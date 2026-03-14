Comment faire pour assurer la conformité aux normes d'accréditation grâce à l'IA

Les établissements américains consacrent environ 27 milliards de dollars par an à la mise en conformité avec la réglementation fédérale, l'accréditation constituant à elle seule la charge administrative la plus importante en dehors de la recherche. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser la collecte des pièces justificatives, suivre les cycles d'évaluation, coordonner les échéanciers d'auto-évaluation et organiser la logistique des visites sur site, transformant ainsi des mois de préparatifs dispersés en flux de travail structurés et traçables.

Vous trouverez ci-dessous une instruction prête à l'emploi pour un agent IA que vous pouvez coller dans ClickUp afin de créer en quelques minutes un environnement de travail complet dédié à la conformité en matière d'accréditation. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner la dispersion opérationnelle que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des établissements, le problème ne réside pas dans un manque de normes ou de documentation. Il tient plutôt au fait que les preuves, les données d'évaluation, les ébauches d'auto-évaluation et les échéanciers de révision sont dispersés entre des disques partagés, des feuilles de calcul et la mémoire institutionnelle, au lieu d'être regroupés dans un flux de travail unique et visible.

À qui s'adresse cette installation de conformité aux normes d'accréditation ? Cette installation est destinée aux responsables des relations avec les organismes d'accréditation, au personnel du bureau du vice-recteur, aux équipes chargées de l'efficacité institutionnelle, aux coordinateurs de l'évaluation, aux responsables de la recherche institutionnelle et aux administrateurs universitaires chargés de coordonner le travail lié au renouvellement de l'accréditation, à l'amélioration continue et à l'accréditation des programmes. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui disposent déjà de systèmes de documentation, mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour gérer la collecte des données, les cycles d'évaluation et la préparation des visites sur place.

Le problème : votre équipe chargée de l'accréditation croule sous les classeurs et les disques partagés dans lesquels personne ne s'y retrouve

Si vous avez déjà dirigé une auto-évaluation, vous savez exactement comment cela se passe. Le cycle de réaccréditation de votre établissement revient tous les 8 à 10 ans, et soudain, tous les départements universitaires se démènent pour trouver les données d’évaluation, les documents d’examen des programmes et les preuves d’amélioration continue qui auraient dû être collectées depuis le début. La « salle des preuves » est un mélange de dossiers Google Drive, de sites SharePoint, de classeurs et de la mémoire institutionnelle de celui ou celle qui se trouvait par hasard dans le bureau du vice-recteur il y a cinq ans.

Les chiffres le confirment. Une étude phare menée par l'université Vanderbilt a révélé que la mise en conformité réglementaire coûte 27 milliards de dollars par an au secteur de l'enseignement supérieur, l'accréditation représentant la charge médiane la plus élevée parmi tous les domaines réglementaires non liés à la recherche. Les organismes d'accréditation régionaux tels que HLC, SACSCOC et MSCHE disposent chacun de leurs propres cadres normatifs, et les établissements proposant des programmes professionnels doivent en outre se conformer aux exigences d'ABET, d'AACSB, de CCNE et de dizaines d'autres organismes d'accréditation spécifiques. Par ailleurs, selon une analyse récente, les organismes d'accréditation nationaux ont sanctionné 287 établissements (14 % de ceux qu'ils accréditent) et les organismes régionaux 125 établissements (4 %), ce qui prouve que les enjeux ne sont pas purement théoriques.

