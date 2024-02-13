Követelményelemzés: a helyes elvégzéshez szükséges legfontosabb lépések és technikák

Képzelje el, hogy házat épít anélkül, hogy fogalma lenne a végső méreteiről és alaprajzáról. Nem tudná, milyen mélyre kell ásni az alapokat, mennyi anyagot kell rendelni, és hány munkás és napra lesz szükség a befejezéshez. Más szóval, ha nem ismeri a követelményeket, a házépítési projektje már a kezdetek előtt kudarcra van ítélve. 🏠

Ugyanez vonatkozik a szoftverfejlesztésre is: a kezdetektől fogva pontosan meg kell értened, hogy mit kell elérnie a terméknek. Enélkül kockáztatod, hogy olyan szoftverrel végzed, amely ugyan tökéletesen működik, de nem úgy, ahogyan a végfelhasználók és az ügyfelek szeretnék és elvárják.

Itt jön be a képbe a követelményelemzés, amely segít azonosítani, dokumentálni, elemzni és prioritizálni az érdekelt felek igényeit és elvárásait egy új vagy átalakított rendszerrel kapcsolatban. Ez egy kulcsfontosságú tevékenység a projekt hatókörének meghatározásához, az érdekelt felek és a fejlesztők összehangolásának fenntartásához, és végső soron az ügyfél-elégedettség és a szállított termékek minőségének javításához.

Szóval, miről szól ez a követelményelemzés, ki végzi, hogyan és mikor? Ezekre a kérdésekre és még sok másra is választ adunk ebben a cikkben, úgyhogy maradj velünk!

Mi az a követelményelemzés?

Bár szinte minden típusú projekt profitálhat a követelményelemzésből (más néven követelményfeltárás és -elemzés), leggyakrabban a szoftverfejlesztő iparban alkalmazzák. Ez a szélesebb körű szoftverfejlesztési folyamat része, amelyet a szoftverfejlesztési projektek követelményeinek alapos megértésére és elemzésére használnak.

Célja, hogy eltávolítsa a termékfejlesztési folyamatból minden kétértelműséget és félreértést, biztosítva, hogy csapata és az érdekelt felek ugyanazon az állásponton legyenek.

A tipikus követelményelemzési folyamatba tartozó tevékenységek a következők:

A legfontosabb érdekelt felek azonosítása: Ide tartoznak a végfelhasználók, ügyfelek, megrendelők és más érdekelt felek.

Az érdekelt felek követelményeinek összegyűjtése : Információk gyűjtése a kívánt funkciókról, korlátozásokról és célokról.

Dokumentáció : Strukturált nyilvántartás készítése a felhasználói történetekről használati esetekről és egyéb termékleírásokról.

Elemzés : Az összegyűjtött követelmények megvalósíthatóságának és konzisztenciájának értékelése, valamint az esetleges konfliktusok megoldása.

A követelmények prioritásainak meghatározása : Segít : Segít az erőforrások elosztásában és jobb döntéshozatalhoz vezet.

Változáskezelés : Olyan folyamatok kidolgozása, amelyekkel a fejlesztési életciklus során kezelni lehet a változó követelményeket. Olyan folyamatok kidolgozása, amelyekkel a fejlesztési életciklus során kezelni lehet a változó követelményeket.

Mikor kell elvégezni a követelményelemzést?

A követelményelemzést általában a fejlesztési projekt korai szakaszában végzik el, mielőtt továbblépnének a tervezés, a megvalósítás és a tesztelés fázisaira.

Részletes elemzést érdemes elvégezni akkor is, ha a meglévő termék vagy rendszer jelentős változásokon megy keresztül. Ezzel megértheti, mely új funkciókra van szükség, és megszerezheti az érdekelt felek jóváhagyását a kívánt módosításokhoz.

