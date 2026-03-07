Ce qu'il faut faire pour gérer les subventions à l'aide de l'IA

Les universités américaines gèrent 117,7 milliards de dollars de fonds de recherche. Les administrateurs de subventions consacrent encore 36 % de leur temps au seul suivi administratif. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser le suivi budgétaire, les délais de conformité, les rapports d'effort et les checklists de clôture, réduisant ainsi les heures administratives de plus de 60 %.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d'agent IA prêt à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un environnement de travail complet de suivi des subventions en quelques minutes. Mais avant cela, il est utile d'examiner les goulots d'étranglement opérationnels que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des bureaux chargés des programmes subventionnés, le problème n'est pas le manque d'outils. Il s'agit plutôt du travail de coordination manuel réparti entre les feuilles de calcul, les boîtes de réception, les ERP et les calendriers de conformité.

À qui s'adresse cette installation de gestion des subventions ? Cette installation est destinée aux bureaux chargés des programmes sponsorisés, aux administrateurs de recherche, aux comptables chargés des subventions, aux coordinateurs de conformité et aux équipes pré-attribution ou post-attribution qui gèrent des portefeuilles de subventions complexes pour plusieurs sponsors. Cette solution est particulièrement utile pour les institutions qui disposent déjà d'un système d'enregistrement des données financières ou de conformité, mais qui continuent de s'appuyer sur une coordination manuelle pour gérer les échéances, les rapports et les opérations quotidiennes liées aux subventions.

Le problème : votre OSP passe plus de temps à gérer des feuilles de calcul qu'à fournir de l'assistance pour la recherche.

Si vous dirigez un bureau chargé des programmes subventionnés, vous connaissez déjà cette partie. Votre équipe jongle avec des centaines (parfois des milliers) de subventions actives, chacune avec ses propres règles de financement en vertu du 2 CFR 200, ses propres rythmes de préparation de rapports et ses propres délais de conformité, le tout suivi à l'aide d'une combinaison de Banner, d'e-mails, de feuilles de calcul et de Cayuse.

Le résultat est prévisible : des délais de conformité non respectés qui apparaissent lors d'audits uniques, des rapports de dernière minute à rédiger chaque trimestre, des chercheurs principaux qui ne peuvent pas consulter leurs propres données budgétaires sans envoyer un e-mail au service financier, et une charge administrative que des organisations telles que COGR s'efforcent de réduire depuis des années.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : le campus CU Anschutz de l'université du Colorado a remplacé cinq systèmes hérités par ClickUp pour plus de 170 utilisateurs au sein de son équipe informatique centralisée. Les rapports manuels ont été réduits à zéro. Anna Alex, directrice des services technologiques du campus : Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques. Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes institutionnels, mais de supprimer le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle est de créer une installation opérationnelle des subventions au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Invite : Créez votre environnement de travail de suivi des subventions à l'aide de l'IA

Copiez cette invite, collez-la dans ClickUp Brain pour créer votre propre super agent ClickUp, remplissez les informations relatives à votre établissement et vous obtiendrez un environnement de travail complet pour le suivi des subventions, avec des tableaux budgétaires, un calendrier de conformité, des règles d'automatisation et des flux de travail de clôture.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies des tâches, la logique d'automatisation et les points de contrôle de conformité. Votre équipe pourra ensuite l'adapter à vos sponsors, à la fréquence des rapports et au processus d'approbation interne.

Super agent de gestion des subventions

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier super agent de gestion des subventions ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Une fois votre plan d'action généré, l'étape suivante consiste à le transformer en un environnement de travail pratique que votre OSP peut utiliser au quotidien.

Comment configurer les paramètres dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre espace, rassemblez les données de base que votre équipe utilise déjà pour gérer les subventions. Il s'agit généralement de la liste des subventions actives, des délais des sponsors, des dates de fin des subventions, de la propriété des PI, des calendriers de conformité, de la source budgétaire actuelle et des exigences de clôture. En commençant par des données propres, vous rendez vos automatisations, vos tableaux de bord et vos indicateurs de risque beaucoup plus fiables.

