Comment planifier un programme d'études à l'aide de l'IA

La plupart des universités procèdent à des révisions de programmes tous les cinq à sept ans, et les organismes d'accréditation régionaux tels que HLC exigent des évaluations complètes tous les dix ans. Cela signifie que les décisions relatives aux programmes d'études reposent souvent sur des données obsolètes depuis des années. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser les flux de travail de proposition de cours, la planification des révisions de programmes, la cartographie des résultats d'apprentissage, la gestion des chaînes de prérequis et l'alignement des accréditations, transformant ainsi un processus de gouvernance lent en un système traçable et responsable.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d'agent IA prêt à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un espace de travail complet dédié à la planification des programmes d'études en quelques minutes. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner les goulots d'étranglement opérationnels que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des établissements, le problème ne réside pas dans l'absence de processus. Il réside plutôt dans le fait que les propositions, les cycles de révision, les cartes d'évaluation et les registres de gouvernance sont dispersés entre les e-mails, les disques partagés et la mémoire des comités, au lieu d'être regroupés dans un flux de travail visible.

À qui s'adresse cette installation de planification de programmes d'études ? Cette installation est conçue pour les équipes chargées des affaires académiques, les présidents de comités de programmes d'études, le personnel du bureau du vice-recteur, les responsables de l'évaluation, les coordinateurs de l'accréditation, les registraires et les groupes de gouvernance facultaires qui gèrent les approbations de programmes d'études, les révisions de programmes et l'évaluation des résultats. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui disposent déjà de structures de gouvernance formelles, mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour faire avancer les propositions, suivre les cycles de révision et tenir à jour la documentation.

Le problème : votre comité chargé des programmes d'études fonctionne par e-mail et s'appuie sur la mémoire institutionnelle.

Si vous faites partie d'un comité chargé des programmes d'études ou si vous gérez la révision des programmes universitaires, vous connaissez le processus. Un membre du corps enseignant propose un nouveau cours en envoyant un document Word par e-mail au directeur du département, qui le transmet au comité chargé des programmes d'études de l'université, qui demande des révisions par e-mail, qui finit par l'envoyer au comité de l'université, qui peut l'envoyer au sénat de la faculté. À chaque étape, la proposition reste dans la boîte de réception de quelqu'un pendant des semaines. Personne ne sait exactement où en est la proposition, quels commentaires ont été formulés ou si elle fait double emploi avec un cours déjà proposé par un autre département.

La situation générale est tout aussi fragmentée. Les révisions des programmes ont lieu à des cycles réguliers, souvent tous les cinq à sept ans, et le processus d'auto-évaluation génère des centaines de pages de documents qui sont stockés sur des disques partagés et ne sont jamais consultés avant la prochaine révision. Les résultats d'apprentissage sont mappés avec les normes d'accréditation dans des feuilles de calcul qui deviennent obsolètes dès le semestre suivant leur création. Les chaînes de prérequis sont documentées dans le catalogue des cours, mais ne sont jamais visualisées, ce qui crée des goulots d'étranglement qui retardent l'obtention du diplôme et sèment la confusion chez les conseillers.

Une étude sur les révisions des programmes universitaires à l'université de Cincinnati a révélé que le processus recommandait de réduire l'offre de programmes de 574 à 328 en éliminant les redondances et en renforçant la collaboration. Ce type de rationalisation est impossible lorsque les données relatives aux programmes d'études se trouvent dans des documents disparates, des procès-verbaux de comités que personne ne lit et les souvenirs de professeurs qui ont peut-être pris leur retraite.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : L'université Wake Forest a unifié les équipes issues de plateformes cloisonnées en un seul système à l'aide des tableaux de bord ClickUp, permettant ainsi la création de rapports de données en temps réel et l'alignement entre les différents départements. Morey Graham, directeur, Services aux anciens élèves et aux donateurs Projet : Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un seul système et avoir une visibilité sur les données critiques. Cela permet à nos différentes équipes de présenter les rapports sur la progression, d'identifier les problèmes de charge de travail et de capacité, et de planifier de manière plus précise. Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un seul système et avoir une visibilité sur les données critiques. Cela permet à nos différentes équipes de rendre compte des progrès, d'identifier les problèmes de charge de travail et de capacité, et de planifier de manière plus précise.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les structures de gouvernance, mais de rendre le travail qui les entoure visible et traçable. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle est de créer une installation de planification des programmes fonctionnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail académique ? Commencez par l'invite de planification du programme d'études ci-dessous et adaptez-la à votre structure de gouvernance, à votre organisme d'accréditation et à votre portfolio de programmes.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre flux de travail académique ? Commencez par l'invite de planification du programme d'études ci-dessous et adaptez-la à votre structure de gouvernance, à votre organisme d'accréditation et à votre portfolio de programmes.