Kifejezetten az agilis projektmenedzsmentben a követelményelemzés egy folyamatos üzleti folyamat, nem pedig egy „egyszer megcsinálod, aztán elfelejted” típusú feladat. Rendszeres időközönként végzik el, lehetővé téve az agilis csapatok számára, hogy a legfrissebb ügyfél-visszajelzések és betekintések alapján módosítsák a követelményeket.

Ki végzi el a követelményelemzést?

A követelményelemzés egy együttműködés, amelybe a szoftverfejlesztési folyamat több fontos szereplője is bevonásra kerül, leggyakrabban:

Projektmenedzserek

Termék tulajdonosok (agilis módszertanokban)

Ügyfelek

Szoftvermérnökök és fejlesztők

QA szakemberek

A projekt összetettségétől függően az elemzésben részt vehetnek még más tagok is, például szakértők, üzleti folyamatok elemzői, szabályozó szervek képviselői, szoftverfejlesztők, marketing- és értékesítési csapatok képviselői stb.

A követelményelemzés előnyei a szoftverfejlesztési folyamatban

A követelményelemzés magasabb ügyfél-elégedettségi arányhoz vezethet, valamint hatékony és elégedett csapattagokhoz, akik minden projektben a legjobbjukat adják. Egyéb jelentős előnyök közé tartoznak:

Világos elképzelés: Lehetővé teszi a projekt fejlesztésének és irányának világos elképzelését és ütemtervét. Csapat egyértelműség: Segít a projekten dolgozóknak egyértelműen megérteni a projekt követelményeit. Konfliktuskezelés: Segít a konfliktusos követelmények korai felismerésében, hogy azok megfelelően kezelhetők legyenek. Jobb termékrelevancia: Segít biztosítani, hogy a Segít biztosítani, hogy a fejlesztett szoftver minden követelménynek megfeleljen, és képes legyen elérni a kívánt célt.

A követelményelemzés gyakori kihívásai

Mint láttuk, a követelményelemzés minden sikeres fejlesztési projekt szerves része, de ez számos kihívással jár. A legfontosabbak a következők:

1. Az érdekelt felek közötti egyértelműség hiánya

Az érdekelt felek gyakran nem tudják pontosan, mit várnak el a szoftvertől, vagy nehezen tudják következetesen és pontosan kifejezni követelményeiket. Ez a kétértelműség félreértésekhez és problémákhoz vezethet a fejlesztés későbbi szakaszaiban, például a hatókör kiterjedésének és a hiányzó funkciók kialakulásához.

2. A követelmények dinamikus jellege

Az eredetileg összegyűjtött követelmények a változó piaci körülmények vagy a végfelhasználók prioritásainak változása miatt idővel megváltozhatnak, vagy akár irrelevánssá is válhatnak. Ezért készítsen tartalék követelménykezelési tervet, és ha úgy érzi, hogy a követelményekben jelentős változás történt, térjen vissza a tervezőasztalhoz, és végezzen újra követelményelemzést. 📝

3. A követelmények ellentmondásos jellege

Az összegyűjtött követelmények közül néhány egymással ellentétes lehet, és csak egyet választhat ki a termékbe való beépítésre. Például általában kompromisszumot kell kötni a szoftver biztonsága és teljesítménye között – minél több biztonsági ellenőrzést vezet be, annál lassabb lesz a program.

Ezeket az egymással ütköző követelményeket egyértelműen közölnie kell az érdekelt felekkel, hogy kompromisszumos megoldást találhasson.

4. Belső politika

A különböző készségekkel rendelkező csapattagok esetleg azt szeretnék, ha a projekt követelményeit úgy állapítanák meg, hogy azok jobban hangsúlyozzák a saját szerepüket. Óvatosnak kell lenned az ilyen tendenciákkal szemben, és tájékoztatnod kell az érdekelt feleket róluk, hogy tárgyilagos és elfogulatlan elemzési folyamatot biztosíts.