« Recherche et programmes sponsorisés » avec quatre dossiers (ou commencez avec un Pipeline des subventions : listes des opportunités de financement, des propositions en cours d'élaboration, soumises/en attente et refuséesSubventions actives : listes classées par type de bailleur de fonds (fédéral, étatique, fondation, industrie)Conformité et rapports : listes pour les rapports d'effort, les renouvellements IRB/IACUC, les rapports d'avancement et la préparation des auditsClôture : listes des subventions clôturées ce trimestre et des subventions archivées/clôturées Créez la structure de votre environnement de travail Configurez un espace dédié appeléavec quatre dossiers (ou commencez avec un modèle de suivi des subventions et personnalisez-le à partir de là) :listes des opportunités de financement, des propositions en cours d'élaboration, soumises/en attente et refuséeslistes classées par type de bailleur de fonds (fédéral, étatique, fondation, industrie)listes pour les rapports d'effort, les renouvellements IRB/IACUC, les rapports d'avancement et la préparation des auditslistes des subventions clôturées ce trimestre et des subventions archivées/clôturées Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche liée aux subventions Ajoutez des champs personnalisés à chaque tâche liée aux subventions afin que votre équipe puisse suivre les mêmes données essentielles pour toutes les subventions. Incluez des champs pour l'identification de la subvention, le bailleur de fonds, le montant de la subvention, la propriété du PI, le taux d'utilisation, le niveau de risque et les délais internes ou fixés par le sponsor. Cette structure standardisée rend les automatisations, les tableaux de bord et la surveillance des risques beaucoup plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, les sponsors, le nombre d'employés et le nombre de subventions actives. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de la structure de vos tâches, du suivi budgétaire, du calendrier de conformité et de la logique d'automatisation , puis affinez-la en fonction du flux de travail de votre équipe. Configurez des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour faire avancer le travail lié aux subventions sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour déclencher des checklists de clôture, signaler les dépassements de budget, escalader les tâches de certification des efforts en retard, faire avancer les propositions approuvées et créer des tâches de rapport d'avancement avant les dates limites fixées par les sponsors.

Créez un espace dédié appelé « Recherche et programmes sponsorisés » avec quatre dossiers (ou commencez avec un modèle de suivi des subventions et personnalisez-le à partir de là) :Pipeline des subventions : listes des opportunités de financement, des propositions en cours d'élaboration, soumises/en attente et refuséesSubventions actives : listes classées par type de bailleur de fonds (fédéral, étatique, fondation, industrie)Conformité et rapports : listes pour les rapports d'effort, les renouvellements IRB/IACUC, les rapports d'avancement et la préparation des auditsClôture : listes des subventions clôturées ce trimestre et des subventions archivées/clôturées

Ajoutez des champs personnalisés à chaque tâche liée aux subventions afin que votre équipe puisse suivre les mêmes données essentielles pour toutes les subventions. Incluez des champs pour l'identification de la subvention, le bailleur de fonds, le montant de la subvention, la propriété du PI, le taux d'utilisation, le niveau de risque et les délais internes ou fixés par le sponsor. Cette structure standardisée rend les automatisations, les tableaux de bord et la surveillance des risques beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, les sponsors, le nombre d'employés et le nombre de subventions actives. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre structure de tâches, du suivi budgétaire, du calendrier de conformité et de la logique d'automatisation, puis affinez-la en fonction du flux de travail de votre équipe.

Créez des automatisations pour faire avancer le travail lié aux subventions sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour déclencher des checklists de clôture, signaler les dépassements de budget, escalader les tâches de certification des efforts en retard, faire avancer les propositions approuvées et créer des tâches de rapport d'avancement avant les dates limites fixées par les sponsors.

Prêt à transformer ces flux de travail en un système reproductible ? Créez votre environnement de travail dédié à la gestion des subventions dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : commencez par un seul service, une seule catégorie de sponsors ou un seul type de subvention avant de déployer le système dans l'ensemble de l'établissement. Un projet pilote à petite échelle aidera votre équipe à affiner les structures des tâches, les règles d'automatisation et les permissions avant de passer à l'échelle supérieure.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches liées aux subventions

Ces champs permettent de créer un historique opérationnel cohérent pour chaque subvention et rendent vos tableaux de bord, vos automatisations et vos indicateurs de risque beaucoup plus utiles.

Terrain Type Objectif Identifiant de subvention Texte court Nombre de suivi interne de l'université Bailleur de fonds Menu déroulant NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Fondation, État, Autres Montant de la subvention Devise Valeur totale de la subvention Nom du PI Personnes Chercheur principal Taux de consommation Nombre (%) Dépenses mensuelles en pourcentage du budget total Niveau de risque Menu déroulant Vert, jaune, rouge Date limite pour les sponsors Date Échéance externe Date limite interne Date Réglage automatique cinq jours ouvrables avant la date limite fixée par le sponsor.

