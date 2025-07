les 10 meilleurs outils d'analyse vidéo par IA pour des informations plus intelligentes

Vous passez des heures à visionner des vidéos à la recherche d'un moment clé ? Il peut s'agir d'un clip crucial pour votre entreprise ou d'un moment fort susceptible de devenir viral, mais parcourir manuellement toutes les séquences est une perte de temps considérable.

Les analyseurs vidéo IA sont des outils intelligents qui regardent, étiquettent et analysent les vidéos pour vous. De la détection d'objets et la transcription de discours pour les réunions d'entreprise clés à l'analyse de séquences de matchs sportifs, ces plateformes alimentées par l'IA transforment la surcharge vidéo en informations instantanées. Finis les rembobinages interminables et les conjectures : vous disposez désormais de données structurées et consultables à portée de main.

Mais quel outil est le mieux adapté à vos besoins en matière de contenu vidéo ? Découvrez les meilleurs outils d'analyse vidéo basés sur l'IA et leurs fonctionnalités pour transformer la manière dont vous extrayez des informations et prenez des décisions.

Les meilleurs analyseurs vidéo IA en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Enregistrement vidéo sur écran et webcam avec Clips, transcription et résumé alimentés par l'IA pour les vidéos et les notes vocales, AI Notetaker pour capturer, résumer et analyser les réunions Équipes de toutes tailles (particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises) à la recherche d'une analyse vidéo basée sur l'IA et d'une automatisation des flux de travail Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Google Cloud Video Intelligence Détection des changements de plan, suivi des objets, détection de contenu explicite, transcription vocale Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'une analyse vidéo évolutive Essai gratuit disponible ; forfaits Business avec fonctionnalités supplémentaires Amazon Rekognition Video Reconnaissance des visages et des activités, détection des contenus dangereux, analyse des flux en temps réel Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'une reconnaissance faciale et d'une détection des activités en temps réel Essai gratuit disponible ; tarification évolutive pour les entreprises Microsoft Azure Video Analyzer Détection de mouvement, analyse spatiale, résumé vidéo, intégration avec les services Azure Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises souhaitant intégrer des informations vidéo basées sur l'IA dans des applications cloud Essai gratuit disponible ; forfaits Business disponibles ; intégration avec l'écosystème Microsoft IBM Watson Video Analytics Détection d'évènements en temps réel, reconnaissance faciale, analyse de foule et intégration avec IBM Cloud Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises qui ont besoin d'une détection des anomalies et d'une extraction des métadonnées basées sur l'IA Forfaits Business disponibles ; tarifs personnalisés pour les besoins des entreprises Analyse vidéo Valossa IA Reconnaissance des visages et des logos, classification des scènes, signalement des contenus explicites Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent extraire des informations approfondies du contenu vidéo Essai gratuit disponible ; forfaits personnalisés pour les entreprises Twelve Labs Détection des moments clés, indexation visuelle et textuelle, compréhension vidéo multimodale Petites et moyennes entreprises ayant besoin d'une recherche vidéo basée sur l'IA Essai gratuit disponible ; forfaits Business avec accès API ScreenApp Enregistrement d'écran avec transcription, résumés IA, détection des moments forts Particuliers et petites entreprises qui ont besoin de transcriptions vidéo automatisées et de résumés de contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants pour les fonctionnalités premium VideoInsights. ai Extraction de points forts, résumés automatiques, étiquetage IA pour des clips consultables Petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur des médias Essai gratuit disponible ; forfaits payants avec fonctionnalités supplémentaires API d'analyse vidéo Eden AI Accès API agrégé à plusieurs modèles d'IA vidéo, intégration facile et optimisation des coûts Petites et moyennes entreprises ayant besoin de fournisseurs, prestataires d'analyse vidéo multi-IA Essai gratuit disponible ; modèle de paiement à l'utilisation

Que rechercher dans un analyseur vidéo IA ?

