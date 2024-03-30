15 okos Salesforce-tipp az üzleti menedzsment folyamatok racionalizálásához

A Salesforce mesterséges intelligenciát és más átalakító technológiákat használ a munkafolyamatok optimalizálására és a termelékenység javítására az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatokban.

A platform segíti a marketing szakembereket a személyre szabott kampányok kidolgozásában és az optimális közzétételi időpontok meghatározásában. Az értékesítési csapatok számára pedig ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókat kínál, amelyek segítenek nekik a potenciális ügyfelek nyomon követésében és az értékesítési folyamatok kezelésében.

Ahhoz azonban, hogy a Salesforce-t a legjobban kihasználhassa, mélyen el kell merülnie annak képességeiben, és bevált tippeket és bevált gyakorlatokat kell alkalmaznia.

Ennek érdekében megosztunk 15 végső Salesforce-trükköt, amelyekkel új szintre emelheti üzleti menedzsmentjét és példátlan termelékenységet érhet el.

Automatizálja és egyszerűsítse a folyamatokat 15 szakértői Salesforce-tippel

Összegyűjtöttünk 15 szakértői Salesforce-tippet, amelyek segítségével kiaknázhatja a platform teljes potenciálját, és igazi szuperfelhasználóvá válhat, függetlenül vállalkozása méretétől és iparágától. ✨

1. Lead Source trükk

A potenciális ügyfelek generálása és a márka láthatóságának növelése érdekében a marketingcsapatok gyakran több marketingcsatornát is magában foglaló marketingkommunikációs stratégiákat alkalmaznak. Azonban elengedhetetlen, hogy megértsük az egyes csatornák potenciális ügyfelek generálási képességeit, hogy optimalizálhassuk marketingtevékenységeinket és megfelelően oszthassuk el erőforrásainkat.

A Salesforce a potenciális ügyfelek nyomon követésére és kezelésére a legjobb megoldást kínálja: a Lead Source funkciót. Akár SEO, közösségi média ajánlások, akár szájhagyomány útján, a platform részletes betekintést nyújt abba, hogy a potenciális ügyfelek hogyan és hol fedezik fel az Ön termékeit vagy szolgáltatásait. 🔍

A potenciális ügyfelek eredetének pontos meghatározásával maximalizálhatja marketingtevékenységeit azáltal, hogy a legproduktívabb csatornákra koncentrál. Emellett remarketing kampánystratégiákat is kidolgozhat azoknak a csatornáknak, amelyek a vártnál kevesebb potenciális ügyfelet generálnak.

2. Vezető konverziókövetési trükk

A lead konverziós idő az az idő, amely alatt a leadekből ügyfelek lesznek. Ez az információ minden értékesítési képviselőnek betekintést nyújt az ügyfelek viselkedésének tendenciáiba, például a csúcsvásárlási időszakokba, amelyek elengedhetetlenek a pontos értékesítési előrejelzésekhez. 🔮

A Salesforce egy hatékony eszköz az ügyfelek és a potenciális ügyfelek nyomon követésére. Segít az értékesítési képviselőknek nyomon követni a potenciális ügyfelek konverziós adatait, lehetővé téve számukra a konverziós csúcsidőpontok pontos meghatározását. Ezzel az információval az értékesítési csapatok hatékonyan finomíthatják stratégiáikat és allokálhatják erőforrásaikat, hogy kihasználják az optimális konverziós lehetőségeket.

3. Dashboard trükk

Az értékesítési és marketing csapatok számára elengedhetetlen a vevőkkel kapcsolatos adatok és az értékesítési teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követése a növekedés elősegítése és az értékesítési célok elérése érdekében. Korábban a csapatoknak táblázatokkal és korábbi trendjelentésekkel kellett megküzdeniük, hogy betekintést nyerjenek az értékesítési adatokba, ami nehézkesnek bizonyult és rontotta az általános hatékonyságot.

