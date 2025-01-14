11 Meilleurs modèles d'influenceurs pour gérer la sensibilisation en 2025

Le marketing d'influence est devenu un moyen clé pour les entreprises de développer la notoriété de leur marque et d'établir une connexion avec leurs cibles. Mais s'associer avec des influenceurs demande beaucoup de travail - de votre stratégie d'approche des influenceurs à la mise en œuvre de votre.. forfait marketing .

Non seulement vous devez vous connecter avec le bon influenceur pour votre marque, mais vous devez également maintenir une relation productive et professionnelle tout au long du processus.

Utilisez ces modèles d'influenceurs pour affiner votre stratégie marketing et réduire le temps nécessaire au lancement d'une campagne d'influence réussie campagne de marketing .

Qu'est-ce qu'un modèle d'influenceur ?

Un modèle d'influenceur est tout document que vous utilisez pour rationaliser et normaliser vos interactions avec les influenceurs. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, vous pouvez simplement personnaliser votre plan ou modèle pour chaque influenceur potentiel que vous contactez.

Parmi les modèles d'influenceurs les plus courants, citons :

Modèle d'e-mail de prise de contact avec un influenceur : Utilisez ce modèle pour initier le contact avec un influenceur pour la première fois. Si vous allez les contacter par message direct, créez un modèle de DM au lieu d'un modèle d'e-mail

Utilisez ce modèle pour initier le contact avec un influenceur pour la première fois. Si vous allez les contacter par message direct, créez un modèle de DM au lieu d'un modèle d'e-mail Modèle d'e-mail de suivi : Utilisez ce modèle pour effectuer un suivi auprès des influenceurs dont vous n'avez pas eu de nouvelles ou qui ont manifesté de l'intérêt pour votre projet

Utilisez ce modèle pour effectuer un suivi auprès des influenceurs dont vous n'avez pas eu de nouvelles ou qui ont manifesté de l'intérêt pour votre projet Campagne d'influence modèle de briefing: Un briefing de campagne explique la portée, l'objectif et l'échéancier de votre campagne aux influenceurs potentiels

Un briefing de campagne explique la portée, l'objectif et l'échéancier de votre campagne aux influenceurs potentiels modèle de contrat d'influenceur : Votre influenceur est un professionnel de l'influence modèle de contrat doit préciser les conditions de votre partenariat avec l'influenceur, telles que le nombre d'heures de travail de l'influenceur messages sur les médias sociaux que vous attendez d'eux chaque semaine ou chaque mois 📅

Votre influenceur est un professionnel de l'influence modèle de contrat doit préciser les conditions de votre partenariat avec l'influenceur, telles que le nombre d'heures de travail de l'influenceur messages sur les médias sociaux que vous attendez d'eux chaque semaine ou chaque mois 📅 Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux : Ce type de modèle permet de vous maintenir, vous et votre influenceur particulier, sur la même page au fur et à mesure que votre campagne progresse

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'influenceur ?

Un bon modèle de marketing d'influence doit inclure des informations clés tout en étant facile à adapter à chaque influenceur que vous contactez. Par exemple, vous pouvez inclure les mêmes informations sur votre entreprise dans chaque e-mail, mais personnaliser l'objet et le nom de l'influenceur.

Voici quatre éléments à inclure dans les messages de sensibilisation des influenceurs :

Ligne d'objet: Plus le nom de l'influenceur est populaire, plus il reçoit d'e-mails. Utilisez une ligne d'objet engageante pour attirer l'attention de l'influenceur et augmenter les taux d'ouverture

Plus le nom de l'influenceur est populaire, plus il reçoit d'e-mails. Utilisez une ligne d'objet engageante pour attirer l'attention de l'influenceur et augmenter les taux d'ouverture Valeurs de la marque : Les influenceurs des médias sociaux aiment s'associer à des marques qui s'alignent sur leurs valeurs. Augmentez vos chances de réussite en soulignant comment votre produit ou votre entreprise correspond à leur public

Les influenceurs des médias sociaux aiment s'associer à des marques qui s'alignent sur leurs valeurs. Augmentez vos chances de réussite en soulignant comment votre produit ou votre entreprise correspond à leur public Échantillon gratuit : Si le nom de votre marque n'est pas très connu, proposez de fournir des échantillons de produits gratuits afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes en quoi consiste votre produit 🎁