Követelményelemzési folyamat: 6 fontos lépés

A követelményelemzés egy komplex üzleti folyamat, amely kiterjedt kommunikációt, dokumentációt és a különböző érdekelt felektől gyűjtött információk gondos szervezését igényel.

Bár a pontos elemzési folyamat az Ön konkrét helyzetétől függ, bemutatjuk Önnek a hat lépést, amelyet követnie kell a szoftverkövetelmények pontos rögzítéséhez.

Megnézzük azt is, hogy a ClickUp – egy robusztus projekt- és termékmenedzsment eszköz – hogyan segíthet Önnek ezeknek a lépéseknek a tervezésében, kezelésében és végrehajtásában. A platform Product Management Suite csomagja minden olyan funkciót biztosít, amelyre szükség van a követelmények hatékony kezeléséhez.

1. lépés: Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket

Az első lépés az, hogy azonosítsa a fejlesztési projektben részt vevő összes érdekelt felet, mert mindegyiküknek megvannak a saját követelményei és elvárásai. Ide tartoznak az ügyfelei, valamint a fejlesztendő szoftver vásárlói és végfelhasználói is. Ne feledje, hogy a csapattagjai és a vezetői is érdekelt felek, akik különböző mértékben befolyásolják a projektet és különböző mértékben érdekeltek benne.

A legegyszerűbb módja ezeknek az érdekelt feleknek a csoportosítására a ClickUp Whiteboards használata. Ez a virtuális vászon lehetővé teszi bármilyen ötlet vagy kapcsolat vizualizálását és egyszerűsítését rajzokkal, alakzatokkal, öntapadós jegyzetekkel és színekkel.

Ha segítségre van szüksége ehhez a lépéshez, használja a Whiteboard-alapú ClickUp Stakeholder Analysis Matrix Template sablont. Ezzel a sablonnal a projektben érintett feleket négy kategóriába sorolhatja, a projektben betöltött szerepük és érdekeltségük szerint.

Térképezd fel az érdekelt felek közötti kommunikációt egy mátrixban a ClickUp segítségével.

2. lépés: Gyűjtsd össze és dokumentáld az érdekelt felek követelményeit

Miután azonosította és csoportosította az érdekelt feleket, megkezdheti a követelmények összegyűjtésének folyamatát.

Kezdje egyéni megbeszélésekkel és interjúkkal, majd az első lépésben meghatározott kategóriák alapján konferenciahívásokkal az érdekelt felek csoportjaival. A cél az, hogy azonosítsa a különböző érdekelt felek üzleti követelményeinek lehetséges átfedéseit és konfliktusait.

Ha egyszerűsíteni szeretnéd az adatgyűjtési folyamatot és megkímélni magad a végtelen interjúk sorozatától, használd a ClickUp Forms for software engineering teams alkalmazást. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi űrlapokat hozz létre az érdekelt felek és a felhasználói csoportok visszajelzéseinek gyűjtésére, így értékes betekintést nyerhetsz abba, hogy ők hogyan szeretnék, ha a szoftver működne és kinézzen.

A ClickUp Forms még tovább optimalizálja a követelményelemzési folyamatot azáltal, hogy automatikusan átalakítja az űrlapok válaszát feladatokká a fejlesztőcsapat számára.

Ezen felül a feltételes logika segítségével jelentősen megkönnyítheti a felvételi folyamatot. Az űrlapok automatikusan változnak a kitöltő válaszaitól függően, így relevánsabb válaszokat és értékesebb információkat kap a követelményekről.

Feltételes logika a ClickUp űrlapokban Termékvisszajelzés példa

Bónusz tipp: Ha egyszerű módszert keres a felhasználói történetek rögzítésére, de nem akar űrlapokat készíteni, használhatja a ClickUp felhasználói történet sablonját. Ezzel a felhasználói történeteket kisebb feladatokká alakíthatja, amelyeket könnyen rendszerezhet, fontossági sorrendbe állíthat és a befejezésig nyomon követhet.

