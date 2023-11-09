Projektportfólió-kezelés: A PPM folyamatának alapvető lépései

A szervezetek számos kihívással szembesülnek. Az egyik ezek közül az, hogy hogyan lehet hatékonyan kezelni a különböző projekteket korlátozott erőforrásokkal.

A kihívás még nehezebbé válik, ha rájön, hogy minden egyes projektje egyedi és különös figyelmet igényel.

A projektek köre magában foglalja a számos kockázati tényezővel járó stratégiai növekedést és az egyszerű feladatokból álló rutin karbantartást, ami a projektmenedzsmentet egyensúlyozási feladatává teszi. Folyamatosan el kell döntenie, mely projektekbe fektessen be és irányítsa az erőforrásokat, miközben a projekteket a hosszú távú céljaihoz igazítja.

A projektportfólió-kezelés egyértelmű folyamatának hiányában szükségessé válhat a döntések meghozatalának siettése, ami erőforrások pazarlásához és elszalasztott lehetőségekhez vezethet.

Merüljünk el a hatékony projektportfólió-kezelés alapvető folyamataiban! Fedezze fel a PPM-készségek fejlesztéséhez és a szervezet projektportfóliójának optimalizálásához szükséges alapelveket, stratégiákat és eszközöket!

Mi az a projektportfólió-kezelés?

A projektportfólió-kezelés (PPM) egy felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmaz, hogy minden egyes projekt célját összehangolja a szervezet céljaival. A hangsúly a projektek stratégiai kiválasztásán, prioritásainak meghatározásán és kezelésén, valamint az erőforrások ennek megfelelő elosztásán van.

Fő célja a teljes projektportfólió értékének maximalizálása, biztosítva az erőforrások optimális elosztását és a stratégiai célokkal való összhangot. A projektmenedzsment iroda (PMO) általában projektportfólió-menedzserekből, projektmenedzserekből és programmenedzserekből áll.

Miben különbözik a projektportfólió-kezelés a projektmenedzsmenttől?

A projektportfólió-kezelés a projektek teljes portfólióját felügyeli, ami magában foglalja a változó és fejlődő szervezeti prioritásokhoz való igazodást az évek során.

A projektmenedzsment viszont magában foglalja az egyes projektek tervezését, végrehajtását és ellenőrzését, azzal a céllal, hogy azok a költségkereten belül, időben és a kívánt eredménnyel valósuljanak meg.

A kurzus a feladatorientált részletekkel foglalkozik, beleértve az erőforrások elosztását, az ütemezést, a kockázatkezelést és a feladatok végrehajtását, mindezt a projekt korlátozott időkeretein belül.

A projektportfólió-kezelés fontossága

A projektportfólió-kezelés (PPM) lehetővé teszi, hogy a nagy képre koncentráljon, és kezelje a több, egymást átfedő projekt által okozott kihívásokat.

Vessünk egy pillantást a projektportfólió-kezelés előnyeire:

Stratégiai összehangolás

A PPM segít kiválasztani azokat a projekteket és programokat, amelyek megfelelnek vállalatának üzleti stratégiájának és céljainak, és a leginkább hozzájárulnak ezeknek a céloknak az eléréséhez.

Jobb döntéshozatal:

A PPM keretrendszert biztosít a projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalához, segítve Önt a megfelelő projektek kiválasztásában.

Ez magában foglalhatja a stratégiai célokkal már nem összhangban lévő projektek megszüntetését vagy újbóli prioritásba rendezését.

Erőforrás-optimalizálás:

A PPM segít Önnek hatékonyabban elosztani idejét és erőforrásait a pénzügyek, a humánerőforrás és egyéb stratégiai beruházások között.

Ez megakadályozza az erőforrások túlterhelését, és biztosítja, hogy erőforrásai ott kerüljenek felhasználásra, ahol a legnagyobb hatást érhetik el.

Kockázatkezelés:

A portfólió szintjén történő kockázatértékeléssel és -kezeléssel a PPM segít megalapozott döntéseket hozni.

