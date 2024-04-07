Motion vs. Monday: A feladat- és projektmenedzsment battle royale-ja

A projektmenedzser munkája gyakran olyan, mintha kötéltáncot járna – megpróbálja fenntartani az egyensúlyt (és a józan eszét!), miközben váratlan akadályok, költségvetési megszorítások és szűkülő határidők próbálják megdönteni. 🤹

A projektmenedzsment eszközök biztosítják azt a plusz támogatást, amire szükséged van ahhoz, hogy csúszás nélkül végigmenj a kötélen. Ennek a egyensúlyozási mutatványnak a két mestere a Motion és a Monday. Mindkettő segít profi módon megtervezni, megszervezni és kezelni a feladatokat és projekteket. Ezzel együtt nem szabad csak úgy véletlenszerűen döntened a Motion és a Monday között, mivel mindkét eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei és néhány korlátai.

Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Monday és a Motion legfontosabb funkcióit, hogy segítsünk kiválasztani a legjobb projektmenedzsment szoftvert, amely minden követelménynek megfelel, és lehetővé teszi a projektek magabiztos kezelését.

Mi az a Motion?

A Motion egy robusztus termelékenységi és ütemezési alkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal segíti a projektmunkafolyamatok optimalizálását és kiigazítását. Intelligens naptárával percről percre tervezheti napjait, kezelheti a megbeszéléseket és feladatokat, valamint egyedi ütemterveket készíthet, hogy a csapatmunka új szintre lépjen.

Az automatikus ütemezés az egyik legerősebb oldala a Motionnak – az egyetlen feladatod a feladatok bevitele, és a platform gondosan beilleszti azokat a csapatod ütemtervébe. Számos sablont és integrációt is kínál a funkcionalitás növelése, az időmegtakarítás és a konzisztencia biztosítása érdekében.

Ne keverje össze a Motion és a Notion alkalmazásokat! Az utóbbi egy olyan platform, amely segít központosítani a jegyzeteket, feladatokat és adatbázisokat, és nem biztos, hogy olyan fejlett projektmenedzsment opciókat kínál, mint a Motion.

A Motion funkciói

A Motion eredetileg naptár- és ütemezési alkalmazásként indult, de mára projektmenedzsment platformmá fejlődött. Nézzük meg, mi teszi ezt az alkalmazást olyan vonzóvá.

AI feladat- és projektütemezés

A Motion egy ütemező varázsló a komplex feladatok és projektek tervezésének és szervezésének területén. 🪄

Ez az AI-alapú eszköz elemzi a bevitt adatokat, és összeállítja a ütemezést, figyelembe véve a prioritást, az időtartamot és az állapotot. Egyszerűen fogalmazva: a Motion leveszi a válláról az ütemezés terhét, így Ön más fontos feladatokkal foglalkozhat, miközben biztosítja, hogy csapata is naprakész legyen.

Hogyan működik a Motion AI-támogatott projektütemezője?

Tegyük fel, hogy öt feladatot adott hozzá a platformhoz. Ezeknek különböző prioritási szintjük, időtartamuk és több felelősük van. A Motion a megadott információkat felhasználva beilleszti a feladatokat minden csapattag rendelkezésre álló időréseibe, így egyedi ütemterveket hozva létre. Mindenki csak a saját feladatát látja, míg a magas prioritású feladatok a lista tetején jelennek meg. A platform mindenki naptárában lefoglalja az időt, hogy zavartalanul, koncentráltan lehessen dolgozni.

Sablonok

Az olyan első osztályú projektmenedzsment eszközök használatának lényege, mint a Motion, az időmegtakarítás és a termelékenység javítása. Ennek egyik módja a sablonok használata. A Motion lenyűgöző gyűjteményt kínál kész sablonokból a feladatok tervezéséhez, a projektek kezeléséhez és a találkozók szervezéséhez.

A kész sablonok használata mellett saját sablonokat is létrehozhat. Például beállíthat egy struktúrát a marketingkampányokban ismétlődő feladatokhoz, amelyet minden következő ügyfél és projekt esetében újra felhasználhat.

