésének kezelése Szükség szerint felügyeli az egyedi eseményeket Maximalizálja a napi üzleti folyamatok hatékonyságát Cél Csapatmenedzsment Átláthatóság Hatékonyság

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének előnyei:

Fokozott hatékonyság: A folyamatok optimalizálása minimalizálja a működési költségeket, javítja a munkavállalók termelékenységét és kiküszöböli a felesleges munkákat, így időt és energiát takarít meg.

Jobb döntéshozatal : Az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló szoftverek értékes betekintést nyújtanak az érintetteknek az egyes üzleti folyamatok : Az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló szoftverek értékes betekintést nyújtanak az érintetteknek az egyes üzleti folyamatok működési hatékonyságába . Segítségükkel a vállalat egészében optimalizálhatók a folyamatok az üzleti folyamatok átalakításával, elemzésekkel és jelentésekkel, hogy megalapozott döntéseket lehessen hozni.

Megnövekedett rugalmasság : Az alkalmazkodó és skálázható folyamatok képesek ellenállni a változó piaci feltételeknek, a változó ügyféligényeknek és a versenynek.

Jobb ügyfélélmény: A folyamatok teljesítményének javításával és az összes részleg A folyamatok teljesítményének javításával és az összes részleg munkafolyamatainak automatizálásával folyamatosan értéket nyújt az ügyfeleknek.

Jobb megfelelés: Rendszeresen végezzen folyamatellenőrzéseket a szabályozási előírásoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az üzleti folyamatok összehangolása az iparági megfelelési szabványokkal és a belső irányelvekkel segít csökkenteni a kockázatokat, fenntartani a biztonságot és elkerülni a szankciókat.

Csökkentett költségek: Az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló eszközök segítségével Az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló eszközök segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló folyamatokat, csökkentve ezzel a pazarlást és optimalizálva az üzleti folyamatokat, ami munkaerő- és anyagköltség-megtakarítást eredményez.

Az üzleti folyamatok menedzsmentjének típusai

1. Emberközpontú BPM

Az emberközpontú BPM az emberi részvételre összpontosít, jellemzően a jóváhagyást igénylő feladatok esetében.

Erre példa lehet az adatok áttekintése és olyan dokumentumok készítése, mint jelentések, ajánlatok és beszállítói szerződések.

A BPM segítségével automatizálhatja a támogató funkciókat, például a feladatok kiosztását és az érdekelt felek értesítését.

2. Integrációközpontú BPM

Ez a típusú üzleti folyamatkezelés nem igényel sok emberi beavatkozást a folyamatos fejlesztéshez.

Az integrációközpontú üzleti folyamatok olyan API-któl és rendszerektől függenek, amelyek integrálják az adatokat a különböző alkalmazásokban, például a ügyfélkapcsolat-kezelésben (CRM) vagy a projektmenedzsmentben.

3. Dokumentumközpontú BPM

Ez a típusú BPM konkrét dokumentumokra, például ajánlatokra vagy szerződésekre összpontosít.

Központosítja és egységesíti az összes folyamatot, a dokumentumok létrehozásától a jóváhagyáson át az archiválásig.

Például, amikor egy vállalat terméket vásárol, a szerződésnek különböző osztályokon és több jóváhagyási körön kell átmennie, hogy a vevő és az eladó között megállapodás szülessen.

Tíz példa az üzleti folyamatok menedzsmentjére

Nézzünk meg néhány releváns üzleti folyamatkezelési példát, mielőtt azokat a gyakorlatban is alkalmaznánk.

1. Ügyfél-bevonás

Így valósíthatja meg a BPM életciklust a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében az ügyfelek bevonási folyamatában.

Példa: Egy bank optimalizálni szeretné ügyfél-bevonási folyamatát a hatékonyság növelése, a hibák minimalizálása és az általános ügyfélélmény javítása érdekében.

Kezdje azzal, hogy elkészíti a beilleszkedés különböző lépéseinek folyamatábráját. Ez magában foglalja a fiók igénylését, az identitás ellenőrzését és a fiók beállítását.

