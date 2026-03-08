Comment planifier les ressources à l'aide de l'IA

Les campus américains dépensent environ 79 milliards de dollars par an pour des espaces inutilisés, tout en faisant face à un retard dans les travaux d'entretien que Moody's estime entre 750 et 950 milliards de dollars. Les services budgétaires continuent d'allouer les ressources à l'aide des feuilles de calcul de l'année précédente, auxquelles s'ajoutent des ajustements incrémentiels. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser le suivi budgétaire, la modélisation de la charge de travail des enseignants, l'optimisation des horaires des cours, la gestion du cycle de vie des équipements et les tableaux de bord d'allocation stratégique des ressources, offrant ainsi aux planificateurs une visibilité en temps réel sur l'utilisation de chaque dollar et de chaque mètre carré.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d'agent IA prêt à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un environnement de travail complet dédié à la planification des ressources en quelques minutes. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner le problème que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des établissements, le problème n'est pas le manque de données. Il réside dans le fait que les informations relatives au budget, aux installations, à la planification, au personnel et aux inscriptions sont stockées dans des systèmes distincts, de sorte que les décisions en matière de ressources sont prises sans vue d'ensemble unifiée.

À qui s'adresse cette installation de planification des ressources ? Cette installation est conçue pour les services budgétaires, les équipes de planification institutionnelle, les provosts et les directeurs financiers, les responsables des opérations académiques, les planificateurs d'installations et les équipes financières qui ont besoin d'un moyen plus connecté pour planifier les ressources entre les différents départements. Elle est particulièrement utile pour les institutions qui disposent déjà de systèmes d'enregistrement, mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour relier la planification budgétaire, les décisions relatives à la charge de travail, l'utilisation de l'espace, le remplacement des actifs et les cycles de planification annuels.

Le problème : votre service budgétaire planifie l'année prochaine sur la base du tableur de l'année dernière, et non de la réalité de cette année.

Si vous êtes responsable de la planification des ressources dans une université, vous connaissez déjà le problème. Les départements universitaires soumettent leurs demandes budgétaires sur la base d'augmentations progressives. La planification des salles de classe s'effectue sur un système distinct des projections d'inscriptions. Les calculs de la charge de travail des enseignants sont effectués par le bureau du vice-recteur, tandis que les décisions d'embauche sont prises au niveau du doyen. Et la gestion des installations suit l'utilisation de l'espace dans une base de données à laquelle personne dans les affaires académiques n'a accès.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un rapport publié en 2026 par Occuspace révèle que la plupart des établissements ont pour cible un taux d'utilisation de l'espace d'au moins 70 %, mais que l'utilisation réelle est bien inférieure à ce seuil, ce qui représente 79 milliards de dollars de dépenses annuelles pour des espaces sous-utilisés. Par ailleurs, Moody's Investors Service estime que les collèges et les universités ont collectivement besoin de 750 à 950 milliards de dollars pour faire face aux travaux d'entretien différés. Si l'on ajoute à cela la chute des inscriptions, avec 38 États qui verront le nombre de diplômés du secondaire diminuer jusqu'en 2041, la nécessité d'une allocation plus intelligente des ressources devient une question existentielle, et non plus une simple aspiration.

Le problème principal réside dans le cloisonnement des données relatives à la planification des ressources. Le service financier dispose du budget, le service des inscriptions dispose du calendrier des cours, le service des ressources humaines dispose des effectifs enseignants, le service des installations dispose de l'inventaire des locaux et le service informatique dispose de la base de données des actifs. Personne ne dispose d'une vue d'ensemble. Les décisions sont prises sur la base d'informations incomplètes, et lorsque vous vous rendez compte qu'une aile du bâtiment n'est utilisée qu'à 30 % ou qu'un département dispose d'un effectif trop important par rapport au nombre d'inscriptions, le cycle budgétaire a déjà fixé les allocations pour l'année suivante.

Comment l'université Wake Forest a résolu ce problème : L'université Wake Forest a unifié les équipes issues de plateformes cloisonnées en un seul système à l'aide des tableaux de bord ClickUp, ce qui lui a permis d'obtenir des rapports de données en temps réel et une harmonisation entre les différents services. Morey Graham, directeur du projet Alumni & Donor Services : « Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un seul système et avoir une visibilité sur les données critiques. Cela permet à nos différentes équipes de rendre compte de la progression, d'identifier les problèmes de charge de travail et de capacité, et de planifier de manière plus précise. »

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes institutionnels, mais de créer une couche opérationnelle commune autour d'eux. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle est de générer une installation de planification des ressources fonctionnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre bureau de planification ? Commencez par l'invite de planification des ressources ci-dessous et adaptez-la au modèle budgétaire, à la structure du personnel et à l'empreinte des installations de votre établissement.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre bureau de planification ? Commencez par l'invite de planification des ressources ci-dessous et adaptez-la au modèle budgétaire, à la structure du personnel et à l'empreinte des installations de votre établissement.

