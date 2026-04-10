Comment faire la gestion des dossiers des élèves à l'aide de l'IA

Plus de 60 % des étudiants répondent désormais aux critères d'au moins un trouble de santé mentale, et 97 % des établissements disposent d'une équipe d'intervention comportementale sur le campus. Pourtant, la plupart des équipes CARE coordonnent encore les dossiers via des chaînes d'e-mails, des rapports Maxient isolés et des notes de réunion qui finissent dans la boîte de réception de quelqu'un.

Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser l'accueil des dossiers, le triage en fonction du niveau de risque, les orientations inter-services et le suivi des résultats, tout en respectant les contrôles d'accès conformes à la loi FERPA.

Vous trouverez ci-dessous un modèle de prompt pour agent IA prêt à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un environnement de travail complet de gestion des dossiers étudiants en quelques minutes. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner les problèmes de coordination que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des équipes d'assistance aux étudiants, le problème n'est pas l'absence de signalements. C'est le fait que ces signalements proviennent d'un trop grand nombre de services déconnectés les uns des autres, ce qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble suffisamment tôt pour réagir efficacement.

À qui s'adresse cette installation de gestion des dossiers étudiants ? Cette installation est conçue pour les équipes CARE, les équipes d'intervention comportementale, les bureaux des doyens des étudiants, les équipes chargées de la conduite des étudiants, le personnel chargé de la coordination du conseil, les gestionnaires de dossiers et les responsables des affaires étudiantes chargés du triage, de l'orientation et du suivi dans plusieurs départements. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui reçoivent déjà des orientations via plusieurs systèmes mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour gérer les risques, les transferts et la visibilité des dossiers.

Le problème : votre équipe CARE gère les situations de crise des étudiants par e-mail et à l'aide de feuilles de calcul

Les professionnels des affaires étudiantes connaissent déjà la réalité. Un membre du corps enseignant soumet un rapport concernant un comportement préoccupant. Un conseiller résident signale un étudiant qui n'a pas quitté sa chambre depuis plusieurs jours. Un rapport au titre du Titre IX est transmis via le portail en ligne. Un conseiller pédagogique remarque qu'un étudiant a cessé de suivre les cours. Chacune de ces signalements est enregistrée dans un système différent, acheminée vers un service différent, et l'équipe CARE ou le BIT est censée avoir une vue d'ensemble lors d'une réunion hebdomadaire qui repose sur ceux qui ont pensé à apporter leurs notes.

La demande ne cesse de croître. Le nombre d'étudiants sollicitant de l'aide auprès des centres d'aide sur les campus a augmenté de près de 40 % entre 2009 et 2015 et a continué d'augmenter jusqu'à la pandémie. L'étude Healthy Minds 2024-2025 a révélé que près de 40 % des étudiants souffrent de dépression modérée à sévère, et 68 % d'entre eux rapportent que leurs difficultés mentales ou émotionnelles ont eu un impact sur leurs résultats scolaires. Ces étudiants ne se présentent pas avec un libellé bien défini. Ils se manifestent sous forme de problèmes de comportement, de plaintes liées au logement, d'avertissements pour résultats scolaires insuffisants et de demandes d'aménagements pour handicap, souvent auprès de plusieurs services simultanément.

Le résultat est prévisible : des démarches redondantes où trois services contactent le même étudiant sans savoir que les autres l'ont déjà fait, des relais manqués entre le service de discipline et le service d'orientation, des plans d'intervention qui n'existent que dans les comptes-rendus de réunion, et aucun suivi systématique pour vérifier si un étudiant orienté a effectivement eu recours aux ressources qui lui ont été proposées.

Comment l'université de Miami a résolu ce problème : Le Centre pour l'exploration et la réussite professionnelles de l'université de Miami a utilisé ClickUp pour gérer plus de 200 évènements étudiants par an avec un taux de réussite de 98 %, mobilisant 19 107 étudiants grâce à des processus standardisés et un suivi centralisé. Michael Turner, directeur adjoint : ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et suivre le bon déroulement des évènements. La plateforme nous a permis de constituer un référentiel de connaissances. ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et suivre le bon déroulement des évènements. La plateforme nous a permis de constituer un référentiel de connaissances.

Cette même valeur s'applique à la gestion des dossiers des élèves. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de discipline ou d'accompagnement, mais de créer une couche opérationnelle visible autour des orientations, des transferts et du suivi. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation fonctionnelle de gestion des dossiers des élèves au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail CARE ou BIT ? Commencez par suivre l'invite ci-dessous et adaptez-la à la structure de votre équipe, au volume d'orientations et aux exigences de conformité.