Ezután fontolja meg, mely folyamatokat automatizálhatja a BPM technológiák segítségével.

Például az online számlanyitási kérelmek integrálhatók a banki CRM-rendszerekkel, hogy rögzítsék az ügyféladatokat és automatikusan elindítsák az identitásellenőrzési folyamatot.

A központosított üzleti folyamatkezelő rendszer digitálisan tárolja az ügyfél dokumentumait, így azok könnyen hozzáférhetők és csökken a papírmunka. A BPM egységesíti ezeket a folyamatokat és biztosítja a zökkenőmentes átadást a bevezetési folyamatban részt vevő különböző részlegek között.

Eredmény: Gyorsabb ügyfél-bevonás, amely egyúttal megfelel a szükséges szabályozásoknak is.

További információ: Íme a 10 kedvenc munkafolyamat-sablonunk szinte minden csapat és folyamat számára

2. Alkalmazottak beillesztése

Az alkalmazottak beillesztése A BPM segít az új alkalmazottak hatékony beillesztésében. A BPM minden folyamatot racionalizál, a papírmunkától a szervezetbe való integrációig.

Állítson be triggereket és rendeljen hozzá feladatokat a munkafolyamat-automatizálási eszközök vagy egy BPM platform segítségével, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átadást a részlegek között.

Például, miután a HR megkapja a munkavállaló kitöltött űrlapjait és papírjait, a rendszer automatikusan feladatokat rendel az IT-osztályhoz, hogy segítsen beállítani a munkavállaló számítógépét és rendszerhozzáférését.

Eredmény: Gyorsabb beilleszkedés minimális manuális erőfeszítéssel, javítva a beilleszkedési HR-folyamatokat.

3. Megfelelőségi menedzsment

A szervezeten belül egységesítheti a megfelelőségi folyamatokat, hogy biztosítsa az iparági előírások és a belső irányelvek betartását.

A folyamatok automatizálási eszközei segítenek a megfelelőségi tevékenységek feltérképezésében, valamint a megfelelőségi ellenőrzések, jóváhagyási munkafolyamatok és adatellenőrzések automatizálásában.

Példa: Egy gyógyszergyártó vállalatnak be kell tartania az egészségügyi és kormányzati előírásokat a gyógyszerek gyártása és forgalmazása tekintetében.

Ebben az esetben, amikor új szabályozás lép életbe, a BPM szoftver azonnal elindít egy értékelési folyamatot, amelynek során felméri a vállalat jelenlegi megfelelőségi folyamatait. A rendszer automatikusan különböző feladatokat rendel a megfelelőségi menedzsment folyamatban részt vevő érintett részlegekhez.

Az értékelés befejezése után az eredményeket egy jelentésbe foglalják, és létrehoznak egy munkafolyamatot a szükséges változtatások végrehajtására, valamint azok felülvizsgálatára és jóváhagyására.

Ezzel teljes áttekintést kaphat a megfelelőségi folyamatairól, hogy minden lépés betartásra kerüljön. A rendszer figyelmeztetést küld, ha egy feladat késedelmes, vagy ha megfelelőségi hiányosságot észlel. Emellett audit nyomvonalat is vezet, hogy nyomon követhesse az összes megfelelőségi feladatot és tevékenységet.

Eredmény: Vállalkozása kisebb erőfeszítéssel is megfelel a szabályoknak.

További információ: A 10 legjobb üzleti folyamatok dokumentációs szoftver

4. Termékéletciklus-kezelés

Az üzleti folyamatok menedzsmentje segít Önnek a termék koncepciójától a tervezésen át a fejlesztésig és forgalmazásig minden folyamatot szisztematikusan kezelni.

Példa: Egy szoftvercég új CRM szoftvert fejleszt kis- és középvállalkozások számára.

