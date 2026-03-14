Comment effectuer le suivi du développement professionnel à l'aide de l'IA

Les organisations américaines dépensent en moyenne 1 254 dollars par employé et par an en formation et développement, mais la plupart des universités continuent de suivre le développement du corps enseignant et du personnel à l'aide de feuilles de calcul, de fils de discussion par e-mail et de classeurs. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser le suivi des plans de développement, les renouvellements de certification, la planification des ateliers, la constitution des dossiers de titularisation et l'allocation budgétaire dans tous les départements.

Vous trouverez ci-dessous une invite d'agent IA prête à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un environnement de travail complet dédié au développement professionnel en quelques minutes. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner le problème de coordination que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des établissements, le problème n'est pas un manque d'activités de développement. Il réside dans le fait que les objectifs, les registres de présence, les certifications, les budgets et les échéanciers d'évaluation sont dispersés dans différents endroits, de sorte que personne n'a une vue d'ensemble fiable de la progression réalisée.

À qui s'adresse cette installation de développement professionnel : cette installation est conçue pour les centres de développement du corps enseignant, les équipes RH et de formation, le personnel du bureau du vice-recteur, les directeurs de département, les doyens et les administrateurs chargés du suivi de l'évolution professionnelle des enseignants et du personnel. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui proposent déjà des programmes de développement mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour gérer les forfaits, les présences, les certifications, les évaluations et le financement.

Le problème : votre centre de développement du corps enseignant assure le suivi de l'évolution professionnelle sur la base de la confiance

Si vous gérez le développement professionnel au sein d'une université, vous connaissez déjà les défis que cela représente. Les portfolios relatifs à la titularisation et à la promotion des enseignants sont stockés sur des disques partagés dont personne ne s'occupe. La participation aux ateliers est consignée dans des feuilles de présence qui ne sont jamais numérisées. Les crédits de formation continue sont dispersés dans les boîtes de réception individuelles. Et lorsque les organismes d'accréditation demandent des preuves d'un développement systématique du corps enseignant, votre équipe doit se démener pour rassembler ces informations à partir d'une douzaine de sources disparates.

L'ampleur du problème ne saurait être surestimée. Environ 75 % de tous les enseignants des collèges et universités sont des enseignants contractuels, à temps partiel ou à temps plein sans possibilité de titularisation, et la plupart des établissements ne disposent d'aucun système centralisé pour suivre leur évolution professionnelle. Même les enseignants titulaires ne reçoivent en moyenne que 47 heures de formation par an, et sans système permettant de consigner ce qui a été achevé, ce qui est en attente et ce qui est en retard, la planification du développement devient réactive plutôt que stratégique.

Résultat : les enseignants en voie de titularisation manquent les dates limites pour leurs portfolios, les certifications du personnel expirent sans que personne ne s'en aperçoive, les demandes de congé sabbatique s'accumulent sans aucune visibilité sur la couverture des services, et les doyens ne peuvent pas présenter de rapports sur les investissements en matière de développement car les données ne sont pas centralisées.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : L'université Wake Forest a regroupé des équipes issues de plateformes cloisonnées au sein d'un seul système à l'aide des tableaux de bord ClickUp, permettant ainsi la création de rapports en temps réel et une coordination interdépartementale. Morey Graham, directeur du projet « Services aux anciens élèves et aux donateurs » : Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un même système et disposer d'une visibilité sur les données essentielles. Cela permet à nos différentes équipes de présenter des rapports sur la progression, d'identifier les problèmes liés à la charge de travail et aux capacités, et de planifier de manière plus précise. Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un même système et disposer d'une visibilité sur les données essentielles. Cela permet à nos différentes équipes de rendre compte des progrès réalisés, d'identifier les problèmes liés à la charge de travail et aux capacités, et de planifier de manière plus précise.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes existants, mais de créer une couche opérationnelle commune autour d'eux. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de développement professionnel au sein de votre plateforme de gestion de projet.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes existants, mais de créer une couche opérationnelle commune autour d'eux. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de développement professionnel au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Consigne : Créez votre environnement de travail de suivi du développement professionnel avec l'IA

Copiez cette invite, collez-la dans ClickUp Brain pour créer votre propre « Super Agent » ClickUp, renseignez les informations relatives à votre établissement, et vous obtiendrez un espace de travail complet dédié au développement professionnel, comprenant des tableaux de suivi, des calendriers de certification, des règles d'automatisation et des flux de travail associés.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies de tâches, le suivi des jalons, la logique de renouvellement et les points de contrôle de développement. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction du type de votre établissement, des catégories de rôles et des priorités de développement.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies de tâches, le suivi des jalons, la logique de renouvellement et les points de contrôle de développement. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction du type de votre établissement, des catégories de rôles et des priorités de développement.