Le coût réel n'est pas seulement financier. Ce sont les enseignants qui passent des semaines à rédiger des rapports au lieu d'enseigner. Ce sont les coordinateurs de l'évaluation qui doivent courir après les chefs de département pour obtenir des données qui devraient suivre un flux automatique. C'est le bureau de la recherche institutionnelle qui doit établir des rapports sur mesure pour chaque organisme d'accréditation, car rien n'est standardisé.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : Le campus CU Anschutz de l'université du Colorado a remplacé cinq systèmes hérités par ClickUp pour plus de 170 utilisateurs au sein de son équipe informatique centralisée. La création manuelle de rapports a été réduite à zéro. Anna Alex, directrice des services technologiques du campus : Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques. C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de conformité formels, mais de réduire le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de conformité aux normes d'accréditation opérationnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail d'accréditation ? Commencez par l'invite ci-dessous et adaptez-la à la composition de vos organismes d'accréditation, à l'échéancier de renouvellement et à la structure des éléments justificatifs.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : Le campus CU Anschutz de l'université du Colorado a remplacé cinq systèmes hérités par ClickUp pour plus de 170 utilisateurs au sein de son équipe informatique centralisée. La création manuelle de rapports a été réduite à zéro. Anna Alex, directrice des services technologiques du campus : Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques. Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de conformité formels, mais de réduire le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de conformité aux normes d'accréditation opérationnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail d'accréditation ? Commencez par l'invite ci-dessous et adaptez-la à la composition de vos organismes d'accréditation, à l'échéancier de renouvellement et à la structure des éléments justificatifs.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes de conformité formels, mais de réduire le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de conformité aux normes d'accréditation opérationnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail d'accréditation ? Commencez par l'invite ci-dessous et adaptez-la à la composition de vos organismes d'accréditation, à l'échéancier de renouvellement et à la structure des éléments justificatifs.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail d'accréditation ? Commencez par l'invite ci-dessous et adaptez-la à la composition de vos organismes d'accréditation, à l'échéancier de renouvellement et à la structure des éléments justificatifs.

Le défi : Créez votre environnement de travail dédié à la conformité en matière d'accréditation grâce à l'IA

Copiez cette invitation, collez-la dans ClickUp Brain pour créer votre propre « Super Agent » ClickUp, complétez les informations relatives à votre établissement, et vous obtiendrez un espace de travail complet dédié au suivi de l'accréditation, comprenant la mise en correspondance des normes, des flux de travail pour la collecte de preuves, des calendriers des cycles d'évaluation et des checklists pour la préparation des visites sur site.

Ce document devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies des tâches, la propriété des données, les jalons de révision et les points de contrôle de conformité. Votre équipe pourra ensuite le personnaliser en fonction de votre organisme d'accréditation, de votre cycle de renouvellement et du nombre d'évaluations de programmes.

Super-agent chargé de la conformité en matière d'accréditation

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier « Super Agent » de gestion des subventions ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Comment configurer les paramètres dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre Espace, rassemblez les informations que votre équipe utilise déjà pour gérer les démarches d'accréditation. Il s'agit généralement des cadres normatifs, des inventaires de données justificatives, des calendriers d'évaluation, des plans des sections d'auto-évaluation, des échéanciers des prochains examens et des documents de planification des visites sur site. En commençant avec des données de base fiables, vous optimiserez considérablement l'efficacité de vos automatisations, de vos tableaux de bord et de vos flux de travail liés aux données justificatives.

Créez la structure de votre environnement de travail. Configurez un espace dédié intitulé « Accréditation et conformité ». Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de vie de l'accréditation : « Accréditation régionale » pour la mise en correspondance des normes, l'inventaire des preuves, les chapitres d'auto-évaluation et la préparation des visites sur site ; « Accréditations programmatiques » pour les preuves et les échéanciers spécifiques à chaque organisme d'accréditation ; « Évaluation et amélioration continue » pour le suivi des résultats d'apprentissage des étudiants, les rapports d'évaluation et les éléments à prendre ; et « Calendrier de conformité » pour les échéances annuelles, les jalons de renouvellement et les renouvellements d'autorisation d'État. Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche d'accréditation. Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches d'accréditation afin que chaque norme, élément de preuve et section descriptive contienne les données essentielles dont votre équipe a besoin pour gérer la conformité. Prévoyez des champs pour l'organisme d'accréditation, la norme ou le critère, le statut de la preuve, le propriétaire de la preuve, la date de la dernière vérification, l'année du cycle, le niveau de risque et l'affectation à un chapitre ou à une section. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des preuves bien plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain. Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez les variables, notamment le nom de l'établissement, l'organisme d'accréditation régional, l'année de renouvellement, la taille de l'équipe, le nombre de programmes et la phase actuelle. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos tableaux de correspondance des normes, de votre système de suivi des évaluations, de votre échéancier d'auto-évaluation et de votre calendrier de conformité, puis adaptez-la à la structure d'accréditation de votre établissement. Mettre en place des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations afin d'assurer la continuité du processus d'accréditation sans nécessiter un suivi manuel constant. Utilisez des règles pour signaler les pièces justificatives périmées, relancer les délais de rédaction des rapports d'auto-évaluation, déclencher les tâches de préparation des visites sur site, avertir les propriétaires lorsque la documentation relative aux normes n'est pas à jour, et mettre en évidence les cycles d'évaluation en retard avant qu'ils ne donnent lieu à des constatations.