Meeting Assistant

Több csapat- és érdekelt felek közötti megbeszélés megtartása a projektmenedzser feladatainek elengedhetetlen része. De ezeket beilleszteni a már amúgy is telezsúfolt ütemtervbe stresszes lehet.

Szerencsére a Motion Meeting Assistant segítségével javíthatja a megbeszéléseinek színvonalát!

Ez a kényelmes funkció személyes asszisztensként működik. Adja meg neki a kívánt találkozási időpontokat, és a program létrehoz egy rendelkezésre állási ütemtervet, amelyet megjeleníti a munkatársainak. Például kiválaszthatja, hogy pénteken ne legyenek találkozók, vagy hogy minden nap legyenek, de csak reggel.

Állítson be napi találkozókorlátokat, és a Motion blokkolja a napi ütemtervét, amint elérte azokat. Személyre szabhatja foglalási oldalát sablonokkal, és búcsút inthet a találkozók ütemezéséhez szükséges hosszú e-mailváltásoknak.

A Motion árai

Egyéni : 19 USD/hó

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Mi az a Monday?

A Monday.com friss levegőt hoz a munkamenedzsment területére, lehetővé téve a felhasználók számára a munkafolyamatok személyre szabását a maximális funkcionalitás érdekében. Igazi kaméleon: a platform ugyanolyan jól alkalmazkodik a nagy volumenű projektmenedzsmenthez, a forgalmas CRM-munkához, mint a szokásos üzleti tevékenységekhez! 🦎

A projektmenedzsment terén a Monday hatékony megoldásokat kínál a munkafolyamatok minden aspektusának meghatározásához, szervezéséhez és végrehajtásához.

A személyre szabott munkafolyamatok mellett a Monday több projektnézetet, előre elkészített automatizálásokat és intuitív irányítópultokat kínál. Használja a platformot, hogy több szögből is megfigyelhesse projektjét, és magabiztosan és áttekinthetően követhesse nyomon az előrehaladást.

A Monday funkciói

Vegyük fel nyomozói kalapunkat, és vizsgáljuk meg a Monday kiemelkedő funkcióit, hogy megértsük, miért is olyan nagyszerű ez a projektmenedzsment szoftver. 🕵️

Projektnézetek

Egy egyszerű perspektívaváltás olyan dolgokat tárhat fel, amelyekre korábban nem figyelt fel, és ezt senki sem tudja jobban, mint a projektmenedzserek. A nézetek közötti váltás segít azonosítani a gyenge pontokat, javítani a folyamatokat, nyomon követni az ütemterveket és minimális akadályokkal elérni a projekt céljait.

A Monday, mint elsőrangú vizuális projektmenedzsment szoftver, különböző nézetek kihasználásával biztosítja a maximális áttekinthetőséget és átláthatóságot.

A platform több mint 10 nézetet kínál, amelyekkel az adatáramlásokat tetszés szerint vizualizálhatja. Válassza a Gantt nézetet az idővonal létrehozásához és a függőségek kezeléséhez, a Workload nézetet a csapat kapacitásának megértéséhez, vagy a Files nézetet a projekt erőforrásainak kezeléséhez. Könnyedén válthat a nézetek között, zárolhatja a nézeteket a szerkesztés megakadályozása érdekében, és kiválaszthatja kedvenc vázlatát az időmegtakarítás és a termelékenység maximalizálása érdekében.

Automatizálás

A Monday automatizálási lehetőségeinek köszönhetően nem kell időt pazarolni ismétlődő feladatokra. Használja őket a hatékonyság növelése és a hibák kockázatának minimalizálása érdekében!

Az automatizálás használata high-tech-nek tűnhet, de nem az – a Monday lehetővé teszi a feladatok kód nélküli automatizálását egyszerű logika alapján, amely kiváltó okot, feltételt és műveletet tartalmaz. Például, ha szeretné archiválni a feladatait, amikor azok állapota Készre változik. Ebben az esetben a feladatok archiválása a művelet, az állapotváltozás a kiváltó ok, a tényleges Készre váltás pedig a feltétel.