Le bon analyseur vidéo IA peut faire toute la différence dans l'efficacité avec laquelle vous êtes en mesure d'extraire des informations des vidéos. Voici les fonctionnalités et les cas d'utilisation courants à rechercher pour obtenir les meilleurs résultats :

Précision et capacités de reconnaissance : recherchez des fonctionnalités d'IA qui détectent avec précision les visages, le texte et même les émotions

Traitement en temps réel : choisissez un outil qui analyse les séquences en temps réel pour obtenir des informations instantanées

Informations exploitables : Assurez-vous que l'IA ne se contente pas d'analyser, mais fournit également des recommandations, des tendances ou des résumés pertinents qui facilitent la prise de décision

Évolutivité et performances : assurez-vous que l'analyseur s'adapte en douceur, qu'il s'agisse de traiter quelques vidéos ou des centaines, voire des milliers, en fonction de vos besoins

Personnalisation et flexibilité : sélectionnez un outil qui vous permet d'ajuster les paramètres de détection en fonction de vos besoins spécifiques

Intégration et compatibilité : assurez-vous qu'il se connecte de manière transparente à vos logiciels, services cloud ou systèmes de sécurité existants

Sécurité et conformité : vérifiez que l'outil respecte les réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD ou la loi HIPAA s'il traite des données sensibles

Coût et retour sur investissement : envisagez des modèles gratuits ou à la carte pour les petites entreprises, tandis que les grandes entreprises peuvent avoir besoin de solutions avancées

Les 10 meilleurs analyseurs vidéo IA

Gagnez du temps, améliorez vos connaissances, simplifiez l'analyse vidéo et prenez rapidement des décisions basées sur les données grâce à ces outils d'analyse vidéo :

1. ClickUp (Idéal pour l'analyse vidéo basée sur l'IA et l'automatisation des flux de travail)

Essayez ClickUp Clips dès maintenant Capturez et transcrivez des discussions avec ClickUp Clips

Vous regardez de longues vidéos et prenez des notes manuellement ? Avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, c'est du passé. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Pour les professionnels de la vidéo, les analystes et les équipes travaillant avec du contenu vidéo, ClickUp automatise la résumé, aide à extraire les décisions et les points clés, et transforme les informations issues de l'IA en actions, le tout au sein de votre flux de travail.

Comment ? Grâce à ClickUp Clips.

Cette fonctionnalité facilite l'enregistrement de webcam et d'écran, la modification en cours, la collaboration et le partage.

Vous souhaitez savoir comment fonctionne Clips ? Découvrez-le en action ci-dessous :

Que vous créiez des tutoriels, des rapports de bugs, des sessions de formation ou des mises à jour de projet, les clips vous aident à enregistrer facilement votre écran et à ajouter une voix off. Associez cela à l'assistant IA natif de ClickUp, ClickUp Brain, et générez automatiquement des transcriptions qui transforment vos paroles en texte consultable et exploitable.

Transformez les clips ClickUp en tâches exploitables

Une fois enregistrées, vous pouvez rapidement référencer les points clés, convertir les clips en tâches ClickUp et les partager via un lien afin que votre équipe puisse les regarder, les commenter et prendre des mesures, le tout sans quitter ClickUp.

ClickUp Brain ne se contente pas de transcrire vos vidéos et vos fichiers audio mot à mot : il fournit des transcriptions très précises et horodatées qui facilitent la recherche et la révision de parties spécifiques de votre contenu.

Cette puissante fonctionnalité de transcription transforme des heures d'enregistrements vocaux en texte clair et organisé, aidant les équipes à trouver rapidement ce dont elles ont besoin sans avoir à revenir en arrière ou à prendre des notes.

Vous manquez de temps ? Brain résume également les transcriptions pour une consultation rapide et répond à toutes vos questions à partir de la transcription, à l'aide de commandes en langage naturel. Au lieu d'analyser manuellement des heures de fichiers vidéo et audio, vous pouvez instantanément découvrir des tendances, identifier les moments importants et transformer le contenu des clips en éléments d'action structurés.

Laissez ClickUp Brain résumer et analyser vos Clips pour vous

Contrairement à d'autres outils, ClickUp ne se contente pas d'analyser les médias ; il rend votre contenu véritablement connecté et exploitable. Avec la recherche connectée ClickUp, vous pouvez instantanément trouver des clips pertinents, des discussions passées et des mises à jour de projets dans tout votre environnement de travail, sans avoir à fouiller dans des fichiers ou à passer d'une application à l'autre.