Créez un espace dédié intitulé « Accréditation et conformité ». Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle d'accréditation : « Accréditation régionale » pour la mise en correspondance des normes, l'inventaire des éléments justificatifs, les chapitres de l'auto-évaluation et la préparation des visites sur site ; « Accréditations programmatiques » pour les éléments justificatifs et les échéanciers propres à chaque organisme d'accréditation ; « Évaluation et amélioration continue » pour le suivi des acquis d'apprentissage des étudiants, les rapports d'évaluation et les mesures à prendre ; et « Calendrier de conformité » pour les échéances annuelles, les jalons de la reconduction de l'accréditation et les renouvellements des autorisations d'État.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches d'accréditation afin que chaque norme, élément de preuve et section descriptive contienne les données essentielles dont votre équipe a besoin pour gérer la conformité. Prévoyez des champs pour l'organisme d'accréditation, la norme ou le critère, le statut de la preuve, le propriétaire de la preuve, la date de la dernière vérification, l'année du cycle, le niveau de risque et l'affectation au chapitre ou à la section. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des preuves bien plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez les variables, notamment le nom de votre établissement, l'organisme d'accréditation régional, l'année de renouvellement, la taille de l'équipe, le nombre de programmes et la phase actuelle. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos tableaux de correspondance des normes, de votre système de suivi des évaluations, de votre échéancier d'auto-évaluation et de votre calendrier de conformité, puis adaptez-la à la structure d'accréditation de votre établissement.

Créez des automatisations pour assurer la continuité du travail d'accréditation sans nécessiter un suivi manuel constant. Utilisez des règles pour signaler les pièces justificatives périmées, relancer les délais de rédaction des rapports d'auto-évaluation, déclencher les tâches de préparation des visites sur site, avertir les propriétaires lorsque la documentation relative aux normes n'est pas à jour, et mettre en évidence les cycles d'évaluation en retard avant qu'ils ne donnent lieu à des constatations.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail dédié à la gestion des subventions dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : Commencez par un seul organisme d'accréditation ou un seul flux de travail d'accréditation, comme la mise en correspondance des normes régionales ou le suivi du cycle d'évaluation, avant de déployer le système à l'ensemble de votre portefeuille d'accréditations. Un projet pilote à petite échelle permet à votre équipe d'affiner la structure des tâches, la propriété des données et les processus de révision avant de passer à une mise en œuvre à plus grande échelle.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches liées à la conformité en matière d'accréditation

Ces champs permettent de constituer un dossier opérationnel cohérent couvrant la mise en correspondance des normes, la collecte de données, les rapports d'évaluation, la rédaction du rapport d'auto-évaluation et la préparation des visites sur place.

Champ Type Objectif Organisme d'accréditation Menu déroulant HLC, SACSCOC, MSCHE, NECHE, NWCCU, WSCUC, ABET, AACSB, CCNE et autres Norme/Critère Texte court Identifiant de la norme, du critère ou de l'exigence de l'organisme d'accréditation Statut des données Menu déroulant Collecté, En cours, Manquant, À mettre à jour Propriétaire de la preuve Menu déroulant ou Personnes Service ou bureau responsable de l'objet Date de la dernière vérification Date Date de validation des données la plus récente Année du cycle Menu déroulant Année du cycle d'examen ou de rapports en cours Niveau de risque Menu déroulant Faible, Moyen, Élevé, Critique Chapitre/Section Menu déroulant Devoir portant sur un chapitre d'autoformation ou une section de rapport Phase de révision Menu déroulant Planification, rédaction, révision, finalisation, préparation de la visite sur place Objet associé Relation Lier les données probantes, les rapports, les recommandations ou les éléments à prendre en compte liés à la même norme

📘 À lire également : Découvrez tous les types de champs personnalisés afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation essentiels pour la conformité aux exigences d'accréditation

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de faire avancer les dossiers, les rapports et les échéances sans avoir à effectuer de suivis manuels répétitifs.

