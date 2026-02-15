Meilleur logiciel de planification pour les églises pour la coordination des bénévoles

Les églises dépendent fortement des bénévoles, mais la participation et la régularité restent des défis permanents. Des études montrent que si de nombreuses congrégations dépendent des bénévoles pour assurer leurs activités principales, la maintenance d'un engagement et d'une participation réguliers reste un combat permanent pour les responsables religieux. Ce fossé est rarement dû à un manque d'attention. Il résulte souvent de systèmes de planification manuels, de problèmes de communication et de friction dans la coordination. L'impact s'accumule rapidement, d'autant plus que la valeur du temps des bénévoles est de 34,79 dollars de l'heure.

Ce guide vous présente dix logiciels de planification pour les églises qui éliminent le chaos des feuilles de calcul, en comparant les plateformes dédiées au ministère avec des outils de gestion du travail flexibles tels que ClickUp, qui gèrent la planification tout en répondant aux besoins de coordination plus larges de votre équipe.

Aperçu des logiciels de planification pour les églises

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Les églises qui souhaitent que la planification soit en connexion avec les tâches, la communication et la planification. Calendrier, automatisations, formulaires, prise de notes IA, tableaux de bord, e-mails dans ClickUp Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Planning Center Églises ayant besoin d'un logiciel spécialement conçu pour la planification des bénévoles et des services Module Services, planification autonome des bénévoles, notifications via l'application mobile Les forfaits commencent à 14 $ par mois. Ministry Scheduler Pro Églises ayant besoin d'une automatisation et d'une planification basée sur des règles pour leurs bénévoles Plannings générés automatiquement, mise en correspondance des compétences, détection des conflits Les forfaits commencent à 50 $ par mois. Breeze ChMS Églises à la recherche d'un logiciel de gestion paroissiale (ChMS) facile à utiliser, adapté aux débutants et doté d'une fonctionnalité de planification simple. Planification des bénévoles, système d’étiquettes, rappels, base de données des membres À partir de 72 $/mois ChurchTrac Petites églises à la recherche d'un logiciel tout-en-un abordable pour la planification et la gestion des membres Calendrier des évènements, base de données des membres, suivi des présences Les forfaits commencent à 9 $ par mois. One Church Software Églises à la recherche d'un logiciel ChMS tout-en-un à tarif forfaitaire avec planification et automatisation Module de bénévolat, calendrier unifié, système d'enregistrement Les forfaits commencent à 57 $/mois. Elvanto (Tithely ChMS) Églises ayant besoin d'une planification solide des services et d'une gestion des bénévoles Fiches de service, planification des bénévoles, outils de communication Les forfaits commencent à 50 $ par mois. Servant Keeper Églises souhaitant combiner la planification avec le suivi des membres et des contributions Coordination des bénévoles, base de données complète des membres avec accès complet, registres des contributions Les forfaits commencent à 59,99 $ par mois. Pushpay (ChurchStaq) Grandes églises ayant besoin d'une planification liée à l'analyse de l'engagement Analyse de l'engagement, application mobile, assistance multi-campus Tarification personnalisée Churchteams Églises souhaitant automatiser leur flux de travail grâce à la planification des bénévoles Automatisations, affectations des bénévoles, gestion des groupes Les forfaits commencent à 37 $/mois.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification pour les églises ?

Coordonner les bénévoles à l'aide de tableurs, de textes groupés et d'inscriptions papier est source de confusion et d'inefficacité. Vous passez votre temps à vérifier les disponibilités, à envoyer des rappels de dernière minute et à essayer de combler les absences lorsque quelqu'un oublie inévitablement qu'il était prévu. Cette course administrative entraîne des conflits d'horaires, l'épuisement des bénévoles ( 95 % des dirigeants d'organisations à but non lucratif se disent préoccupés par l'épuisement du personnel) et oblige les responsables ministériels à consacrer plus de temps à la logistique qu'aux personnes.

Le logiciel de planification pour les églises est un outil numérique conçu pour résoudre ce problème. Il vous aide à coordonner les bénévoles, les services, les évènements et l'utilisation des installations à partir d'une seule plateforme, qui sert de hub pour tous vos besoins en matière de coordination ministérielle.

Ce logiciel centralise la disponibilité des bénévoles, effectue l'automatisation des rappels et affiche aux responsables ministériels une vue claire et en temps réel des personnes qui servent, où et quand. Certaines plateformes sont des planificateurs dédiés, tandis que d'autres font partie d'un logiciel de gestion paroissiale (ChMS) plus complet qui comprend des bases de données sur les membres et le suivi des dons. L'outil qui convient à votre congrégation dépend de vos besoins : un simple planificateur ou un système plus complet qui gère plusieurs fonctions administratives.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous pouvez créer des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de planification pour les églises

Choisir un outil sans savoir quelles sont les fonctionnalités importantes peut vous amener à acheter un logiciel qui ne résout pas vos problèmes fondamentaux ou qui s'avère trop compliqué à adopter pour vos bénévoles. Vous vous retrouvez alors avec un abonnement coûteux que personne n'utilise, et vous en revenez à gérer les plannings dans un tableur. La clé est de comprendre ce qu'il faut rechercher avant de commencer vos recherches.

