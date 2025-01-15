10 modèles d'appels d'offres (demandes de devis en Word & ; Excel) pour simplifier l'approvisionnement

La passation de marchés ressemble parfois à un labyrinthe compliqué. Les entreprises doivent naviguer à travers de nombreux choix pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire choisir le fournisseur parfait. Sans les modèles d'appels d'offres, les décideurs seraient facilement perdus et dépassés. 😵

Un modèle d'appel d'offres standardise le processus et vous aide à rassembler les informations pertinentes pour choisir un fournisseur. Bien qu'on leur accorde rarement du crédit, ils constituent un élément essentiel de la passation des marchés et des entreprises en général.

Pour rendre hommage à ces héros méconnus, nous avons dressé une liste des 10 modèles d'appels d'offres les plus favoris. Ce sont les meilleurs de l'entreprise, et la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre eux sont gratuits

Qu'est-ce qu'un modèle d'appel d'offres ?

Une RFQ ou demande de devis est un processus par lequel les entreprises recherchent des prix, des offres et d'autres informations importantes auprès de fournisseurs et d'entrepreneurs souhaitant participer à un projet. Les modèles d'appel d'offres sont des documents qui permettent aux entreprises de recueillir des informations de manière uniforme, ce qui les aide à les examiner et à prendre une décision plus facilement.

Le processus d'appel d'offres peut être plus ou moins spécifique, en fonction des besoins de l'entreprise. Outre l'offre de prix, ils comprennent généralement les coordonnées, les modalités de paiement, l'échéancier et les attentes relatives au projet.

Les appels d'offres sont un élément important de toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité et sa taille, mais ils sont particulièrement importants pour les entreprises qui ont besoin d'un approvisionnement régulier en certains produits.

Il ne faut pas confondre l'appel d'offres et la demande de propositions. Bien que similaires, ces documents ont des objectifs différents. Alors que les appels d'offres visent à fournir des informations sur les prix, les demandes de propositions comprennent souvent d'autres détails non liés aux prix. Les appels d'offres peuvent précéder ou suivre les demandes de propositions.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'appel d'offres ?

Il n'y a pas de formule universelle. Une bonne demande d'a modèle de citation ou un modèle de tarification est celui qui fait le travail terminé et qui permet à l une communication efficace entre vous et le vendeur . Mais en général, un modèle d'appel d'offres doit :

contenir toutes les informations nécessaires : Informations de contact, spécifications exactes, informations sur la livraison et conditions.

: Informations de contact, spécifications exactes, informations sur la livraison et conditions. Inclure des lignes directrices pour l'envoi : Date limite, forme préférée et méthode de livraison

: Date limite, forme préférée et méthode de livraison être clair et concis : Soyez clair et concis : utilisez des tableaux et d'autres éléments visuels pour faciliter la lecture

: Soyez clair et concis : utilisez des tableaux et d'autres éléments visuels pour faciliter la lecture Soyez flexible : Les fournisseurs doivent disposer d'une marge de manœuvre dans leur processus de sélection liste de fournisseurs au cas où ils souhaiteraient proposer des solutions alternatives

: Les fournisseurs doivent disposer d'une marge de manœuvre dans leur processus de sélection liste de fournisseurs au cas où ils souhaiteraient proposer des solutions alternatives Avoir l'air professionnel : Uniformes et visuellement attrayants

10 Modèles d'appels d'offres

Faites-vous une faveur et utilisez l'un de ces 10 modèles d'appels d'offres efficaces en ClickUp , de Word ou d'Excel. Ils constituent une base solide pour votre processus de passation de marchés mais aussi de le rationaliser, d'en assurer la cohérence et, en fin de compte, d'aboutir à une collaboration réussie entre vous et les fournisseurs. 🤝

N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier les modèles pour les adapter aux besoins particuliers de votre entreprise !

1. Modèle de demande de devis ClickUp

Modèle de demande de devis ClickUp

Le modèle Modèle de demande de devis ClickUp est aussi simple et efficace qu'un modèle d'appel d'offres. Il est court mais couvre tous les aspects clés d'un appel d'offres, en les présentant de manière claire et logique. Une fois que vous avez fourni au fournisseur un document décrivant votre forfait stratégique , le budget et l'échéancier, envoyez-leur ce document d'appel d'offres afin de recueillir des informations spécifiques et d'évaluer leur offre.

