Hogyan készítsünk költségjelentést az Excelben: ingyenes sablon

A pénzügyi átláthatóság kritikus fontosságú a vállalati kiadásokon belüli részlegek és projektek költségvetésének kezelése során. A marketingkampányoktól a szoftverekig, az utazásokig és még tovább, a költségek gyorsan felhalmozódnak. Következetes felügyelet nélkül nehéz igazolni az értéküket.

A hatékony költségkövetési rendszer elengedhetetlen a világos pénzügyi jelentésekhez. A testreszabott dokumentáció részletes áttekintést nyújt a pénzmozgásokról a projekt, az osztály és a csapat szintjén. Ezáltal pontosabb előrejelzések és a befektetés megtérülésének igazolása válik lehetővé a nagy és kis kezdeményezések esetében egyaránt. 🏆

A lépésről lépésre bemutatott utasítások segítségével megtanulhatja, hogyan készítsen költségkezelési jelentéseket az Excelben. Használja ezt az útmutatót kiindulópontként, hogy ösztönözze a vállalat kiadási politikájának optimalizálásával kapcsolatos beszélgetéseket!

Mi is pontosan az üzleti költségjelentés? Vizsgáljuk meg a hatékony költségjelentések néhány fontos jellemzőjét.

Az üzleti költségjelentés nyomon követi a vállalat különböző tételekre fordított kiadásait, beleértve olyan részleteket, mint a dátum, a leírás, a szállító, az összeg és a kategória, és az Excel segítségével rendezheti és kiszámíthatja az összegeket osztályok, projektek vagy egyének szerint.

Bár az Excel széles körben elterjedt, korlátai vannak a költségkezelés terén, különösen a bizonylatok és egyéb forrásdokumentumok csatolása tekintetében, és kihívásokat jelenthet az együttműködés és a verziókezelés terén is.

A ClickUp az Excel robusztusabb alternatívájaként jelenik meg, testreszabható sablonokkal, automatizált munkafolyamatokkal, továbbfejlesztett együttműködési funkciókkal és más eszközökkel való integrációval, hogy egyszerűsítse a költségkezelést.

A platform különböző üzleti igényekhez szabott költségjelentés-sablonokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, mint a testreszabható nézetek, a jobb együttműködés, a más eszközökkel való zökkenőmentes integráció és a továbbfejlesztett jelentéskészítési funkciók.

Mi az üzleti költségjelentés?

Az üzleti költségjelentés egy dokumentum, amely nyomon követi a vállalat termékekre, szolgáltatásokra, bérekre és egyéb költségekre fordított kiadásait. A dokumentum sorokat és oszlopokat tartalmaz, amelyek rögzítik a felsorolt kiadások dátumát, leírását, szállítóját, összegét, kategóriáját és egyéb részleteit.

A táblázatkezelő program Excel lapjait használhatja a kiadások osztályok, projektek, személyek vagy más típusok szerinti elkülönítésére. A képletek kiszámítják a kiadások összegét hetente, havonta, negyedévente vagy bármely megadott dátumtartományra vonatkozóan.

A nyomon követett kiadások segítségével a vezetők megválaszolhatják a projektmunkát és az erőforrás-elosztást érintő alapvető kérdéseket: A projektköltségvetések összhangban vannak-e a tényleges költségekkel? A kiadások a megfelelő GL-kódokhoz vannak rendelve? Mely költségek emelkednek gyorsan?

Az Excel használatának előnyei a költséglapok szervezésében a következők:

Osztályok költségvetésének nyomon követése : Tekintse meg a negyedéves vagy éves kiadásokat a kiosztott költségvetéshez viszonyítva.

Előrejelzési pontosság : A múltbeli kiadási trendek felismerésével előre jelezheti a vállalat jövőbeli kiadásait.

Szervezés: Tartson fenn egyetlen, egységesített : Tartson fenn egyetlen, egységesített költségjelentés-sablont és rendszert, hogy megkönnyítse a nyugták és számlák ellenőrzését.

Reméljük, hogy sikerül megfelelő szinten rendszerezni az adatait, így nem érhetik meglepetésként a last minute költségvetési változások, és a legpontosabb pénzügyi képet kapja. Ezzel eljutottunk a fő témához: A költségkezelés beállítása!