Cela diffère de la simple demande d'informations à l'IA, car la recherche connectée extrait facilement les données de tous vos documents, tâches et clips ClickUp, vous offrant ainsi des résultats complets et riches en contexte en un seul endroit.

Les équipes peuvent facilement joindre des informations vidéo aux tâches, les attribuer et intégrer des résumés générés par l'IA directement dans leur flux de travail quotidien, tout en garantissant la sécurité des données et en renforçant la collaboration. Et si vous souhaitez bénéficier d'un assistant intelligent pour vos réunions vidéo, essayez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer et transcrire tout avec précision.

Capturez chaque détail sans effort avec Notetaker de ClickUp

Vous recevrez directement dans votre boîte de réception une transcription soigneusement libellée et modifiable, dans laquelle les points importants, les décisions et les éléments à traiter seront mis en évidence, afin que vous ne manquiez rien. Ainsi, votre équipe reste sur la même page sans effort supplémentaire.

🦄 En combinant ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search et des outils basés sur l'IA tels que AI Notetaker, ClickUp organise la manière dont vous gérez, analysez et collaborez sur du contenu vidéo, le tout dans un environnement de travail connecté.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumez de longues vidéos en transcriptions consultables , ce qui vous permet de gagner du temps lors des révisions et de la prise de décision

Collaborez en temps réel sur des Clips enregistrés et des tâches connectées en ajoutant des commentaires, en attribuant des tâches et en partageant des informations au sein de ClickUp

Convertissez les informations issues des vidéos directement en tâches, éléments d'action et mises à jour de projet

Rationalisez vos vidéos grâce à l'étiquetage et à la catégorisation basés sur l'IA pour une récupération rapide

Synchronisez toutes vos plateformes : intégrez l'analyse vidéo par IA à plus de 1 000 outils tels que Zoom et Loom dans ClickUp

Limites de ClickUp

Un large intervalle de fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus raide

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Un avis publié sur Reddit indique :

La fonctionnalité « Enregistrer un clip » est incroyable, merci ClickUp ! Créer des tâches à partir d'une courte vidéo, sans quitter ClickUp, c'est génial ! Je peux créer des tâches à partir de problèmes que je peux montrer avec une courte vidéo, au lieu de les écrire. Merci beaucoup !

2. Google Cloud Video Intelligence (idéal pour l'analyse vidéo évolutive avec détection d'objets et reconnaissance vocale)

via Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence fournit des analyses de haute précision, ce qui le rend parfait pour la modération de contenu, la gestion des médias et la sécurité.

Vous avez besoin de repérer des objets, de transcrire des discours ou de signaler des contenus explicites ? Cet outil vous offre une couverture multilingue.

Que vous travailliez avec des vidéos YouTube, des séquences de surveillance ou des archives multimédias, ces outils rendent les fichiers audio et vidéo consultables et exploitables tout en garantissant la sécurité de vos données et l'efficacité de votre flux de travail.

Principales fonctionnalités de Google Cloud Video Intelligence

Identifiez les personnes, les objets et les scènes avec une grande précision

Convertissez l'audio en transcriptions consultables

Analysez des séquences vidéo pour obtenir des informations en temps réel

Intégrez-les à vos applications et flux de travail existants

Déployez l'étiquetage des métadonnées basé sur le machine learning

Limites de Google Cloud Video Intelligence

Applique des quotas d'utilisation qui peuvent limiter la vitesse de traitement et les demandes

Interprète de manière erronée les manipulations subtiles, ce qui entraîne un libellé ou une détection inexacts

Tarification de Google Cloud Video Intelligence

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Video Intelligence

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Google Cloud Video Intelligence

Un avis G2 dit :

Nous disposons d'un vaste catalogue de vidéos pour nos efforts marketing au sein de l'entreprise et, grâce à Google Cloud Video Intelligence, nous avons pu rechercher et identifier rapidement des moments précis dans les vidéos, séparer les signaux du bruit et récupérer les informations pertinentes.

Nous disposons d'un immense catalogue de vidéos pour nos efforts marketing au sein de l'entreprise et, grâce à Google Cloud Video Intelligence, nous avons pu rechercher et identifier rapidement des moments précis dans les vidéos, séparer les signaux du bruit et extraire les informations pertinentes.