Cette même valeur s'applique à la gestion des dossiers des élèves. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de discipline ou d'accompagnement, mais de créer une couche opérationnelle visible autour des orientations, des transferts et du suivi. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation fonctionnelle de gestion des dossiers des élèves au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail CARE ou BIT ? Commencez par suivre l'invite ci-dessous et adaptez-la à la structure de votre équipe, au volume d'orientations et aux exigences de conformité.

Cette même valeur s'applique à la gestion des dossiers des élèves. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de discipline ou d'accompagnement, mais de créer une couche opérationnelle visible autour des orientations, des transferts et du suivi. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation fonctionnelle de gestion des dossiers des élèves au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail CARE ou BIT ? Commencez par suivre l'invite ci-dessous et adaptez-la à la structure de votre équipe, au volume d'orientations et aux exigences de conformité.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail CARE ou BIT ? Commencez par suivre les invites ci-dessous et adaptez-les à la structure de votre équipe, au volume d'orientations et aux exigences de conformité.

Invite : Créez votre environnement de travail de gestion des dossiers étudiants avec l'IA

Copiez ces instructions, collez-les dans ClickUp Brain pour créer votre propre « Super Agent » ClickUp, renseignez les informations relatives à votre établissement, et vous obtiendrez un environnement de travail complet pour la gestion des dossiers étudiants, comprenant des flux de travail d'accueil, des cadres d'évaluation des risques, le suivi des orientations et la documentation des résultats.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies de tâches, la logique de triage, les flux de travail soumis à des permissions et les points de contrôle de suivi. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de votre volume de dossiers, de la structure de votre campus et de votre environnement de conformité.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies de tâches, la logique de triage, les flux de travail soumis à des permissions et les points de contrôle de suivi. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de votre volume de dossiers, de la structure de votre campus et de votre environnement de conformité.

Super agent de gestion des dossiers étudiants

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier Super Agent ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail ClickUp.

Une fois votre modèle d'agent généré, l'étape suivante consiste à le transformer en un environnement de travail pratique que votre équipe de gestion des dossiers pourra utiliser au quotidien.

Comment le configurer dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre Espace, rassemblez les données de soutien aux étudiants que votre équipe utilise déjà pour les orientations, les notes de dossier, les alertes précoces, les transferts inter-services et les rapports de conformité. Cela comprend généralement les identifiants des étudiants, les sources d'orientation, les types de préoccupations, les niveaux de risque actuels, les gestionnaires de dossier assignés, l'historique des interventions antérieures, les destinations d'orientation et toute exigence relative au traitement des données en vertu de la FERPA ou du Titre IX. En commençant avec des données d'entrée propres, vous rendez vos automatisations, vos tableaux de bord et vos flux de travail beaucoup plus fiables.

Créez la structure de votre environnement de travail Configurez un espace dédié intitulé « Gestion des dossiers étudiants ». Ajoutez dès le départ quatre dossiers avec des paramètres de permission stricts : « Cas actifs » pour les dossiers ouverts classés par niveau de risque, « Orientations et alertes précoces » pour les nouvelles orientations, les alertes académiques et les auto-orientations en attente d'examen, « Coordination interdépartementale » pour les orientations envoyées aux services d'orientation, aux services aux personnes handicapées, à la commission de discipline, au service Title IX et aux ressources externes, et « Rapports et conformité » pour les rapports agrégés, le suivi Clery, les échéanciers Title IX et les résumés des résultats des dossiers. Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche de dossier Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de dossier afin que chaque dossier d'étudiant contienne les données clés dont votre équipe a besoin pour trier, coordonner et documenter l'accompagnement de manière cohérente. Incluez des champs pour le numéro d'étudiant, la source de l'orientation, le type de préoccupation, le niveau de risque, le gestionnaire de dossier, le statut de divulgation FERPA, la date du dernier contact, les orientations envoyées et le statut du résultat. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et la coordination des dossiers beaucoup plus fiables. Collez la commande dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez la commande ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, la composition de l'équipe, le volume mensuel d'orientations, les exigences de conformité et les outils actuels. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre flux de travail d'accueil, de votre cadre d'évaluation des risques, de votre outil de suivi des orientations et de votre tableau de bord de conformité, puis affinez-la en fonction du processus de gestion des dossiers de votre établissement. Configurez des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour faire avancer le traitement des dossiers des élèves sans suivi manuel constant. Utilisez des règles pour avertir le personnel de garde des cas de crise, signaler les risques lorsque plusieurs orientations s'accumulent, déclencher des tâches de suivi après les réunions, signaler les absences aux rendez-vous d'orientation et planifier des bilans de clôture afin qu'aucun élève ne passe entre les mailles du filet.