Ce document de devis ClickUp commence par le nom et le logo de votre entreprise. Pour le personnaliser davantage, ajoutez une image de couverture, modifiez la police de caractères et choisissez les éléments que vous souhaitez afficher.

La section suivante contient les coordonnées de l'entreprise, la date et les numéros du client et du devis, suivis des coordonnées de la personne de contact responsable, de la date limite de validité et des informations sur la personne qui a rédigé la demande.

Dans la section suivante, intitulée Instructions spéciales, vous pouvez dresser la liste des exigences spécifiques à l'égard du fournisseur, telles que le mode ou les conditions de paiement. Le modèle se termine par deux tableaux :

Le premier résume les informations les plus importantes relatives à la commande et à l'expédition, notamment le numéro de P.O., la date d'expédition, la société de transport et le point F.O.B

Le second est une liste des éléments demandés, avec leur quantité et leur prix

2. Modèle de formulaire de devis ClickUp

Modèle de formulaire de devis ClickUp

Si vous êtes de l'autre côté de la chaîne de l'offre et de la demande et que vous avez besoin d'un modèle pour collecter et.. gérer le client requêtes, consultez la page Modèle de formulaire de devis ClickUp . Il est simple et convivial, et dès que vous l'ouvrez, vous êtes accueilli par des instructions détaillées et des suggestions d'utilisation.

Ce modèle d'appel d'offres gratuit s'affiche sous différentes formes, à savoir :

Formulaire de devis : Un formulaire pour recueillir les données de vos clients potentiels. Gardez à l'esprit que le partage de formulaire est disponible pour les abonnés du forfait Unlimited et plus Liste des nouvelles demandes de devis : L'affichage de base qui affiche toutes les demandes et vous permet de les regrouper, de les filtrer et de les trier. Elle contient des colonnes telles que le nom de l'entreprise, la date d'échéance, le statut et le coût du projet, mais vous pouvez les personnaliser en fonction de vos préférences Tableau du processus de création de devis : Cet affichage permet une visualisation claire des tâches. Vous pouvez les regrouper et les réorganiser comme bon vous semble Tableur de toutes les demandes : Si vous êtes un adepte d'Excel, cet affichage vous semblera familier. Elle est simple, rapide et permet la modification en cours et l'exportation de données

Outre ces vues Tableau principales, le modèle comprend un Tableau simplifié, ainsi qu'un tableau Diagramme de Gantt et une vue Charge de travail pour une gestion du temps et des projets sans effort.

3. Modèle de formulaire de devis de service ClickUp

Modèle de formulaire de devis de service ClickUp

Avec le Modèle de formulaire de devis de services avec ce formulaire, vous pouvez créer un formulaire de demande de devis pour vos clients qui fera autorité. Vous aurez tout ce qu'il faut pour fournir à vos clients des devis précis et atteindre rapidement une accord d'entreprise . Le formulaire transforme automatiquement les demandes en tâches, ce qui simplifie le processus de planification.

Vous pouvez modifier le formulaire même en tant qu'invité (à condition d'en avoir la permission), mais vous devez être abonné à la base de données des Forfait Unlimited si vous souhaitez le partager ou le créer de toutes pièces.

Par défaut, le plan Le formulaire affiche contient les champs suivants :

Nom et nom de l'entreprise

Service choisi

Effectif

Date de début

Informations sur le contact

Vous pouvez modifier le texte d'introduction et les questions individuelles et ajouter Champs personnalisés en les faisant glisser du menu de gauche vers le formulaire. Si vous optez pour le forfait Business, vous serez en mesure de personnaliser l'apparence du formulaire, d'y ajouter votre marque et de lui donner une tournure personnelle. 💫

Comme le modèle de devis précédent de cette liste, il contient d'autres vues, telles que la Liste et le Plan d'affaires Tableau Kanban pour vous aider à gérer les demandes et les tâches.