L'invite : Créez votre environnement de travail pour la planification de programmes d'études à l'aide de l'IA

Copiez ces instructions, collez-les dans ClickUp Brain pour créer votre propre super agent ClickUp, remplissez les informations relatives à votre établissement et vous obtiendrez un environnement de travail complet pour la planification des programmes d'études, avec des flux de travail de propositions, des calendriers de révision, des outils de cartographie et des processus de gouvernance associés.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies des tâches, les flux d'approbation, les jalons de révision et les points de contrôle de la documentation. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser afin qu'elle corresponde à votre structure de gouvernance, aux exigences des organismes d'accréditation et à votre portfolio de programmes d'études.

Super agent d'orchestration des programmes d'études

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier Super Agent de gestion des subventions ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Une fois votre plan directeur généré, l'étape suivante consiste à le transformer en un environnement de travail pratique que votre équipe chargée des affaires académiques pourra utiliser au quotidien.

Comment configurer les paramètres dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre espace, rassemblez les informations que votre équipe utilise déjà pour gérer les opérations liées aux programmes d'études. Cela comprend généralement les structures des comités, les formulaires de proposition, les calendriers des cycles de révision, les cartes des résultats d'apprentissage, les inventaires des accords d'articulation, les règles préalables et les échéanciers des catalogues. En commençant par des données propres, vous rendez vos automatisations, vos tableaux de bord et vos flux de travail de gouvernance beaucoup plus fiables.

Créez la structure de votre environnement de travail Configurez un espace dédié appelé Programmes d'études et programmes universitaires. Ajoutez cinq dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de vie du programme d'études : Propositions de cours pour les propositions actives par étape d'examen et décisions finales, Révisions de programmes pour la planification du cycle de révision et le travail d'auto-évaluation, Résultats d'apprentissage pour les cartes des résultats institutionnels et des programmes ainsi que le suivi des évaluations, Accords d'articulation pour les accords de partenariat et les équivalences de cours, et Gouvernance du comité pour les agendas, les procès-verbaux, les votes et les rapports annuels. Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche liée au programme Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de proposition, d'évaluation et de gouvernance afin que chaque tâche liée au programme comprenne les données clés dont votre équipe a besoin pour prendre des décisions et suivre les progrès. Incluez des champs pour le préfixe et le nombre du cours, le type de proposition, le département qui fait la proposition, les crédits, la durée effective, l'étape d'évaluation, l'alignement sur l'accréditation et l'année d'évaluation du programme. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des comités beaucoup plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le nombre de programmes, l'organisme d'accréditation, la structure du comité et le cycle d'évaluation. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos flux de travail de proposition, modèles d'évaluation, cartographies des résultats et processus de gouvernance, puis affinez-la en fonction de la structure de votre établissement. Mettez en place des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour faire avancer le travail sur les programmes d'études sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour faire progresser les propositions à travers les étapes de gouvernance, signaler les révisions bloquées, lancer des modèles d'auto-évaluation pour les prochaines révisions de programmes, commencer les renouvellements d'accords d'articulation et informer le registraire lorsque les propositions sont entièrement approuvées.