Hogyan készítsünk üzleti költségjelentést az Excelben

Mielőtt elkezdenénk, nézzük át a szükséges alapvető összetevőket:

Bármely Excel verzió : univerzális táblázatkezelő funkciókat fogunk használni.

Költségbizonyítékok és dokumentáció : Minden tranzakciós adat bevitele (Miért ne kezdene el már most a következő költségjelentés elkészítésével?)

Költségkategóriák: Határozza meg a működéséhez releváns kiadási típusok listáját.

Miután összegyűjtöttük az alapvető elemeket, minden hozzávalónk megvan ahhoz, hogy testreszabjuk a költségjelentés sablonját az Excelben. Ugorjunk bele a lépésről lépésre bemutatott útmutatóba!

1. lépés: Töltse le ingyenes költségkövető sablonunkat

Ahelyett, hogy a nulláról építené fel a költségkövetőt, használja ingyenes Excel költségjelentés sablonunkat kiindulási pontként. Ez már tartalmazza a dátumok/beszállítók/összegek standard követési mezőit és előre elkészített képleteket a kategóriák szerinti automatikus összegzéshez. Írja felül a dummy adatokat üzleti költségeivel, miközben megtartja a beépített képleteket. 🧪

Egyszerűen nyissa meg a letöltési fájlt, és kövesse az alábbi lépéseket!

2. lépés: Fejlécinformák beállítása

A tetején adja meg a jelentés azonosításához szükséges legfontosabb adatokat:

Előkészítés : Adja meg a költségeket felmerítő alkalmazott nevét vagy osztályát.

Beküldte : Sorolja fel, ki készítette/hozzájárult a költségadatokhoz és a táblázathoz.

Cél : Röviden magyarázza el a jelentés okát (heti költségvetési megbeszélés, vezető kérés, osztály általános működése).

Költségidőszak: Adja meg az összes dokumentált tranzakció dátumtartományát lefedő kezdő és záró dátumot (nap, hónap és 4 számjegyű év).

Használja a lapfejléceket, hogy kontextust és egyértelműséget adjon a költségvetés-ellenőröknek.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

3. lépés: Kiadási kategóriák beállítása

A költségek táblázatsablonjában található legördülő listák nem azért vannak benne, hogy eltereljék a figyelmet az Excel, hogy is mondjam, „csupasz” esztétikájáról.

Ez a sablon nagyon fontos célt szolgál: a vállalat összes tranzakciójának áttekinthető kategorizálását és egységességét biztosítja.

Ez az adatbevitelre is kiterjed. A legördülő menük biztosítják a hibamentes adatfeldolgozást és a hatékony elemzést. Egy elírás a kiadási típusban vagy a költségkódban mindent felboríthat. ⚖️

Így rögzítheti kategóriáit a legördülő menük segítségével:

Kattintson az Irodaszerek sorra (B18 cella), és megjelenik a legördülő nyíl ikon.

Menjen a felső Menü eszköztárra , kattintson a Data > Data Validation , gombra, és megnyílik egy felugró ablak.

A Forrás szövegmező alatt írja át a listát úgy, hogy az megfeleljen az üzleti kiadási kategóriáknak. Válassza el az egyes kategóriákat vesszővel. (Javasoljuk, hogy ábécé sorrendben sorolja fel őket, hogy könnyebb legyen a navigálás!)

Ha elkészült, kattintson az Alkalmaz gombra, majd a legördülő nyíl ikonra kattintva tekintse át az új listát.

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a többi legördülő fejlécnél: Szállító, Költség Központ Kód, Fizetési Mód, és Fizetési Állapot.

Ha a jövőben szeretné szerkeszteni a kategóriákat, szükség szerint adjon hozzá vagy távolítson el szöveget a Forrás szövegmezőben.

Szerkessze az előre elkészített kategóriákat az üzleti kiadások következetes nyomon követése érdekében.

4. lépés: Töltse ki a sablont a tételekkel

Végül adja hozzá az egyes üzleti kiadásokat külön sorokban. A részletekben rejlik a titok, ezért a pénzügyi dokumentáció egyértelműségének érdekében adjon meg minél több kontextust.