Vezesse be a BPM-et a fontos információk, például a felhasználói követelmények és a termékleírások összegyűjtésének és kezelésének egyszerűsítése érdekében. Ez lehetővé teszi a termékmenedzserek és a fejlesztők számára, hogy a termékfejlesztés során könnyen hozzáférjenek a kritikus információkhoz.

A BPM eszközök segíthetnek a telepítési folyamat koordinálásában, az ügyfélkommunikáció kezelésében és a támogatási jegyek kezelésében is.

Eredmény: Csökkenti a szoftverkiadások piacra kerülési idejét, és biztosítja, hogy a termék jobban megfeleljen az ügyfelek igényeinek és elvárásainak.

5. Projektmenedzsment

A BPM segítségével egyszerűsíthetők a folyamatok a projekt megkezdésétől a befejezéséig.

Példa: Egy marketingügynökség, amely a jobb projektmenedzsment érdekében bevezette a BPM-et.

A BPM segíthet a kampánytervezés és az ügyfélkommunikáció egységesítésében, a feladatkiosztás automatizálásában, az adatok releváns dokumentációval történő kezelésében és az erőforrások hatékony elosztásában. Emellett a különböző kampányindító tevékenységek előrehaladásáról 360 fokos áttekintést nyújt az érdekelt feleknek.

Eredmény: Optimalizált projektmunkafolyamatok, fokozott együttműködés és jobb minőségű projekt eredmények.

6. Szerződéskezelés

A szerződéskezelés folyamatainak automatizálása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsabban hozzanak létre és kezeljenek szerződéseket.

Példa: Egy ügyvédi iroda üzleti folyamatok automatizálását használja szerződések létrehozására és kezelésére. Ezeket a szerződéseket ezután több jóváhagyó részvételével jóváhagyási munkafolyamaton vezetik át. Amikor egy jóváhagyó aláírja a dokumentumot, az automatikusan továbbításra kerül a következő szakaszban kijelölt jóváhagyóhoz, amíg az összes érintett fél jóvá nem hagyja.

Mivel a szerződések időhöz kötöttek, automatikus emlékeztetőket állíthat be, hogy megújítási értesítéseket küldjön a szerződésben szereplő összes félnek.

Eredmény: Gyorsabb szerződésfeldolgozás és -megújítás.

7. Kockázatkezelés

Az egyik legjobb üzleti folyamatkezelési példa a kockázatértékelési folyamatokat értékelő BPM.

Példa: Egy pénzügyi intézmény folyamat-automatizálási szoftvert vezet be a hiteljóváhagyással kapcsolatos kockázatok kezelésére.

A rendszer egyszerűsíti a hiteljóváhagyási folyamatot azáltal, hogy elemzi az ügyfél adatait, hitelképességét és korábbi pénzügyi adatait, hogy meghatározza, vajon a hitelfelvevő hitelkockázatot jelent-e. Ha az elemzés azt mutatja, hogy az ügyfél magas kockázatú, a kérelem egy másik csapathoz kerül további vizsgálatra.

Az alacsony kockázatú kérelmeket késedelem nélkül, azonnal feldolgozzák. Ez segít a pénzintézetnek abban, hogy kockázat nélkül folyósítsa a hiteleket.

Eredmény: Csökkenti a hibákat és segít a kockázatok csökkentésében.

8. Beszerzés és beszerzés

Az akvizíció és beszerzés területén az üzleti folyamatok menedzsmentje racionalizálja a beszállítók kiválasztását, az áruk szállítását és a számlák feldolgozását.

Példa: Az üzleti folyamatok menedzsmentje segít egy gyártó vállalatnak automatizálni a beszerzési igények létrehozását.

Amikor egy adott termék készlete eléri az előre meghatározott küszöbértéket, a BPM szoftver azonnal kivált egy beszerzési igényt. Az igény jóváhagyási munkafolyamaton megy keresztül, és a költségvetés, a termék rendelkezésre állása és a beszállító minősítési tényezői alapján kerül értékelésre.

Miután a kérelem végleges jóváhagyást kapott, megrendelés készül, amelyet elektronikusan elküldenek a szállítónak. A BPM-rendszer ezután nyomon követi a megrendelés állapotát és kezeli a kommunikációt, amíg a kérdéses termék újra nem kerül raktárra.