📘 À lire également : Consultez tous les types de champs personnalisés pour déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail en matière de subventions.

Exemples d'automatisation de base pour la gestion des subventions

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de respecter les délais, de générer des rapports et de suivre le statut des subventions sans avoir à effectuer de suivi manuel répété.

Quand… Ensuite... La date de fin de la subvention est dans 90 jours Créez une checklist de clôture à partir d'un modèle. La tâche de certification de l'effort n'a pas été achevée dans les délais impartis Modifiez le niveau de risque à « Jaune » et informez le chercheur principal et l'administrateur des subventions. La tâche de certification des efforts n'est pas achevée avant la date limite. Envoyez des rappels les jours 7, 14 et 21. Toutes les étapes de révision d'une proposition sont approuvées Déplacez la tâche parente vers Prêt à soumettre et informez l'OSP. Le rapport d'avancement doit être remis dans 45 jours Créez une tâche de rapport et extrayez les données relatives aux jalons à partir des sous-tâches.

📘 À lire également : Découvrez comment fonctionnent les champs personnalisés dans les automatisations

Erreurs courantes à éviter lors de la mise en place de flux de travail de subventions avec l'IA

L'erreur la plus courante consiste à essayer de recréer toutes les exceptions et tous les cas particuliers dès le premier jour. Commencez par les flux de travail répétitifs qui génèrent le plus de travail administratif, tels que le suivi des échéances, la surveillance du budget, les rapports sur l'effort et la préparation de la clôture.

Une autre erreur courante consiste à considérer l'environnement de travail comme un substitut à Banner, Workday, Cayuse ou Kuali, plutôt que de l'utiliser comme une couche opérationnelle au-dessus de ces systèmes.

Une fois la structure et les automatisations mises en place, l'avantage majeur devient évident. L'agent n'est plus seulement un exercice d'installation. Il commence à fournir l'assistance pour le travail tout au long du cycle de vie de la subvention.

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie de la subvention

Un agent IA dédié à la gestion des subventions fonctionne de manière optimale en tant que système opérationnel au sein de votre environnement de travail de gestion de projet. Il prend en charge le travail structuré et répétitif que votre équipe gère actuellement manuellement, notamment la création de tâches, le signalement des échéances, la remontée des éléments en retard et le suivi des budgets.

La plus grande valeur ajoutée se manifeste dans les aspects de l'administration des subventions qui sont récurrents, soumis à des délais et dépendants de transferts cohérents entre les équipes.

Étape du cycle de vie Ce que fait l'agent Ce qu'il remplace Découverte Associe les nouvelles opportunités de financement ( Grants.gov , NSF, NIH) aux profils de recherche des enseignants-chercheurs et informe les chercheurs principaux concernés. Analyse manuelle des bases de données de financement et des envois massifs d'e-mails Élaboration de propositions Structure la proposition de tâche avec des sections spécifiques aux bailleurs de fonds, attribue des évaluateurs, applique les délais internes. Suivi des échéances à l'aide de feuilles de calcul et révision par e-mail Installation des subventions Génère automatiquement des checklists de conformité, des sous-tâches de suivi budgétaire et des calendriers de rapports lorsque le financement est accordé. 2 à 3 semaines d’installation manuelle par nouvelle subvention Suivi budgétaire Génère des brouillons de rapports à partir des données des tâches, crée des checklists de clôture 90 jours avant la date de fin, archive les subventions achevées. Rapprochement manuel trimestriel avec l'ERP Conformité Gère les certifications d'efforts, les renouvellements IRB/IACUC, les délais de remise des rapports d'avancement et le suivi des sous-subventions avec des procédures d'escalade. Connaissances tribales, notes autocollantes et rappels de calendrier Rapports et clôture Génère des brouillons de rapports à partir des données des tâches, crée des checklists de clôture 90 jours avant la date de fin et archive les subventions achevées. Préparation de rapports d'urgence et clôtures précipitées

Contrairement aux outils d'IA génériques, il s'agit d'un super agent ClickUp qui fonctionne dans le même environnement de travail que celui où votre équipe gère déjà ses tâches. Chaque action se déroule là où les gens travaillent déjà. Pas de connexion supplémentaire, pas de système distinct à vérifier.

