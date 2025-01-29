iOS projektmenedzsment alkalmazások: 10 legjobb megoldás a munkafolyamatok racionalizálásához

A projektmenedzsment olyan, mint egyszerre tucatnyi labdával zsonglőrködni. Hacsak nincs valami varázslatos képességed, igazi kihívás a feladatok összehangolása, a határidők figyelemmel kísérése és a csapatok irányítása egyedül. 🤹

Szerencsére nem kell egyedül csinálnia – a projektmenedzsment alkalmazások segítenek megtervezni, nyomon követni és megszervezni a projekt minden mozgó elemét, így az úgy fog működni, mint egy jól bejáratott gépezet.

Ha olyan projektmenedzsment alkalmazást keres, amely jól működik iOS-eszközökkel, akkor kezdjük el a felfedezést! Bemutatjuk Önnek a 10 legjobb iOS projektmenedzsment alkalmazást, és eláruljuk azok előnyeit, hátrányait és árait. Kezdjük is!

Mit kell keresnie az iOS projektmenedzsment alkalmazásokban?

A projektmenedzsment alkalmazás kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az alábbi kulcsfontosságú tényezőket:

Egyszerű felület: Az alkalmazásnak intuitív és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie a könnyű navigáció érdekében. Feladatkezelés: Az alkalmazásnak támogatnia kell a feladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését, valamint lehetővé kell tennie a határidők, emlékeztetők, prioritások és függőségek beállítását. Együttműködési funkciók: Lehetővé kell tennie a valós idejű együttműködést, valamint az integrációt olyan üzenetküldő és kommunikációs eszközökkel, mint a Slack és az e-mail. Projektvizualizáció: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás rendelkezik a tervezéshez és a haladás nyomon követéséhez szükséges Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás rendelkezik a tervezéshez és a haladás nyomon követéséhez szükséges projektvizualizációs eszközökkel , például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal. Integrációs képességek: Nézze meg, hogy az alkalmazás integrálható-e a csapata által használt egyéb eszközökkel, például naptárral, CRM-mel és fejlesztői eszközökkel. Testreszabás: Az alkalmazásnak testreszabhatónak kell lennie, hogy az egyéni mezők, címkék és projektsablonok segítségével az Ön konkrét munkafolyamatához illeszkedjen. Skálázhatóság: Az alkalmazásnak képesnek kell lennie nagyobb és összetettebb projektek kezelésére is, ahogy vállalkozása bővül.

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftveralkalmazás iOS-re, amelyet bevezethet a csapatában

Széles körben kutattunk, hogy bemutathassuk Önnek a legjobb iOS projektmenedzsment alkalmazásokat, amelyekkel hatékonyabbá teheti munkáját. 💪

Bemutatjuk az alkalmazások funkcióit, korlátait és árait, hogy megtalálja a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelőt. Kezdjük!

Használja a ClickUp alkalmazást a projektek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

Ismerje meg a ClickUp-ot – egy iOS-kompatibilis projektmenedzsment szoftvert, amely megkönnyíti az együttműködést és a több lépésből álló munkafolyamatok kezelését.

Az alkalmazkodó Project Hierarchy keretrendszer még a legbonyolultabb projekteket is kezelhető feladatokra és alfeladatokra bontja. Ezenkívül lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több mint 15 projektnézet között válthassanak, például Board, Gantt és List, mindezt egyetlen, egységes platformon belül. 🎯

A rengeteg testreszabható funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteiket megvalósítható feladatokká alakítsák, és a legfontosabb mérföldkövekre összpontosítva strukturálják a projekt ütemtervét. Használja ki a számtalan projektmenedzsment sablont a gyors és hatékony indításhoz, és testreszabhatja az állapotokat, hogy csapata minden projekt szakaszáról tájékozott legyen.

Használja a ClickUp Executive projektállapot-jelentés sablonját, hogy praktikus táblák és listák segítségével felügyelje több projektet is.