Szerencsére a Salesforce irányítópultjai megkönnyítik a fontos mutatók nyomon követését, mivel intuitív táblázatok és grafikonok segítségével gyors vizuális áttekintést nyújtanak a pipeline teljesítményéről , az értékesítési trendekről és a potenciális ügyfelek konverziós lehetőségeiről. 📊

A platform szűrő funkciója tovább javítja a láthatóságot, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a legrelevánsabb adatokra koncentráljanak, és magabiztosan hozzanak megalapozott döntéseket.

4. Web-to-lead trükk

A marketingcsapatok gyakran kihasználják az online csatornák, például a weboldalak vagy a céloldalak erejét a potenciális ügyfelek megszerzéséhez. Ennek egyik legfontosabb módszere a webes űrlapok integrálása a céloldalakba vagy weboldalakba. 🕸️

A webes űrlapok lead generáló portálok, amelyek fontos információkat gyűjtenek a látogatókról, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a demográfiai adatokat és a termékpreferenciákat. Ezek az adatok gyakran alapul szolgálnak az értékesítési és marketing csapatok ügyfélkapcsolati stratégiáihoz.

Ezeknek a webes űrlapoknak a létrehozása és bevezetése egyszerű. Csak néhány kattintással a Salesforce felhasználói űrlapokat tervezhetnek a látogatóktól származó releváns információk gyűjtésére, és beágyazhatják azokat webhelyeikbe.

A webes űrlapokból származó adatok közvetlenül a Salesforce CRM rendszerbe kerülnek, így könnyebb minősíteni a Salesforce potenciális ügyfeleit, és gyorsan továbbítani őket az értékesítési képviselőknek a további lépésekhez.

5. Automatizálási trükk

Az ismétlődő és unalmas munkák, például a feladatok létrehozása és az értesítések küldése automatizálásával a vállalkozások értékes időt szabadíthatnak fel stratégiai tevékenységekhez, például potenciális ügyfelek felkutatásához vagy az ügyfélkapcsolatok ápolásához. 🐣

A Salesforce egy robusztus értékesítési és marketing automatizálási eszköz. Különösen a Salesforce Process Builder funkciója lehetővé teszi, hogy a platformon konfiguráljon triggereket az alábbi automatikus műveletekhez:

Rekordok frissítése

Értesítések küldése, amikor egy potenciális ügyfél érdeklődést mutat

Hozzon létre nyomon követési feladatokat az értékesítési csapat számára a vásárlók vagy potenciális ügyfelek konkrét cselekedetei alapján.

6. LinkedIn Sales Navigator integrációs tippek

A Salesforce potenciális ügyfelek felkutatására vonatkozó képességeinek javítására kiváló módszer a LinkedIn Sales Navigatorral való integráció.

A Sales Navigator egy olyan platform, amely fejlett keresési szűrőket és algoritmusokat kínál a célcsoportban lévő potenciális ügyfelek pontos meghatározásához, preferenciáik és érdeklődési körük azonosításához, valamint potenciális ügyfelek ajánlásához.

A Salesforce és a LinkedIn Sales Navigator összekapcsolásával hozzáférhet potenciális ügyfelei LinkedIn-adataihoz anélkül, hogy el kellene hagynia a Salesforce-ot. A potenciális ügyfelek profiljainak ismeretében személyre szabott elérési stratégiákat hozhat létre az ő érdeklődési körük alapján.

Használhatja a LinkedIn InMail üzenetküldő platformját is, hogy kapcsolatba lépjen potenciális ügyfeleivel a Salesforce-on belül.

7. Beépített szerkesztési trükk

A marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok időnként eltéréseket tapasztalnak a fiók- vagy kapcsolattartási adatokban, amikor olyan dokumentumokat hoznak létre, mint az értékesítési vagy üzleti költségjelentések.

Az ilyen hibák kijavításához korábban külön szerkesztési oldalt kellett megnyitni, és manuálisan meg kellett keresni a hibás részt. Ez a folyamat nehézkes és időigényes volt, mivel a csapat tagjai gyakran több oldalt is át kellett lapozzanak, hogy néhány apróbb javítást elvégezzenek.