Használja a ClickUp felhasználói történet sablont, hogy felvázolja a felhasználók elvárásait és követelményeit, és megtalálja a módját azok teljesítésének.

Miután összegyűjtötte az érdekelt felek követelményeit, szüksége lesz egy módszerre, amellyel az összes információt egy könnyen hozzáférhető és kereshető helyen rendszerezheti. Szerencsére a ClickUp ehhez is rendelkezik egy tökéletes eszközzel: a ClickUp Docs-szal. Ez a platform szövegszerkesztője és dokumentumkezelő rendszere, amely ideális az érdekelt felek követelményeinek tárolására és a ClickUp munkaterület bármely részéhez való hozzáadására.

A Docs segítségével valós időben együttműködhetsz a csapatoddal olyan opciók segítségével, mint a címkézés, a megjegyzések hozzáadása, a közös szerkesztés és a szöveg közvetlen feladatokká alakítása a munkafolyamatok optimalizálása érdekében. A megosztható linkek és a csapat, vendég és nyilvános hozzáféréshez tartozó jogosultsági beállítások segítségével gyorsan megoszthatod a dokumentumokat a különböző részvényesi csoportokkal.

ClickUp Docs a fontos információk dokumentálásához és megosztásához a csapattal

3. lépés: Csoportosítsa a követelményeket

Miután megtudta, mit akarnak és várnak el az érdekelt felek a terméktől, ideje a követelményeket jellegük alapján csoportosítani. Általában kétféle követelményt talál:

Működési követelmények: Más néven üzleti követelmények, ezek azok a szükséges műveletek, amelyeket a szoftvernek képesnek kell lennie végrehajtani az érdekelt felek Más néven üzleti követelmények, ezek azok a szükséges műveletek, amelyeket a szoftvernek képesnek kell lennie végrehajtani az érdekelt felek működési stratégiája és célkitűzései szerint. Gondoljon az üzleti követelményekre úgy, mint a szoftverben fejlesztendő funkcionalitás körére. Szoftverkövetelmények: Ezek a terméknek a működési követelmények teljesítéséhez szükséges különböző funkcióira vonatkoznak. Ezeket a követelményeket a jobb érthetőség érdekében két alcsoportra lehet osztani: Funkcionális követelmények: Ezek azok a funkciók, amelyeknek szerepelniük kell az ügyfélnek szállított szoftverben. Példák: felhasználói bejelentkezési funkció, adatmentési funkció, adminisztrációs panel és felhasználói profilok Nem funkcionális követelmények: Ezek nem tényleges funkciók, de mégis fontos részét képezik a szoftvernek. Példák a nem funkcionális követelményekre: teljesítmény, skálázhatóság és biztonság Funkcionális követelmények: Ezek azok a funkciók, amelyeknek szerepelniük kell az ügyfélnek szállított szoftverben. Példák: felhasználói bejelentkezési funkció, adatmentési funkció, adminisztrációs panel és felhasználói profilok. Nem funkcionális követelmények: Ezek nem tényleges funkciók, de mégis fontos részét képezik a szoftvernek. A nem funkcionális követelmények példái közé tartozik a teljesítmény, a skálázhatóság és a biztonság.

Funkcionális követelmények: Ezek azok a funkciók, amelyeknek szerepelniük kell az ügyfélnek szállított szoftverben. Példák: felhasználói bejelentkezési funkció, adatmentési funkció, adminisztrációs panel és felhasználói profilok.

Nem funkcionális követelmények: Ezek nem tényleges funkciók, de mégis fontos részét képezik a szoftvernek. A nem funkcionális követelmények példái közé tartozik a teljesítmény, a skálázhatóság és a biztonság.