Költség dátuma : A költség felmerülésének napja, hónapja és éve

Kiadási kategória : A kiadás kategóriája (marketing, utazás, szakértői díjak)

Szállító : Az a személy vagy vállalat teljes jogi neve, amely megegyezik a W-8 vagy W-9 formanyomtatványon szereplő névvel. (Ne terhelje könyvelőjét becenevekkel.)

Költségközpont kód : A számlatáblázatból származó belső költségközpont, amelyhez a költség kapcsolódik.

Költség leírása : A tranzakciót részletesen leíró rövid leírás.

Összeg : A költség összege dollárban

Fizetési mód : Hogyan fizették ki az összeget (hitelkártya, készpénz, csekk)

Fizetési állapot: Kifizetett vagy függőben lévő költségek

Észreveheti, hogy összesen 7 fizetési állapot opciót adtunk hozzá. Szállítói nem ismerik olyan jól a szorgalmas pénzügyi kollégáit, mint Ön, ezért a visszatérítési folyamat ezen árnyalt szakaszai átláthatóságot teremtenek a felmerült költségek idővonalában. A kiegészítő kontextus segít a projektmenedzsereknek a fizetésre váró szállítókkal folytatott beszélgetésekben. 💬

Kis, de jelentős testreszabási lehetőségek segítségével költségkimutatását pénzügyi elemző eszközzé alakíthatja. Ezek a dokumentumok a vállalati nyilvántartásokban maradnak, így a további attribútumok növelik az elemzési értéket.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a kibocsátási folyamat során szorosan nyomon kövessék a kifizetéseket.

5. lépés: Kategóriánkénti összes költség

A kiemelt cellák előre beépített képleteket tartalmaznak, amelyek az egyes költségkategóriák összegét adják meg. Ez lehetővé teszi a kiadások eloszlásának nyomon követését.

A kiadások automatikus összesítése kategóriánként

Jó hír: nem kell matematikát tanulnia! 🤩

Rossz hír: van egy bökkenő. 👀

Jelenleg szünetet tartunk, mert a következő lépéshez Jedi-szintű türelemre van szükség. Eddig az összes tételt felvetted a költséglapodra. Ezután csatolnod kell a nyugtákat és egyéb forrásdokumentumokat.

💡Profi tipp: Használja az AI-t a költségjelentések unalmas részei automatizálásához. Tudja meg, hogyan! 👇🏼

6. lépés: Adja hozzá a nyugtákat és a vonatkozó forrásdokumentumokat

Bárcsak azt mondhatnánk, hogy ez a folyamat Excelben egyszerű, de a fájlok csatolása gyorsan nehézkessé válik. Először is, minden bizonylatot külön PDF-fájlba kell konvertálnia JPEG helyett. Ezután adjon nekik olyan nevet, amelyet az Excel könnyen tárolhat.

A fájlok hozzáadásához az Excel Objektumok és/vagy Objektumok összekapcsolása és beágyazása (OLE) funkcióira van szükség. Az alapvető feladat végrehajtása unalmassá válik. Például a nem Microsoft fájlok feltöltési folyamata bonyolult. A menüsoron található, kattintható funkciók inaktívak, ezért többszöri próbálkozásra van szükség.

Ha már használja a Microsoft Excel táblázatkezelő programot a weben, a legjobb és leghatékonyabb megoldás a Microsoft OneDrive használata. Ez megoldaná néhány problémát, amelyekkel a csapatok valószínűleg szembesülnek az Excel alkalmazások használata során:

A webalapú fájltárolóban található fájlok böngészőn keresztül teszik elérhetővé az adatokat.

A csapatoknak nem kell Excel programot telepíteniük minden eszközükre, hogy együtt dolgozhassanak az adatokon.

Bárki dolgozhat az adatokkal az Excel segítségével, még akkor is, ha különböző verziókat használnak.

Még a leghaladóbb felhasználóknak is ugyanazokat a lépéseket kell végrehajtaniuk a külső fájlok csatlakoztatásához.

De ha a sötét oldalra szeretne állni, akkor egy egyszerű költségjelentés-sablont meghaladó termelékenységi platformon jönnek létre a stratégiai szövetségek és partnerségek.