A Monday lehetővé teszi, hogy saját automatizálásokat hozzon létre, de a kezdéshez előre elkészített projektsablonokat is használhat. 😍

Egyéni szerepkörök

A Monday tudja, hogy a projektmenedzsereknek tökéletesen kell szervezniük a csapatokat, hogy mindenki tisztában legyen a szerepével és felelősségeivel, ezért kínál testreszabható szerepköröket.

Ez az érdekes funkció lehetővé teszi a vezetők számára, hogy minden egyes projektben részt vevő csapattag számára egyértelmű szerepkört határozzanak meg. A szerepköröket a munkakör és az osztály alapján rendelheti hozzá, és meghatározhatja az adott pozícióhoz tartozó konkrét jogosultságokat. Így minden csapattag megfelelő hozzáférési szintet kap a feladataik elvégzéséhez és a munkavállalói fiókok kezeléséhez. Miután létrehozta az egyéni szerepköröket, azokat más projektekben is újra felhasználhatja, így időt takaríthat meg.

A Monday árai

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó/felhasználó

Standard : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 16 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Motion vs. Monday: funkciók összehasonlítása

A Motion és a Monday különböző funkciókkal rendelkezik, így igényeinek megfelelően dönthet az egyik szoftver mellett. Oldjuk meg a Monday és a Motion közötti dilemmát három kritikus szempont összehasonlításával: felhasználóbarátosság, integrációk és jelentési lehetőségek, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb projektmenedzsment eszközt.

Felhasználóbarát felület

Egy projektmenedzsment eszköz rendelkezhet mindenféle extrával, de mindez semmit sem ér, ha nem felhasználóbarát.

Szerencsére egyik eszközzel sem lesz ilyen problémája a projektek kezelése során. Mind a Motion, mind a Monday nagyon könnyen használható és intuitív. Nincs gondja a munkafolyamatok beállításával és kezelésével, még akkor sem, ha új a projektkezelő eszközök terén. Minden gomb és opció egyértelműen fel van címkézve, így nem lehet összetéveszteni őket.

A felhasználóbarátosság tekintetében döntetlennek nyilvánítjuk a mérkőzést. Az egyetlen dolog, ami a Monday-nak előnyt jelenthet, az a dizájn. A platform a Motionhoz képest vonzóbb, színesebb felülettel rendelkezik, ami sok felhasználót vonz.

Integrációk

Az egyéb alkalmazásokkal való integrációk turbófeltöltést adnak a projektmenedzsment eszközöknek, és az egekbe szöknek a funkcionalitásuk.

A Monday ebben a tekintetben kiemelkedő, és több mint 200 integrációt kínál az egyszerű együttműködés és kommunikáció, az optimalizált munkafolyamatok, a dokumentumkezelés, valamint a jelentések és elemzések érdekében. Néhány népszerű natív integráció a Canva, a Miro, a Zoom és a Confluence. A Monday rendelkezik egy API-val, amely segít más eszközökkel való kapcsolódásban és a munka központosításában.

A Motion natív integrációkat is kínál, de a lista lényegesen rövidebb – csak hét alkalmazással integrálható. Szerencsére az egyik ezek közül a Zapier, amelyen keresztül több ezer alkalmazáshoz és platformhoz csatlakozhat. A Motion rendelkezik API-val is, ami nagyobb rugalmasságot biztosít az integrációk terén.

Ha a natív integrációkat részesíti előnyben, akkor a Monday a jobb választás.

Jelentési lehetőségek

Sok projektmenedzser számára elengedhetetlenek a jelentési lehetőségek – szeretné vizualizálni a projekt előrehaladását, összehasonlítani az adatokat, felismerni a fejlesztendő területeket és megalapozott döntéseket hozni.

A Monday ezt megérti, és robusztus jelentéskészítési funkciókat kínál. Használja a 30+ widgetet tartalmazó irányítópultokat a KPI-k méréséhez, a teljesítmény nyomon követéséhez, a munkaterhelés figyeléséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy csapata a tervek szerint halad-e. A platform diagramnézetet kínál, ahol elemző jelentések és grafikonok segítségével konkrét betekintést nyerhet.