Invite : Créez votre environnement de travail pour la planification des ressources grâce à l'IA

Copiez cette invite, collez-la dans ClickUp Brain pour créer votre propre super agent ClickUp, remplissez les informations relatives à votre établissement et vous obtiendrez un environnement de travail complet pour la planification des ressources, avec des modèles de budget, des tableaux de bord d'allocation, des règles d'automatisation, etc.

Le résultat devrait vous donner une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies des tâches, les flux d'approbation, les données de planification de scénarios et les points de contrôle de planification. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de votre modèle budgétaire, de votre calendrier de planification et des priorités de votre établissement.

Architecte de l'environnement de travail dédié à la planification des ressources universitaires

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier Super Agent de gestion des subventions ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Comment le configurer dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre espace, rassemblez les données de planification que votre établissement utilise déjà dans les domaines des finances, des affaires académiques, des installations et de l'informatique. Cela comprend généralement les budgets actuels et ceux de l'année précédente, la répartition de la charge de travail du corps enseignant, les projections d'inscriptions, l'inventaire des salles et les données d'utilisation, les listes d'actifs, les calendriers de remplacement et les dates limites de planification annuelle. En partant de données propres, vos automatisations, vos tableaux de bord et vos décisions d'allocation seront beaucoup plus fiables.

Créez un espace dédié appelé Planification des ressources institutionnelles. Ajoutez cinq dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de planification : Planification budgétaire pour les budgets de fonctionnement, les demandes d'investissement et les modifications, Charge de travail du corps enseignant pour les missions d'enseignement, les congés et le personnel auxiliaire, Espace et planification pour l'inventaire des salles, le suivi de l'utilisation et les conflits de planification, Actifs et équipements pour les actifs informatiques, les équipements de recherche, les licences logicielles et la planification des remplacements, et Calendrier de planification pour les jalons importants du cycle budgétaire, les envois de documents et les documents du conseil d'administration.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de budget, de charge de travail, d'espace et d'actifs afin que chaque enregistrement comprenne les données clés dont votre équipe a besoin pour la planification et la prise de décision. Incluez des champs pour la catégorie budgétaire, le service, le centre de coûts, l'exercice fiscal, l'écart, le taux d'utilisation, l'âge des actifs, la priorité de remplacement et le statut de la planification. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et les rapports interfonctionnels beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite, les instructions ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le budget de fonctionnement, l'équivalent temps plein (ETP) du corps enseignant et du personnel, le nombre de bâtiments, la superficie totale en pieds carrés et le modèle budgétaire. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre structure budgétaire, de vos modèles de charge de travail, de votre système de suivi de l'espace et de votre logique d'automatisation, puis affinez-la pour vos flux de travail de planification.

Créez des automatisations pour faire avancer le processus de planification sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour signaler les écarts budgétaires, créer des demandes de remplacement pour les actifs vieillissants, identifier les salles sous-utilisées, signaler les envois en retard et lancer des tâches pour chaque jalon important de la planification annuelle avant que les délais ne soient dépassés.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail dédié à la gestion des subventions dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : commencez par un seul domaine de planification, tel que le suivi budgétaire, la charge de travail du corps enseignant ou l'utilisation de l'espace, avant de déployer le système dans l'ensemble de l'établissement. Un projet pilote à petite échelle aidera votre équipe à affiner les structures des tâches, les règles d'automatisation et les vues de rapports avant de passer à l'échelle supérieure.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches de planification des ressources

Ces champs permettent de créer un registre opérationnel cohérent couvrant les budgets, les charges de travail, les salles, les actifs et les tâches du cycle de planification.