📮 ClickUp Insight : Les données du sondage sur l'efficacité des réunions mené par ClickUp suggèrent que près de la moitié des réunions (46 %) ne réunissent que 1 à 3 participants. Bien que ces réunions plus restreintes puissent être plus ciblées, elles pourraient être remplacées par des méthodes de communication plus efficaces, telles qu'une meilleure documentation, des mises à jour asynchrones enregistrées ou des solutions de gestion des connaissances. Les commentaires assignés dans les tâches ClickUp vous permettent d'ajouter du contexte directement dans les tâches, de partager rapidement des messages audio ou d'enregistrer des mises à jour vidéo avec ClickUp Clips, ce qui aide les équipes à gagner un temps précieux tout en garantissant que les discussions importantes ont bien lieu, sans perte de temps ! 💫 Résultats réels : des équipes telles que Trinetrix ont constaté une réduction de 50 % des discussions et réunions inutiles grâce à ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (idéal pour la reconnaissance faciale et la détection d'activité en temps réel)

via Amazon Rekognition Video

Vous cherchez un moyen d'automatiser l'analyse vidéo à grande échelle ? Amazon Rekognition Video est très apprécié car il permet de détecter et d'analyser des objets, des personnes et des activités en temps réel.

Il offre également des fonctionnalités robustes de reconnaissance faciale et de modération du contenu, ce qui le rend idéal pour les contenus vidéo personnalisés et sensibles en matière de sécurité, les informations sur les clients et la conformité. Ses informations en temps réel et son intégration parfaite avec les services AWS permettent aux entreprises de tirer parti de l'apprentissage automatique pour l'analyse vidéo sans installation complexe.

Meilleures fonctionnalités d'Amazon Rekognition Video

Analysez des fichiers vidéo et audio dans des contenus vidéo à grande échelle

Modérez le contenu en détectant les visuels inappropriés ou restreints

Intégrez-les aux services AWS pour traiter de grands volumes de données

Limites d'Amazon Rekognition Video

Assistance uniquement pour les formats MPEG-4 et MOV encodés en H. 264

Manque de documentation détaillée pour certains langages de programmation

Tarification d'Amazon Rekognition Video

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amazon Rekognition Video

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'Amazon Rekognition Video

Un évaluateur G2 partage son expérience :

API facile à utiliser, packages très classifiés pour référence. Permet de configurer facilement diverses exigences.

API facile à utiliser, packages très classifiés pour référence. Permet de configurer facilement diverses exigences.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (idéal pour intégrer des informations vidéo basées sur l'IA dans des applications cloud)

via Microsoft Azure Video Analyzer

Vous souhaitez intégrer l'analyse vidéo basée sur l'IA dans vos applications cloud ? Microsoft Azure Video Analyzer peut vous aider. Ce service facilite l'extraction, l'analyse et l'intégration d'informations vidéo à l'aide des services IA robustes d'Azure.

L'analyse vidéo Azure aide également les détaillants à améliorer leurs opérations en magasin sans suivi manuel. L'IA surveille la fréquentation, le flux de clients et les temps d'arrêt dans les zones clés. Cela permet de révéler des tendances, telles que les goulots d'étranglement aux caisses ou les espaces sous-utilisés, sur lesquelles les équipes peuvent rapidement agir.

Le résultat ? Des opérations plus fluides, une meilleure gestion du personnel et une expérience d'achat plus efficace.

Principales fonctionnalités de Microsoft Azure Video Analyzer

Intégrez facilement les services Azure IA, l'IoT et le stockage cloud

Analysez les flux vidéo pour garantir la sécurité des données, la conformité et l'efficacité opérationnelle

Automatisez les flux de travail en déclenchant des actions en fonction des évènements détectés

Traitez des vidéos à grande échelle à l'aide de l'IA basée sur le cloud, en réduisant les besoins en infrastructure locale

Limites de Microsoft Azure Video Analyzer

Assiste uniquement RTSP avec flux RTP entrelacés (où les signaux de contrôle (comme lecture, pause) et les données multimédia (la vidéo/l'audio proprement dite) sont envoyés ensemble sur un seul canal), à l'exclusion de RTP sur UDP (où la vidéo/l'audio est envoyée séparément sur un chemin plus rapide, mais moins fiable)

Tarification de Microsoft Azure Video Analyzer

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure Video Analyzer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Microsoft Azure Video Analyzer

Un critique G2 déclare :

J'apprécie la transcription et la traduction automatiques, qui fournissent une transcription précise de la parole en texte dans plusieurs langues. Outre cela, la reconnaissance faciale, la détection d'objets, l'analyse sentinelle, l'extraction de mots-clés et la facilité de recherche sont d'autres fonctionnalités que j'apprécie.