Eredmény: Megfelelő és hatékony beszerzési folyamat.

9. Szállítói menedzsment

Létrehozhat folyamatokat a beszállítók bevonásának és a szerződéskezelésnek az automatizálására.

Példa: Egy autóalkatrész-gyártó javítani szeretné a beszállítói menedzsmentet.

A beszállítói információk gyűjtéséhez és értékeléséhez gépi tanuláson alapuló BPM technológia szükséges. Az algoritmus olyan tényezők alapján értékeli az egyes beszállítókat, mint a megfelelőség, a képesítések és a teljesítménytörténet.

Ezeket az értékeléseket aztán jelentésekbe foglalják, és elküldik az érintett érdekelt feleknek, akik eldönthetik, melyik szállítóval kívánnak együttműködni.

A szállító kiválasztása után a BPM rendszerek felhasználhatók szerződések, megújítások és megfelelések kezelésére is. Így automatizálhatók a kézi feladatok, például a szállító kiválasztása, és áttekinthetővé válik a szállítói kapcsolatok, szerződések, megfelelések és kifizetések állapota.

Eredmény: Jobb kapcsolatok a beszállítókkal.

10. Logisztika

Az üzleti folyamatok menedzsmentje a logisztikában optimalizálhatja a raktárkezelést és a szállítást.

Példa: Egy globális szállítmányozó vállalat BPM eszközöket használ logisztikai műveleteinek hatékonyságának javítására.

Amikor egy ügyfél megrendelést ad le, a BPM rendszer azonnal szállítási kérelmet indít. A kérelem ezután a legmegfelelőbb fuvarozóhoz kerül hozzárendelésre olyan tényezők alapján, mint a szállítási határidők, a szállítási útvonalak, a költségek és a járművek rendelkezésre állása.

Amikor a megrendelés úton van, a rendszer nyomon követi a szállítmány helyét, és állapotfrissítéseket küld az ügyfélnek, hogy tudják, hol van a megrendelésük, és mikor várható a kézbesítés.

Ha bármilyen akadály merül fel, a fuvarozó azonnal értesítést kap, így azonnal korrekciós intézkedéseket hozhat.

Eredmény: Jobb szállítási idők és nagyobb ügyfél-elégedettség.

Üzleti folyamatok kezelésének bevált gyakorlata

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere számos sokoldalú funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a munkafolyamatok létrehozásában és egy Önnek megfelelő üzleti folyamatkezelési rendszer felépítésében.

Nézzünk meg néhány üzleti folyamatkezelési példát a ClickUp segítségével. A platform automatizált munkafolyamatokkal, csapatmunkával, valós idejű jelentésekkel, folyamatábrázolási sablonokkal, beépített AI asszisztenssel és visszajelzésgyűjtő űrlapokkal segíthet javítani a BPM-et.

A ClickUp Brain automatizálja az olyan feladatokat, mint a szoftverkövetelmények megírása és a feladatok és dokumentumok állapotjelentéseinek elkészítése.

1. Tervezés

A szervezet számára legmegfelelőbb BPM-stratégia kidolgozásának legjobb módja a folyamatoktól és a szervezet stratégiai céljaitól függ.

A SWOT-elemzés segít megérteni, hogy mi kell változtatni a meglévő üzleti folyamatokban, azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket és a szükséges új folyamatfejlesztéseket.

Kérje meg az érdekelt felek véleményét a napi működésről és az új üzleti folyamatokról, amelyeket bevezetni tervez.

Maradjon naprakész a ClickUp Docs együttműködési élő szerkesztési funkciójával

A Docs együttműködési funkciói, többek között a valós idejű szerkesztés, a megjegyzések hozzáadása és a feladatok kiosztása, valamint a gazdag formázási lehetőségek megkönnyítik az érdekelt felek és a csapat tagjai részvételét az üzleti folyamatok kezelésével kapcsolatos megbeszéléseken.