Créez un espace dédié intitulé « Gestion des dossiers étudiants ». Ajoutez dès le départ quatre dossiers avec des paramètres de permission stricts : « Dossiers actifs » pour les dossiers en cours classés par niveau de risque, « Orientations et alertes précoces » pour les nouvelles orientations, les alertes académiques et les auto-orientations en attente d'examen, « Coordination inter-services » pour les orientations envoyées vers les services d'orientation, les services aux personnes handicapées, la commission de discipline, le Titre IX et les ressources externes, et « Rapports et conformité » pour les rapports agrégés, le suivi Clery, les échéanciers du Titre IX et les résumés des résultats des dossiers.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de gestion de cas afin que chaque dossier d'étudiant contienne les données clés dont votre équipe a besoin pour trier, coordonner et documenter l'accompagnement de manière cohérente. Incluez des champs pour le numéro d'étudiant, la source de l'orientation, le type de préoccupation, le niveau de risque, le gestionnaire de cas, le statut de divulgation FERPA, la date du dernier contact, les orientations envoyées et le statut du résultat. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et la coordination des cas beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, la composition de l'équipe, le volume mensuel d'orientations, les exigences de conformité et les outils actuels. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre flux de travail d'accueil, de votre cadre d'évaluation des risques, de votre outil de suivi des orientations et de votre tableau de bord de conformité, puis affinez-la en fonction du processus de gestion des dossiers de votre établissement.

Créez des automatisations pour faire avancer le traitement des dossiers des élèves sans suivi manuel constant. Utilisez des règles pour avertir le personnel de garde des cas de crise, signaler les risques lorsque plusieurs orientations s'accumulent, déclencher des tâches de suivi après les réunions, signaler les absences aux rendez-vous d'orientation et planifier des bilans de clôture afin qu'aucun élève ne passe entre les mailles du filet.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : Commencez par un seul flux de travail, tel que l'accueil et le triage ou les orientations inter-services, avant de déployer le système à l'ensemble des opérations CARE ou BIT. Un projet pilote à petite échelle permet à votre équipe d'affiner les modèles, les permissions et la logique d'escalade avant de passer à l'échelle supérieure.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches de gestion des dossiers des étudiants

Ces champs permettent de créer un dossier opérationnel cohérent couvrant l'accueil, le triage, l'orientation, les interventions et les résultats des dossiers.

Champ Type Objectif Identifiant d'étudiant Texte court Identifiant unique de l'étudiant Source de l'orientation Menu déroulant Enseignants, personnel, étudiants, auto-orientation, anonymes Type de problème Menu déroulant Scolarité, comportement, santé mentale, conduite, sécurité, finances, logement Niveau de risque Menu déroulant Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5 Gestionnaire de dossiers Personnes Membre principal de la coordination Statut de l'autorisation FERPA Menu déroulant Enregistré, Non enregistré, Non requis Date du dernier contact Date Dernier contact avec l'étudiant ou le bureau Orientations envoyées Libellés ou relations Accompagnement psychologique, conseil, discipline, Title IX, aide financière, services aux personnes handicapées, ressources externes Statut du résultat Menu déroulant Actif, En cours de suivi, Résolu, Orienté vers un service externe, Retiré Niveau d'urgence Menu déroulant Urgent/Crise, Élevé, Modéré, Faible/Informatif Statut d'engagement Menu déroulant Connecté, Absent, Services refusés, En liste d'attente, En cours Statut du consentement Menu déroulant Consentement de l'étudiant obtenu, consentement limité, aucun consentement requis

📘 À lire également : Découvrez tous les types de champs personnalisés afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation de base pour la gestion des dossiers étudiants

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui assurent le bon déroulement des flux de travail de triage, d'orientation, d'intervention et de suivi sans nécessiter de suivi manuel répétitif.