4. lépés: A követelmények fontossági sorrendbe állítása

A költségvetés és az erőforrások szinte mindig korlátozottak, és minden projektet ezeken a korlátokon belül kell megvalósítani. Ezért elengedhetetlen a követelmények fontossági sorrendbe állítása – ez segít eldönteni, mit kell minél hamarabb megtenni, és mit lehet elhalasztani.

Így kell prioritásokat felállítanod és kezelned az egyes érdekelt felek csoportjainak követelményeit:

Érdekelt felek csoportja A követelmények prioritása Hogyan kezelje az ügyfelek követelményeit? Nagy hatással, nagy érdeklődéssel Legmagasabb Alaposan értékelje az ügyfelek igényeit , és segítse őket megérteni a technikai korlátokat vagy az esetleges véleménykülönbségeket. Nagy hatással, kevésbé érdekelt Magas Rögzítse az elvárásokat, és ossza meg azokat a projekt tulajdonosaival, hogy biztosítsa a követelményelemzés pontosságát. Alacsony befolyás, nagy érdeklődés Alacsony Gondosan elemezze ennek a csoportnak a javaslatait és elvárásait. Próbálja megérteni, hogy azok ésszerűség vagy ambíciók alapján születtek-e. Kis hatással, kevésbé érdekelt Legalacsonyabb Rögzítsd az ő követelményeiket, de ne helyezd őket előtérbe más csoportok követelményeihez képest.

5. lépés: A követelmények elemzése és modellezése

A következő lépés az eddig összegyűjtött, lejegyzett és rendszerezett követelmények értékelése, valamint ezek alapján néhány szoftverkoncepció kidolgozása. Ebben a fázisban a következő feladatokat kell elvégezni:

Az összes külsőleg hozzáférhető adatelem azonosítása

Adatáramlás vizualizálása

Funkciók meghatározása adatobjektumok és adatáramok alapján

Az egyes adatáramok és objektumok értékének meghatározása

A szoftver működésének teljes koncepciója

A rendszer interfészének meghatározása

A technikai korlátok és korlátozások azonosítása

6. lépés: Készítse el a specifikációs dokumentum tervezetét

Végül itt az ideje, hogy az összes véglegesített követelményt egy dokumentumba foglalja, és azt aláíratja az összes érintett féllel. Ezt a dokumentumot gyakran szoftverkövetelmény-specifikációnak (SRS) vagy termékkövetelmény-dokumentumnak nevezik.

Bónusz tipp: Miután a szoftverkövetelmények véglegesek, a ClickUp termékkövetelmény-sablon segítségével rendezett módon rendszerezheti őket, prioritási szintekkel és státuszokkal együtt. A státusz segítségével nyomon követheti, hogy egy funkció megvalósíthatóságát és ütközéseit tesztelték-e. Ugyanakkor a prioritási szintből megtudhatja, hogy egy funkció vagy követelmény mennyire fontos.

A ClickUp termékigény-sablon segítségével könnyedén nyomon követheted, hogy a csapatod milyen fejlesztési döntéseket hoz és miért, miközben új terméket vagy funkciót fejleszt.

A követelményelemzés nem csupán interjúk készítését és dokumentálást jelent – részletes grafikus modelleket kell készítenie a termék funkcionalitásának vizualizálása érdekében. Ezek a modellek segítenek a szoftverfejlesztőknek és a tervezőcsapatoknak abban, hogy tisztán lássák, hogyan fogják a szoftver különböző funkciói egymással kölcsönhatásba lépni.

Most megvizsgáljuk a legismertebb vizualizációs megközelítéseket és követelményelemzési technikákat, és megmutatjuk, hogyan lehet ezeket alkalmazni kivételes szoftverkövetelmény-modellek létrehozásához.

1. Hiányosságok elemzése

Röviden összefoglalva, a hiányelemzés a vállalkozás jelenlegi és kívánt képességei közötti különbséget elemzi. A követelményelemzés keretében a hiányelemzést azért végzik el, hogy azonosítsák és áthidalják a szoftver jelenlegi és cél (követelmény) állapota közötti teljesítménybeli különbségeket.