Összefoglaló áttekintést szeretne a több projektről, amelyeket felügyel? Használja a ClickUp Executive Project Status Report Template alkalmazást! Az egyéni mezők, mint például a hatókör, a költségvetés állapota és a projekt értékelése, segítenek a legfontosabb adatok bemutatásában.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó betekintést nyerhet az egész munkaterületébe. Ezek az alkalmazások tökéletesen alkalmasak az agilis projektmenedzsmenthez és a termékfejlesztéshez, mivel 360°-os rálátást biztosítanak a kritikus adatokra, és lehetővé teszik a jobb döntéshozatalt. A testreszabható widgetek segítségével hozzáférhet az egyénekkel, a sprintekkel, a projektekkel és a feladatokkal kapcsolatos fontos információkhoz.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti és kategorizálhatja a csapatok munkáját, így egy pillanat alatt áttekintheti az általános előrehaladást.

Növelje projektmenedzsmentje és végrehajtási sebességét a ClickUp AI segítségével, amely a következőket segíti:

Készítsen projektvázlatokat

Dokumentumok tervezetei

Készítsen összefoglaló jegyzeteket a megbeszélésekről

Valós idejű együttműködés bármely feladathoz vagy dokumentumhoz hozzáadott megjegyzésekkel. Megjegyzésekben feladatok hozzárendelhetők, valós időben cseveghet, mellékleteket oszthat meg, és átfogó értesítésekkel folyamatosan tájékozódhat.

Töltse le a ClickUp alkalmazást iOS-eszközökre, és élvezze a mobil, asztali számítógépek és akár az Apple Watch órákon is zökkenőmentes teljesítményét, amelynek köszönhetően könnyebb lesz, mint valaha, hogy útközben is produktív maradjon! 🏃

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciói miatt a tanulási görbe meredek lehet.

Az AI funkciók használatához fizetős előfizetés szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Alkalmi. PM

A Casual. PM, más néven Casual, egy egyszerű vizuális projekt- és folyamatkezelő eszköz a feladatok személyre szabott szervezéséhez. 360°-os rálátást biztosít a projektre, és kristálytiszta képet ad annak folyamatáról. 🌊

A Canvas funkció segítségével egyszerűen hozhat létre munkafolyamatokat a semmiből, feladatok és azok közötti függőségek hozzáadásával. Ha vállalkozása ismétlődő folyamatokra épül, a Casual. PM időt takarít meg Önnek, mivel könnyedén klónozhatja és újraindíthatja az összes létrehozott munkafolyamatot.

A projekthez csapattagokat is hozzáadhat, hogy feladatokat osszon ki, határidőket állítson be és nyomon kövesse a munkafolyamat előrehaladását. Az iOS-alkalmazás még a vizuális feladatok és az összes folyamatban lévő projekt áttekintését is lehetővé teszi.

Casual. PM legjobb funkciói

Projektmenedzsment sablonok

360°-os projektnézet

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Dropbox, a Google Drive és a Google Naptár.

Projekt klónozás

Vizuális feladat tervezés és nyomon követés

Alkalmi. PM korlátozások

A felület egyes felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Több integrációs lehetőség is előnyös lehetne

Alkalmi. PM árak

Személyes : 10 USD/hó felhasználónként

Starter : 25 USD/hó felhasználónként

Csapat : 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Casual. PM értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10 értékelés alatt)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

3. MeisterTask

A MeisterTask egy feladat- és projektmenedzsment alkalmazás, amely minden iOS-eszközön zökkenőmentesen működik. Lehetővé teszi, hogy együttműködjön csapatával és több praktikus nézeten keresztül kövesse nyomon a projekteket.

Használja ki a Kanban projekt táblákat, hogy digitalizálja munkafolyamatait és átlátható képet kapjon a feladatok előrehaladásáról. Nyissa meg a műszerfal nézetet egy testreszabható felülethez, amelyen gyorsan áttekintheti az értesítéseket, projekteket és a közelgő feladatokat.

A MeisterTask Gantt Timeline funkciójával a projektmenedzserek növelhetik a hatékonyságot és biztosíthatják a csapat összehangoltságát. A naptár nézetben hozzárendelhet és ütemezhet feladatokat, így könnyen azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és betarthatja a határidőket. Ezenkívül automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg. ⏳

A MeisterTask emlékeztetőivel és értesítéseivel folyamatosan tájékoztatja Önt iPhone-ján vagy iPadjén, és még offline munkát is támogat. Amikor legközelebb újra online lesz, minden munkája szinkronizálódik a legfrissebb állapotra.