Quand… Et puis… Les données n'ont pas été vérifiées au cours des deux dernières années universitaires Modifier le statut en « À mettre à jour » et en informer le propriétaire des données Il reste 14 jours avant la date limite pour la section d'autoformation Envoyer un rappel à l'auteur et au relecteur désignés Un critère de conformité est marqué comme « manquant » Créer une tâche de collecte de preuves et l'attribuer au service compétent Un programme n'a pas achevé son cycle d'évaluation dans les délais impartis Marquer comme en retard et en informer le coordinateur des évaluations Il reste 90 jours avant la visite sur place Créer la structure des tâches de préparation de la visite sur site et désigner les propriétaires logistiques Tous les éléments justificatifs requis pour une norme sont marqués comme « Réunis » Modifier le statut de préparation en « Prêt pour examen » et en informer le responsable de l'accréditation

📘 À lire également : Découvrez comment fonctionnent les champs personnalisés dans les automatisations

Ce que couvre l'agent tout au long du cycle de vie de l'accréditation

Un agent IA dédié à la conformité en matière d'accréditation n'est pas un chatbot qui se contente de résumer les normes d'accréditation. Il s'agit d'un système intégré à votre environnement de travail de gestion de projet qui se charge des tâches structurées et répétitives que votre équipe d'accréditation effectue actuellement manuellement : suivi des justificatifs, gestion des échéances, coordination des rapports descriptifs et signalement des lacunes avant qu'elles ne se transforment en constatations.

Étape du cycle de vie Le rôle de l'agent Ce qu'il remplace Correspondance des normes Permet de dresser un inventaire complet de toutes les normes et de tous les critères applicables à l'ensemble des organismes d'accréditation, en les liant aux pièces justificatives requises et aux responsables désignés Des feuilles de calcul créées manuellement qui deviennent obsolètes quelques mois seulement après leur création Collecte des preuves Suivi du statut des preuves pour chaque norme, signalement des éléments manquants ou obsolètes, notification automatique aux services concernés Des chaînes d'e-mails demandant : « Quelqu'un aurait-il les données d'évaluation de 2023 ? » Suivi des évaluations Gère les cycles d'évaluation des SLO au niveau des programmes, avec une documentation sur l'amélioration continue sur plusieurs années des feuilles de calcul au niveau des départements qui ne sont jamais regroupées pour afficher une vue globale de l'établissement Coordination de l'autoformation Attribue les chapitres aux auteurs, assure le suivi des ébauches tout au long du processus de révision par les pairs et veille au respect des délais en mettant en place des procédures d'escalade Un Google Doc partagé avec 47 contributeurs et sans propriété clairement identifiée Préparation de la visite sur place Génère des checklists logistiques, des points de discussion pour les parties prenantes, des index des salles de conservation des preuves et des calendriers de visites simulées Trois mois de panique et de nuits blanches avant l'arrivée de l'équipe visiteuse Amélioration continue Consigne les réponses de l'institution aux recommandations antérieures, relie les conclusions des évaluations aux décisions budgétaires et produit des rapports annuels sur la qualité Une mémoire institutionnelle qui s'en va avec le départ des employés

Vous souhaitez découvrir comment fonctionnent les Super Agents dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la démonstration ci-dessous pour voir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Variations selon les types d'établissements

L'invite ci-dessus s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent ClickUp. Adaptez-la à votre établissement :

Type d'établissement Principales modifications Université de recherche de catégorie R1 (plus de 20 accréditations de programmes) Utilisez l'invite complète telle quelle. Créez des rubriques distinctes pour chaque organisme d'accréditation des programmes. Prévoyez des références croisées complexes entre les éléments justificatifs au niveau de l'établissement et ceux au niveau du programme. Intégrez les aspects relatifs à la conformité en matière de recherche (comité d'éthique, IACUC) lorsque les organismes d'accréditation font référence à des normes de recherche. Université de catégorie R2 (10 à 20 accréditations de programmes) Regroupez le suivi des accréditations programmatiques dans une liste unique, avec des vues spécifiques à chaque organisme d'accréditation. Allégez la checklist pour la préparation des visites sur site afin de l'adapter à des équipes de visite plus restreintes. Concentrez la documentation relative à l'amélioration continue sur vos cinq principaux organismes d'accréditation. Établissement principalement de premier cycle (3 à 10 accréditations de programmes) Simplifier la mise en correspondance des normes avec celles de l'organisme d'accréditation régional et de 3 à 5 organismes d'accréditation de programmes. Privilégier les données relatives à l'enseignement et à l'apprentissage plutôt que les résultats de la recherche. Ajouter un volet de suivi du développement professionnel du corps enseignant lié aux résultats des évaluations. Établissement d'enseignement supérieur de cycle court (1 à 5 accréditations de programmes) Mettre l'accent sur les exigences du HLC ou des organismes d'accréditation régionaux, ainsi que sur les accréditations des programmes professionnels et techniques. Ajouter un suivi de la conformité aux dispositions de la loi Perkins V et aux indicateurs de développement de la main-d'œuvre. Simplifier la coordination des auto-évaluations pour les petites équipes. Remplacer les données fondées sur la recherche par des indicateurs de réussite des étudiants et de transfert. École professionnelle (1 à 3 accréditations de programme) Mettre l'accent sur les exigences des organismes nationaux d'accréditation (ACCSC, COE) ainsi que sur la conformité aux normes des commissions d'agrément des États. Remplacer l'évaluation des objectifs d'apprentissage (SLO) par le suivi du taux de placement, du taux de réussite aux examens d'agrément et de la satisfaction des employeurs. Ajouter le suivi de la conformité en matière d'emploi rémunérateur et du Titre IV.