Ez magában foglalja a kockázat több projekt között történő diverzifikálását vagy a függőségek és erőforrás-korlátok kezelésével történő kockázatcsökkentést.

Kommunikáció és átláthatóság:

A PPM elősegíti a jobb kommunikációt és átláthatóságot a projektkiválasztási és végrehajtási folyamat láthatóságával, ami az érdekelt felek támogatását eredményezi.

Jobb projekt eredmények:

A hatékony PPM segít megtalálni és befektetni a jól megtervezett, jól végrehajtott, szorosan figyelemmel kísért projekteket, növelve a projekt sikerének esélyét és maximalizálva a befektetés megtérülését.

A PPM hozzájárul hosszú távú sikeréhez:

A PPM az egyes projekteknél tovább tekint, és a szervezet hosszú távú sikerére összpontosít.

Ez segít alkalmazkodni a változó körülményekhez, és biztosítja, hogy a projektportfólió összhangban maradjon a változó stratégiai prioritásokkal.

Kik profitálnak a hatékony projektportfólió-kezelésből?

A projektportfólió-kezelés (PPM) előnyei azoknak a szervezeteknek kedveznek, amelyek egyszerre több projektet kezelnek. Íme néhány gyakorlati példa:

Pénzügyi szektor:

A bankok, befektetési cégek és biztosítótársaságok rendszeresen új termékeket, szolgáltatásokat és programokat vezetnek be ügyfeleik számára. A PPM segíti ezeknek a termékeknek a bevezetését és fejlesztését, az ügyfél-adatbázisok kezelését, a fizetések feldolgozását és a piaci trendekkel való lépéstartást.

Emellett segít a pénzügyi szervezeteknek azonosítani, enyhíteni és diverzifikálni a jelentős pénzügyi és szabályozási kockázatokat, amelyekkel szembesülnek.

Informatikai vállalatok:

Az IT-vállalatok a projektportfólió-kezelést használják a portfóliójukban szereplő projektek kiválasztására és prioritásainak meghatározására. A PPM segít a különböző projektek irányításában, a szoftverfejlesztéstől a kiberbiztonságig és az infrastruktúra-kezelésig.

A PPM segít nyomon követni és ellenőrizni a projektköltségeket, megelőzni a költségtúllépéseket és biztosítani a költséghatékonyságot.

Építőipari cégek:

Az építőipari cégek nagy, hosszú távú projekteket kezelnek, ahol a csapat a változó körülmények miatt könnyen eltérhet a tervtől. A PPM-et használják ezeknek a projekteknek a nyomon követésére, a költségek ellenőrzésére és a határidők betartására.

Vezessen nyilvántartást a napi feladatokról, anyagokról, berendezésekről, ütemezésről és munkavállalókról, hogy építőipari vállalkozása zökkenőmentesen működjön a ClickUp napi építési jelentés sablonjával.

A PPM segít az építőipari vállalatoknak a különböző méretű és összetettségű projektek prioritásainak meghatározásában is. A PPM biztosítja, hogy a kritikus projektek megkapják a szükséges figyelmet és erőforrásokat.

Gyártóipar:

A gyártóipar a projektportfólió-kezelést (PPM) használja a különböző projektek kezelésére.

Ezek közé tartozik a termékfejlesztés, a folyamatok hatékonyságának növelése, az ellátási lánc javítása és a termékek időben történő szállításának biztosítása.

A PPM segít nekik hatékonyan kezelni ezeket a különböző projekteket, biztosítva, hogy versenyképesek maradjanak és elérjék céljaikat.

Projektmenedzsment csapatok:

A projektmenedzsment csapatok minden szervezetben elengedhetetlenek; felügyelik a projekteket, kezelik az erőforrásokat és szorosan együttműködnek a projektmenedzserekkel.