Super Agent, créateur d'environnements de travail pour le développement du corps enseignant

Consigne :

→ Prêt à créer votre premier Super Agent de gestion des subventions ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Comment le configurer dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre Espace, rassemblez les informations de développement professionnel que votre établissement utilise déjà dans les domaines des affaires professorales, des ressources humaines, de la direction académique et du développement du personnel. Cela comprend généralement les plans de développement individuels, les calendriers d'ateliers, les dossiers de certification, les échéanciers de titularisation et de promotion, les registres de publication et les allocations budgétaires pour le développement professionnel. En commençant avec des données de base propres, vous rendez vos automatisations, vos tableaux de bord et vos flux de travail beaucoup plus fiables.

Créez la structure de votre environnement de travail Configurez un espace dédié intitulé Développement du corps enseignant et du personnel. Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de développement professionnel : Plans de développement pour les plans de développement individuels basés sur les rôles, Ateliers et formations pour la planification des évènements et le suivi des présences, Diplômes et certifications pour la gestion de la conformité et des renouvellements, et Ancienneté et promotion pour le suivi des jalons, la collecte de documents et les flux de travail d'évaluation. Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche de développement Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de développement afin que chaque activité, certification et étape d'évaluation incluent les données clés dont votre équipe a besoin pour gérer les progrès et la conformité. Ajoutez des champs pour l'identifiant de l'employé, le type de poste, le service, le domaine de compétence, la valeur en crédits de formation continue (CEU) ou en crédits, la date d'expiration de la certification, la source de financement et le statut de remboursement. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et les rapports de développement beaucoup plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, le nombre d'enseignants et d'employés, le nombre de départements, le cycle d'évaluation et le budget de développement professionnel. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos modèles de PDI, de votre calendrier de certification, de votre outil de suivi du dossier de titularisation et de vos flux de travail budgétaires, puis adaptez-les à la structure de votre établissement. Configurez des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour assurer la continuité du travail de développement professionnel sans suivi manuel constant. Utilisez des règles pour déclencher des rappels de renouvellement de certification, lancer des tâches de préparation aux jalons de l'ancienneté, enregistrer le statut de la présence aux ateliers, planifier les bilans annuels de développement et signaler les seuils budgétaires avant que les fonds ne soient trop bas.

Créez un espace dédié intitulé Développement du corps enseignant et du personnel. Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de développement professionnel : Plans de développement pour les plans de développement individuels basés sur les rôles, Ateliers et formations pour la planification des évènements et le suivi des présences, Diplômes et certifications pour la gestion de la conformité et des renouvellements, et Ancienneté et promotion pour le suivi des jalons, la collecte de documents et les flux de travail d'évaluation.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de développement afin que chaque activité, certification et jalon incluent les données clés dont votre équipe a besoin pour gérer les progrès et la conformité. Intégrez des champs pour l'identifiant de l'employé, le type de poste, le service, le domaine de compétence, la valeur en crédits de formation continue (CEU) ou en crédits, la date d'expiration de la certification, la source de financement et le statut de remboursement. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et les rapports de développement beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, le nombre d'enseignants et d'employés, le nombre de départements, le cycle d'évaluation et le budget de développement professionnel. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos modèles de PDI, de votre calendrier de certification, de votre outil de suivi du dossier de titularisation et de vos flux de travail budgétaires, puis adaptez-la à la structure de votre établissement.

Créez des automatisations pour faire avancer le travail de développement professionnel sans suivi manuel constant. Utilisez des règles pour déclencher des rappels de renouvellement de certifications, lancer des tâches de préparation aux jalons de l'ancienneté, enregistrer le statut de la présence aux ateliers, planifier les bilans annuels de développement et signaler les seuils budgétaires avant que les fonds ne soient trop bas.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail dédié à la gestion des subventions dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : Commencez par un public ciblé, comme les enseignants en voie de titularisation, les enseignants vacataires ou les certifications du personnel, avant de déployer le système à l'échelle de l'établissement. Un projet pilote à petite échelle permet à votre équipe d'affiner les modèles, les permissions et les règles d'automatisation avant de passer à une mise en œuvre à plus grande échelle.

Champs personnalisés recommandés pour le suivi du développement professionnel

Ces champs permettent de créer un historique opérationnel cohérent couvrant les plans de développement, les ateliers, les certifications, les jalons de l'ancienneté, les publications et les budgets de développement professionnel.