Les fonctionnalités les plus importantes se répartissent en trois catégories : coordination des bénévoles, gestion du Calendrier et communication. Vous devez également tenir compte de la manière dont le logiciel gère les évènements récurrents, gère plusieurs ministères et s'intègre aux outils que vous utilisez déjà.

Voici les fonctionnalités essentielles à évaluer :

Libre-service pour les bénévoles : les bénévoles peuvent-ils définir leur propre disponibilité, demander des congés et échanger leurs horaires sans que l'administrateur n'ait à intervenir à chaque fois ?

Rappels automatiques : le système envoie-t-il des rappels automatiques par e-mail, SMS ou notifications d'application afin de réduire le nombre d'absences ?

Détection des conflits : le logiciel vous alertera-t-il si vous avez accidentellement attribué deux rôles à la même personne au même moment ?

Rapports et visibilité : les responsables ministériels peuvent-ils obtenir un aperçu rapide des personnes qui servent, voir les tendances en matière de participation et repérer les lacunes dans le planning ?

Facilité d'adoption : le logiciel est-il suffisamment intuitif pour que des bénévoles de tous âges et de tous niveaux techniques puissent l'utiliser ?

🔍 Le saviez-vous ? Un employé sur quatre utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information essentielle peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un autre outil, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail.

Top 10 des logiciels de planification pour les églises

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'une gestion du travail basée sur l'IA qui assure la connexion entre la planification et la coordination)

Planifiez votre emploi du temps de manière intelligente avec ClickUp Calendrier.

La planification des bénévoles échoue rarement parce que les gens s'en moquent. Elle échoue parce que le système est dispersé. Les disponibilités sont consignées dans un tableur, les rappels sont envoyés par textes groupés, les forfaits de service sont cachés dans un document et les changements de dernière minute sont communiqués lors de discussions parallèles qui ne sont jamais répercutées dans le planning.

C'est ce qu'on appelle la « prolifération du travail » : une coordination répartie entre des outils déconnectés, où des détails importants sont omis et où les responsables dépensent leur énergie à simplement faire tourner la machine. Sans une vision claire et partagée de qui sert et quand, même les petits écarts peuvent rapidement se transformer en courses de dernière minute.

ClickUp résout ce problème en offrant à votre église un seul endroit pour gérer l'ensemble de la coordination, et pas seulement le planning. Grâce au Calendrier ClickUp, les responsables du ministère peuvent voir tous les services, évènements et affectations des bénévoles dans une vue unifiée, ce qui permet de repérer plus facilement les lacunes et d'ajuster les plans avant qu'elles ne deviennent des problèmes.

Planifiez vos réunions en langage naturel grâce au Calendrier alimenté par l'IA de ClickUp AI.

Au lieu de traiter la planification des bénévoles comme une tâche administrative isolée, ClickUp établit une connexion avec tout ce qui fait réellement fonctionner les dimanches et les évènements : recrutement, affectations, rappels, préparation des services, communication et visibilité pour les responsables ministériels.

Communiquez avec votre équipe et créez des tâches dans votre fenêtre de chat avec ClickUp Chat.

Dans la pratique, cela revient à passer de la « recherche de personnes » à la « gestion d'un système ». Lorsqu'un bénévole soumet sa disponibilité ou s'inscrit pour servir, sa réponse est directement intégrée à votre flux de travail de planification via les formulaires ClickUp, ce qui met automatiquement à jour les affectations sans que personne n'ait à toucher à un tableur. Les responsables peuvent instantanément afficher la couverture des services à venir dans la vue Calendrier, repérer rapidement les lacunes et apporter des ajustements tout en conservant chaque modification liée à la même tâche. Les mises à jour, les discussions et les décisions restent liées au travail lui-même, de sorte que votre équipe ne dépend pas de sa mémoire ou n'espère pas que quelqu'un ait vu le dernier message.

ClickUp intègre le suivi dans le système plutôt que de le laisser à la charge des responsables. Les confirmations et les rappels peuvent être générés automatiquement grâce aux automatisations ClickUp, les pénuries de personnel peuvent être signalées au responsable du ministère concerné dès qu'elles apparaissent, et la préparation des services se déroule avec une répartition claire des tâches et des checklists.

Déclenchez l'étape suivante dès que la sortie de l'IA devient une tâche, avec ClickUp Automations.

Lorsque votre équipe se réunit pour planifier, ClickUp peut enregistrer les décisions clés et les éléments à prendre à l'aide de ClickUp AI Notetaker, ce qui permet de les garder connectées au travail au lieu de les noyer dans des notes oubliées. Le résultat est simple : moins de surprises, moins d'absences et moins d'épuisement pour les personnes qui font fonctionner votre ministère.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez l'ensemble de votre planning pastoral en un seul endroit afin de repérer rapidement les lacunes et d'ajuster les affectations par simple glisser-déposer en affichant la vue du Calendrier.