4. Modèle de proposition de budget ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Budget-Proposal-Template.png Modèle de proposition de budget ClickUp https://clickup.com/templates/budget-proposal-kkmvq-6188884 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Tout comme l'appel d'offres, la proposition de budget est un autre élément crucial de la planification du projet. Ces deux éléments sont étroitement liés et dépendent l'un de l'autre. L'appel d'offres vous aide à choisir un fournisseur et à recueillir des informations sur les prix. Cela vous permet de faire le forfait de vos ressources et de créer un budget efficace et proposition de projet à présenter aux parties prenantes.

Les Modèle de proposition de budget par ClickUp est assez simple, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour une planification financière réussie, y compris différentes sous-pages et sections. Dans votre processus d'appel d'offres, ce document peut travailler comme un modèle de tarification pour gérer divers éléments dans le budget de votre projet.

La page d'accueil contient les informations de base sur le projet : nom de l'entreprise, coordonnées, titre du projet, description et date de début/fin. Les sous-pages sont les suivantes :

Le personnel, c'est-à-dire l'équipe du projet/les participants

Matériel et équipement

Détails logistiques

Exécution de l'évènement

Chaque section dispose d'un tableau dédié dans lequel vous pouvez examiner et calculer les coûts. Vous pouvez modifier tous les éléments du modèle, tels que le texte et les colonnes du tableau, et en ajouter de nouveaux.

Le modèle se termine par une sous-page Résumé. Elle contient une section Ventilation du budget avec un diagramme circulaire, les conditions de l'accord et une section où l'auteur et la personne chargée de l'approbation peuvent apposer leur signature pour confirmer l'acceptation de l'offre.

5. Modèle de proposition de subvention ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Grant-Proposal-Template.png Modèle de proposition de subvention ClickUp https://clickup.com/templates/grant-proposal-t-194498444 Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous avez besoin d'aide pour financer les fournisseurs et autres participants au budget de votre projet, vous devez présenter le projet et demander une subvention aux parties prenantes. À faire, vous devez trouver une proposition de subvention efficace pour faire le travail de conviction à votre place. Une fois de plus, ClickUp s'occupe de vous !

Les Modèle de proposition de subvention ClickUp est votre meilleur atout lorsqu'il s'agit de demandes de financement. Il est facile à utiliser pour les débutants et commence par un document d'instructions qui sert de légende et explique comment utiliser au mieux tous les éléments.

C'est dans la vue Liste que se déroule l'essentiel de l'action. Il s'agit d'une base de données pour tous les autres affichages contenant toutes les parties de la proposition, organisées en groupes, tels que Général, Définition du problème et Budget. Vous pouvez personnaliser ces groupes en fonction de vos préférences.

Les colonnes comprennent l'assigné, la date d'échéance, le libellé de la priorité, le coût de la première année et la mesure de la performance, mais vous pouvez également les modifier en fonction de votre processus de gestion de projet. D'autres vues affichent un tableau Kanban et un calendrier de projet Affichage du Calendrier qui vous donne un aperçu échéancier des éléments programmés de la proposition.

6. ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Business-Proposal-Template-by-ClickUp.png ClickUp Modèle de proposition d'entreprise https://clickup.com/templates/business-proposal-t-205497134 Télécharger ce modèle /$$cta/

Dans la mer des propositions d'entreprise, la vôtre doit se démarquer pour connaître la réussite et attirer les bons clients. 🎣

Le Modèle de proposition d'entreprise par ClickUp est plein d'outils et de fonctionnalités pour rationaliser la création de propositions et la communication d'entreprise . Comme tous les Modèles ClickUp il commence par un document décrivant les éléments les plus importants et la meilleure façon de les utiliser.

Le modèle affiche de nombreuses vues. La principale est la liste des étapes de la proposition commerciale, qui sert de rappel et de checklist pendant le processus de création et de soumission. Les colonnes par défaut comprennent :

Statut

Date de début et d'échéance

Libellé de la priorité

Complexité de la tâche

Niveau d'effort

Niveau d'achevé

Derniers commentaires

En cliquant sur les étapes/tâches individuelles, vous pouvez afficher des informations supplémentaires à leur sujet, telles que les sous-tâches, les dépendances et les pièces jointes. Il est facile de créer le processus d'appel d'offres avec les parties prenantes internes dans ClickUp Documents .