A Salesforce ezt a problémát egy inline szerkesztés nevű funkció bevezetésével oldotta meg. A funkció aktiválása után a felhasználók egyszerűen rákattinthatnak a Salesforce rekordok oldalon a frissítést igénylő mezőre, elvégezhetik a szükséges módosításokat, majd elmenthetik a változtatásokat – mindezt anélkül, hogy elhagynák a rekord nézetet.

8. Chrome-bővítmény trükk

A Salesforce és a Google Chrome integrációja valós idejű betekintést nyújt a legjobban konvertáló potenciális ügyfelekbe, fiókokba és lehetőségekbe, mindezt a böngésző kényelméből.

Például a Salesforce Inspector bővítmény lehetővé teszi a rekordok mélyreható elemzését és szerkesztését. Eközben a Salesforce Navigator for Lightning egy hatékony keresősávval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Chrome böngészőjéből keressen a Salesforce-fiókjában tárolt rekordok és fájlok között.

9. Jelentéskészítési trükk

Az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok rendszeresen összeállítják a KPI-jelentéseket, amelyek részletesen bemutatják az alapvető mutatókat, mint például az értékesítési bevételek, a kampányok hatékonysága és az ügyfél-elégedettségi pontszámok.

Ezek a trendjelentések fontos referenciaértékek, amelyek betekintést nyújtanak a csapat előrelépéseibe a potenciális ügyfelek konverziója és az értékesítési célok terén. Emellett azonosítják a növekedési lehetőségeket is, kiemelve a kampányok és az értékesítési folyamatok fejlesztésének területeit.

A Salesforce felhasználóbarát jelentéskészítője egyszerűsíti a jelentéskészítési folyamatot. A CRM-mel, amely valós idejű lead- és ügyféladatokhoz biztosít hozzáférést, könnyedén alkalmazhat szűrőket a releváns mutatók kiválasztásához.

Ezenkívül a platform vizualizációs lehetőségei – diagramok, grafikonok és táblázatok – megkönnyítik az adatok értelmezését, lehetővé téve az értékesítési csapat számára, hogy felismerje a potenciális ügyfelek teljesítményét és a vásárlói viselkedési mintákat. 📈

Miután releváns táblázatokkal és grafikonokkal ellátott történelmi trendjelentéseket készítettek, a csapatvezetők kihasználhatják a Salesforce együttműködési központját, a Salesforce Chatter-t, hogy megosszák a dokumentumokat csapattagjaikkal.

10. Integrációs trükk

A LinkedIn Sales Navigator és a Google Chrome mellett a Salesforce számos más alkalmazással is összekapcsolható, hogy központosítsa és racionalizálja munkáját. Egyik integráció, amelyet érdemes megemlíteni, a ClickUp, egy all-in-one termelékenységi platform, amely projekt- és feladatkezeléséről, célkitűzéséről és együttműködési funkcióiról híres.

A Salesforce és a ClickUp integrációjához egy integrációs szolgáltató partner (ISP), például a Zapier használata szükséges. Az integrációval mindkét platform képességei bővülnek, miközben megőrzik egyedi funkcióikat.

A ClickUp és a Salesforce között zökkenőmentesen szinkronizálhatja az adatokat, így elkerülheti az információs szigetek kialakulását és a kontextusváltást. Amikor a Salesforce olyan lehetőségeket azonosít, amelyek utánkövetési intézkedést igényelnek, a ClickUp automatikusan létrehozza a megfelelő feladatokat. ✅

Ezeket a feladatokat prioritásuk alapján színkódokkal jelölheti, és megfelelő határidővel különböző csapattagoknak rendelheti hozzá. Ezután a ClickUp segítségével nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását a befejezésig.

Integrálja a Salesforce-ot a ClickUp-pal az adatok szinkronizálása és a feladatok automatikus létrehozása érdekében.