J'apprécie la transcription et la traduction automatiques, qui fournissent une transcription précise de la parole en texte dans plusieurs langues. Outre cela, la reconnaissance faciale, la détection d'objets, l'analyse sentinelle, l'extraction de mots-clés et la facilité de recherche sont d'autres fonctionnalités que j'apprécie.

🧠 Anecdote : Hollywood se tourne vers l'IA pour réaliser des films plus intelligents. Lionsgate s'est associé à Runway pour développer des outils d'analyse vidéo qui améliorent la planification, la modification en cours et l'étiquetage du contenu, organisant ainsi la gestion de la production comme jamais auparavant.

5. IBM Watson Video Analytics (idéal pour la détection avancée des anomalies et l'extraction de métadonnées basées sur l'IA)

via IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics est conçu pour aider les entreprises à débloquer la puissance des informations vidéo en temps réel. Il rend votre usine plus sûre et plus efficace. Son IA peut surveiller les environnements de travail afin de détecter les violations de sécurité, telles que des équipements manquants ou des personnes dans des zones restreintes.

Il détecte également les retards, les équipements inactifs ou les chemins bloqués qui ralentissent la production. En transformant la vidéo en informations en temps réel, IBM Watson vous aide à réduire les risques et à assurer la continuité de vos opérations.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Video Analytics

Détectez les anomalies en identifiant les mouvements inhabituels

Extrayez des métadonnées détaillées, notamment les objets et les visages

Utilisez l'intelligence artificielle prédictive pour prévoir les risques potentiels en analysant les modèles inhabituels dans les flux vidéo

Analysez les interactions humaines en étudiant les gestes, les mouvements et les comportements

Extrayez des informations des fichiers audio et simplifiez l'analyse du contenu parlé

Limites d'IBM Watson Video Analytics

Limite les appels API et les capacités de traitement dans la version d'essai

Tarification d'IBM Watson Video Analytics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Video Analytics

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. Valossa AI Video Analysis (Idéal pour une compréhension approfondie du contenu)

via Valossa IA Analyse vidéo

Valossa AI Video Analysis examine le contenu vidéo en analysant les récits, le contexte et les indices émotionnels, fournissant ainsi des informations instantanées et pertinentes.

Conçu pour la modération de contenus publicitaires et médiatiques, Valossa aide les entreprises à automatiser l'étiquetage des vidéos, à détecter les contenus sensibles et à personnaliser l'expérience des spectateurs. Il s'agit d'un outil pratique qui transforme les vidéos non traitées en informations précieuses, simplifiant et accélérant les flux de travail et garantissant la conformité du contenu avec les directives de la marque et les préférences du public.

Les meilleures fonctionnalités de Valossa AI Video Analysis

Reconnaissez les scènes et les thèmes, identifiez les emplacements, les environnements et les ambiances

Détectez les contenus sensibles et les scènes explicites pour une modération automatisée

Analysez le contexte vidéo pour optimiser le ciblage publicitaire

Limites de l'analyse vidéo Valossa IA

Limite l'essai gratuit à 30 minutes

Les crédits d'analyse inutilisés expirent à la fin de chaque abonnement

Tarification de Valossa AI Video Analysis

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Valossa AI Video Analysis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Dans le thriller Fall, sorti en 2022, le réalisateur Scott Mann a utilisé l'IA pour atténuer le ton des dialogues après que les improvisations des acteurs aient risqué de faire passer le film dans la catégorie R. Au lieu de refaire des prises ou de recourir à un doublage maladroit, l'IA a été utilisée pour ajuster le langage numériquement, permettant ainsi au film de conserver la classification souhaitée sans perdre le rythme !