A Docs segítségével létrehozhat SOP-kat, amelyek egy központi adattárként szolgálnak az összes folyamatokkal kapcsolatos információ számára a jelenlegi és jövőbeli alkalmazottak számára.

2. Modellezés

A modellezési szakaszban használjon folyamatábrákat a javasolt üzleti folyamatok vizualizálására, beleértve a különböző feladatok, tevékenységek, folyamatok és események áttekintését, amelyek hozzájárulnak az Ön által kidolgozott folyamathoz.

Készítsen folyamatmodelleket egy BPM eszköz vagy munkafolyamat-kezelő szoftver segítségével, hogy elemezze a tevékenységek, döntési pontok és függőségek áramlását. Ez lebontja a folyamatok automatizálásában részt vevő komplex folyamatokat és lépéseket, hozzáadott értéket teremt és eltávolítja a nem hatékony tevékenységeket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp folyamatábrázolási sablon ideális az üzleti műveletek szabványosításához a jobb csapatmunka érdekében.

Itt a ClickUp folyamatábrázolási sablonja segít felmérni a fejlesztésre szoruló folyamatokat, betekintést nyerni a szűk keresztmetszetekbe, és a folyamatokat végpontok között vizualizálni.

A sablon minden szükséges eszközt biztosít a következő feladatok elvégzéséhez:

Értékelje, hogyan lehetne javítani a folyamatokat

Gyűjtsön információkat a rendszer szűk keresztmetszeteiről és gyenge pontjairól

A folyamatok gyors és egyszerű vizualizálása a kezdetektől a végéig

Az üzleti elemzők és projektmenedzserek szívesen használják ezt a sablont, mivel egyszerűsíti a komplex folyamatokat könnyen követhető diagramokká, és bemutatja a folyamat különböző lépései közötti kapcsolatokat.

3. Végrehajtás

Ez a fázis az automatizálás bevezetését célozza meg az ismétlődő feladatok és a manuális hibák csökkentése érdekében.

A ClickUp Automations támogatja az üzleti folyamatok menedzsmentjét a feladatok létrehozásának, kiosztásának és állapotának automatizálásával. Automatikusan megváltoztathatja a feladatok állapotát, ahogy azok a BPM munkafolyamat különböző szakaszaiban haladnak előre.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket a hatékony BPM érdekében a ClickUp Automations segítségével

Beállíthatja az automatizálást úgy, hogy a feladat státusza „Folyamatban”ról „Befejezve”re változzon, amikor az összes szükséges művelet befejeződött.

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással való integrációja biztosítja a hibamentes adatáramlást a BPM szoftver és a technológiai rendszer között.

4. Felügyelet

Az üzleti folyamatok teljesítményének rendszeres figyelemmel kísérése fontos a szűk keresztmetszetek azonosítása és a korrekciós intézkedések valós időben történő meghozatala érdekében. Ez segíthet biztosítani, hogy a folyamatok ne térjenek el a várt eredményektől.

Az üzleti folyamatok teljesítményének figyelemmel kíséréséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a korrekciós intézkedések meghozatalához valós idejű irányítópultokra van szükség, amelyek vizuálisan ábrázolják a különböző feladatok előrehaladását.

A ClickUp Dashboards segít ebben az üzleti folyamatmodelljéről és annak teljesítményéről szóló valós idejű adatokkal. Szerezzen átfogó és részletes képet működéséről és folyamatairól.

A ClickUp segítségével teljesen testreszabható irányítópultokat hozhat létre, amelyekkel prioritásokat állíthat fel munkájában, javíthatja a projekt teljesítményét, kezelheti a sprinteket és a csapatokat, és még sok minden mást.

Ne felejtsen el meghatározni a legfontosabb mutatókat és teljesítménymutatókat, hogy nyomon követhesse üzleti folyamatai hatékonyságának javulását. Az üzleti folyamatok teljesítményének nyomon követéséhez olyan mutatókat követhet, mint az átbocsátási képesség, a folyamatonkénti költség, az NPS és a megfelelőségi mutatók.