11. Globális keresési trükk

Előfordul, hogy a szervezeteknek meg kell találniuk bizonyos rekordokat vagy fiókadatokat, hogy megoldják az ügyfelek problémáit vagy nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket. A Salesforce-hoz hasonló szoftvermegoldások megjelenése előtt ez egy igényes folyamat volt, amelynek során több rekordot kellett manuálisan átnézni, hogy megtaláljanak egy adott fiókot.

A Salesforce egy hatékony globális keresési funkcióval közvetlenül kezeli ezt a kihívást. Miután beírta a keresési lekérdezéseket, például egy adott régióban lévő potenciális ügyfelek Salesforce-fiókjának adatait, a globális keresési funkció segít nyomon követni a CRM-rendszer adatait.

Ez az intelligens eszköz azonnal lekérdezi a kritikus adatokat, beleértve a fiókokat, a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket, így biztosítva, hogy a felhasználók a szükséges információkhoz könnyen hozzáférhessenek. 🌐

12. AI-alapú e-mail trükk

A marketingcsapatok a webes űrlapok landing oldalakon való kihasználásán túl e-mailes marketingkampányokat is alkalmaznak a potenciális ügyfelek generálására. Az értékesítési csapatok pedig e-mailes kampányokkal követik nyomon a minősített potenciális ügyfeleket és kötik meg az üzleteket, míg az ügyfélszolgálat e-maileket használ a gyakori ügyfélproblémák kezelésére.

A Salesforce bevezette az Einstein AI nevű, forradalmian új funkciót, amely forradalmasítja az ügyfélkommunikáció kezelését.

Az Einstein AI segíti a csapatokat az e-mail sablonok, tárgymezők és fejlécszövegek megírásában, optimalizálva a tartalmat, hogy az a címzetteknek is tetszen. Emellett személyre szabja a küldés időpontját, hogy a címzettek akkor kapják meg az e-mail értesítéseket, amikor a legnagyobb valószínűséggel reagálnak rájuk. ⏲️

13. Mobilalkalmazás-trükk

A Salesforce alkalmazás segítségével valós idejű értesítések révén folyamatosan tájékozott és proaktív maradhat a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos lehetőségekről és frissítésekről, amelyeket közvetlenül a mobil eszközére küldünk. 📲

Ezenkívül az alkalmazás offline funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy internetkapcsolat nélkül is folytassák a munkát a CRM-ben. Az offline állapotban végzett módosítások automatikusan szinkronizálódnak és mentésre kerülnek, amint az internetkapcsolat helyreáll, biztosítva az adatok pontosságát és a munka folytonosságát.

14. AI-alapú lead-szegmentációs trükk

A marketingkampányok sikere gyakran attól függ, hogy olyan potenciális ügyfeleket céloznak-e meg, akik a leginkább hajlamosak a vásárlásra. Azonban az ilyen potenciális ügyfelek azonosítása olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. 🪡

A Salesforce marketingfelhője AI-alapú lead-szegmentációs funkciókkal rendelkező megoldást kínál. Ez az eszköz elemzi a viselkedést, az interakciókat és a demográfiai adatokat, hogy a leadeket közös jellemzők alapján különálló szegmensekbe sorolja. Ezáltal a marketingesek kampányaikat az egyes szegmensek igényeihez igazíthatják, növelve ezzel a leadek konverziójának esélyét.

15. Adatduplikáció-eltávolító trükk

A duplikált rekordok jelentős kihívást jelentenek az adatok integritása szempontjából, mivel torzítják a fontos mutatókat, mint például a konverziós arányokat, az értékesítési termelékenységet és a potenciális ügyfelek teljesítményét. Pontatlan betekintést, téves stratégiákat, valamint frusztrált értékesítési képviselőket és ügyfeleket eredményezhetnek.

A Salesforce a duplikátumok szabályozási funkciójával és a potenciális duplikátumok komponensével kezeli a duplikált adatok problémáját.

A duplikált szabályok funkció megakadályozza az adatok redundanciáját azáltal, hogy eleve megakadályozza a felhasználókat abban, hogy duplikált adatokat adjanak meg. Ha hasonlóságot észlel az új bejegyzések és a meglévő adatok között, automatikusan figyelmezteti a felhasználót, és felkéri, hogy a folytatás előtt ellenőrizze a rekordokat.