Hogy munkájukat könnyebbé és hatékonyabbá tegyék, projektportfólió-kezelést (PPM) alkalmaznak, hogy szervezettek maradjanak és biztosítsák, hogy a projektek összhangban legyenek a vállalat céljaival.

Közszféra:

A kormányzati szervek a PPM-et használják annak biztosítására, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Ez magában foglalja a nyilvános adatbázisok és infrastrukturális projektek kezelését, a politikák végrehajtását és a szolgáltatások fejlesztését.

A PPM segít nekik a források bölcs elosztásában és a dolgok átláthatóságának fenntartásában, hogy hatékonyan szolgálhassák a közérdeket.

Egészségügyi és gyógyszeripari szektorok:

Az egészségügyi szervezetek és gyógyszeripari vállalatok a PPM-et használják teljesítményük növelésére.

Ez segít a minőségjavító projektekben, új gyógyszerek fejlesztésében, a létesítmények bővítésében és annak biztosításában, hogy azok megfeleljenek a piaci igényeknek. A végső cél a betegek jobb ellátása.

Projektportfólió-kezelési folyamat

Miután áttekintettük a portfóliókezelés fontosságát és azt, hogy a különböző iparágak hogyan használják a PPM-et, most lépésről lépésre bontsuk le a PPM folyamatát:

1. lépés: Határozza meg üzleti céljait

Kezdje azzal, hogy meghatározza szervezetének céljait és célkitűzéseit. Határozza meg azokat a stratégiai célokat, amelyeket vállalkozása elérni szeretne, és válassza ki azokat a projekteket, amelyek összhangban állnak ezekkel a célokkal.

Lépjen kapcsolatba a legfontosabb érdekelt felekkel és vezetőkkel, hogy megértse a vállalat céljait. Ez lehet a bevételek növelése, új piacokra való terjeszkedés vagy a vevői elégedettség javítása. Ezután térképezze fel, hogy portfóliójában szereplő egyes projektek hogyan járulnak hozzá ezekhez a célokhoz.

2. lépés: Gyűjtse össze és kutassa fel a portfóliójához szükséges projektötleteket

Gyűjtse össze a legfontosabb érdekelt felektől és osztályvezetőkből származó projektötleteket, kutassa az iparági trendeket, és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit.

Értékelje a projekteket olyan konkrét kritériumok alapján, mint a vállalati célokkal való összhang, a potenciális megtérülés, az erőforrásigény és a kockázati tényezők, mielőtt felveszi őket a portfóliójába.

A ClickUp portfólió widgetjével átfogó képet kaphat arról, hogy az összehangolt kezdeményezések hogyan haladnak.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy létrehozzon egy teret a csapatának az ötletek megosztására. A következő lépésként kutassa fel és ellenőrizze ezeknek az ötleteknek a megvalósíthatóságát, hogy lássa, megvalósíthatóak-e projektek formájában.

Elemezze az egyes projektek piaci feltételeit, műszaki és erőforrás-igényeit, pénzügyi életképességét, potenciális kockázatait és várható hozamát. Ezután hasonlítsa össze ezeket a tényezőket a rendelkezésre álló erőforrásokkal és költségvetéssel.

Azok a projektek, amelyek összhangban vannak az erőforrások rendelkezésre állásával és a stratégiai célokkal, megvalósíthatónak minősülnek. Kritikus szemmel értékelje projektjeit, hogy azok reálisak és megvalósíthatók legyenek.

4. lépés: Allokálja erőforrásait

A ClickUp List nézetekben könnyedén elkészítheti csapata erőforrás-elosztási áttekintéseit, hogy jobb képet kapjon az elvégzett munkáról.

Az erőforrás-elosztás az emberi erőforrások, a költségvetés, az infrastruktúra és az idő hatékony elosztását jelenti a projektek között.

Döntse el, hogy az egyes erőforrásokból mennyit szán az egyes projektekre a siker érdekében. A korlátozott erőforrásokat a prioritások alapján ossza el a kritikus projektek között.