A másik oldalon a jelentési lehetőségek tűnnek a Motion Achilles-sarkának. A platform fantasztikus a tervezéshez és az ütemezéshez, de hiányoznak belőle a részletes jelentési funkciók, ami sok projektmenedzser számára döntő tényező lehet. Szerencsére a Motion integrálható más elemző eszközökkel, így kiterjeszthető a funkcionalitása.

Motion vs. Monday a Redditen

Nézzük meg, mit mond a Reddit közösség ezekről az eszközökről.

Az egyik felhasználó azt írta, hogy tetszik neki a Motion, de túl drágának tartja – íme egy kivonat a véleményéből:

Lejárt a próbaidőszakom. Jól működik, de nagyon drága ahhoz képest, amit nyújt. Valakinek ki kellene találnia valami hasonlóan jó, de olcsóbb megoldást!

Hetente vagy kéthetente állítom be a naptáramat. Hetente 1 órát szánok a naptáram rendezésére, mivel nem vagyok olyan vezető, akinek sok eseményt kell összehangolnia.

Megfizethető áron előfizettem volna. Talán az árazási modelljüknek a feladatok és átrendezések számán kellene alapulnia, és nem egy drága átalánydíjon.

Egy másik felhasználó azt mondta, hogy imádja a Monday Kanban tábláit, bár a beállításuk megfelelő megvalósítása kihívást jelenthet:

A beállításhoz van néhány apróbb bökkenő, de ez volt a legjobb fejlesztés, amit valaha végrehajtottunk. Minden tagunknak van egy táblája, amelyen nyomon követheti a munkáját, és amelyet csak ő és a vezetője láthat. Van egy táblánk a beszállítók számára és egy másik a belső munkákhoz.

Ugyanebben a szálban egy felhasználó nem volt oda a Monday árképzési struktúrájáért:

Kipróbáltam, és bár érdekesnek találom, szerintem őrülten drága. Ráadásul fokozatosan kell fizetni, így előfordulhat, hogy 10 további licencet kell megvásárolnia, amikor csak 1-re lenne szüksége.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Motion és a Monday legjobb alternatíváját

A Motion és a Monday közötti választás általában kompromisszumot jelent. Ha a Motion tervezési és ütemezési lehetőségeit választja, akkor meg kell békélnie a jelentéskészítő eszközök hiányával. Másrészt, ha a Monday egyedi szerepköreit és irányítópultjait szeretné, akkor nem élvezheti a sok ütemezési funkciót.

Szerencsére nem kell kompromisszumokat kötnie, ha egy harmadik lehetőséget választ, amely mindennel rendelkezik: a ClickUp-ot!

A ClickUp egy feladat- és projektkezelő eszköz, amelynek funkciói segítségével könnyedén optimalizálhatja a munkafolyamatokat, szervezheti a feladatokat, együttműködhet és nyomon követheti az előrehaladást. Robusztus funkciókészletével eddig nem látott szintű termelékenységet érhet el. 📈

Nézzük meg a három alapvető funkciót, amelyek a ClickUp-ot kiváló alternatívává teszik a Motion és a Monday mellett!

1. ClickUp projektmenedzsment AI támogatással

A ClickUp összehozza a csapatokat, hogy egy helyen tervezhessenek, nyomon követhessenek és együttműködhessenek bármilyen projekten.

A ClickUp célja, hogy megkönnyítse a projektmenedzsmentet a ClickUp Project Management Suite-ba integrált speciális funkciókészlettel.

A ClickUp segítségével összehozhatja a kis és nagy csapatokat, és maximális átláthatósággal és elkötelezettséggel dolgozhat a projekt minden aspektusán.

Projekttel foglalkozik? A ClickUp AI segíthet! Ez a hatékony AI írási asszisztens teljes projektterveket, ütemterveket és összefoglalókat készíthet, jegyzeteket összefoglalhat, értekezletek napirendjét összeállíthatja, ötleteket gyűjthet és tartalmakat szerkeszthet – és több tucat szerepkörspecifikus utasítást kap, hogy a kívánt eredményeket elérje!

Ha nagyobb kontrollt szeretne a projekt munkafolyamatai felett, használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, és vizualizálja az adatokat úgy, ahogy csak szeretné. Használjon listákat, táblákat, idővonalakat és naptárakat, hogy különböző szögekből láthassa az adatokat, és a lényeges részletekről sem maradjon le, miközben a nagy képre koncentrál.