Terrain Type Objectif Catégorie budgétaire Menu déroulant Personnel, exploitation, capital, revenus Département Menu déroulant Unité ou service responsable des ressources Centre de coûts Texte court Identifiant budgétaire ou comptable Exercice financier Menu déroulant Année de planification ou de rapports Variance Devise ou nombre (%) Différence entre le forfait et le réel Taux d'utilisation Nombre (%) Pourcentage d'utilisation des salles, des actifs ou du personnel Âge des actifs Nombre Années depuis l'achat ou la mise en œuvre Priorité de remplacement Menu déroulant Faible, moyen, élevé, critique Statut de la planification Menu déroulant Brouillon, En cours d'examen, Approuvé, Mis en œuvre Demande connexe Relation Reliez les budgets, les plans de charge de travail, les tâches liées aux salles ou les demandes d'investissement.

📘 À lire également : Découvrez tous les types de champs personnalisés afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation de base pour la planification des ressources

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de gérer les budgets, la planification des capacités et les cycles de révision annuels sans avoir à effectuer de suivi manuel répété.

Quand… Ensuite... Une ligne budgétaire dépasse 90 % de l'allocation annuelle avant le troisième trimestre Modifiez le statut en « À risque » et informez l'analyste budgétaire et le chef de service. Les revenus sont inférieurs de plus de 5 % aux prévisions Créez une tâche d'examen des écarts et alertez le doyen ou le vice-président responsable du domaine concerné. Une salle affiche un taux d'utilisation inférieur à 40 % pour le trimestre Marquez-le pour révision et attribuez une tâche d'optimisation de l'espace. Un actif atteint 80 % de sa durée de vie utile Créez une demande de planification de remplacement et attribuez-la au responsable du département. La date limite d’envoi pour les départements est dans 7 jours Envoyez un rappel et créez une tâche de suivi pour le réviseur désigné. Le jalon pour l'approbation du conseil d'administration est atteint Créez la checklist des documents du conseil d'administration et attribuez toutes les sous-tâches de révision finale.

📘 À lire également : Découvrez comment fonctionnent les champs personnalisés dans les automatisations.

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie de la planification des ressources

Un agent IA dédié à la planification des ressources n'est pas un chatbot qui répond à des questions sur les modèles budgétaires. Il s'agit d'un système qui fonctionne au sein de votre espace de travail de gestion de projet et qui effectue le travail structuré et répétitif que votre bureau de planification effectue actuellement à la main : agréger les demandes budgétaires, suivre l'utilisation de l'espace, surveiller le cycle de vie des actifs et signaler les écarts avant qu'ils ne deviennent des crises.

Étape du cycle de vie Ce que fait l'agent Ce qu'elle remplace Élaboration du budget Créez des modèles de budget à partir des données de l'année précédente, gérez le flux de travail d'envoi, d'examen et d'approbation, et regroupez les demandes de tous les services dans des résumés par division et par établissement. Feuilles de calcul envoyées par e-mail entre les départements, les doyens et le bureau du budget Charge de travail du corps enseignant Suivez la charge d'enseignement, le temps libre et les ratios de personnel auxiliaire par département, signalez les déséquilibres et modélisez des scénarios pour les changements d'inscriptions. Les feuilles de calcul du bureau du vice-recteur sont mises à jour une fois par semestre. Optimisation de l'espace Surveille les taux d'utilisation des salles de classe, identifie les salles sous-utilisées et surréservées, et signale les conflits d'horaires ou les problèmes liés à l'ADA. Exportation des données du registre analysées manuellement en fin d'année Gestion des actifs Suivi du cycle de vie des équipements, génération de demandes de remplacement à partir d'un seuil défini, regroupement des besoins en capitaux dans les demandes de budget annuel. Inventaires des équipements par département dans des fichiers séparés Analyse stratégique Génère des ratios de coût par crédit-heure, de coût par diplôme et de revenu par étudiant avec analyse des tendances et repères comparatifs. Rapports annuels assemblés manuellement pour les présentations au conseil d'administration Gestion des cycles Automatisez le calendrier de planification annuel grâce à des rappels de jalons importants, au suivi des documents et aux flux de travail d'approbation, depuis l'appel budgétaire jusqu'à l'approbation du conseil d'administration. Rappels du calendrier et e-mails de suivi manuels