Exemple : si une subvention du NIH arrive à la date de fin dans 90 jours, l'agent peut automatiquement créer une checklist de clôture, signaler les certifications d'efforts en retard, alerter l'administrateur des subventions si le taux d'utilisation des fonds n'est pas conforme au plan et informer le chercheur principal des exigences à venir en matière de rapports finaux.

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Variantes pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus fonctionne dans tous les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent ClickUp. Adaptez l'invite à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche R1 (plus de 500 subventions actives) Utilisez l'invite telle quelle. Ajoutez des tableaux de bord récapitulatifs au niveau des départements. Ajoutez le suivi des sous-subventions pour les subventions multi-institutions. Prévoyez entre 15 et 25 bailleurs de fonds actifs. Université R2 (100 à 500 subventions actives) Simplifiez la notation des risques en deux niveaux (en bonne voie / nécessite une attention particulière). Réduisez les niveaux d'escalade d'un cran. Concentrez le suivi de la conformité sur vos trois principaux bailleurs de fonds. Établissement principalement de premier cycle (10 à 50 subventions actives) Supprimez la section consacrée au suivi des sous-subventions. Simplifiez le suivi des efforts en le limitant aux certifications annuelles. Ajoutez une checklist « nouveau mentorat PI » pour les nouveaux bénéficiaires de subventions. Collège communautaire (5 à 20 subventions actives) Concentrez-vous sur la conformité aux titres III/V et Perkins V. Remplacez les éléments spécifiques à la NSF/NIH par les exigences de rapports du ministère de l'Éducation. Simplifiez les catégories budgétaires. École professionnelle/de formation (1 à 10 subventions actives) Concentrez-vous sur les subventions DOL/WIOA et les subventions de l'État pour la main-d'œuvre. Remplacez les catégories budgétaires 2 CFR 200 par des éléments spécifiques aux bailleurs de fonds. Ajoutez le suivi du taux de placement et du taux d'achèvement comme résultats attendus.

Gérez les opérations liées aux subventions en un seul endroit

Quel que soit le type de votre institution, l'objectif est le même : moins de transferts manuels, une visibilité plus claire et moins de temps passé à courir après les échéances entre des outils déconnectés. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre équipe peut transformer le suivi des subventions en un système reproductible pour gérer les budgets, la conformité, les rapports et les travaux de clôture dans un seul environnement de travail ClickUp.

Commencez par l'invite, les instructions et le portefeuille de subventions, adaptez-les et transformez le suivi des subventions en un système reproductible sur lequel votre équipe peut compter. Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur la gestion des subventions à l'aide de l'IA

Oui. Les agents IA ne remplacent pas le jugement en matière de conformité. Ils appliquent les flux de travail de conformité. L'agent crée des checklists basées sur le 2 CFR 200, applique les règles spécifiques aux bailleurs de fonds (NSF, NIH, DOE ont chacun des exigences différentes) et transmet automatiquement les échéances. L'administrateur humain des subventions continue de prendre les décisions en matière de conformité, mais il n'a plus besoin de se souvenir de chaque échéance ni de suivre manuellement chaque certification.

L'agent IA Workspace fonctionne en parallèle avec vos systèmes financiers et administratifs de recherche existants. Les données budgétaires de votre ERP (Banner, Workday, PeopleSoft) sont synchronisées dans les champs personnalisés de chaque tâche liée aux subventions. L'agent ne remplace pas votre système d'enregistrement. Il devient la couche opérationnelle où votre équipe suit les tâches, les échéances et la collaboration en plus des données financières.

ClickUp détient les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001 et fournit l'assistance pour l'authentification unique (SSO), les autorisations basées sur les rôles et le chiffrement au repos et en transit. Les permissions au niveau des subventions permettent aux chercheurs principaux de ne voir que leurs propres subventions. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA. Tous les détails sont disponibles sur la page consacrée à la sécurité.

Non. L'invite comprend des variables pour le type d'établissement et le volume des subventions. Les collèges communautaires qui gèrent 10 subventions au titre du Titre III bénéficient du même calendrier de conformité et de la même automatisation des délais qu'une université R1 qui gère 2 000 subventions fédérales. Il s'adapte à votre portfolio.

Cayuse et Kuali sont des systèmes d'administration de la recherche conçus pour l'envoi et la conservation des dossiers de conformité. Ils constituent le système d'enregistrement. ClickUp, avec son agent IA, est la couche opérationnelle où votre équipe gère les tâches quotidiennes, collabore sur les propositions, effectue le suivi des échéances et reçoit des alertes. Ils ont des objectifs différents et fonctionnent mieux ensemble.