Créez un espace dédié appelé Programmes d'études et programmes universitaires. Ajoutez cinq dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de vie du programme d'études : Propositions de cours pour les propositions actives par étape d'examen et décisions finales, Révisions de programmes pour la planification du cycle de révision et le travail d'auto-évaluation, Résultats d'apprentissage pour les cartes des résultats institutionnels et des programmes ainsi que le suivi des évaluations, Accords d'articulation pour les accords de partenariat et les équivalences de cours, et Gouvernance du comité pour les agendas, les procès-verbaux, les votes et les rapports annuels.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de proposition, d'évaluation et de gouvernance afin que chaque tâche liée au programme d'études comprenne les données clés dont votre équipe a besoin pour orienter ses décisions et suivre la progression. Incluez des champs pour le préfixe et le nombre du cours, le type de proposition, le département qui fait la proposition, les crédits, la durée effective, l'étape d'évaluation, l'alignement sur l'accréditation et l'année d'évaluation du programme. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des comités beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite, les instructions ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le nombre de programmes, l'organisme d'accréditation, la structure du comité et le cycle d'évaluation. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos flux de travail de proposition, modèles d'évaluation, cartographies des résultats et processus de gouvernance, puis affinez-la en fonction de la structure de votre établissement.

Créez des automatisations pour faire avancer le travail sur les programmes sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour faire progresser les propositions à travers les étapes de gouvernance, signaler les révisions bloquées, lancer des modèles d'auto-évaluation pour les prochaines révisions de programmes, commencer les renouvellements d'accords d'articulation et informer le registraire lorsque les propositions sont entièrement approuvées.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail de gestion des subventions dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : commencez par un seul flux de travail, tel que les propositions de cours ou les révisions de programmes, avant de déployer le système dans l'ensemble du processus de gouvernance des programmes d'études. Un projet pilote à petite échelle aidera votre équipe à affiner les structures des tâches, les étapes de révision et les permissions avant de passer à plus grande échelle.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches de planification des programmes d'études

Ces champs permettent de créer un dossier opérationnel cohérent pour les propositions de cours, les évaluations de programmes, l'évaluation des résultats, les accords d'articulation et les flux de travail de gouvernance.

Champ Tapez Objectif Préfixe/nombre du cours Texte court Identifiant du cours, tel que BIOL 301 Type de proposition Menu déroulant Nouveau cours, modification, désactivation, changement de programme Département chargé des propositions Menu déroulant Département universitaire responsable de la proposition Crédits horaires Nombre Valeur des crédits de cours Terme efficace Menu déroulant Automne 2026, printemps 2027, etc. Étape de révision Menu déroulant Département, comité universitaire, comité universitaire, sénat, vice-recteur, registraire Alignement sur les accréditations Étiquettes SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE et autres Année de révision des programmes Date Prochaine date de révision prévue Statut de la proposition Menu déroulant Brouillon, En cours d'examen, Approuvé, Renvoyé pour révision, Refusé Programme connexe Relation Reliez les propositions, les révisions, les cartes des résultats ou les dossiers d'articulation liés au même programme.

📘 À lire également : Consultez tous les types de champs personnalisés pour déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation de base pour la planification des programmes d'études

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de faire avancer les propositions, les révisions et les flux de travail des comités sans avoir à effectuer de suivi manuel répété.

Quand… Ensuite... Une proposition de cours est approuvée par le comité du département Passez à l'étape de révision par le comité universitaire et informez le président du comité universitaire. Une proposition est en cours de l'une des étapes d'examen depuis plus de 21 jours Envoyez un rappel à l'évaluateur actuel et signalez-le dans le tableau de bord du programme d'études. Une révision du programme est prévue dans 12 mois Créez la structure des tâches d'auto-apprentissage à partir d'un modèle et attribuez des auteurs à chaque section. Le renouvellement de l'accord d'articulation est prévu dans 12 mois Créez une tâche de renouvellement et informez le directeur du département et le bureau du vice-recteur. Toutes les étapes de révision d'une proposition sont approuvées Déplacez-le vers « Prêt pour le registraire » et informez le registraire de la mise à jour du catalogue. La date limite de mise à jour du catalogue approche dans 7 jours Informez le registraire et le propriétaire de la proposition, puis signalez l'élément comme urgent.