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Variantes pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus fonctionne dans tous les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent ClickUp. Adaptez l'invite à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche R1 (budget supérieur à 500 millions de dollars) Ajoutez l'attribution des revenus RCM par faculté. Incluez le suivi du recouvrement des coûts indirects par département. Ajoutez des indicateurs d'allocation d'espace de recherche et d'utilisation des laboratoires. Élaborez une planification pluriannuelle des investissements pour les infrastructures de recherche. Université R2 (budget de 100 à 500 millions de dollars) Combinez les éléments RCM avec un contrôle budgétaire centralisé. Simplifiez le suivi des espaces en les classant par catégories pédagogiques et administratives. Ajoutez des modèles d'ajustement budgétaire basés sur les inscriptions pour les unités ayant une dépendance envers les frais de scolarité. Établissement principalement axé sur le premier cycle (budget de 50 à 100 millions de dollars) Concentrez-vous sur la rentabilité de l'enseignement et le ratio étudiants/professeurs. Simplifiez la planification des investissements pour hiérarchiser les travaux d'entretien différés. Ajoutez le suivi du taux de prélèvement sur les dotations si vous dépendez de celles-ci. Collège communautaire (budget de 20 à 100 millions de dollars) Concentrez-vous sur les formules d'allocation des fonds publics et les indicateurs de financement basés sur les performances. Ajoutez le suivi des coûts des programmes de main-d'œuvre. Simplifiez l'espace en catégories de salles de classe et de laboratoires. Suivez séparément les revenus provenant des doubles inscriptions. Écoles professionnelles/de formation professionnelle (budget de 5 à 50 millions de dollars) Concentrez-vous sur le suivi des pertes et profits au niveau des programmes. Ajoutez les revenus provenant des formations financées par les employeurs. Suivez les taux de placement comme donnée d'entrée pour l'allocation des ressources. Remplacez la modélisation de la charge de travail des enseignants par l'utilisation des instructeurs par programme.

Gérez la planification des ressources en un seul endroit

La planification des ressources échoue lorsque les budgets, les charges de travail, les espaces et les actifs sont gérés dans des systèmes distincts sans vue opérationnelle partagée. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut transformer la planification budgétaire, la modélisation de la charge de travail du corps enseignant, le suivi de l'utilisation de l'espace, la gestion du cycle de vie des actifs et les échéances de planification annuelle en un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer votre ERP, votre logiciel de planification ou vos bases de données sur les installations. Il s'agit plutôt de réduire le travail de coordination qui les entoure, d'améliorer la visibilité entre les services et d'aider votre équipe à prendre des décisions d'allocation en se basant sur la réalité actuelle plutôt que sur les feuilles de calcul de l'année dernière. Commencez par la suggestion ci-dessus, adaptez-la au modèle budgétaire et aux priorités de planification de votre établissement, puis mettez en place une configuration que votre équipe pourra réellement utiliser au quotidien.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur la planification des ressources à l'aide de l'IA

Oui. L'agent crée des structures de suivi budgétaire distinctes pour chaque centre de revenus (université ou école), y compris l'attribution des frais de scolarité, le recouvrement des coûts indirects, le calcul des subventions (impôts) et la répartition des services partagés. Cela ne remplace pas les calculs financiers de votre ERP, mais cela donne aux doyens et aux chefs de département une visibilité en temps réel sur la position financière de leur centre sans avoir à attendre les rapports mensuels du bureau du budget.

L'invite comprend des données de modélisation de scénarios qui lient les changements d'inscriptions à l'impact budgétaire. Lorsque les projections d'inscriptions changent, l'agent signale les lignes budgétaires concernées (personnel auxiliaire, offres de sections, revenus provenant des frais de scolarité) afin que les planificateurs puissent ajuster les allocations avant le début de l'exercice financier plutôt que de découvrir des déficits en cours d'année.

ClickUp détient les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001 et prend en charge l'authentification unique (SSO), les permissions basées sur les rôles et le chiffrement au repos et en transit. Les données budgétaires peuvent être restreintes afin que les chefs de département ne voient que leurs unités, tandis que les doyens voient leurs divisions. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA.

Oui. Les outils de planification d'entreprise gèrent la modélisation financière complexe et les calculs du système d'enregistrement. L'agent ClickUp gère l'aspect opérationnel : gestion du flux de travail d'envoi, suivi des approbations, coordination entre les parties prenantes et responsabilisation au niveau des tâches pour déterminer qui est responsable de chaque décision budgétaire. Les deux travaillent ensemble : Adaptive modélise les chiffres, ClickUp gère le processus.

La planification des ressources touche tous les domaines opérationnels. Les opérations d'inscription alimentent les projections d'inscription qui déterminent les budgets des revenus provenant des frais de scolarité. La gestion des subventions influe sur le recouvrement des coûts indirects. La planification des programmes d'études détermine la demande en salles de classe. Les champs de relation de ClickUp relient les tâches de planification des ressources à ces flux de travail en amont et en aval.