Quand… Ensuite… Une nouvelle orientation est marquée comme « Immédiate/Crise » Prévenez immédiatement le personnel de garde et le service de sécurité du campus, puis attribuez le dossier au flux de travail de gestion des crises Un élève reçoit une deuxième demande d'orientation alors qu'un dossier est déjà en cours Signalez le dossier pour un examen des doublons et augmentez la priorité de l'évaluation des risques Une orientation a été envoyée, mais l'étudiant n'effectue pas de connexion dans le délai prévu Informez le gestionnaire de dossiers et créez une tâche de suivi Un élève se voit attribuer un niveau de risque 4 ou 5 Déclenchez le flux de travail d'intervention intensive et informez l'ensemble de l'équipe d'intervention Une date de suivi arrive sans qu'aucun contact mis à jour n'ait été enregistré Créez une tâche de suivi et attribuez-la au gestionnaire de dossiers Un dossier est marqué comme « Résolu » Planifiez un point de contrôle pour l'examen de clôture et générez le résumé des résultats

📘 À lire également : Découvrez le fonctionnement des champs personnalisés dans les automatisations

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie de l'assistance aux étudiants

Un agent IA dédié à la gestion des dossiers étudiants n'est pas un chatbot qui donne des conseils aux étudiants. Il s'agit d'un système qui fonctionne au sein de votre espace de travail de gestion de projet et qui prend en charge les tâches de coordination structurées et répétitives que votre équipe CARE effectue actuellement manuellement, notamment l'acheminement des orientations, le suivi des interventions, la gestion des transferts entre services et la documentation permettant de vérifier si les étudiants bénéficient effectivement d'un accompagnement.

Étape du cycle de vie Rôle de l'agent Ce qu'il remplace Prise en charge et triage des dossiers Standardise les orientations, attribue un niveau d'urgence, signale les doublons et achemine les dossiers vers le flux de travail approprié Chaînes d'e-mails, journaux sous forme de feuilles de calcul et notes d'accueil incohérentes Évaluation des risques Suivi des facteurs de risque, mise à jour de la priorité des dossiers et assistance pour l'escalade par niveau Mémoire collective de l'équipe, notation manuelle et conjectures lors des réunions hebdomadaires Orientations inter-services Suivez où les orientations ont été envoyées, si les étudiants ont effectué une connexion et quel suivi est nécessaire Transferts de dossiers disjoints et manque de clarté quant à la propriété entre les services Suivi des interventions Effectue la maintenance d'un échéancier chronologique des actions de sensibilisation, des réunions, des interventions et des décisions relatives aux dossiers Notes enfouies dans les boîtes de réception, les comptes-rendus de réunion ou des dossiers administratifs distincts Conformité et rapports Prend en charge le suivi tenant compte des autorisations, les rapports agrégés et l'échéancier pour les obligations liées à la loi Clery ou au Titre IX Fichiers Excel de rapports distincts et contrôle de conformité réactif Réponse rapide aux alertes Convertit les schémas d'alerte liés aux résultats scolaires et au comportement en dossiers actifs lorsque le risque augmente Des alertes sur un seul canal qui ne sont jamais regroupées pour former une vue d'ensemble

Contrairement aux outils d'IA génériques, il s'agit d'un Super Agent ClickUp qui s'exécute au sein du même environnement de travail où votre équipe gère déjà ses tâches. Chaque action se déroule là où les collaborateurs travaillent déjà. Pas de connexion supplémentaire, pas de système distinct à consulter.

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Adaptations pour différents types d'établissements

Le modèle ci-dessus s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur utilisant ClickUp. Adaptez-le à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche R1 Utilisez l'invite complète telle quelle. Ajoutez des structures d'équipe plus complexes, un volume d'orientation plus important et une coordination plus étroite entre les services d'orientation, de discipline, de logement et de soutien psychologique. Université régionale Conservez la structure complète de gestion des dossiers tout en simplifiant les parcours d'orientation vers des spécialistes lorsque moins de services sont impliqués. Privilégiez des transferts efficaces et des rapports à échelle modérée. Université d'arts libéraux Concentrez-vous sur les interventions personnalisées, la coordination au sein de petites équipes et les transferts de dossiers nécessitant des permissions spécifiques, le tout dans un environnement de soutien aux étudiants très soudé. Établissement d'enseignement supérieur Mettez l'accent sur la prise en charge des étudiants qui font la navette, les préoccupations financières et scolaires, les orientations vers des services communautaires externes et les petites équipes assumant plusieurs rôles. École professionnelle ou de formation Concentrez-vous sur les interventions liées à la progression scolaire, les problèmes d'assiduité, les obstacles liés au logement ou au transport le cas échéant, ainsi que sur la rationalisation des parcours d'orientation.