A MeisterTask legjobb funkciói

Feladatok automatizálása

Sablonok projekt- és feladatkezeléshez

Offline munka

Több projektnézet

Időkövetés

A MeisterTask korlátai

A munkafolyamat-naptár hozzáadása előnyös lehet

A mobil értesítések néha megbízhatatlanok lehetnek.

MeisterTask árak

Alap : Ingyenes

Pro : 6,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

MeisterTask értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. TeamWeek

A TeamWeek (vagy Toggl Plan) segítségével vizuális ütemterveket és projektütemterveket hozhat létre pillanatok alatt, a felhasználóbarát drag-and-drop idővonalaknak köszönhetően. Ha pedig váratlan akadályok merülnek fel, vagy a tervek megváltoznak, könnyedén elvégezheti a szükséges módosításokat.

Adjon hozzá részleteket, például fájlcsatolmányokat, becsléseket és visszajelzéseket a munkafolyamatához, és rendezze őket egy helyen. Ráadásul az e-mailes és az alkalmazáson belüli frissítéseknek köszönhetően soha nem veszíti szem elől a feladatait és terveit. 📢

Szüksége van egy szélesebb perspektívára? Kicsinyítse a képet, hogy lássa a projekttervét és a csapat kapacitását a következő hónapra, negyedévre vagy évre. Így előre felismerheti a lehetséges kihívásokat, és azonnal kezelheti azokat.

A TeamWeek legjobb funkciói

Ügyfelekkel megosztható ütemtervek

Testreszabható feladatlapok

Drag-and-drop felület

Színkóddal jelölt mérföldkövek a határidők nyomon követéséhez

Alkalmazáson belüli értesítések

A TeamWeek korlátai

Időbe telik a szoftver megtanulása

Korlátozott mobil funkciók

TeamWeek árak

Csapat : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

TeamWeek értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

5. Nifty

A Nifty egy olyan munkaterület, amelyet projekttervezéshez, csapatkommunikációhoz és automatikus előrehaladási jelentésekhez terveztek. Ideális egyensúlyt teremt a magas szintű stratégiai tervezés és a napi együttműködés menedzsmentje között. 🤝

Állítson be vizuális ütemtervet fő céljaihoz, és tartsa csapatát naprakészen a feladatok elvégzésével kapcsolatos haladás automatikus frissítésével . A mérföldkövek nyomon követése terén a Nifty valós idejű állapotfrissítésekkel tartja Önt naprakészen.

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy különféle nézetek, például Kanban, Lista, Idővonal, Naptár és Úszósáv segítségével szervezze, rangsorolja és kövesse nyomon napi munkáját.

Csapatod könnyedén megoszthatja ötleteit és valós idejű visszajelzéseket gyűjthet a beépített csevegő és az egy kattintással elérhető videohívások segítségével. Ezen felül projektdokumentumokat, jegyzeteket és wikiket hozhatsz létre, és megoszthatod azokat munkatársaiddal.

A legjobb funkciók

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Zoom, a Slack és a Google Docs.

Munkafolyamat-automatizálás

Automatizált előrehaladási jelentések

Egyszerű célkezelés

Több projektnézet

Ügyes korlátozások

Egyes felhasználóknak az interfész kissé túlterhelőnek tűnhet.

A címkézési funkciónak több rugalmasságra lenne szüksége.

Kedvező árak

Örökre ingyenes

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

6. Trello

A Trello a Kanban táblák királya! Ez a vizuális projektmenedzsment eszköz olyan, mint egy interaktív pinboard, amely forradalmasítja a munkájának szervezését és nyomon követését.

A Trello feladatok digitális jegyzetek, úgynevezett kártyák. Egyszerű drag-and-drop művelettel könnyedén átrendezheti őket, mintha egy virtuális pinboardon lévő elemeket rendezgetne. 📌

A Trello kódolás nélküli automatizálási asszisztense lehetővé teszi szabályok, gombok és parancsok létrehozását, amelyek biztosítják, hogy egyetlen ismétlődő feladat se maradjon elvégezve. Még az ismétlődő folyamatokat is azonosítja, és egy kattintással végrehajtható automatizálási megoldásokat javasol.