Champ Type Objectif Identifiant de l'employé Texte court Identifiant unique du corps enseignant ou du personnel Type de rôle Menu déroulant Professeurs en voie de titularisation, professeurs hors titularisation, professeurs vacataires, personnel administratif, personnel non enseignant Département Menu déroulant Unité académique ou administrative Domaine de compétence Menu déroulant Enseignement, recherche, services, leadership, conformité, technologie Valeur en crédits CEU/crédits Nombre Crédits de développement professionnel ou valeur de la formation continue Expiration des certifications Date Date d'expiration de la certification ou de la formation Source budgétaire Menu déroulant Financement institutionnel, subventions, bourses externes, allocation départementale Statut du remboursement Menu déroulant Non soumis, soumis, approuvé, remboursé Vérifier les jalons Menu déroulant Évaluation de troisième année, titularisation, promotion, évaluation post-titularisation, évaluation annuelle du développement Statut des preuves Menu déroulant Non commencé, en cours, justificatifs fournis, vérifié, achevé

📘 À lire également : Découvrez tous les types de champs personnalisés afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation de base pour le suivi du développement professionnel

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de faire avancer les plans de développement, les certifications et les flux de travail d'évaluation sans avoir à effectuer de suivi manuel répétitif.

Quand… Ensuite… Une certification expire dans 90 jours Créez une tâche de renouvellement et attribuez-la à l'employé Une certification expire dans 30 jours Signalez le cas au supérieur hiérarchique et marquez le dossier comme « À risque ». Il reste 12 mois avant le jalon de titularisation ou de promotion Créez la checklist pour la préparation du portfolio et attribuez les sous-tâches requises Le statut de participation à un atelier est marqué comme « Participé » Enregistrez l'achevement dans l'historique de développement de la personne et déclenchez une évaluation post-évènement La date du point de contrôle de l'évaluation annuelle approche Créez une tâche d'auto-évaluation et informez l'employé et son supérieur hiérarchique Une personne dépasse 80 % de son allocation annuelle de développement professionnel Informez le responsable du service et signalez l'enregistrement budgétaire pour révision

📘 À lire également : Découvrez comment fonctionnent les champs personnalisés dans les automatisations

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la démonstration ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie du développement professionnel

Un agent IA dédié au développement professionnel n'est pas un chatbot qui répond à des questions sur les conditions de titularisation. Il s'agit d'un système qui fonctionne au sein de votre environnement de travail de gestion de projet et qui effectue le travail structuré et répétitif que votre centre de développement du corps enseignant réalise actuellement manuellement : suivi des certifications, compilation des checklists de portfolio, enregistrement de la participation aux ateliers et signalement des échéances.

Étape du cycle de vie Ce que l'agent fait Ce qu'il remplace Définition d'objectifs Structure les plans de développement individuels à l'aide de modèles spécifiques à chaque rôle, lie les objectifs aux priorités institutionnelles et définit des jalons clés Discussions annuelles de définition des objectifs sans système de suivi Gestion des évènements Créez des tâches d'atelier avec suivi des inscriptions, gestion de la capacité, listes d'attente et évaluations post-évènement Feuilles de présence, réponses manuelles par e-mail et suivi des présences non enregistrées Suivi des certifications Surveille les dates d'expiration des certifications, envoie des alertes de renouvellement 90, 60 et 30 jours avant l'échéance, et signale les certifications expirées au service des ressources humaines Des feuilles de calcul mises à jour une fois par an (si tant est qu'elles le soient) Constitution d'un portfolio Crée des checklists pour la titularisation et les promotions 12 mois avant les dates limites, et assure le suivi des envois de documents à chaque étape de l'évaluation Collecte frénétique de documents dans les mois précédant l'évaluation Rapports Génère des résumés au niveau des départements et de l'établissement sur les activités de développement, l'utilisation du budget et la conformité des certifications Compilation manuelle des rapports pour les visites d'accréditation Gestion budgétaire Suit les allocations de formation professionnelle au niveau individuel et départemental, signale les dépassements de budget et gère les flux de travail de remboursement Demandes de remboursement par e-mail et suivi via tableur

Adaptations pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur utilisant ClickUp. Adaptez-la à votre établissement :