Transformez automatiquement les inscriptions et la disponibilité des bénévoles en un travail structuré et traçable en recueillant les réponses via des formulaires personnalisables plutôt que des feuilles de calcul.

Gardez les rappels, les confirmations et les suivis à jour sans effort manuel en configurant des règles de flux de travail simples avec Automatisations.

Obtenez des réponses rapides, résumez les mises à jour et rédigez plus rapidement vos communications avec les bénévoles grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à votre environnement de travail.

Consignez les réunions de planification sous forme de résumés consultables et d’éléments à prendre afin que les décisions se traduisent en actions grâce à la fonctionnalité intégrée AI Notetaker.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Consolide la dispersion du travail : en regroupant la planification, la communication et la gestion des tâches dans un seul environnement de travail, vous réduisez la charge cognitive des coordinateurs de bénévoles et éliminez les silos d'informations.

Hautement personnalisable sans code : la flexibilité de ClickUp vous permet de structurer votre environnement de travail en fonction du fonctionnement réel de votre église, grâce aux champs personnalisés, aux vues et aux automatisations ClickUp qui s'adaptent à votre flux de travail unique.

Fonctionnalités d'IA incluses : ClickUp Brain aide les responsables ministériels à travailler plus rapidement en rédigeant des messages, en résumant les activités et en tirant des conclusions à partir de vos données de planification.

Inconvénients :

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lors de la configuration initiale d'automatisations complexes et de vues personnalisées.

Les fonctionnalités avancées telles que les tableaux de bord nécessitent un investissement initial en temps pour être configurées en fonction des indicateurs spécifiques à l'église.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Planning Center (idéal pour les églises qui ont besoin d'un logiciel spécialement conçu pour la planification des bénévoles et des services)

via Planning Center

Planning Center a été entièrement conçu pour les églises, vous n'aurez donc pas à traduire le langage de votre ministère en jargon d'entreprise. Le module Services, qui est au cœur du logiciel, résout le problème de la gestion des flux des cultes, des paroles des chants et des plannings des bénévoles dans des endroits séparés.

Cette plateforme gère la planification des bénévoles en connectant ses modules « Personnes » et « Services ». Les bénévoles peuvent définir leurs propres dates d'indisponibilité, répondre aux demandes de planification et échanger leurs postes avec d'autres membres qualifiés de l'équipe via l'application mobile ou par e-mail. Le système comprend les concepts spécifiques aux églises tels que les « positions » (technicien du son, hôte d'accueil) et les « équipes » (équipe de louange, ministère des enfants).

Son modèle de tarification modulaire est une fonctionnalité clé, permettant aux églises de ne payer que ce dont elles ont besoin. Une petite église peut commencer avec seulement les modules Services et Personnes, tandis qu'une plus grande église peut ajouter les modules Groupes, Check-ins et Dons.

Les meilleures fonctionnalités de Planning Center

Module Services : ce module spécialement conçu combine la création d'ordres de service, la sélection de chants avec des diagrammes d'accords, la planification des bénévoles et la planification des répétitions en un seul flux de travail.

Planification autonome des bénévoles : les membres de l'équipe reçoivent des demandes de planification, répondent en indiquant leurs disponibilités et peuvent initier des échanges avec d'autres bénévoles qualifiés, ce qui réduit la charge administrative.

Application mobile pour les équipes : l'application dédiée permet aux bénévoles d'avoir leur planning, leurs ordres de service et les communications de l'équipe à portée de main, avec des notifications push pour les rappels.

Avantages et inconvénients de Planning Center

Avantages :

Conception spécifique aux églises : le logiciel utilise le langage et les flux de travail du ministère, ce qui le rend intuitif pour le personnel et les bénévoles de l'église.

Expérience mobile solide : les applications dédiées à chaque module sont bien conçues et largement adoptées par les bénévoles.

Flexibilité modulaire : vous pouvez commencer par la simple planification et ajouter d'autres fonctions à mesure que les besoins de votre église évoluent.

Inconvénients :

Les modules ne partagent pas toujours les données de manière transparente, ce qui peut entraîner des entrées doublées ou des problèmes de synchronisation.

Les fonctionnalités de rapports sont basiques par rapport aux outils de gestion de projet polyvalents.

Vous aurez besoin d'outils supplémentaires pour le travail qui ne relève pas de la gestion habituelle d'une église, comme le suivi de projets ou la collaboration sur des documents.

Tarifs des forfaits de Planning Center

Forfaits payants : à partir de 14 $/mois (Services)

Évaluations et avis sur Planning Center

G2 : 4,8/5 (plus de 140 avis) Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

3. Ministry Scheduler Pro (idéal pour les églises qui souhaitent automatiser la planification des bénévoles à l'aide de règles)

via Ministry Scheduler Pro

Le temps nécessaire pour établir manuellement un planning équitable et équilibré pour des dizaines de bénévoles est un véritable casse-tête pour de nombreux administrateurs d'églises. Le principal atout de Ministry Scheduler Pro réside dans son algorithme de planification, qui effectue l'automatisation de l'ensemble du processus.