7. Twelve Labs (Idéal pour la recherche vidéo basée sur l'IA)

via Twelve Labs

Vous essayez de retrouver cette réplique prononcée par ce personnage secondaire dans cette scène, mais vous n'avez pas le temps de revoir toute la vidéo. C'est là que la recherche vidéo alimentée par l'IA de Twelve Labs entre en jeu.

Il identifie instantanément des moments et des concepts spécifiques, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts. Parfait pour les professionnels des médias, les enseignants et les entreprises, cet outil transforme les vidéothèques en ressources riches en données et entièrement consultables.

Les meilleures fonctionnalités de Twelve Labs

Appliquez l'apprentissage automatique pour analyser la parole, les images et les actions dans le contexte vidéo

Intégrez des flux de travail avec l'assistance API pour les développeurs

Assistance Recherche multilingue

Analysez des vidéos YouTube, détectez les moments clés et générez des transcriptions

Limites de Twelve Labs

S'appuie sur de grands ensembles de données pour un apprentissage efficace des modèles

Tarifs Twelve Labs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Twelve Labs

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? L'IA ne sert pas seulement à modifier des vidéos, elle devient une source de revenus à plein temps ! Certains créateurs gagnent 60 000 dollars par mois grâce à des contenus générés par l'IA.

8. ScreenApp (Idéal pour la transcription automatisée de vidéos et la résumé de contenu)

via ScreenApp

Imaginez que vous ayez une montagne de contenu vidéo à passer au crible. Au lieu de perdre des heures à le revoir, ScreenApp vous permet de générer automatiquement des transcriptions précises et des résumés concis en quelques secondes, transformant ainsi votre vidéo en texte structuré et consultable. Il est ainsi facile de revoir, partager et réutiliser le contenu en quelques clics.

De plus, grâce à la prise en charge de nombreuses langues, il est idéal pour les équipes internationales travaillant dans différentes régions.

Meilleures fonctionnalités de ScreenApp

Analysez des vidéos YouTube, détectez les moments clés et générez des transcriptions pour faciliter la recherche

Comprenez et utilisez vos vidéos plus efficacement

Résumez de longues vidéos en points clés à retenir

Intégrez-les à des outils de stockage cloud et de collaboration

Limites de ScreenApp

Limite la durée d'enregistrement et la capacité de stockage dans le forfait Free

Tarifs ScreenApp

Free

Croissance : 30 $/mois

Business : 69 $/mois

Évaluations et avis sur ScreenApp

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de ScreenApp

Un évaluateur Capterra et utilisateur de ScreenApp décrit son expérience :

Ce que nous apprécions le plus chez Screenapp, c'est la facilité avec laquelle on peut créer et partager des vidéos. Notre équipe est assez grande et tout le monde peut utiliser Screenapp pour enregistrer son contenu à l'aide d'un simple lien, ce qui est l'une des meilleures fonctionnalités.

Ce que nous préférons chez Screenapp, c'est la facilité avec laquelle on peut créer et partager des vidéos. Notre équipe est assez grande et tout le monde peut utiliser Screenapp pour enregistrer son contenu à l'aide d'un simple lien, ce qui est l'une des meilleures fonctionnalités.

💡 Conseil de pro : Utilisez des outils d'analyse vidéo IA pour identifier les scènes qui captent le plus l'attention des spectateurs. En analysant l'engagement de votre audience, vous pouvez optimiser vos vidéos pour un impact maximal.

9. VideoInsights. ai (Idéal pour obtenir des informations vidéo intelligentes pour les entreprises et les médias)

Passer des heures à fouiller dans des vidéos pour trouver des tendances, des moments clés ou l'engagement du public ne devrait pas être une perte de temps. VideoInsights. ai permet de réutiliser très facilement et rapidement le contenu vidéo.

Son IA détecte automatiquement les moments marquants, évitant ainsi aux équipes d'avoir à passer des heures à visionner des heures d'enregistrement. Qu'il s'agisse d'une citation, d'un pic d'engagement de l'audience ou d'une mention clé d'un produit, l'outil le met instantanément en évidence.

Les équipes de marketing vidéo peuvent ainsi transformer rapidement de longues vidéos en clips courts destinés aux réseaux sociaux, aux campagnes par e-mail ou aux publicités payantes. Si vous créez du contenu à grande échelle, cette fonctionnalité à elle seule peut transformer la rapidité avec laquelle vous publiez et faites la promotion de vos contenus.