Gérez les dossiers des élèves en un seul endroit

La gestion des dossiers étudiants devient impossible lorsque les orientations, les notes d'intervention, les alertes précoces et les transferts inter-services sont dispersés dans des systèmes distincts, sans vue opérationnelle partagée. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut transformer l'accueil des dossiers, le triage, le suivi des orientations et le suivi des interventions en un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer votre système de gestion disciplinaire, vos dossiers de suivi ou vos systèmes d'enregistrement institutionnels. Il s'agit plutôt de réduire le travail de coordination qui les entoure, d'améliorer la visibilité sur l'ensemble du processus d'accompagnement et de s'assurer qu'aucun étudiant ne se perde entre les services. Commencez par le modèle ci-dessus, adaptez-le à la structure de votre équipe et à vos exigences de conformité, puis mettez en place une installation que votre équipe pourra réellement utiliser au quotidien.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions

Un agent IA peut-il traiter les informations sur les étudiants protégées par la loi FERPA ?

Oui, à condition de le configurer correctement. L'environnement de travail utilise des permissions basées sur les rôles, de sorte que seuls les membres autorisés de l'équipe CARE peuvent consulter les détails des dossiers. ClickUp prend en charge les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001, l'intégration SSO, ainsi que le chiffrement au repos et en transit. Les permissions au niveau des dossiers peuvent limiter la visibilité à certains membres de l'équipe. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA. Le responsable FERPA de votre établissement doit vérifier les paramètres de permission lors de l'installation.

Cela remplace-t-il Maxient ou d'autres systèmes de gestion de la conduite des élèves ?

Non. Maxient et les plateformes similaires sont des systèmes d'enregistrement des dossiers disciplinaires conçus pour le jugement, les sanctions et la tenue des registres de conformité. L'espace de travail de l'agent IA constitue la couche de coordination et de flux de travail où votre équipe CARE trie les dossiers, effectue le suivi des orientations, documente les interventions et gère les transferts entre services. De nombreux établissements utilisent les deux : Maxient comme système d'enregistrement des dossiers disciplinaires, et ClickUp comme couche opérationnelle pour la coordination de la gestion des dossiers.

En quoi cela facilite-t-il la mise en place de systèmes d'alerte précoce ?

L'agent convertit les déclencheurs d'alerte précoce (absences en cours, baisse des notes, préoccupations du corps enseignant) en tâches de gestion de cas lorsque des tendances indiquent un risque accru. Au lieu qu'un membre du corps enseignant envoie une alerte à un seul conseiller, le système regroupe les alertes avec les signalements comportementaux et d'autres indicateurs pour offrir à l'équipe CARE une vue d'ensemble. Il s'agit de la même approche de coordination que celle utilisée pour d'autres flux de travail de l'enseignement supérieur, tels que la conformité et la gestion des subventions.

Qu'en est-il de la confidentialité des élèves lorsque plusieurs services sont impliqués ?

L'environnement de travail applique un accès « au strict nécessaire » grâce au système de permissions de ClickUp. Un gestionnaire de cas peut consulter l'échéancier complet du dossier. Un interlocuteur du centre de conseil chargé de l'orientation ne voit que le fait qu'une orientation a été effectuée et si l'étudiant a effectué une connexion, sans connaître les détails du comportement en cause. Un membre du corps enseignant ayant signalé le cas initial ne voit que la confirmation que le dossier a été reçu et qu'il est en cours de traitement. Les niveaux de permissions sont conformes à la norme d'intérêt éducatif légitime de la FERPA.

Cette solution est-elle uniquement utile pour les grandes universités disposant d'équipes CARE dédiées ?

Non. Les établissements d'enseignement supérieur de proximité et les petits établissements disposant d'un personnel limité sont ceux qui tirent le plus grand bénéfice du triage automatisé et du suivi des orientations, car ils ont souvent moins de personnel pour assumer davantage de rôles. Un bureau des affaires étudiantes composé de deux personnes bénéficie du même flux de travail structuré, des mêmes procédures d'escalade et de la même piste documentaire qu'une équipe CARE de 15 personnes dans une université de recherche. Le système s'adapte automatiquement en fonction de la taille de votre équipe et du volume d'orientations.