Le logiciel gère des exigences complexes qui prendraient des heures à résoudre manuellement. Il veille à ce que les bénévoles ne servent pas trop fréquemment, associe les compétences aux positions (comme les puériculteurs certifiés) et respecte les regroupements familiaux. Sa fonction de détection des conflits repère les doubles réservations avant la publication du planning.

Ministry Scheduler Pro est traditionnellement une application de bureau avec des frais de licence uniques, mais des options en ligne sont désormais disponibles. Ce modèle séduit les églises qui préfèrent posséder leur logiciel plutôt que de payer un abonnement mensuel.

Les meilleures fonctionnalités de Ministry Scheduler Pro

Génération automatique des plannings : l'algorithme prend en compte les disponibilités, les compétences et les préférences en matière de fréquence pour générer des plannings complets avec un minimum de travail manuel.

Suivi des compétences et des certifications : vous pouvez attribuer des qualifications aux bénévoles (par exemple, vérification des antécédents, certification en RCP) afin de vous assurer que les positions ne sont pourvues que par des personnes qualifiées.

Outils de communication de masse : envoyez des notifications de planning, des rappels et des demandes de remplacement par e-mail ou texte directement depuis la plateforme.

Avantages et inconvénients de Ministry Scheduler Pro

Avantages :

Algorithme de planification puissant : la fonctionnalité de planification automatique permet aux églises ayant des listes de bénévoles complexes de gagner un temps considérable.

Option de licence unique : les églises qui préfèrent les dépenses en capital aux abonnements peuvent acheter une licence perpétuelle.

Ensemble de fonctionnalités abouti : le logiciel gère de nombreux cas particuliers et scénarios complexes que les nouveaux outils pourraient ne pas prendre en charge.

Inconvénients :

L'interface utilisateur semble dépassée par rapport aux applications web modernes, ce qui peut avoir un impact sur l'adoption par les bénévoles.

Le modèle de déploiement sur ordinateur de bureau nécessite une installation et des mises à jour sur les machines locales.

La courbe d'apprentissage est plus raide que celle des outils de planification plus simples.

Tarifs de Ministry Scheduler Pro

Forfaits payants : à partir de 50 $/mois

Évaluations et avis sur Ministry Scheduler Pro

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

4. Breeze Church Management (idéal pour les églises qui ont besoin d'un outil de gestion simple avec un système de planification intégré)

via Breeze Church Management

Pour les églises submergées par des logiciels d'entreprise complexes, Breeze ChMS (qui fait désormais partie de Tithely) offre une solution intuitive qui ne sacrifie pas les fonctions essentielles. La plateforme est régulièrement saluée pour son interface épurée et sa courbe d'apprentissage douce, qui la rendent accessible même aux bénévoles ayant une expérience technique limitée.

Breeze gère la planification des bénévoles dans le cadre de son système plus large de gestion des églises. Son système d’étiquettes unique permet une organisation et une communication efficaces des bénévoles, et les rappels automatisés avec notifications RSVP garantissent le bon déroulement des évènements religieux et des plannings des bénévoles.

Les meilleures fonctionnalités de Breeze ChMS

Module de gestion des bénévoles : planifiez les bénévoles pour des évènements spécifiques grâce à des fonctionnalités simples d'affectation et de suivi.

Système de balisage : catégorisation flexible des bénévoles par ministère, compétences ou disponibilités pour une communication ciblée vers une cible.

Rappels automatisés : réduisez les absences en envoyant des notifications par e-mail et texte avec suivi des réponses.

Intégration de la base de données des membres : la planification des bénévoles s'appuie sur les dossiers complets des membres, sans double entrée de données.

Avantages et inconvénients de Breeze ChMS

Avantages :

Interface claire et intuitive : la plateforme est conçue pour être simple, ce qui la rend accessible aux bénévoles, quelles que soient leurs compétences techniques.

Courbe d'apprentissage douce : les nouveaux utilisateurs peuvent être opérationnels rapidement sans formation approfondie.

Tarification forfaitaire abordable : coût mensuel prévisible sans frais par utilisateur.

Inconvénients :

Les fonctionnalités de planification sont moins sophistiquées que celles des outils dédiés : il n'existe pas d'algorithme de génération automatique de plannings.

Les rapports avancés nécessitent des solutions de contournement par rapport aux plateformes d'entreprise.

Les églises multi-campus peuvent trouver les fonctionnalités limitées.

Tarifs de Breeze Church Management

Forfaits payants : à partir de 72 $/mois

Évaluations et avis sur Breeze Church Management

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis) Capterra : 4,8/5 (plus de 600 avis)

💡 Conseil de pro : lorsque vous évaluez un logiciel de planification pour églises, demandez une période d'essai et impliquez de véritables bénévoles dans le processus de test. La plateforme la plus riche en fonctionnalités ne sera d'aucune utilité si vos bénévoles la trouvent confuse ou intimidante à utiliser.