VideoInsights. ai meilleures fonctionnalités

Analysez l'engagement de votre audience et aidez les entreprises à optimiser leur stratégie de contenu

Générez des rapports automatisés contenant des informations sur les performances et les tendances

Utilisez l'analyse vidéo en temps réel pour la diffusion en direct et la surveillance

Intégrez-les à des outils de stockage cloud et d'IA pour automatiser facilement vos flux de travail

Limites de VideoInsights.ai

Nécessite des vidéos d'entrée de haute qualité

Tarifs VideoInsights. ai

Free

Avancé : 10 $/utilisateur par mois

Professionnel : 20 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VideoInsights.ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de VideoInsights. ai

Un critique de Capterra partage son expérience :

J'aime avoir toutes mes caméras au même endroit où je peux voir tous les flux en direct. J'apprécie également de pouvoir personnaliser et déployer ce logiciel lorsqu'une mise à jour du programme est disponible.

J'aime avoir toutes mes caméras au même endroit où je peux voir tous les flux en direct. J'apprécie également de pouvoir personnaliser et déployer ce logiciel lorsqu'une mise à jour du programme est disponible.

10. API d'analyse vidéo Eden AI (idéale pour une intégration multi-fournisseurs d'IA sans faille)

via Eden IA

Pourquoi vous limiter à une seule IA alors que vous pouvez tirer parti de la puissance de plusieurs ? L'API d'analyse vidéo Eden AI offre une solution flexible et rentable pour intégrer plusieurs fournisseurs, prestataires d'analyse vidéo basée sur l'IA dans un seul flux de travail.

Cette flexibilité permet aux entreprises de comparer différents modèles d'IA, de changer facilement de fournisseur, de prestataire et d'optimiser leurs coûts, sans être liées à un seul fournisseur. Avec Eden AI, vous pouvez choisir les outils les mieux adaptés à vos besoins, pour une analyse vidéo plus intelligente et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de l'API d'analyse vidéo Eden AI

Extrayez des informations telles que la détection d'objets, la reconnaissance de scènes et la conversion de la parole en texte

Facilitez le changement de fournisseur, prestataire ou service pour optimiser les performances et les tarifs

Simplifiez l'intégration des API pour rendre l'analyse vidéo par IA accessible

Profitez d'un modèle de paiement à l'utilisation, garantissant rentabilité et évolutivité

Limites de l'API d'analyse vidéo Eden IA

Limite l'accès à certains fournisseurs, prestataires d'IA, rendant certaines fonctionnalités exclusives

Tarification de l'API d'analyse vidéo Eden AI

Paiement à l'utilisation

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'API d'analyse vidéo Eden AI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de l'API d'analyse vidéo Eden IA

Un critique de Product Hunt et utilisateur de l'API d'analyse vidéo Eden IA déclare :

L'approche d'Eden AI en matière d'intégration de l'IA est vraiment ingénieuse. Elle fait abstraction des différents fournisseurs et offre une fonctionnalité très simple de comparaison et de contraste qui permet aux développeurs de choisir le bon fournisseur dès le départ.

L'approche d'Eden AI en matière d'intégration de l'IA est vraiment ingénieuse. Elle fait abstraction des différents fournisseurs et offre une fonctionnalité très simple de comparaison et de contraste qui permet aux développeurs de choisir le bon fournisseur dès le départ.

ClickUp : où les informations issues de l'IA rencontrent l'exécution

La plupart des analyseurs vidéo IA font un travail fantastique pour extraire des informations de vos enregistrements vidéo, mais ces informations ne servent à rien si elles restent dans votre environnement de travail, où elles prennent la poussière. Vous avez besoin d'un endroit pour les capturer, les organiser et les utiliser.

C'est là que ClickUp excelle. Il s'agit de votre centre de commande alimenté par l'IA, où les vidéos et les informations qu'elles contiennent se transforment en tâches, où les flux de travail s'exécutent en mode automatique et où la collaboration se fait en temps réel. Fini les idées perdues ou les données éparpillées : vous bénéficiez d'une exécution fluide, de l'analyse à l'action.