Gérer la conformité en matière d'accréditation en un seul endroit

Le travail d'accréditation s'enlise lorsque les pièces justificatives, les résultats d'évaluation, les ébauches d'auto-évaluation et les détails logistiques des visites sur site sont dispersés dans différents dossiers, boîtes de réception et mémoires institutionnelles. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut regrouper la mise en correspondance des normes, la collecte des pièces justificatives, le suivi du cycle d'évaluation et la préparation à l'accréditation au sein d'un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer votre plateforme d'évaluation ou votre référentiel de documents. Il s'agit plutôt de réduire le travail de coordination qui y est associé, d'améliorer la visibilité sur les exigences des organismes d'accréditation et de veiller à ce que les éléments justificatifs restent à jour bien avant l'échéance des renouvellements d'accréditation. Commencez par l'invite ci-dessus, adaptez-la à vos différents organismes d'accréditation et à votre cycle de rapports, puis mettez en place une installation que votre équipe pourra réellement utiliser au quotidien.

Foire aux questions sur la conformité en matière d'accréditation grâce à l'IA

Non. Les agents IA automatisent les aspects opérationnels de l'accréditation : suivi des pièces justificatives, gestion des échéances, coordination des projets de rapport et signalement des lacunes. Le travail de fond, qui consiste à rédiger les rapports, à interpréter les résultats de l'évaluation et à prendre des décisions en matière d'amélioration institutionnelle, nécessite toujours un jugement humain. L'agent veille à ce que rien ne passe entre les mailles du filet, afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail intellectuel que les accréditeurs évaluent réellement.

L'interface de saisie crée des structures de suivi distinctes pour chaque organisme d'accréditation. Votre organisme d'accréditation régional (HLC, SACSCOC, MSCHE) dispose de son propre tableau de correspondance des normes, et chaque organisme d'accréditation par programme bénéficie d'un suivi spécifique à son programme. Les éléments de preuve communs sont liés entre les différents suivis, ce qui vous permet de les collecter une seule fois et de les mapper avec plusieurs normes, éliminant ainsi le travail superflu dans les processus d'accréditation.

ClickUp est certifié SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001, et prend en charge l'authentification unique (SSO), les autorisations basées sur les rôles, ainsi que le chiffrement des données au repos et en transit. Les environnements de travail d'accréditation permettent de restreindre l'accès afin que seuls les membres autorisés de l'équipe puissent consulter les données d'évaluation sensibles ou les indicateurs de performance institutionnels. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner des modèles d'IA.

La plupart des établissements ont tout intérêt à mettre en place l'environnement de travail au moins 24 à 36 mois avant leur visite de renouvellement d'accréditation. Cela leur laisse suffisamment de temps pour mettre en place des flux de travail de collecte de données, achever au moins un cycle d'évaluation complet au sein du système et constituer la documentation que les organismes d'accréditation souhaitent examiner. Toutefois, même les établissements qui se trouvent à six mois de la visite tirent immédiatement profit des fonctionnalités de préparation à la visite sur place et de coordination de l'auto-évaluation.

Oui. L'environnement de travail de l'agent IA fonctionne comme une couche de gestion de projet et de collaboration qui vient s'ajouter à votre système de gestion des évaluations. Compliance Assist ou Watermark stocke vos données d'évaluation et vos grilles d'évaluation. ClickUp gère les tâches, les échéances, la coordination des équipes et l'automatisation des flux de travail qui permettent de transformer les données d'évaluation en documentation prête pour l'accréditation. Ces deux outils ont des fonctions complémentaires.