Si le nom de votre marque n'est pas très connu, proposez de fournir des échantillons de produits gratuits afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes en quoi consiste votre produit 🎁 Kit média: Si votre influenceur est un blogueur ou un critique, fournissez un kit média avec tout votre matériel de promotion afin qu'ils n'aient pas à aller les chercher

11 modèles d'influenceurs à utiliser en 2024

Il y a de fortes chances que vous deviez contacter plusieurs influenceurs avant d'établir un partenariat fructueux pour votre marque. Ces modèles gratuits vous feront gagner du temps à chaque étape, de la prise de contact initiale à la création d'un média social calendrier de contenu .

Il vous suffit de télécharger les modèles dont vous avez besoin et de les personnaliser pour chaque nouvelle stratégie marketing.

1. Modèle de contrat d'influenceur ClickUp

Rédigez votre prochain contrat avec le modèle de document de contrat d'influenceur par ClickUp

Utilisez ce Modèle de contrat d'influenceur ClickUp pour documenter un accord formel avec un influenceur ou un créateur de contenu. Commencez par remplir le nom de l'influenceur, ses coordonnées et son adresse personnelle. Ensuite, remplissez le tableau avec leurs poignées sur chacun d'eux gestion de projet sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok, etc.), ainsi que leur nombre d'abonnés.

Une fois que vous avez créé le contrat, vous pouvez l'envoyer par e-mail pour qu'il soit examiné, et les deux parties peuvent signer le document numériquement. Exportez votre stratégie d'approche des influenceurs au format PDF pour faciliter la tenue des dossiers.

Non seulement ce document fait office d'accord contraignant, mais il vous sera également facile de suivre tous les influenceurs avec lesquels vous travaillez, grâce à la photo de profil et aux handles de médias sociaux affichés directement sur la page de garde.

2. Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux ClickUp

Suivez les posts sur les médias sociaux avec ce modèle de plan de contenu personnalisable

Ce modèle Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux de ClickUp vous aide à suivre toutes vos campagnes sur les médias sociaux en un seul endroit, même si vous travaillez avec plusieurs influenceurs.

Chaque tâche obtient une date d'échéance et un assigné, de sorte que vous pouvez assigner une histoire Instagram à votre influenceur Instagram et un post TikTok à quelqu'un d'autre. Vous pouvez également utiliser la colonne Priorité pour mettre en évidence les tâches sensibles au facteur temps à l'aide d'un drapeau rouge ou orange.

À faites-vous appel à d'autres personnes impliquées dans votre campagne de marketing d'influence, comme un éditeur, un concepteur ou un rédacteur ? Ajoutez-les à l'un des cinq champs personnalisés pour améliorer la collaboration.

Que vous planifiez un nouveau cadeau de produit ou un aperçu d'une prochaine sortie, ce modèle de plan de contenu pour les médias sociaux vous permettra de rester organisé et productif.

3. ClickUp Agency Client Health Tracker par Zenpilot

Gardez une longueur d'avance sur les besoins des clients et stimulez la satisfaction des clients avec ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp

Le travail avec les influenceurs est de plus en plus populaire pour les entreprises, mais la gestion de ces relations peut s'avérer difficile. C'est là que l'équipe de ZenPilot et ClickUp Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp à partir du modèle Zenpilot entre en jeu. Ce modèle personnalisable permet aux agences de suivre la santé de leurs relations clients en un seul emplacement pratique, ce qui facilite la gestion des informations sur les influenceurs et maximise l'impact.

Avec le ClickUp Agency Client Health Tracker, les agences peuvent suivre des points de données importants tels que les niveaux de satisfaction des influenceurs, les points de contact et le suivi. En consignant ces informations, les entreprises peuvent mieux comprendre leurs relations avec les influenceurs et optimiser leur stratégie en conséquence. Cela leur permet de maintenir des partenariats solides et de favoriser une plus grande réussite commerciale.

En intégrant le suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp dans votre processus de gestion des influenceurs, vous serez en mesure de rationaliser vos flux de travail et de rester au fait de tous les problèmes qui se posent.

