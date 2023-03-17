Comment les entreprises peuvent aider leurs employés à augmenter leur productivité

Que les employés travaillent à domicile, au bureau ou selon un modèle hybride, les entreprises cherchent toujours à augmenter leur productivité, c'est-à-dire le nombre de biens ou de services qu'un employé peut produire ou fournir par heure.

Les choses bougent déjà beaucoup : selon une analyse récente de l'Economic Policy Institute, les travailleurs américains sont collectivement 164 % plus productifs au travail qu'en 1948.

Mais certains signes indiquent que les méthodes qui ont fonctionné au cours des dernières décennies pourraient avoir leurs limites : en 2022, la productivité des travailleurs américains a connu sa plus forte baisse depuis les années 1980, l'inflation ayant fait baisser les salaires horaires réels de plus de 3 % en glissement annuel au troisième trimestre, selon le Bureau of Labor Statistics.

ClickUp a analysé les principales recherches ainsi que des études indépendantes menées au cours de la dernière décennie et a compilé une liste de méthodes susceptibles d'aider les travailleurs à atteindre une productivité optimale au travail.

Augmenter les salaires

L'augmentation du salaire minimum (le salaire minimum vital moyen aux États-Unis était de 24 dollars de l'heure en 2022 ) a été une méthode clé au cours des dix dernières années pour les entreprises cherchant à améliorer leur taux de productivité.

Alors que plusieurs États et Washington D.C. ont augmenté leur salaire minimum ces dernières années, le salaire minimum fédéral est resté à 7,25 dollars de l'heure depuis 2009. Sur une période à peu près équivalente, de 2007 à 2021, le Bureau of Labor Statistics a constaté que la productivité des travailleurs avait augmenté en moyenne de 1,4 % par an.

« À l'échelle nationale, la productivité du travail a augmenté légèrement plus vite que les rémunérations », a indiqué le BLS. Ainsi, même si les salaires n'ont pas toujours augmenté en conséquence, les employés ont été plus productifs. Mais les entreprises, en particulier en cette période de bénéfices records, ont la possibilité de faire mieux en surprenant leurs employés avec des augmentations.

Un rapport publié en 2018 par la Harvard Business Review indique que « des recherches [...] ont montré que lorsqu'une entreprise accorde des augmentations de salaire inattendues, les employés rendent souvent la pareille en travaillant plus dur que ce qui leur est demandé (même s'ils ne craignent pas d'être licenciés) »

Une partie de cette étude s'appuie sur une étude de Management Science datant de 2016 qui note que les « cadeaux inattendus » génèrent une réciprocité de la part des employés envers leur entreprise et les motivent à rester à un poste bien rémunéré, tant que ce poste reste mieux rémunéré que ceux proposés par la concurrence.

Impliquez tout le monde

Selon le cabinet de conseil en gestion Qualtrics, les employés qui se sentent énergiques et enthousiastes à l'égard de leur travail, ce qui est souvent mesuré par l'engagement des employés, sont associés à de meilleures performances, à une éthique de travail plus dévouée et à une plus grande fidélité à l'entreprise.

Gallup a constaté une augmentation de 18 % de la productivité des équipes commerciales lorsque les employés étaient engagés dans leur travail ou s'impliquaient et faisaient preuve d'enthousiasme dans leur travail et sur leur lieu de travail. Mais le sondage de l'entreprise a également révélé que seulement 33 % des employés américains se sentaient engagés dans leur travail en 2022.

Une façon d'accroître l'engagement, et par conséquent la productivité, consiste à demander aux employés de suivre leurs propres résultats. Selon une étude universitaire réalisée en 2019, le suivi de leurs propres efforts peut notamment aider les travailleurs du savoir, tels que les développeurs de logiciels, les rédacteurs et les chercheurs, à accroître leur productivité en les aidant à « comprendre et à réfléchir à la façon dont ils utilisent leur temps ».

Rejetez les bureaux ouverts, adoptez la solitude

On sait depuis longtemps que les bureaux ouverts nuisent à la productivité en exposant les employés à de nombreuses distractions et interruptions. Une étude universitaire publiée en 2020 a révélé que les employés travaillant dans des bureaux privés étaient 14 % plus performants que ceux travaillant dans des bureaux ouverts sur une tâche cognitive.

En effet, l'essor du télétravail pendant la pandémie a donné lieu à des affirmations, étayées par des preuves, selon lesquelles les employés étaient plus productifs, grâce à la réduction du temps de trajet, à un meilleur contrôle de leur environnement et à plus de temps pour se concentrer sur leur travail sans avoir à composer avec une salle remplie de collègues.

Bien sûr, l'une des façons dont les employeurs peuvent maintenir la productivité est de continuer à permettre à leurs employés de travailler à domicile. Mais si certains employés doivent être présents au bureau au moins une partie du temps, les employeurs peuvent tout de même maintenir leur rendement élevé en leur fournissant des bureaux privés et en envisageant de les indemniser pour le temps ou les frais liés aux déplacements domicile-travail.

Journées sans réunion

Nous avons tous déjà vécu cela. « Cette réunion aurait pu être un e-mail » est autant un mème qu'une critique sérieuse de la gestion du temps. Il est utile pour les membres d'une équipe de faire le point ensemble sur la progression des efforts partagés et d'obtenir des informations actualisées sur les priorités, les calendriers et la disponibilité de chacun.

Pour atteindre ces objectifs sans que tout le monde soit obligé de s'asseoir autour d'une table ou de se réunir virtuellement sur Zoom, les chercheurs suggèrent de créer un canal Slack dédié au travail avec des invites, programmées à la même heure chaque jour. D'une manière générale, selon une étude de la Harvard Business Review, moins il y a de réunions, plus la productivité est élevée.

Une autre façon de réduire le nombre de réunions consiste à déclarer des journées sans réunion dans toute l'entreprise, y compris pour les superviseurs, les responsables, les cadres supérieurs et même les clients. Une étude réalisée en 2022 par le MIT Sloan Management Review a révélé qu'une journée sans réunion par semaine augmentait la productivité et aidait les employés à se sentir moins stressés et moins microgérés.

Selon Gordon Jenkins, consultant en gestion d'entreprise, les journées sans réunion présentent d'autres avantages, notamment plus de temps pour se concentrer sur les tâches et encourager chacun à réfléchir davantage aux réunions afin que celles-ci soient plus « spécifiques, efficaces et responsables ».