5. lépés: Végezze el, kezelje és figyelje projektportfólióját

Ez a lépés magában foglalja a tervek megvalósítását.

Rendeljen hozzá csapatokat és projektmenedzsereket, állítson be határidőket, és kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását. A rendszeres ellenőrzések és jelentések segítenek a tervhez való ragaszkodásban és a szükséges kiigazítások elvégzésében.

A projektportfólió-kezelésben az Ön feladata biztosítani, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Irányítsa a csapatot a határidők betartása, a konfliktusok kezelése, a portfólió trendekhez való igazítása és a projekt előrehaladásának nyomon követése érdekében.

A rendszeres felülvizsgálatok segítségével a gyűjtött adatok alapján finomíthatja és javíthatja a folyamatot.

Ha központi platformot keres a projektjei és kezdeményezései tervezéséhez, prioritásainak meghatározásához, nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez, akkor a projektportfólió-kezelő szoftver az, amire szüksége van.

Mi az a projektportfólió-kezelő szoftver?

A projektportfólió-kezelő (PPM) szoftver egy olyan megoldás, amely segít átfogó képet kapni több projekt fenntarthatóságáról és előrehaladásáról.

Ez segít az Önhöz hasonló projektportfólió-menedzsereknek a komplex projektek hatékony kezelésében, hogy megfeleljenek az érdekelt felek igényeinek.

A projektportfólió-kezelő szoftver elengedhetetlen funkciói

A projektportfólió-kezelő (PPM) szoftverekkel szemben támasztott elvárások szervezetenként eltérőek lehetnek, ezért válassza ki a szoftvert az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A PPM szoftverek általában különböző funkciókat tartalmaznak, például:

Projekttervezés és ütemezés: Ez a funkció elengedhetetlen a hatókör meghatározásához, a feladatok prioritásainak megállapításához és az ütemtervek kidolgozásához a projekt teljesítményének javítása érdekében.

Erőforrás-kezelés: A PPM szoftver egyszerűsíti az erőforrások elemzését, elosztását és nyomon követését, biztosítva azok hatékony felhasználását.

Pénzügyi menedzsment: A tervezett költségvetés betartása érdekében elengedhetetlen a projektköltségek tervezése és nyomon követése.

Együttműködés és kommunikáció x: A csapat tagjai és az érdekelt felek közötti együttműködés elengedhetetlen az ötletek megosztásához, a visszajelzések megadásához és a zökkenőmentes kommunikáció biztosításához, ami egy másik figyelembe veendő tényező.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: A projektportfólió kezeléséhez elengedhetetlen egy olyan PPM szoftver, amely alkalmazkodik a vállalat egyedi igényeihez, és rugalmasságot biztosít a változó igényekhez.

A projektportfólió-kezelő szoftverek típusai

A PPM szoftverek két kategóriába sorolhatók: asztali és felhőalapú. Válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel szervezetének igényeinek és preferenciáinak.

Asztali PPM szoftver

A Desktop PPM szoftver egy offline működő projektportfólió-kezelő szoftver. Internetkapcsolat nélkül is használható, ami különösen hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyek távoli területeken végeznek projekteket.

Az egyik legfontosabb előnye a biztonság és az ellenőrzés szintje. Teljes tulajdonjogot és ellenőrzést kap az adatok felett, ami csökkenti az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.

Felhőalapú PPM szoftver

A felhőalapú PPM szoftver egy projektportfólió-kezelő eszköz, amely internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. Ez kiválóan alkalmas professzionális szolgáltató csapatok számára, mivel valós időben hozzáférhet a projektadatokhoz.

A csapat tagjai azonnal együttműködhetnek és megoszthatják a frissítéseket. Ráadásul gyakran előfizetési modellt alkalmaz, így kisebb részletekben fizethet, ami nagyobb költségrugalmasságot biztosít az egyszeri, magas díjakhoz képest.

Hogyan kell használni a projektportfólió-kezelő szoftvert?

A PPM szoftverek funkciói és a használatukhoz szükséges lépések a választott szoftvertől függően eltérőek lehetnek.