5. ChurchTrac (idéal pour les petites églises qui recherchent un logiciel tout-en-un abordable pour la planification et la gestion des membres)

via ChurchTrac

Pour les églises de petite et moyenne taille, les logiciels destinés aux grandes entreprises peuvent être à la fois trop coûteux et trop compliqués. ChurchTrac est conçu pour résoudre ce problème en offrant des fonctionnalités solides et essentielles dans un ensemble simple qui ne submerge pas les administrateurs bénévoles.

La planification dans ChurchTrac s'intègre dans son système plus large de gestion paroissiale. Les évènements et les services sont placés sur un calendrier partagé, et les bénévoles sont affectés à des positions. Comme tout est relié à la base de données des membres, vous disposez du contexte complet de chaque personne (coordonnées, relations familiales, habitudes de fréquentation) lorsque vous les planifiez.

Les meilleures fonctionnalités de ChurchTrac

Calendrier des évènements intégré : planifiez les services, les évènements et les missions des bénévoles à partir d'un calendrier connecté à votre base de données de membres.

Intégration de la base de données des membres : la planification des bénévoles s'appuie sur l'ensemble de vos dossiers de membres, ce qui évite la duplication des entrées entre votre répertoire et votre planificateur.

Suivi des présences : enregistrez les personnes qui se sont effectivement présentées pour servir, ce qui vous aide à identifier les bénévoles fiables et à repérer les risques d'épuisement professionnel.

Avantages et inconvénients de ChurchTrac

Avantages :

Accessible aux petites églises : l'interface est simple et les tarifs sont adaptés aux budgets des petites églises.

Simplicité tout-en-un : la gestion des membres, la planification et les contributions dans un seul système éliminent les problèmes d'intégration.

Service client réactif : les utilisateurs louent souvent le personnel d'assistance serviable qui comprend le contexte des églises.

Inconvénients :

Les fonctionnalités de planification sont moins sophistiquées que celles des outils dédiés ; il n'y a pas de génération automatique de planning.

L'expérience mobile est limitée par rapport aux plateformes disposant d'applications dédiées aux bénévoles.

Les grandes églises peuvent dépasser les capacités de la plateforme.

Tarifs ChurchTrac

Forfaits payants : à partir de 9 $/mois

Évaluations et avis sur ChurchTrac

Capterra : 4,8/5 (plus de 800 avis)

6. One Church Software (idéal pour les églises qui recherchent une plateforme complète de gestion avec fonctionnalité de planification)

via One Church Software

Vous en avez assez de calculer les coûts de différents modules ou modules complémentaires ? One Church Software propose une suite complète de gestion pour les églises, incluant la planification, pour un tarif mensuel forfaitaire. Cette approche unifiée est intéressante pour les églises qui souhaitent bénéficier de tarifs prévisibles et de fonctionnalités complètes sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs.

La planification s'intègre parfaitement dans la plateforme plus large. Le Calendrier gère les évènements, le module de gestion des bénévoles s'occupe des affectations et le système d'enregistrement suit les présences. Tout est connecté à une base de données unique, ce qui élimine la fragmentation des données.

Les meilleures fonctionnalités de One Church Software

Plateforme unifiée : la planification, la gestion des membres, l'enregistrement, la communication et les dons sont regroupés dans un seul système avec des données partagées.

Module de gestion des bénévoles : suivez les disponibilités, attribuez des positions et envoyez des rappels à partir d'une interface dédiée aux bénévoles.

Système d'enregistrement : le système d'enregistrement intégré pour les activités et les évènements destinés aux enfants effectue la connexion avec vos données de planification et comprend des fonctionnalités de sécurité telles que l'autorisation des tuteurs.

Avantages et inconvénients du logiciel One Church Software

Avantages :

Tarification prévisible : un tarif mensuel fixe comprend toutes les fonctionnalités, ce qui élimine les surprises budgétaires à mesure que votre église se développe.

Ensemble complet de fonctionnalités : vous bénéficiez d'une suite complète d'outils sans avoir à faire appel à plusieurs fournisseurs.

Interface moderne : la plateforme a un aspect et une ergonomie contemporains, ce qui peut faciliter son adoption par les bénévoles.

Inconvénients :

Il y a moins de spécialisation dans chaque domaine par rapport aux meilleurs outils de leur catégorie.

Une communauté d'utilisateurs plus restreinte signifie moins de ressources et de tutoriels tiers.

Les églises ayant des besoins très spécifiques en matière de flux de travail peuvent trouver l'approche « taille unique » limitante.

Tarifs du logiciel One Church Software

Forfaits payants : à partir de 57 $/mois

Évaluations et avis sur One Church Software

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis) Capterra : 4,9/5 (plus de 70 avis)

7. Elvanto (idéal pour les églises qui ont besoin d'une planification rigoureuse des services avec planification des bénévoles)

via Elvanto

Elvanto, qui fait désormais partie de la famille Tithely sous le nom de Tithely ChMS, propose un système de gestion paroissiale basé sur le cloud, doté de fonctionnalités particulièrement performantes en matière de planification des services et de gestion des bénévoles. La plateforme offre un équilibre entre fonctionnalités complètes et complexité raisonnable, ce qui la rend adaptée aux églises qui ont dépassé le stade des outils de base mais qui n'ont pas besoin de solutions à l'échelle de l'entreprise.