📘 À lire également : Découvrez comment fonctionnent les champs personnalisés dans les automatisations

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie du programme d'études

Un agent IA pour la planification des programmes d'études n'est pas un chatbot qui rédige des descriptions de cours. Il s'agit d'un système qui fonctionne dans votre environnement de travail de gestion de projet et qui effectue le travail structuré et répétitif que votre bureau des affaires académiques effectue actuellement à la main : acheminer les propositions à travers les étapes de gouvernance, suivre les échéanciers de révision des programmes, maintenir les cartes des résultats et s'assurer que rien ne reste bloqué dans la boîte de réception de quelqu'un.

Étape du cycle de vie Ce que fait l'agent Ce qu'il remplace Propositions de cours Transmettez les propositions aux différentes étapes (département, faculté, université, sénat et vice-recteur) avec suivi du statut, attribution des évaluateurs et respect des délais. Chaînes d'e-mails avec pièces jointes Word et aucune visibilité sur le statut du pipeline Révision des programmes Planifie les révisions de manière cyclique, génère des structures de tâches d'auto-apprentissage, suit les envois de documents, gère la logistique des évaluateurs externes et supervise le suivi des plans d'action. Calendriers de révision sous forme de feuilles de calcul et documents d'autoformation dans des disques partagés Cartographie des résultats Gère les plans de cours liant les CLO aux PLO et aux ILO, suit les cycles d'évaluation, identifie les lacunes lorsque les résultats ne correspondent pas aux cours de niveau maîtrise. Feuilles de calcul statiques mises à jour une fois par visite d'accréditation Prérequis Documente les chaînes de prérequis, signale les cours qui constituent des goulots d'étranglement, évalue l'impact en aval des changements proposés et vérifie la cohérence du catalogue. Copie du catalogue révisée manuellement pendant la proposition de cours Articulation Suivi des inventaires d'accords et des dates de renouvellement, maintenance des bases de données d'équivalence des cours, surveillance de l'utilisation par les étudiants transférés. Classeurs contenant les accords signés et les décisions d'équivalence ad hoc Gouvernance Gère les agendas des réunions des comités, effectue le suivi des votes et des éléments à prendre en compte, génère des rapports annuels sur le rendement, assure la coordination entre les différents niveaux des comités. Comptes rendus de réunion dans des disques partagés et transferts verbaux entre les présidents de comité

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Variantes pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus fonctionne dans tous les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent ClickUp. Adaptez l'invite à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche R1 (plus de 200 programmes) Ajoutez le comité chargé des programmes d'études supérieures en tant que piste de gouvernance distincte. Intégrez le suivi des programmes interdisciplinaires dans tous les établissements. Ajoutez le suivi des changements substantiels pour les organismes d'accréditation (nouvelles modalités, nouveaux emplacements, nouveaux niveaux de diplômes). Prévoyez plus de 50 propositions par semestre. Université R2 (100 à 200 programmes) Combinez la gouvernance des programmes d'études supérieures et de premier cycle si les comités se chevauchent. Ajoutez un suivi du développement des programmes aligné sur les besoins du marché du travail. Concentrez les révisions des programmes sur les indicateurs de viabilité des inscriptions ainsi que sur la qualité académique. Établissement principalement de premier cycle (30 à 100 programmes) Mettez l'accent sur la gestion des programmes d'enseignement général et la cartographie des exigences fondamentales. Ajoutez l'apprentissage par l'expérience (stages, projets de fin d'études, études à l'étranger) en tant que composante suivie du programme. Simplifiez la gouvernance à deux niveaux de comité. Collège communautaire (50 à 150 programmes) Concentrez-vous sur l'articulation des parcours de transfert et l'actualité des programmes de formation professionnelle. Ajoutez le suivi des commentaires du comité consultatif pour les programmes de carrière. Intégrez les exigences d'alignement des programmes d'études au niveau de l'État. Suivez les équivalences des cours à double inscription. École professionnelle/de formation professionnelle (10 à 50 programmes) Concentrez-vous sur les exigences d'accréditation des programmes (par exemple, ACICS, COE) et l'alignement des certifications industrielles. Ajoutez des boucles de rétroaction des employeurs pour les mises à jour des programmes d'études. Suivez les taux de réussite aux examens d'obtention de licence comme indicateur de l'efficacité des programmes d'études. Remplacez la gouvernance du sénat universitaire par des processus d'approbation plus simples.