Üdvözöljük a ClickUp-ban! 👋

Készítsen költségjelentést a ClickUp 15+ nézetével és automatizálási eszközeivel

Költségjelentés-sablonok

Bár az Excel régóta a kiadások nyomon követésére szolgáló hagyományos program, a együttműködés, a rugalmasság és a funkcionalitás terén meglévő korlátai miatt érdemes a fontos pénzügyi dokumentumokat, például a kiadási jelentéseket, inkább olyan dedikált termelékenységi platformokra migrálni, mint a ClickUp.

A testreszabható automatizált jóváhagyási munkafolyamatok, a drag-and-drop szerkesztés, a szerepkörökön alapuló jogosultságok, az AI funkciók, a költségjelentések és a kiadási trendek vizualizálása segítségével vállalkozása gyorsabban hozhat megalapozott döntéseket. 📊

Három költség sablont választottunk ki a ClickUp-ból, hogy bemutassuk, hogyan segítik elő a ClickUp felhasználóbarát eszközei a könyvelési dokumentáció készítését a verziókezelési problémákkal terhelt statikus Excel táblázatokhoz képest.

Megjegyzés: Innen már nincs több rossz hír!

1. ClickUp üzleti költség- és jelentéssablon

Legalkalmasabb: a megfelelési problémák helyett megvalósítható megoldások

Töltse le ezt a sablont Üzleti költség- és jelentéssablon a ClickUp-tól

A ClickUp üzleti költség- és jelentéssablonja, valamint az összes ClickUp-sablon testreszabható nézeteket tartalmaz, amelyekkel optimalizálhatja a jelentések, jóváhagyások, címkék és egyéb elemek konfigurációját.

Ha nem ismeri a projektmenedzsment szoftverek nézetét, akkor gondoljon rá úgy, mint egy irattárban található különböző mappákra vagy elválasztókra. Minden nézet összefogja a válogatott információkat, de azokat eltérő módon jeleníti meg, hogy megfeleljenek az adott személy vagy cél szempontjából legfontosabb kritériumoknak.

A sablon testreszabási lehetőségei megnyitják az utat a ClickUp platformon belüli csapatmunkához. A könyvelés, a pénzügy és más részlegek nem kell, hogy külön jelentéseket készítsenek vagy e-mailben keressenek információkat. 📥

A ClickUp ezzel szemben csökkenti a dupla munkát, mivel megkönnyíti az összes munkatér tag számára a megosztott információkhoz való hozzáférést egy helyen. A jobb kontextus produktív beszélgetéseket jelent, amikor eljön az ideje a költségjelentések összehangolásának.

Az olyan helyzetek, mint a szabályok megsértése vagy a költségvetés változása, gyorsabban felismerhetők. Ennek eredményeként a projektmenedzserek jobban átlátják a kiadási mintákat, a megtakarítási lehetőségeket és az inkonzisztenciákat.

Párosítsa ezt a sablont a ClickUp adóbevallási sablonnal , hogy időkövetési funkciók, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és még sok más segítségével javítsa adóbevallásának elkészítését!

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy adjon betekintést az adatokba!

2. ClickUp kisvállalkozások költségjelentés sablonja

Legalkalmasabb: beszállítói háztartási és fizetési feladatok kezelésére

Töltse le ezt a sablont Kisvállalkozások költségjelentési sablonja a ClickUp-tól

A jelentések egyszerűsítése csak a ClickUp kisvállalkozások számára készült költségjelentés-sablonjának egyik felszíni előnye. Összehangolja a projektmenedzsmentet és a könyvelést egy helyen. Az integrált ütemtervek összekapcsolják a költségeket a teljesítésekkel, az ügyfelekkel és a számlákkal, így maximalizálhatja pénzügyi és működési hatékonyságát.