Le système fournit l'assistance pour les feuilles de service, qui s'avèrent extrêmement utiles pour planifier les services religieux, en reliant directement les tâches des bénévoles au flux de chaque élément du service.

Les meilleures fonctionnalités d'Elvanto

Outils de planification des services : créez des plans de culte, affichez des fichiers et des liens, et planifiez des répétitions avec des tâches bénévoles directement liées aux éléments du service.

Planification des bénévoles : de puissantes fonctionnalités de planification garantissent que chacun a un rôle à jouer et reste informé grâce à des notifications d’automatisation.

Outils de communication : l'envoi de messages personnalisés à des groupes ou à des personnes spécifiques stimule la participation et réduit le nombre d'absences.

Portail des membres : les membres peuvent accéder à leurs plannings, groupes et évènements, ce qui favorise une participation active.

Avantages et inconvénients d'Elvanto

Avantages :

Conception axée sur les services : la plateforme excelle dans la connexion des missions des bénévoles avec le flux des services religieux.

Fonctionnalités complètes : équilibre entre richesse des fonctionnalités et facilité d'utilisation pour les églises de taille moyenne.

Accessibilité basée sur le cloud : accédez à votre système depuis n'importe où sans avoir besoin d'une installation locale.

Inconvénients :

La plateforme peut offrir plus de fonctions que ce dont les petites églises ont besoin, ce qui peut compliquer l'administration.

L'intégration avec des outils autres que Tithely nécessite des solutions de contournement.

Le prix augmente à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités telles que des applications personnalisées.

Tarifs Elvanto

Forfaits payants : à partir de 50 $/mois

Évaluations et avis sur Elvanto

Capterra : 4,7/5 (plus de 140 avis)

8. Servant Keeper (idéal pour les églises qui souhaitent combiner la planification avec le suivi des membres et des contributions)

via Servant Keeper

Servant Keeper est une plateforme complète de gestion paroissiale qui combine la coordination des bénévoles avec un suivi rigoureux des contributions et la gestion des membres. Le logiciel est conçu dans un souci de simplicité, ce qui le rend accessible aux administrateurs paroissiaux qui ne sont pas des spécialistes techniques.

La planification des bénévoles travaille en parallèle avec le suivi des membres, l'enregistrement des présences et la gestion financière, créant ainsi une vue d'ensemble de l'engagement de chaque personne au sein de l'église.

Les meilleures fonctionnalités de Servant Keeper

Outils de coordination des bénévoles : rationalisez la communication, la planification et l'attribution des tâches grâce à des bénévoles capables d'accéder aux plannings et de fournir des rapports sur leur disponibilité.

Base de données des membres : dossiers complets comprenant l'information sur les membres, les relations familiales, les habitudes de fréquentation et l'historique des dons.

Suivi des contributions : enregistrement rapide et précis avec génération facile des relevés de fin d'année.

Applications mobiles : les administrateurs peuvent gérer les données et communiquer lors de leurs déplacements.

Avantages et inconvénients de Servant Keeper

Avantages :

Suivi efficace des contributions : les fonctionnalités de gestion financière sont robustes et bien intégrées aux dossiers des membres.

Conception axée sur la simplicité : accessible aux administrateurs sans connaissances techniques

Gestion complète des membres : crée une vue unifiée de l'engagement de chaque membre dans l'église.

Inconvénients :

L'interface semble dépassée par rapport aux applications web modernes.

La version pour ordinateur de bureau nécessite une installation locale et n'est pas compatible avec Mac.

Certains utilisateurs signalent des augmentations de prix et des coûts d'assistance supplémentaires qui n'étaient pas prévus initialement.

Tarifs de Servant Keeper

Forfaits payants : à partir de 59,99 $/mois

Évaluations et avis sur Servant Keeper

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis) Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

9. Pushpay (idéal pour les grandes églises qui ont besoin d'un planning lié à l'analyse de l'engagement)

via Pushpay

Pour les grandes églises, le défi ne réside pas seulement dans la planification, mais aussi dans la compréhension de la connexion entre le service et l'engagement global des membres. Pushpay, initialement connu pour les dons par mobile, a évolué pour devenir une plateforme d'engagement complète appelée ChurchStaq qui répond à ce besoin plus large.

La planification dans ChurchStaq fait partie d'une stratégie axée sur l'engagement des membres dans les dons, les groupes et les évènements. La connexion des données de planification des bénévoles avec les indicateurs d'engagement aide les responsables à voir comment le service influe sur l'implication globale et la croissance spirituelle d'une personne.