4. Modèle de publicité ClickUp

Ce modèle de publicité ClickUp vous aide à suivre le statut de vos supports marketing

Ce modèle Modèle d'annonce ClickUp peut vous aider à développer une nouvelle annonce pour votre campagne de marketing numérique, du début à la fin. Commencez par identifier l'objectif marketing, les supports marketing et le statut marketing (tel que " En développement ").

Ensuite, décomposez le processus de développement en étapes, telles que "Première version achevée", "Version finale achevée" et "Approuvée par le service juridique" Une fois que votre publicité est approuvée par votre équipe exécutive, votre équipe juridique et votre équipe marketing, vous pouvez l'envoyer à vos influenceurs sur les médias sociaux et à d'autres affiliés pour donner le coup d'envoi de vos efforts marketing.

Ce modèle de publicité peut être utilisé pour la plupart des campagnes de marketing d'influence, ainsi que pour les programmes d'affiliation et les programmes d'ambassadeurs de marque.

5. Modèle de dossier de campagne ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2024-04-24-at-3.21.13-PM-1400x743.png Modèle pour les influenceurs : Modèle de briefing de campagne par ClickUp /$$img/

Utilisez ce modèle de brief de campagne pour présenter le budget, la cible et les jalons liés à votre campagne d'influenceurs

Avant de conclure un partenariat de marketing d'influence, utilisez un Modèle de dossier de campagne ClickUp pour que tout le monde soit sur la même page et pour coordonner vos efforts de sensibilisation.

Remplissez le tableau avec le Pilote, les Collaborateurs et les Approbateurs du projet (en utilisant leurs handles de médias sociaux afin que vous puissiez facilement les trouver en ligne). Incluez le nom du produit, l'accroche et la description du produit dont vous voulez faire la publicité.

Ce modèle comprend également une section pour le Messages où vous pouvez décrire votre appel à l'action (CTA). Votre produit convient-il parfaitement aux familles avec enfants ou aux propriétaires d'animaux ? Ajoutez une image de votre client idéal dans la section Public cible.

La section Budget vous aide à répartir le budget de votre campagne entre des éléments tels que la rédaction, la production vidéo et l'analyse, tandis que la section Jalon vous aide à rester sur la bonne voie en indiquant les dates d'échéance de chaque étape de votre campagne.

Enfin, terminez votre marketing d'influence avec une section pour les clés Produits à livrer et des ressources supplémentaires à consulter par votre équipe.

6. Modèle de suivi de campagne ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Project-Tracking-Template.png Modèle d'influenceur : Modèle de suivi de campagne ClickUp /$$img/

Suivez la progression de plusieurs campagnes marketing du début à la fin grâce à ce modèle de suivi de campagne détaillé

Ce modèle Modèle de suivi de campagne ClickUp vous aide à suivre ce que font vos campagnes de marketing d'influence. Du marketing par e-mail au marketing d'affiliation, utilisez ce modèle pour afficher toutes vos campagnes en cours en un seul endroit.

Paramétrez le statut de lancement de la campagne sur "Planifié" ou "Lancé", et ajoutez un assigné et un responsable de campagne à chaque tâche afin de savoir qui en est responsable. Utilisez des étiquettes pratiques telles que Podcast, Site web, Annonces et Médias sociaux pour savoir sur quelle plateforme chaque campagne de marketing apparaît.

Une fois votre campagne lancée, suivez les indicateurs de budget, de dépenses, d'impressions, de clics et de conversion. Passez d'une vue Liste à une vue Tableau, puis à une vue Calendrier, et plus encore, en fonction de la façon dont vous souhaitez afficher vos données.

7. ClickUp Modèle de marketing de contenu

Ce modèle de marketing de contenu vous permet de regrouper les tâches par mois, de marquer leur niveau de priorité, de libeller les différents types de contenu, et plus encore

Le marketing de contenu nécessite une coordination entre votre équipe marketing, les influenceurs et les autres parties prenantes. Utilisez le modèle de Modèle de marketing de contenu ClickUp pour rationaliser la création de contenu, qu'il s'agisse de vidéos, d'articles, de billets de blog ou d'infographies. 📹

Utilisez des champs tels que Effort et Qualité de sortie pour déterminer quels types de contenu seront les plus rentables, et marquez les tâches comme Achevées, Jetées ou À faire.