Ez a sablon vállalkozók és kis csapatok számára készült, és segít a beszállítói ügyek kezelésében, így a fizetések és a szabályozási követelmények nem maradnak figyelmen kívül. 🔍

Minden eszköz elérhető a platformon belül:

Importálási és beágyazási funkciók Excel, Google Sheets és más munkaalkalmazások számára

Feladat-automatizálási emlékeztetők a megújítások és felülvizsgálatok kezeléséhez

Műszerfal jelentések a mai napig felmerült költségek áttekintéséhez

Egyéni mezők a beszállítói adatok nyomon követéséhez

Ezekkel a funkciókkal és a ClickUp több száz egyéb együttműködési eszközével és integrációjával a kisvállalkozások könnyedén koordinálhatják belső és külső partnerségeiket.

Párosítsa ezt a sablont a könyvelési sablonokkal , hogy nyomon követhesse vállalkozása eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét!

3. ClickUp költségjelentés-sablon

Legalkalmasabb: a vállalati kiadások ellenőrzése

Töltse le ezt a sablont Költségjelentés-sablon a ClickUp-tól

A már megalapozott vállalkozások és a költségtudatos ügynökségek a ClickUp költségjelentés sablonját használhatják a stratégiai pénzügyi betekintés gyors biztosításához. Szerezzen áttekintést és tételes nézeteket, amelyek szükségesek a növekedési kiadások optimalizálásához. ⚡️

Próbálja ki a beépített eszközöket, amelyek a múltbeli teljesítmény alapján előre jelzik a jövőbeli költségvetési és erőforrás-igényeket. Az integrációk összekapcsolják az ügyfelek munkáját a kiadásokkal, míg a jelentéskészítő eszközök és munkafolyamatok időt takarítanak meg a projektmenedzsereknek a könyvelés által jelzett költségek nyomon követésében.

A költségfelügyelet egyszerűsítését és a szükséges feladatok elvégzését segítő eszközökkel, beleértve a kedvezményezettek és összegek szervezésére szolgáló rugalmas mezőket, a vezetők képesek a költségkövetést a munkafolyamatokhoz igazítani.

Párosítsa ezt a sablont a ClickUp fizetési űrlap sablonnal , hogy könnyen használható online űrlapokat készíthessen!

További Excel-képzés elérhető

Bár ez az útmutató a saját költségjelentés létrehozására összpontosít, az Excel megfelelően alkalmazva más üzleti igényeket is kielégíthet.

A ClickUp által az üzleti életnek nyújtott előnyök bemutatása után további forrásokkal, tippekkel és sablonokkal egészítjük ki Excel-ismereteit. Nézze meg ezeket a kiegészítő útmutatókat és bevált gyakorlatokat, amikor Excel-tudása jól jöhet! ✨

Időgazdálkodás és nyomon követés

Tanulja meg, hogyan készíthet Excel naptárakat, munkaidő-nyilvántartásokat, ütemterveket és egyebeket a napok tervezéséhez és a munka nyomon követéséhez.

Adatvizualizáció és irányítópultok

Tegye Excel-adatait hatásosabbá ezekkel a részletes oktatóanyagokkal, amelyek segítségével táblázatait elegáns vizuális elemekké alakíthatja!

Projektmenedzsment

Készítsen burndown diagramokat, Gantt diagramokat, Kanban táblákat és egyebeket az Excelben a munkafolyamatok tervezéséhez és kezeléséhez.

Szervezés

Rendezze a vállalati és alkalmazotti információkat az Excel szervezési eszközeivel.

Bónusz: Nézze meg a Microsoft Excel költségjelentés sablonjait!

Költségek nyomon követése a ClickUp segítségével

Végül is a legfontosabb az, hogy a költségjelentések átláthatóságát, hozzáférhetőségét és pontosságát garantáljuk, hogy a pénz pontosan a tervezett módon mozogjon.

Reméljük, hogy ez az útmutató bemutatta a költségkezelési munkafolyamatok fejlesztésének lehetőségeit. A költségjelentés valóban csapatmunka, és azoknak a csapatoknak, amelyek felügyeleti igényeket és preferenciákat szeretnének kielégíteni, nem szabad az Excel korlátai közé szorítaniuk magukat. 🧑‍💻

Akár a bevált táblázatok, akár az újabb, központosított hubok mellett dönt, mi azt mondjuk: „Miért ne mindkettő?” Indítson el egy ingyenes munkaterületet a ClickUp-ban, vagy importálja táblázatait a ClickUp táblázati nézetébe!