Az együttműködés minden sikeres projekt mögött fontos tényező. A ClickUp olyan lehetőségeket kínál, mint a valós idejű szerkesztés, lektorálás, csevegés, megjegyzések és jegyzetek, hogy a csapatok a legapróbb frissítésekről is tájékozottak legyenek.

A ClickUp Dashboards több mint 50 vizuális widgetjével hozzáférhet a munkaidő-nyilvántartásokhoz, sprint tervekhez, projektmutatókhoz és egyéb informatív jelentésekhez, hogy pontos és cselekvésre alkalmas adatokkal követhesse nyomon a haladást.

Segítségre van szüksége a projektek nulláról történő felépítéséhez? Használja a ClickUp első osztályú projektmenedzsment sablonjait, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a következetességet. ✨

2. ClickUp feladatok a munkafolyamatok jobb átláthatósága érdekében

Kezelje feladatait és projektjeit, és hatékonyan működjön együtt csapatával a ClickUp segítségével.

A projektmenedzsereknek képesnek kell lenniük a feladatok rendkívüli pontossággal és hatékonysággal történő kiosztására, szervezésére és nyomon követésére. A ClickUp lehetővé teszi, hogy egyedi munkafolyamatokat tervezzen a ClickUp Tasks segítségével.

Ez a csomag több mint 35 ClickApp alkalmazást kínál a személyre szabott feladatkezeléshez. Tervezze meg a csapat feladatait, hozzon létre feladatkapcsolatokat, automatizálja az ismétlődő műveleteket, vagy szerkessze őket tömegesen. Az olyan lehetőségekkel, mint több feladatot végző személy hozzáadása egy feladathoz, a közös szerkesztés és a szálakba rendezett megjegyzések, még soha nem volt ilyen egyszerű fenntartani a csapat egységes fellépését!

A ClickUp Custom Fields segítségével minden feladathoz kontextusbeli részleteket adhat meg, hogy csapata pontosan tudja, mit kell tennie. Ezzel a napi feladatok szűrése és szervezése is gyerekjáték lesz, különösen nagy léptékű projektek esetén. Ezenkívül képernyőfelvételekkel készíthet feladatbemutatókat, és hierarchia alapú hozzáférési szinteket rendelhet hozzájuk, hogy csapattársai magabiztosan haladjanak előre!

3. ClickUp Naptár nézet a könnyű ütemezéshez

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptárnézetébe

A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, amelyek közül a ClickUp Naptár nézet segítségével profi tervezővé válhat!

Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy feladatait nap, négy nap, hét vagy hónap szerint tekintse meg, így kiválaszthatja, hogy egy adott időpontban milyen részletességgel szeretné megtekinteni azokat.

Az ütemezés rendkívül egyszerű – csak húzza át a feladatot a naptárba, és kész! A ClickUp naptár szinkronizálódik a Google Naptárral, így központi nézetet kap az összes feladatáról.

A Naptár eszközben látható tartalom teljesen testreszabható – szűrje a nézetet projekt, prioritási szint vagy más kritérium szerint, színekkel jelölje a feladatokat a könnyebb navigálás érdekében, és jelenítsen meg feladatokat. Élvezni fogja a tömeges szerkesztést – válasszon ki több feladatot, és módosítsa azok részleteit anélkül, hogy a folyamatot számtalan alkalommal meg kellene ismételnie. 😍

Növelje termelékenységét a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és nyomon követhet.

Nincs kompromisszum: a ClickUp megkönnyíti a projektmenedzsmentet

Sokoldalú tervezési, vizualizációs és együttműködési lehetőségeivel a ClickUp a projektmenedzserek álma. Mélyreható testreszabhatósága lehetővé teszi, hogy bármilyen projekthez és munkaterülethez illeszkedő munkaterületet hozzon létre. Ráadásul több mint 1000 másik szoftverrel integrálható, így egyetlen platformon egyszerűsítheti a szétszórt munkákat.

Próbáld ki a ClickUp ingyenes verzióját, és fedezd fel magad a funkcióit! 😎