A ClickUp több tucatnyi hiányosság-elemzési sablont kínál, amelyek segítségével jobban megértheted és teljesítheted terméked követelményeit. Ezek közül néhány:

Bármelyik hiányosság-elemzési sablon segítségével rendszerezheti a szoftverprogram jelenlegi és kívánt állapotára vonatkozó információkat egy digitális táblán. Miután mindent felvázolt, rajzok és öntapadós jegyzetek segítségével közösen meghatározhatják a termék teljesítményének hiányosságait, és megtalálhatják a megoldásokat azok kiküszöbölésére.

A ClickUp termékhiány-elemzési sablon segít megérteni termékének gyengeségeit és javítási stratégiákat kidolgozni.

2. Folyamatábrák

A folyamatábrák általában az üzleti folyamatok vizualizálására szolgálnak, és felhasználhatók a követelményelemzésben is, hogy megragadják, hogyan fogják egymással kölcsönhatásba lépni a szoftver különböző funkciói. Különböző alakzatokat tartalmaznak, például téglalapokat, négyzeteket és oválisokat, amelyeket nyilak és vonalak kötnek össze a folyamat ábrázolása érdekében.

A ClickUp Mind Maps segítségével gyorsan elkezdhet ábrákat készíteni. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy csomópontokat húzzon egy digitális vászonra, és kapcsolatokat hozzon létre közöttük a funkciók és adatelemek feltérképezése érdekében. A Mind Maps elkészítése után könnyen megoszthatja azokat az érdekelt felekkel, vagy csatolhatja a termék követelményeit tartalmazó dokumentumokhoz.

Gyorsan mentse el a gondolattérképet folyamatábra sablonként a ClickUp-ban.

A gondolattérképek mellett több tucat ClickUp-sablont is használhatsz, hogy könnyedén elkészítsd a folyamatábráidat és adatáramlási diagramjaidat. Kedvenceink a következők:

3. Gantt-diagramok

A Gantt-diagramok a projektportfólión belüli több tevékenység ütemezésének és összefüggéseinek vizualizálására szolgálnak, és áttekintést nyújtanak a teljes folyamat előrehaladásáról. A legjobb követelményelemzési technikák egyikeként a Gantt-diagramok képet adnak az egyes követelmények várható fejlesztési idejéről és sorrendjéről, segítve ezzel a teljes folyamat dinamikus ütemtervének elkészítését.

A ClickUp Gantt-diagramok segítségével valós időben vizualizálhatja és szervezheti a követelményelemzési folyamat minden aspektusát, a feladatok függőségének és ütemtervének nyomon követésétől a prioritások kezeléséig. Könnyedén ütemezheti és kioszthatja a feladatokat, kezelheti a határidőket, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és nyomon követheti a követelményelemzési folyamat általános előrehaladását.

Dolgozzon együtt csapatával a projekt munkafolyamatának nyomon követésében és a prioritások kezelésében a ClickUp Gantt-diagramok segítségével.

Legyen profi a követelményelemzésben a ClickUp segítségével

A követelményelemzés igényes, de mégis kritikus üzleti folyamat minden projekt sikerének szempontjából. Nagyfokú nyílt kommunikációt, hatékony együttműködést és aprólékos szervezést igényel a számos érdekelt fél üzleti igényeinek és elvárásainak összegyűjtése és összehangolása során.

Szerencsére a ClickUp segítségével egyszerűsítheti a követelményelemzési folyamatot. Átfogó együttműködési, dokumentációs és folyamatábrázolási funkcióival, valamint kész sablonjaival a ClickUp a zökkenőmentes termékfejlesztés kulcsa.

Próbáld ki a ClickUp-ot, és nézd meg, hogyan javítja a követelményelemzési folyamatot és a projekttervezést. A kezdés ingyenes!