Eközben a Potenciális duplikátumok komponens azonosítja az ismétlődő rekordokat, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ezeket a bejegyzéseket automatikusan egyesítsék a CRM-rendszeren belül.

A Salesforce korlátai

Bár a Salesforce egy hatékony értékesítést támogató eszköz és egyedülálló képességekkel rendelkező vezető CRM-megoldás, vannak korlátai. Bár a korábban bemutatott trükkök javítják a Salesforce-élményt, fontos felismerni azokat a kihívásokat, amelyekkel a platform használata során szembesülhet.

Íme néhány ismétlődő probléma, amelyet a Salesforce felhasználók az évek során kiemeltek:

1. Tanulási görbe

A Salesforce kiterjedt funkciói kétélű kardnak bizonyulhatnak. Az új felhasználók, különösen azok, akiknek korlátozott tapasztalatuk van a CRM-rendszerek használatában, gyakran nehezen boldogulnak a platform felületével.

2. Árképzési struktúra

A Salesforce felhasználók körében gyakori panasz a magas licencdíjak és a fejlett funkciókhoz való hozzáféréssel járó további költségek. Ezek a díjak jelentős akadályt jelentenek a startupok és a kisvállalkozások számára, ami potenciálisan visszatarthatja őket a platform használatától. 💰

3. Betöltési idő

Néhány felhasználó által jelentett jelentős korlátozás a platform lassúsága, ami jelentősen ronthatja a munkafolyamat hatékonyságát és a termelékenységet.

ClickUp: alternatív CRM és értékesítési projektmenedzsment eszköz

A ClickUp egy all-in-one projekt- és üzletvezetési eszköz, amely ideális marketingügynökségek és bármilyen méretű értékesítési csapatok számára. Feladatkezelési, valós idejű együttműködési és automatizálási funkciói tökéletes alternatívává teszik a Salesforce-hoz képest.

Ebben a részben részletesen bemutatjuk a ClickUp eszközeit és funkcióit, és megmutatjuk, hogyan használhatja a platformot marketing-, értékesítési és CRM-tevékenységeinek racionalizálására.

1. ClickUp CRM

Ha olyan megoldást keres, amely segít tökéletesen megvalósítani ügyfélkapcsolati stratégiáit, a ClickUp CRM minden igényét kielégíti!

A platform központi adattárként szolgál minden potenciális ügyfél és ügyfél adatának tárolására, és lehetővé teszi azok kezelését több mint 10 egyedi nézet segítségével, például lista, táblázat és tábla formájában.

Kövesse nyomon a folyamatokat és az ügyfelekkel való interakciókat a ClickUp CRM egyedi nézetével.

A ClickUp CRM funkciói ideálisak szolgáltatás- és termékalapú vállalkozások számára. Vegyük például a platform Egyéni űrlapok funkcióját, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy webes űrlapokat hozzanak létre, amelyek segítségével fontos potenciális ügyfél- és ügyféladatokat gyűjthetnek, és azokat könnyedén integrálhatják a vállalat CRM-jébe.

Ezenkívül a ClickUp Dashboards az összes értékesítési és CRM-művelet irányító központjaként szolgál. Lehetővé teszik az értékesítési és ügyféladatok vizualizálását és elemzését több mint 50 kör-, vonal- és oszlopdiagrammal, valamint egyedi jelentésekkel.

Figyelje nyomon értékesítési teljesítményét, bevételeit, folyamatban lévő ügyleteit és még sok mást a ClickUp CRM egyedi jelentéseivel és irányítópultjaival.

2. ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations növeli a termelékenységet és egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy lehetővé teszi a rutin, ismétlődő és manuális feladatok automatizálását!