Les autres vues comprennent une liste de priorités qui regroupe les tâches en fonction de leur libellé d'urgence, un document Modèles d'e-mail dans lequel vous pouvez stocker des e-mails pour plus tard, un tableau des tâches, un diagramme de Gantt et une vue Charge de travail.

ClickUp permet l'automatisation de la création de propositions et de nombreuses autres tâches processus d'entreprise . Il suit automatiquement la progression des tâches et met à jour la colonne du statut. Vous pouvez également ajouter des actions automatisées personnalisées .

7. Modèle de proposition de services ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/76f37d4-600.png Modèle de proposition de services ClickUp https://clickup.com/templates/services-proposal-kkmvq-6103228 Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsque vous vendez des services plutôt que des éléments, cela nécessite souvent une approche différente. Les Modèle de proposition de services ClickUp est conçu pour vous aider à assurer les clients potentiels de votre compétence et de votre capacité à résoudre leurs problèmes et, par conséquent, à décrocher un contrat.

Le modèle commence par les coordonnées des deux parties. Dans les deux sections suivantes, Description du projet et Historique de l'entreprise, vous pouvez décrire votre entreprise et votre projet et expliquer comment ils ont vu le jour. ✍️

La section suivante concerne les objectifs convenus, les services proposés et une estimation approximative de la durée de chacun d'entre eux. Ensuite, vous pouvez définir les l'étendue du travail c'est-à-dire

Approche et méthodologie : Ce qui doit être Terminé Livrables du projet : Combien et quand doivent-ils être terminés ? Dépendances : Ce que d'autres parties doivent faire pour permettre la production

Ci-dessous, vous pouvez dresser la liste des frais et des prix de tous les services proposés et recueillir les signatures pour finaliser le document.

Comme les modèles ClickUp précédents, il vous permet d'ajouter une touche personnelle en intégrant des images et en modifiant la police de caractère.

8. Modèle de demande de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Request-and-Approval-Template.png Modèle de demande de projet ClickUp https://clickup.com/templates/project-request-and-approval-t-102451760 Télécharger ce modèle /$$cta/

Alors que les modèles précédents étaient adaptés aux débutants, celui-ci demande plus d'efforts pour être maîtrisé en raison de sa complexité. Après tout, en ce qui concerne les fonctionnalités, le modèle Modèle de demande de projet par ClickUp est comme un buffet à volonté. 🍽️

Une fois que vous avez pris le coup de main, vous pouvez faire tous vos le forfait du projet dans une seule plateforme. Il vous permet de collecter et de gérer des demandes, de les assigner en tant que tâches et de superviser leur progression.

Ce modèle est un dossier composé de deux listes : Formulaire de demande et carnet de commandes et Projets approuvés. Dans la première, vous pouvez afficher plusieurs vues :

Formulaire de demande de projet : Permet de recueillir uniformément les commentaires des clients Liste des demandes : Liste des demandes : vous donne un aperçu de toutes les demandes/tâches, regroupées par statut Tableau des demandes : Vous permet de visualiser et d'organiser les tâches, à la manière agile diagramme de Gantt : Échéancier des tâches pour un travail plus fluide gestion du temps Charge de travail : Affiche les tâches du point de vue des assignés pour une gestion efficace du temps l'allocation des ressources Chat : Facilite la communication entre les coéquipiers

Dans la liste des projets approuvés, vous pouvez isoler et vous concentrer sur la (ou les) demande(s) initiale(s) prête(s) à être mise(s) en production et voir vos projets s'épanouir au fur et à mesure qu'ils se concrétisent. 🌼

9. Modèle de demande de prix Word par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Word-RFQ-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle d'appel d'offres Word par Template.net /$$$img/

Utilisez le modèle d'appel d'offres Word de Template.net pour une demande simple et efficace

Si Word est votre arme de prédilection, cette option peut vous convenir. Le modèle d'appel d'offres en Word de Template.net est minimaliste et va droit au but, exigeant peu d'efforts de la part de l'entreprise et du fournisseur.