5. Optimalizálás

Rendszeresen szervezzen megbeszéléseket az érdekelt felekkel és a csapat tagjaival, hogy mindenki naprakész információkat kapjon a munkafolyamat különböző folyamatainak állapotáról. Áttekintheti a teljesítményadatokat és beszerezheti az érdekelt felek visszajelzéseit a BPM munkafolyamat javítása érdekében. Ez segít a folyamatok fejlesztésében.

A Clickup Form View funkciója egységes formátumban gyűjti össze mindenki visszajelzéseit, hogy segítsen optimalizálni az üzleti folyamatokat, különösen az olyan feladatok esetében, amelyek folyamatos fejlesztést igényelnek, mint például az ügyfélszolgálat és a termékfejlesztés.

Húzza át az egyéni mezőket az űrlap nézetbe, hogy átfogó felméréseket készítsen vagy visszajelzéseket gyűjtsön a ClickUp 3. 0-ban.

Profi tipp💡: Használja a ClickUp Brain segítségét a kapott visszajelzések elemzéséhez és a teendők létrehozásához.

A hatékonyság biztosítása érdekében folyamatosan végezzen iteratív változtatásokat a BPM-ben a változó szervezeti igények, az érdekelt felek és az ügyfelek visszajelzései, valamint az adatelemzés alapján.

Üzleti folyamatok menedzsmentje: jövőbeli trendek

Alacsony kódszükségletű vagy kódmentes platformok

Akár üzleti elemző, akár projektmenedzser, az üzleti folyamatok kezelésére szolgáló alacsony kódszintű és kódmentes eszközök segítségével technikai csapatra támaszkodás nélkül tervezheti meg a folyamatok automatizálását, felgyorsíthatja a fejlesztési ciklusokat, és gyorsabban reagálhat a változó piaci körülményekre.

AI és ML

A BPM-be integrálva a mesterséges intelligencia automatizálja az olyan feladatokat, mint a dokumentáció és a folyamatok munkafolyamatainak létrehozása. A gépi tanulás nagy adathalmazokat elemzve nyújt betekintést a meglévő és új folyamatok optimalizálásához.

Ügyfélközpontúság

Az ügyfélközpontú BPM az ügyfelek igényeit tartja szem előtt, és az ügyfélélmény javítására összpontosít. Az olyan folyamatok, mint az ügyfélút térképezése, az ügyfél-felmérések, a visszajelzések gyűjtése és a személyre szabás továbbra is elengedhetetlenek lesznek a hatékony üzleti folyamatok megvalósításához.

Olvassa el még: Folyamatfejlesztési sablonok

A BPM fontossága és következményei a modern üzleti életben

A fenti BPM példák bemutatják, hogy ez a módszer hogyan haladja meg a folyamatok teljesítményének javítását, és hogyan teszi vállalkozását rugalmasabbá és reagálóképesebbé a piaci feltételek és az ügyfelek elvárásai iránt.

Bárhol is tervezi az üzleti folyamatok automatizálását – értékesítés, beszállítói menedzsment, ügyfél-bevonás vagy logisztika –, az jelentősen befolyásolja vállalkozását, annak sikerét és versenyképességét.

A ClickUp egy kezdőbarát üzleti folyamatkezelő szoftver, amely segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre komplex üzleti folyamatokat.

Ha még nem ismeri a BPM platformot, javasoljuk, hogy regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek az üzleti folyamatok menedzsmentjének példái?

Az üzleti folyamatok menedzsmentje különböző iparágakra és részlegekre terjed ki. Íme néhány népszerű BPM-példa:

A BPM egyszerűsítheti a bankok ügyfél-bevonási folyamatát, automatizálhatja a megrendelések feldolgozását, a számlázást és a készletkezelést az e-kereskedelmi vállalkozások számára, valamint automatizálhatja az olyan folyamatokat, mint az alkalmazottak adatainak rögzítése és ellenőrzése az alkalmazottak bevonása során.