C'est une excellente occasion de demander à des influenceurs potentiels de participer à un examen de produit, à un cadeau publicitaire ou à un autre type de campagne marketing.

Veillez à le mentionner dans vos modèles d'e-mail de sensibilisation des influenceurs afin qu'ils sachent à quoi s'attendre de la collaboration.

Voir comment Outils d'IA pour le marketing peuvent rationaliser votre flux de travail en matière de marketing d'influence !

8. Modèle de proposition marketing ClickUp

Présentez vos services de marketing à vos clients avec une excellente proposition de marketing

Ce modèle Modèle de proposition marketing ClickUp peut être utilisé par les spécialistes du marketing en solo ou les équipes de marketing d'influence pour présenter leurs services à des clients potentiels. La page Front contient le nom de l'entreprise et une brève description, suivie d'une page présentant les membres de l'équipe et leurs rôles respectifs.

Après la page À propos de nous, vient la proposition proprement dite, ainsi qu'une présentation du processus qui décrit ce que serait le travail avec vous.

Vous pouvez utiliser cette proposition marketing pour présenter une idée d'influenceurs pertinents et leur contenu, un hashtag pour une campagne sur les médias sociaux, ou toute autre idée de marketing de contenu.

Elle est similaire à un e-mail d'approche des influenceurs et à un modèle de collaboration dans la mesure où son objectif est de présenter votre équipe, votre ensemble de compétences et votre vision d'une manière claire et attrayante.

9. ClickUp Démarrer une agence de marketing pour les médias sociaux Modèle

Lancez votre propre agence de marketing des médias sociaux avec ce modèle complet

Le ClickUp Démarrer une agence de marketing pour les médias sociaux modèle est un outil puissant pour vous aider à faire monter en puissance votre agence de marketing des médias sociaux agence de médias sociaux à partir de zéro. Ce modèle intermédiaire est compatible avec Espaces ClickUp pour des fonctionnalités collaboratives encore plus avancées.

Vous pouvez créer un tableau de bord complet avec plusieurs types de vues, notamment Tableau, Liste, Mes tâches et À faire cette semaine. Utilisez les 30 statuts à code couleur, tels que En cours de révision, Actif, En attente, Publié, A réviser, etc.

Vous aurez également accès à 12 ClickApps différentes, qui couvrent tout, du suivi du temps et des Sprints aux priorités, aux limites de travail en cours (WIP) et aux avertissements de dépendance.

Avec autant de fonctionnalités, il est facile de faire passer les tâches de l'étape de l'idée ou de la suggestion à celle de la publication. Assurez le suivi de plusieurs clients et influenceurs avec le même modèle en étiquetant chaque tâche par client, canal et type de contenu.

10. ClickUp Social Media Modèle avancé

Utilisez le modèle avancé de médias sociaux de ClickUp pour rationaliser vos efforts de gestion de contenu et vous organiser

Le modèle ClickUp Social Media Modèle avancé est un modèle avancé qui peut vous aider à améliorer vos campagnes de médias sociaux. Il est livré avec 16 types de statut différents, tels que Design, Posted/Live, Update Required et Post Withdrawn, afin que vous puissiez suivre les posts récents et les posts à venir en même temps.

Commencez par créer une liste de contenus à venir, comme un article de blog ou une story Instagram. Ajoutez une date d'échéance et un assigné pour chaque tâche, et utilisez des libellés avec un code couleur pour identifier le canal de média social et la catégorie de contenu (comme Actualités, Astuces ou Tutoriel).

Une fois le post en ligne, téléchargez les fichiers de contenu et ajoutez un lien vers l'URL en ligne afin de pouvoir le consulter ou le mettre à jour à tout moment. Vous pouvez utiliser le même modèle pour suivre les posts réalisés par des micro-influenceurs ou même un ambassadeur de marque sur leurs propres profils de médias sociaux.

Vous n'êtes pas fan des tableaux Kanban ? Ne vous inquiétez pas : vous pouvez facilement passer à l'affichage Planification afin de voir vos prochains posts sur le site de l'entreprise calendrier marketing .