Gérez la planification des programmes d'études en un seul endroit

La planification des programmes scolaires est compromise lorsque les propositions, les révisions, les cartes des résultats et les registres de gouvernance sont dispersés dans différentes boîtes de réception, feuilles de calcul et disques partagés. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut transformer le routage des propositions de cours, la planification des révisions de programmes, la cartographie des résultats d'apprentissage, le suivi des prérequis et la gouvernance des comités en un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer votre catalogue, vos propositions ou vos outils d'accréditation. Il s'agit de réduire le travail de coordination qui les entoure, d'améliorer la visibilité à toutes les étapes de la gouvernance et de veiller à ce que les décisions relatives aux programmes d'études soient prises à partir de documents actuels et accessibles plutôt que de la mémoire institutionnelle. Commencez par l'invite ci-dessus, adaptez-la à votre structure de gouvernance et à votre organisme d'accréditation, puis mettez en place une installation que votre équipe pourra réellement utiliser au quotidien. Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur la planification des programmes d'études à l'aide de l'IA

Oui. L'agent ne prend pas de décisions concernant les programmes d'études ; les comités facultaires conservent toute leur autorité. L'agent gère le flux de travail : il achemine les propositions à chaque étape de la gouvernance, effectue le suivi des votes, gère les délais et assure la visibilité de l'ensemble du processus. La gouvernance facultaire gagne en efficacité lorsque le processus est transparent et que personne n'a à demander « où en est ma proposition ? » par e-mail.

Non. Curriculog et CourseLeaf sont des systèmes de gestion des programmes d'études conçus pour les formulaires de proposition et la publication de catalogues. L'agent ClickUp est une couche opérationnelle plus large qui gère les révisions de programmes, l'évaluation des résultats, les accords d'articulation, la gouvernance des comités et la coordination interdépartementale que les systèmes de gestion des propositions ne couvrent pas. Ils fonctionnent bien ensemble : Curriculog gère le formulaire de proposition officiel, tandis que ClickUp gère l'ensemble du cycle de vie du programme d'études.

ClickUp détient les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001 et prend en charge l'authentification unique (SSO), les autorisations basées sur les rôles et le chiffrement au repos et en transit. Les environnements de travail des comités peuvent être restreints afin que seuls les membres du comité puissent voir les propositions en cours d'examen. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA.

L'agent assure la maintenance permanente de la documentation demandée par les organismes d'accréditation : cartographie des résultats d'apprentissage, preuves du cycle d'évaluation, plans d'action pour la révision des programmes et registres de gouvernance. Au lieu d'une période de préparation frénétique à l'accréditation tous les 5 à 10 ans, votre établissement tient à jour une documentation conforme dans le cadre de ses activités courantes. Lorsque la visite sur place a lieu, les preuves sont déjà organisées et à jour.

Les décisions relatives aux programmes d'études ont des répercussions sur l'ensemble de l'établissement. Les nouveaux programmes ont une incidence sur la planification des ressources (demande de salles de classe, effectifs enseignants, budget). Les données relatives aux inscriptions aux cours alimentent les opérations d'inscription (signaux de demande de programmes). La charge de travail des enseignants est liée au suivi du développement professionnel. Les champs de relation de ClickUp vous permettent de relier les tâches liées aux programmes d'études à tous ces flux de travail en aval.