Type d'établissement Principales modifications Université de recherche de catégorie R1 (plus de 500 enseignants) Ajoutez le suivi des publications et des subventions comme indicateurs de développement principaux. Intégrez des flux de travail de demande de congé sabbatique. Mettez l'accent sur les tableaux de bord de la productivité de la recherche et le suivi de la collaboration entre co-chercheurs principaux (co-PI) entre les départements. Université de niveau R2 (200 à 500 enseignants) Équilibrez le suivi de l'enseignement et de la recherche. Simplifiez le suivi des publications en les comptabilisant sur une base annuelle. Ajoutez l'engagement communautaire comme domaine de compétence en matière de développement. Établissement principalement de premier cycle (50 à 200 enseignants) Mettez l'accent sur le développement pédagogique : planification des observations par les pairs, projets de refonte des cours, formation pédagogique. Simplifiez le suivi des activités de recherche. Ajoutez le mentorat des étudiants à la liste des activités suivies. Établissement d'enseignement supérieur communautaire (nombreux enseignants vacataires) Concentrez-vous sur l'intégration des enseignants vacataires et le suivi des formations de conformité. Ajoutez des parcours de double inscription et de certification professionnelle. Simplifiez-vous en vous concentrant sur les certifications essentielles : FERPA, Title IX, ADA, licence professionnelle. École professionnelle (certifications sectorielles) Remplacez le suivi de l'ancienneté par la gestion des certifications professionnelles. Ajoutez le suivi de la participation au comité consultatif des employeurs. Concentrez-vous sur la maintenance des certifications professionnelles actuelles et le renouvellement des licences professionnelles.

Gérez le suivi du développement professionnel en un seul endroit

Le suivi du développement professionnel devient ingérable lorsque les objectifs, les certifications, les comptes rendus d'ateliers, les jalons d'évaluation et les budgets sont dispersés dans des feuilles de calcul, des boîtes de réception et des disques partagés distincts. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut regrouper la planification du développement, les renouvellements de certification, le suivi du dossier de titularisation, la gestion des ateliers et le contrôle du budget de développement professionnel au sein d'un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer votre LMS, votre SIRH ou vos systèmes d'archivage institutionnels. Il s'agit plutôt de réduire le travail de coordination qui les entoure, d'améliorer la visibilité entre les services et de veiller à ce que l'évolution professionnelle ne dépende pas de la mémoire, d'un suivi manuel ou de documents manquants. Commencez par le modèle ci-dessus, adaptez-le au cycle d'évaluation et aux priorités de développement de votre établissement, puis mettez en place une installation que votre équipe pourra réellement utiliser au quotidien.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur le suivi du développement professionnel à l'aide de l'IA

Oui. L'agent ne prend pas de décisions concernant la titularisation. Il veille au bon déroulement du processus : création de checklists au moment opportun, suivi des envois de documents à travers les étapes de révision et relance lorsque les délais approchent. Les comités de faculté évaluent toujours les portfolios, mais ils n'ont plus à courir après les documents manquants ni à se demander si quelqu'un a bien envoyé ses lettres d'évaluation externes.

L'invite comprend une variable de type de rôle qui vous permet de créer des modèles de plans de développement et des flux de travail de suivi distincts pour différentes catégories d'employés. Les exigences spécifiques aux syndicats (heures de développement professionnel prévues par contrat, niveaux de financement négociés, documentation relative aux griefs) peuvent être intégrées au modèle correspondant à ce type de rôle sans affecter les autres suivis.

ClickUp détient les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001 et prend en charge l'authentification unique (SSO), les permissions basées sur les rôles, ainsi que le chiffrement au repos et en transit. Les plans de développement individuels peuvent être restreints afin que seuls l'employé, son supérieur hiérarchique et les RH y aient accès. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA.

Non. Un établissement d'enseignement supérieur comptant 50 enseignants vacataires tire autant profit des alertes d'expiration des certifications et du suivi de la conformité qu'un établissement de recherche de premier rang (R1) comptant 2 000 enseignants. Les variables de l'interface s'adaptent à la taille de votre établissement. Les petits établissements obtiennent souvent un retour sur investissement plus rapide, car ils remplacent des processus entièrement manuels.

Votre LMS (Canva, Blackboard) assure le suivi des cours dispensés aux étudiants. Votre SIRH (Banner, Workday, PeopleSoft) gère les dossiers d'emploi. Aucun de ces deux systèmes n'est conçu pour suivre en un seul endroit les objectifs de développement professionnel, la participation aux ateliers, la constitution de portfolios et l'allocation du budget de développement professionnel. ClickUp, associé à un agent IA, constitue la couche opérationnelle qui relie ces activités. Il s'intègre également parfaitement aux flux de travail de gestion des subventions pour les enseignants dont les plans de développement incluent des objectifs de financement de la recherche.