Try out Logiciel de calendrier marketing *_Href/ Href/* *_Logiciel de calendrier marketing !

11. ClickUp Flux de travail de la stratégie des médias sociaux

Utilisez le modèle de flux de travail de stratégie de médias sociaux personnalisable de ClickUp pour forfaiter et réaliser les tâches importantes liées aux médias sociaux

Le Le flux de travail de la stratégie des médias sociaux de ClickUp est un modèle intermédiaire qui simplifie le processus de planification pour les spécialistes du marketing des médias sociaux. Décomposez tout en tâches et sous-tâches, et libellez-les avec des statuts codés par couleur tels que Achevé, Bloqué, Nécessite une révision, Nécessite une approbation ou En cours.

Dans la colonne Rôle, identifiez les membres de l'équipe qui sont impliqués dans chaque tâche, comme le responsable des médias sociaux, le responsable marketing et le stratège de contenu.

Une fois votre flux de travail paramétré, activez/désactivez l'étape de création, Tableau d'humeur , Lignes directrices en matière d'image de marque et les étapes de la stratégie des médias sociaux.

Ce modèle ClickUp élimine les conjectures sur la stratégie des médias sociaux afin que vous puissiez parcourir votre liste à faire une tâche à la fois. N'oubliez pas d'inclure la sensibilisation des influenceurs pour attirer plus de regards sur votre campagne marketing ! 👀

L'un des plus grands défis du marketing d'influence est d'obtenir une réponse de la part des influenceurs potentiels. Avec autant de marques qui se disputent leur attention, il peut être difficile de se démarquer et de se faire remarquer.

Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons quelques conseils pour vous aider à augmenter le taux de réponse de votre campagne d'influence :

Personnalisez vos messages : Ne vous contentez pas d'envoyer un e-mail générique à tous les influenceurs de votre liste. Prenez le temps de faire des recherches sur chaque influenceur et de personnaliser votre message à leur intention. Mentionnez leur travail récent ou quelque chose que vous admirez dans leur marque. Offrez de la valeur : Les influenceurs sont plus susceptibles de répondre s'ils voient que le travail avec vous leur sera bénéfique d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse d'offrir des produits gratuits, une collaboration rémunérée ou une exposition à un nouveau public, assurez-vous de communiquer la valeur qu'ils recevront en travaillant avec votre marque. Soyez bref et concis : Les influenceurs sont des entreprises très occupées et reçoivent beaucoup d'e-mails chaque jour. Faites en sorte que votre message d'approche initial soit court et pertinent. Gardez les détails pour plus tard dans la discussion. Assurez un suivi : Si vous n'avez pas de nouvelles d'un influenceur après votre message initial, n'hésitez pas à lui envoyer un rappel amical. Il arrive que leur boîte réception soit encombrée et qu'ils aient manqué votre premier message. Établissez des relations : Ne vous contentez pas de contacter les influenceurs lorsque vous avez besoin d'eux. Prenez le temps de construire des relations authentiques en vous engageant avec leur contenu et en assistant leur marque. Ils seront ainsi plus enclins à répondre lorsque vous ferez appel à eux pour une collaboration.

Développez la notoriété de votre marque avec les modèles d'influenceurs ClickUp

Le bon influenceur est quelqu'un qui a une audience intégrée et dont l'image s'aligne sur les valeurs de votre marque. Mais les meilleurs influenceurs sont très demandés, il peut donc s'écouler un certain temps avant que vous ne receviez une réponse de leur part.

Pour améliorer votre taux de réponse, rédigez des e-mails courts et percutants et utilisez des modèles d'e-mails pour gagner du temps dans le processus de rédaction.

Grâce aux modèles ClickUp pour les e-mails de sensibilisation, les e-mails de suivi, les contrats avec les influenceurs et les notes de campagne, vous aurez toujours les documents dont vous avez besoin prêts à l'emploi. De plus, nos outils de collaboration facilitent le partage d'informations avec les autres membres de votre équipe marketing afin que vous sachiez qui est responsable de quelle tâche.

De la sensibilisation des influenceurs à la stratégie des médias sociaux, ClickUp vous couvre.

Visitez le site Bibliothèque de modèles ClickUp pour encore plus de outils de marketing pour développer votre entreprise.