Használja a Trello klasszikus táblázatos nézetét a feladatok nyomon követéséhez, a naptárat a határidők nyomon követéséhez, az idővonalat az ütemezéshez, a táblázatot az adatokhoz vagy a térképeket a helyalapú feladatokhoz.

A Trello legjobb funkciói

Több mint 100 projektmenedzsment sablon

Kódolás nélküli automatizálási asszisztens

Drag-and-drop Kanban táblák

Könnyen elkészíthető feladatlisták

Együttműködés megjegyzések segítségével

A Trello korlátai

Több beépített jelentésre és elemzésre van szükség

Leginkább kisebb, legfeljebb öt fő részvételével végzett feladatokhoz alkalmas.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

7. Jira

Az Atlassian Jira az agilis csapatok számára a legjobb támogató rendszer, amely növeli hatékonyságukat és elősegíti a projektekben való együttműködést.

A Jira Scrum táblái a nagy sprinteket kezelhető feladatokra bontják, segítve csapatát a villámgyors eredmények elérésében. Interaktív idővonala olyan, mint egy vászon, amelyen rendezheti a munkatételeket, hozzáadhat epikus feladatokat, beállíthatja a kiadási ütemtervet és nyomon követheti a függőségeket.

Könnyedén nyomon követheti a feladatokat és együttműködhet a csapat tagjai között a feladatok létrehozásával, frissítésével, szerkesztésével, nyomon követésével és elemzésével. Használja a készen használható jelentéseket és irányítópultokat a döntéshozatal egyszerűsítéséhez. 🔮

Ha időt szeretne megtakarítani és munkafolyamatait racionalizálni, a Jira sablonokat kínál, amelyek különböző csapatokat, osztályokat és kategóriákat fednek le, a szoftverfejlesztéstől a marketingig és a termékmenedzsmentig.

A Jira legjobb funkciói

Zökkenőmentes feladat-együttműködés

Műszerfalak a projekt 360°-os áttekintéséhez

Több mint 3000 alkalmazásintegráció

Scrum táblák és projekt ütemtervek

Részletes jelentések

A Jira korlátai

A kezdőknek képzésre lehet szükségük a platform használatához.

További műszerfal-testreszabási lehetőségek hasznosak lehetnek.

Jira árak

Ingyenes : legfeljebb 10 felhasználó

Standard : 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

8. Basecamp

A Basecamp egy hatékony és felhasználóbarát projektmenedzsment szoftver. Olyan, mint egy virtuális központ, ahol az egész csapata könnyedén tárolhatja, megbeszélheti, együttműködhet és teljesítheti a projekt feladatait.

Legyen szervezett és könnyítse meg munkáját azzal, hogy minden feladatát, projektjét és ütemtervét egy oldalas irányítópulton rendezetten tárolja. Használja a Lineup nézetet, hogy áttekintést kapjon projektjeiről a kezdetektől a befejezésig.

Kövesse nyomon a feladatokat egyszerűen a teendőlisták segítségével. Projektmenedzserként nagyszerű lehetőség, hogy tetszőleges számú listát hozhat létre, feladatokat rendelhet hozzájuk, és időben érkező értesítésekkel nyomon követheti a határidőket. 🔔

Használja a üzenőfalat digitális tárgyalóként, ahol egy adott témával kapcsolatos összes beszélgetése egyetlen oldalon található. Ha pedig gyors válaszokra van szüksége, vagy sürgős kérdései vannak, akkor a valós idejű csoportos csevegés a legjobb megoldás.

A legjobb rész? Minden projekthez korlátlan tárhely áll rendelkezésre, így minden dokumentumát, fájlját és képét rendezett módon tárolhatja és könnyen elérheti.

A Basecamp legjobb funkciói

Valós idejű üzenetküldés

Többféle nézet a projektmenedzsment alkalmazásban

Felhőalapú fájltámogatás Figma, Dropbox, Airtable stb. alkalmazásokkal.

Korlátlan adattárolás

A Basecamp korlátai

A videokonferencia hasznos kiegészítő lehet

Más eszközökkel való integráció korlátozott lehet.