A funkció használatához adjon meg egy kiváltó eseményt, és írja be azt a műveletet, amelyet a ClickUpnak végre kell hajtania, amikor a kiváltó esemény bekövetkezik. Például a kiváltó esemény lehet egy potenciális ügyfél, aki interakcióba lép a céloldalán található webes űrlapmal, míg a művelet lehet, hogy a ClickUp automatikusan elküld egy e-mailt, amelyben bemutatja Önnek a termékét.

Ha kevés tapasztalata van a feladatok automatizálásával, a ClickUp segít! Több mint 100 előre elkészített automatizálási funkciót kínál a feladatok automatikus kiosztásához, a határidőkre vonatkozó emlékeztető üzenetek küldéséhez és a feladatok állapotának prioritás alapján történő frissítéséhez.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

3. ClickUp sablonok

A ClickUp több mint 1000 előre elkészített sablont kínál értékesítés, marketing, pénzügy, projektmenedzsment és gyakorlatilag bármilyen más üzleti felhasználási esethez!

Ha nem szeretnéd egy CRM rendszert a semmiből felépíteni, akkor a ClickUp CRM sablont ajánljuk. A sablon minden szükséges eszközt biztosít az értékesítési folyamatok kezeléséhez, a potenciális ügyfelek minősítéséhez és a tartós ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez. Használd az egyéni mezőket az ügyféladatok vizualizálásához és rendszerezéséhez, valamint az egyéni állapotokat az üzletek és kapcsolatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Kezelje ügyfeleit, értékesítési folyamatokat, teendőket és még sok mást a ClickUp CRM sablon listanézetével.

A ClickUp sablonokat is kínál, amelyek segítségével az értékesítési vezetők és csapataik pillanatok alatt elkészíthetik a fontos dokumentumokat, például az értékesítési terveket és értékesítési jelentéseket. 📃

Például a ClickUp értékesítési terv sablonja lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy felvázolják a célokat, az ütemtervet és a stratégiákat a célok eléréséhez.

Ezenkívül a ClickUp értékesítési jelentés sablonja megkönnyíti a kritikus mutatók és teljesítménymutatók dokumentálását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy diagramok segítségével vizualizálják az ügyfelek viselkedési trendjeit.

Használja a ClickUp értékesítési jelentés sablonját az értékesítési teljesítmény és az előrehaladás nyomon követéséhez.

4. ClickUp integrációk

Bár a ClickUp eleve nagyon hatékony, funkcionalitását tovább javíthatja a kiterjedt integrációs képességeinek kihasználásával. A ClickUp integrációival a felhasználók több mint 1000 eszközzel kapcsolódhatnak össze, beleértve a HubSpot-hoz hasonló CRM-platformokat, közvetlenül vagy harmadik féltől származó integrációs alkalmazásokon, például a Zapier-en keresztül.

A mindennap használt alkalmazásokkal való integráció megkönnyíti az adatok szinkronizálását, és lehetővé teszi, hogy munkáját a ClickUp-on központosítsa. Például a ClickUp és a Google Drive összekapcsolásával jelentéseket és egyéb dokumentumokat kereshet, létrehozhat és csatolhat a vállalat Drive-jához – anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot!

Fejlessze üzleti menedzsmentjét a ClickUp segítségével: a legjobb Salesforce alternatíva

A Salesforce hatékony segítője az üzleti menedzsmentnek, olyan funkciókat kínálva, amelyekkel egyszerűsítheti az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati tevékenységeket. A Salesforce-ban elért siker azonban folyamatos munkát igényel. A rendszer teljes potenciáljának kihasználásához elengedhetetlenek a rendszeres frissítések, a Salesforce-tippek és a folyamatos tanulás.

A ClickUp segítségével, amely a Salesforce legjobb alternatívája, egyszerűsítheti és automatizálhatja értékesítési, marketing és üzleti tevékenységeit. ⚡

A robusztus CRM-rendszertől és a hatékony automatizálási funkcióktól a fejlett feladatkezelési funkciókig és a zökkenőmentes integrációs lehetőségekig – a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a siker és a fenntartható üzleti növekedés eléréséhez. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, teljesen ingyenes!