Les meilleures fonctionnalités de Pushpay

Plateforme d'engagement intégrée : la planification coexiste avec les dons, les groupes et la communication, offrant aux responsables une vue d'ensemble de la connexion entre les membres.

Conception axée sur le mobile : l'application pour les membres offre une expérience mobile optimisée pour les plannings, les dons et les inscriptions aux évènements.

Évolutivité de l'entreprise : la plateforme est conçue pour gérer les grandes églises multi-campus avec des structures organisationnelles complexes et des besoins en rapports.

Avantages et inconvénients de Pushpay

Avantages :

Analyses axées sur l'engagement : la plateforme aide les responsables à comprendre comment le service crée une connexion avec l'engagement et la fidélisation globaux des membres.

Expérience mobile solide : l'application bien conçue destinée aux membres encourage son adoption par les membres de la congrégation.

Assistance multi-campus : les églises disposant de plusieurs emplacements bénéficient d'outils conçus pour leur complexité, notamment la planification spécifique à chaque emplacement et la consolidation des rapports.

Inconvénients :

Le modèle de tarification personnalisé signifie que les coûts ne sont pas transparents tant que vous n'avez pas contacté l'équipe commerciale.

La complexité de la plateforme nécessite un investissement administratif important pour sa configuration et sa maintenance.

Les petites églises peuvent trouver l'ensemble des fonctionnalités trop complexe.

Tarifs Pushpay

Tarifs : personnalisés (devis commercial)

Évaluations et avis sur Pushpay

Capterra : 4,2/5 (plus de 180 avis)

10. Churchteams (Idéal pour les églises qui souhaitent réaliser l’automatisation de leur flux de travail grâce à la planification des bénévoles)

via Churchteams

Churchteams propose une plateforme de gestion paroissiale basée sur le cloud, spécialement conçue pour les paroisses de petite et de moyenne taille, avec des atouts notables en matière d'automatisation des flux de travail et de gestion des bénévoles. Le système aide les paroisses à dépasser les processus manuels en automatisant les tâches administratives répétitives.

La plateforme est un fournisseur, prestataire de services qui propose la planification des bénévoles dans le cadre d'une suite plus large qui comprend la gestion de groupes, le suivi de l'engagement des membres et la coordination d'évènements.

Les meilleures fonctionnalités de Churchteams

Automatisation des flux de travail : gère les tâches répétitives telles que l'envoi de communications de suivi, la mise à jour des dossiers des membres et le déclenchement de rappels en fonction d'évènements ou de dates spécifiques.

Outils de planification des bénévoles : affectation à des évènements et des services avec suivi des disponibilités

Gestion de groupe : organisez les ministères, les petits groupes et les équipes grâce à une communication intégrée.

Suivi de l'engagement des membres : visibilité sur la manière dont les individus établissent des connexions avec les différents aspects de la vie de l'église.

Avantages et inconvénients de Churchteams

Avantages :

Automatisation puissante des flux de travail : la plateforme excelle dans l'automatisation des tâches administratives répétitives.

Axé sur les petites églises : conçu spécialement pour répondre aux besoins et aux budgets des petites congrégations.

Communication intégrée : outils intégrés pour contacter les bénévoles et les membres sans passer par des plateformes externes.

Inconvénients :

L'interface peut sembler moins aboutie que celle de certains concurrents plus récents.

La documentation et les ressources de formation ne sont pas aussi complètes que celles des plateformes plus importantes.

Les options d'intégration avec des outils tiers sont plus limitées.

Tarifs de Churchteams

Forfaits payants : à partir de 37 $/mois

Évaluations et avis sur Churchteams

Capterra : 4,6/5 (plus de 470 avis)

💡 Conseil de pro : le meilleur logiciel de planification n'est pas nécessairement celui qui offre le plus de fonctionnalités, mais celui que vos bénévoles utiliseront réellement de manière régulière. Lorsque vous évaluez les différentes options pour votre congrégation, privilégiez la facilité d'adoption plutôt que la richesse des fonctionnalités.

Comment choisir le bon logiciel de planification pour les églises

Au final, la décision repose sur une question essentielle : avez-vous besoin d'un outil spécifique aux églises avec des flux de travail ministériels prédéfinis, ou d'une plateforme flexible que vous pouvez adapter à votre contexte particulier ? Le meilleur choix dépend de la taille de votre église, de votre aisance technique, de votre budget et du fait que la planification soit une tâche autonome ou fasse partie d'un ensemble plus large de tâches administratives.

Tenez compte de la taille de votre église et de sa trajectoire de croissance.

Les petites églises disposant d'un personnel et de bénévoles limités bénéficient souvent d'outils plus simples et plus abordables, tels que ChurchTrac ou Breeze, qui gèrent la planification essentielle sans complexité excessive. Les congrégations plus importantes, disposant de plusieurs campus, de nombreux ministères et de centaines de bénévoles, peuvent avoir besoin de plateformes d'entreprise telles que Pushpay ou des algorithmes avancés de Ministry Scheduler Pro.

Évaluez le coût total de la propriété.