Basecamp árak

Basecamp : 15 USD/hó felhasználónként

Basecamo Pro Unlimited: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

9. QuickPlan

A QuickPlan az egyszerűséget és a hatékonyságot helyezi előtérbe, amikor iOS-eszközökön történő projektek, tervek és célok szervezéséről és ellenőrzéséről van szó. Ez az alkalmazás a leghatékonyabb tervezési élményt nyújtja minimális erőfeszítéssel és tanulási igénnyel.

Az alkalmazás három nézetet kínál a feladatok kezeléséhez: vázlat, Gantt-diagram és ellenőrző nézet. Könnyedén csoportosíthatja a feladatokat csoportokba és alprojektekbe, csoportkeretekben jelenítheti meg őket, és egyszerre több feladatot is áthelyezhet. Emellett további feladatmezőkkel is rendelkezik, mint például a tálca színe, a feladat ikonja, a kapcsolattartó és az URL mezők.

A Natural Gestures kiemelkedő funkciójával egyszerű érintéses mozdulatokkal végezhet el gyakori műveleteket, például feladatokat adhat hozzá, szerkeszthet és mozgathat. Billentyűparancsokkal is végrehajthat műveleteket anélkül, hogy ujjait a billentyűzetről felemelné, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot. ⌨️

A QuickPlan egyszerűsíti a projektek megosztását is. Importáljon fájlokat az iOS Fájlok alkalmazásból, vagy használja az iOS Open In funkciót a fájlok más harmadik féltől származó alkalmazásokba, például a Dropboxba és az iCloud Drive-ba történő másolásához.

A QuickPlan legjobb funkciói

Érintéses gesztusok az egyszerű feladatkezeléshez

iOS billentyűparancsok

Egyszerű projektmegosztás

Könnyebb a projektek kezelése különböző nézetek között

Előre definiált gyorslisták

A QuickPlan korlátai

A felhasználói támogatás lehetne jobb

QuickPlan árak

Egyszeri vásárlás: 49,99 USD

QuickPlan értékelések és vélemények

App Store: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

10. Prioritási mátrix

Az Appfluence Priority Matrix átfogó megoldást kínál a prioritások, feladatok és projektek kezeléséhez, biztosítva az átláthatóságot, a felelősségre vonhatóságot és a hatékonyságot. A 4-négyszögű keretrendszer segítségével könnyedén nyomon követhet számos projektet és több száz feladatot.

Képzelje el, hogy ikonokkal és csillagokkal vizuálisan kategorizálja feladatait, így gyorsan azonosíthatja és rangsorolhatja azokat. Ezenkívül a feladatokat együttműködők szerint is szűrheti, így bármikor könnyen láthatja, ki min dolgozik éppen. Hogy soha ne veszítse szem elől a feladatokat, használja ki az olyan funkciókat, mint a címkék, szűrők, rendezés és keresés. 🧐

A Priority Matrix segítségével napi, heti vagy időalapú azonnali jelentéseket készíthet, hogy hatékonyan figyelemmel kísérhesse a csapatok és a projektek állapotát. Átfogó teljesítményértékeléshez könnyedén elkészítheti az egyes csapattagok egyéni jelentéseit.

A Priority Matrix legjobb funkciói

Fájlmegosztás drag-and-drop funkcióval

Integrálható az Office 365, az Outlook 365 és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

Alkalmazáson belüli csevegés

Azonnali jelentések

Többféle szűrési lehetőség

A Priority Matrix korlátai

A desktop alkalmazás nehézkes lehet a listán szereplő többi projektmenedzsment szoftverhez képest.

Több feladat-automatizálás is jól jönne a projektek kezeléséhez.

Priority Matrix árak

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

PM for Office 365 : 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Priority Matrix értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Érjen el többet kevesebb erőfeszítéssel a legjobb iOS projektmenedzsment alkalmazások segítségével

Növelje csapata hatékonyságát a bemutatott kiváló projektmenedzsment alkalmazásokkal. Búcsút inthet a munkahelyi káosznak, és üdvözölheti a racionalizált kommunikációt, az egyszerű feladatkövetést és a gyors jelentéskészítést.

Ha egy mindenre kiterjedő megoldást keres a projektmenedzsmenthez, próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást! Több mint 1000 sablon, 15+ nézet, feladatok automatizálása, valós idejű együttműködési funkciók és mesterséges intelligencia segítségével projektje sikeres végrehajtása könnyen elérhetővé válik. 🙌