Il ne comporte que trois sections : les informations de contact de l'expéditeur et du destinataire, le contexte et les détails de la demande. Le contexte est la description du document et mentionne brièvement le produit demandé et le délai.

Le tableau des détails de la demande vous permet d'entrer dans le vif du sujet et de faire savoir à l'autre partie ce dont vous avez exactement besoin. Il contient des informations telles que :

Le nombre de l'appel d'offres

Chargé de mission

Période d'envoi

Jalons

Nombre de personnes souhaité

Exigences légales et de sécurité

Demandes supplémentaires

Outre Mon travail, ce modèle fonctionne également sur Google Docs et Apple Pages. N'oubliez pas que vous devez être un abonné payant de Template.net pour le télécharger.

10. Modèle Excel de demande de prix par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Excel-RFQ-Template-by-Vertex42-1-1400x900.png Modèle d'appel d'offres Excel par Vertex42 /$$$img/

Créez des demandes professionnelles sous forme de formulaire avec le modèle Excel RFQ de Vertex42

Utilisez le modèle gratuit d'appel d'offres de Vertex42 dans Excel ou Google Sheets et témoin de la transformation de votre processus d'approvisionnement de banal à excellent.

Mise en forme mise à part, ce modèle n'est pas très différent des modèles que nous avons listés précédemment. Il contient des sections pour les coordonnées des clients et des fournisseurs, ainsi que les détails du devis et de la demande.

La section "description" vous permet de dresser la liste de tous les éléments ou services dont vous avez besoin et de leur prix, et d'ajouter une marque pour signifier que le montant est imposable. L'un des principaux avantages d'Excel est qu'il peut faire les calculs à votre place, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d'erreurs. Vous pouvez également générer rapidement des rapports détaillés.

La dernière section du modèle est celle des conditions générales. Profitez-en pour préciser les détails techniques et les préférences. Vous pouvez également ajouter une signature. Comme le recommande Vertex42, vous devriez l'exporter au format PDF avant de le distribuer à tous les fournisseurs.

Les 10 meilleurs modèles d'appels d'offres - un aperçu

Pour un bref aperçu de tous les modèles et de ce qu'ils offrent, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Template Advantages ClickUp - Modèle de demande de devis - Fournit une solide base de /href//blog?p=6070connaissances/%href/ pour les vendeurs et les fournisseurs qui souhaitent collaborer avec vous Le modèle de formulaire de demande de devis ClickUp vous permet de collecter les demandes de devis, de les transformer en tâches et de planifier leur exécution sans effort ClickUp Service Quote Form Template - Ce modèle vous permet d'obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour établir un devis précis pour vos services ClickUp - Modèle de proposition de budget - Facilite la planification financière des projets et rationalise la communication avec les parties prenantes ClickUp - Modèle de demande de subvention - Vous aide à rédiger une demande efficace afin d'augmenter vos chances d'obtenir un financement pour votre projet ClickUp Business Proposal Template (modèle de proposition d'entreprise) - Guide étape par étape pour la création d'une proposition d'entreprise, ce qui la rend plus facile à gérer Modèle de proposition de services ClickUp - Crée un espace vous permettant de décrire vos services en détail et de séduire des clients potentiels ClickUp Project Request Template - Ce modèle vous donne tous les outils nécessaires pour gérer les demandes, c'est-à-dire les rassembler, les classer par ordre de priorité et en suivre la progression Modèle de demande de devis en Word par Template.net Fournit un modèle de demande de devis simple et personnalisable en Microsoft Word Excel RFQ Template by Vertex42 Permet de créer des appels d'offres d'aspect professionnel dans Excel et de calculer les prix sans effort

Améliorer le processus d'appel d'offres à l'aide de modèles - Réflexions finales

Ne laissez pas vos demandes de devis se faire attendre. En y apportant un peu de soin, vous ouvrirez la porte à de nombreuses opportunités de vente. 🚪

Heureusement, grâce à ces modèles d'appels d'offres pratiques, vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à leur donner un aspect professionnel. Il vous suffit de remplir les espaces vides et de les personnaliser si nécessaire, et le tour est joué : vous pouvez profiter d'une passation de marchés simplifiée et réussie !