Ebben a részben a ClickUp-ot fogjuk példaként használni, mert sokoldalú és felhasználóbarát projektportfólió-kezelési eszközöket kínál, kiváló projektmenedzsment megoldásokat biztosítva.

1. Hozzon létre egy ClickUp munkaterületet

Kezdje a ClickUp használatát azzal, hogy ingyen regisztrál, és létrehoz egy ClickUp munkaterületet a projektportfóliójához.

2. Adja hozzá a projektportfólió-kezelési sablont

A projektmenedzsment portfólió sablon segítségével könnyedén nyomon követheti az összes részleg és program projektjeit, miközben figyelemmel kíséri azok állapotát és előrehaladását.

A munkaterület létrehozása után adja hozzá a ClickUp projektportfólió-kezelési sablonját. Ez a sablon kilenc állapotot kínál: folyamatban, kész, befejezett és még több.

A projektportfólió-kezelési sablon három nézetet (heti állapotjelentések, csapat és PMO ütemterv) is tartalmaz, amelyek világosan mutatják a projekt előrehaladását és sikerét.

3. Testreszabja a sablont

Kezelje a feladatokat és projekteket, és hatékonyan működjön együtt csapatával a ClickUp segítségével.

Testreszabhatja a sablon szerkezetét a Spaces, Folders és Lists segítségével.

A ClickUp feladatok segítik a projektfeladatok kezelését. A projekteket kezelhető feladatokra oszthatja: meglévő, folyamatban lévő, új és jövőbeli projektekre.

4. Használja a ClickUp táblázatos nézetét a projektportfólió áttekintéséhez

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy a lehető legjobban láthassa az összes munkáját.

A tervezés és a kezdeményezés mellett világos elképzeléssel kell rendelkeznie a projektjeiről. A ClickUp táblázatos nézetének néhány hasznos funkciója:

Adatok vizualizálása: A projektadatokat táblázatos formában jeleníti meg, hogy könnyebben rendszerezhesse és strukturálhassa azokat, és így jobban átláthassa az előrehaladást.

Drag and Drop: Átrendezheti a feladatokat különböző kritériumok alapján.

Exportálás és megosztás: Azonnal megoszthatja a projektinformációkat az érdekelt felekkel.

5. Használja a ClickUp Dashboardot a projektekkel kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez

A ClickUp Dashboards a központi menedzsmenthez szükséges részletes projektinformációkhoz vezető vizuális munkaterület.

Válasszon több mint 50 widget közül, amelyeket hozzáadhat és elrendezhet a programkezelő irányítópultján, így áttekinthető és informatív képet kaphat a PPM-adatokról.

Vegyünk példának egy reklámügynökséget, amely számos ügyfélkampányt kezel. A ClickUp Dashboards segítségével egyszerűsíthetik PPM-folyamatukat. A dashboardok elrendezésének megtervezésével a következőket érhetik el:

A különböző projektmutatókat megjelenítő projektáttekintő widget

Egy előrehaladás-követő widget, amely vizualizálja, hogy az egyes projektek mennyit haladtak előre.

Időkövető widget a projekt ütemtervének vizuális ábrázolásához, amely hatékony projektütemezésre ad lehetőséget.

Tartsa szervezetét a helyes úton a projektportfólió-kezeléssel

A projektportfólió-kezelő (PPM) szoftver egy navigációs eszköz, amely segít szervezetének közelebb kerülni üzleti céljaihoz és célkitűzéseihez.

Ez segít azonosítani, mi teszi különlegessé a portfóliójában szereplő egyes projekteket, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a projektek kiválasztása és végrehajtása során.

Akár több platformot választ, akár teljes mértékben a ClickUp-ra támaszkodik, gondoskodjon arról, hogy minden adott legyen a projekt sikeres megvalósításához. Kezdje el INGYEN a ClickUp használatát, és vegye kézbe projektportfóliójának irányítását!