Le coût de l'abonnement mensuel n'est qu'un facteur parmi d'autres. Tenez compte des frais d'installation, du temps de formation, du coût d'intégration avec les outils existants et de la nécessité éventuelle de plateformes supplémentaires pour gérer le travail qui dépasse les capacités du logiciel de planification. Une plateforme unifiée légèrement plus coûteuse peut s'avérer moins onéreuse au final que l'utilisation de plusieurs outils spécialisés.

Évaluez les exigences d'intégration.

Si votre église utilise déjà des outils spécifiques pour les dons, la communication ou la gestion des membres, assurez-vous que votre logiciel de planification s'intègre facilement à ceux-ci. Les silos de données créent un surcroît de travail et augmentent le risque d'erreurs. Les plateformes telles que ClickUp, qui servent de hubs de gestion du travail complets, peuvent réduire le besoin de multiples intégrations.

Testez-le avec des utilisateurs réels.

Avant la validation, impliquez les personnes qui utiliseront le logiciel quotidiennement, tant les administrateurs que les bénévoles. Leurs commentaires sur la facilité d'utilisation révèlent souvent des problèmes qui n'apparaissent pas dans les comparaisons de fonctionnalités ou les présentations de démonstration.

Simplifiez la coordination des bénévoles grâce au logiciel de planification adapté

Le problème central, à savoir coordonner les bénévoles sans se noyer dans les feuilles de calcul et les textes de groupe, peut être résolu grâce à la technologie appropriée. Le bon logiciel de planification pour les églises réduit la charge administrative, améliore l'expérience des bénévoles et libère vos responsables ministériels afin qu'ils puissent se concentrer sur les personnes plutôt que sur la logistique.

À mesure que votre église se développe, le système que vous choisissez aujourd'hui doit pouvoir évoluer avec vous. Les églises qui ont besoin d'un système de planification associé à la gestion de projet, à la gestion de documents et à la communication entre équipes tirent le meilleur parti des environnements de travail convergents qui regroupent toutes ces fonctions plutôt que de fragmenter le travail entre des outils disparates.

L'investissement dans un logiciel de planification adapté est rentable en termes de fidélisation des bénévoles, de réduction des absences et de sérénité des responsables ministériels. Lorsque vos systèmes de coordination fonctionnent sans heurts, votre équipe peut se concentrer sur ce qui compte vraiment : servir votre communauté et faire avancer votre mission.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre un logiciel de planification pour les églises et un logiciel de gestion pour les églises ?

Les logiciels de planification pour les églises se concentrent spécifiquement sur la coordination des bénévoles, des services et des évènements. Les logiciels de gestion d'église (ChMS) ont une portée plus large et comprennent généralement, en plus de la planification, des bases de données sur les membres, le suivi des contributions, des outils de communication et des fonctionnalités de rapports. Certaines organisations n'ont besoin que de fonctions de planification, tandis que d'autres tirent profit de l'approche globale des plateformes ChMS complètes.

Un outil général de gestion de projet peut-il convenir à la planification des activités d'une église ?

Oui, une plateforme de gestion du travail flexible comme ClickUp peut être configurée pour les flux de travail ministériels, offrant souvent plus d'adaptabilité que les outils rigides, spécifiques aux églises. Cette approche nécessite une installation initiale, mais peut être plus adaptée à long terme pour les églises qui ont également besoin de gérer des projets, des documents et la communication entre les équipes au-delà de la planification des bénévoles.

Comment choisir entre un logiciel dédié aux églises et une plateforme de travail tout-en-un ?

Prenez en compte l'ensemble des tâches de votre équipe. Si votre personnel jongle avec de nombreuses responsabilités au-delà de la coordination des bénévoles (planification d'évènements, communication, gestion de projet, création de documents), un environnement de travail convergent tel que ClickUp peut réduire la prolifération des outils et les changements de contexte. Si la planification est votre besoin principal et que vous souhaitez disposer de fonctionnalités spécialement conçues pour le ministère, un logiciel dédié aux églises peut être plus approprié.

Quelles fonctionnalités les petites églises doivent-elles privilégier dans un logiciel de planification ?

Les petites églises devraient se concentrer sur les fonctionnalités en libre-service pour les bénévoles, les rappels automatisés et la facilité d'adoption. Évitez d'investir excessivement dans des fonctionnalités d'entreprise complexes que vous n'utiliserez pas. Le facteur le plus important est de choisir un logiciel que vos bénévoles utiliseront réellement de manière régulière : un outil simple qui est utilisé vaut mieux qu'un outil puissant qui reste inutilisé.

Comment améliorer la fidélisation des bénévoles grâce à une meilleure planification ?

Un logiciel de planification efficace améliore la fidélisation en respectant les préférences des bénévoles, en évitant les surcharges qui mènent à l'épuisement, en facilitant les échanges de quarts en cas de conflit et en envoyant des rappels opportuns qui réduisent la gêne liée aux engagements oubliés. Lorsque les bénévoles sentent que leur temps est valorisé et que le processus est pratique, ils sont plus enclins à continuer à servir.